(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

9 June 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 6 June 2025 it had purchased a total of 98,345 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 98,345 - - Highest price paid (per ordinary share) 499.00p - - Lowest price paid (per ordinary share) 494.00p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 496.49p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 365,963,117 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 365,963,117.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 06-06-2025 16:26:53 GBp 68 496.00 XLON xHaNxysOdcR 06-06-2025 16:26:53 GBp 302 496.00 XLON xHaNxysOdcT 06-06-2025 16:25:51 GBp 93 496.40 XLON xHaNxysOadQ 06-06-2025 16:25:51 GBp 45 496.40 XLON xHaNxysOadV 06-06-2025 16:25:51 GBp 470 496.40 XLON xHaNxysOacc 06-06-2025 16:25:23 GBp 121 496.00 XLON xHaNxysOa3f 06-06-2025 16:25:23 GBp 24 496.00 XLON xHaNxysOa3P 06-06-2025 16:25:23 GBp 213 496.00 XLON xHaNxysOa3R 06-06-2025 16:25:18 GBp 95 496.20 XLON xHaNxysOaEt 06-06-2025 16:25:18 GBp 724 496.20 XLON xHaNxysOaEv 06-06-2025 16:22:30 GBp 849 496.80 XLON xHaNxysOZtB 06-06-2025 16:22:30 GBp 19 496.80 XLON xHaNxysOZtF 06-06-2025 16:18:41 GBp 244 496.80 XLON xHaNxysOl2m 06-06-2025 16:18:41 GBp 560 497.00 XLON xHaNxysOl2o 06-06-2025 16:18:34 GBp 273 497.00 XLON xHaNxysOlHp 06-06-2025 16:18:34 GBp 259 497.20 XLON xHaNxysOlHO 06-06-2025 16:18:34 GBp 30 497.20 XLON xHaNxysOlGd 06-06-2025 16:18:34 GBp 92 497.20 XLON xHaNxysOlGX 06-06-2025 16:18:34 GBp 69 497.20 XLON xHaNxysOlGZ 06-06-2025 16:17:35 GBp 163 497.20 XLON xHaNxysOjW@ 06-06-2025 16:17:35 GBp 71 497.20 XLON xHaNxysOjW0 06-06-2025 16:17:35 GBp 69 497.20 XLON xHaNxysOjW2 06-06-2025 16:15:56 GBp 300 497.20 XLON xHaNxysOgVZ 06-06-2025 16:15:56 GBp 74 497.20 XLON xHaNxysOgVX 06-06-2025 16:15:56 GBp 410 497.20 XLON xHaNxysOgVb 06-06-2025 16:15:56 GBp 619 497.20 XLON xHaNxysOgVd 06-06-2025 16:15:56 GBp 131 497.20 XLON xHaNxysOgVm 06-06-2025 16:15:56 GBp 410 497.20 XLON xHaNxysOgVo 06-06-2025 16:15:56 GBp 250 497.20 XLON xHaNxysOgVq 06-06-2025 16:15:56 GBp 271 497.00 XLON xHaNxysOgVx 06-06-2025 16:15:51 GBp 116 497.40 XLON xHaNxysOhaw 06-06-2025 16:15:47 GBp 145 497.20 XLON xHaNxysOhWJ 06-06-2025 16:15:47 GBp 509 497.20 XLON xHaNxysOhWL 