(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

18 June 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 17 June 2025 it had purchased a total of 92,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 92,000 - - Highest price paid (per ordinary share) 503.00p - - Lowest price paid (per ordinary share) 497.00p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 499.11p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 365,352,776 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 365,352,776.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 17-06-2025 16:28:15 GBp 1 498.80 XLON xHaNy0vQqcJ 17-06-2025 16:27:58 GBp 294 498.80 XLON xHaNy0vQqXO 17-06-2025 16:27:40 GBp 145 499.00 XLON xHaNy0vQqZ1 17-06-2025 16:27:16 GBp 493 499.00 XLON xHaNy0vQqY2 17-06-2025 16:27:16 GBp 323 499.00 XLON xHaNy0vQqY4 17-06-2025 16:26:36 GBp 1,618 499.00 XLON xHaNy0vQqlm 17-06-2025 16:25:35 GBp 132 498.80 XLON xHaNy0vQqgQ 17-06-2025 16:25:30 GBp 132 498.80 XLON xHaNy0vQqrk 17-06-2025 16:25:25 GBp 87 498.80 XLON xHaNy0vQqrz 17-06-2025 16:25:25 GBp 2 498.80 XLON xHaNy0vQqr$ 17-06-2025 16:25:25 GBp 43 498.80 XLON xHaNy0vQqr1 17-06-2025 16:25:08 GBp 17 498.80 XLON xHaNy0vQqqc 17-06-2025 16:25:08 GBp 46 498.80 XLON xHaNy0vQqqe 17-06-2025 16:25:08 GBp 50 498.80 XLON xHaNy0vQqqg 17-06-2025 16:25:08 GBp 64 498.80 XLON xHaNy0vQqqi 17-06-2025 16:25:00 GBp 49 498.80 XLON xHaNy0vQqqK 17-06-2025 16:25:00 GBp 42 498.80 XLON xHaNy0vQqqM 17-06-2025 16:25:00 GBp 74 498.80 XLON xHaNy0vQqqO 17-06-2025 16:24:50 GBp 193 498.80 XLON xHaNy0vQqta 17-06-2025 16:24:40 GBp 150 498.80 XLON xHaNy0vQqti 17-06-2025 16:24:30 GBp 46 498.80 XLON xHaNy0vQqn$ 17-06-2025 16:24:30 GBp 48 498.80 XLON xHaNy0vQqn1 17-06-2025 16:24:30 GBp 51 498.80 XLON xHaNy0vQqn3 17-06-2025 16:24:30 GBp 70 498.80 XLON xHaNy0vQqnz 17-06-2025 16:22:25 GBp 583 498.40 XLON xHaNy0vQq@V 17-06-2025 16:22:25 GBp 1,331 498.60 XLON xHaNy0vQqvX 17-06-2025 16:22:20 GBp 148 498.80 XLON xHaNy0vQqvy 17-06-2025 16:22:20 GBp 20 498.80 XLON xHaNy0vQqv@ 17-06-2025 16:22:08 GBp 152 498.80 XLON xHaNy0vQqum 17-06-2025 16:22:08 GBp 28 498.80 XLON xHaNy0vQquo 17-06-2025 16:21:56 GBp 19 498.80 XLON xHaNy0vQqxg 17-06-2025 16:21:56 GBp 42 498.80 XLON xHaNy0vQqxi 17-06-2025 16:21:56 GBp 51 498.80 XLON xHaNy0vQqxk 17-06-2025 16:21:56 GBp 25 498.80 XLON xHaNy0vQqxm 17-06-2025 16:21:44 GBp 304 498.80 XLON xHaNy0vQqwj 17-06-2025 16:21:20 GBp 90 498.80 XLON xHaNy0vQqwN 17-06-2025 16:21:20 GBp 43 498.80 XLON xHaNy0vQqwP 17-06-2025 16:21:20 GBp 48 498.80 XLON xHaNy0vQqwR 17-06-2025 16:21:20 GBp 51 498.80 XLON xHaNy0vQqwT 17-06-2025 16:21:20 GBp 157 498.80 XLON xHaNy0vQqwV 17-06-2025 16:18:27 GBp 335 498.60 XLON xHaNy0vQq9a 17-06-2025 16:18:27 GBp 534 498.60 