(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

31 July 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 30 July 2025 it had purchased a total of 178,056 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 178,056 - - Highest price paid (per ordinary share) 552.00p - - Lowest price paid (per ordinary share) 545.00p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 548.36p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,812,204 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,812,204.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 30-07-2025 15:56:43 GBp 647 552.00 XLON xeaNphHAlt4 30-07-2025 15:56:43 GBp 1,228 552.00 XLON xeaNphHAltA 30-07-2025 15:56:43 GBp 537 552.00 XLON xeaNphHAltR 30-07-2025 15:56:42 GBp 1,222 552.00 XLON xeaNphHAlsj 30-07-2025 15:56:42 GBp 1,003 552.00 XLON xeaNphHAlsp 30-07-2025 15:56:42 GBp 1,992 552.00 XLON xeaNphHAlsu 30-07-2025 15:56:42 GBp 520 552.00 XLON xeaNphHAlsw 30-07-2025 15:56:42 GBp 1,090 552.00 XLON xeaNphHAls9 30-07-2025 15:56:42 GBp 486 552.00 XLON xeaNphHAlsB 30-07-2025 15:56:39 GBp 1,052 551.00 XLON xeaNphHAlp9 30-07-2025 15:51:29 GBp 57 551.00 XLON xeaNphHAe17 30-07-2025 15:44:00 GBp 333 549.50 XLON xeaNphHAUzN 30-07-2025 15:44:00 GBp 333 549.50 XLON xeaNphHAUyd 30-07-2025 15:44:00 GBp 333 549.50 XLON xeaNphHAUyz 30-07-2025 15:44:00 GBp 1,089 549.50 XLON xeaNphHAUyP 30-07-2025 15:44:00 GBp 287 549.50 XLON xeaNphHAUyR 30-07-2025 15:44:00 GBp 1,046 549.50 XLON xeaNphHAU$u 30-07-2025 15:44:00 GBp 303 549.50 XLON xeaNphHAU$z 30-07-2025 15:43:59 GBp 1,028 549.50 XLON xeaNphHAU@o 30-07-2025 15:43:59 GBp 554 549.50 XLON xeaNphHAU@q 30-07-2025 15:43:59 GBp 1,062 549.50 XLON xeaNphHAU@1 30-07-2025 15:43:59 GBp 610 549.50 XLON xeaNphHAU@3 30-07-2025 15:43:59 GBp 111 549.50 XLON xeaNphHAU@5 30-07-2025 15:43:59 GBp 499 549.50 XLON xeaNphHAU@7 30-07-2025 15:43:59 GBp 1,471 549.50 XLON xeaNphHAUvk 30-07-2025 15:43:59 GBp 278 549.50 XLON xeaNphHAUvt 30-07-2025 15:43:59 GBp 61 549.50 XLON xeaNphHAUvr 30-07-2025 15:43:59 GBp 1,400 549.50 XLON xeaNphHAUvC 30-07-2025 15:43:59 GBp 124 549.50 XLON xeaNphHAUvE 30-07-2025 15:43:59 GBp 1,525 549.50 XLON xeaNphHAUvR 30-07-2025 15:43:59 GBp 507 549.50 XLON xeaNphHAUvV 30-07-2025 15:43:59 GBp 278 549.50 XLON xeaNphHAUvT 30-07-2025 15:43:59 GBp 679 549.50 XLON xeaNphHAUuX 