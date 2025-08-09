403
Football Games For Saturday, August 9, 2025: Match Schedule And Live
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Saturday, August 9, 2025, including match schedules and live broadcast information.
Today's football calendar is packed with thrilling matches, headlined by key Brasileirão clashes like Red Bull Bragantino vs Internacional, São Paulo vs Vitória, and Flamengo vs Mirassol, alongside Brasileirão Série B action featuring América-MG vs Remo and Goiás vs Operário Ferroviário.
Fans can also enjoy international competitions like the Campeonato Venezuelano with matches such as Carabobo vs Zamora and Deportivo Táchira vs Anzoátegui, ensuring a global spectacle for football enthusiasts.
From Brasileirão, Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, Brasileirão Série D, 2.Bundesliga, Championship, Eredivisie, Jupiler Pro League, Eliteserien , Scottish Premiership, Campeonato Uruguaio, Liga Futsal, NWSL, MLS, and Campeonato Venezuelano, there's something for every fan to enjoy.
Football Games for Saturday, August 9, 2025: Match Schedule and Live
2
8:00 AM – Fortuna Düsseldorf vs Hannover
Channels: OneFootball (PPV)
8:00 AM – Eintracht Braunschweig vs Greuther Fürth
Channels: OneFootball (PPV)
8:00 AM – Dynamo Dresden vs Magdeburg
Channels: OneFootball (PPV)
3:30 PM – Kaiserslautern vs Schalke 04
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Championship
8:30 AM – Southampton vs Wrexham
Channels: ESPN, Disney+11:00 AM – Stoke City vs Derby County
Channels: Disney+
1:30 PM – Sheffield United vs Bristol City
Channels: Disney+
Friendly Matches
10:30 AM – Werder Bremen vs Udinese
Channels: Disney+
10:30 AM – Union Berlin vs Olympiacos
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
11:00 AM – Everton vs Roma
Channels: ESPN 3, Disney+
11:00 AM – West Ham vs Lille
Channels: ESPN 4, Disney+
11:00 AM – Leeds United vs Milan
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, DAZN
11:00 AM – Wolverhampton vs Celta de Vigo
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
12:00 PM – Newcastle vs Atlético de Madrid
Channels: ESPN, Disney+
2:00 PM – Olympique de Marseille vs Aston Villa
Channels: ESPN, Disney+
2:00 PM – Napoli vs Girona
Channels: OneFootball (PPV)
4:00 PM – Palermo vs Manchester City
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
Jupiler Pro League
11:00 AM – Club Brugge vs Cercle Brugge
Channels: DAZN
3:45 PM – Gent vs Union Saint-Gilloise
Channels: DAZN
Eliteserien (Norway)
11:00 AM – Molde vs Ham-Kam
Channels: OneFootball
2:15 PM – Bodo/Glimt vs Tromso
Channels: OneFootball
Scottish Premiership
1:45 PM – Rangers vs Dundee FC
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Campeonato Uruguaio
11:00 AM – Progreso vs Cerro Largo
Channels: Disney+
3:00 PM – Peñarol vs Nacional
Channels: Disney+
7:00 PM – Rentistas vs Deportivo Maldonado
Channels: Disney+
Eredivisie
1:45 PM – Feyenoord vs NAC Breda
Channels: Disney+
4:00 PM – PSV vs Sparta Rotterdam
Channels: Disney+
Brasileirão Futsal
11:00 AM – Traipu vs Apodi
Channels: Youtube/@CBFSTV
5:30 PM – Vasco da Gama vs Chapecoense Futsal
Channels: Youtube/@CBFSTV
8:00 PM – São João do Jaguaribe vs São Miguel
Channels: Youtube/@CBFSTV
Liga Futsal
1:00 PM – Atlântico vs Magnus
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
5:00 PM – Foz Caratas vs São Lourenço
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
8:00 PM – Pato Futsal vs Cascavel
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
NWSL
1:00 PM – NJ/NY Gotham vs Washington Spirit