XLON xHaNy0vQq9g 17-06-2025 16:18:27 GBp 1,220 498.80 XLON xHaNy0vQq9i 17-06-2025 16:18:08 GBp 81 499.20 XLON xHaNy0vQq8c 17-06-2025 16:18:08 GBp 48 499.20 XLON xHaNy0vQq8e 17-06-2025 16:18:08 GBp 136 499.20 XLON xHaNy0vQq8g 17-06-2025 16:17:44 GBp 274 499.20 XLON xHaNy0vQqB1 17-06-2025 16:17:44 GBp 7 499.20 XLON xHaNy0vQqB3 17-06-2025 16:17:20 GBp 185 499.20 XLON xHaNy0vQqL6 17-06-2025 16:17:20 GBp 50 499.20 XLON xHaNy0vQqL8 17-06-2025 16:17:20 GBp 21 499.20 XLON xHaNy0vQqLA 17-06-2025 16:16:56 GBp 47 499.20 XLON xHaNy0vQqMa 17-06-2025 16:16:56 GBp 43 499.20 XLON xHaNy0vQqMc 17-06-2025 16:16:56 GBp 174 499.20 XLON xHaNy0vQqMe 17-06-2025 16:16:56 GBp 21 499.20 XLON xHaNy0vQqMY 17-06-2025 16:16:32 GBp 259 499.20 XLON xHaNy0vQqHI 17-06-2025 16:16:08 GBp 103 499.20 XLON xHaNy0vQqJ4 17-06-2025 16:16:08 GBp 51 499.20 XLON xHaNy0vQqJ6 17-06-2025 16:16:08 GBp 36 499.20 XLON xHaNy0vQqJ8 17-06-2025 16:16:08 GBp 30 499.20 XLON xHaNy0vQqJA 17-06-2025 16:16:08 GBp 36 499.20 XLON xHaNy0vQqJC 17-06-2025 16:16:08 GBp 28 499.20 XLON xHaNy0vQqJE 17-06-2025 16:15:44 GBp 21 499.20 XLON xHaNy0vQqSx 17-06-2025 16:15:44 GBp 165 499.20 XLON xHaNy0vQqSz 17-06-2025 16:15:44 GBp 42 499.20 XLON xHaNy0vQqS$ 17-06-2025 16:15:35 GBp 231 499.20 XLON xHaNy0vQqSN 17-06-2025 16:15:35 GBp 50 499.20 XLON xHaNy0vQqSP 17-06-2025 16:15:35 GBp 46 499.20 XLON xHaNy0vQqSR 17-06-2025 16:14:56 GBp 132 499.00 XLON xHaNy0vQqOE 17-06-2025 16:14:44 GBp 134 499.00 XLON xHaNy0vQqQl 17-06-2025 16:14:32 GBp 2 499.00 XLON xHaNy0vQrba 17-06-2025 16:14:32 GBp 136 499.00 XLON xHaNy0vQrbc 17-06-2025 16:14:20 GBp 135 499.00 XLON xHaNy0vQrbM 17-06-2025 16:13:57 GBp 45 499.20 XLON xHaNy0vQrdb 17-06-2025 16:13:57 GBp 19 499.20 XLON xHaNy0vQrdX 17-06-2025 16:13:57 GBp 380 499.20 XLON xHaNy0vQrdZ 17-06-2025 16:13:57 GBp 192 499.20 XLON xHaNy0vQrdr 17-06-2025 16:13:57 GBp 291 499.20 XLON xHaNy0vQrdn 17-06-2025 16:13:57 GBp 363 499.20 XLON xHaNy0vQrdp 17-06-2025 16:12:56 GBp 51 499.00 XLON xHaNy0vQrY4 17-06-2025 16:12:08 GBp 47 499.00 XLON xHaNy0vQrfd 17-06-2025 16:12:08 GBp 42 499.00 XLON xHaNy0vQrff 17-06-2025 16:12:08 GBp 42 499.00 XLON xHaNy0vQrfh 17-06-2025 16:11:56 GBp 23 499.00 XLON xHaNy0vQreW 17-06-2025 16:11:56 GBp 51 499.00 XLON xHaNy0vQreY 17-06-2025 16:11:56 GBp 49 499.00 XLON xHaNy0vQrea 17-06-2025 16:11:56 GBp 50 499.00 XLON xHaNy0vQrec 17-06-2025 16:10:08 GBp 410 499.00 XLON xHaNy0vQrzv 17-06-2025 16:07:50 GBp 200 498.80 XLON xHaNy0vQr0w 17-06-2025 16:07:11 GBp 319 499.00 XLON xHaNy0vQrD2 17-06-2025 16:07:11 GBp 1,693 499.20 XLON xHaNy0vQrD7 17-06-2025 16:07:11 GBp 159 499.60 XLON xHaNy0vQrDD 17-06-2025 16:07:11 GBp 410 499.60 XLON xHaNy0vQrDF 17-06-2025 16:07:11 GBp 134 499.60 XLON xHaNy0vQrDH 17-06-2025 16:07:11 