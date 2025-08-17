403
Economic Calendar: Key Market Events For The Week From August 18 To August 22, 2025
(MENAFN- The Rio Times) Prepare for an eventful week with the Economic Calendar spotlighting critical market events from August 18 to August 22, 2025.
Stay alert to capitalize on opportunities in a market influenced by global economic indicators, with Brazil, Mexico, and Canada in focus, alongside each day's most significant events.
Monday kicks off with Brazil's BCB Focus Market Readout and IBC-Br Economic Activity, Mexico's lack of major events, Japan's Tertiary Industry Activity Index, Canada's Housing Starts, and global data like the Eurozone's Trade Balance, U.S. NAHB Housing Market Index, and New Zealand's PPI.
Tuesday highlights Brazil's and Mexico's limited data, New Zealand's RBNZ Interest Rate Decision and Monetary Policy Statement, Canada's CPI data, U.S. Building Permits and Housing Starts, Japan's Trade Balance and Core Machinery Orders, and China's PBoC Loan Prime Rate.
Midweek, Wednesday features Brazil's Foreign Exchange Flows, Mexico's lack of major events, the U.K.'s CPI and RPI, South Africa's CPI, Eurozone's Core CPI, U.S. Crude Oil Inventories, and speeches from FOMC members, alongside the Jackson Hole Symposium.
Thursday emphasizes Brazil's retail and service sector data (if available), Mexico's Retail Sales and Monetary Policy Minutes, the U.K.'s Public Sector Net Borrowing, Eurozone's Manufacturing and Services PMI, U.S. Initial Jobless Claims, and Philadelphia Fed Manufacturing Index.
Friday wraps up with Brazil's and Mexico's CFTC speculative net positions, the U.K.'s Retail Sales, Germany's GDP, Mexico's GDP and Economic Activity, Canada's Retail Sales, and U.S. Fed Chair Powell's speech at the Jackson Hole Symposium.
Economic Calendar: Key Market Events for the Week from August 18 to August 22, 2025
Monday, August 18, 2025
All Day
No major holidays
Brazil
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) IGP-10 Inflation Index (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: -1.7%)
07:25 AM EST (08:25 AM BRT) BCB Focus Market Readout (Cons: -, Prev: -)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) IBC-Br Economic Activity (Jun) (Cons: -, Prev: -0.70%)
Mexico
No major events scheduled
United States
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) NAHB Housing Market Index (Aug) (Cons: 34, Prev: 33)
11:30 AM EST (12:30 PM BRT) 3-Month Bill Auction (Cons: -, Prev: 4.150%)
11:30 AM EST (12:30 PM BRT) 6-Month Bill Auction (Cons: -, Prev: 3.970%)
Canada
08:15 AM EST (09:15 AM BRT) Housing Starts (Jul) (Cons: 270.0K, Prev: 283.7K)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Foreign Securities Purchases (Jun) (Cons: -4.75B, Prev: -2.79B)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Foreign Securities Purchases by Canadians (Jun) (Cons: -, Prev: 13.370B)
United Kingdom
No major events scheduled
Eurozone
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) Spanish Trade Balance (Jun) (Cons: -, Prev: -2.54B)
05:00 AM EST (06:00 AM BRT) Trade Balance (Jun) (Cons: 18.1B, Prev: 16.2B)
05:30 AM EST (06:30 AM BRT) German 12-Month Bubill Auction (Cons: -, Prev: 1.798%)
09:00 AM EST (10:00 AM BRT) French 12-Month BTF Auction (Cons: -, Prev: 1.973%)
09:00 AM EST (10:00 AM BRT) French 3-Month BTF Auction (Cons: -, Prev: 1.952%)
09:00 AM EST (10:00 AM BRT) French 6-Month BTF Auction (Cons: -, Prev: 1.971%)
Japan
12:30 AM EST (01:30 AM BRT) Tertiary Industry Activity Index (Jun) (Cons: -, Prev: -1.10%)
Switzerland
02:30 AM EST (03:30 AM BRT) Industrial Production (YoY) (Q2) (Cons: -, Prev: 8.50%)
China
06:00 AM EST (07:00 AM BRT) FDI (Jul) (Cons: -, Prev: -15.20%)
New Zealand
06:45 PM EST (07:45 PM BRT) PPI Input (QoQ) (Q2) (Cons: 1.4%, Prev: 2.9%)
06:45 PM EST (07:45 PM BRT) PPI Output (QoQ) (Q2) (Cons: 1.0%, Prev: 2.1%)
Australia
08:30 PM EST (09:30 PM BRT) Westpac Consumer Sentiment (Aug) (Cons: -, Prev: 0.6%)
Tuesday, August 19, 2025
Brazil
No major events scheduled
Mexico
No major events scheduled
United States
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Milk Auctions (Cons: -, Prev: 4,249.0)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Building Permits (Jul) (Cons: 1.390M, Prev: 1.393M)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Building Permits (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: -0.1%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Housing Starts (Jul) (Cons: 1.290M, Prev: 1.321M)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Housing Starts (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 4.6%)
08:55 AM EST (09:55 AM BRT) Redbook (YoY) (Cons: -, Prev: 5.7%)