06-06-2025 16:15:47 GBp 170 497.20 XLON xHaNxysOhZX 06-06-2025 16:15:47 GBp 14 497.20 XLON xHaNxysOhZi 06-06-2025 16:15:47 GBp 155 497.20 XLON xHaNxysOhZk 06-06-2025 16:06:45 GBp 229 496.80 XLON xHaNxysOJ9m 06-06-2025 16:06:17 GBp 317 496.80 XLON xHaNxysOGpD 06-06-2025 16:06:17 GBp 10 496.80 XLON xHaNxysOGpF 06-06-2025 16:06:17 GBp 21 496.80 XLON xHaNxysOGoq 06-06-2025 16:06:17 GBp 136 496.80 XLON xHaNxysOGoG 06-06-2025 16:06:16 GBp 161 496.80 XLON xHaNxysOGzN 06-06-2025 16:06:16 GBp 162 496.80 XLON xHaNxysOGyF 06-06-2025 16:06:16 GBp 160 496.80 XLON xHaNxysOG$7 06-06-2025 16:06:16 GBp 47 496.80 XLON xHaNxysOG$Q 06-06-2025 16:06:16 GBp 120 496.80 XLON xHaNxysOG$S 06-06-2025 16:06:16 GBp 165 496.80 XLON xHaNxysOG@x 06-06-2025 16:06:16 GBp 161 496.80 XLON xHaNxysOG@K 06-06-2025 16:06:16 GBp 161 496.80 XLON xHaNxysOGvW 06-06-2025 15:59:17 GBp 311 496.00 XLON xHaNxysORs0 06-06-2025 15:58:59 GBp 151 496.40 XLON xHaNxysORCm 06-06-2025 15:58:57 GBp 533 497.20 XLON xHaNxysORFP 06-06-2025 15:58:57 GBp 54 497.20 XLON xHaNxysORFR 06-06-2025 15:58:57 GBp 3,756 497.20 XLON xHaNxysORE8 06-06-2025 15:58:57 GBp 282 497.20 XLON xHaNxysOREA 06-06-2025 15:58:57 GBp 294 497.00 XLON xHaNxysOREC 06-06-2025 15:58:57 GBp 33 496.60 XLON xHaNxysOREL 06-06-2025 15:58:57 GBp 199 496.60 XLON xHaNxysOREN 06-06-2025 15:58:57 GBp 230 497.20 XLON xHaNxysOR9r 06-06-2025 15:58:56 GBp 222 497.20 XLON xHaNxysOR9M 06-06-2025 15:58:56 GBp 225 497.20 XLON xHaNxysOR8s 06-06-2025 15:58:56 GBp 227 497.20 XLON xHaNxysOR8K 06-06-2025 15:58:56 GBp 223 497.20 XLON xHaNxysORBv 06-06-2025 15:58:56 GBp 223 497.20 XLON xHaNxysORBU 06-06-2025 15:58:56 GBp 190 497.20 XLON xHaNxysORAd 06-06-2025 15:58:56 GBp 521 496.80 XLON xHaNxysORAl 06-06-2025 15:52:33 GBp 339 497.00 XLON xHaNxysO2zy 06-06-2025 15:52:32 GBp 487 497.20 XLON xHaNxysO2zE 06-06-2025 15:52:31 GBp 337 497.40 XLON xHaNxysO2y5 06-06-2025 15:52:31 GBp 484 497.60 XLON xHaNxysO2y7 06-06-2025 15:49:25 GBp 300 497.40 XLON xHaNxysOEdQ 06-06-2025 15:47:24 GBp 221 497.20 XLON xHaNxysOCFa 06-06-2025 15:46:26 GBp 299 497.20 XLON xHaNxysODI4 06-06-2025 15:45:28 GBp 464 497.20 XLON xHaNxysOBfY 06-06-2025 15:45:21 GBp 168 497.20 XLON xHaNxysOBnk 06-06-2025 15:42:51 GBp 133 497.60 XLON xHaNxysPs@v 06-06-2025 15:42:51 GBp 113 497.60 XLON xHaNxysPs@x 