GBp 45 499.60 XLON xHaNy0vQrDJ 17-06-2025 16:07:11 GBp 81 499.60 XLON xHaNy0vQrDR 17-06-2025 16:07:11 GBp 208 499.60 XLON xHaNy0vQrCX 17-06-2025 16:07:11 GBp 750 499.60 XLON xHaNy0vQrCZ 17-06-2025 16:07:11 GBp 205 499.60 XLON xHaNy0vQrDT 17-06-2025 16:07:11 GBp 14 499.60 XLON xHaNy0vQrDV 17-06-2025 16:07:11 GBp 134 499.60 XLON xHaNy0vQrCn 17-06-2025 16:07:11 GBp 782 499.40 XLON xHaNy0vQrCq 17-06-2025 16:04:13 GBp 513 499.60 XLON xHaNy0vQrP9 17-06-2025 16:01:32 GBp 15 499.40 XLON xHaNy0vQokl 17-06-2025 16:01:32 GBp 48 499.40 XLON xHaNy0vQokn 17-06-2025 16:01:32 GBp 50 499.40 XLON xHaNy0vQokp 17-06-2025 16:01:32 GBp 43 499.40 XLON xHaNy0vQokr 17-06-2025 16:01:32 GBp 32 499.40 XLON xHaNy0vQokt 17-06-2025 15:57:22 GBp 302 499.20 XLON xHaNy0vQo1B 17-06-2025 15:57:22 GBp 504 499.40 XLON xHaNy0vQo1C 17-06-2025 15:57:21 GBp 298 499.60 XLON xHaNy0vQo1G 17-06-2025 15:57:21 GBp 42 499.60 XLON xHaNy0vQo1I 17-06-2025 15:57:21 GBp 750 499.60 XLON xHaNy0vQo1K 17-06-2025 15:57:21 GBp 782 499.60 XLON xHaNy0vQo1R 17-06-2025 15:56:25 GBp 184 499.80 XLON xHaNy0vQoEr 17-06-2025 15:56:25 GBp 861 499.60 XLON xHaNy0vQoEw 17-06-2025 15:54:11 GBp 16 499.80 XLON xHaNy0vQoS8 17-06-2025 15:54:11 GBp 71 499.80 XLON xHaNy0vQoSA 17-06-2025 15:54:11 GBp 47 499.80 XLON xHaNy0vQoSC 17-06-2025 15:54:11 GBp 51 499.80 XLON xHaNy0vQoSI 17-06-2025 15:54:11 GBp 46 499.80 XLON xHaNy0vQoSK 17-06-2025 15:54:11 GBp 155 499.80 XLON xHaNy0vQoSS 17-06-2025 15:54:11 GBp 44 499.80 XLON xHaNy0vQoSU 17-06-2025 15:54:11 GBp 42 499.80 XLON xHaNy0vQoVW 17-06-2025 15:54:11 GBp 51 499.80 XLON xHaNy0vQoVf 17-06-2025 15:54:11 GBp 737 499.80 XLON xHaNy0vQoVl 17-06-2025 15:54:11 GBp 337 499.80 XLON xHaNy0vQoVy 17-06-2025 15:51:08 GBp 87 499.80 XLON xHaNy0vQpiU 17-06-2025 15:51:08 GBp 39 499.80 XLON xHaNy0vQpla 17-06-2025 15:51:08 GBp 44 499.80 XLON xHaNy0vQplW 17-06-2025 15:51:08 GBp 44 499.80 XLON xHaNy0vQplY 17-06-2025 15:50:44 GBp 5 499.80 XLON xHaNy0vQpej 17-06-2025 15:50:44 GBp 42 499.80 XLON xHaNy0vQpel 17-06-2025 15:50:44 GBp 45 499.80 XLON xHaNy0vQpen 17-06-2025 15:50:44 GBp 124 499.80 XLON xHaNy0vQpep 17-06-2025 15:50:20 GBp 18 499.80 XLON xHaNy0vQpr4 17-06-2025 15:50:20 GBp 43 499.80 XLON xHaNy0vQpr6 17-06-2025 15:50:20 GBp 141 499.80 XLON xHaNy0vQpr8 17-06-2025 15:49:56 GBp 153 499.80 XLON xHaNy0vQptF 17-06-2025 15:49:56 GBp 47 499.80 XLON xHaNy0vQptH 17-06-2025 15:49:32 GBp 49 499.80 XLON xHaNy0vQpn$ 17-06-2025 15:49:32 GBp 50 499.80 XLON xHaNy0vQpn1 17-06-2025 15:49:32 GBp 45 499.80 XLON xHaNy0vQpn3 17-06-2025 15:49:32 GBp 49 499.80 XLON xHaNy0vQpn5 17-06-2025 15:49:09 GBp 628 499.80 XLON xHaNy0vQpzm 17-06-2025 15:49:09 GBp 49 499.80 XLON xHaNy0vQpzo 17-06-2025 15:49:09 GBp 47 499.80 XLON xHaNy0vQpzu 17-06-2025 15:49:08 