11:30 AM EST (12:30 PM BRT) Atlanta Fed GDPNow (Q3) (Cons: 2.5%, Prev: 2.5%)
02:10 PM EST (03:10 PM BRT) FOMC Member Bowman Speaks
04:30 PM EST (05:30 PM BRT) API Weekly Crude Oil Stock (Cons: -, Prev: 1.500M)
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Common CPI (YoY) (Jul) (Cons: 2.7%, Prev: 2.6%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core CPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 2.7%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core CPI (MoM) (Jul) (Cons: 0.4%, Prev: 0.1%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) CPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.1%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) CPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 1.9%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Median CPI (YoY) (Jul) (Cons: 3.1%, Prev: 3.1%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Trimmed CPI (YoY) (Jul) (Cons: 3.0%, Prev: 3.0%)
United Kingdom
No major events scheduled
Eurozone
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) Current Account (Jun) (Cons: 33.4B, Prev: 32.3B)
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) Current Account n.s.a. (Jun) (Cons: -, Prev: 1.0B)
05:30 AM EST (06:30 AM BRT) German 5-Year Bobl Auction (Cons: -, Prev: 2.280%)
Hong Kong
04:30 AM EST (05:30 AM BRT) Unemployment Rate (Jul) (Cons: -, Prev: 3.5%)
New Zealand
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) GlobalDairyTrade Price Index (Cons: -, Prev: 0.7%)
10:00 PM EST (11:00 PM BRT) RBNZ Interest Rate Decision (Cons: 3.00%, Prev: 3.25%)
10:00 PM EST (11:00 PM BRT) RBNZ Monetary Policy Statement (Cons: -, Prev: -)
10:00 PM EST (11:00 PM BRT) RBNZ Rate Statement (Cons: -, Prev: -)
11:00 PM EST (12:00 AM BRT, Aug 20) RBNZ Press Conference
Japan
07:50 PM EST (08:50 PM BRT) Adjusted Trade Balance (Cons: -0.08T, Prev: -0.24T)
07:50 PM EST (08:50 PM BRT) Core Machinery Orders (YoY) (Jun) (Cons: 5.0%, Prev: 4.4%)
07:50 PM EST (08:50 PM BRT) Core Machinery Orders (MoM) (Jun) (Cons: -1.0%, Prev: -0.6%)
07:50 PM EST (08:50 PM BRT) Exports (YoY) (Jul) (Cons: -2.1%, Prev: -0.5%)
07:50 PM EST (08:50 PM BRT) Imports (YoY) (Jul) (Cons: -10.4%, Prev: 0.3%)
07:50 PM EST (08:50 PM BRT) Trade Balance (Jul) (Cons: 196.2B, Prev: 152.1B)
China
09:00 PM EST (10:00 PM BRT) PBoC Loan Prime Rate (Aug) (Cons: 3.50%, Prev: 3.50%)
09:15 PM EST (10:15 PM BRT) PBoC Loan Prime Rate (Cons: 3.00%, Prev: 3.00%)
Wednesday, August 20, 2025
Brazil
01:30 PM EST (02:30 PM BRT) Foreign Exchange Flows (Cons: -, Prev: -0.305B)
Mexico
No major events scheduled
United States
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) MBA 30-Year Mortgage Rate (Cons: -, Prev: 6.67%)
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) MBA Mortgage Applications (WoW) (Cons: -, Prev: 10.9%)
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) MBA Purchase Index (Cons: -, Prev: 160.2)
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) Mortgage Market Index (Cons: -, Prev: 281.1)
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) Mortgage Refinance Index (Cons: -, Prev: 956.2)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Crude Oil Inventories (Cons: -, Prev: 3.036M)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) EIA Refinery Crude Runs (WoW) (Cons: -, Prev: 0.056M)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Crude Oil Imports (Cons: -, Prev: 0.699M)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Cushing Crude Oil Inventories (Cons: -, Prev: 0.045M)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Distillate Fuel Production (Cons: -, Prev: 0.032M)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) EIA Weekly Distillates Stocks (Cons: -, Prev: 0.714M)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Gasoline Production (Cons: -, Prev: 0.010M)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Heating Oil Stockpiles (Cons: -, Prev: 0.827M)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) (Cons: -, Prev: -0.5%)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Gasoline Inventories (Cons: -, Prev: -0.792M)
11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Fed Waller Speaks
01:00 PM EST (02:00 PM BRT) 20-Year Bond Auction (Cons: -, Prev: 4.935%)
02:00 PM EST (03:00 PM BRT) FOMC Meeting Minutes
03:00 PM EST (04:00 PM BRT) FOMC Member Bostic Speaks
08:00 PM EST (09:00 PM BRT) Jackson Hole Symposium
Canada
No major events scheduled
United Kingdom
