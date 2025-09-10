Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
(MENAFN- The Conversation) Professor Emeritus, Australian Literature, The University of Queensland Profile Articles Activity

David Carter is Emeritus Professor at the University of Queensland where he was previously Director of the university's Australian Studies Centre and Professor of Australian Literature and Cultural History. His main fields of research are Australian literary and publishing history, periodical studies, studies in modernity, and middlebrow studies. His most recent books include Australian Books and Authors in the American Marketplace, 1840s-1940s (with Roger Osborne, Sydney University Press 2018) and Always Almost Modern: Australian Print Culture and Modernity (ASP, 2013). His is co-editor and author of Fields, Capitals, Habitus: Australian Cutlure, Inequalities and Social Divisions (Routledge, 2020). David has also been active in Australian Studies internationally. He was Manager of the Australian Studies in China program (DFAT) 2002-2016, a board memeber with the Australia-Japan Foundation 1998-2004, and has twice held the position of Visiting Professor of Australian Studies at Tokyo University.

Experience
  • 2006–2018 Professor of Australian Literature and Cultural History, University of Queensland
  • 2016–2017 Visiting Professor of Australian Studies, Tokyo University
  • 2007–2008 Visiting Professor of Australian Studies, Tokyo University
  • 2001–2006 Director Australian Studies Centre, University of Queensland
  • 1987–2000 Associate professor, Griffith University
Education
  • 1993 Deakin University, PhD
  • 1983 University of Melbourne, MA
  • 1976 University of Melbourne, Dip Ed
  • 1975 University of Melbourne, BA (Hons)
Honours

Fellow of Academy of the Humanities Australia (FAHA), Order of Australia Medal (AM)