06-06-2025 15:42:35 GBp 294 497.20 XLON xHaNxysPsAV 06-06-2025 15:42:35 GBp 184 497.40 XLON xHaNxysPsLX 06-06-2025 15:42:35 GBp 239 497.40 XLON xHaNxysPsLZ 06-06-2025 15:35:35 GBp 369 496.80 XLON xHaNxysPyZm 06-06-2025 15:35:35 GBp 7 496.80 XLON xHaNxysPyZo 06-06-2025 15:16:32 GBp 329 496.00 XLON xHaNxysPKF9 06-06-2025 15:16:32 GBp 329 496.20 XLON xHaNxysPKFV 06-06-2025 15:16:17 GBp 15 496.20 XLON xHaNxysPKRl 06-06-2025 15:16:17 GBp 189 496.20 XLON xHaNxysPKRn 06-06-2025 15:11:22 GBp 227 496.20 XLON xHaNxysPVRh 06-06-2025 15:11:21 GBp 31 496.20 XLON xHaNxysPSbb 06-06-2025 15:11:21 GBp 97 496.40 XLON xHaNxysPSb2 06-06-2025 15:11:21 GBp 171 496.40 XLON xHaNxysPSb4 06-06-2025 15:11:21 GBp 226 496.20 XLON xHaNxysPSbG 06-06-2025 15:11:21 GBp 329 496.40 XLON xHaNxysPSbI 06-06-2025 15:03:03 GBp 225 496.60 XLON xHaNxysP0f7 06-06-2025 15:03:03 GBp 166 496.60 XLON xHaNxysP0f9 06-06-2025 15:03:00 GBp 303 496.60 XLON xHaNxysP0rt 06-06-2025 15:03:00 GBp 321 497.00 XLON xHaNxysP0sQ 06-06-2025 15:03:00 GBp 288 497.00 XLON xHaNxysP0sS 06-06-2025 15:03:00 GBp 107 497.00 XLON xHaNxysP0sU 06-06-2025 15:03:00 GBp 154 497.00 XLON xHaNxysP0nW 06-06-2025 15:03:00 GBp 750 497.00 XLON xHaNxysP0nY 06-06-2025 15:03:00 GBp 329 496.80 XLON xHaNxysP0ni 06-06-2025 15:02:18 GBp 598 497.00 XLON xHaNxysP1@g 06-06-2025 15:02:18 GBp 329 497.00 XLON xHaNxysP1@H 06-06-2025 15:02:18 GBp 329 497.00 XLON xHaNxysP1@K 06-06-2025 14:59:52 GBp 21 497.00 XLON xHaNxysPC2R 06-06-2025 14:59:52 GBp 308 497.00 XLON xHaNxysPC2T 06-06-2025 14:58:56 GBp 226 497.00 XLON xHaNxysPDTz 06-06-2025 14:58:56 GBp 215 497.20 XLON xHaNxysPDT$ 06-06-2025 14:58:56 GBp 114 497.20 XLON xHaNxysPDT1 06-06-2025 14:51:50 GBp 200 496.60 XLON xHaNxysQpXT 06-06-2025 14:51:40 GBp 40 496.80 XLON xHaNxysQpgr 06-06-2025 14:51:40 GBp 245 496.80 XLON xHaNxysQpgt 06-06-2025 14:51:40 GBp 58 497.40 XLON xHaNxysQpgu 06-06-2025 14:51:40 GBp 110 497.40 XLON xHaNxysQpgw 06-06-2025 14:51:40 GBp 89 497.40 XLON xHaNxysQpgy 06-06-2025 14:51:40 GBp 750 497.40 XLON xHaNxysQpg@ 06-06-2025 14:51:40 GBp 226 497.20 XLON xHaNxysQpg0 06-06-2025 14:51:40 GBp 329 497.00 XLON xHaNxysQpgA 06-06-2025 14:50:00 GBp 126 497.40 XLON xHaNxysQnUu 06-06-2025 14:50:00 GBp 750 497.40 XLON xHaNxysQnUw 06-06-2025 14:50:00 GBp 329 497.20 XLON xHaNxysQnU5 