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) Core CPI (YoY) (Jul) (Cons: 3.7%, Prev: 3.7%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) Core CPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.4%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) Core RPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.4%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) Core RPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 4.3%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) CPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.3%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) CPI (YoY) (Jul) (Cons: 3.7%, Prev: 3.6%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) CPI, n.s.a (Jul) (Cons: -, Prev: 138.90)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) RPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.4%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) RPI (YoY) (Jul) (Cons: 4.5%, Prev: 4.4%)
04:30 AM EST (05:30 AM BRT) House Price Index (YoY) (Cons: 4.0%, Prev: 3.9%)
Eurozone
03:00 AM EST (04:00 AM BRT) German PPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: -1.3%)
03:00 AM EST (04:00 AM BRT) German PPI (MoM) (Jul) (Cons: 0.1%, Prev: 0.1%)
03:10 AM EST (04:10 AM BRT) ECB President Lagarde Speaks
05:00 AM EST (06:00 AM BRT) Core CPI (MoM) (Jul) (Cons: -0.2%, Prev: -0.2%)
05:00 AM EST (06:00 AM BRT) Core CPI (YoY) (Jul) (Cons: 2.3%, Prev: 2.3%)
05:00 AM EST (06:00 AM BRT) CPI (YoY) (Jul) (Cons: 2.0%, Prev: 2.0%)
05:00 AM EST (06:00 AM BRT) CPI (MoM) (Jul) (Cons: 0.0%, Prev: 0.3%)
05:00 AM EST (06:00 AM BRT) CPI ex Tobacco (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.3%)
05:00 AM EST (06:00 AM BRT) CPI ex Tobacco (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 1.9%)
05:00 AM EST (06:00 AM BRT) HICP ex Energy & Food (YoY) (Jul) (Cons: 2.4%, Prev: 2.4%)
05:00 AM EST (06:00 AM BRT) HICP ex Energy and Food (MoM) (Jul) (Cons: -0.1%, Prev: 0.3%)
05:30 AM EST (06:30 AM BRT) German 30-Year Bund Auction (Cons: -, Prev: 3.220%)
South Africa
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) Core CPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.3%)
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) Core CPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 2.9%)
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) CPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.3%)
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) CPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 3.0%)
South Korea
05:00 PM EST (06:00 PM BRT) PPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.1%)
05:00 PM EST (06:00 PM BRT) PPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.5%)
New Zealand
06:45 PM EST (07:45 PM BRT) Exports (Jul) (Cons: -, Prev: 6.63B)
06:45 PM EST (07:45 PM BRT) Imports (Jul) (Cons: -, Prev: 6.49B)
06:45 PM EST (07:45 PM BRT) Trade Balance (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: -4,370M)
06:45 PM EST (07:45 PM BRT) Trade Balance (MoM) (Jul) (Cons: 70M, Prev: 142M)
Australia
07:00 PM EST (08:00 PM BRT) Manufacturing & Services PMI (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 53.80%)
07:00 PM EST (08:00 PM BRT) Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 51.3)
07:00 PM EST (08:00 PM BRT) Services PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 54.1)
09:00 PM EST (10:00 PM BRT) MI Inflation Expectations (Cons: -, Prev: 4.7%)
09:30 PM EST (10:30 PM BRT) Reserve Assets Total (Jul) (Cons: -, Prev: 102,506.0B)
Japan
07:50 PM EST (08:50 PM BRT) Foreign Bonds Buying (Cons: -, Prev: 254.9B)
07:50 PM EST (08:50 PM BRT) Foreign Investments in Japanese Stocks (Cons: -, Prev: 489.3B)
08:30 PM EST (09:30 PM BRT) Manufacturing & Services PMI (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 51.60%)
08:30 PM EST (09:30 PM BRT) Manufacturing PMI (Aug) (Cons: 49.2, Prev: 48.9)
08:30 PM EST (09:30 PM BRT) Services PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 53.6)
Thursday, August 21, 2025
Brazil
No major events scheduled
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Retail Sales (YoY) (Jun) (Cons: -, Prev: 2.7%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Retail Sales (MoM) (Jun) (Cons: -, Prev: 1.8%)
11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Monetary Policy Meeting Minutes (Cons: -, Prev: -)
United States
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) FOMC Member Bostic Speaks
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Continuing Jobless Claims (Cons: -, Prev: 1,953K)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Initial Jobless Claims (Cons: 227K, Prev: 224K)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Jobless Claims 4-Week Avg. (Cons: -, Prev: 221.75K)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Philadelphia Fed Manufacturing Index (Aug) (Cons: 5.9, Prev: 15.9)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Philly Fed Business Conditions (Aug) (Cons: -, Prev: 21.5)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Philly Fed CAPEX Index (Aug) (Cons: -, Prev: 17.10)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Philly Fed Employment (Aug) (Cons: -, Prev: 10.3)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Philly Fed New Orders (Aug) (Cons: -, Prev: 18.4)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Philly Fed Prices Paid (Aug) (Cons: -, Prev: 58.80)
