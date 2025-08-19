Brazil's Financial Morning Call For August 19, 2025
-
No major events scheduled.
-
8:30 AM EST / 9:30 AM BRT – Building Permits (Jul): Actual TBD, Consensus 1.390M, Previous 1.393M. Tracks housing construction activity, impacting demand for Brazilian industrial exports.
8:30 AM EST / 9:30 AM BRT – Building Permits (MoM) (Jul): Actual TBD, Consensus TBD, Previous -0.1%. Signals housing sector momentum, influencing global economic sentiment.
8:30 AM EST / 9:30 AM BRT – Housing Starts (Jul): Actual TBD, Consensus 1.290M, Previous 1.321M. Measures new residential construction, affecting commodity demand.
8:30 AM EST / 9:30 AM BRT – Housing Starts (MoM) (Jul): Actual TBD, Consensus TBD, Previous 4.6%. Tracks housing construction trends, impacting Brazil's export markets.
8:55 AM EST / 9:55 AM BRT – Redbook (YoY): Actual TBD, Consensus TBD, Previous 5.7%. Measures retail sales trends, signaling U.S. consumer demand.
11:30 AM EST / 12:30 PM BRT – Atlanta Fed GDPNow (Q3): Actual TBD, Consensus 2.5%, Previous 2.5%. Provides real-time GDP growth estimates, influencing market expectations.
2:10 PM EST / 3:10 PM BRT – FOMC Member Bowman Speaks: Actual TBD, Consensus TBD, Previous TBD. Offers monetary policy insights, impacting global risk sentiment.
4:30 PM EST / 5:30 PM BRT – API Weekly Crude Oil Stock: Actual TBD, Consensus TBD, Previous 1.500M. Signals oil inventory trends, affecting Brazil's energy sector.
-
4:00 AM EST / 5:00 AM BRT – Current Account (Jun): Actual TBD, Consensus 33.4B, Previous 32.3B. Reflects trade and investment flows, impacting demand for Brazilian exports.
4:00 AM EST / 5:00 AM BRT – Current Account n.s.a. (Jun): Actual TBD, Consensus TBD, Previous 1.0B. Provides unadjusted trade balance data, influencing market sentiment.
5:30 AM EST / 6:30 AM BRT – German 5-Year Bobl Auction: Actual TBD, Consensus TBD, Previous 2.280%. Tracks borrowing costs, affecting European market sentiment.
-
4:30 AM EST / 5:30 AM BRT – Unemployment Rate (Jul): Actual TBD, Consensus TBD, Previous 3.5%. Signals labor market health, impacting Asian demand for Brazilian commodities.
-
8:30 AM EST / 9:30 AM BRT – Common CPI (YoY) (Jul): Actual TBD, Consensus 2.7%, Previous 2.6%. Tracks inflation trends, affecting Canadian demand for Brazilian exports.
8:30 AM EST / 9:30 AM BRT – Core CPI (MoM) (Jul): Actual TBD, Consensus 0.4%, Previous 0.1%. Signals short-term inflation, influencing trade dynamics.
8:30 AM EST / 9:30 AM BRT – Core CPI (YoY) (Jul): Actual TBD, Consensus TBD, Previous 2.7%. Measures annual core inflation, impacting monetary policy expectations.
8:30 AM EST / 9:30 AM BRT – CPI (YoY) (Jul): Actual TBD, Consensus 1.7%, Previous 1.9%. Tracks overall inflation, affecting trade partner demand.
8:30 AM EST / 9:30 AM BRT – CPI (MoM) (Jul): Actual TBD, Consensus 0.3%, Previous 0.1%. Measures monthly inflation changes, influencing market sentiment.
8:30 AM EST / 9:30 AM BRT – Median CPI (YoY) (Jul): Actual TBD, Consensus 3.1%, Previous 3.1%. Tracks stable inflation metrics, affecting trade dynamics.
8:30 AM EST / 9:30 AM BRT – Trimmed CPI (YoY) (Jul): Actual TBD, Consensus 3.0%, Previous 3.0%. Measures adjusted inflation, impacting economic expectations.
-
7:50 PM EST / 8:50 PM BRT – Adjusted Trade Balance: Actual TBD, Consensus -0.07T, Previous -0.24T. Reflects trade dynamics, affecting commodity export demand.