Channels: ESPN 4, Disney+
8:30 PM – Orlando Pride vs Racing Louisville
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Copa Paulista
3:00 PM – Araçatuba vs Grêmio Prudente
Channels: Youtube/@paulistao
3:00 PM – São Caetano vs Santo André
Channels: Youtube/@paulistao
4:00 PM – Itapirense vs Botafogo-SP
Channels: Youtube/@paulistao
4:00 PM – Francana vs União São João
Channels: Youtube/@paulistao
6:00 PM – Linense vs Noroeste
Channels: Youtube/@paulistao
Copa do Brasil Feminina
3:30 PM – Ferroviária vs São Paulo
Channels: Sportv
6:00 PM – Bahia vs Corinthians
Channels: Sportv
Campeonato Argentino
4:30 PM – Boca Juniors vs Racing
Channels: Disney+
6:30 PM – Independiente vs River Plate
Channels: ESPN, Disney+
Brasileirão
6:30 PM – Red Bull Bragantino vs Internacional
Channels: Premiere
6:30 PM – São Paulo vs Vitória
Channels: Premiere
6:30 PM – Flamengo vs Mirassol
Channels: Premiere
8:30 PM – Fortaleza vs Botafogo
Channels: Amazon Prime Video
9:00 PM – Bahia vs Fluminense
Channels: Sportv, Premiere
Brasileirão Série B
4:00 PM – América-MG vs Remo
Channels: RedeTV, Youtube/@desimpedidos, ESPN, Disney+
6:30 PM – Goiás vs Operário Ferroviário
Channels: Disney+
8:30 PM – Volta Redonda vs Novorizontino
Channels: ESPN 4, Disney+
Brasileirão Série C
5:00 PM – Botafogo-PB vs Ponte Preta
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
5:00 PM – Caxias vs ABC
Channels: SportyNet
7:30 PM – Ituano vs Confiança
Channels: SportyNet
7:30 PM – Guarani vs Ypiranga
Channels: SportyNet
Brasileirão Série D (2nd Phase – Return Leg)
4:00 PM – Portuguesa vs Mixto
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
4:00 PM – Manauara vs Sampaio Corrêa
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
4:00 PM – Barra-SC vs FC Cascavel
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
4:00 PM – Aparecidense vs Maricá
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
4:00 PM – Ceilândia vs Água Santa
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
4:00 PM – Inter de Limeira vs Marcílio Dias
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
5:00 PM – ASA vs Ferroviário
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
5:00 PM – Santa Cruz vs Sergipe
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
5:00 PM – Rio Branco-ES vs Luverdense
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
5:00 PM – Altos vs Independência-AC
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
6:00 PM – São José-RS vs Goiatuba
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
7:30 PM – Imperatriz vs Manaus
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
MLS
8:30 PM – NE Revolution vs DC United
Channels: AppleTV+
8:30 PM – Philadelphia Union vs Toronto FC
Channels: AppleTV+
8:30 PM – CF Montréal vs Atlanta United
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Chicago Fire vs Los Angeles FC
Channels: AppleTV+
9:30 PM – St. Louis City vs Nashville SC
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Austin FC vs Houston Dynamo
Channels: AppleTV+
9:30 PM – FC Dallas vs Portland Timbers
Channels: AppleTV+
9:45 PM – Sporting KC vs San Diego FC
Channels: AppleTV+
11:30 PM – SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps
Channels: AppleTV+
Campeonato Venezuelano
6:00 PM – Carabobo vs Zamora
Channels: Youtube/@ligafutve
8:30 PM – Deportivo Táchira vs Anzoátegui
Channels: Youtube/@ligafutve
Liga MX
9:00 PM – Pumas vs Necaxa
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
Note: Broadcast channels and times are based on available information and may be subject to change. For the most up-to-date details, check local listings or official streaming platforms.
