Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Transaction In Own Shares


2025-08-06 02:01:28
OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
06 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 05 August 2025 it had purchased a total of 43,440 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 43,440 - -
Highest price paid (per ordinary share) 561.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 556.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 558.21p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,593,263 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,593,263.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
05-08-2025 16:25:15 GBp 34 557.00 XLON xeaNqXj3NYg
05-08-2025 16:25:04 GBp 102 556.50 XLON xeaNqXj3NoS
05-08-2025 16:25:00 GBp 81 556.50 XLON xeaNqXj3N7k
05-08-2025 16:24:59 GBp 160 556.50 XLON xeaNqXj3N0J
05-08-2025 16:23:53 GBp 571 557.00 XLON xeaNqXj3KTL
05-08-2025 16:23:52 GBp 517 557.00 XLON xeaNqXj3KSr
05-08-2025 16:23:21 GBp 1,057 557.00 XLON xeaNqXj3Lxj
05-08-2025 16:20:05 GBp 256 557.50 XLON xeaNqXj3Hj@
05-08-2025 16:20:05 GBp 191 558.00 XLON xeaNqXj3HjG
05-08-2025 16:20:05 GBp 269 558.00 XLON xeaNqXj3HjI
05-08-2025 16:20:05 GBp 1,107 557.50 XLON xeaNqXj3HjV
05-08-2025 16:08:11 GBp 650 558.00 XLON xeaNqXj322M
05-08-2025 16:07:50 GBp 41 558.50 XLON xeaNqXj33cb
05-08-2025 16:07:50 GBp 127 558.50 XLON xeaNqXj33cX
05-08-2025 16:07:50 GBp 21 558.50 XLON xeaNqXj33cZ
05-08-2025 16:07:50 GBp 1,237 558.50 XLON xeaNqXj33ch
05-08-2025 16:07:50 GBp 156 558.50 XLON xeaNqXj33cj
05-08-2025 16:07:50 GBp 169 558.50 XLON xeaNqXj33cl
05-08-2025 16:07:50 GBp 83 558.50 XLON xeaNqXj33cn
05-08-2025 16:07:50 GBp 184 558.50 XLON xeaNqXj33cp
05-08-2025 16:07:50 GBp 165 558.50 XLON xeaNqXj33cr
05-08-2025 16:07:32 GBp 2 557.50 XLON xeaNqXj33oP
05-08-2025 16:07:32 GBp 234 557.50 XLON xeaNqXj33oR
05-08-2025 16:06:54 GBp 7 557.00 XLON xeaNqXj30dT
05-08-2025 16:01:04 GBp 13 557.00 XLON xeaNqXj3AdT
05-08-2025 15:48:02 GBp 343 557.00 XLON xeaNqXjyy3T
05-08-2025 15:48:02 GBp 50 556.50 XLON xeaNqXjyy2W
05-08-2025 15:48:02 GBp 135 556.50 XLON xeaNqXjyy2Y
05-08-2025 15:48:02 GBp 712 556.50 XLON xeaNqXjyy2a
05-08-2025 15:45:36 GBp 456 557.50 XLON xeaNqXjyxL7
05-08-2025 15:45:36 GBp 585 557.00 XLON xeaNqXjyxLD
05-08-2025 15:43:04 GBp 1,058 557.50 XLON xeaNqXjydwn
05-08-2025 15:43:04 GBp 269 557.50 XLON xeaNqXjydwp
05-08-2025 15:43:04 GBp 207 557.50 XLON xeaNqXjydwr
05-08-2025 15:43:04 GBp 24 557.50 XLON xeaNqXjydwt
05-08-2025 15:42:04 GBp 376 557.50 XLON xeaNqXjyaM7
05-08-2025 15:42:04 GBp 316 557.50 XLON xeaNqXjyaM9