30-07-2025 15:43:59 GBp 2,018 549.50 XLON xeaNphHAUue 30-07-2025 15:43:59 GBp 272 549.50 XLON xeaNphHAUug 30-07-2025 15:43:59 GBp 529 549.50 XLON xeaNphHAUui 30-07-2025 15:43:59 GBp 277 549.50 XLON xeaNphHAUuw 30-07-2025 15:43:59 GBp 117 549.50 XLON xeaNphHAUuy 30-07-2025 15:43:59 GBp 484 549.50 XLON xeaNphHAUu@ 30-07-2025 15:43:59 GBp 238 549.00 XLON xeaNphHAUu0 30-07-2025 15:43:59 GBp 674 549.00 XLON xeaNphHAUu2 30-07-2025 15:43:59 GBp 524 549.00 XLON xeaNphHAUu6 30-07-2025 15:43:59 GBp 461 548.00 XLON xeaNphHAUxb 30-07-2025 15:43:59 GBp 1,052 548.50 XLON xeaNphHAUxh 30-07-2025 15:29:15 GBp 280 547.50 XLON xeaNphHADU1 30-07-2025 15:27:08 GBp 280 548.50 XLON xeaNphHA8Kc 30-07-2025 15:18:15 GBp 14 547.50 XLON xeaNphHByLb 30-07-2025 15:18:15 GBp 1,038 547.50 XLON xeaNphHByLZ 30-07-2025 15:14:11 GBp 584 547.50 XLON xeaNphHBcb@ 30-07-2025 15:14:11 GBp 244 547.50 XLON xeaNphHBcb3 30-07-2025 15:09:11 GBp 2,841 548.00 XLON xeaNphHBWT2 30-07-2025 15:09:11 GBp 14 548.00 XLON xeaNphHBWT4 30-07-2025 15:09:01 GBp 927 548.00 XLON xeaNphHBXiM 30-07-2025 15:09:01 GBp 125 548.00 XLON xeaNphHBXiO 30-07-2025 15:01:51 GBp 47 548.00 XLON xeaNphHBNbu 30-07-2025 15:01:51 GBp 1,174 548.00 XLON xeaNphHBNbw 30-07-2025 15:01:51 GBp 104 548.00 XLON xeaNphHBNby 30-07-2025 15:01:51 GBp 97 548.00 XLON xeaNphHBNb@ 30-07-2025 15:01:51 GBp 451 548.00 XLON xeaNphHBNb0 30-07-2025 15:01:51 GBp 309 548.00 XLON xeaNphHBNb2 30-07-2025 15:01:51 GBp 326 548.00 XLON xeaNphHBNb4 30-07-2025 15:01:51 GBp 818 548.00 XLON xeaNphHBNbN 30-07-2025 15:01:51 GBp 309 548.00 XLON xeaNphHBNbP 30-07-2025 15:01:51 GBp 604 548.00 XLON xeaNphHBNbR 30-07-2025 15:01:51 GBp 336 548.00 XLON xeaNphHBNar 30-07-2025 15:01:51 GBp 73 548.00 XLON xeaNphHBNat 30-07-2025 15:01:51 GBp 570 548.00 XLON xeaNphHBNa1 30-07-2025 14:51:51 GBp 1,336 547.00 XLON xeaNphHBOz8 30-07-2025 14:51:32 GBp 240 547.00 XLON xeaNphHBOHp 30-07-2025 14:50:18 GBp 1,681 547.00 XLON xeaNphHB6yX 30-07-2025 14:47:40 GBp 1,679 547.50 XLON xeaNphHB5TN 30-07-2025 14:47:40 GBp 1,052 547.50 XLON xeaNphHB5TQ 30-07-2025 14:42:45 GBp 367 547.50 XLON xeaNphHBCj9 30-07-2025 14:41:19 GBp 544 547.00 XLON xeaNphHBAgq 30-07-2025 14:41:17 GBp 1,790 547.50 XLON xeaNphHBAsu 30-07-2025 14:41:16 GBp 416 548.00 XLON xeaNphHBAmh 30-07-2025 14:41:16 GBp 207 548.00 XLON xeaNphHBAmj 30-07-2025 14:41:16 