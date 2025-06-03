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ZULAL WELLNESS RESORT BY CHIVA-SOM WINS TWO PRESTIGIOUS TITLES AT FACT DINING AWARDS 2025
(MENAFN- BLJ Worldwide) QATAR, 02 JUNE 2025 - ZULAL WELLNESS RESORT BY CHIVA-SOM, THE MIDDLE EA’T’S FIRST AND LARGEST FULL-IMMERSION WELLNESS DESTINATION, PROUDLY ANNOUNCES ITS DUAL TRIUMPH AT THE FACT DINING AWARDS 2025, REINFORCING ITS COMMITMENT TO WELLNESS-INSPIRED, SUSTAINABLE CUISINE ROOTED IN TRADITION AND INNOVATION.
• AL SIDR RESTAURANT HAS BEEN NAMED THE BEST GREEN & CLEAN RESTAURANT FOR THE THIRD CONSECUTIVE YEAR, A REMARKABLE ACHIEVEMENT THAT REFLECTS ITS CONSISTENT EXCELLENCE IN MINDFUL DINING.
• ACACIA RESTAURANT CELEBRATES ITS FIRST WIN AS THE BEST MIDDLE EASTERN RESTAURANT, RECOGNISED FOR BLENDING AUTHENTIC REGIONAL FLAVORS WITH A MODERN WELLNESS PHILOSOPHY.
THESE ACCOLADES HIGHLIGHT ZULAL WELLNESS RESOR’’S DISTINCTIVE CULINARY PHILOSOPHY, WHICH PRIORITISES NUTRITION, SUSTAINABLE SOURCING, CALORIE COUNT, AND PORTION BALANCE. MORE THAN JUST A DINING EXPERIENCE, THE RES’RT’S WELLNESS CUISINE IS DESIGNED TO POSITIVELY IMPACT BOTH G’ESTS’ WELLBEING AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. ROOTED IN THE PRINCIPLES OF TRADITIONAL ARABIC & ISLAMIC MEDICINE (TAIM)’ ZULAL’S INGREDIENT-DRIVEN APPROACH EMPHASIZES PURPOSEFUL, SEASONAL, FRESH, AND LOCALLY SOURCED ORGANIC INGREDIENTS, EACH SELECTED TO SUPPORT HOLISTIC HEALTH.
MR. AMMAR SAMAD, GENERAL MANAGER OF ZULAL WELLNESS RESORT, EXPRESSED HIS PRIDE AND G“ATITUDE, “WE ARE DEEPLY HONOURED TO BE RECOGNISED ONCE AGAIN BY THE FACT DINING AWARDS. THESE ACCOLADES REFLECT OUR DEDICATION TO DELIVERING TAIM-INSPIRED WELLNESS CUISINE THAT NOT ONLY NOURISHES THE BODY BUT ALSO ENCOURAGES THE ADOPTION OF SUSTAINABLE AND HEALTHY EATING HABITS ROOTED IN CULTURAL HERITAGE. I WHOLEHEARTEDLY DEDICATE THIS ACHIEVEMENT TO OUR EXCEPTIONAL WELLNESS CULINARY TEAM, WHOSE PASSION AND CREATIVITY CONTINUE TO ELEVATE ZULAL A’ THE REGION’S MOST ICONIC WE”LNESS RESORT.”
EXECUTIVE WELLNESS CHEF MAYYSAM ABDUL KHALEK ALSO SHARED HER APPRECIATION FOR “HE RECOGNITION, “THIS IS A PROUD MOMENT FOR OUR ENTIRE TEAM. OUR MENUS ARE CRAFTED WITH CARE TO SUPPORT THE PRINCIPLES OF TRADITIONAL ARABIC & ISLAMIC MEDICINE, BLENDING NUTRITIONAL INTEGRITY WITH CULINARY ARTISTRY. IT IS OUR MISSION TO PROVIDE GUESTS WITH FOOD THAT HEALS, ENERGISES, AND UPLIFTS, THANKS TO A TEAM THAT BRINGS THIS VISION”TO LIFE EVERY DAY.”
