403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
Economic Calendar: Key Market Events For The Week From August 25 To August 29, 2025
(MENAFN- The Rio Times) Prepare for a dynamic week with the Economic Calendar highlighting critical market events from August 25 to August 29, 2025.
Stay vigilant to seize opportunities in a market shaped by global economic indicators, with Brazil and Mexico featured prominently, alongside key events in other countries.
Monday includes Brazil's BCB Focus Market Readout and FGV Consumer Confidence, Mexico's Current Account data, Japan's Coincident and Leading Indicators, Canada's Corporate Profits, Germany's Ifo Business Climate Index, U.S. New Home Sales, and Singapore's CPI.
Tuesday covers Brazil's Mid-Month CPI and Current Account, Japan's BoJ Core CPI, Canada's Manufacturing Sales, U.S. Durable Goods Orders and CB Consumer Confidence, and Australia's RBA Meeting Minutes.
Midweek, Wednesday features Brazil's Bank Lending and Foreign Exchange Flows, Mexico's Trade Balance, Germany's GfK Consumer Climate, Canada's Wholesale Sales, U.S. Crude Oil Inventories, and South Africa's PPI.
Thursday highlights Brazil's IGP-M Inflation Index, Unemployment Rate, and CAGED Net Payroll Jobs, Mexico's Unemployment Rate, Switzerland's GDP, Canada's GDP data, U.S. GDP and Core PCE Prices, and the Eurozone's M3 Money Supply.
Friday wraps up with Brazil's Budget Balance and CFTC BRL speculative net positions, Mexico's CFTC MXN speculative net positions, Germany's CPI and Retail Sales, Canada's Budget Balance, U.S. Personal Income and Spending, and Japan's Retail Sales and Unemployment Rate.
Monday, August 25, 2025
All Day
Holiday: United Kingdom - Bank Holiday
Brazil
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) FGV Consumer Confidence (Aug) (Cons: -, Prev: 86.7)
07:25 AM EST (08:25 AM BRT) BCB Focus Market Readout (Cons: -, Prev: -)
Mexico
11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Current Account (USD) (Q2) (Cons: -, Prev: -7613M)
11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Current Account % of GDP (Q2) (Cons: -, Prev: -1.80%)
United States
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Building Permits (Jul) (Cons: 1.354M, Prev: 1.393M)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) New Home Sales (Jul) (Cons: 635K, Prev: 627K)
03:15 PM EST (04:15 PM BRT) Fed Logan Speaks
07:15 PM EST (08:15 PM BRT) FOMC Member Williams Speaks
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Corporate Profits (QoQ) (Cons: -, Prev: 2.7%)
Eurozone
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) German Ifo Business Climate Index (Aug) (Cons: 88.7, Prev: 88.6)
Japan
01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Coincident Indicator (MoM) (Jun) (Cons: 0.8%, Prev: 0.0%)
01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Leading Index (MoM) (Jun) (Cons: 1.3%, Prev: 0.6%)
01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Leading Index (Jun) (Cons: 106.1, Prev: 104.8)
Singapore
01 zugest:00 AM EST (02:00 AM BRT) CPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.8%)
Tuesday, August 26, 2025
Brazil
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Current Account (USD) (Jul) (Cons: -, Prev: -5.13B)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Foreign Direct Investment (USD) (Jul) (Cons: -, Prev: 2.81B)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Mid-Month CPI (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.33%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Mid-Month CPI (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 5.30%)
Mexico
No major events scheduled
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core Durable Goods Orders (MoM) (Jul) (Cons: 0.3%, Prev: 0.2%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Durable Goods Orders (MoM) (Jul) (Cons: -4.0%, Prev: -9.4%)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) CB Consumer Confidence (Aug) (Cons: 96.3, Prev: 97.2)
11:30 AM EST (12:30 PM BRT) Atlanta Fed GDPNow (Q3) (Cons: 2.3%, Prev: 2.3%)
Canada
09:00 AM EST (10:00 AM BRT) Manufacturing Sales (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.3%)
02:30 PM EST (03:30 PM BRT) BoC Gov Macklem Speaks
Japan
01:00 AM EST (02:00 AM BRT) BoJ Core CPI (YoY) (Cons: 2.4%, Prev: 2.3%)
Australia
