(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

20 June 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 19 June 2025 it had purchased a total of 99,981 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 99,981 - - Highest price paid (per ordinary share) 501.00p - - Lowest price paid (per ordinary share) 493.80p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 496.58p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 365,167,130 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 365,167,130.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 19-06-2025 16:27:15 GBp 296 493.80 XLON xHaNzy3kRuq 19-06-2025 16:27:15 GBp 243 493.80 XLON xHaNzy3kRus 19-06-2025 16:27:15 GBp 4 493.80 XLON xHaNzy3kRuu 19-06-2025 16:26:09 GBp 788 494.00 XLON xHaNzy3kREj 19-06-2025 16:25:42 GBp 383 494.00 XLON xHaNzy3kRSP 19-06-2025 16:23:13 GBp 469 493.80 XLON xHaNzy3kOE$ 19-06-2025 16:23:11 GBp 58 494.00 XLON xHaNzy3kOEB 19-06-2025 16:23:11 GBp 86 494.00 XLON xHaNzy3kOED 19-06-2025 16:23:08 GBp 79 494.00 XLON xHaNzy3kO9t 19-06-2025 16:23:08 GBp 390 494.00 XLON xHaNzy3kO9v 19-06-2025 16:23:08 GBp 37 494.00 XLON xHaNzy3kO9$ 19-06-2025 16:23:08 GBp 37 494.00 XLON xHaNzy3kO95 19-06-2025 16:23:06 GBp 38 494.00 XLON xHaNzy3kO8m 19-06-2025 16:23:06 GBp 38 494.00 XLON xHaNzy3kO8s 19-06-2025 16:23:06 GBp 66 494.00 XLON xHaNzy3kO8A 19-06-2025 16:23:06 GBp 95 494.00 XLON xHaNzy3kO8C 19-06-2025 16:23:05 GBp 81 494.00 XLON xHaNzy3kOBp 19-06-2025 16:23:05 GBp 93 494.00 XLON xHaNzy3kOBv 19-06-2025 16:23:05 GBp 93 494.00 XLON xHaNzy3kOB$ 19-06-2025 16:23:05 GBp 33 494.00 XLON xHaNzy3kOB1 19-06-2025 16:23:05 GBp 286 494.00 XLON xHaNzy3kOBH 19-06-2025 16:23:05 GBp 34 493.80 XLON xHaNzy3kOBK 19-06-2025 16:21:58 GBp 985 493.80 XLON xHaNzy3kPg6 19-06-2025 16:21:46 GBp 588 494.00 XLON xHaNzy3kPn4 19-06-2025 16:21:46 GBp 428 494.00 XLON xHaNzy3kPn6 19-06-2025 16:21:46 GBp 761 494.00 XLON xHaNzy3kPnD 19-06-2025 16:21:13 GBp 53 494.40 XLON xHaNzy3kP51 19-06-2025 16:21:13 GBp 83 494.40 XLON xHaNzy3kP53 19-06-2025 16:21:06 GBp 93 494.40 XLON xHaNzy3kP6u 19-06-2025 16:21:06 GBp 420 494.40 XLON xHaNzy3kP6w 19-06-2025 16:21:04 GBp 90 494.40 XLON xHaNzy3kP3$ 19-06-2025 16:21:04 GBp 40 494.40 XLON xHaNzy3kP3N 19-06-2025 16:21:04 GBp 93 494.40 XLON xHaNzy3kP3P 19-06-2025 16:21:04 GBp 575 494.40 XLON xHaNzy3kP2b 19-06-2025 16:21:04 GBp 290 494.40 XLON xHaNzy3kP2d 19-06-2025 16:21:04 GBp 81 494.40 XLON xHaNzy3kP2f 19-06-2025 16:21:04 GBp 1,189 494.40 XLON xHaNzy3kP2Z 19-06-2025 16:21:04 GBp 242 494.20 XLON xHaNzy3kP24 19-06-2025 16:21:04 GBp 57 494.20 XLON xHaNzy3kP26 19-06-2025 16:21:04 GBp 285 494.20 