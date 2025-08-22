Chennai Power Shutdown Today: Check Full List Of Areas Facing 5-Hour Supply Disruption

MENAFN - Live Mint) Chennai is facing power shutdown for five hours today beginning 9 am to 2 pm as power line maintenance is reportedly being worked on by the authorities at various places on a rotational basis on other days excluding Sundays and public holidays. Power outage warnings have been issued in those respective areas.

The power will restore at 2 pm, according to multiple reports.

Chennai power shutdown areas affected

Kandansavadi Kallukkatti, Thiruvalluvar Nagar, Gandhi Street, Nehru Street, Rajaji Street, Valmiki Street, Mullai Street, Kamaraj Street, Kambar Street, Rajiv Street, Mother Teresa Street, Ganapathy Street, Indira Gandhi Street, Chidambaranar Street, Marutham Street, Anna Street, Kannadasan Street, V. Kodikathakumaran Street, Kattabomman Street, Subhash Chandrabose Street, Avvaiyar Street, Karikalan Street, Cheran Street, Seikalar Street.

In Adyar, Shastri Nagar 1st Avenue and 1st, 2nd, 15th Cross Street. Thiruvanmiyur: L.P. Road, Kamaraj Nagar, Appasamy Prime Towers, Indira Nagar, TNHP, Malviya Avenue, Marudeeswarar Nagar, MG Road are hit, whereas Madambakkam Main Road, Hansa Garden, Jain Apartments, Thirumagal Nagar, Bank Colony, Bhuvaneswari Nagar, Thiruvalluvar Street, Gandhi Street, Ganapathy Nagar, Sriram Nagar, Rajaji Nagar, Sudarshan Nagar in Selaiyur.

The areas in Perungalathur, Sembakkam, and the IT Corridor that are commonly hit during power outages include Bharathi Nagar (1st to 8th Street), Gandhi Nagar, Saranga Avenue, Sadagopan Nagar, and Goodwill Nagar in Perungalathur; Saravana Nagar, VGP Srinivasa Nagar, Sathya Sai Nagar, Kaushik Avenue, Gandhi Nagar, and Saraswathi Nagar in Sembakkam. In the IT Corridor, affected localities include Pillaiyarkoil Street, SBI Colony, Gangaiammankoil Street, 200 Feet Radial Road, Post Office Street, MCN Nagar, XTN, and Sripuram Road.

In Red Hills and Mango Grove, frequent power disruptions impact a larger number of neighborhoods. In Red Hills, the affected areas are Puducherry (3rd to 5th Street), Naravarkuppam Street, Dargas Road, J.J. Nagar, Tirthankaraipattu, Palavinayagar Nagar, Vivekagbar Avenue, Balaji Graden, Padiyanallur, Ma. Nagar, Kannapalayam, Sendrampakkam, Sirangavur, Perungavalur, Co.J. Kummanur, Mankonam, Kummanur Nagar, Jayadurga Nagar, Arunulsa Nagar, Vishnu Nagar, Maharaj Nagar, and Karikala Nagar.

In Mango Grove, affected locations consist of Town Panchayat, Raghunathapuram, Kolumanavikkam, Sivantangal, Sikkarayapuram, Pattur, Pathrimedu, South Colony, Srinivasa Nagar, Malayambakkam, Nellithope, Mahalakshmi Nagar, Chakra Nagar, Kamatchi Nagar, Addison Nagar, Sadik Nagar, Melma Nagar, and Shakti Nagar.