GBp 893 548.00 XLON xeaNphHBApZ 30-07-2025 14:41:16 GBp 455 548.00 XLON xeaNphHBAp7 30-07-2025 14:41:16 GBp 597 548.00 XLON xeaNphHBAp9 30-07-2025 14:41:16 GBp 510 548.00 XLON xeaNphHBApB 30-07-2025 14:41:16 GBp 6,584 548.00 XLON xeaNphHBApK 30-07-2025 14:41:16 GBp 384 548.50 XLON xeaNphHBApM 30-07-2025 14:41:16 GBp 780 548.50 XLON xeaNphHBApO 30-07-2025 14:41:16 GBp 267 548.50 XLON xeaNphHBApQ 30-07-2025 14:41:16 GBp 222 548.50 XLON xeaNphHBApS 30-07-2025 14:41:16 GBp 451 548.50 XLON xeaNphHBApU 30-07-2025 14:41:16 GBp 1,201 548.50 XLON xeaNphHBAoW 30-07-2025 14:41:16 GBp 941 548.50 XLON xeaNphHBAoc 30-07-2025 14:41:16 GBp 53 548.50 XLON xeaNphHBAoe 30-07-2025 14:41:16 GBp 380 548.50 XLON xeaNphHBAog 30-07-2025 14:41:16 GBp 1,042 548.50 XLON xeaNphHBAoo 30-07-2025 14:41:16 GBp 1,006 548.50 XLON xeaNphHBAo3 30-07-2025 14:41:16 GBp 1,035 548.50 XLON xeaNphHBAoA 30-07-2025 14:41:15 GBp 465 548.50 XLON xeaNphHBAoT 30-07-2025 14:41:15 GBp 192 548.50 XLON xeaNphHBAzn 30-07-2025 14:41:15 GBp 196 548.50 XLON xeaNphHBAz8 30-07-2025 14:41:15 GBp 191 548.50 XLON xeaNphHBAzG 30-07-2025 14:41:15 GBp 195 548.50 XLON xeaNphHBAyr 30-07-2025 14:41:15 GBp 189 548.50 XLON xeaNphHBAyx 30-07-2025 14:41:15 GBp 189 548.50 XLON xeaNphHBAy6 30-07-2025 14:33:26 GBp 103 548.50 XLON xeaNphH4nZ$ 30-07-2025 14:33:26 GBp 70 548.50 XLON xeaNphH4nZ1 30-07-2025 14:33:26 GBp 275 548.50 XLON xeaNphH4nZ3 30-07-2025 14:33:26 GBp 156 548.50 XLON xeaNphH4nZv 30-07-2025 14:33:26 GBp 479 548.50 XLON xeaNphH4nZx 30-07-2025 14:33:26 GBp 216 548.50 XLON xeaNphH4nZz 30-07-2025 14:33:26 GBp 1,052 548.00 XLON xeaNphH4nZB 30-07-2025 14:30:35 GBp 1,052 548.50 XLON xeaNphH4wwI 30-07-2025 14:23:45 GBp 49 548.50 XLON xeaNphH4ZCF 30-07-2025 14:23:45 GBp 348 548.50 XLON xeaNphH4ZCJ 30-07-2025 14:22:42 GBp 272 548.50 XLON xeaNphH4WTw 30-07-2025 14:22:42 GBp 143 548.50 XLON xeaNphH4WTy 30-07-2025 14:16:30 GBp 275 548.50 XLON xeaNphH4ecb 30-07-2025 14:16:30 GBp 59 548.50 XLON xeaNphH4ecZ 30-07-2025 14:16:30 GBp 1,051 548.00 XLON xeaNphH4ece 30-07-2025 14:16:30 GBp 1 548.00 XLON xeaNphH4ecg 30-07-2025 14:15:57 GBp 70 548.50 XLON xeaNphH4e2y 30-07-2025 14:15:57 GBp 1 548.50 XLON xeaNphH4e2F 30-07-2025 14:15:57 GBp 520 548.50 XLON xeaNphH4e2H 30-07-2025 14:15:57 GBp 275 548.50 XLON xeaNphH4e2J 30-07-2025 14:15:57 GBp 1,747 548.00 