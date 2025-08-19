Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Transaction In Own Shares


OSB GROUP PLC
19 August 2025

OSB GROUP PLC (the"Company")
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 18 August 2025 it had purchased a total of 90,277 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 90,277 - -
Highest price paid (per ordinary share) 554.50p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 549.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 552.00p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,163,087 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,163,087.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
18-08-2025 16:24:06 GBp 234 553.00 XLON xHaNsXvKTHy
18-08-2025 16:24:06 GBp 64 553.00 XLON xHaNsXvKTH@
18-08-2025 16:24:06 GBp 123 553.00 XLON xHaNsXvKTHB
18-08-2025 16:24:06 GBp 183 553.00 XLON xHaNsXvKTHD
18-08-2025 16:24:06 GBp 260 553.00 XLON xHaNsXvKTHL
18-08-2025 16:24:06 GBp 43 553.00 XLON xHaNsXvKTHP
18-08-2025 16:24:06 GBp 293 553.00 XLON xHaNsXvKTGk
18-08-2025 16:24:06 GBp 52 553.00 XLON xHaNsXvKTGo
18-08-2025 16:21:31 GBp 685 553.00 XLON xHaNsXvKOK8
18-08-2025 16:20:50 GBp 202 553.00 XLON xHaNsXvKP7P
18-08-2025 16:20:50 GBp 15 553.00 XLON xHaNsXvKP7T
18-08-2025 16:19:06 GBp 567 552.50 XLON xHaNsXvK79J
18-08-2025 16:18:38 GBp 930 553.00 XLON xHaNsXvK4ea
18-08-2025 16:18:38 GBp 235 553.00 XLON xHaNsXvK4eg
18-08-2025 16:18:38 GBp 236 553.00 XLON xHaNsXvK4ex
18-08-2025 16:18:38 GBp 235 553.00 XLON xHaNsXvK4e6
18-08-2025 16:18:38 GBp 914 553.00 XLON xHaNsXvK4ha
18-08-2025 16:18:38 GBp 233 553.00 XLON xHaNsXvK4hg
18-08-2025 16:18:38 GBp 227 553.00 XLON xHaNsXvK4h7
18-08-2025 16:18:38 GBp 1,176 552.50 XLON xHaNsXvK4hT
18-08-2025 16:15:05 GBp 375 553.00 XLON xHaNsXvK0rT
18-08-2025 16:08:58 GBp 388 553.00 XLON xHaNsXvKBbw
18-08-2025 16:02:50 GBp 1,933 553.00 XLON xHaNsXvLr45
18-08-2025 16:02:50 GBp 306 553.50 XLON xHaNsXvLr4H
18-08-2025 16:01:51 GBp 201 553.50 XLON xHaNsXvLoxs
18-08-2025 16:01:51 GBp 201 553.50 XLON xHaNsXvLoxD
18-08-2025 16:01:05 GBp 200 553.50 XLON xHaNsXvLpnX
18-08-2025 16:01:05 GBp 200 553.50 XLON xHaNsXvLpnl
18-08-2025 16:01:05 GBp 199 553.50 XLON xHaNsXvLpnu
18-08-2025 16:01:04 GBp 464 553.50 XLON xHaNsXvLpn5
18-08-2025 16:01:04 GBp 204 553.50 XLON xHaNsXvLpnB
18-08-2025 16:01:04 GBp 200 553.50 XLON xHaNsXvLpnL
18-08-2025 15:55:30 GBp 384 553.00 XLON xHaNsXvLwdx
18-08-2025 15:55:30 GBp 642 553.00 XLON xHaNsXvLwdz
18-08-2025 15:55:30 GBp 1,176 553.00 XLON xHaNsXvLwd8
18-08-2025 15:49:18 GBp 1,136 553.50 XLON xHaNsXvLaHj
18-08-2025 15:49:18 GBp 42 553.50 XLON xHaNsXvLaHl
18-08-2025 15:46:47 GBp 385 553.00 XLON xHaNsXvLWbN
18-08-2025 15:40:44 GBp 362 553.00 XLON xHaNsXvLhnY
18-08-2025 15:35:49 GBp 209 553.00 XLON xHaNsXvLIbN
18-08-2025 15:35:49 GBp 211 553.00 XLON xHaNsXvLIbP
18-08-2025 15:34:36 GBp 723 553.50 XLON xHaNsXvLJwR
18-08-2025 15:34:36 GBp 1,629 553.50 XLON xHaNsXvLJ5Y
18-08-2025 15:30:35 GBp 1,090 554.00 XLON xHaNsXvLSgW
18-08-2025 15:30:35 GBp 1,171 554.00 XLON xHaNsXvLSgo
18-08-2025 15:28:07 GBp 1,175 553.50 XLON xHaNsXvLR1f
18-08-2025 15:24:40 GBp 1,176 553.50 XLON xHaNsXvL7L0
18-08-2025 15:19:33 GBp 294 553.50 XLON xHaNsXvLE6d
18-08-2025 15:19:19 GBp 335 553.50 XLON xHaNsXvLENl
18-08-2025 15:19:19 GBp 169 553.50 XLON xHaNsXvLENn
18-08-2025 15:18:35 GBp 199 553.50 XLON xHaNsXvLFGg
18-08-2025 15:18:35 GBp 605 553.50 XLON xHaNsXvLFGy
18-08-2025 15:03:01 GBp 631 551.50 XLON xHaNsXvMxIc
18-08-2025 15:00:18 GBp 336 551.50 XLON xHaNsXvMdyC
18-08-2025 15:00:08 GBp 558 552.00 XLON xHaNsXvMd3y
18-08-2025 15:00:06 GBp 89 552.50 XLON xHaNsXvMdAX
18-08-2025 15:00:06 GBp 653 552.50 XLON xHaNsXvMdBP
18-08-2025 15:00:06 GBp 246 552.50 XLON xHaNsXvMdBT
18-08-2025 15:00:06 GBp 284 552.50 XLON xHaNsXvMdBV
18-08-2025 14:55:39 GBp 258 552.50 XLON xHaNsXvMXLp
18-08-2025 14:55:39 GBp 35 552.50 XLON xHaNsXvMXLr
18-08-2025 14:52:37 GBp 321 553.00 XLON xHaNsXvMjRa
18-08-2025 14:52:37 GBp 390 553.50 XLON xHaNsXvMjRc
18-08-2025 14:50:59 GBp 1,147 552.50 XLON xHaNsXvMeyX
18-08-2025 14:50:59 GBp 502 552.00 XLON xHaNsXvMezV
18-08-2025 14:50:23 GBp 194 552.50 XLON xHaNsXvMfej
18-08-2025 14:50:23 GBp 602 552.50 XLON xHaNsXvMfel
18-08-2025 14:50:23 GBp 515 552.50 XLON xHaNsXvMfen
18-08-2025 14:50:23 GBp 137 552.50 XLON xHaNsXvMfep
18-08-2025 14:50:23 GBp 194 552.50 XLON xHaNsXvMfeq
18-08-2025 14:50:23 GBp 127 552.50 XLON xHaNsXvMfes
18-08-2025 14:50:23 GBp 619 552.50 XLON xHaNsXvMfeu
18-08-2025 14:50:23 GBp 642 552.50 XLON xHaNsXvMfew
18-08-2025 14:49:25 GBp 337 552.00 XLON xHaNsXvMM77
18-08-2025 14:40:37 GBp 758 552.00 XLON xHaNsXvMR7M
18-08-2025 14:40:37 GBp 244 552.50 XLON xHaNsXvMR6g
18-08-2025 14:40:37 GBp 642 552.50 XLON xHaNsXvMR6i
18-08-2025 14:30:45 GBp 1,778 551.50 XLON xHaNsXvMAhc
18-08-2025 14:24:06 GBp 290 552.00 XLON xHaNsXvNo9e
18-08-2025 14:22:34 GBp 1,598 552.00 XLON xHaNsXvNmCK
18-08-2025 14:22:32 GBp 65 552.00 XLON xHaNsXvNm84
18-08-2025 14:22:32 GBp 236 552.00 XLON xHaNsXvNm86
18-08-2025 14:20:34 GBp 217 552.00 XLON xHaNsXvN$fb
18-08-2025 14:20:34 GBp 172 552.00 XLON xHaNsXvN$fd
18-08-2025 14:20:34 GBp 24 552.00 XLON xHaNsXvN$fZ
18-08-2025 14:18:36 GBp 237 552.00 XLON xHaNsXvNwYk
18-08-2025 14:15:39 GBp 163 552.00 XLON xHaNsXvNcm8
18-08-2025 14:15:39 GBp 136 552.00 XLON xHaNsXvNcmA
18-08-2025 14:15:39 GBp 506 552.00 XLON xHaNsXvNcmC
18-08-2025 14:13:41 GBp 201 552.00 XLON xHaNsXvNa1s
18-08-2025 14:13:41 GBp 116 552.00 XLON xHaNsXvNa1u
18-08-2025 14:11:43 GBp 319 552.00 XLON xHaNsXvNY4B
18-08-2025 14:09:45 GBp 302 552.00 XLON xHaNsXvNWJC
18-08-2025 14:07:47 GBp 313 552.00 XLON xHaNsXvNllt
18-08-2025 14:05:49 GBp 315 552.00 XLON xHaNsXvNjq8
18-08-2025 14:03:51 GBp 173 552.00 XLON xHaNsXvNhqK
18-08-2025 14:03:51 GBp 159 552.00 XLON xHaNsXvNhqM
18-08-2025 14:01:53 GBp 349 552.00 XLON xHaNsXvNfyv
18-08-2025 13:59:55 GBp 350 552.00 XLON xHaNsXvNN1p
18-08-2025 13:57:57 GBp 292 552.00 XLON xHaNsXvNL7j
18-08-2025 13:55:59 GBp 306 552.00 XLON xHaNsXvNJCX
18-08-2025 13:54:01 GBp 297 552.00 XLON xHaNsXvNHMW
18-08-2025 13:51:08 GBp 1,059 552.00 XLON xHaNsXvNS2r
18-08-2025 13:44:11 GBp 58 552.50 XLON xHaNsXvN7Kd
18-08-2025 13:44:11 GBp 216 552.50 XLON xHaNsXvN7Kf
18-08-2025 13:43:12 GBp 427 552.50 XLON xHaNsXvN4A9
18-08-2025 13:43:12 GBp 171 552.50 XLON xHaNsXvN4AM
18-08-2025 13:38:01 GBp 901 552.50 XLON xHaNsXvN1Iz
18-08-2025 13:32:23 GBp 259 551.50 XLON xHaNsXvNBpA
18-08-2025 13:29:26 GBp 34 551.50 XLON xHaNsXvGs5I
18-08-2025 13:29:26 GBp 106 551.50 XLON xHaNsXvGs5K
18-08-2025 13:29:26 GBp 88 551.50 XLON xHaNsXvGs5M
18-08-2025 13:29:26 GBp 85 551.50 XLON xHaNsXvGs5O
18-08-2025 13:27:28 GBp 162 551.50 XLON xHaNsXvGqzx
18-08-2025 13:27:28 GBp 180 551.50 XLON xHaNsXvGqzz
18-08-2025 13:25:30 GBp 235 551.50 XLON xHaNsXvGolF
18-08-2025 13:24:01 GBp 83 551.50 XLON xHaNsXvGp1$
18-08-2025 13:24:01 GBp 220 551.50 XLON xHaNsXvGp11
18-08-2025 13:24:01 GBp 69 551.50 XLON xHaNsXvGp1z
18-08-2025 13:24:01 GBp 14 551.50 XLON xHaNsXvGp1K
18-08-2025 13:24:01 GBp 330 551.50 XLON xHaNsXvGp1M
18-08-2025 13:18:37 GBp 88 551.00 XLON xHaNsXvGywk
18-08-2025 13:18:37 GBp 128 551.00 XLON xHaNsXvGywm
18-08-2025 13:17:09 GBp 102 551.00 XLON xHaNsXvGzOb
18-08-2025 13:17:09 GBp 226 551.00 XLON xHaNsXvGzOd
18-08-2025 13:17:09 GBp 199 551.00 XLON xHaNsXvGzOl
18-08-2025 13:17:09 GBp 904 551.00 XLON xHaNsXvGzOy
18-08-2025 13:17:09 GBp 432 551.00 XLON xHaNsXvGzO@
18-08-2025 13:17:09 GBp 264 551.00 XLON xHaNsXvGzO5
18-08-2025 13:17:09 GBp 346 551.00 XLON xHaNsXvGzOM
18-08-2025 13:05:17 GBp 98 551.50 XLON xHaNsXvGWRw
18-08-2025 13:05:17 GBp 307 551.50 XLON xHaNsXvGWRy
18-08-2025 12:44:35 GBp 607 550.50 XLON xHaNsXvGUI@
18-08-2025 12:38:32 GBp 299 551.00 XLON xHaNsXvGOdT
18-08-2025 12:35:23 GBp 385 551.00 XLON xHaNsXvG6@B
18-08-2025 12:30:14 GBp 421 551.50 XLON xHaNsXvG2By
18-08-2025 12:29:25 GBp 443 550.50 XLON xHaNsXvG3uH
18-08-2025 12:22:34 GBp 365 550.50 XLON xHaNsXvGCDW
18-08-2025 12:22:33 GBp 489 550.50 XLON xHaNsXvGCDU
18-08-2025 12:22:30 GBp 1,092 551.00 XLON xHaNsXvGCF$
18-08-2025 12:21:35 GBp 66 552.50 XLON xHaNsXvGDwO
18-08-2025 12:21:35 GBp 178 552.50 XLON xHaNsXvGDwQ
18-08-2025 12:19:54 GBp 146 551.50 XLON xHaNsXvGBb1
18-08-2025 12:19:54 GBp 74 551.50 XLON xHaNsXvGBb3
18-08-2025 12:19:14 GBp 108 551.00 XLON xHaNsXvGB3b
18-08-2025 12:19:14 GBp 540 551.00 XLON xHaNsXvGB3d
18-08-2025 12:19:14 GBp 403 551.00 XLON xHaNsXvGB3X
18-08-2025 12:19:14 GBp 129 551.00 XLON xHaNsXvGB3Z
18-08-2025 12:19:14 GBp 354 551.00 XLON xHaNsXvGB3o
18-08-2025 12:19:14 GBp 200 551.00 XLON xHaNsXvGB3q
18-08-2025 12:19:14 GBp 351 551.00 XLON xHaNsXvGB3s
18-08-2025 12:06:14 GBp 290 550.50 XLON xHaNsXvH@RR
18-08-2025 11:57:59 GBp 239 550.50 XLON xHaNsXvHcoM
18-08-2025 11:56:01 GBp 261 550.50 XLON xHaNsXvHaWf
18-08-2025 11:56:01 GBp 5 550.50 XLON xHaNsXvHaWh
18-08-2025 11:54:03 GBp 245 550.50 XLON xHaNsXvHbxP
18-08-2025 11:52:05 GBp 196 550.50 XLON xHaNsXvHYT@
18-08-2025 11:52:05 GBp 68 550.50 XLON xHaNsXvHYT0
18-08-2025 11:52:05 GBp 8 550.50 XLON xHaNsXvHYTy
18-08-2025 11:50:07 GBp 245 550.50 XLON xHaNsXvHWeS
18-08-2025 11:48:09 GBp 281 550.50 XLON xHaNsXvHXE8
18-08-2025 11:46:11 GBp 66 550.00 XLON xHaNsXvHln3
18-08-2025 11:46:11 GBp 133 550.00 XLON xHaNsXvHln5
18-08-2025 11:44:59 GBp 3 550.00 XLON xHaNsXvHi$9
18-08-2025 11:44:59 GBp 297 550.00 XLON xHaNsXvHi$C
18-08-2025 11:44:59 GBp 338 550.00 XLON xHaNsXvHi$E
18-08-2025 11:44:00 GBp 349 549.50 XLON xHaNsXvHjkd
18-08-2025 11:27:29 GBp 603 549.50 XLON xHaNsXvHHng
18-08-2025 11:27:29 GBp 329 550.00 XLON xHaNsXvHHns
18-08-2025 11:27:29 GBp 1,171 550.00 XLON xHaNsXvHHnw
18-08-2025 11:27:29 GBp 359 550.00 XLON xHaNsXvHHny
18-08-2025 11:27:29 GBp 1,034 550.00 XLON xHaNsXvHHn@
18-08-2025 11:11:01 GBp 522 550.00 XLON xHaNsXvH5BF
18-08-2025 11:11:01 GBp 371 550.00 XLON xHaNsXvH5BI
18-08-2025 11:11:01 GBp 532 550.50 XLON xHaNsXvH5Af
18-08-2025 11:07:45 GBp 296 550.50 XLON xHaNsXvH0sJ
18-08-2025 10:58:03 GBp 497 550.50 XLON xHaNsXvH8pK
18-08-2025 10:51:07 GBp 26 550.50 XLON xHaNsXvIo@1
18-08-2025 10:41:58 GBp 425 550.50 XLON xHaNsXvIzuq
18-08-2025 10:41:58 GBp 344 550.50 XLON xHaNsXvIzus
18-08-2025 10:29:44 GBp 199 549.50 XLON xHaNsXvIYRW
18-08-2025 10:29:44 GBp 87 549.50 XLON xHaNsXvIYRY
18-08-2025 10:29:43 GBp 175 549.50 XLON xHaNsXvIYRn
18-08-2025 10:29:42 GBp 225 549.50 XLON xHaNsXvIYQr
18-08-2025 10:28:46 GBp 760 550.00 XLON xHaNsXvIZA5
18-08-2025 10:26:32 GBp 13 550.50 XLON xHaNsXvIXy8
18-08-2025 10:26:32 GBp 374 550.50 XLON xHaNsXvIXyA
18-08-2025 10:26:32 GBp 114 550.50 XLON xHaNsXvIXyE
18-08-2025 10:23:03 GBp 287 550.50 XLON xHaNsXvIidE
18-08-2025 10:23:03 GBp 340 550.50 XLON xHaNsXvIidG
18-08-2025 10:23:03 GBp 118 550.50 XLON xHaNsXvIidI
18-08-2025 10:23:03 GBp 327 550.00 XLON xHaNsXvIidS
18-08-2025 10:23:03 GBp 471 550.50 XLON xHaNsXvIidU
18-08-2025 10:11:47 GBp 100 550.50 XLON xHaNsXvILN6
18-08-2025 10:11:47 GBp 121 550.50 XLON xHaNsXvILN8
18-08-2025 10:10:31 GBp 233 550.50 XLON xHaNsXvIIIC
18-08-2025 10:10:31 GBp 37 550.50 XLON xHaNsXvIIIE
18-08-2025 10:10:31 GBp 32 550.50 XLON xHaNsXvIIIG
18-08-2025 10:09:33 GBp 443 550.00 XLON xHaNsXvIJAu
18-08-2025 10:09:33 GBp 471 550.00 XLON xHaNsXvIJA3
18-08-2025 10:05:00 GBp 347 550.50 XLON xHaNsXvIVHD
18-08-2025 09:51:18 GBp 584 550.50 XLON xHaNsXvI33e
18-08-2025 09:48:29 GBp 751 551.00 XLON xHaNsXvIEhi
18-08-2025 09:43:51 GBp 390 551.00 XLON xHaNsXvIAtL
18-08-2025 09:43:16 GBp 52 551.50 XLON xHaNsXvIACw
18-08-2025 09:43:16 GBp 278 551.50 XLON xHaNsXvIACy
18-08-2025 09:41:18 GBp 219 551.50 XLON xHaNsXvI8oG
18-08-2025 09:31:01 GBp 353 550.50 XLON xHaNsXvJnpQ
18-08-2025 09:31:01 GBp 336 550.50 XLON xHaNsXvJnpS
18-08-2025 09:31:01 GBp 727 551.00 XLON xHaNsXvJnok
18-08-2025 09:23:20 GBp 735 551.50 XLON xHaNsXvJxNH
18-08-2025 09:22:37 GBp 217 552.00 XLON xHaNsXvJu$J
18-08-2025 09:22:37 GBp 59 552.00 XLON xHaNsXvJu$L
18-08-2025 09:13:00 GBp 112 550.50 XLON xHaNsXvJWD3
18-08-2025 09:12:58 GBp 79 550.50 XLON xHaNsXvJW9g
