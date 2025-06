Bintangchip Dan Adefardian Gelar Aksi Peduli Pendidikan Di Sawahlunto: Membuka Harapan Baru Untuk Siswa Kurang Mampu

SDN 11

Sawahlunto

Muaro kalaban

UNITED KINGDOM, June 21, 2025 /EINPresswire / -- Dalam semangat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, anggota BintangChip, Adefardian, mengadakan kegiatan bantuan pendidikan di SDN 11 Kampung Surian, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.

Dengan mengusung tema "Teknologi Mengubah Takdir: Membuka Jalan Masa Depan untuk Siswa Kurang Mampu", program ini bertujuan untuk memberikan dukungan nyata bagi siswa-siswi dari keluarga prasejahtera agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa menerima bantuan berupa tas sekolah dan perlengkapan belajar lainnya. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Adefardian yang juga didampingi oleh para guru dan staf sekolah.

“Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk mengubah masa depan. Lewat langkah kecil ini, kami ingin menyemangati anak-anak agar terus bermimpi dan belajar tanpa menyerah,” kata Adefardian dalam sambutannya.

Kepala sekolah SDN 11 Kampung Surian menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian dan bantuan dari pihak BintangChip.“Ini sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga yang kesulitan ekonomi. Bantuan ini benar-benar memotivasi mereka untuk terus belajar.”

Aksi sosial ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial BintangChip yang berkelanjutan, yang berfokus pada pendidikan di daerah-daerah kurang terjangkau. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi semikonduktor ini terus membuktikan bahwa teknologi dan kepedulian sosial bisa berjalan beriringan demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Melalui kegiatan seperti ini, BintangChip tidak hanya berkontribusi dalam inovasi teknologi, tetapi juga aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif.