XLON xeaNphH4e2M 30-07-2025 14:15:57 GBp 43 548.00 XLON xeaNphH4e2O 30-07-2025 14:12:19 GBp 35 548.50 XLON xeaNphH4K42 30-07-2025 14:02:27 GBp 461 548.50 XLON xeaNphH4Qmt 30-07-2025 14:01:38 GBp 253 549.00 XLON xeaNphH4Rd$ 30-07-2025 14:01:38 GBp 1,052 549.00 XLON xeaNphH4Rd5 30-07-2025 13:50:05 GBp 345 549.00 XLON xeaNphH4Ei@ 30-07-2025 13:45:11 GBp 669 549.50 XLON xeaNphH4ABR 30-07-2025 13:45:11 GBp 298 549.50 XLON xeaNphH4ABT 30-07-2025 13:31:43 GBp 198 550.00 XLON xeaNphH5$Ku 30-07-2025 13:31:43 GBp 590 550.00 XLON xeaNphH5$K8 30-07-2025 13:31:43 GBp 435 550.00 XLON xeaNphH5$KA 30-07-2025 13:31:43 GBp 1,492 550.00 XLON xeaNphH5$KC 30-07-2025 13:31:14 GBp 146 549.00 XLON xeaNphH5ytT 30-07-2025 13:30:03 GBp 882 549.50 XLON xeaNphH5zAP 30-07-2025 13:24:17 GBp 195 550.00 XLON xeaNphH5cUJ 30-07-2025 13:24:17 GBp 393 550.00 XLON xeaNphH5cUL 30-07-2025 13:24:17 GBp 448 549.50 XLON xeaNphH5cUO 30-07-2025 13:23:45 GBp 671 550.00 XLON xeaNphH5d@e 30-07-2025 13:23:45 GBp 1,534 549.50 XLON xeaNphH5d@p 30-07-2025 13:23:44 GBp 247 550.00 XLON xeaNphH5dv3 30-07-2025 13:23:44 GBp 900 550.00 XLON xeaNphH5dvK 30-07-2025 13:16:58 GBp 126 550.00 XLON xeaNphH5kfL 30-07-2025 13:04:51 GBp 46 551.00 XLON xeaNphH5NUa 30-07-2025 13:04:51 GBp 204 551.00 XLON xeaNphH5NUc 30-07-2025 13:03:52 GBp 250 551.00 XLON xeaNphH5KEG 30-07-2025 13:03:52 GBp 88 551.00 XLON xeaNphH5KEI 30-07-2025 13:02:53 GBp 118 551.00 XLON xeaNphH5LzS 30-07-2025 13:02:53 GBp 16 551.00 XLON xeaNphH5LzU 30-07-2025 13:02:53 GBp 147 551.00 XLON xeaNphH5LyW 30-07-2025 13:01:54 GBp 242 551.00 XLON xeaNphH5IYn 30-07-2025 13:01:54 GBp 159 551.00 XLON xeaNphH5IYp 30-07-2025 13:00:55 GBp 257 551.00 XLON xeaNphH5IIM 30-07-2025 12:58:57 GBp 391 551.00 XLON xeaNphH5G6p 30-07-2025 12:58:57 GBp 229 551.00 XLON xeaNphH5G6l 30-07-2025 12:58:57 GBp 251 551.00 XLON xeaNphH5G6n 30-07-2025 12:56:59 GBp 445 551.00 XLON xeaNphH5UY9 30-07-2025 12:52:55 GBp 152 549.50 XLON xeaNphH5TYj 30-07-2025 12:52:55 GBp 3,537 550.00 XLON xeaNphH5TYu 30-07-2025 12:42:14 GBp 325 549.00 XLON xeaNphH54bR 30-07-2025 12:40:16 GBp 635 549.00 XLON xeaNphH55qH 30-07-2025 12:37:47 GBp 467 549.00 XLON xeaNphH52RH 30-07-2025 12:37:47 GBp 142 549.00 XLON xeaNphH52RJ 30-07-2025 12:37:47 GBp 614 549.00 XLON xeaNphH52RP 30-07-2025 12:37:47 GBp 1,300 549.00 XLON xeaNphH52RR 30-07-2025 