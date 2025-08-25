ETP Group Is Showcasing AI-Powered Unified Commerce Solutions At Indonesia Retail Summit & Expo 2025, Jakarta, Indonesia

Naresh Ahuja, Chairman & CEO, ETP Group

ETP Group is Powering Retail's Next Big Thing with AI-Driven, Cloud-Native Solutions at IRS 2025

JAKARTA, INDONESIA, August 25, 2025 /EINPresswire / -- The Bahasa version of this press release is available below. Please scroll down to read it.Indonesia's retail sector is entering a pivotal phase of transformation, driven by evolving consumer expectations, rapid technology adoption, and the push for integrated, omni-channel experiences. The 4th Indonesia Retail Summit & Expo (IRS) 2025 will be a major meeting point for industry leaders, innovators, and policymakers to explore the trends and solutions shaping the nation's retail future.ETP Group, an AI-first, SaaS company with more than 35 years of retail expertise, is proud to announce its participation as a Ruby Sponsor at IRS 2025. The event will take place from 27–28 August 2025 at Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Indonesia, where ETP will showcase its AI-powered, cloud-native Unified Commerce Solutions at Booth F6.With a track record of enabling over 500 leading retail and e-Commerce brands across 17 countries, ETP Group has been instrumental in helping businesses unify their online and offline operations, optimize inventory and supply chain management, and deliver personalized customer experiences at scale.Powering Retail's Next Big ThingAt IRS 2025, ETP will demonstrate how its platforms help retailers tackle challenges such as fragmented operations, inconsistent customer engagement, and slow technology adoption. Visitors to Booth F6 can:Discover ETP Unify, the flagship Unified Commerce Retail Platform offering real-time visibility across channels, inventory, and customer interactions.Explore Ordazzle, the AI-powered e-Commerce management platform designed to streamline multi-marketplace operations and last-mile fulfillment.Learn best practices for scaling retail operations, improving customer loyalty, and staying competitive in a fast-changing market.ETP Group's AI-Powered Unified Commerce Solutions: Elevating Retail and e-Commerce PerformanceETP Group's agile, cloud-native platforms enable retailers to rapidly adapt to market shifts, meaningfully engage customers across every channel, and operate with enhanced intelligence and efficiency.Central to this transformation is ETP Unify, the company's flagship Unified Commerce Retail Platform. Built on the modern, modular M.A.C.H. architecture - Microservices-based, API-first, Cloud-native, and Headless - ETP Unify offers retailers an intuitive interface with real-time access to inventory, customer, and sales data. This empowers retailers to seamlessly manage both physical and digital operations from a single, unified platform, delivering a frictionless and consistent shopping experience whether customers are in-store, online, or engaging across multiple channels.Complementing ETP Unify is Ordazzle, the company's dedicated e-Commerce management platform. Ordazzle streamlines marketplace operations, logistics, and fulfillment, helping retailers coordinate inventory across multiple digital storefronts while optimizing last-mile logistics. In an era where speed and reliability are paramount, Ordazzle ensures that customer promises are met-on time, every time-and that operational efficiency is maximized.The strategic value of ETP's unified commerce approach goes beyond platform features. Retailers leveraging these solutions benefit from real-time inventory visibility, enabling faster turnover and reducing stockouts. Unified CRM and promotions management allow brands to deliver personalized experiences that foster long-term loyalty and increase customer lifetime value. Centralized product information ensures consistency across all channels, while robust order fulfillment capabilities improve customer service and minimize delays.ETP's AI-driven engines further boost profitability by predicting demand, automating replenishment, and identifying sales opportunities with precision. At the system level, centralized data eliminates silos, reduces redundancy, and enables teams to make agile decisions based on a single source of truth-critical for staying competitive in today's fast-paced market. With scalable