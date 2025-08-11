Data Center Market In-Depth Analysis Of Global Market Trends, Featuring Revenue Data For 2024, Estimated Figures For 2025, Including Projections Of Cagrs Through 2030
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|104
|Forecast Period
|2025 - 2030
|Estimated Market Value (USD) in 2025
|$418.2 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2030
|$691.6 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|10.6%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
Chapter 1 Executive Summary
- Market Scope Market Summary Market Dynamics and Growth Factors Future Trends and Development Segmental Analysis Regional Insights and Emerging Markets Conclusion
Chapter 2 The Global Data Center Market
- Global Market for Data Centers, by Region Global Market for Data Centers, by Infrastructure Global Market for Data Centers, by Model Global Market for Data Centers, by Type Global Market for Data Centers, by Tier Level Global Market for Data Centers, by End-user
Chapter 3 The North American Data Center Market
- North American Market for Data Centers, by Country North American Market for Data Centers, by Infrastructure North American Market for Data Centers, by Model North American Market for Data Centers, by Type North American Market for Data Centers, by Tier Level North American Market for Data Centers, by End-user
Chapter 4 The European Data Center Market
- European Market for Data Centers, by Country European Market for Data Centers, by Infrastructure European Market for Data Centers, by Model European Market for Data Centers, by Type European Market for Data Centers, by Tier Level European Market for Data Centers, by End-user
Chapter 5 The Asia-Pacific Data Center Market
- Asia-Pacific Market for Data Centers, by Country Asia-Pacific Market for Data Centers, by Infrastructure Asia-Pacific Market for Data Centers, by Model Asia-Pacific Market for Data Centers, by Type Asia-Pacific Market for Data Centers, by Tier Level Asia-Pacific Market for Data Centers, by End-user
Chapter 6 The South American Data Center Market
- South American Market for Data Centers, by Country South American Market for Data Centers, by Infrastructure South American Market for Data Centers, by Model South American Market for Data Centers, by Type South American Market for Data Centers, by Tier Level South American Market for Data Centers, by End-user
Chapter 7 The Middle East and African Data Center Market
- Middle East and Africa Market for Data Centers, by Country Middle East and Africa Market for Data Centers, by Infrastructure Middle East and Africa Market for Data Centers, by Model Middle East and Africa Market for Data Centers, by Type Middle East and Africa Market for Data Centers, by Tier Level Middle East and Africa Market for Data Centers, by End-user
Chapter 8 The Data Center Infrastructure Market
- Global Market for Compute Infrastructure Data Center, by Region Global Market for Compute Infrastructure Data Center, by Country Global Market for Storage Infrastructure Data Center, by Region Global Market for Storage Infrastructure Data Center, by Country Global Market for Network Infrastructure Data Center, by Region Global Market for Network Infrastructure Data Center, by Country Global Market for Support Infrastructure Data Center, by Region Global Market for Support Infrastructure Data Center, by Country
Chapter 9 Data Center Model Market
- Global Market for On-Premises Data Center, by Region Global Market for On-Premises Data Center, by Country Global Market for Cloud Data Center, by Region Global Market for Cloud Data Center, by Country
Chapter 10 Data Center Type Market
- Global Market for Enterprise Data Center, by Region Global Market for Enterprise Data Center, by Country Global Market for Colocation Data Center, by Region Global Market for Colocation Data Center, by Country Global Market for Hyperscale Data Center, by Region Global Market for Hyperscale Data Center, by Country Global Market for Managed Services Data Center, by Region Global Market for Managed Services Data Center, by Country
Chapter 11 Data Center Tier Level Market
- Global Market for Tier I Data Center, by Region Global Market for Tier I Data Center, by Country Global Market for Tier II Data Center, by Region Global Market for Tier II Data Center, by Country Global Market for Tier III Data Center, by Region Global Market for Tier III Data Center, by Country Global Market for Tier IV Data Center, by Region Global Market for Tier IV Data Center, by Country
Chapter 12 The BFSI Data Center Market
- Global Market for BFSI Data Center, by Region Global Market for BFSI Data Center, by Country
Chapter 13 The IT and Telecom Data Center Market
- Global Market for IT and Telecom Data Center, by Region Global Market for IT and Telecom Data Center, by Country
Chapter 14 The Healthcare Data Center Market
- Global Market for Healthcare Data Center, by Region Global Market for Healthcare Data Center, by Country
Chapter 15 The Government Data Center Market
- Global Market for Government Data Center, by Region Global Market for Government Data Center, by Country
Chapter 16 The Manufacturing Data Center Market
- Global Market for Manufacturing Data Center, by Region Global Market for Manufacturing Data Center, by Country
Chapter 17 The Retail and E-Commerce Data Center Market
- Global Market for Retail and E-Commerce Data Center, by Region Global Market for Retail and E-Commerce Data Center, by Country
Chapter 18 Media and Entertainment Data Center Market
- Global Market for Media and Entertainment Data Center, by Region Global Market for Media and Entertainment Data Center, by Country
Chapter 19 The Other End-user Data Centers Market
- Global Market for Other End-user Data Centers, by Region Global Market for Other End-user Data Centers, by Country