12:37:47 GBp 863 549.00 XLON xeaNphH52QX 30-07-2025 12:37:47 GBp 862 549.00 XLON xeaNphH52Qd 30-07-2025 12:37:47 GBp 758 549.00 XLON xeaNphH52Qj 30-07-2025 12:36:00 GBp 905 548.50 XLON xeaNphH50td 30-07-2025 12:32:57 GBp 187 548.50 XLON xeaNphH5E4e 30-07-2025 12:32:57 GBp 2 548.50 XLON xeaNphH5E4w 30-07-2025 12:32:57 GBp 12 548.50 XLON xeaNphH5E4y 30-07-2025 12:32:57 GBp 2 548.50 XLON xeaNphH5E4@ 30-07-2025 12:32:57 GBp 133 548.50 XLON xeaNphH5E40 30-07-2025 12:32:57 GBp 27 548.50 XLON xeaNphH5E42 30-07-2025 12:32:57 GBp 471 548.50 XLON xeaNphH5E48 30-07-2025 12:32:57 GBp 26 548.50 XLON xeaNphH5E4A 30-07-2025 12:14:19 GBp 3,843 547.50 XLON xeaNphH6ojR 30-07-2025 12:14:19 GBp 1,089 547.50 XLON xeaNphH6ojT 30-07-2025 12:14:19 GBp 1,815 547.50 XLON xeaNphH6ojV 30-07-2025 12:14:19 GBp 474 547.50 XLON xeaNphH6oib 30-07-2025 12:14:19 GBp 27,337 547.50 XLON xeaNphH6oiX 30-07-2025 12:14:19 GBp 290 547.50 XLON xeaNphH6oiZ 30-07-2025 12:14:19 GBp 174 547.00 XLON xeaNphH6oil 30-07-2025 12:14:19 GBp 394 547.00 XLON xeaNphH6oin 30-07-2025 12:14:18 GBp 155 547.00 XLON xeaNphH6oli 30-07-2025 12:14:18 GBp 275 547.00 XLON xeaNphH6olk 30-07-2025 12:14:18 GBp 435 547.00 XLON xeaNphH6olm 30-07-2025 12:14:18 GBp 679 546.50 XLON xeaNphH6ols 30-07-2025 12:14:18 GBp 12 546.50 XLON xeaNphH6olu 30-07-2025 12:14:18 GBp 9 546.50 XLON xeaNphH6olw 30-07-2025 12:14:18 GBp 13 546.50 XLON xeaNphH6oly 30-07-2025 12:14:18 GBp 14 546.50 XLON xeaNphH6ol@ 30-07-2025 12:07:10 GBp 343 547.00 XLON xeaNphH6$61 30-07-2025 12:07:06 GBp 389 547.00 XLON xeaNphH6$0E 30-07-2025 12:07:06 GBp 701 547.00 XLON xeaNphH6$3X 30-07-2025 11:54:23 GBp 624 547.50 XLON xeaNphH6ks9 30-07-2025 11:54:23 GBp 57 547.50 XLON xeaNphH6ksB 30-07-2025 11:54:19 GBp 18 547.50 XLON xeaNphH6kod 30-07-2025 11:54:19 GBp 141 547.50 XLON xeaNphH6koe 30-07-2025 11:53:58 GBp 240 547.50 XLON xeaNphH6k8P 30-07-2025 11:53:58 GBp 155 547.50 XLON xeaNphH6k8Q 30-07-2025 11:49:55 GBp 658 547.50 XLON xeaNphH6g@R 30-07-2025 11:44:55 GBp 262 547.50 XLON xeaNphH6Mp5 30-07-2025 11:44:55 GBp 149 547.50 XLON xeaNphH6Mp7 30-07-2025 11:44:47 GBp 810 547.50 XLON xeaNphH6Mvu 30-07-2025 11:44:44 GBp 275 547.50 XLON xeaNphH6Mu2 30-07-2025 11:44:42 GBp 35 548.00 XLON xeaNphH6M5j 30-07-2025 11:44:42 GBp 515 548.00 XLON xeaNphH6M5l 30-07-2025 11:44:42 GBp 634 548.00 XLON