09:30 PM EST (10:30 PM BRT) RBA Meeting Minutes (Cons: -, Prev: -)
Wednesday, August 27, 2025
All Day
Holiday: India - Ganesh Chaturthi
Brazil
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Bank Lending (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.5%)
01:30 PM EST (02:30 PM BRT) Foreign Exchange Flows (Cons: -, Prev: 0.031B)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Trade Balance (Jul) (Cons: -, Prev: 0.514B)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Trade Balance (USD) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.595B)
United States
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Crude Oil Inventories (Cons: -, Prev: -6.014M)
11:45 AM EST (12:45 PM BRT) FOMC Member Barkin Speaks
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Wholesale Sales (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.7%)
Eurozone
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) GfK German Consumer Climate (Sep) (Cons: -21.3, Prev: -21.5)
South Africa
05:30 AM EST (06:30 AM BRT) PPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.6%)
South Korea
09:00 PM EST (10:00 PM BRT) Interest Rate Decision (Aug) (Cons: -, Prev: 2.50%)
Thursday, August 28, 2025
Brazil
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) IGP-M Inflation Index (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: -0.77%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) BCB National Monetary Council Meeting (Cons: -, Prev: -)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Unemployment Rate (Jul) (Cons: -, Prev: 5.8%)
01:30 PM EST (02:30 PM BRT) CAGED Net Payroll Jobs (Jul) (Cons: -, Prev: 166.62K)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Unemployment Rate (Jul) (Cons: -, Prev: 2.60%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Unemployment Rate n.s.a. (Jul) (Cons: -, Prev: 2.70%)
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: 3.0%, Prev: -0.5%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core PCE Prices (Q2) (Cons: 2.50%, Prev: 3.50%)
04:00 PM EST (05:00 PM BRT) Fed Waller Speaks
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) GDP (MoM) (Jun) (Cons: 0.1%, Prev: -0.1%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: -, Prev: 0.5%)
Eurozone
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) M3 Money Supply (YoY) (Jul) (Cons: 3.5%, Prev: 3.3%)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting (Cons: -, Prev: -)
Switzerland
03:00 AM EST (04:00 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: 0.1%, Prev: 0.5%)
Friday, August 29, 2025
Brazil
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Net Debt-to-GDP Ratio (Jul) (Cons: -, Prev: 62.9%)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Budget Balance (Jul) (Cons: -, Prev: -108.107B)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Budget Surplus (Jul) (Cons: -, Prev: -47.091B)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Gross Debt-to-GDP Ratio (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 76.6%)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC BRL Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 30.4K)
Mexico
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC MXN Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 64.5K)
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Personal Income (MoM) (Jul) (Cons: 0.4%, Prev: 0.3%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Personal Spending (MoM) (Jul) (Cons: 0.5%, Prev: 0.3%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core PCE Price Index (MoM) (Jul) (Cons: 0.3%, Prev: 0.3%)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Michigan Consumer Sentiment (Aug) (Cons: 58.6, Prev: 61.7)
Canada
11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Budget Balance (Jun) (Cons: -, Prev: -0.23B)
Eurozone
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) German Retail Sales (MoM) (Jul) (Cons: -0.2%, Prev: 1.0%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) German CPI (YoY) (Aug) (Cons: 2.1%, Prev: 2.0%)
Japan
07:50 PM EST (08:50 PM BRT) Retail Sales (YoY) (Jul) (Cons: 1.6%, Prev: 2.0%)
07:30 PM EST (08:30 PM BRT) Unemployment Rate (Jul) (Cons: 2.5%, Prev: 2.5%)
Stay vigilant to seize opportunities in a market shaped by global economic indicators, with Brazil and Mexico featured prominently, alongside key events in other countries.