06-06-2025 14:49:44 GBp 329 497.40 XLON xHaNxysQ@gZ 06-06-2025 14:47:55 GBp 329 497.40 XLON xHaNxysQymM 06-06-2025 14:38:53 GBp 153 497.40 XLON xHaNxysQZCV 06-06-2025 14:38:45 GBp 257 497.60 XLON xHaNxysQZNv 06-06-2025 14:38:39 GBp 555 497.80 XLON xHaNxysQZTF 06-06-2025 14:38:39 GBp 91 498.40 XLON xHaNxysQZTS 06-06-2025 14:38:39 GBp 47 498.20 XLON xHaNxysQZTU 06-06-2025 14:38:39 GBp 5,829 498.40 XLON xHaNxysQZSk 06-06-2025 14:38:39 GBp 1,432 498.40 XLON xHaNxysQZSm 06-06-2025 14:38:34 GBp 83 498.40 XLON xHaNxysQWWw 06-06-2025 14:38:34 GBp 42 498.40 XLON xHaNxysQWWy 06-06-2025 14:38:34 GBp 125 498.40 XLON xHaNxysQWW@ 06-06-2025 14:38:34 GBp 77 498.40 XLON xHaNxysQWW0 06-06-2025 14:38:34 GBp 750 498.40 XLON xHaNxysQWW4 06-06-2025 14:38:34 GBp 278 498.00 XLON xHaNxysQWWH 06-06-2025 14:38:34 GBp 51 498.00 XLON xHaNxysQWWJ 06-06-2025 14:35:47 GBp 213 498.40 XLON xHaNxysQlgF 06-06-2025 14:35:47 GBp 138 498.40 XLON xHaNxysQlgH 06-06-2025 14:35:47 GBp 147 498.40 XLON xHaNxysQlgJ 06-06-2025 14:35:47 GBp 150 498.20 XLON xHaNxysQlrb 06-06-2025 14:35:47 GBp 142 498.20 XLON xHaNxysQlrd 06-06-2025 14:35:47 GBp 603 498.40 XLON xHaNxysQlrZ 06-06-2025 14:35:47 GBp 226 498.00 XLON xHaNxysQlrl 06-06-2025 14:35:47 GBp 329 498.20 XLON xHaNxysQlrn 06-06-2025 14:33:09 GBp 329 498.20 XLON xHaNxysQg5q 06-06-2025 14:29:50 GBp 157 498.60 XLON xHaNxysQNfB 06-06-2025 14:29:50 GBp 159 498.60 XLON xHaNxysQNee 06-06-2025 14:29:50 GBp 100 498.60 XLON xHaNxysQNet 06-06-2025 14:29:50 GBp 129 498.40 XLON xHaNxysQNev 06-06-2025 14:29:50 GBp 329 498.20 XLON xHaNxysQNe6 06-06-2025 14:29:50 GBp 226 498.00 XLON xHaNxysQNeF 06-06-2025 14:29:50 GBp 329 498.20 XLON xHaNxysQNeH 06-06-2025 14:27:05 GBp 9 498.60 XLON xHaNxysQIqs 06-06-2025 14:27:05 GBp 98 498.60 XLON xHaNxysQIqu 06-06-2025 14:27:05 GBp 57 498.60 XLON xHaNxysQIqw 06-06-2025 14:27:05 GBp 550 498.60 XLON xHaNxysQIqy 06-06-2025 14:27:05 GBp 390 498.80 XLON xHaNxysQIq7 06-06-2025 14:27:05 GBp 154 498.80 XLON xHaNxysQIq9 06-06-2025 14:27:05 GBp 96 498.80 XLON xHaNxysQIqB 06-06-2025 14:27:05 GBp 192 498.80 XLON xHaNxysQIqD 06-06-2025 14:27:05 GBp 233 498.80 XLON xHaNxysQIqI 06-06-2025 14:27:05 GBp 86 498.80 XLON xHaNxysQIqK 06-06-2025 14:27:05 GBp 97 498.60 XLON xHaNxysQIqM 06-06-2025 14:27:05 GBp 98 498.40 XLON xHaNxysQIqO 