architecture, retailers can confidently expand into new markets or channels, knowing their technology foundation is robust and future-ready.Ultimately, ETP's unified commerce platforms provide more than operational tools-they offer a strategic foundation for retailers to engage customers, adapt quickly, and lead with confidence in an increasingly dynamic and interconnected marketplace.Shaping the Future of Retail in IndonesiaIndonesia's retail industry is poised for significant growth, but success will depend on how quickly businesses adapt to digital-first, data-driven operations. ETP's modern, modular platforms-built on scalable M.A.C.H architecture (Microservices-based, API-first, Cloud-native, and Headless)-enable retailers to operate with agility, act on real-time insights, and deliver consistent experiences across every channel.“Our vision is to help Indonesian retailers create connected, intelligent, and customer-centric businesses,” said Naresh Ahuja, Chairman & CEO of ETP Group.“Unified commerce powered by AI isn't just about technology-it's about building the agility and intelligence needed to thrive in an ever-changing retail environment.”Proven Success with Leading Indonesian RetailersTo strengthen its market position, a prominent lifestyle retailer in Indonesia with over 2,200 stores and 150 brands partnered with ETP for a digital transformation. The project was executed in three phases to overcome a fragmented technology landscape.Initially, the retailer consolidated over 20 legacy POS solutions into a single ETP POS system to create a unified data source. This was followed by integrating ETP's powerful promotion engine, allowing the company to deploy targeted promotions across its many brands and retail concepts while ensuring seamless financial reporting with its back-end SAP solution.The final phase transformed the retailer into a true omni-channel operator, using ETP's flexible architecture to seamlessly integrate its e-Commerce, CRM, and POS solutions. This provided a true omni-channel retail customer experience, centralized control over pricing and promotions, and optimized inventory. The long-standing partnership has been a resounding success, leading to improved customer loyalty and increased market share.Another leading Indonesian retailer with more than 150 department stores has credited ETP for its key role in their digital transformation. The company attributed the project's success not just to the technology, but to a strong collaboration and a dedicated focus on non-technical factors like people, culture, and standard operating procedures (SOPs).The retailer's leadership noted ETP management's hands-on involvement and close attention to the project's progress. The company found ETP's solution to be ideal for its omni-channel journey, highlighting its design for both physical and online stores as a key advantage in providing a seamless customer experience. With foundational elements in place, the retailer expressed high confidence in the project's success and is optimistic about future rollouts and developements.ETP Group: Ruby Sponsor at IRS 2025ETP Group is excited to bring its unified commerce expertise to IRS 2025. As a Ruby Sponsor, ETP will demonstrate how its AI-powered, cloud-native platforms can transform retail operations and customer experiences.Event Details📅 27–28 August 2025📍 Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Indonesia📍 Booth F6Exclusive live demos will focus on:ETP Unify: The flagship unified commerce platform, showcasing its robust features and real-time insights.Ordazzle: The AI-powered e-Commerce management platform, highlighting its seamless integration and scalability.ETP V5 Self-Checkout Solution: Innovative solutions designed to streamline in-store transactions and enhance customer convenience.ETP Group invites all retailers attending the IRS 2025 to visit Booth F6 to see firsthand how its solutions can elevate retail operations, improve customer engagement, and power sustainable growth.Don't miss the opportunity to experience ETP's transformative solutions at IRS 2025:✅ Visit ETP Group at IRS Booth F6✅ Schedule a private demo or consultation with our Unified Commerce experts:For media inquiries, please contact:Vikrant DeshmukhEmail: ...ETP Group Menampilkan Solusi Unified Commerce Berbasis AI di 4th Indonesia Retail Summit & Expo 2025, Jakarta, IndonesiaSektor ritel Indonesia sedang memasuki fase transformasi penting, didorong