XLON xHaNzy3kP2E 19-06-2025 16:21:04 GBp 20 494.20 XLON xHaNzy3kP2C 19-06-2025 16:21:03 GBp 63 494.20 XLON xHaNzy3kP2K 19-06-2025 16:21:03 GBp 84 494.20 XLON xHaNzy3kP2M 19-06-2025 16:21:03 GBp 575 494.20 XLON xHaNzy3kP2O 19-06-2025 16:21:03 GBp 139 494.20 XLON xHaNzy3kP2Q 19-06-2025 16:21:03 GBp 92 494.20 XLON xHaNzy3kP2S 19-06-2025 16:21:03 GBp 121 494.20 XLON xHaNzy3kP2U 19-06-2025 16:21:03 GBp 679 494.20 XLON xHaNzy3kPDe 19-06-2025 16:21:03 GBp 344 494.00 XLON xHaNzy3kPDl 19-06-2025 16:21:03 GBp 738 494.20 XLON xHaNzy3kPDp 19-06-2025 16:20:21 GBp 263 494.20 XLON xHaNzy3kPI4 19-06-2025 16:20:21 GBp 220 494.20 XLON xHaNzy3kPI9 19-06-2025 16:20:21 GBp 104 494.20 XLON xHaNzy3kPIA 19-06-2025 16:18:06 GBp 186 494.20 XLON xHaNzy3k6x9 19-06-2025 16:18:03 GBp 695 494.40 XLON xHaNzy3k6wo 19-06-2025 16:18:03 GBp 147 494.40 XLON xHaNzy3k6wq 19-06-2025 16:18:03 GBp 217 494.40 XLON xHaNzy3k6ws 19-06-2025 16:18:03 GBp 135 494.60 XLON xHaNzy3k6wx 19-06-2025 16:18:03 GBp 12 494.60 XLON xHaNzy3k6wz 19-06-2025 16:18:03 GBp 46 494.60 XLON xHaNzy3k6w$ 19-06-2025 16:17:58 GBp 79 494.60 XLON xHaNzy3k67Y 19-06-2025 16:17:58 GBp 262 494.60 XLON xHaNzy3k67d 19-06-2025 16:13:33 GBp 236 494.60 XLON xHaNzy3k70C 19-06-2025 16:12:33 GBp 97 495.00 XLON xHaNzy3k7Kn 19-06-2025 16:11:28 GBp 50 495.00 XLON xHaNzy3k4as 19-06-2025 16:11:12 GBp 429 494.60 XLON xHaNzy3k4Wh 19-06-2025 16:11:12 GBp 133 495.00 XLON xHaNzy3k4Wi 19-06-2025 16:11:08 GBp 366 494.80 XLON xHaNzy3k4YW 19-06-2025 16:11:08 GBp 35 495.00 XLON xHaNzy3k4ZI 19-06-2025 16:11:08 GBp 800 495.00 XLON xHaNzy3k4ZK 19-06-2025 16:11:08 GBp 331 495.00 XLON xHaNzy3k4ZM 19-06-2025 16:11:08 GBp 170 494.80 XLON xHaNzy3k4ZO 19-06-2025 16:11:08 GBp 166 494.80 XLON xHaNzy3k4ZQ 19-06-2025 16:11:08 GBp 203 494.80 XLON xHaNzy3k4ZS 19-06-2025 16:11:08 GBp 749 494.80 XLON xHaNzy3k4Yd 19-06-2025 16:10:16 GBp 179 495.20 XLON xHaNzy3k4s@ 19-06-2025 16:10:16 GBp 82 495.20 XLON xHaNzy3k4s0 19-06-2025 16:10:16 GBp 204 495.20 XLON xHaNzy3k4s2 19-06-2025 16:10:16 GBp 216 495.20 XLON xHaNzy3k4s8 19-06-2025 16:10:16 GBp 69 495.20 XLON xHaNzy3k4sA 19-06-2025 16:10:16 GBp 83 495.20 XLON xHaNzy3k4sG 19-06-2025 16:10:15 GBp 84 495.20 XLON xHaNzy3k4sM 19-06-2025 16:10:15 GBp 420 495.20 XLON xHaNzy3k4sO 19-06-2025 16:10:15 GBp 152 495.20 XLON xHaNzy3k4sU 19-06-2025 16:10:15 GBp 69 495.20 XLON xHaNzy3k4nW 19-06-2025 16:10:07 GBp 76 495.20 XLON xHaNzy3k4me 19-06-2025 16:10:07 GBp 150 495.20 XLON xHaNzy3k4m@ 19-06-2025 16:10:07 GBp 179 495.20 XLON xHaNzy3k4m0 19-06-2025 16:10:07 GBp 79 495.20 XLON xHaNzy3k4m2 19-06-2025 16:10:07 GBp 420 495.20 XLON xHaNzy3k4m4 19-06-2025 16:10:07 