GBp 178 499.60 XLON xHaNy0vQpya 17-06-2025 15:49:08 GBp 49 499.60 XLON xHaNy0vQpyg 17-06-2025 15:49:08 GBp 263 499.60 XLON xHaNy0vQpys 17-06-2025 15:49:08 GBp 136 499.60 XLON xHaNy0vQpyu 17-06-2025 15:49:08 GBp 281 499.60 XLON xHaNy0vQpyw 17-06-2025 15:44:06 GBp 681 499.60 XLON xHaNy0vQpPP 17-06-2025 15:44:06 GBp 254 499.60 XLON xHaNy0vQpPR 17-06-2025 15:44:06 GBp 955 499.60 XLON xHaNy0vQpPT 17-06-2025 15:44:06 GBp 8 499.40 XLON xHaNy0vQpOZ 17-06-2025 15:44:06 GBp 166 499.40 XLON xHaNy0vQpOb 17-06-2025 15:44:06 GBp 44 499.40 XLON xHaNy0vQpOj 17-06-2025 15:44:06 GBp 254 499.40 XLON xHaNy0vQpOr 17-06-2025 15:44:06 GBp 46 499.40 XLON xHaNy0vQpOt 17-06-2025 15:44:06 GBp 216 499.40 XLON xHaNy0vQpO3 17-06-2025 15:35:33 GBp 195 499.20 XLON xHaNy0vQmOc 17-06-2025 15:35:33 GBp 230 499.20 XLON xHaNy0vQmOj 17-06-2025 15:35:33 GBp 230 499.20 XLON xHaNy0vQmOl 17-06-2025 15:34:32 GBp 478 499.40 XLON xHaNy0vQnXR 17-06-2025 15:33:23 GBp 368 499.40 XLON xHaNy0vQnfj 17-06-2025 15:33:19 GBp 450 499.60 XLON xHaNy0vQnfN 17-06-2025 15:33:19 GBp 1,029 499.80 XLON xHaNy0vQnfO 17-06-2025 15:33:04 GBp 99 500.50 XLON xHaNy0vQnh1 17-06-2025 15:33:04 GBp 48 500.50 XLON xHaNy0vQnh3 17-06-2025 15:33:04 GBp 333 500.50 XLON xHaNy0vQnh5 17-06-2025 15:33:04 GBp 26 500.50 XLON xHaNy0vQnhB 17-06-2025 15:33:04 GBp 43 500.50 XLON xHaNy0vQnhD 17-06-2025 15:33:04 GBp 43 500.50 XLON xHaNy0vQnhF 17-06-2025 15:33:04 GBp 49 500.50 XLON xHaNy0vQnhH 17-06-2025 15:29:27 GBp 342 499.40 XLON xHaNy0vQnLN 17-06-2025 15:29:22 GBp 777 499.60 XLON xHaNy0vQnKt 17-06-2025 15:29:10 GBp 1,670 500.00 XLON xHaNy0vQnM3 17-06-2025 15:25:23 GBp 472 499.40 XLON xHaNy0vQ@hZ 17-06-2025 15:24:56 GBp 196 499.20 XLON xHaNy0vQ@s9 17-06-2025 15:24:56 GBp 114 499.20 XLON xHaNy0vQ@sB 17-06-2025 15:24:56 GBp 93 499.20 XLON xHaNy0vQ@sN 17-06-2025 15:24:56 GBp 39 499.20 XLON xHaNy0vQ@sO 17-06-2025 15:24:15 GBp 142 499.20 XLON xHaNy0vQ@vF 17-06-2025 15:19:07 GBp 436 498.80 XLON xHaNy0vQ$YK 17-06-2025 15:19:07 GBp 798 498.80 XLON xHaNy0vQ$YR 17-06-2025 15:19:07 GBp 146 498.80 XLON xHaNy0vQ$YT 17-06-2025 15:15:19 GBp 441 498.40 XLON xHaNy0vQ$Cj 17-06-2025 15:15:19 GBp 323 498.20 XLON xHaNy0vQ$Cl 17-06-2025 15:14:44 GBp 724 498.60 XLON xHaNy0vQ$BX 17-06-2025 15:14:25 GBp 651 498.80 XLON xHaNy0vQ$Le 17-06-2025 15:14:12 GBp 937 499.00 XLON xHaNy0vQ$KO 17-06-2025 15:14:12 GBp 3,103 499.20 XLON xHaNy0vQ$KU 17-06-2025 15:04:42 GBp 50 498.40 XLON xHaNy0vQzzb 17-06-2025 15:04:42 GBp 51 498.40 XLON xHaNy0vQzzd 17-06-2025 15:04:42 GBp 319 498.40 XLON xHaNy0vQzzf 17-06-2025 15:04:42 GBp 151 498.40 XLON xHaNy0vQzzh 17-06-2025 15:04:42 GBp 562 498.40 XLON xHaNy0vQzzZ 17-06-2025 15:04:42 GBp 819 498.20 XLON xHaNy0vQzzm 17-06-2025 15:04:09 GBp 726 498.40 