09:45 AM EST (10:45 AM BRT) Manufacturing PMI (Aug) (Cons: 49.9, Prev: 49.8)
09:45 AM EST (10:45 AM BRT) S&P Global Composite PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 55.1)
09:45 AM EST (10:45 AM BRT) Services PMI (Aug) (Cons: 53.3, Prev: 55.7)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Existing Home Sales (Jul) (Cons: 3.92M, Prev: 3.93M)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Existing Home Sales (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: -2.7%)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) US Leading Index (MoM) (Jul) (Cons: -0.1%, Prev: -0.3%)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Natural Gas Storage (Cons: -, Prev: 56B)
01:00 PM EST (02:00 PM BRT) 30-Year TIPS Auction (Cons: -, Prev: 2.403%)
04:30 PM EST (05:30 PM BRT) Fed's Balance Sheet (Cons: -, Prev: 6,644B)
04:30 PM EST (05:30 PM BRT) Reserve Balances with Federal Reserve Banks (Cons: -, Prev: 3.328T)
08:00 PM EST (09:00 PM BRT) Jackson Hole Symposium
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) IPPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.4%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) IPPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 1.7%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) RMPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 1.1%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) RMPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 2.7%)
United Kingdom
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) Public Sector Net Borrowing (Jul) (Cons: 2.10B, Prev: 20.68B)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) Public Sector Net Cash Requirement (Jul) (Cons: -, Prev: -16.108B)
04:30 AM EST (05:30 AM BRT) Composite PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 51.5)
04:30 AM EST (05:30 AM BRT) Manufacturing PMI (Aug) (Cons: 48.2, Prev: 48.0)
04:30 AM EST (05:30 AM BRT) Services PMI (Aug) (Cons: 51.9, Prev: 51.8)
06:00 AM EST (07:00 AM BRT) CBI Industrial Trends Orders (Aug) (Cons: -28, Prev: -30)
07:01 PM EST (08:01 PM BRT) GfK Consumer Confidence (Aug) (Cons: -19, Prev: -19)
Eurozone
03:15 AM EST (04:15 AM BRT) French Manufacturing PMI (Aug) (Cons: 48.5, Prev: 48.2)
03:15 AM EST (04:15 AM BRT) French S&P Global Composite PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 48.6)
03:15 AM EST (04:15 AM BRT) French Services PMI (Aug) (Cons: 48.6, Prev: 48.5)
03:30 AM EST (04:30 AM BRT) German Composite PMI (Aug) (Cons: 50.3, Prev: 50.6)
03:30 AM EST (04:30 AM BRT) German Manufacturing PMI (Aug) (Cons: 48.8, Prev: 49.1)
03:30 AM EST (04:30 AM BRT) German Services PMI (Aug) (Cons: 50.5, Prev: 50.6)
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) Manufacturing PMI (Aug) (Cons: 49.6, Prev: 49.8)
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) S&P Global Composite PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 50.9)
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) Services PMI (Aug) (Cons: 50.8, Prev: 51.0)
05:00 AM EST (06:00 AM BRT) Construction Output (MoM) (Jun) (Cons: -, Prev: -1.68%)
06:00 AM EST (07:00 AM BRT) German Buba Monthly Report (Cons: -, Prev: -)
India
01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Nikkei S&P Global Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 59.1)
01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Nikkei Services PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 60.5)
01:00 AM EST (02:00 AM BRT) Manufacturing & Services PMI (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 61.10%)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) RBI MPC Meeting Minutes (Cons: -, Prev: -)
Switzerland
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) Trade Balance (Jul) (Cons: 5.150B, Prev: 5.790B)
03:00 AM EST (04:00 AM BRT) M3 Money Supply (Jul) (Cons: -, Prev: 1,184,592.0B)
Norway
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: -, Prev: -0.1%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) GDP Mainland (QoQ) (Q2) (Cons: -, Prev: 1.0%)
Hong Kong
04:30 AM EST (05:30 AM BRT) CPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.00%)
04:30 AM EST (05:30 AM BRT) CPI (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 1.40%)
Friday, August 22, 2025
Brazil