06-06-2025 14:27:05 GBp 97 498.40 XLON xHaNxysQIqQ 06-06-2025 14:27:05 GBp 226 498.20 XLON xHaNxysQItX 06-06-2025 14:27:05 GBp 329 498.40 XLON xHaNxysQItZ 06-06-2025 14:00:36 GBp 21 497.20 XLON xHaNxysRsLC 06-06-2025 14:00:36 GBp 77 497.20 XLON xHaNxysRsKA 06-06-2025 14:00:36 GBp 79 497.20 XLON xHaNxysRsKC 06-06-2025 14:00:36 GBp 226 497.00 XLON xHaNxysRsKP 06-06-2025 14:00:23 GBp 261 497.20 XLON xHaNxysRtX4 06-06-2025 14:00:04 GBp 182 497.20 XLON xHaNxysRtEa 06-06-2025 14:00:04 GBp 147 497.20 XLON xHaNxysRtEY 06-06-2025 13:59:40 GBp 329 497.40 XLON xHaNxysRqft 06-06-2025 13:43:22 GBp 26 496.40 XLON xHaNxysRaub 06-06-2025 13:43:22 GBp 283 496.40 XLON xHaNxysRauZ 06-06-2025 13:36:44 GBp 207 495.60 XLON xHaNxysRlZj 06-06-2025 13:36:44 GBp 348 495.80 XLON xHaNxysRlZl 06-06-2025 13:30:02 GBp 83 494.80 XLON xHaNxysRKsB 06-06-2025 13:29:59 GBp 160 494.80 XLON xHaNxysRK5g 06-06-2025 13:29:42 GBp 106 495.20 XLON xHaNxysRKLR 06-06-2025 13:29:42 GBp 154 495.20 XLON xHaNxysRKLT 06-06-2025 13:29:42 GBp 318 495.20 XLON xHaNxysRKLV 06-06-2025 13:29:42 GBp 92 495.20 XLON xHaNxysRKKh 06-06-2025 13:29:42 GBp 171 495.20 XLON xHaNxysRKKj 06-06-2025 13:29:42 GBp 5 495.20 XLON xHaNxysRKKl 06-06-2025 13:29:31 GBp 246 495.00 XLON xHaNxysRKQp 06-06-2025 13:29:31 GBp 1,040 495.20 XLON xHaNxysRKQ3 06-06-2025 13:29:31 GBp 72 495.20 XLON xHaNxysRKQ5 06-06-2025 13:29:30 GBp 1,319 495.20 XLON xHaNxysRLbY 06-06-2025 13:29:30 GBp 1,193 495.20 XLON xHaNxysRLbq 06-06-2025 13:29:30 GBp 150 495.20 XLON xHaNxysRLbs 06-06-2025 13:29:30 GBp 30 495.20 XLON xHaNxysRLbu 06-06-2025 13:29:30 GBp 1,159 495.20 XLON xHaNxysRLbG 06-06-2025 13:29:30 GBp 59 495.20 XLON xHaNxysRLbI 06-06-2025 13:29:30 GBp 100 495.20 XLON xHaNxysRLbM 06-06-2025 13:29:30 GBp 557 495.20 XLON xHaNxysRLaX 06-06-2025 13:29:30 GBp 22 495.20 XLON xHaNxysRLab 06-06-2025 12:54:55 GBp 303 495.00 XLON xHaNxysRBrr 06-06-2025 12:43:13 GBp 588 494.60 XLON xHaNxysKpxp 06-06-2025 12:40:16 GBp 158 494.80 XLON xHaNxysKn7M 06-06-2025 12:40:16 GBp 317 494.80 XLON xHaNxysKn7O 06-06-2025 12:37:19 GBp 120 494.80 XLON xHaNxysK$$u 06-06-2025 12:37:19 GBp 22 494.80 XLON xHaNxysK$$5 06-06-2025 12:37:19 GBp 175 494.80 XLON xHaNxysK$$9 06-06-2025 12:28:43 GBp 391 494.80 XLON xHaNxysKvvp 06-06-2025 12:28:43 GBp 20 494.80 XLON xHaNxysKvvr 