GBp 82 495.20 XLON xHaNzy3k4ph 19-06-2025 16:10:07 GBp 86 495.20 XLON xHaNzy3k4pw 19-06-2025 16:10:06 GBp 77 495.20 XLON xHaNzy3k4p5 19-06-2025 16:10:06 GBp 229 495.20 XLON xHaNzy3k4pH 19-06-2025 16:10:06 GBp 78 495.20 XLON xHaNzy3k4pJ 19-06-2025 16:10:06 GBp 306 495.20 XLON xHaNzy3k4pL 19-06-2025 16:10:06 GBp 67 495.20 XLON xHaNzy3k4pT 19-06-2025 16:10:06 GBp 420 495.20 XLON xHaNzy3k4pV 19-06-2025 16:10:06 GBp 76 495.20 XLON xHaNzy3k4oX 19-06-2025 16:10:06 GBp 84 495.20 XLON xHaNzy3k4oZ 19-06-2025 16:10:06 GBp 170 495.20 XLON xHaNzy3k4od 19-06-2025 16:10:06 GBp 279 495.20 XLON xHaNzy3k4of 19-06-2025 16:10:06 GBp 344 494.80 XLON xHaNzy3k4oj 19-06-2025 16:10:06 GBp 788 495.00 XLON xHaNzy3k4on 19-06-2025 16:08:41 GBp 608 495.20 XLON xHaNzy3k4IU 19-06-2025 16:08:41 GBp 344 495.20 XLON xHaNzy3k4Td 19-06-2025 16:08:41 GBp 553 495.40 XLON xHaNzy3k4Tf 19-06-2025 16:08:41 GBp 235 495.40 XLON xHaNzy3k4Th 19-06-2025 16:05:15 GBp 254 495.40 XLON xHaNzy3k5NE 19-06-2025 16:00:15 GBp 543 495.40 XLON xHaNzy3k3@$ 19-06-2025 16:00:15 GBp 123 495.40 XLON xHaNzy3k3@7 19-06-2025 16:00:15 GBp 440 495.40 XLON xHaNzy3k3@9 19-06-2025 16:00:15 GBp 253 495.40 XLON xHaNzy3k3@B 19-06-2025 16:00:14 GBp 20 495.40 XLON xHaNzy3k3@G 19-06-2025 15:58:31 GBp 63 495.60 XLON xHaNzy3k0yF 19-06-2025 15:58:31 GBp 76 495.60 XLON xHaNzy3k0yL 19-06-2025 15:58:31 GBp 76 495.60 XLON xHaNzy3k0yR 19-06-2025 15:58:30 GBp 75 495.60 XLON xHaNzy3k0$o 19-06-2025 15:58:30 GBp 92 495.60 XLON xHaNzy3k0$q 19-06-2025 15:58:30 GBp 170 495.60 XLON xHaNzy3k0$s 19-06-2025 15:58:30 GBp 66 495.60 XLON xHaNzy3k0$u 19-06-2025 15:58:30 GBp 630 495.60 XLON xHaNzy3k0$5 19-06-2025 15:58:30 GBp 85 495.60 XLON xHaNzy3k0$7 19-06-2025 15:58:30 GBp 114 495.40 XLON xHaNzy3k0$L 19-06-2025 15:58:30 GBp 14 495.40 XLON xHaNzy3k0$N 19-06-2025 15:58:30 GBp 167 495.40 XLON xHaNzy3k0$R 19-06-2025 15:58:30 GBp 187 495.40 XLON xHaNzy3k0$P 19-06-2025 15:58:30 GBp 313 495.40 XLON xHaNzy3k0$T 19-06-2025 15:58:30 GBp 570 495.40 XLON xHaNzy3k0@h 19-06-2025 15:58:30 GBp 679 495.20 XLON xHaNzy3k0@n 19-06-2025 15:58:30 GBp 109 495.20 XLON xHaNzy3k0@p 19-06-2025 15:53:50 GBp 205 495.40 XLON xHaNzy3kEW6 19-06-2025 15:53:43 GBp 292 495.40 XLON xHaNzy3kEZF 19-06-2025 15:53:43 GBp 239 495.40 XLON xHaNzy3kEZH 19-06-2025 15:53:30 GBp 115 495.40 XLON xHaNzy3kEku 19-06-2025 15:53:30 GBp 110 495.60 XLON xHaNzy3kEk5 19-06-2025 15:53:30 GBp 129 495.60 XLON xHaNzy3kEk7 19-06-2025 15:53:30 GBp 170 495.40 XLON xHaNzy3kEk8 19-06-2025 15:53:30 GBp 142 495.40 XLON xHaNzy3kEkC 19-06-2025 15:53:30 GBp 794 495.60 XLON xHaNzy3kEkE 19-06-2025 15:48:33 GBp 209 495.60 XLON xHaNzy3kCgM 