Monday includes Brazil's BCB Focus Market Readout and FGV Consumer Confidence, Mexico's Current Account data, Japan's Coincident and Leading Indicators, Canada's Corporate Profits, Germany's Ifo Business Climate Index, U.S. New Home Sales, and Singapore's CPI.
Tuesday covers Brazil's Mid-Month CPI and Current Account, Japan's BoJ Core CPI, Canada's Manufacturing Sales, U.S. Durable Goods Orders and CB Consumer Confidence, and Australia's RBA Meeting Minutes.
Midweek, Wednesday features Brazil's Bank Lending and Foreign Exchange Flows, Mexico's Trade Balance, Germany's GfK Consumer Climate, Canada's Wholesale Sales, U.S. Crude Oil Inventories, and South Africa's PPI.
Thursday highlights Brazil's IGP-M Inflation Index, Unemployment Rate, and CAGED Net Payroll Jobs, Mexico's Unemployment Rate, Switzerland's GDP, Canada's GDP data, U.S. GDP and Core PCE Prices, and the Eurozone's M3 Money Supply.
Friday wraps up with Brazil's Budget Balance and CFTC BRL speculative net positions, Mexico's CFTC MXN speculative net positions, Germany's CPI and Retail Sales, Canada's Budget Balance, U.S. Personal Income and Spending, and Japan's Retail Sales and Unemployment Rate.
Monday, August 25, 2025
All Day
Holiday: United Kingdom - Bank Holiday
Brazil
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) FGV Consumer Confidence (Aug) (Cons: -, Prev: 86.7)
07:25 AM EST (08:25 AM BRT) BCB Focus Market Readout (Cons: -, Prev: -)
Mexico
11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Current Account (USD) (Q2) (Cons: -, Prev: -7613M)
11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Current Account % of GDP (Q2) (Cons: -, Prev: -1.80%)
United States
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Building Permits (Jul) (Cons: 1.354M, Prev: 1.393M)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) New Home Sales (Jul) (Cons: 635K, Prev: 627K)
03:15 PM EST (04:15 PM BRT) Fed Logan Speaks
07:15 PM EST (08:15 PM BRT) FOMC Member Williams Speaks
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Corporate Profits (QoQ) (Cons: -, Prev: 2.7%)
Eurozone
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) German Ifo Business Climate Index (Aug) (Cons: 88.7, Prev: 88.6)
Japan
01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Coincident Indicator (MoM) (Jun) (Cons: 0.8%, Prev: 0.0%)
01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Leading Index (MoM) (Jun) (Cons: 1.3%, Prev: 0.6%)
01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Leading Index (Jun) (Cons: 106.1, Prev: 104.8)
Singapore
01 zugest:00 AM EST (02:00 AM BRT) CPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.8%)
Tuesday, August 26, 2025
Brazil
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Current Account (USD) (Jul) (Cons: -, Prev: -5.13B)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Foreign Direct Investment (USD) (Jul) (Cons: -, Prev: 2.81B)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Mid-Month CPI (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.33%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Mid-Month CPI (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 5.30%)
Mexico
No major events scheduled
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core Durable Goods Orders (MoM) (Jul) (Cons: 0.3%, Prev: 0.2%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Durable Goods Orders (MoM) (Jul) (Cons: -4.0%, Prev: -9.4%)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) CB Consumer Confidence (Aug) (Cons: 96.3, Prev: 97.2)
11:30 AM EST (12:30 PM BRT) Atlanta Fed GDPNow (Q3) (Cons: 2.3%, Prev: 2.3%)
Canada
09:00 AM EST (10:00 AM BRT) Manufacturing Sales (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.3%)
02:30 PM EST (03:30 PM BRT) BoC Gov Macklem Speaks
Japan
01:00 AM EST (02:00 AM BRT) BoJ Core CPI (YoY) (Cons: 2.4%, Prev: 2.3%)
Australia
09:30 PM EST (10:30 PM BRT) RBA Meeting Minutes (Cons: -, Prev: -)
Wednesday, August 27, 2025
All Day
Holiday: India - Ganesh Chaturthi
Brazil
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Bank Lending (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.5%)
01:30 PM EST (02:30 PM BRT) Foreign Exchange Flows (Cons: -, Prev: 0.031B)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Trade Balance (Jul) (Cons: -, Prev: 0.514B)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Trade Balance (USD) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.595B)
