Jepang Incar Terobosan Strategis di G7, Usung Diplomasi Ekonomi di Tengah Ketegangan Perdagangan Global

(Tokyo, 3 Jun 2025) – Menjelang KTT G7 di Kanada, Jepang semakin gencar mendorong kemajuan dalam negosiasi perdagangan berisiko tinggi dengan Amerika Serikat. Tujuannya: mengubah sengketa tarif yang belakangan mencuat menjadi peluang kerja sama bilateral yang lebih dalam. Di tengah perubahan aliansi global dan tekanan ekonomi yang terus meningkat, strategi diplomasi dan ekonomi Jepang diperkirakan akan menjadi sorotan utama dalam pertemuan multilateral ini.

"Latar belakang inflasi Jepang dan ketegangan perdagangan dengan AS mencerminkan kalibrasi ulang yang lebih luas yang sedang berlangsung dalam kebijakan ekonomi global. Karena Tokyo mencari penyelarasan strategis di G7, investor harus tetap fokus pada fundamental jangka panjang dalam lingkungan ekonomi yang semakin multipolar," kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd.

Pemerintah Jepang kini mengubah pendekatannya terhadap sengketa tarif dengan Amerika Serikat, dari sebelumnya bersifat reaktif menjadi lebih proaktif dalam negosiasi. Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang sebelumnya menyebut tarif AS-terutama bea masuk 25% atas ekspor mobil Jepang-sebagai“krisis nasional,” kini mulai menggunakan nada yang lebih fokus pada hasil. Kepala negosiator perdagangan Jepang, Ryosei Akazawa, baru saja kembali dari Washington dan telah melaporkan perkembangan diskusi dengan pejabat AS. Kedua negara menargetkan pengumuman hasil konkret pada KTT G7 yang dijadwalkan berlangsung pertengahan Juni.

Sebagai bagian dari agendanya di G7, Jepang mengusulkan kerja sama yang diperluas dengan AS di sektor seperti pembangunan kapal, navigasi maritim di wilayah Arktik, dan perawatan kapal militer. Usulan ini mencerminkan tujuan strategis Tokyo untuk mengubah ketegangan perdagangan jangka pendek menjadi kerja sama jangka panjang dan keterkaitan ekonomi yang lebih dalam.

Investor global diperkirakan akan mencermati pertemuan ini secara ketat, mencari sinyal kemajuan diplomatik dan koordinasi kebijakan di antara negara-negara ekonomi utama. Peran Jepang sebagai mitra dagang kunci dan pendukung rantai pasok global yang stabil semakin penting di tengah tren proteksionisme dan ketidakpastian fiskal yang meningkat di berbagai belahan dunia.



Tekanan Domestik Perkuat Urgensi Keuntungan Eksternal

Di saat Jepang mengarahkan perhatian ke luar negeri melalui forum G7, tantangan ekonomi di dalam negeri tetap menghantui. Data terbaru dari Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi menunjukkan bahwa inflasi inti konsumen meningkat menjadi 3,5% pada April, kenaikan tahunan tercepat dalam lebih dari dua tahun. Harga pangan melonjak hingga 7,0%, dan harga beras mencatat lonjakan hampir 99% secara tahunan-kenaikan tertinggi dalam lima dekade terakhir.

Tekanan inflasi ini semakin memperumit dilema kebijakan moneter Bank of Japan. Meskipun bank sentral telah menaikkan suku bunga jangka pendek ke level 0,5% pada Januari dan mempertahankannya pada Mei, tantangan tetap besar: menekan lonjakan harga sambil tetap menopang pertumbuhan di tengah tekanan perdagangan global.

Pasar mata uang pun ikut merespons. Nilai tukar Yen Jepang menguat terhadap Dolar AS setelah laporan inflasi dirilis. Pasangan USD/JPY sempat turun di bawah 144,00 dan mendekati 143,00 dalam perdagangan terbaru.



Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor-kantor di pusat-pusat keuangan utama-termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan pasar-pasar berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.



Diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC ); EBC Financial (MU) Ltd terotorisasi dan teregulasi oleh Komisi Layanan Keuangan Mauritius (FSC).



Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga pergolakan pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan sosial utama, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