19-06-2025 15:48:33 GBp 176 495.60 XLON xHaNzy3kCgO 19-06-2025 15:48:30 GBp 280 495.60 XLON xHaNzy3kCq8 19-06-2025 15:45:39 GBp 238 495.60 XLON xHaNzy3kDDq 19-06-2025 15:45:39 GBp 257 495.60 XLON xHaNzy3kDDs 19-06-2025 15:40:39 GBp 497 495.60 XLON xHaNzy3kBQ3 19-06-2025 15:40:39 GBp 234 495.60 XLON xHaNzy3kBQ5 19-06-2025 15:40:39 GBp 122 495.60 XLON xHaNzy3kBQ6 19-06-2025 15:40:12 GBp 547 495.60 XLON xHaNzy3k8fD 19-06-2025 15:40:12 GBp 64 496.00 XLON xHaNzy3k8fH 19-06-2025 15:40:12 GBp 90 495.80 XLON xHaNzy3k8fJ 19-06-2025 15:40:03 GBp 75 495.80 XLON xHaNzy3k8gc 19-06-2025 15:39:54 GBp 87 495.80 XLON xHaNzy3k8q0 19-06-2025 15:39:39 GBp 82 495.80 XLON xHaNzy3k8mP 19-06-2025 15:39:39 GBp 150 495.80 XLON xHaNzy3k8mR 19-06-2025 15:39:39 GBp 79 495.80 XLON xHaNzy3k8pb 19-06-2025 15:39:39 GBp 13 495.80 XLON xHaNzy3k8pX 19-06-2025 15:39:39 GBp 420 495.80 XLON xHaNzy3k8pZ 19-06-2025 15:39:38 GBp 317 495.80 XLON xHaNzy3k8pu 19-06-2025 15:39:38 GBp 326 495.80 XLON xHaNzy3k8p1 19-06-2025 15:39:38 GBp 163 495.80 XLON xHaNzy3k8pD 19-06-2025 15:39:35 GBp 75 495.80 XLON xHaNzy3k8z9 19-06-2025 15:39:35 GBp 160 495.80 XLON xHaNzy3k8zB 19-06-2025 15:39:33 GBp 2 495.80 XLON xHaNzy3k8yE 19-06-2025 15:39:33 GBp 161 495.80 XLON xHaNzy3k8yK 19-06-2025 15:39:31 GBp 74 495.80 XLON xHaNzy3k8@R 19-06-2025 15:39:31 GBp 160 495.80 XLON xHaNzy3k8vn 19-06-2025 15:39:31 GBp 85 495.80 XLON xHaNzy3k8vp 19-06-2025 15:39:30 GBp 203 495.80 XLON xHaNzy3k8vx 19-06-2025 15:39:30 GBp 800 495.60 XLON xHaNzy3k8vz 19-06-2025 15:39:30 GBp 12 495.60 XLON xHaNzy3k8v2 19-06-2025 15:39:30 GBp 332 495.60 XLON xHaNzy3k8v4 19-06-2025 15:39:30 GBp 788 495.80 XLON xHaNzy3k8v8 19-06-2025 15:32:51 GBp 164 496.00 XLON xHaNzy3lti2 19-06-2025 15:32:51 GBp 87 496.00 XLON xHaNzy3lti4 19-06-2025 15:32:33 GBp 11 496.00 XLON xHaNzy3ltr$ 19-06-2025 15:32:33 GBp 193 496.00 XLON xHaNzy3ltr1 19-06-2025 15:32:33 GBp 81 496.00 XLON xHaNzy3ltr3 19-06-2025 15:31:44 GBp 788 495.60 XLON xHaNzy3ltI4 19-06-2025 15:31:44 GBp 788 495.80 XLON xHaNzy3ltID 19-06-2025 15:31:27 GBp 195 495.80 XLON xHaNzy3ltS5 19-06-2025 15:29:54 GBp 495 495.40 XLON xHaNzy3lq@1 19-06-2025 15:29:54 GBp 2,716 495.80 XLON xHaNzy3lq@D 19-06-2025 15:29:54 GBp 350 495.80 XLON xHaNzy3lq@F 19-06-2025 15:29:54 GBp 800 495.60 XLON xHaNzy3lq@H 19-06-2025 15:29:54 GBp 344 495.60 XLON xHaNzy3lq@M 19-06-2025 15:29:54 GBp 728 495.80 XLON xHaNzy3lq@O 19-06-2025 15:27:52 GBp 336 495.80 XLON xHaNzy3lqOy 19-06-2025 15:26:51 GBp 179 495.80 XLON xHaNzy3lrh1 19-06-2025 15:26:51 GBp 355 495.80 XLON xHaNzy3lrh2 19-06-2025 15:24:58 GBp 344 495.60 XLON xHaNzy3lrGX 19-06-2025 15:24:58 GBp 187 495.80 