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC BRL Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 24.6K)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) 1st Half-Month Core CPI (Aug) (Cons: -, Prev: 0.15%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) 1st Half-Month CPI (Aug) (Cons: -, Prev: 0.15%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Economic Activity (MoM) (Jun) (Cons: -, Prev: 0.00%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Economic Activity (YoY) (Jun) (Cons: -, Prev: -0.20%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: 0.7%, Prev: 0.7%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) GDP (YoY) (Q2) (Cons: 0.1%, Prev: 0.1%)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC MXN Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 68.1K)
United States
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Fed Chair Powell Speaks
01:00 PM EST (02:00 PM BRT) U.S. Baker Hughes Oil Rig Count (Cons: -, Prev: 412)
01:00 PM EST (02:00 PM BRT) U.S. Baker Hughes Total Rig Count (Cons: -, Prev: 539)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC Aluminium Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 1.1K)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC Copper Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 28.2K)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC Corn Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: -133.2K)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC Crude Oil Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 116.7K)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC Gold Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 229.5K)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC Nasdaq 100 Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 33.8K)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC Natural Gas Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: -97.0K)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC S&P 500 Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: -139.6K)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC Silver Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 44.3K)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC Soybeans Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: -15.6K)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC Wheat Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: -89.0K)
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core Retail Sales (MoM) (Jun) (Cons: 0.8%, Prev: -0.2%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Manufacturing Sales (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.3%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Retail Sales (MoM) (Jun) (Cons: 1.6%, Prev: -1.1%)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) BoC Senior Loan Officer Survey (Q2) (Cons: -, Prev: 1.5)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC CAD Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: -79.4K)
United Kingdom
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) Core Retail Sales (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 1.8%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) Core Retail Sales (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.6%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) Retail Sales (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 1.7%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) Retail Sales (MoM) (Jul) (Cons: 0.5%, Prev: 0.9%)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC GBP Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: -33.3K)
Eurozone
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) German GDP (YoY) (Q2) (Cons: 0.4%, Prev: 0.4%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) German GDP (QoQ) (Q2) (Cons: -0.1%, Prev: -0.1%)
02:45 AM EST (03:45 AM BRT) French Business Survey (Aug) (Cons: 95, Prev: 96)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC EUR Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 116.0K)
India
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) FX Reserves, USD (Cons: -, Prev: 693.62B)
Norway
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: -, Prev: -0.1%)
02:00 AM EST (03:00 AM BRT) GDP Mainland (QoQ) (Q2) (Cons: -, Prev: 1.0%)
Switzerland
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC CHF Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: -27.4K)
Australia
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC AUD Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: -83.6K)
Japan
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC JPY Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 82.0K)
New Zealand
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC NZD Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: -4.8K)