xeaNphH6M5x 30-07-2025 11:40:32 GBp 182 548.00 XLON xeaNphH6I4z 30-07-2025 11:32:57 GBp 621 548.50 XLON xeaNphH6SOv 30-07-2025 11:32:55 GBp 36 549.00 XLON xeaNphH6Taf 30-07-2025 11:32:55 GBp 586 549.00 XLON xeaNphH6Tah 30-07-2025 11:16:18 GBp 476 549.00 XLON xeaNphH61KM 30-07-2025 11:16:18 GBp 473 549.00 XLON xeaNphH61NW 30-07-2025 11:16:18 GBp 480 549.00 XLON xeaNphH61Nc 30-07-2025 11:16:17 GBp 493 549.00 XLON xeaNphH61Nm 30-07-2025 11:16:17 GBp 491 549.00 XLON xeaNphH61Nx 30-07-2025 11:16:17 GBp 481 549.00 XLON xeaNphH61N7 30-07-2025 11:16:17 GBp 473 549.00 XLON xeaNphH61NO 30-07-2025 11:16:17 GBp 493 549.00 XLON xeaNphH61Mk 30-07-2025 11:16:16 GBp 488 549.00 XLON xeaNphH61Mw 30-07-2025 11:16:16 GBp 481 549.00 XLON xeaNphH61MA 30-07-2025 11:16:16 GBp 486 549.00 XLON xeaNphH61MJ 30-07-2025 11:16:14 GBp 101 548.50 XLON xeaNphH61GU 30-07-2025 11:16:14 GBp 213 548.50 XLON xeaNphH61JW 30-07-2025 11:05:25 GBp 151 548.00 XLON xeaNphH7sFC 30-07-2025 11:04:09 GBp 394 548.50 XLON xeaNphH7tBB 30-07-2025 11:04:06 GBp 651 548.00 XLON xeaNphH7tAN 30-07-2025 11:04:06 GBp 383 548.00 XLON xeaNphH7tLZ 30-07-2025 11:04:06 GBp 327 548.00 XLON xeaNphH7tLi 30-07-2025 10:34:33 GBp 500 546.00 XLON xeaNphH7gDJ 30-07-2025 10:34:08 GBp 386 546.50 XLON xeaNphH7hZb 30-07-2025 10:34:08 GBp 152 546.50 XLON xeaNphH7hZd 30-07-2025 10:19:00 GBp 223 546.50 XLON xeaNphH7SBF 30-07-2025 10:18:49 GBp 12 547.00 XLON xeaNphH7SSm 30-07-2025 10:18:48 GBp 295 547.00 XLON xeaNphH7SS$ 30-07-2025 10:18:44 GBp 245 547.00 XLON xeaNphH7SRw 30-07-2025 10:18:44 GBp 139 547.00 XLON xeaNphH7SRy 30-07-2025 10:12:59 GBp 272 547.00 XLON xeaNphH76pe 30-07-2025 10:12:59 GBp 7 547.00 XLON xeaNphH76pg 30-07-2025 10:12:59 GBp 7 547.00 XLON xeaNphH76pi 30-07-2025 10:12:59 GBp 139 547.00 XLON xeaNphH76pk 30-07-2025 10:08:50 GBp 154 547.00 XLON xeaNphH722y 30-07-2025 10:08:50 GBp 700 547.50 XLON xeaNphH7227 30-07-2025 10:08:50 GBp 65 547.50 XLON xeaNphH7223 30-07-2025 10:08:50 GBp 164 547.50 XLON xeaNphH7225 30-07-2025 10:08:50 GBp 507 547.00 XLON xeaNphH722E 30-07-2025 10:06:21 GBp 510 547.50 XLON xeaNphH71o7 30-07-2025 10:05:03 GBp 29 547.50 XLON xeaNphH7E09 30-07-2025 10:02:35 GBp 509 548.00 XLON xeaNphH7CDI 30-07-2025 09:58:24 GBp 401 548.00 XLON xeaNphH78uj 30-07-2025 09:58:24 GBp 227 548.00 XLON xeaNphH78ul 30-07-2025 09:58:24 GBp 