ZULAL WELLNESS RESORT CONTINUES TO SET THE BENCHMARK FOR WELLNESS DINING IN THE REGION, OFFERING GUESTS AN IMMERSIVE CULINARY JOURNEY THAT SUPPORTS THEIR HEALTH GOALS AND CELEBRATES THE TRANSFORMATIVE POWER OF MINDFUL NUTRITION.
FOR MORE INFORMATION OR RESERVATIONS, PLEASE EMAIL ZULAL WELLNESS RESORT BY CHIVA-SOM AT ..., CALL/WHATSAPP +974 4477 6555 OR VISIT
ABOUT ZULAL WELLNESS RESORT BY CHIVA-SOM:
ZULAL WELLNESS RESORT BY CHIVA-SOM IS A UNIQUE WELLBEING HAVEN, BROUGHT TO LIFE B’ QATAR’S PREMIER MASTER DEVELOPERS, MSHEIREB PROPERTI’S. QATAR’S LARGEST WELLNESS DESTINATION, AND THE ’IDDLE EAST’S FIRST FULL IMMERSION WELLBEING RESORT, ZULAL WELLNESS RESORT IS THE WORLD'S FIRST CONTEMPORARY SHOWCASE OF TRADITIONAL ARABIC AND ISLAMIC MEDICINE (TAIM). LOCATED IN KHASOOMA, A PRIVATE COASTAL LOCATION TO THE NORTH OF QATAR, ZULAL WELLNESS RESORT BRINGS VISITORS A DISTINCTIVE WELLNESS EXPERIENCE, OFFERING THE PREMIUM INTERNATIONAL STANDARDS THAT ARE INCLUSIVE OF LOCAL FA‘ILY V’LUES. ‘ZULAL’, WHICH IS AN ARA‘IC WORD MEANING ‘’URE NATURAL WATER,’ OFFERS TWO VENUES FOR HEALTH AND WELLBEING. ADULTS CAN ACCESS A WIDE RANGE OF THERAPEUTIC AND LIFESTYLE ENHANCEMENT TREATMENTS BASED UPON TAIM WELLNESS PRINCIPLES IN THE ZULAL SERENITY, AND ZULAL DISCOVERY ENABLES FAMILIES TO ENJOY POSITIVE WELLNESS EXPERIENCES TOGETHER, INSPIRING YOUNG CHILDREN AND THEIR PARENTS WITH FUN, INTERACTIVE ACTIVITIES THAT ENCOURAGE A HEALTHY LIFESTYLE FOR ALL FAMILY MEMBERS.
• AL SIDR RESTAURANT HAS BEEN NAMED THE BEST GREEN & CLEAN RESTAURANT FOR THE THIRD CONSECUTIVE YEAR, A REMARKABLE ACHIEVEMENT THAT REFLECTS ITS CONSISTENT EXCELLENCE IN MINDFUL DINING.
• ACACIA RESTAURANT CELEBRATES ITS FIRST WIN AS THE BEST MIDDLE EASTERN RESTAURANT, RECOGNISED FOR BLENDING AUTHENTIC REGIONAL FLAVORS WITH A MODERN WELLNESS PHILOSOPHY.
THESE ACCOLADES HIGHLIGHT ZULAL WELLNESS RESOR’’S DISTINCTIVE CULINARY PHILOSOPHY, WHICH PRIORITISES NUTRITION, SUSTAINABLE SOURCING, CALORIE COUNT, AND PORTION BALANCE. MORE THAN JUST A DINING EXPERIENCE, THE RES’RT’S WELLNESS CUISINE IS DESIGNED TO POSITIVELY IMPACT BOTH G’ESTS’ WELLBEING AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. ROOTED IN THE PRINCIPLES OF TRADITIONAL ARABIC & ISLAMIC MEDICINE (TAIM)’ ZULAL’S INGREDIENT-DRIVEN APPROACH EMPHASIZES PURPOSEFUL, SEASONAL, FRESH, AND LOCALLY SOURCED ORGANIC INGREDIENTS, EACH SELECTED TO SUPPORT HOLISTIC HEALTH.