7:50 PM EST / 8:50 PM BRT – Core Machinery Orders (MoM) (Jun): Actual TBD, Consensus -0.4%, Previous -0.6%. Signals industrial investment, impacting Brazilian exports.
7:50 PM EST / 8:50 PM BRT – Core Machinery Orders (YoY) (Jun): Actual TBD, Consensus 5.0%, Previous 4.4%. Tracks annual industrial trends, influencing commodity demand.
7:50 PM EST / 8:50 PM BRT – Exports (YoY) (Jul): Actual TBD, Consensus -2.1%, Previous -0.5%. Measures export growth, impacting global trade dynamics.
7:50 PM EST / 8:50 PM BRT – Imports (YoY) (Jul): Actual TBD, Consensus -10.4%, Previous 0.2%. Tracks import trends, affecting Brazil's export markets.
7:50 PM EST / 8:50 PM BRT – Trade Balance (Jul): Actual TBD, Consensus 196.2B, Previous 153.1B. Signals trade health, impacting commodity demand.
-
9:00 PM EST / 10:00 PM BRT – PBoC Loan Prime Rate (Aug): Actual TBD, Consensus 3.50%, Previous 3.50%. Influences Chinese liquidity, critical for Brazil's commodity exports.
9:15 PM EST / 10:15 PM BRT – PBoC Loan Prime Rate: Actual TBD, Consensus 3.00%, Previous 3.00%. Further shapes Chinese monetary policy, impacting global markets.
-
10:00 PM EST / 11:00 PM BRT – RBNZ Interest Rate Decision: Actual TBD, Consensus 3.00%, Previous 3.25%. Signals monetary policy direction, affecting commodity demand.
10:00 PM EST / 11:00 PM BRT – RBNZ Monetary Policy Statement: Actual TBD, Consensus TBD, Previous TBD. Provides policy insights, influencing market sentiment.
10:00 PM EST / 11:00 PM BRT – RBNZ Rate Statement: Actual TBD, Consensus TBD, Previous TBD. Clarifies rate decisions, impacting global risk appetite.
11:00 PM EST / 12:00 AM BRT (Aug 20) – RBNZ Press Conference: Actual TBD, Consensus TBD, Previous TBD. Offers further policy clarity, affecting commodity markets.
Today's economic indicators include the Eurozone Current Account, scheduled for 4:00 AM EST / 5:00 AM BRT. U.S. Building Permits and Housing Starts will be released at 8:30 AM EST / 9:30 AM BRT. Canada's CPI is also scheduled for 8:30 AM EST / 9:30 AM BRT.
Later in the day, Japan's Core Machinery Orders and Trade Balance will be reported at 7:50 PM EST / 8:50 PM BRT. China's PBoC Loan Prime Rate will follow at 9:00 PM EST / 10:00 PM BRT.
These economic releases are expected to influence currency volatility. In addition, U.S. tariffs and Brazil's fiscal fragility remain key risks.Read more Cryptocurrencies Bitcoin experienced volatility on August 18, 2025, amid global market dynamics and institutional moves. Today's U.S. Building Permits and Housing Starts (8:30 AM EST / 9:30 AM BRT) and Canada's CPI (8:30 AM EST / 9:30 AM BRT) will shape crypto sentiment, impacting Brazil's fintech sector. Read more Companies and Market Industry Outlook Brazil's commodity-driven economy faces headwinds from the 15% Selic rate, a 76.6% debt-to-GDP ratio, and U.S. tariffs impacting meat, coffee, and biofuel exports. The services sector contracted to a four-year low in July, signaling economic slowdown. Today's global indicators, including U.S. Building Permits, Canada's CPI, Japan's Core Machinery Orders, and China's PBoC Loan Prime Rate, will influence demand for Brazil's agribusiness, energy, and manufacturing sectors. Factories show cautious recovery but face challenges from trade barriers and slowing global growth in 2025. Read more Key Developments Raízen's Surge: Raízen shares surged on August 18, 2025, after news of a potential partnership with Petrobras in ethanol production, boosting investor confidence in Brazil's biofuel sector. Read more Prio's Setback: Prio shares dropped sharply after regulators suspended operations at their Peregrino FPSO unit, raising concerns about output risks and compliance hurdles in the energy sector. Read more Vale's Pressure: Vale faced pressure as Chinese iron ore contracts weakened, reflecting global commodity market dynamics impacting Brazil's mining sector. Read more
