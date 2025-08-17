Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Football Games For Sunday, August 17, 2025: Match Schedule And Live


2025-08-17 05:00:47
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Sunday, August 17, 2025, including match schedules and live broadcast information.

Today's football calendar is packed with thrilling matches, headlined by key Brasileirão clashes like Santos vs Vasco da Gama and Atlético-MG vs Grêmio, alongside international action featuring Chelsea vs Crystal Palace and Manchester United vs Arsenal in the Premier League.

Fans can also enjoy critical Brasileirão Série B, C, and D games, ensuring a global spectacle for football enthusiasts.

From Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, Brasileirão Série D, to international competitions like the Campeonato Uruguaio, MLS, and Liga Futsal, there's something for every fan to enjoy.
Friendly Matches (Women's)
12:00 PM Atlético de Madrid vs Como 1907 – The Women's Cup (3rd Place)
Channels: Youtube/@canalgoatbr

3:00 PM Juventus vs Inter de Milão – The Women's Cup (Final)
Channels: Youtube/@canalgoatbr

10:30 AM Union Berlin vs Real Madrid
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
Premier League
10:00 AM Nottingham Forest vs Brentford
Channels: Xsports, Disney+

10:00 AM Chelsea vs Crystal Palace
Channels: ESPN, Disney+

12:30 PM Manchester United vs Arsenal
Channels: ESPN, Disney+
Championship
8:00 AM Ipswich Town vs Southampton
Channels: Xsports, Disney+


Eredivisie
7:15 AM Go Ahead Eagles vs Ajax
Channels: Disney+

9:30 AM Twente vs PSV
Channels: ESPN 2, Disney+

11:45 AM Volendam vs AZ Alkmaar
Channels: Disney+
La Liga
12:00 PM Celta de Vigo vs Getafe
Channels: ESPN 4, Disney+

2:30 PM Athletic Bilbao vs Sevilla
Channels: Disney+

4:30 PM Espanyol vs Atlético de Madrid
Channels: Xsports, Disney+
La Liga 2
2:30 PM Cádiz vs Mirandés
Channels: Disney+

2:30 PM Huesca vs Leganés
Channels: Disney+
Ligue 1
3:45 PM Nantes vs PSG
Channels: Youtube/@CazeTV
Jupiler Pro League
8:30 AM Dender vs Anderlecht
Channels: DAZN
Süperlig
3:30 PM Besiktas vs Eyüpspor
Channels: Disney+
Liga Portugal
2:00 PM Alverca vs Braga
Channels: Xsports, Disney+

4:30 PM Sporting vs Arouca
Channels: ESPN 4, Disney+
Copa Itália
1:00 PM Monza vs Frosinone
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil

1:30 PM Parma vs Pescara
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil

3:45 PM Cesena vs Pisa
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil

4:15 PM Milan vs Bari
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Cup of Germany
8:00 AM FV Engers 07 vs Eintracht Frankfurt
Channels: Disney+

10:30 AM Lokomotive Leipzig vs Schalke 04
Channels: Disney+

10:30 AM Jahn Regensburg vs Köln
Channels: Disney+

10:30 AM Atlas Delmenhorst vs Borussia Mönchengladbach
Channels: Disney+

1:00 PM Hallescher vs Augsburg
Channels: Disney+

1:00 PM SSV Ulm vs Elversberg
Channels: Disney+
Premyer Liga
9:30 AM Veres Rivne vs Shakhtar Donetsk
Channels: OneFootball (PPV)
Norwegian Eliteserien
9:30 AM Tromso vs SK Brann
Channels: OneFootball

12:00 PM Ham-Kam vs Bryne FK
Channels: OneFootball

12:00 PM KFUM Oslo vs Molde
Channels: OneFootball

12:00 PM Kristiansund vs Sandefjord
Channels: OneFootball

2:15 PM Valerenga vs Sarpsborg
Channels: OneFootball
J-League
6:00 AM Fagiano Okayama vs Kashiwa Reysol
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Brasileirão
4:00 PM Santos vs Vasco da Gama
Channels: Globo (except MG and RS), Premiere

4:00 PM Atlético-MG vs Grêmio
Channels: Globo (MG and RS), Premiere

6:30 PM Internacional vs Flamengo
Channels: Premiere

8:30 PM Botafogo vs Palmeiras
Channels: Amazon Prime Video
Brasileirão Feminino (Quarter-finals, Second Leg)
10:30 AM Palmeiras vs Flamengo
Channels: Globo (except MG), Sportv

10:30 AM Cruzeiro vs Red Bull Bragantino
Channels: Globo (MG), Sportv 2
Brasileirão Série B
4:00 PM Chapecoense vs Paysandu
Channels: ESPN, Disney+

6:30 PM Atlético-GO vs Ferroviária
Channels: Disney+
Brasileirão Série C
4:30 PM São Bernardo vs Figueirense

Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet

4:30 PM Brusque vs Londrina
Channels: SportyNet

7:00 PM Confiança vs Floresta
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet

7:00 PM Náutico vs Anápolis
Channels: SportyNet, DAZN
Brasileirão Série D (Octavos de Final, First Leg)
4:00 PM Imperatriz vs América de Natal
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV

4:00 PM Goiatuba vs Aparecidense
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV

4:30 PM Cianorte vs Mixto
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
Brasileirão Futsal
6:00 PM Sorriso vs Ceará
Channels: Youtube/@CBFSTV

6:00 PM Yeesco vs Juventude AG
Channels: Youtube/@CBFSTV
Liga Futsal
11:30 AM Magnus vs Santo André
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial

6:00 PM São Lourenço vs Campo Mourão
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
Campeonato Argentino
6:30 PM River Plate vs Godoy Cruz
Channels: ESPN 4, Disney+

8:30 PM Independiente Rivadavia vs Boca Juniors
Channels: ESPN 4, Disney+
Campeonato Venezuelano
4:30 PM Rayo Zuliano vs Puerto Cabello
Channels: Youtube/@ligafutve

7:00 PM La Guaira vs Deportivo Táchira
Channels: Youtube/@ligafutve
Campeonato Uruguaio
7:00 PM Cerro Largo vs Danúbio
Channels: Disney+
MLS
6:00 PM New York City vs Nashville
Channels: AppleTV+

8:00 PM SJ Earthquakes vs San Diego FC
Channels: Space, HBO MAX, AppleTV+

10:00 PM Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo
Channels: AppleTV+
Liga MX
9:00 PM Monterrey vs Mazatlán
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
NWSL
5:00 PM NJ/NY Gotham vs Houston Dash
Channels: Youtube/@canalgoatbr

Note: Broadcast channels and times are based on available information and may be subject to change. For the most up-to-date details, check local listings or official streaming platforms.