oleh ekspektasi konsumen yang terus berkembang, adopsi teknologi yang cepat, dan dorongan untuk pengalaman omni-channel yang terintegrasi. Indonesia Retail Summit & Expo (IRS) 2025 yang ke 2025 akan menjadi titik pertemuan utama bagi para pemimpin industri, inovator, dan pembuat kebijakan untuk mengeksplorasi tren dan solusi yang membentuk masa depan ritel di Indonesia.ETP Group, perusahaan SaaS yang berbasis AI dengan pengalaman ritel lebih dari 35 tahun, dengan bangga mengumumkan partisipasinya sebagai Ruby Sponsor di IRS 2025. Acara ini akan berlangsung pada 27–28 Agustus 2025 di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Indonesia, di mana ETP akan menampilkan Solusi Unified Commerce bertenaga AI dan cloud-native-nya di Booth F6.Dengan rekam jejak yang berhasil membantu lebih dari 500 brand ritel dan e-Commerce terkemuka di 17 negara, ETP Group telah berperan penting dalam membantu bisnis menyatukan operasi online dan offline, mengoptimalkan manajemen inventori dan rantai pasokan, serta memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dalam skala besar.Mendorong Perkembangan Ritel BerikutnyaDi IRS 2025, ETP akan mendemonstrasikan bagaimana platform kami membantu para peritel mengatasi tantangan seperti operasi yang terfragmentasi, keterlibatan pelanggan yang tidak konsisten, dan adopsi teknologi yang lambat. Pengunjung diooth F6 dapat:Menemukan ETP Unify, Platform Ritel Unified Commerce unggulan yang menawarkan visibilitas real-time lintas channel, inventori, dan interaksi pelanggan.MenjelajahiOrdazzle, platform manajemen e-Commerce berbasis AI yang dirancang untuk menyederhanakan operasi multi-marketplace dan pemenuhan pesanan last-mile.Mempelajari praktik terbaik untuk meningkatkan skala operasi ritel, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan tetap kompetitif di pasar yang berubah dengan cepat.Solusi Unified Commerce Berbasis AI ETP Group: Meningkatkan Performa Ritel dan e-CommercePlatform ETP Group yang agile dan cloud-native memungkinkan peritel beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, melibatkan pelanggan secara bermakna di setiap channel, dan beroperasi dengan kecerdasan dan efisiensi yang lebih baik.Inti dari transformasi ini adalahETP Unify, Platform Ritel Unified Commerce unggulan perusahaan. Dibangun di atas arsitektur M.A.C.H. yang modern dan modular -berbasis Microservices, API-first, Cloud-native, dan Headless - ETP Unify menawarkan peritel antarmuka yang intuitif dengan akses real-time ke data inventori, pelanggan, dan penjualan. Ini memberdayakan peritel untuk mengelola operasi fisik dan digital dengan mulus dari satu platform terpadu, menghadirkan pengalaman berbelanja yang lancar dan konsisten baik saat pelanggan berada di toko, online, atau berinteraksidi berbagai channel.Melengkapi ETP Unify adalahOrdazzle, platform manajemen e-Commerce khusus perusahaan. Ordazzle menyederhanakan operasi marketplace, logistik, dan pemenuhan pesanan, membantu peritel mengkoordinasikan inventoris di berbagai toko digital sambil mengoptimalkan logistik last-mile. Di era dimana kecepatan dan keandalan sangat penting, Ordazzle memastikan bahwa janji kepada pelanggan terpenuhi-tepat waktu, setiap saat-dan efisiensi operasional dimaksimalkan.Nilai strategis dari pendekatan unified commerce ETP melampaui fitur platform. Peritel yang memanfaatkan solusi ini mendapatkan manfaat dari visibilitas inventori real-time, yang memungkinkan perputaran yang lebih cepat dan mengurangi kehabisan stok. Manajemen CRM dan promosi yang terpadu memungkinkan brand untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi yang mendorong loyalitas jangka panjang dan meningkatkan customer lifetime value. Informasi produk yang terpusat memastikan konsistensi di semua channel, sementara kemampuan pemenuhan pesanan yang kuat meningkatkan layanan pelanggan dan meminimalkan keterlambatan.Engine berbasis AI ETP lebih jauh meningkatkan profitabilitas dengan memprediksi permintaan, mengotomatiskan replenishment (pengisian kembali), dan mengidentifikasi peluang penjualan dengan presisi. Di level sistem, data terpusat menghilangkan silo, mengurangi redundansi, dan memungkinkan tim untuk membuat keputusan yang agile berdasarkan satu sumber kebenaran (single source of truth)-kritis untuk tetap kompetitif di pasar yang bergerak cepat saat ini. Dengan arsitektur yang dapat diskalakan, peritel dapat dengan percaya diri mengembangkan bisniske pasar atau channel baru, mengetahui