06-06-2025 12:26:50 GBp 73 494.80 XLON xHaNxysKcGx 06-06-2025 12:26:50 GBp 426 494.80 XLON xHaNxysKcGz 06-06-2025 12:22:52 GBp 521 494.80 XLON xHaNxysKb6x 06-06-2025 12:14:20 GBp 675 494.80 XLON xHaNxysKljl 06-06-2025 12:14:20 GBp 329 494.60 XLON xHaNxysKlju 06-06-2025 12:11:16 GBp 126 494.80 XLON xHaNxysKjgG 06-06-2025 12:11:16 GBp 410 494.80 XLON xHaNxysKjgI 06-06-2025 12:11:16 GBp 329 494.80 XLON xHaNxysKjgS 06-06-2025 12:06:28 GBp 498 494.80 XLON xHaNxysKePQ 06-06-2025 12:04:22 GBp 122 494.80 XLON xHaNxysKM3r 06-06-2025 12:04:22 GBp 46 494.80 XLON xHaNxysKM3u 06-06-2025 11:59:57 GBp 139 494.60 XLON xHaNxysKI5N 06-06-2025 11:53:48 GBp 354 494.80 XLON xHaNxysKUnT 06-06-2025 11:53:35 GBp 429 495.00 XLON xHaNxysKUu5 06-06-2025 11:48:10 GBp 506 495.00 XLON xHaNxysKQv1 06-06-2025 11:40:58 GBp 251 495.40 XLON xHaNxysK72g 06-06-2025 11:40:57 GBp 362 495.60 XLON xHaNxysK72E 06-06-2025 11:40:54 GBp 510 495.80 XLON xHaNxysK7CX 06-06-2025 11:31:14 GBp 330 495.40 XLON xHaNxysKEwN 06-06-2025 11:31:14 GBp 371 495.60 XLON xHaNxysKE5Z 06-06-2025 11:25:55 GBp 229 495.80 XLON xHaNxysKAsZ 06-06-2025 11:25:00 GBp 419 496.00 XLON xHaNxysKAVI 06-06-2025 11:23:11 GBp 580 496.20 XLON xHaNxysK8om 06-06-2025 11:23:11 GBp 154 496.20 XLON xHaNxysK8oo 06-06-2025 11:23:11 GBp 746 496.20 XLON xHaNxysK8ou 06-06-2025 11:23:11 GBp 97 496.20 XLON xHaNxysK8ow 06-06-2025 11:23:10 GBp 721 496.20 XLON xHaNxysK8o8 06-06-2025 11:23:10 GBp 167 496.20 XLON xHaNxysK8oA 06-06-2025 11:23:10 GBp 63 496.20 XLON xHaNxysK8oC 06-06-2025 11:23:10 GBp 272 496.20 XLON xHaNxysK8oE 06-06-2025 11:23:10 GBp 211 496.20 XLON xHaNxysK8oU 06-06-2025 11:23:10 GBp 81 496.20 XLON xHaNxysK8za 06-06-2025 11:23:10 GBp 410 496.20 XLON xHaNxysK8zW 06-06-2025 11:23:10 GBp 167 496.20 XLON xHaNxysK8zY 06-06-2025 11:23:10 GBp 24 496.20 XLON xHaNxysK8zB 06-06-2025 11:23:10 GBp 100 496.20 XLON xHaNxysK8zD 06-06-2025 11:23:10 GBp 777 496.20 XLON xHaNxysK8z9 06-06-2025 11:23:10 GBp 270 496.20 XLON xHaNxysK8yb 06-06-2025 11:23:10 GBp 143 496.20 XLON xHaNxysK8yd 06-06-2025 11:23:10 GBp 81 496.20 XLON xHaNxysK8yf 06-06-2025 11:23:10 GBp 162 496.20 XLON xHaNxysK8yh 06-06-2025 11:23:10 GBp 24 496.20 XLON xHaNxysK8yj 06-06-2025 11:23:10 GBp 226 496.00 XLON xHaNxysK8yy 06-06-2025 11:23:10 GBp 314 496.20 XLON xHaNxysK8y@ 