MR. AMMAR SAMAD, GENERAL MANAGER OF ZULAL WELLNESS RESORT, EXPRESSED HIS PRIDE AND G“ATITUDE, “WE ARE DEEPLY HONOURED TO BE RECOGNISED ONCE AGAIN BY THE FACT DINING AWARDS. THESE ACCOLADES REFLECT OUR DEDICATION TO DELIVERING TAIM-INSPIRED WELLNESS CUISINE THAT NOT ONLY NOURISHES THE BODY BUT ALSO ENCOURAGES THE ADOPTION OF SUSTAINABLE AND HEALTHY EATING HABITS ROOTED IN CULTURAL HERITAGE. I WHOLEHEARTEDLY DEDICATE THIS ACHIEVEMENT TO OUR EXCEPTIONAL WELLNESS CULINARY TEAM, WHOSE PASSION AND CREATIVITY CONTINUE TO ELEVATE ZULAL A’ THE REGION’S MOST ICONIC WE”LNESS RESORT.”
EXECUTIVE WELLNESS CHEF MAYYSAM ABDUL KHALEK ALSO SHARED HER APPRECIATION FOR “HE RECOGNITION, “THIS IS A PROUD MOMENT FOR OUR ENTIRE TEAM. OUR MENUS ARE CRAFTED WITH CARE TO SUPPORT THE PRINCIPLES OF TRADITIONAL ARABIC & ISLAMIC MEDICINE, BLENDING NUTRITIONAL INTEGRITY WITH CULINARY ARTISTRY. IT IS OUR MISSION TO PROVIDE GUESTS WITH FOOD THAT HEALS, ENERGISES, AND UPLIFTS, THANKS TO A TEAM THAT BRINGS THIS VISION”TO LIFE EVERY DAY.”
ZULAL WELLNESS RESORT CONTINUES TO SET THE BENCHMARK FOR WELLNESS DINING IN THE REGION, OFFERING GUESTS AN IMMERSIVE CULINARY JOURNEY THAT SUPPORTS THEIR HEALTH GOALS AND CELEBRATES THE TRANSFORMATIVE POWER OF MINDFUL NUTRITION.
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ZULAL WELLNESS RESORT BY CHIVA-SOM IS A UNIQUE WELLBEING HAVEN, BROUGHT TO LIFE B’ QATAR’S PREMIER MASTER DEVELOPERS, MSHEIREB PROPERTI’S. QATAR’S LARGEST WELLNESS DESTINATION, AND THE ’IDDLE EAST’S FIRST FULL IMMERSION WELLBEING RESORT, ZULAL WELLNESS RESORT IS THE WORLD'S FIRST CONTEMPORARY SHOWCASE OF TRADITIONAL ARABIC AND ISLAMIC MEDICINE (TAIM). LOCATED IN KHASOOMA, A PRIVATE COASTAL LOCATION TO THE NORTH OF QATAR, ZULAL WELLNESS RESORT BRINGS VISITORS A DISTINCTIVE WELLNESS EXPERIENCE, OFFERING THE PREMIUM INTERNATIONAL STANDARDS THAT ARE INCLUSIVE OF LOCAL FA‘ILY V’LUES. ‘ZULAL’, WHICH IS AN ARA‘IC WORD MEANING ‘’URE NATURAL WATER,’ OFFERS TWO VENUES FOR HEALTH AND WELLBEING. ADULTS CAN ACCESS A WIDE RANGE OF THERAPEUTIC AND LIFESTYLE ENHANCEMENT TREATMENTS BASED UPON TAIM WELLNESS PRINCIPLES IN THE ZULAL SERENITY, AND ZULAL DISCOVERY ENABLES FAMILIES TO ENJOY POSITIVE WELLNESS EXPERIENCES TOGETHER, INSPIRING YOUNG CHILDREN AND THEIR PARENTS WITH FUN, INTERACTIVE ACTIVITIES THAT ENCOURAGE A HEALTHY LIFESTYLE FOR ALL FAMILY MEMBERS.
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