XLON xHaNzy3lrGZ 19-06-2025 15:24:28 GBp 344 495.80 XLON xHaNzy3lrQK 19-06-2025 15:24:28 GBp 767 496.00 XLON xHaNzy3lrQM 19-06-2025 15:24:28 GBp 788 496.00 XLON xHaNzy3lrQT 19-06-2025 15:19:01 GBp 288 495.40 XLON xHaNzy3lpey 19-06-2025 15:19:01 GBp 480 495.60 XLON xHaNzy3lpe@ 19-06-2025 15:19:01 GBp 220 495.60 XLON xHaNzy3lpe0 19-06-2025 15:18:58 GBp 148 495.80 XLON xHaNzy3lphc 19-06-2025 15:18:58 GBp 12 495.80 XLON xHaNzy3lphe 19-06-2025 15:18:58 GBp 10 495.80 XLON xHaNzy3lphg 19-06-2025 15:18:58 GBp 28 495.80 XLON xHaNzy3lphi 19-06-2025 15:18:58 GBp 55 495.80 XLON xHaNzy3lphk 19-06-2025 15:18:58 GBp 203 496.00 XLON xHaNzy3lphy 19-06-2025 15:18:58 GBp 155 495.80 XLON xHaNzy3lph@ 19-06-2025 15:18:58 GBp 800 495.80 XLON xHaNzy3lph0 19-06-2025 15:18:58 GBp 344 495.80 XLON xHaNzy3lph4 19-06-2025 15:18:58 GBp 788 496.00 XLON xHaNzy3lph8 19-06-2025 15:16:05 GBp 320 495.80 XLON xHaNzy3lmZy 19-06-2025 15:13:48 GBp 265 496.00 XLON xHaNzy3lmFk 19-06-2025 15:12:42 GBp 242 495.60 XLON xHaNzy3lmQN 19-06-2025 15:10:31 GBp 24 495.60 XLON xHaNzy3lnw3 19-06-2025 15:10:05 GBp 191 495.80 XLON xHaNzy3ln25 19-06-2025 15:10:05 GBp 93 495.80 XLON xHaNzy3ln26 19-06-2025 15:10:05 GBp 245 496.00 XLON xHaNzy3ln2D 19-06-2025 15:09:05 GBp 210 496.20 XLON xHaNzy3lnS1 19-06-2025 15:09:05 GBp 271 496.20 XLON xHaNzy3lnS3 19-06-2025 15:09:05 GBp 616 496.00 XLON xHaNzy3lnSB 19-06-2025 15:09:05 GBp 1,154 496.20 XLON xHaNzy3lnSD 19-06-2025 15:05:08 GBp 249 496.20 XLON xHaNzy3l$ao 19-06-2025 15:05:08 GBp 12 496.40 XLON xHaNzy3l$aq 19-06-2025 15:05:08 GBp 384 496.40 XLON xHaNzy3l$as 19-06-2025 15:05:06 GBp 197 496.60 XLON xHaNzy3l$aN 19-06-2025 15:05:06 GBp 328 496.80 XLON xHaNzy3l$aP 19-06-2025 15:04:48 GBp 236 497.00 XLON xHaNzy3l$iF 19-06-2025 15:03:47 GBp 109 496.60 XLON xHaNzy3l$70 19-06-2025 14:58:47 GBp 512 496.60 XLON xHaNzy3lz13 19-06-2025 14:53:47 GBp 192 496.60 XLON xHaNzy3lxza 19-06-2025 14:48:47 GBp 323 497.20 XLON xHaNzy3lvgF 19-06-2025 14:46:02 GBp 175 497.60 XLON xHaNzy3lcf9 19-06-2025 14:46:02 GBp 222 497.60 XLON xHaNzy3lcfF 19-06-2025 14:45:52 GBp 314 497.60 XLON xHaNzy3lctz 19-06-2025 14:40:52 GBp 201 497.60 XLON xHaNzy3ldPU 19-06-2025 14:39:28 GBp 182 497.60 XLON xHaNzy3lam1 19-06-2025 14:36:56 GBp 189 497.80 XLON xHaNzy3lbac 19-06-2025 14:36:54 GBp 149 498.00 XLON xHaNzy3lbdW 19-06-2025 14:36:54 GBp 93 498.20 XLON xHaNzy3lbdb 19-06-2025 14:36:54 GBp 155 498.20 XLON xHaNzy3lbdd 19-06-2025 14:36:54 GBp 94 498.40 XLON xHaNzy3lbde 19-06-2025 14:36:54 GBp 122 498.20 XLON xHaNzy3lbdg 19-06-2025 14:36:54 GBp 155 498.20 XLON xHaNzy3lbdi 19-06-2025 14:36:54 GBp 257 498.20 XLON xHaNzy3lbdt 19-06-2025 