United States
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Crude Oil Inventories (Cons: -, Prev: -6.014M)
11:45 AM EST (12:45 PM BRT) FOMC Member Barkin Speaks
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Wholesale Sales (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.7%)
Eurozone
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) GfK German Consumer Climate (Sep) (Cons: -21.3, Prev: -21.5)
South Africa
05:30 AM EST (06:30 AM BRT) PPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.6%)
South Korea
09:00 PM EST (10:00 PM BRT) Interest Rate Decision (Aug) (Cons: -, Prev: 2.50%)
Thursday, August 28, 2025
Brazil
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) IGP-M Inflation Index (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: -0.77%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) BCB National Monetary Council Meeting (Cons: -, Prev: -)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Unemployment Rate (Jul) (Cons: -, Prev: 5.8%)
01:30 PM EST (02:30 PM BRT) CAGED Net Payroll Jobs (Jul) (Cons: -, Prev: 166.62K)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Unemployment Rate (Jul) (Cons: -, Prev: 2.60%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Unemployment Rate n.s.a. (Jul) (Cons: -, Prev: 2.70%)
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: 3.0%, Prev: -0.5%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core PCE Prices (Q2) (Cons: 2.50%, Prev: 3.50%)
04:00 PM EST (05:00 PM BRT) Fed Waller Speaks
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) GDP (MoM) (Jun) (Cons: 0.1%, Prev: -0.1%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: -, Prev: 0.5%)
Eurozone
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) M3 Money Supply (YoY) (Jul) (Cons: 3.5%, Prev: 3.3%)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting (Cons: -, Prev: -)
Switzerland
03:00 AM EST (04:00 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: 0.1%, Prev: 0.5%)
Friday, August 29, 2025
Brazil
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Net Debt-to-GDP Ratio (Jul) (Cons: -, Prev: 62.9%)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Budget Balance (Jul) (Cons: -, Prev: -108.107B)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Budget Surplus (Jul) (Cons: -, Prev: -47.091B)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Gross Debt-to-GDP Ratio (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 76.6%)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC BRL Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 30.4K)
Mexico
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC MXN Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 64.5K)
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Personal Income (MoM) (Jul) (Cons: 0.4%, Prev: 0.3%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Personal Spending (MoM) (Jul) (Cons: 0.5%, Prev: 0.3%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core PCE Price Index (MoM) (Jul) (Cons: 0.3%, Prev: 0.3%)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Michigan Consumer Sentiment (Aug) (Cons: 58.6, Prev: 61.7)
Canada
11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Budget Balance (Jun) (Cons: -, Prev: -0.23B)
Eurozone
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) German Retail Sales (MoM) (Jul) (Cons: -0.2%, Prev: 1.0%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) German CPI (YoY) (Aug) (Cons: 2.1%, Prev: 2.0%)
Japan
07:50 PM EST (08:50 PM BRT) Retail Sales (YoY) (Jul) (Cons: 1.6%, Prev: 2.0%)
07:30 PM EST (08:30 PM BRT) Unemployment Rate (Jul) (Cons: 2.5%, Prev: 2.5%)
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- North America Automotive Market Size, Share And Forecast 2025-2033
- Airborne ISR Market Size, Share And Growth Forecast By 2033
- Mexico Oral Care Market Demand, Opportunities, And Key Drivers
- Australia Corporate Wellness Market Projected To Reach USD 3.6 Billion By 2033
- United States Laboratory Automation Market Size, Share, Trends, Growth Factors And Forecast 2025-2033
- UAE Online Grocery Market Size To Reach USD 18,353.4 Million By 2033: Trends & Future Outlook
CommentsNo comment