05-08-2025 15:26:45 GBp 474 557.50 XLON xeaNqXjyUZ6
05-08-2025 15:16:50 GBp 106 557.50 XLON xeaNqXjy34r
05-08-2025 15:16:41 GBp 2 557.50 XLON xeaNqXjy3FY
05-08-2025 15:14:57 GBp 404 558.00 XLON xeaNqXjyE04
05-08-2025 15:14:57 GBp 189 558.00 XLON xeaNqXjyE0J
05-08-2025 15:14:57 GBp 454 557.50 XLON xeaNqXjyE0T
05-08-2025 15:00:00 GBp 278 558.00 XLON xeaNqXjzxUf
05-08-2025 15:00:00 GBp 650 558.00 XLON xeaNqXjzudW
05-08-2025 14:56:47 GBp 480 558.50 XLON xeaNqXjza2P
05-08-2025 14:56:08 GBp 264 559.50 XLON xeaNqXjzbC0
05-08-2025 14:56:08 GBp 135 559.50 XLON xeaNqXjzbC2
05-08-2025 14:56:08 GBp 342 559.50 XLON xeaNqXjzbCC
05-08-2025 14:56:08 GBp 672 559.00 XLON xeaNqXjzbCE
05-08-2025 14:56:08 GBp 445 559.00 XLON xeaNqXjzbCK
05-08-2025 14:42:12 GBp 52 559.50 XLON xeaNqXjzGN0
05-08-2025 14:42:12 GBp 503 559.50 XLON xeaNqXjzGN2
05-08-2025 14:36:41 GBp 1,040 559.50 XLON xeaNqXjzRBx
05-08-2025 14:36:41 GBp 508 559.50 XLON xeaNqXjzRBz
05-08-2025 14:36:41 GBp 1,174 559.50 XLON xeaNqXjzRB7
05-08-2025 14:36:41 GBp 23 559.50 XLON xeaNqXjzRB9
05-08-2025 14:36:41 GBp 557 559.50 XLON xeaNqXjzRBB
05-08-2025 14:36:41 GBp 278 559.50 XLON xeaNqXjzRBT
05-08-2025 14:36:41 GBp 10 559.50 XLON xeaNqXjzRBV
05-08-2025 14:33:36 GBp 43 559.00 XLON xeaNqXjz4bi
05-08-2025 14:31:25 GBp 15 559.00 XLON xeaNqXjz3k0
05-08-2025 14:31:25 GBp 146 559.00 XLON xeaNqXjz3k2
05-08-2025 14:31:25 GBp 40 559.00 XLON xeaNqXjz3k4
05-08-2025 14:01:03 GBp 311 558.50 XLON xeaNqXj@Zio
05-08-2025 14:00:34 GBp 243 559.50 XLON xeaNqXj@Z9W
05-08-2025 14:00:34 GBp 317 559.50 XLON xeaNqXj@Z9p
05-08-2025 14:00:21 GBp 445 559.00 XLON xeaNqXj@ZVi
05-08-2025 14:00:21 GBp 419 559.00 XLON xeaNqXj@ZV4
05-08-2025 14:00:21 GBp 13 559.00 XLON xeaNqXj@ZV6
05-08-2025 14:00:21 GBp 13 559.00 XLON xeaNqXj@ZV8
05-08-2025 13:41:14 GBp 164 559.50 XLON xeaNqXj@V2D
05-08-2025 13:41:14 GBp 21 559.50 XLON xeaNqXj@V2E
05-08-2025 13:19:43 GBp 274 559.00 XLON xeaNqXj@8I8
05-08-2025 13:19:43 GBp 383 559.00 XLON xeaNqXj@8IJ
05-08-2025 13:17:11 GBp 9 559.50 XLON xeaNqXj$qfs
05-08-2025 13:17:11 GBp 551 559.50 XLON xeaNqXj$qfu
05-08-2025 13:12:42 GBp 683 559.50 XLON xeaNqXj$pI$
05-08-2025 13:03:12 GBp 325 558.00 XLON xeaNqXj$upl
05-08-2025 12:47:29 GBp 331 557.50 XLON xeaNqXj$jBG
05-08-2025 12:37:16 GBp 210 557.50 XLON xeaNqXj$L8Q
05-08-2025 12:33:13 GBp 207 558.50 XLON xeaNqXj$Hb3
05-08-2025 12:30:45 GBp 291 558.50 XLON xeaNqXj$VlU
05-08-2025 12:30:45 GBp 430 558.50 XLON xeaNqXj$Vku
05-08-2025 12:30:44 GBp 615 559.00 XLON xeaNqXj$Vk@
05-08-2025 12:30:44 GBp 445 559.00 XLON xeaNqXj$Vk7