bahwa fondasi teknologi mereka kokoh dan siap untuk masa depan.Pada akhirnya, platform unified commerce ETP menyediakan lebih dari sekadar alat operasional-mereka menawarkan fondasi strategis bagi peritel untuk melibatkan pelanggan, beradaptasi dengan cepat, dan memimpin dengan percaya diri di pasar yang semakin dinamis dan saling terhubung.Membentuk Masa Depan Ritel di IndonesiaIndustri ritel Indonesia siap untuk pertumbuhan yang signifikan, tetapi kesuksesan akan bergantung pada seberapa cepat bisnis beradaptasi dengan operasi yang mengutamakan digital dan digerakkan oleh data. Platform ETP yang modern dan modular-dibangun di atas arsitektur M.A.C.H. yang scalable-memungkinkan peritel beroperasi dengan kelincahan, bertindak berdasarkan insight real-time, dan memberikan pengalaman yang konsisten di setiap channel.“Visi kami adalah membantu peritel Indonesia menciptakan bisnis yang terhubung, cerdas, dan berpusat pada pelanggan,” kata Naresh Ahuja, Chairman & CEO ETP Group.“Unified commerce yang didukung AI bukan hanya tentang teknologi-ini tentang membangun ketangkasan dan kecerdasan yang dibutuhkan untuk berkembang dalam lingkungan ritel yang terus berubah.”Kesuksesan Terbukti dengan Peritel Terkemuka di IndonesiaUntuk memperkuat posisi pasarnya, sebuah peritel gaya hidup terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 2.200 toko dan 150 brand berkolaborasi dengan ETP untuk transformasi digital. Proyek ini dieksekusi dalam tiga fase untuk mengatasi lanskap teknologi yang terfragmentasi. Awalnya, peritel mengkonsolidasi lebih dari 20 solusi POS legacyyang menjadi satu sistem ETP POS untuk menciptakan sumber data yang terpadu. Ini diikuti dengan mengintegrasikan mesin promosi ETP yang kuat, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan promosi yang ditargetkan di berbagai brand dan konsep ritelnya sambil memastikan pelaporan keuangan yang mulus dengan solusi back-end SAP-nya. Fase terakhir mentransformasi peritel menjadi operator omni-channel yang sesungguhnya, menggunakan arsitektur fleksibel ETP untuk mengintegrasikan solusi e-Commerce, CRM, dan POS-nya dengan mulus. Ini memberikan pengalaman pelanggan ritel omni-channel yang sejati, kontrol terpusat atas harga dan promosi, serta inventori yang dioptimalkan. Kemitraan jangka panjang ini telah menjadi kesuksesan yang luar biasa, yang mengarah pada peningkatan loyalitas pelanggan dan pangsa pasar.Peritel terkemuka Indonesia lainnya dengan lebih dari 150 department store telah mengajui peran penting ETP dalam transformasi digital mereka. Perusahaan tersebut mengaitkan kesuksesan proyek tidak hanya pada teknologi, tetapi pada kolaborasi yang kuat dan fokus yang berdedikasi pada faktor-faktor non-teknis seperti orang (People), budaya, dan prosedur operasi standar (SOP). Kepemimpinan peritel mencatat keterlibatan langsung manajemen ETP dan perhatian yang cermat terhadap kemajuan proyek. Perusahaan menemukan solusi ETP ideal untuk perjalanan omni-channel-nya, menyoroti desainnya untuk toko fisik dan online sebagai keuntungan utama dalam memberikan pengalaman pelanggan yang mulus. Dengan elemen-elemen fundamental yang sudah ada, peritel menyatakan keyakinan tinggi pada kesuksesan proyek dan optimis tentang peluncuran dan pengembangan di masa depan.ETP Group: Ruby Sponsor di IRS 2025ETP Group sangat antusias membawa keahlian unified commerce-nya ke IRS 2025. Sebagai Ruby Sponsor, ETP akan mendemonstrasikan bagaimana platform berbasis AI dan cloud-nativedapat mengubah operasi ritel dan pengalaman pelanggan.Detail Acara:📅 27–28 Agustus 2025📍 Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Indonesia📍 Booth F6Demo Live eksklusif akan berfokus pada:ETP Unify: Platform unified commerce unggulan, yang menghadirkan fitur-fitur robust serta wawasan real-time.Ordazzle: Platform manajemen e-Commerce berbasis AI, yang menyoroti integrasi yang mulus dan skalabilitas.ETP V5 Self-Checkout Solution: Solusi inovatif yang dirancang untuk memperlancar transaksi di dalam toko dan meningkatkan kenyamanan pelanggan.ETP Group mengundang semua peritel yang menghadiri IRS 2025 untuk mengunjungiBooth F6 untuk melihat langsung bagaimana solusinya dapat meningkatkan operasi ritel, memperbaiki keterlibatan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.Jangan lewatkan kesempatan untuk mengalami solusi transformatif ETP di IRS 2025:✅ Kunjungi ETP Group di IRS Booth F6✅ Jadwalkan demo atau konsultasi pribadi dengan pakar Unified Commerce kami:

