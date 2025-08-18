Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Transaction In Own Shares


OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
18 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 15 August 2025 it had purchased a total of 89,492 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 89,492 - -
Highest price paid (per ordinary share) 561.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 551.00p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 555.56p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,253,364 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,253,364.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
15-08-2025 16:27:15 GBp 66 552.00 XLON xHaNrCROKpA
15-08-2025 16:27:15 GBp 96 552.00 XLON xHaNrCROKpC
15-08-2025 16:27:15 GBp 160 552.00 XLON xHaNrCROKpE
15-08-2025 16:26:55 GBp 150 552.00 XLON xHaNrCROK0P
15-08-2025 16:26:55 GBp 106 552.00 XLON xHaNrCROK0R
15-08-2025 16:26:55 GBp 88 552.00 XLON xHaNrCROK0T
15-08-2025 16:26:55 GBp 43 552.00 XLON xHaNrCROK0V
15-08-2025 16:26:45 GBp 88 552.00 XLON xHaNrCROKCh
15-08-2025 16:26:45 GBp 114 552.00 XLON xHaNrCROKCj
15-08-2025 16:26:34 GBp 142 552.00 XLON xHaNrCROKK1
15-08-2025 16:26:34 GBp 71 552.00 XLON xHaNrCROKK3
15-08-2025 16:26:26 GBp 188 552.00 XLON xHaNrCROKJW
15-08-2025 16:26:26 GBp 538 552.00 XLON xHaNrCROKJg
15-08-2025 16:26:26 GBp 306 552.00 XLON xHaNrCROKJm
15-08-2025 16:26:26 GBp 110 552.00 XLON xHaNrCROKJo
15-08-2025 16:26:26 GBp 93 552.00 XLON xHaNrCROKJu
15-08-2025 16:26:26 GBp 736 552.00 XLON xHaNrCROKJw
15-08-2025 16:26:26 GBp 2,517 552.00 XLON xHaNrCROKJ7
15-08-2025 16:26:26 GBp 60 552.50 XLON xHaNrCROKJD
15-08-2025 16:26:26 GBp 736 552.50 XLON xHaNrCROKJH
15-08-2025 16:21:36 GBp 1,211 552.50 XLON xHaNrCROGyv
15-08-2025 16:20:36 GBp 242 552.50 XLON xHaNrCROHg1
15-08-2025 16:19:36 GBp 379 552.50 XLON xHaNrCROUlE
15-08-2025 16:19:33 GBp 493 552.50 XLON xHaNrCROUgh
15-08-2025 16:19:31 GBp 188 553.00 XLON xHaNrCROUqg
15-08-2025 16:14:43 GBp 3 552.00 XLON xHaNrCROQBj
15-08-2025 16:14:43 GBp 126 552.00 XLON xHaNrCROQBl
15-08-2025 16:14:43 GBp 342 552.00 XLON xHaNrCROQBn
15-08-2025 16:14:33 GBp 862 552.00 XLON xHaNrCROQTf
15-08-2025 16:14:33 GBp 91 552.00 XLON xHaNrCROQTh
15-08-2025 16:13:31 GBp 242 552.00 XLON xHaNrCRORM2
15-08-2025 16:13:31 GBp 152 552.00 XLON xHaNrCRORHf
15-08-2025 16:13:31 GBp 1,654 552.00 XLON xHaNrCRORHh
15-08-2025 16:13:13 GBp 213 552.50 XLON xHaNrCROOXz
15-08-2025 16:12:51 GBp 210 552.50 XLON xHaNrCROOvG
15-08-2025 16:12:29 GBp 208 552.50 XLON xHaNrCROOA5
15-08-2025 16:12:07 GBp 9 552.50 XLON xHaNrCROPWW
15-08-2025 16:12:07 GBp 254 552.50 XLON xHaNrCROPWY
15-08-2025 16:09:41 GBp 513 553.00 XLON xHaNrCRO7AA
15-08-2025 16:09:41 GBp 1,885 552.50 XLON xHaNrCRO7AH
15-08-2025 16:09:33 GBp 253 553.50 XLON xHaNrCRO7Po
15-08-2025 16:09:33 GBp 65 553.50 XLON xHaNrCRO7Pq
15-08-2025 16:09:33 GBp 300 553.50 XLON xHaNrCRO7Ps
15-08-2025 16:09:33 GBp 395 553.50 XLON xHaNrCRO7Pu
15-08-2025 16:09:33 GBp 410 553.50 XLON xHaNrCRO7Pw
15-08-2025 16:09:33 GBp 570 553.50 XLON xHaNrCRO7Py
15-08-2025 16:06:51 GBp 187 553.00 XLON xHaNrCRO3dG
15-08-2025 16:06:51 GBp 19 553.00 XLON xHaNrCRO3dI
15-08-2025 16:06:51 GBp 696 553.00 XLON xHaNrCRO3dM
15-08-2025 16:06:51 GBp 105 553.00 XLON xHaNrCRO3dO
15-08-2025 16:02:26 GBp 319 552.50 XLON xHaNrCROETN
15-08-2025 16:02:03 GBp 407 552.50 XLON xHaNrCROFsJ
15-08-2025 16:01:40 GBp 195 552.50 XLON xHaNrCROF1M
15-08-2025 16:01:27 GBp 319 552.50 XLON xHaNrCROFAM
15-08-2025 16:01:27 GBp 412 552.50 XLON xHaNrCROFLX
15-08-2025 16:01:27 GBp 395 552.50 XLON xHaNrCROFKt
15-08-2025 16:00:00 GBp 532 551.50 XLON xHaNrCRODzc
15-08-2025 16:00:00 GBp 1,066 551.50 XLON xHaNrCRODze
15-08-2025 16:00:00 GBp 61 551.50 XLON xHaNrCRODzg
15-08-2025 16:00:00 GBp 440 551.50 XLON xHaNrCRODzi
15-08-2025 16:00:00 GBp 200 551.50 XLON xHaNrCRODz3
15-08-2025 16:00:00 GBp 89 551.00 XLON xHaNrCRODyf
15-08-2025 15:51:25 GBp 246 551.50 XLON xHaNrCRPoei
15-08-2025 15:51:25 GBp 569 551.50 XLON xHaNrCRPoek
15-08-2025 15:51:25 GBp 1,860 552.00 XLON xHaNrCRPoet
15-08-2025 15:51:13 GBp 99 552.50 XLON xHaNrCRPoyF
15-08-2025 15:51:13 GBp 68 552.50 XLON xHaNrCRPoyH
15-08-2025 15:51:13 GBp 52 552.50 XLON xHaNrCRPoyJ
15-08-2025 15:50:51 GBp 216 552.50 XLON xHaNrCRPoSA
15-08-2025 15:50:29 GBp 204 552.50 XLON xHaNrCRPptx
15-08-2025 15:50:07 GBp 235 552.50 XLON xHaNrCRPpCE
15-08-2025 15:49:34 GBp 197 552.50 XLON xHaNrCRPmnR
15-08-2025 15:49:12 GBp 219 552.50 XLON xHaNrCRPmLt
15-08-2025 15:48:50 GBp 206 552.50 XLON xHaNrCRPng8
15-08-2025 15:48:28 GBp 195 552.50 XLON xHaNrCRPn2q
15-08-2025 15:48:06 GBp 201 552.50 XLON xHaNrCRPnQK
15-08-2025 15:47:33 GBp 214 552.50 XLON xHaNrCRP@CL
15-08-2025 15:47:00 GBp 201 552.50 XLON xHaNrCRP$ph
15-08-2025 15:46:27 GBp 207 552.50 XLON xHaNrCRP$I7
15-08-2025 15:45:54 GBp 229 552.50 XLON xHaNrCRPy5p
15-08-2025 15:45:22 GBp 373 552.50 XLON xHaNrCRPzdb
15-08-2025 15:45:22 GBp 383 552.50 XLON xHaNrCRPzdC
15-08-2025 15:45:21 GBp 376 552.50 XLON xHaNrCRPzci
15-08-2025 15:45:21 GBp 379 552.50 XLON xHaNrCRPzcz
15-08-2025 15:45:21 GBp 376 552.50 XLON xHaNrCRPzc3
15-08-2025 15:45:21 GBp 331 552.50 XLON xHaNrCRPzcC
15-08-2025 15:45:21 GBp 144 552.50 XLON xHaNrCRPzcE
15-08-2025 15:45:21 GBp 1,108 552.50 XLON xHaNrCRPzXu
15-08-2025 15:36:44 GBp 126 552.00 XLON xHaNrCRPbGv
15-08-2025 15:36:22 GBp 53 552.00 XLON xHaNrCRPYf3
15-08-2025 15:36:22 GBp 149 552.00 XLON xHaNrCRPYf5
15-08-2025 15:36:00 GBp 27 552.00 XLON xHaNrCRPYEF
15-08-2025 15:36:00 GBp 180 552.00 XLON xHaNrCRPYEH
15-08-2025 15:35:38 GBp 138 552.00 XLON xHaNrCRPZaw
15-08-2025 15:35:38 GBp 69 552.00 XLON xHaNrCRPZay
15-08-2025 15:35:16 GBp 237 552.00 XLON xHaNrCRPZms
15-08-2025 15:34:43 GBp 128 552.00 XLON xHaNrCRPZQ$
15-08-2025 15:34:43 GBp 73 552.00 XLON xHaNrCRPZQ1
15-08-2025 15:34:43 GBp 6 552.00 XLON xHaNrCRPZQ3
15-08-2025 15:34:21 GBp 208 552.00 XLON xHaNrCRPWq2
15-08-2025 15:33:59 GBp 235 552.00 XLON xHaNrCRPWNt
15-08-2025 15:25:38 GBp 683 551.00 XLON xHaNrCRPMaa
15-08-2025 15:24:38 GBp 1,872 551.50 XLON xHaNrCRPNhu
15-08-2025 15:24:38 GBp 188 552.00 XLON xHaNrCRPNh$
15-08-2025 15:23:54 GBp 71 552.50 XLON xHaNrCRPKZd
15-08-2025 15:23:54 GBp 70 552.50 XLON xHaNrCRPKZf
15-08-2025 15:23:54 GBp 65 552.50 XLON xHaNrCRPKZh
15-08-2025 15:23:10 GBp 218 552.50 XLON xHaNrCRPKIi
15-08-2025 15:17:34 GBp 1,185 552.00 XLON xHaNrCRPV$0
15-08-2025 15:17:34 GBp 331 552.00 XLON xHaNrCRPV$2
15-08-2025 15:12:53 GBp 339 552.50 XLON xHaNrCRPPle
15-08-2025 15:12:22 GBp 358 552.50 XLON xHaNrCRPPBO
15-08-2025 15:11:54 GBp 1,094 553.00 XLON xHaNrCRP6yM
15-08-2025 15:10:28 GBp 280 553.50 XLON xHaNrCRP4ZI
15-08-2025 15:08:57 GBp 1,444 553.50 XLON xHaNrCRP5MK
15-08-2025 15:08:57 GBp 61 553.50 XLON xHaNrCRP5MM
15-08-2025 15:07:26 GBp 547 554.00 XLON xHaNrCRP3@x
15-08-2025 15:07:26 GBp 576 554.00 XLON xHaNrCRP3@z
15-08-2025 15:07:24 GBp 164 554.50 XLON xHaNrCRP3uu
15-08-2025 15:07:24 GBp 78 554.50 XLON xHaNrCRP3uw
15-08-2025 15:06:51 GBp 197 554.50 XLON xHaNrCRP0hF
15-08-2025 15:06:34 GBp 156 554.50 XLON xHaNrCRP023
15-08-2025 15:06:34 GBp 172 554.50 XLON xHaNrCRP02G
15-08-2025 15:06:34 GBp 192 554.50 XLON xHaNrCRP02I
15-08-2025 15:06:33 GBp 1,137 554.50 XLON xHaNrCRP0DC
15-08-2025 14:56:18 GBp 780 555.00 XLON xHaNrCRQrnL
15-08-2025 14:56:03 GBp 1,764 555.50 XLON xHaNrCRQr9H
15-08-2025 14:56:03 GBp 14 555.50 XLON xHaNrCRQr9J
15-08-2025 14:56:02 GBp 247 555.50 XLON xHaNrCRQrBh
15-08-2025 14:55:18 GBp 247 555.50 XLON xHaNrCRQo4j
15-08-2025 14:54:34 GBp 246 555.50 XLON xHaNrCRQp5K
15-08-2025 14:53:51 GBp 188 555.50 XLON xHaNrCRQmx4
15-08-2025 14:53:17 GBp 224 555.50 XLON xHaNrCRQnig
15-08-2025 14:52:33 GBp 145 555.50 XLON xHaNrCRQ@nj
15-08-2025 14:52:33 GBp 66 555.50 XLON xHaNrCRQ@nn
15-08-2025 14:51:49 GBp 198 555.50 XLON xHaNrCRQ$h8
15-08-2025 14:49:05 GBp 213 555.50 XLON xHaNrCRQxbs
15-08-2025 14:47:07 GBp 279 555.50 XLON xHaNrCRQv7d
15-08-2025 14:45:09 GBp 204 555.50 XLON xHaNrCRQakf
15-08-2025 14:45:09 GBp 12 555.50 XLON xHaNrCRQakj
15-08-2025 14:43:11 GBp 67 555.50 XLON xHaNrCRQY2s
15-08-2025 14:43:11 GBp 400 555.50 XLON xHaNrCRQY2w
15-08-2025 14:36:10 GBp 1,259 555.00 XLON xHaNrCRQhNp
15-08-2025 14:34:20 GBp 681 555.50 XLON xHaNrCRQMY8
15-08-2025 14:32:22 GBp 395 555.50 XLON xHaNrCRQKoz
15-08-2025 14:29:25 GBp 116 555.50 XLON xHaNrCRQGCL
15-08-2025 14:29:25 GBp 502 555.50 XLON xHaNrCRQGCN
15-08-2025 14:14:23 GBp 131 555.50 XLON xHaNrCRQ0i1
15-08-2025 14:14:23 GBp 527 555.50 XLON xHaNrCRQ0i3
15-08-2025 14:08:00 GBp 389 556.00 XLON xHaNrCRQArI
15-08-2025 14:00:21 GBp 446 556.50 XLON xHaNrCRRrg2
15-08-2025 14:00:20 GBp 659 557.00 XLON xHaNrCRRrqm
15-08-2025 13:55:40 GBp 1,064 556.50 XLON xHaNrCRRnpM
15-08-2025 13:55:00 GBp 297 557.50 XLON xHaNrCRR@ia
15-08-2025 13:51:04 GBp 212 557.50 XLON xHaNrCRRz8v
15-08-2025 13:51:04 GBp 57 557.50 XLON xHaNrCRRz8x
15-08-2025 13:46:09 GBp 229 557.50 XLON xHaNrCRRdBL
15-08-2025 13:29:59 GBp 661 557.00 XLON xHaNrCRRNdy
15-08-2025 13:25:25 GBp 728 557.00 XLON xHaNrCRRJec
15-08-2025 13:15:20 GBp 511 557.50 XLON xHaNrCRROgo
15-08-2025 13:15:20 GBp 99 557.50 XLON xHaNrCRROgq
15-08-2025 13:12:01 GBp 123 557.50 XLON xHaNrCRR7si
15-08-2025 13:10:19 GBp 366 558.00 XLON xHaNrCRR4Nf
15-08-2025 13:10:19 GBp 437 558.00 XLON xHaNrCRR4Nh
15-08-2025 12:59:05 GBp 538 558.50 XLON xHaNrCRRBtJ
15-08-2025 12:49:25 GBp 278 559.00 XLON xHaNrCRKmku
15-08-2025 12:46:31 GBp 79 559.00 XLON xHaNrCRK@wx
15-08-2025 12:46:30 GBp 162 559.00 XLON xHaNrCRK@5j
15-08-2025 12:46:30 GBp 140 559.00 XLON xHaNrCRK@5l
15-08-2025 12:36:21 GBp 206 559.00 XLON xHaNrCRKcEq