18-08-2025 09:12:58 GBp 5 550.50 XLON xHaNsXvJW9l
18-08-2025 09:12:58 GBp 8 550.50 XLON xHaNsXvJW9n
18-08-2025 09:12:58 GBp 122 550.50 XLON xHaNsXvJW9p
18-08-2025 09:12:58 GBp 713 550.50 XLON xHaNsXvJW9u
18-08-2025 09:12:47 GBp 163 551.00 XLON xHaNsXvJWTh
18-08-2025 09:12:47 GBp 45 551.00 XLON xHaNsXvJWTj
18-08-2025 09:09:50 GBp 70 551.00 XLON xHaNsXvJln1
18-08-2025 09:09:50 GBp 221 551.00 XLON xHaNsXvJln3
18-08-2025 09:09:50 GBp 145 551.00 XLON xHaNsXvJln5
18-08-2025 09:06:53 GBp 75 551.00 XLON xHaNsXvJjB9
18-08-2025 09:06:53 GBp 101 551.00 XLON xHaNsXvJjBB
18-08-2025 09:06:53 GBp 66 551.00 XLON xHaNsXvJjBD
18-08-2025 09:06:53 GBp 123 551.00 XLON xHaNsXvJjBF
18-08-2025 08:58:07 GBp 156 550.50 XLON xHaNsXvJLwb
18-08-2025 08:58:07 GBp 178 550.50 XLON xHaNsXvJLwZ
18-08-2025 08:56:11 GBp 492 551.00 XLON xHaNsXvJJlB
18-08-2025 08:56:11 GBp 663 552.00 XLON xHaNsXvJJlE
18-08-2025 08:56:11 GBp 37 552.00 XLON xHaNsXvJJlG
18-08-2025 08:56:11 GBp 471 551.50 XLON xHaNsXvJJlT
18-08-2025 08:51:09 GBp 109 552.00 XLON xHaNsXvJSXf
18-08-2025 08:51:09 GBp 78 552.00 XLON xHaNsXvJSXh
18-08-2025 08:51:09 GBp 23 552.00 XLON xHaNsXvJSXj
18-08-2025 08:48:12 GBp 423 552.00 XLON xHaNsXvJQuR
18-08-2025 08:48:12 GBp 57 552.00 XLON xHaNsXvJQuT
18-08-2025 08:39:58 GBp 531 552.00 XLON xHaNsXvJ518
18-08-2025 08:33:16 GBp 265 552.00 XLON xHaNsXvJFnK
18-08-2025 08:33:12 GBp 428 552.50 XLON xHaNsXvJFzj
18-08-2025 08:33:09 GBp 699 553.00 XLON xHaNsXvJF$d
18-08-2025 08:33:09 GBp 1 553.00 XLON xHaNsXvJF$Z
18-08-2025 08:30:38 GBp 501 554.00 XLON xHaNsXvJDOh
18-08-2025 08:30:38 GBp 486 554.00 XLON xHaNsXvJDOx
18-08-2025 08:30:38 GBp 79 554.00 XLON xHaNsXvJDOz
18-08-2025 08:30:38 GBp 327 553.50 XLON xHaNsXvJDO6
18-08-2025 08:30:00 GBp 471 554.00 XLON xHaNsXvJACd
18-08-2025 08:30:00 GBp 471 554.00 XLON xHaNsXvJAC3
18-08-2025 08:10:57 GBp 719 553.50 XLON xHaNsXvCwXl
18-08-2025 08:08:54 GBp 110 554.00 XLON xHaNsXvCxJr
18-08-2025 08:08:54 GBp 661 554.00 XLON xHaNsXvCxJt
18-08-2025 08:08:50 GBp 163 554.00 XLON xHaNsXvCxSl
18-08-2025 08:08:50 GBp 50 554.00 XLON xHaNsXvCxSn
18-08-2025 08:08:50 GBp 67 554.00 XLON xHaNsXvCxSx
18-08-2025 08:08:50 GBp 138 554.00 XLON xHaNsXvCxSy
18-08-2025 08:06:52 GBp 362 553.50 XLON xHaNsXvCv@S
18-08-2025 08:06:46 GBp 327 554.00 XLON xHaNsXvCv7e
18-08-2025 08:06:46 GBp 471 554.50 XLON xHaNsXvCv7g

MENAFN19082025004107003653ID1109945599

