Chennai Power Shutdown Today: Check Full List Of Areas Facing 5-Hour Supply Disruption
The power will restore at 2 pm, according to multiple reports.Chennai power shutdown areas affected
Kandansavadi Kallukkatti, Thiruvalluvar Nagar, Gandhi Street, Nehru Street, Rajaji Street, Valmiki Street, Mullai Street, Kamaraj Street, Kambar Street, Rajiv Street, Mother Teresa Street, Ganapathy Street, Indira Gandhi Street, Chidambaranar Street, Marutham Street, Anna Street, Kannadasan Street, V. Kodikathakumaran Street, Kattabomman Street, Subhash Chandrabose Street, Avvaiyar Street, Karikalan Street, Cheran Street, Seikalar Street.
In Adyar, Shastri Nagar 1st Avenue and 1st, 2nd, 15th Cross Street. Thiruvanmiyur: L.P. Road, Kamaraj Nagar, Appasamy Prime Towers, Indira Nagar, TNHP, Malviya Avenue, Marudeeswarar Nagar, MG Road are hit, whereas Madambakkam Main Road, Hansa Garden, Jain Apartments, Thirumagal Nagar, Bank Colony, Bhuvaneswari Nagar, Thiruvalluvar Street, Gandhi Street, Ganapathy Nagar, Sriram Nagar, Rajaji Nagar, Sudarshan Nagar in Selaiyur.Also Read | Chennai weather: IMD predicts rains, thunderstorm | Full list of areas on alert
The areas in Perungalathur, Sembakkam, and the IT Corridor that are commonly hit during power outages include Bharathi Nagar (1st to 8th Street), Gandhi Nagar, Saranga Avenue, Sadagopan Nagar, and Goodwill Nagar in Perungalathur; Saravana Nagar, VGP Srinivasa Nagar, Sathya Sai Nagar, Kaushik Avenue, Gandhi Nagar, and Saraswathi Nagar in Sembakkam. In the IT Corridor, affected localities include Pillaiyarkoil Street, SBI Colony, Gangaiammankoil Street, 200 Feet Radial Road, Post Office Street, MCN Nagar, XTN, and Sripuram Road.Also Read | Gold prices today in your city: Check rates in Mumbai, Delhi, on August 21
In Red Hills and Mango Grove, frequent power disruptions impact a larger number of neighborhoods. In Red Hills, the affected areas are Puducherry (3rd to 5th Street), Naravarkuppam Street, Dargas Road, J.J. Nagar, Tirthankaraipattu, Palavinayagar Nagar, Vivekagbar Avenue, Balaji Graden, Padiyanallur, Ma. Nagar, Kannapalayam, Sendrampakkam, Sirangavur, Perungavalur, Co.J. Kummanur, Mankonam, Kummanur Nagar, Jayadurga Nagar, Arunulsa Nagar, Vishnu Nagar, Maharaj Nagar, and Karikala Nagar.
In Mango Grove, affected locations consist of Town Panchayat, Raghunathapuram, Kolumanavikkam, Sivantangal, Sikkarayapuram, Pattur, Pathrimedu, South Colony, Srinivasa Nagar, Malayambakkam, Nellithope, Mahalakshmi Nagar, Chakra Nagar, Kamatchi Nagar, Addison Nagar, Sadik Nagar, Melma Nagar, and Shakti Nagar.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- Global Dental Insurance Market Size Projected To Reach USD 486.80 Billion By 2033 CAGR Of 6.79%.
- Hydroxyapatite Market Size Worth USD 4.22 Billion Globally, By 2033 At A CAGR Of 4.94%
- Diacetone Alcohol (DAA) Prices Q2 2025: Index, Price Fluctuations And Forecast
- Agriculture Drones Market Size To Reach USD 31,882.58 Million By 2033 With A 27.97% CAGR
- Saudi Arabia Commercial Drones Market Set To Surge USD 3,334.1 Million By 2033: Trends & Outlook
- GCC Trade Finance Market Size To Reach USD 2.0 Billion By 2033: Growth Trends & Market Scope
CommentsNo comment