14:36:54 GBp 371 498.40 XLON xHaNzy3lbdv 19-06-2025 14:33:02 GBp 485 498.40 XLON xHaNzy3lYhv 19-06-2025 14:32:05 GBp 100 498.60 XLON xHaNzy3lYxb 19-06-2025 14:32:05 GBp 100 498.80 XLON xHaNzy3lYxX 19-06-2025 14:32:05 GBp 258 498.60 XLON xHaNzy3lYxe 19-06-2025 14:32:05 GBp 111 498.60 XLON xHaNzy3lYxg 19-06-2025 14:21:36 GBp 237 498.80 XLON xHaNzy3lXk5 19-06-2025 14:21:36 GBp 221 498.80 XLON xHaNzy3lXk7 19-06-2025 14:09:48 GBp 143 498.60 XLON xHaNzy3ljYD 19-06-2025 14:09:48 GBp 183 498.80 XLON xHaNzy3ljYE 19-06-2025 14:05:20 GBp 202 498.60 XLON xHaNzy3lgoQ 19-06-2025 14:05:20 GBp 289 498.80 XLON xHaNzy3lgoS 19-06-2025 14:03:04 GBp 322 499.00 XLON xHaNzy3lgRL 19-06-2025 13:57:42 GBp 3 499.20 XLON xHaNzy3leoL 19-06-2025 13:57:42 GBp 169 499.20 XLON xHaNzy3leoN 19-06-2025 13:57:41 GBp 179 499.40 XLON xHaNzy3leoU 19-06-2025 13:57:03 GBp 264 499.20 XLON xHaNzy3le4H 19-06-2025 13:55:33 GBp 111 499.20 XLON xHaNzy3lff@ 19-06-2025 13:55:04 GBp 29 499.40 XLON xHaNzy3lfsu 19-06-2025 13:55:04 GBp 131 499.40 XLON xHaNzy3lfsz 19-06-2025 13:55:04 GBp 73 499.40 XLON xHaNzy3lfs$ 19-06-2025 13:53:28 GBp 311 499.40 XLON xHaNzy3lfBn 19-06-2025 13:50:39 GBp 37 499.00 XLON xHaNzy3lMyK 19-06-2025 13:50:39 GBp 146 498.80 XLON xHaNzy3lMyM 19-06-2025 13:50:39 GBp 160 498.80 XLON xHaNzy3lMyO 19-06-2025 13:50:39 GBp 534 498.60 XLON xHaNzy3lMyV 19-06-2025 13:50:35 GBp 789 499.00 XLON xHaNzy3lM@H 19-06-2025 13:50:35 GBp 130 499.00 XLON xHaNzy3lM@I 19-06-2025 13:50:35 GBp 316 498.80 XLON xHaNzy3lM@R 19-06-2025 13:41:13 GBp 78 498.60 XLON xHaNzy3lKVw 19-06-2025 13:41:13 GBp 750 498.60 XLON xHaNzy3lKVy 19-06-2025 13:41:13 GBp 265 498.40 XLON xHaNzy3lKV3 19-06-2025 13:41:06 GBp 316 498.40 XLON xHaNzy3lKP3 19-06-2025 13:35:08 GBp 255 497.40 XLON xHaNzy3lIsR 19-06-2025 13:35:08 GBp 289 497.40 XLON xHaNzy3lInY 19-06-2025 13:31:41 GBp 154 497.40 XLON xHaNzy3lJWB 19-06-2025 13:29:44 GBp 170 497.40 XLON xHaNzy3lJvG 19-06-2025 13:22:55 GBp 218 497.20 XLON xHaNzy3lGGd 19-06-2025 13:22:55 GBp 310 497.40 XLON xHaNzy3lGGf 19-06-2025 13:22:55 GBp 6 497.40 XLON xHaNzy3lGGh 19-06-2025 13:20:09 GBp 315 497.60 XLON xHaNzy3lHtm 19-06-2025 13:17:56 GBp 28 497.60 XLON xHaNzy3lHHv 19-06-2025 13:06:45 GBp 133 497.60 XLON xHaNzy3lVMr 19-06-2025 13:06:45 GBp 316 497.40 XLON xHaNzy3lVMw 19-06-2025 12:59:42 GBp 235 497.60 XLON xHaNzy3lTse 19-06-2025 12:59:30 GBp 218 497.80 XLON xHaNzy3lTnV 19-06-2025 12:59:30 GBp 316 498.00 XLON xHaNzy3lTmX 19-06-2025 12:55:31 GBp 334 498.20 XLON xHaNzy3lQe1 19-06-2025 12:47:56 GBp 583 497.80 XLON xHaNzy3lREQ 19-06-2025 12:45:57 GBp 59 497.80 XLON xHaNzy3lOd2 19-06-2025 12:45:57 GBp 5 497.80 XLON