XLON xHaNy0vQzvF 17-06-2025 15:01:43 GBp 95 498.40 XLON xHaNy0vQzNJ 17-06-2025 15:01:35 GBp 228 498.40 XLON xHaNy0vQzHb 17-06-2025 15:01:35 GBp 554 498.40 XLON xHaNy0vQzHd 17-06-2025 14:54:10 GBp 52 498.40 XLON xHaNy0vQx$5 17-06-2025 14:54:10 GBp 131 498.40 XLON xHaNy0vQx$7 17-06-2025 14:53:49 GBp 240 498.60 XLON xHaNy0vQxx0 17-06-2025 14:53:44 GBp 350 498.80 XLON xHaNy0vQxxQ 17-06-2025 14:53:01 GBp 252 498.80 XLON xHaNy0vQx2K 17-06-2025 14:53:00 GBp 419 499.00 XLON xHaNy0vQxDe 17-06-2025 14:53:00 GBp 810 499.20 XLON xHaNy0vQxDg 17-06-2025 14:50:57 GBp 76 498.00 XLON xHaNy0vQxUF 17-06-2025 14:50:57 GBp 1,248 498.00 XLON xHaNy0vQxUH 17-06-2025 14:50:56 GBp 107 498.20 XLON xHaNy0vQxPN 17-06-2025 14:50:56 GBp 50 498.20 XLON xHaNy0vQxPP 17-06-2025 14:50:56 GBp 49 498.20 XLON xHaNy0vQxPR 17-06-2025 14:50:56 GBp 25 498.20 XLON xHaNy0vQxPT 17-06-2025 14:49:28 GBp 342 498.20 XLON xHaNy0vQugA 17-06-2025 14:49:28 GBp 261 498.40 XLON xHaNy0vQugF 17-06-2025 14:49:28 GBp 232 498.60 XLON xHaNy0vQugH 17-06-2025 14:49:28 GBp 142 498.60 XLON xHaNy0vQugJ 17-06-2025 14:49:28 GBp 16 498.60 XLON xHaNy0vQugL 17-06-2025 14:49:28 GBp 14 498.60 XLON xHaNy0vQugN 17-06-2025 14:49:28 GBp 39 498.60 XLON xHaNy0vQugP 17-06-2025 14:49:26 GBp 806 498.40 XLON xHaNy0vQurn 17-06-2025 14:49:26 GBp 41 498.40 XLON xHaNy0vQurp 17-06-2025 14:49:26 GBp 49 498.40 XLON xHaNy0vQurr 17-06-2025 14:49:25 GBp 204 498.40 XLON xHaNy0vQur$ 17-06-2025 14:49:25 GBp 58 498.40 XLON xHaNy0vQurB 17-06-2025 14:49:25 GBp 161 498.40 XLON xHaNy0vQurD 17-06-2025 14:49:25 GBp 163 498.40 XLON xHaNy0vQurF 17-06-2025 14:49:25 GBp 121 498.40 XLON xHaNy0vQurH 17-06-2025 14:45:20 GBp 47 497.80 XLON xHaNy0vQuRq 17-06-2025 14:45:20 GBp 85 497.80 XLON xHaNy0vQuRo 17-06-2025 14:45:20 GBp 44 497.80 XLON xHaNy0vQuRs 17-06-2025 14:45:20 GBp 45 497.80 XLON xHaNy0vQuRu 17-06-2025 14:43:06 GBp 949 497.80 XLON xHaNy0vQvma 17-06-2025 14:43:06 GBp 142 497.80 XLON xHaNy0vQvmY 17-06-2025 14:42:25 GBp 55 497.80 XLON xHaNy0vQv@8 17-06-2025 14:42:16 GBp 73 497.80 XLON xHaNy0vQvuk 17-06-2025 14:42:16 GBp 161 497.80 XLON xHaNy0vQvum 17-06-2025 14:42:16 GBp 297 497.80 XLON xHaNy0vQvuo 17-06-2025 14:42:16 GBp 74 497.80 XLON xHaNy0vQvuq 17-06-2025 14:42:16 GBp 750 497.80 XLON xHaNy0vQvus 17-06-2025 14:40:56 GBp 136 497.80 XLON xHaNy0vQvCQ 17-06-2025 14:37:02 GBp 31 497.80 XLON xHaNy0vQcr@ 17-06-2025 14:37:02 GBp 187 497.80 XLON xHaNy0vQcr0 17-06-2025 14:36:43 GBp 302 497.80 XLON xHaNy0vQcsz 17-06-2025 14:35:06 GBp 448 498.00 XLON xHaNy0vQc2p 17-06-2025 14:32:09 GBp 440 498.00 XLON xHaNy0vQdYD 17-06-2025 14:26:42 GBp 267 498.00 XLON xHaNy0vQdRG 17-06-2025 14:23:49 GBp 237 498.20 XLON xHaNy0vQagO 17-06-2025 14:20:40 GBp 3 498.40 XLON xHaNy0vQaF$ 17-06-2025 14:20:29 