15-08-2025 12:33:18 GBp 375 559.50 XLON xHaNrCRKbbh
15-08-2025 12:32:19 GBp 485 560.00 XLON xHaNrCRKbLm
15-08-2025 12:27:13 GBp 633 560.50 XLON xHaNrCRKkeK
15-08-2025 12:27:13 GBp 468 560.00 XLON xHaNrCRKkeQ
15-08-2025 12:15:41 GBp 354 560.50 XLON xHaNrCRKNFm
15-08-2025 12:11:45 GBp 197 560.50 XLON xHaNrCRKI9f
15-08-2025 11:57:59 GBp 684 560.00 XLON xHaNrCRK6jG
15-08-2025 11:57:59 GBp 204 560.50 XLON xHaNrCRK6jR
15-08-2025 11:55:02 GBp 229 560.50 XLON xHaNrCRK40a
15-08-2025 11:48:09 GBp 30 560.50 XLON xHaNrCRK1Ti
15-08-2025 11:48:09 GBp 21 560.50 XLON xHaNrCRK1Tk
15-08-2025 11:48:09 GBp 335 560.50 XLON xHaNrCRK1Tm
15-08-2025 11:48:09 GBp 88 560.50 XLON xHaNrCRK1To
15-08-2025 11:45:12 GBp 291 560.50 XLON xHaNrCRKCgX
15-08-2025 11:41:00 GBp 316 560.00 XLON xHaNrCRKBLo
15-08-2025 11:33:22 GBp 319 560.00 XLON xHaNrCRLrHt
15-08-2025 11:33:22 GBp 90 560.00 XLON xHaNrCRLrHv
15-08-2025 11:33:22 GBp 22 560.00 XLON xHaNrCRLrHx
15-08-2025 11:33:22 GBp 674 560.00 XLON xHaNrCRLrHz
15-08-2025 11:20:00 GBp 367 559.50 XLON xHaNrCRLxPU
15-08-2025 11:13:44 GBp 282 559.50 XLON xHaNrCRLaJv
15-08-2025 11:12:45 GBp 200 559.50 XLON xHaNrCRLbEF
15-08-2025 11:07:33 GBp 351 559.50 XLON xHaNrCRLXL7
15-08-2025 11:06:34 GBp 600 560.00 XLON xHaNrCRLk6d
15-08-2025 11:06:34 GBp 273 560.00 XLON xHaNrCRLk6f
15-08-2025 11:06:34 GBp 26 560.00 XLON xHaNrCRLk6h
15-08-2025 11:06:34 GBp 360 560.00 XLON xHaNrCRLk6j
15-08-2025 11:06:34 GBp 147 560.00 XLON xHaNrCRLk6r
15-08-2025 11:06:34 GBp 300 560.00 XLON xHaNrCRLk6t
15-08-2025 11:06:34 GBp 443 559.50 XLON xHaNrCRLk6w
15-08-2025 10:53:05 GBp 289 560.00 XLON xHaNrCRLIiB
15-08-2025 10:53:05 GBp 16 560.00 XLON xHaNrCRLIiD
15-08-2025 10:52:06 GBp 193 560.00 XLON xHaNrCRLJi@
15-08-2025 10:51:07 GBp 83 560.00 XLON xHaNrCRLJQl
15-08-2025 10:51:07 GBp 228 560.00 XLON xHaNrCRLJQp
15-08-2025 10:50:08 GBp 36 560.00 XLON xHaNrCRLHZZ
15-08-2025 10:50:08 GBp 246 560.00 XLON xHaNrCRLHZa
15-08-2025 10:50:08 GBp 36 560.00 XLON xHaNrCRLHZe
15-08-2025 10:48:25 GBp 597 560.00 XLON xHaNrCRLUAD
15-08-2025 10:48:25 GBp 108 560.00 XLON xHaNrCRLUAJ
15-08-2025 10:48:25 GBp 132 560.00 XLON xHaNrCRLUAL
15-08-2025 10:48:25 GBp 132 560.00 XLON xHaNrCRLUAN
15-08-2025 10:48:11 GBp 533 560.00 XLON xHaNrCRLVXM
15-08-2025 10:48:11 GBp 168 560.00 XLON xHaNrCRLVXO
15-08-2025 10:48:03 GBp 302 560.00 XLON xHaNrCRLVgW
15-08-2025 10:48:03 GBp 141 560.00 XLON xHaNrCRLVhU
15-08-2025 10:47:56 GBp 365 560.00 XLON xHaNrCRLVn@