xHaNzy3lOd4 19-06-2025 12:45:57 GBp 69 497.80 XLON xHaNzy3lOd9 19-06-2025 12:45:56 GBp 1,330 497.80 XLON xHaNzy3lOdL 19-06-2025 12:45:56 GBp 132 497.80 XLON xHaNzy3lOdN 19-06-2025 12:45:56 GBp 39 497.80 XLON xHaNzy3lOdP 19-06-2025 12:45:56 GBp 83 497.80 XLON xHaNzy3lOdR 19-06-2025 12:30:23 GBp 64 497.20 XLON xHaNzy3l6RH 19-06-2025 12:29:53 GBp 189 497.20 XLON xHaNzy3l7Yi 19-06-2025 12:29:53 GBp 345 497.40 XLON xHaNzy3l7Yk 19-06-2025 12:25:31 GBp 108 498.00 XLON xHaNzy3l7JE 19-06-2025 12:25:31 GBp 77 498.00 XLON xHaNzy3l7JG 19-06-2025 12:25:31 GBp 55 498.00 XLON xHaNzy3l7JI 19-06-2025 12:13:44 GBp 439 497.60 XLON xHaNzy3l2M3 19-06-2025 12:10:33 GBp 16 498.00 XLON xHaNzy3l37h 19-06-2025 12:07:16 GBp 347 498.20 XLON xHaNzy3l0lH 19-06-2025 12:07:16 GBp 122 498.20 XLON xHaNzy3l0lJ 19-06-2025 12:05:49 GBp 289 498.40 XLON xHaNzy3l0ud 19-06-2025 12:05:49 GBp 36 498.40 XLON xHaNzy3l0uf 19-06-2025 12:00:34 GBp 74 498.00 XLON xHaNzy3l11f 19-06-2025 12:00:31 GBp 26 498.00 XLON xHaNzy3l11l 19-06-2025 12:00:30 GBp 70 498.00 XLON xHaNzy3l11s 19-06-2025 12:00:12 GBp 86 498.60 XLON xHaNzy3l1DC 19-06-2025 12:00:12 GBp 74 498.60 XLON xHaNzy3l1DE 19-06-2025 12:00:12 GBp 224 498.20 XLON xHaNzy3l1DL 19-06-2025 12:00:05 GBp 334 498.20 XLON xHaNzy3l1EU 19-06-2025 11:59:52 GBp 316 498.40 XLON xHaNzy3l1Ay 19-06-2025 11:54:03 GBp 70 498.60 XLON xHaNzy3lESo 19-06-2025 11:54:03 GBp 26 498.60 XLON xHaNzy3lES6 19-06-2025 11:52:05 GBp 69 498.60 XLON xHaNzy3lFfX 19-06-2025 11:52:05 GBp 26 498.60 XLON xHaNzy3lFfZ 19-06-2025 11:50:06 GBp 75 498.60 XLON xHaNzy3lFCy 19-06-2025 11:50:06 GBp 248 498.60 XLON xHaNzy3lFC7 19-06-2025 11:50:06 GBp 82 498.60 XLON xHaNzy3lFC9 19-06-2025 11:38:22 GBp 18 498.20 XLON xHaNzy3lD5n 19-06-2025 11:38:22 GBp 296 498.20 XLON xHaNzy3lD5p 19-06-2025 11:32:33 GBp 216 498.40 XLON xHaNzy3lABb 19-06-2025 11:32:11 GBp 479 498.60 XLON xHaNzy3lAGa 19-06-2025 11:31:39 GBp 71 498.60 XLON xHaNzy3lARM 19-06-2025 11:30:55 GBp 30 499.00 XLON xHaNzy3lBjM 19-06-2025 11:30:55 GBp 71 499.00 XLON xHaNzy3lBjO 19-06-2025 11:30:55 GBp 82 499.00 XLON xHaNzy3lBjQ 19-06-2025 11:30:55 GBp 218 498.80 XLON xHaNzy3lBiX 19-06-2025 11:30:55 GBp 316 499.00 XLON xHaNzy3lBiY 19-06-2025 11:17:07 GBp 16 498.60 XLON xHaNzy3es5y 19-06-2025 11:16:59 GBp 386 498.80 XLON xHaNzy3es0C 19-06-2025 11:12:27 GBp 243 499.00 XLON xHaNzy3et0C 19-06-2025 11:12:27 GBp 73 499.00 XLON xHaNzy3et0E 19-06-2025 10:51:52 GBp 251 498.80 XLON xHaNzy3epAq 19-06-2025 10:51:28 GBp 272 499.00 XLON xHaNzy3epMH 19-06-2025 10:49:33 GBp 210 499.20 XLON xHaNzy3emgk 19-06-2025 10:44:59 GBp 304 499.00 XLON xHaNzy3enY5 19-06-2025 10:44:59 GBp 440 