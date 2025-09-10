David Carter
David Carter is Emeritus Professor at the University of Queensland where he was previously Director of the university's Australian Studies Centre and Professor of Australian Literature and Cultural History. His main fields of research are Australian literary and publishing history, periodical studies, studies in modernity, and middlebrow studies. His most recent books include Australian Books and Authors in the American Marketplace, 1840s-1940s (with Roger Osborne, Sydney University Press 2018) and Always Almost Modern: Australian Print Culture and Modernity (ASP, 2013). His is co-editor and author of Fields, Capitals, Habitus: Australian Cutlure, Inequalities and Social Divisions (Routledge, 2020). David has also been active in Australian Studies internationally. He was Manager of the Australian Studies in China program (DFAT) 2002-2016, a board memeber with the Australia-Japan Foundation 1998-2004, and has twice held the position of Visiting Professor of Australian Studies at Tokyo University.Experience
-
2006–2018
Professor of Australian Literature and Cultural History, University of Queensland
2016–2017
Visiting Professor of Australian Studies, Tokyo University
2007–2008
Visiting Professor of Australian Studies, Tokyo University
2001–2006
Director Australian Studies Centre, University of Queensland
1987–2000
Associate professor, Griffith University
-
1993
Deakin University, PhD
1983
University of Melbourne, MA
1976
University of Melbourne, Dip Ed
1975
University of Melbourne, BA (Hons)
Fellow of Academy of the Humanities Australia (FAHA), Order of Australia Medal (AM)