700 548.00 XLON xeaNphH78un 30-07-2025 09:58:23 GBp 510 548.00 XLON xeaNphH78uz 30-07-2025 09:57:44 GBp 295 548.00 XLON xeaNphH78Td 30-07-2025 09:56:44 GBp 627 548.50 XLON xeaNphH790i 30-07-2025 09:56:44 GBp 220 548.50 XLON xeaNphH790k 30-07-2025 09:56:04 GBp 500 549.00 XLON xeaNphH0sjg 30-07-2025 09:46:38 GBp 354 548.00 XLON xeaNphH0@a4 30-07-2025 09:46:38 GBp 8 548.00 XLON xeaNphH0@dk 30-07-2025 09:46:38 GBp 6 548.00 XLON xeaNphH0@dm 30-07-2025 09:46:38 GBp 229 548.00 XLON xeaNphH0@do 30-07-2025 09:46:38 GBp 1,131 548.00 XLON xeaNphH0@du 30-07-2025 09:46:38 GBp 1,126 548.00 XLON xeaNphH0@d3 30-07-2025 09:46:38 GBp 13 547.50 XLON xeaNphH0@dL 30-07-2025 09:34:55 GBp 42 546.50 XLON xeaNphH0aYi 30-07-2025 09:19:13 GBp 228 546.00 XLON xeaNphH0fE2 30-07-2025 09:15:47 GBp 273 545.50 XLON xeaNphH0LxE 30-07-2025 09:13:55 GBp 485 545.50 XLON xeaNphH0Jiy 30-07-2025 09:01:09 GBp 338 545.50 XLON xeaNphH07ux 30-07-2025 09:01:09 GBp 678 546.00 XLON xeaNphH07uy 30-07-2025 09:01:09 GBp 34 546.00 XLON xeaNphH07u@ 30-07-2025 09:01:09 GBp 700 546.00 XLON xeaNphH07u0 30-07-2025 09:01:09 GBp 485 546.00 XLON xeaNphH07u6 30-07-2025 09:00:08 GBp 302 546.00 XLON xeaNphH05YE 30-07-2025 08:51:30 GBp 345 545.50 XLON xeaNphH0B2q 30-07-2025 08:50:54 GBp 376 545.50 XLON xeaNphH085v 30-07-2025 08:50:54 GBp 121 545.50 XLON xeaNphH0859 30-07-2025 08:50:54 GBp 470 545.50 XLON xeaNphH085B 30-07-2025 08:50:33 GBp 522 545.50 XLON xeaNphH08TE 30-07-2025 08:50:33 GBp 521 546.00 XLON xeaNphH08TR 30-07-2025 08:47:53 GBp 490 546.50 XLON xeaNphH1qZF 30-07-2025 08:47:53 GBp 267 547.00 XLON xeaNphH1qZJ 30-07-2025 08:45:53 GBp 489 547.00 XLON xeaNphH1old 30-07-2025 08:30:30 GBp 422 546.50 XLON xeaNphH1ZCc 30-07-2025 08:30:30 GBp 321 546.00 XLON xeaNphH1ZCl 30-07-2025 08:30:30 GBp 101 546.00 XLON xeaNphH1ZCn 30-07-2025 08:20:23 GBp 269 546.50 XLON xeaNphH1LUk 30-07-2025 08:20:18 GBp 249 546.00 XLON xeaNphH1IX2 30-07-2025 08:20:18 GBp 140 546.00 XLON xeaNphH1IX4 30-07-2025 08:19:55 GBp 119 546.00 XLON xeaNphH1INo 30-07-2025 08:16:53 GBp 422 546.50 XLON xeaNphH1V7j 30-07-2025 08:03:32 GBp 273 545.00 XLON xeaNphH19WE 30-07-2025 08:02:58 GBp 178 545.50 XLON xeaNphH2s$p 30-07-2025 08:02:58 GBp 1,252 545.50 XLON xeaNphH2s@1 30-07-2025 08:02:58 GBp 117 545.50 XLON xeaNphH2s@I 30-07-2025 08:02:58 GBp 115 545.50 XLON xeaNphH2s@K