06-06-2025 11:23:10 GBp 15 496.20 XLON xHaNxysK8y0 06-06-2025 11:21:43 GBp 329 496.20 XLON xHaNxysK9vH 06-06-2025 11:19:08 GBp 329 496.20 XLON xHaNxysLtsq 06-06-2025 11:14:52 GBp 329 496.20 XLON xHaNxysLot6 06-06-2025 11:04:23 GBp 226 495.60 XLON xHaNxysLwuL 06-06-2025 11:04:23 GBp 329 495.80 XLON xHaNxysLwuN 06-06-2025 10:38:33 GBp 329 495.00 XLON xHaNxysLMu3 06-06-2025 10:34:45 GBp 14 495.00 XLON xHaNxysLL@T 06-06-2025 10:28:20 GBp 259 494.60 XLON xHaNxysLUrB 06-06-2025 10:28:20 GBp 101 494.60 XLON xHaNxysLUrD 06-06-2025 10:24:56 GBp 372 494.80 XLON xHaNxysLSHu 06-06-2025 10:23:35 GBp 313 495.20 XLON xHaNxysLTM9 06-06-2025 10:23:35 GBp 329 495.40 XLON xHaNxysLTMB 06-06-2025 10:20:59 GBp 171 495.40 XLON xHaNxysLRJt 06-06-2025 10:15:34 GBp 329 495.00 XLON xHaNxysL7Vj 06-06-2025 10:15:33 GBp 226 495.20 XLON xHaNxysL7VH 06-06-2025 10:15:32 GBp 1,011 495.60 XLON xHaNxysL7VS 06-06-2025 10:15:32 GBp 26 495.60 XLON xHaNxysL7VU 06-06-2025 10:15:32 GBp 22 495.60 XLON xHaNxysL7UY 06-06-2025 10:15:32 GBp 110 495.60 XLON xHaNxysL7UW 06-06-2025 10:15:32 GBp 219 495.60 XLON xHaNxysL7Ux 06-06-2025 10:15:32 GBp 744 495.60 XLON xHaNxysL7Ur 06-06-2025 10:15:32 GBp 117 495.60 XLON xHaNxysL7Ut 06-06-2025 10:15:32 GBp 90 495.60 XLON xHaNxysL7Uv 06-06-2025 10:15:32 GBp 73 495.60 XLON xHaNxysL7UI 06-06-2025 10:15:32 GBp 750 495.60 XLON xHaNxysL7UK 06-06-2025 10:15:32 GBp 45 495.60 XLON xHaNxysL7UM 06-06-2025 10:15:32 GBp 329 495.40 XLON xHaNxysL7PZ 06-06-2025 10:13:31 GBp 213 495.60 XLON xHaNxysL5vQ 06-06-2025 10:13:31 GBp 214 495.60 XLON xHaNxysL5uW 06-06-2025 10:13:20 GBp 346 495.60 XLON xHaNxysL56w 06-06-2025 10:13:20 GBp 333 495.60 XLON xHaNxysL564 06-06-2025 10:13:20 GBp 346 495.60 XLON xHaNxysL56A 06-06-2025 10:13:19 GBp 198 495.60 XLON xHaNxysL56M 06-06-2025 10:13:19 GBp 60 495.60 XLON xHaNxysL56O 06-06-2025 09:51:16 GBp 329 494.60 XLON xHaNxysMo0n 06-06-2025 09:39:41 GBp 329 494.20 XLON xHaNxysMupE 06-06-2025 09:30:09 GBp 151 494.60 XLON xHaNxysMWak 06-06-2025 09:30:09 GBp 217 494.60 XLON xHaNxysMWat 06-06-2025 09:29:29 GBp 212 494.80 XLON xHaNxysMW0h 06-06-2025 09:29:29 GBp 305 495.00 XLON xHaNxysMW04 06-06-2025 09:24:08 GBp 275 495.00 XLON xHaNxysMiPu 06-06-2025 09:24:08 GBp 36 495.00 XLON xHaNxysMiPw 06-06-2025 09:22:53 GBp 339 494.40 XLON xHaNxysMjK1 