05-08-2025 12:19:17 GBp 209 560.00 XLON xeaNqXj$5hw
05-08-2025 12:19:17 GBp 114 560.00 XLON xeaNqXj$5h0
05-08-2025 12:19:17 GBp 75 560.00 XLON xeaNqXj$5h2
05-08-2025 12:19:17 GBp 283 560.00 XLON xeaNqXj$5hK
05-08-2025 12:19:17 GBp 226 560.00 XLON xeaNqXj$5hQ
05-08-2025 12:13:16 GBp 445 559.00 XLON xeaNqXj$EKE
05-08-2025 12:07:46 GBp 445 558.50 XLON xeaNqXj$Bvr
05-08-2025 12:02:15 GBp 558 558.50 XLON xeaNqXjuqvo
05-08-2025 11:58:05 GBp 1 558.00 XLON xeaNqXjumyn
05-08-2025 11:58:05 GBp 12 558.00 XLON xeaNqXjumyp
05-08-2025 11:58:05 GBp 1 558.00 XLON xeaNqXjumyr
05-08-2025 11:58:05 GBp 14 558.00 XLON xeaNqXjumyt
05-08-2025 11:54:54 GBp 613 558.00 XLON xeaNqXju$Wh
05-08-2025 11:45:15 GBp 19 557.00 XLON xeaNqXjud0n
05-08-2025 11:45:15 GBp 132 557.00 XLON xeaNqXjud0p
05-08-2025 11:13:15 GBp 660 557.00 XLON xeaNqXjuTD$
05-08-2025 10:51:44 GBp 455 557.00 XLON xeaNqXju8BP
05-08-2025 10:47:51 GBp 371 557.00 XLON xeaNqXjvtOP
05-08-2025 10:47:48 GBp 711 557.50 XLON xeaNqXjvtQE
05-08-2025 10:31:38 GBp 500 557.50 XLON xeaNqXjvv6W
05-08-2025 10:20:00 GBp 452 557.00 XLON xeaNqXjvlq9
05-08-2025 10:12:02 GBp 477 556.50 XLON xeaNqXjvfSC
05-08-2025 10:00:52 GBp 300 556.50 XLON xeaNqXjvVCJ
05-08-2025 10:00:52 GBp 485 556.50 XLON xeaNqXjvVFm
05-08-2025 09:56:58 GBp 379 557.00 XLON xeaNqXjvRiS
05-08-2025 09:56:58 GBp 114 558.00 XLON xeaNqXjvRl1
05-08-2025 09:56:58 GBp 199 558.00 XLON xeaNqXjvRl3
05-08-2025 09:56:58 GBp 445 557.50 XLON xeaNqXjvRlB
05-08-2025 09:45:14 GBp 211 557.00 XLON xeaNqXjv0M7
05-08-2025 09:35:27 GBp 642 556.50 XLON xeaNqXjv8Fj
05-08-2025 09:29:27 GBp 483 557.00 XLON xeaNqXjwrUH
05-08-2025 09:04:30 GBp 383 556.50 XLON xeaNqXjwlAg
05-08-2025 09:02:10 GBp 380 556.50 XLON xeaNqXjwjGI
05-08-2025 08:52:31 GBp 355 558.00 XLON xeaNqXjwL0F
05-08-2025 08:46:30 GBp 317 558.50 XLON xeaNqXjwHIs
05-08-2025 08:46:28 GBp 700 559.00 XLON xeaNqXjwHS$
05-08-2025 08:46:28 GBp 65 559.00 XLON xeaNqXjwHSx
05-08-2025 08:46:28 GBp 182 559.00 XLON xeaNqXjwHSz
05-08-2025 08:46:28 GBp 472 558.50 XLON xeaNqXjwHS2
05-08-2025 08:44:31 GBp 32 559.00 XLON xeaNqXjwV17
05-08-2025 08:35:37 GBp 379 558.50 XLON xeaNqXjw65A
05-08-2025 08:14:44 GBp 325 559.00 XLON xeaNqXjxr5f
05-08-2025 08:10:28 GBp 203 559.50 XLON xeaNqXjxn9S
05-08-2025 08:10:27 GBp 292 560.00 XLON xeaNqXjxn8y
05-08-2025 08:05:43 GBp 245 560.50 XLON xeaNqXjxwxa
05-08-2025 08:05:42 GBp 351 561.00 XLON xeaNqXjxwwi
05-08-2025 08:02:13 GBp 437 560.00 XLON xeaNqXjxciD
05-08-2025 08:02:07 GBp 342 560.50 XLON xeaNqXjxctl

MENAFN06082025004107003653ID1109890952

MENAFN provides the information "as is" without warranty of any kind.

