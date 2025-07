CSE Bulletin: Name And Symbol Change - Great Northern Energy Metals Inc. (GNEM)

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on July 31 , 2025.

Disclosure documents are available at .

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on July 30, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

Great Northern Energy Metals Inc. (GNEM) a annoncé un changement de nom et de symbole en American Atomics Inc. (NUKE).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP, le 31 juillet 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur .

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 30 juillet 2025. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.