06-06-2025 09:20:23 GBp 297 494.20 XLON xHaNxysMhvP 06-06-2025 09:17:43 GBp 200 494.40 XLON xHaNxysMf5s 06-06-2025 09:17:29 GBp 54 494.40 XLON xHaNxysMf9A 06-06-2025 09:15:21 GBp 247 494.40 XLON xHaNxysMNnJ 06-06-2025 09:15:00 GBp 356 494.60 XLON xHaNxysMN2L 06-06-2025 09:14:59 GBp 518 494.80 XLON xHaNxysMNCx 06-06-2025 09:07:53 GBp 340 495.00 XLON xHaNxysMGTO 06-06-2025 09:07:53 GBp 487 495.20 XLON xHaNxysMGTQ 06-06-2025 09:06:52 GBp 193 495.40 XLON xHaNxysMH2M 06-06-2025 09:02:30 GBp 298 494.20 XLON xHaNxysMSOr 06-06-2025 09:02:30 GBp 21 494.20 XLON xHaNxysMSOt 06-06-2025 09:00:46 GBp 273 494.80 XLON xHaNxysMQzM 06-06-2025 09:00:45 GBp 338 495.00 XLON xHaNxysMQy1 06-06-2025 09:00:33 GBp 254 495.20 XLON xHaNxysMQ7R 06-06-2025 09:00:33 GBp 292 495.20 XLON xHaNxysMQ6c 06-06-2025 09:00:13 GBp 329 495.40 XLON xHaNxysMQKQ 06-06-2025 08:58:24 GBp 243 495.60 XLON xHaNxysMOyQ 06-06-2025 08:58:24 GBp 86 495.60 XLON xHaNxysMOyS 06-06-2025 08:53:10 GBp 152 496.00 XLON xHaNxysM4UI 06-06-2025 08:53:00 GBp 169 495.80 XLON xHaNxysM5ij 06-06-2025 08:53:00 GBp 76 495.60 XLON xHaNxysM5lW 06-06-2025 08:53:00 GBp 104 495.60 XLON xHaNxysM5lY 06-06-2025 08:52:59 GBp 60 495.60 XLON xHaNxysM5lJ 06-06-2025 08:52:59 GBp 152 495.60 XLON xHaNxysM5lL 06-06-2025 08:52:59 GBp 104 495.60 XLON xHaNxysM5lN 06-06-2025 08:52:59 GBp 329 495.40 XLON xHaNxysM5lU 06-06-2025 08:46:35 GBp 1,252 495.20 XLON xHaNxysMEBT 06-06-2025 08:46:35 GBp 126 495.20 XLON xHaNxysMEBV 06-06-2025 08:35:40 GBp 9 494.40 XLON xHaNxysNq5A 06-06-2025 08:34:29 GBp 305 494.20 XLON xHaNxysNr0s 06-06-2025 08:34:21 GBp 507 494.40 XLON xHaNxysNrMO 06-06-2025 08:28:35 GBp 194 494.00 XLON xHaNxysNyif 06-06-2025 08:28:35 GBp 279 494.20 XLON xHaNxysNyih 06-06-2025 08:25:35 GBp 226 494.00 XLON xHaNxysNx6g 06-06-2025 08:25:35 GBp 327 494.20 XLON xHaNxysNx6i 06-06-2025 08:22:14 GBp 325 494.80 XLON xHaNxysNds1 06-06-2025 08:22:07 GBp 357 495.00 XLON xHaNxysNd5B 06-06-2025 08:18:27 GBp 334 496.40 XLON xHaNxysNYTp 06-06-2025 08:18:27 GBp 478 496.60 XLON xHaNxysNYTr 06-06-2025 08:15:59 GBp 880 499.00 XLON xHaNxysNXqT 06-06-2025 08:15:59 GBp 624 499.00 XLON xHaNxysNXta 06-06-2025 08:15:59 GBp 806 499.00 XLON xHaNxysNXte 06-06-2025 08:15:59 GBp 110 499.00 XLON xHaNxysNXtg 06-06-2025 08:15:59 GBp 21 499.00 XLON xHaNxysNXti