GBp 238 498.60 XLON xHaNy0vQaE5 17-06-2025 14:17:46 GBp 232 498.80 XLON xHaNy0vQbbQ 17-06-2025 14:14:50 GBp 269 498.20 XLON xHaNy0vQbQL 17-06-2025 14:10:57 GBp 154 498.20 XLON xHaNy0vQZd5 17-06-2025 14:08:46 GBp 297 498.00 XLON xHaNy0vQZsP 17-06-2025 14:07:16 GBp 305 498.20 XLON xHaNy0vQZ5E 17-06-2025 14:07:16 GBp 468 498.40 XLON xHaNy0vQZ5M 17-06-2025 14:04:41 GBp 134 498.60 XLON xHaNy0vQZHl 17-06-2025 14:04:41 GBp 101 498.60 XLON xHaNy0vQZHn 17-06-2025 14:04:37 GBp 132 498.60 XLON xHaNy0vQZH7 17-06-2025 14:04:37 GBp 160 498.60 XLON xHaNy0vQZHG 17-06-2025 13:46:00 GBp 149 498.00 XLON xHaNy0vQkwG 17-06-2025 13:46:00 GBp 216 498.20 XLON xHaNy0vQkwP 17-06-2025 13:44:29 GBp 380 498.20 XLON xHaNy0vQk8I 17-06-2025 13:40:10 GBp 267 498.40 XLON xHaNy0vQluZ 17-06-2025 13:31:07 GBp 217 499.40 XLON xHaNy0vQiqQ 17-06-2025 13:30:06 GBp 155 499.40 XLON xHaNy0vQipS 17-06-2025 13:30:04 GBp 324 499.40 XLON xHaNy0vQiov 17-06-2025 13:24:12 GBp 11 499.40 XLON xHaNy0vQiHB 17-06-2025 13:20:06 GBp 123 499.40 XLON xHaNy0vQjlS 17-06-2025 13:20:06 GBp 9 499.40 XLON xHaNy0vQjlU 17-06-2025 13:20:06 GBp 177 499.40 XLON xHaNy0vQjkW 17-06-2025 13:15:07 GBp 155 499.40 XLON xHaNy0vQj05 17-06-2025 13:11:33 GBp 1 499.60 XLON xHaNy0vQjV8 17-06-2025 13:11:33 GBp 91 499.60 XLON xHaNy0vQjVA 17-06-2025 13:11:33 GBp 43 499.80 XLON xHaNy0vQjVJ 17-06-2025 13:11:33 GBp 186 499.80 XLON xHaNy0vQjVL 17-06-2025 13:09:47 GBp 119 500.00 XLON xHaNy0vQglx 17-06-2025 13:09:47 GBp 73 500.00 XLON xHaNy0vQglz 17-06-2025 13:09:34 GBp 452 500.00 XLON xHaNy0vQgfj 17-06-2025 13:09:34 GBp 49 500.00 XLON xHaNy0vQgfl 17-06-2025 12:56:21 GBp 17 499.80 XLON xHaNy0vQh4G 17-06-2025 12:53:28 GBp 273 499.80 XLON xHaNy0vQhAQ 17-06-2025 12:53:28 GBp 192 499.80 XLON xHaNy0vQhLX 17-06-2025 12:53:28 GBp 7 499.80 XLON xHaNy0vQhLZ 17-06-2025 12:53:28 GBp 134 499.80 XLON xHaNy0vQhLb 17-06-2025 12:46:18 GBp 32 499.40 XLON xHaNy0vQeON 17-06-2025 12:40:37 GBp 178 499.80 XLON xHaNy0vQfu5 17-06-2025 12:40:37 GBp 220 499.80 XLON xHaNy0vQfu8 17-06-2025 12:40:37 GBp 526 500.00 XLON xHaNy0vQfuA 17-06-2025 12:37:42 GBp 67 500.50 XLON xHaNy0vQfCK 17-06-2025 12:37:42 GBp 46 500.50 XLON xHaNy0vQfCM 17-06-2025 12:37:42 GBp 43 500.50 XLON xHaNy0vQfCO 17-06-2025 12:37:42 GBp 46 500.50 XLON xHaNy0vQfCQ 17-06-2025 12:36:13 GBp 119 500.50 XLON xHaNy0vQfJ1 17-06-2025 12:36:13 GBp 19 500.50 XLON xHaNy0vQfJ3 17-06-2025 12:16:10 GBp 22 499.60 XLON xHaNy0vQNig 17-06-2025 12:16:10 GBp 256 499.60 XLON xHaNy0vQNii 17-06-2025 12:11:10 GBp 40 499.40 XLON xHaNy0vQNuM 17-06-2025 12:11:10 GBp 109 499.40 XLON xHaNy0vQNuO 17-06-2025 12:08:39 GBp 55 499.80 XLON xHaNy0vQNFl 17-06-2025 12:08:39 GBp 13 499.80 XLON xHaNy0vQNFm 17-06-2025 12:08:39 GBp 145 499.80 XLON xHaNy0vQNFq 