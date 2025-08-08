Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Transaction In Own Shares


2025-08-08 02:01:16
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
08 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 07 August 2025 it had purchased a total of 40,080 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 40,080 - -
Highest price paid (per ordinary share) 561.50p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 557.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 559.48p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,469,926 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,469,926.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
07-08-2025 16:28:25 GBp 234 559.00 XLON xHaNqTs8Q@Q
07-08-2025 16:24:35 GBp 334 558.50 XLON xHaNqTs8Q03
07-08-2025 16:24:35 GBp 808 558.50 XLON xHaNqTs8Q0B
07-08-2025 16:24:35 GBp 218 559.00 XLON xHaNqTs8Q0C
07-08-2025 16:24:10 GBp 233 559.00 XLON xHaNqTs8Q3E
07-08-2025 16:23:29 GBp 263 559.00 XLON xHaNqTs8QDc
07-08-2025 16:23:29 GBp 290 559.00 XLON xHaNqTs8QDe
07-08-2025 16:21:31 GBp 206 559.00 XLON xHaNqTs8QBg
07-08-2025 16:21:31 GBp 49 559.00 XLON xHaNqTs8QBi
07-08-2025 16:21:31 GBp 229 559.00 XLON xHaNqTs8QBk
07-08-2025 16:19:33 GBp 235 559.00 XLON xHaNqTs8QJW
07-08-2025 16:19:33 GBp 41 559.00 XLON xHaNqTs8QJY
07-08-2025 16:17:35 GBp 275 559.00 XLON xHaNqTs8QP3
07-08-2025 16:15:37 GBp 305 559.00 XLON xHaNqTs8Rcn
07-08-2025 16:13:39 GBp 36 559.00 XLON xHaNqTs8RYj
07-08-2025 16:13:39 GBp 40 559.00 XLON xHaNqTs8RYl
07-08-2025 16:13:39 GBp 253 559.00 XLON xHaNqTs8RYn
07-08-2025 16:11:41 GBp 261 559.00 XLON xHaNqTs8RlR
07-08-2025 16:02:56 GBp 311 558.50 XLON xHaNqTs8Rp@
07-08-2025 15:57:40 GBp 1,282 559.00 XLON xHaNqTs8RNp
07-08-2025 15:57:18 GBp 771 560.00 XLON xHaNqTs8RSm
07-08-2025 15:57:18 GBp 56 560.00 XLON xHaNqTs8RSo
07-08-2025 15:57:17 GBp 248 560.00 XLON xHaNqTs8RSw
07-08-2025 15:57:17 GBp 748 560.00 XLON xHaNqTs8RS0
07-08-2025 15:57:17 GBp 182 560.00 XLON xHaNqTs8RS2
07-08-2025 15:57:17 GBp 462 560.00 XLON xHaNqTs8RSB
07-08-2025 15:57:17 GBp 334 560.00 XLON xHaNqTs8RSD
07-08-2025 15:57:17 GBp 267 560.00 XLON xHaNqTs8RSQ
07-08-2025 15:57:17 GBp 488 560.00 XLON xHaNqTs8RSS
07-08-2025 15:57:17 GBp 67 560.00 XLON xHaNqTs8RSO
07-08-2025 15:57:17 GBp 948 559.50 XLON xHaNqTs8RVY
07-08-2025 15:49:10 GBp 288 560.00 XLON xHaNqTs8OAK
07-08-2025 15:25:05 GBp 483 559.50 XLON xHaNqTs85LV
07-08-2025 15:08:05 GBp 456 559.50 XLON xHaNqTs81XG
07-08-2025 15:07:59 GBp 664 559.50 XLON xHaNqTs81XV
07-08-2025 15:03:07 GBp 747 559.00 XLON xHaNqTs81q$
07-08-2025 14:54:07 GBp 372 559.50 XLON xHaNqTs813I
07-08-2025 14:53:54 GBp 214 559.50 XLON xHaNqTs812V
07-08-2025 14:53:54 GBp 266 559.50 XLON xHaNqTs81DX
07-08-2025 14:49:07 GBp 460 560.00 XLON xHaNqTs81IT
07-08-2025 14:47:38 GBp 300 560.00 XLON xHaNqTs8EnT
07-08-2025 14:47:38 GBp 448 560.00 XLON xHaNqTs8EnV
07-08-2025 14:41:35 GBp 730 560.00 XLON xHaNqTs8EVA
07-08-2025 14:33:05 GBp 417 560.00 XLON xHaNqTs8FKC
07-08-2025 14:32:41 GBp 597 560.50 XLON xHaNqTs8FHz
07-08-2025 14:31:20 GBp 351 561.00 XLON xHaNqTs8FIA
07-08-2025 14:28:26 GBp 490 560.50 XLON xHaNqTs8CZT
