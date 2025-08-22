VAFC Thương Mại Hóa Cáp Quang Đa Lõi (MCF) Cho Hyperscale DC Ký Kết Biên Bản Ghi Nhớ Trị Giá 200 Triệu USD

VAFC Global – Enabling Next-Gen Fiber Cable Infrastructure

VAFC Global at EXAT 2025 – Towards the Future of Fiber Technology (Photo courtesy of EXAT2025)

Hợp tác cùng các đối tác hàng đầu Nhật Bản, VAFC sẽ triển khai sản xuất thương mại cáp MCF nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối siêu mật độ trong các Hyperscale DC

- TS. Nguyễn Xuân Nguyên, Chairman & CEO @ VAFCHO CHI MINH CITY, VIETNAM, August 22, 2025 /EINPresswire / -- VAFC (Vietnam Advanced Fiber Cabling) Global Pte. Ltd . vừa công bố tài liệu đánh giá công nghệ“High-Density Optical Connectivity for Hyperscale Data Centers” về giá trị và tiềm năng ứng dụng của công nghệ MCF trong hạ tầng trung tâm dữ liệu hyperscale. MCF là công nghệ cáp quang thế hệ mới mang lại băng thông vượt trội – gấp đến 4 lần so với cáp quang thông thường, đồng thời vẫn đảm bảo tương thích hoàn toàn với hạ tầng hiện hữu.VAFC đã ký kết Biên bản ghi nhớ trị giá 200 triệu USD với một khách hàng trong lĩnh vực Hyperscale để triển khai sản xuất số lượng lớn. Giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật cho sản xuất thương mại dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2026 – đánh dấu bước đi đầu tiên hướng tới thương mại hóa cáp MCF cho trung tâm dữ liệu Hyperscale.“Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo ngôn ngữ lớn (LLM AI) đã kéo theo nhu cầu tăng tốc xây dựng hạ tầng AI – trong đó trung tâm dữ liệu Hyperscale đóng vai trò then chốt,” Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nguyên, Chairman & CEO của VAFC chia sẻ.“Cáp quang là một trong bốn trụ cột cốt lõi của Hyperscale – cùng với đất, nguồn điện và giấy phép. MCF là một giải pháp đột phá cho kết nối băng thông siêu lớn.”​Công nghệ MCF đã được nghiên cứu phát triển từ đầu những năm 2010 với sự tham gia tích cực của các viện nghiên cứu và công ty hàng đầu thế giới, đặc biệt là Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia Nhật Bản (NICT) – đơn vị tiên phong trong việc hoàn thiện công nghệ này như một giải pháp cáp quang thế hệ tiếp theo. Gần đây, Phòng Thí nghiệm Mạng Quang học (Photonic Network Laboratory) thuộc NICT đã đạt kỷ lục thế giới về tốc độ và khoảng cách truyền dẫn – đạt 1,02 Petabit/giây trên quãng đường 1.808 km , sử dụng sợi quang MCF 19 lõi.Sách trắng mới công bố của VAFC cung cấp một cái nhìn toàn diện và phân tích chuyên sâu về lợi ích cũng như các yếu tố cần cân nhắc khi triển khai MCF cho hạ tầng trung tâm dữ liệu hiện đại.Về VAFC Global Pte. Ltd.VAFC Global Pte. Ltd. là công ty công nghệ cáp quang thế hệ mới, chuyên cung cấp giải pháp kết nối siêu mật độ, hiệu suất cao – giúp các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, colocation và AI mở rộng băng thông nhanh chóng và tối ưu chi phí. Có trụ sở chính tại Singapore và hoạt động tại Việt Nam, VAFC hợp nhất công nghệ cáp quang tiên tiến với nền tảng sản xuất đáng tin cậy, nhằm xây dựng giải pháp hạ tầng kết nối thế hệ mới cho hiện tại và tương lai.Về Tiến sĩ Nguyễn Xuân NguyênVới hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quang tử, TS. Nguyên là nhà sáng lập Cosemi Technologies – công ty từng được xếp hạng Inc. 500 tại Mỹ. Ông cũng là tác giả của hơn 20 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ, và được vinh danh là Doanh nhân của Năm 2015 bởi Hiệp hội Thương Mại Việt Mỹ. Từng cố vấn cho Bộ Thông tin & Truyền thông Việt Nam, TS. Nguyên đã xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược và chuỗi cung ứng tại khu vực ASEAN – tạo nền tảng vận hành vững chắc để VAFC dẫn đầu trong việc đưa công nghệ MCF ra thị trường trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Ts. Nguyễn Xuân Nguyên

VAFC Global Pte. Ltd.