17-06-2025 12:08:39 GBp 92 499.80 XLON xHaNy0vQNFo 17-06-2025 12:08:39 GBp 440 500.00 XLON xHaNy0vQNFs 17-06-2025 12:01:05 GBp 391 500.50 XLON xHaNy0vQKs$ 17-06-2025 12:01:05 GBp 34 500.50 XLON xHaNy0vQKsz 17-06-2025 11:56:07 GBp 175 500.50 XLON xHaNy0vQKKJ 17-06-2025 11:50:02 GBp 381 501.00 XLON xHaNy0vQLgV 17-06-2025 11:43:40 GBp 467 500.50 XLON xHaNy0vQLKY 17-06-2025 11:43:34 GBp 35 501.00 XLON xHaNy0vQLKD 17-06-2025 11:43:34 GBp 226 501.00 XLON xHaNy0vQLKF 17-06-2025 11:43:34 GBp 113 501.00 XLON xHaNy0vQLKH 17-06-2025 11:21:10 GBp 162 499.80 XLON xHaNy0vQJ9o 17-06-2025 11:17:46 GBp 295 500.00 XLON xHaNy0vQJPN 17-06-2025 11:16:20 GBp 12 500.00 XLON xHaNy0vQGcJ 17-06-2025 11:16:19 GBp 333 500.00 XLON xHaNy0vQGXX 17-06-2025 11:10:09 GBp 100 500.00 XLON xHaNy0vQG4V 17-06-2025 11:09:09 GBp 31 500.00 XLON xHaNy0vQG3g 17-06-2025 11:08:07 GBp 96 500.00 XLON xHaNy0vQGE8 17-06-2025 11:07:21 GBp 286 500.00 XLON xHaNy0vQGAS 17-06-2025 11:07:21 GBp 134 500.00 XLON xHaNy0vQGAU 17-06-2025 10:54:09 GBp 224 500.50 XLON xHaNy0vQHVa 17-06-2025 10:49:20 GBp 207 501.00 XLON xHaNy0vQUy0 17-06-2025 10:49:10 GBp 303 501.50 XLON xHaNy0vQU$d 17-06-2025 10:44:23 GBp 311 502.00 XLON xHaNy0vQUS$ 17-06-2025 10:33:26 GBp 203 501.50 XLON xHaNy0vQSag 17-06-2025 10:33:25 GBp 277 501.50 XLON xHaNy0vQSan 17-06-2025 10:32:11 GBp 500 502.00 XLON xHaNy0vQSYP 17-06-2025 10:28:55 GBp 330 502.00 XLON xHaNy0vQS@W 17-06-2025 10:12:35 GBp 211 500.50 XLON xHaNy0vQTJp 17-06-2025 10:05:38 GBp 201 502.00 XLON xHaNy0vQQ2Y 17-06-2025 10:05:37 GBp 32 502.50 XLON xHaNy0vQQ2i 17-06-2025 10:05:37 GBp 241 502.50 XLON xHaNy0vQQ2k 17-06-2025 10:03:07 GBp 489 503.00 XLON xHaNy0vQRXB 17-06-2025 09:52:30 GBp 43 501.50 XLON xHaNy0vQOck 17-06-2025 09:52:30 GBp 157 501.50 XLON xHaNy0vQOcx 17-06-2025 09:46:10 GBp 237 501.00 XLON xHaNy0vQOF2 17-06-2025 09:43:46 GBp 559 501.00 XLON xHaNy0vQOVm 17-06-2025 09:43:46 GBp 43 501.00 XLON xHaNy0vQOVo 17-06-2025 09:39:35 GBp 389 499.00 XLON xHaNy0vQPsR 17-06-2025 09:32:32 GBp 274 498.60 XLON xHaNy0vQ6YQ 17-06-2025 09:32:11 GBp 12 498.80 XLON xHaNy0vQ6lL 17-06-2025 09:32:11 GBp 460 498.80 XLON xHaNy0vQ6lN 17-06-2025 09:25:16 GBp 141 498.80 XLON xHaNy0vQ7bk 17-06-2025 09:25:07 GBp 180 498.80 XLON xHaNy0vQ7cA 17-06-2025 09:25:04 GBp 184 499.00 XLON xHaNy0vQ7Zc 17-06-2025 09:24:23 GBp 459 499.00 XLON xHaNy0vQ7pf 17-06-2025 09:23:36 GBp 218 499.00 XLON xHaNy0vQ70a 17-06-2025 09:21:41 GBp 57 499.00 XLON xHaNy0vQ78h 17-06-2025 09:21:41 GBp 170 499.00 XLON xHaNy0vQ78j 17-06-2025 09:19:40 GBp 264 499.00 XLON xHaNy0vQ7Sq 17-06-2025 09:17:41 GBp 139 498.60 XLON xHaNy0vQ4XL 17-06-2025 09:17:41 GBp 10 498.60 XLON xHaNy0vQ4XN 17-06-2025 09:17:41 GBp 207 498.60 XLON xHaNy0vQ4XP 17-06-2025 09:17:41 GBp 