07-08-2025 14:25:29 GBp 329 560.00 XLON xHaNqTs8CgY
07-08-2025 14:15:33 GBp 730 559.00 XLON xHaNqTs8CPy
07-08-2025 14:11:43 GBp 374 559.50 XLON xHaNqTs8DDO
07-08-2025 14:02:33 GBp 428 558.50 XLON xHaNqTs8Acb
07-08-2025 14:02:33 GBp 452 558.50 XLON xHaNqTs8AcZ
07-08-2025 14:02:33 GBp 310 558.50 XLON xHaNqTs8Acd
07-08-2025 14:02:33 GBp 390 558.50 XLON xHaNqTs8Acm
07-08-2025 14:02:33 GBp 457 558.50 XLON xHaNqTs8Acs
07-08-2025 13:42:55 GBp 457 559.00 XLON xHaNqTs8A03
07-08-2025 13:15:46 GBp 328 558.00 XLON xHaNqTs8B7w
07-08-2025 13:15:46 GBp 692 558.50 XLON xHaNqTs8B70
07-08-2025 12:58:02 GBp 301 558.00 XLON xHaNqTs88gF
07-08-2025 12:57:46 GBp 677 558.50 XLON xHaNqTs88r0
07-08-2025 12:41:08 GBp 358 558.00 XLON xHaNqTs88Kd
07-08-2025 12:28:20 GBp 330 559.00 XLON xHaNqTs89qV
07-08-2025 12:27:20 GBp 410 559.00 XLON xHaNqTs89so
07-08-2025 12:12:58 GBp 320 557.50 XLON xHaNqTs89Kr
07-08-2025 12:12:58 GBp 399 557.50 XLON xHaNqTs89Kx
07-08-2025 12:00:07 GBp 426 558.00 XLON xHaNqTs9sjq
07-08-2025 11:59:59 GBp 511 558.50 XLON xHaNqTs9si9
07-08-2025 11:44:51 GBp 235 559.00 XLON xHaNqTs9tZc
07-08-2025 11:43:31 GBp 246 559.00 XLON xHaNqTs9tYz
07-08-2025 11:42:58 GBp 531 559.00 XLON xHaNqTs9tjn
07-08-2025 11:42:14 GBp 59 559.00 XLON xHaNqTs9tid
07-08-2025 11:42:01 GBp 54 559.00 XLON xHaNqTs9tiH
07-08-2025 11:33:05 GBp 627 559.00 XLON xHaNqTs9tx5
07-08-2025 11:09:01 GBp 310 559.00 XLON xHaNqTs9rbW
07-08-2025 11:09:01 GBp 215 558.50 XLON xHaNqTs9qQU
07-08-2025 11:09:01 GBp 668 559.50 XLON xHaNqTs9rbf
07-08-2025 10:46:44 GBp 359 560.00 XLON xHaNqTs9oXS
07-08-2025 10:44:00 GBp 23 560.00 XLON xHaNqTs9ofs
07-08-2025 10:40:51 GBp 514 560.00 XLON xHaNqTs9oo9
07-08-2025 10:40:51 GBp 732 560.50 XLON xHaNqTs9ooD
07-08-2025 10:20:06 GBp 305 560.00 XLON xHaNqTs9oHV
07-08-2025 10:14:55 GBp 287 560.50 XLON xHaNqTs9oRP
07-08-2025 10:13:28 GBp 231 560.00 XLON xHaNqTs9pXe
07-08-2025 10:13:28 GBp 466 560.00 XLON xHaNqTs9pXi
07-08-2025 10:12:46 GBp 149 560.00 XLON xHaNqTs9pZg
07-08-2025 10:12:46 GBp 104 560.00 XLON xHaNqTs9pZi
07-08-2025 09:50:31 GBp 293 559.50 XLON xHaNqTs9pEt
07-08-2025 09:40:52 GBp 379 559.50 XLON xHaNqTs9maW
07-08-2025 09:40:52 GBp 263 559.00 XLON xHaNqTs9mbU
07-08-2025 09:40:52 GBp 310 560.00 XLON xHaNqTs9maa
07-08-2025 09:40:52 GBp 434 560.00 XLON xHaNqTs9mac
07-08-2025 09:15:34 GBp 457 560.00 XLON xHaNqTs9mTr
07-08-2025 09:15:34 GBp 416 560.00 XLON xHaNqTs9mTz
07-08-2025 09:15:34 GBp 25 560.00 XLON xHaNqTs9mT$
07-08-2025 09:15:34 GBp 142 560.00 XLON xHaNqTs9mT1
07-08-2025 09:08:20 GBp 705 560.50 XLON xHaNqTs9nf0
07-08-2025 08:46:37 GBp 277 559.50 XLON xHaNqTs9@eQ
07-08-2025 08:41:24 GBp 372 560.00 XLON xHaNqTs9@mm
07-08-2025 08:39:12 GBp 295 560.50 XLON xHaNqTs9@zW
07-08-2025 08:31:12 GBp 451 560.50 XLON xHaNqTs9@CG
07-08-2025 08:30:11 GBp 412 560.50 XLON xHaNqTs9@9l
07-08-2025 08:22:45 GBp 39 560.00 XLON xHaNqTs9@It
07-08-2025 08:22:45 GBp 570 560.00 XLON xHaNqTs9@Iv
07-08-2025 08:20:13 GBp 457 560.50 XLON xHaNqTs9@VB
07-08-2025 08:20:06 GBp 457 561.00 XLON xHaNqTs9@UX
07-08-2025 08:18:40 GBp 775 561.50 XLON xHaNqTs9@OF

MENAFN08082025004107003653ID1109902045

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

More Story

Search