15-08-2025 10:47:56 GBp 30 560.00 XLON xHaNrCRLVn0
15-08-2025 10:47:56 GBp 443 559.50 XLON xHaNrCRLVn7
15-08-2025 10:36:19 GBp 274 560.00 XLON xHaNrCRL4jB
15-08-2025 10:34:05 GBp 292 560.00 XLON xHaNrCRL5D0
15-08-2025 10:34:05 GBp 39 560.00 XLON xHaNrCRL5D2
15-08-2025 10:34:01 GBp 265 560.00 XLON xHaNrCRL5BC
15-08-2025 10:34:01 GBp 178 560.00 XLON xHaNrCRL5BE
15-08-2025 10:26:17 GBp 154 560.50 XLON xHaNrCRLFtA
15-08-2025 10:26:17 GBp 261 560.50 XLON xHaNrCRLFtC
15-08-2025 10:21:32 GBp 497 560.50 XLON xHaNrCRLBsM
15-08-2025 10:17:25 GBp 704 561.00 XLON xHaNrCRMtkF
15-08-2025 10:13:45 GBp 607 560.50 XLON xHaNrCRMoMT
15-08-2025 10:13:45 GBp 13 560.50 XLON xHaNrCRMoMV
15-08-2025 10:10:48 GBp 442 560.50 XLON xHaNrCRMnrY
15-08-2025 10:08:50 GBp 259 560.50 XLON xHaNrCRM$j3
15-08-2025 10:06:52 GBp 234 560.50 XLON xHaNrCRMyIK
15-08-2025 10:04:54 GBp 50 560.50 XLON xHaNrCRMwD6
15-08-2025 10:04:54 GBp 178 560.50 XLON xHaNrCRMwDA
15-08-2025 10:02:56 GBp 232 560.50 XLON xHaNrCRMugp
15-08-2025 09:59:59 GBp 275 560.50 XLON xHaNrCRMcKV
15-08-2025 09:59:59 GBp 181 560.50 XLON xHaNrCRMcNX
15-08-2025 09:54:06 GBp 410 560.00 XLON xHaNrCRMWdi
15-08-2025 09:54:05 GBp 403 560.50 XLON xHaNrCRMWYr
15-08-2025 09:54:05 GBp 90 560.50 XLON xHaNrCRMWYt
15-08-2025 09:51:15 GBp 369 560.50 XLON xHaNrCRMkum
15-08-2025 09:51:15 GBp 443 560.00 XLON xHaNrCRMkus
15-08-2025 09:49:03 GBp 225 560.50 XLON xHaNrCRMizX
15-08-2025 09:48:59 GBp 443 560.50 XLON xHaNrCRMixv
15-08-2025 09:40:29 GBp 448 560.50 XLON xHaNrCRMNHx
15-08-2025 09:40:29 GBp 273 560.50 XLON xHaNrCRMNHz
15-08-2025 09:39:51 GBp 588 560.00 XLON xHaNrCRMK1i
15-08-2025 09:38:49 GBp 277 559.50 XLON xHaNrCRMLxS
15-08-2025 09:38:38 GBp 499 560.00 XLON xHaNrCRML3r
15-08-2025 09:38:37 GBp 188 560.00 XLON xHaNrCRML3x
15-08-2025 09:38:21 GBp 395 560.00 XLON xHaNrCRMLTV
15-08-2025 09:35:44 GBp 717 559.50 XLON xHaNrCRMGnh
15-08-2025 09:34:19 GBp 35 560.00 XLON xHaNrCRMHvW
15-08-2025 09:34:19 GBp 612 560.00 XLON xHaNrCRMHvY
15-08-2025 09:31:39 GBp 250 560.50 XLON xHaNrCRMV6a
15-08-2025 09:31:39 GBp 244 560.50 XLON xHaNrCRMV6c
15-08-2025 09:31:39 GBp 419 560.50 XLON xHaNrCRMV6e
15-08-2025 09:31:39 GBp 262 560.50 XLON xHaNrCRMV6Y
15-08-2025 09:31:39 GBp 281 560.50 XLON xHaNrCRMV6k
15-08-2025 09:31:39 GBp 443 560.00 XLON xHaNrCRMV6q
15-08-2025 09:20:08 GBp 413 560.50 XLON xHaNrCRM27r
15-08-2025 09:15:06 GBp 687 561.00 XLON xHaNrCRMFqm