3 498.60 XLON xHaNy0vQ4XR 17-06-2025 09:09:08 GBp 289 497.80 XLON xHaNy0vQ4KA 17-06-2025 09:07:43 GBp 163 498.00 XLON xHaNy0vQ4IA 17-06-2025 09:05:48 GBp 315 498.40 XLON xHaNy0vQ5YZ 17-06-2025 09:05:48 GBp 211 498.60 XLON xHaNy0vQ5Ya 17-06-2025 09:04:00 GBp 366 498.40 XLON xHaNy0vQ5no 17-06-2025 09:04:00 GBp 317 498.40 XLON xHaNy0vQ5nv 17-06-2025 09:04:00 GBp 98 498.40 XLON xHaNy0vQ5nx 17-06-2025 09:02:44 GBp 104 498.80 XLON xHaNy0vQ5@o 17-06-2025 09:02:44 GBp 46 498.80 XLON xHaNy0vQ5@q 17-06-2025 09:02:44 GBp 41 498.80 XLON xHaNy0vQ5@s 17-06-2025 09:02:44 GBp 6 498.80 XLON xHaNy0vQ5@y 17-06-2025 09:02:44 GBp 155 498.80 XLON xHaNy0vQ5@@ 17-06-2025 09:02:44 GBp 22 498.80 XLON xHaNy0vQ5@0 17-06-2025 09:02:44 GBp 522 498.80 XLON xHaNy0vQ5@6 17-06-2025 09:02:44 GBp 15 498.80 XLON xHaNy0vQ5@8 17-06-2025 08:50:59 GBp 1 498.40 XLON xHaNy0vQ2DW 17-06-2025 08:50:59 GBp 167 498.40 XLON xHaNy0vQ2DY 17-06-2025 08:50:58 GBp 592 498.60 XLON xHaNy0vQ2Do 17-06-2025 08:50:58 GBp 193 498.80 XLON xHaNy0vQ2Ds 17-06-2025 08:50:58 GBp 42 498.80 XLON xHaNy0vQ2Du 17-06-2025 08:50:58 GBp 138 498.80 XLON xHaNy0vQ2D7 17-06-2025 08:50:58 GBp 314 498.60 XLON xHaNy0vQ2DC 17-06-2025 08:46:10 GBp 64 498.80 XLON xHaNy0vQ2PV 17-06-2025 08:46:10 GBp 190 498.80 XLON xHaNy0vQ2OX 17-06-2025 08:44:24 GBp 306 498.80 XLON xHaNy0vQ3W4 17-06-2025 08:44:24 GBp 186 498.80 XLON xHaNy0vQ3WA 17-06-2025 08:44:24 GBp 190 498.80 XLON xHaNy0vQ3WC 17-06-2025 08:44:14 GBp 155 498.80 XLON xHaNy0vQ3lQ 17-06-2025 08:39:52 GBp 999 498.20 XLON xHaNy0vQ0WS 17-06-2025 08:39:52 GBp 122 498.20 XLON xHaNy0vQ0WU 17-06-2025 08:39:52 GBp 579 498.20 XLON xHaNy0vQ0Zf 17-06-2025 08:39:52 GBp 125 498.20 XLON xHaNy0vQ0Zh 17-06-2025 08:20:21 GBp 282 497.00 XLON xHaNy0vQFxq 17-06-2025 08:20:21 GBp 406 497.20 XLON xHaNy0vQFxs 17-06-2025 08:20:20 GBp 145 498.00 XLON xHaNy0vQF5L 17-06-2025 08:20:20 GBp 44 497.80 XLON xHaNy0vQF5N 17-06-2025 08:20:20 GBp 152 497.80 XLON xHaNy0vQF5P 17-06-2025 08:20:20 GBp 132 498.00 XLON xHaNy0vQF4W 17-06-2025 08:20:20 GBp 62 497.80 XLON xHaNy0vQF4l 17-06-2025 08:20:20 GBp 152 497.60 XLON xHaNy0vQF4n 17-06-2025 08:15:16 GBp 116 497.80 XLON xHaNy0vQCrb 17-06-2025 08:15:16 GBp 273 497.80 XLON xHaNy0vQCrd 17-06-2025 08:15:16 GBp 280 497.60 XLON xHaNy0vQCre 17-06-2025 08:15:16 GBp 217 497.60 XLON xHaNy0vQCrp 17-06-2025 08:15:16 GBp 314 497.80 XLON xHaNy0vQCrr 17-06-2025 08:11:30 GBp 591 498.40 XLON xHaNy0vQC6A 17-06-2025 08:11:30 GBp 217 498.20 XLON xHaNy0vQC6N 17-06-2025 08:11:30 GBp 314 498.40 XLON xHaNy0vQC6P 17-06-2025 08:05:38 GBp 217 498.20 XLON xHaNy0vQCQP 17-06-2025 08:05:38 GBp 314 498.40 XLON xHaNy0vQCQQ 17-06-2025 08:02:31 GBp 235 497.80 XLON xHaNy0vQD1R 17-06-2025 08:02:31 GBp 344 498.00 XLON xHaNy0vQD1T