499.20 XLON xHaNzy3enY7 19-06-2025 10:40:20 GBp 218 499.40 XLON xHaNzy3e@YG 19-06-2025 10:40:20 GBp 416 499.60 XLON xHaNzy3e@YV 19-06-2025 10:40:20 GBp 316 499.60 XLON xHaNzy3e@jg 19-06-2025 10:22:18 GBp 340 498.60 XLON xHaNzy3ewY0 19-06-2025 10:22:18 GBp 28 498.80 XLON xHaNzy3ewY8 19-06-2025 10:22:14 GBp 728 499.20 XLON xHaNzy3ewjo 19-06-2025 10:22:14 GBp 506 499.00 XLON xHaNzy3ewjt 19-06-2025 10:22:11 GBp 555 499.20 XLON xHaNzy3ewie 19-06-2025 10:22:11 GBp 316 499.20 XLON xHaNzy3ewil 19-06-2025 09:54:58 GBp 71 498.80 XLON xHaNzy3ea8Y 19-06-2025 09:54:58 GBp 1,356 498.80 XLON xHaNzy3ea8W 19-06-2025 09:54:58 GBp 121 498.80 XLON xHaNzy3ea8l 19-06-2025 09:54:58 GBp 750 498.80 XLON xHaNzy3ea8n 19-06-2025 09:54:58 GBp 218 498.40 XLON xHaNzy3ea8v 19-06-2025 09:54:58 GBp 316 498.60 XLON xHaNzy3ea8x 19-06-2025 09:51:19 GBp 316 498.80 XLON xHaNzy3ebup 19-06-2025 09:14:58 GBp 32 498.00 XLON xHaNzy3egUZ 19-06-2025 09:14:58 GBp 291 498.00 XLON xHaNzy3egUb 19-06-2025 09:14:58 GBp 419 498.20 XLON xHaNzy3egUh 19-06-2025 09:05:00 GBp 142 499.20 XLON xHaNzy3efvJ 19-06-2025 09:04:31 GBp 229 499.60 XLON xHaNzy3ef7d 19-06-2025 09:04:30 GBp 337 500.00 XLON xHaNzy3ef7j 19-06-2025 09:04:30 GBp 200 499.80 XLON xHaNzy3ef7m 19-06-2025 09:04:30 GBp 334 500.00 XLON xHaNzy3ef7o 19-06-2025 09:04:30 GBp 279 500.50 XLON xHaNzy3ef7t 19-06-2025 09:04:30 GBp 67 500.50 XLON xHaNzy3ef7v 19-06-2025 09:04:30 GBp 138 500.50 XLON xHaNzy3ef7$ 19-06-2025 09:04:30 GBp 288 500.50 XLON xHaNzy3ef79 19-06-2025 08:51:29 GBp 1,091 499.80 XLON xHaNzy3eKat 19-06-2025 08:51:29 GBp 62 499.80 XLON xHaNzy3eKay 19-06-2025 08:35:43 GBp 123 499.60 XLON xHaNzy3eJdJ 19-06-2025 08:35:43 GBp 111 499.60 XLON xHaNzy3eJdK 19-06-2025 08:32:00 GBp 55 499.60 XLON xHaNzy3eJLA 19-06-2025 08:32:00 GBp 169 499.60 XLON xHaNzy3eJLC 19-06-2025 08:32:00 GBp 137 499.60 XLON xHaNzy3eJLM 19-06-2025 08:30:17 GBp 150 499.60 XLON xHaNzy3eGis 19-06-2025 08:30:17 GBp 135 499.60 XLON xHaNzy3eGi3 19-06-2025 08:30:17 GBp 381 499.60 XLON xHaNzy3eGi5 19-06-2025 08:20:35 GBp 207 499.60 XLON xHaNzy3eHOF 19-06-2025 08:20:35 GBp 161 499.80 XLON xHaNzy3eHOI 19-06-2025 08:20:35 GBp 233 500.00 XLON xHaNzy3eHOK 19-06-2025 08:16:53 GBp 319 499.40 XLON xHaNzy3eUxs 19-06-2025 08:16:53 GBp 455 499.60 XLON xHaNzy3eUxu 19-06-2025 08:09:24 GBp 189 499.60 XLON xHaNzy3eV1n 19-06-2025 08:05:21 GBp 229 499.00 XLON xHaNzy3eSjh 19-06-2025 08:05:21 GBp 332 499.20 XLON xHaNzy3eSjj 19-06-2025 08:01:15 GBp 183 500.00 XLON xHaNzy3eSLg 19-06-2025 08:01:15 GBp 346 500.50 XLON xHaNzy3eSLr 19-06-2025 08:01:15 GBp 116 501.00 XLON xHaNzy3eSLt 19-06-2025 08:01:15 GBp 182 501.00 XLON xHaNzy3eSLv