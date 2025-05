Pasar Di Titik Kritis: EBC Financial Group Mengkaji Perbedaan Kebijakan Bank Sentral Pasca-Pandemi

Pasar global makin terpecah karena beda arah kebijakan moneter. EBC Financial Group membahas efek keputusan The Fed, pemotongan suku bunga ECB, dan ketegangan geopolitik, bantu trader hadapi kondisi pasar yang berubah-ubah.

Arah Suku Bunga Global Berbeda saat Pasar Merespons Tarif AS, Pelonggaran Eurozone, dan Meningkatnya Risiko Geopolitik.

DC, UNITED STATES, May 15, 2025 /EINPresswire / -- Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kebijakan moneter dunia kini bergerak ke arah yang berbeda. Jika sebelumnya bank sentral di berbagai negara mengambil langkah serupa, kini keputusan mereka mulai berlawanan. Pada 7 Mei, Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat memilih untuk menahan suku bunga tetap di angka 4,25% hingga 4,50%. Keputusan ini diambil meskipun tekanan inflasi masih tinggi dan ketegangan perdagangan terus meningkat. Sementara itu, Bank Sentral Eropa (ECB) justru melakukan langkah sebaliknya dengan menurunkan suku bunga pada bulan April. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan ekonomi di kawasan Euro. Tidak berhenti di situ, pasar juga memperkirakan bahwa Bank of England (BoE) akan segera menyusul dengan pemangkasan suku bunga, bahkan bisa terjadi secepatnya pada hari ini.

Di tengah perkembangan ini, EBC Financial Group (EBC) , perusahaan pialang yang teregulasi secara global, menyoroti bagaimana perbedaan kebijakan moneter yang berkembang ini, dikombinasikan dengan risiko geopolitik baru seperti meningkatnya ketegangan India–Pakistan, membentuk kembali strategi pedagang dan menciptakan permintaan untuk navigasi yang didorong oleh wawasan melalui pasar yang bergejolak.

"Ini adalah perbedaan paling signifikan dalam kebijakan bank sentral utama yang pernah kita lihat sejak periode pemulihan pandemi," kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. "The Fed tetap teguh, sementara Bank Sentral Eropa telah mulai melonggarkan kebijakannya, dan Bank of England mungkin akan mengikutinya. Bagi para pedagang, ini bukan lagi sekadar tentang arah suku bunga, tetapi mengapa arahnya terbagi dan apa artinya bagi posisi global."

The Fed Berhenti Sementara, Namun Ketidakpastian Mendorong Aksi

Sementara Fed mempertahankan suku bunga tetap, dengan alasan ketidakpastian yang besar seputar inflasi dan dampak ekonomi dari tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump, Bank Sentral Eropa memutuskan untuk tidak lagi bersikap ketat bulan lalu, menurunkan suku bunga simpanannya sebesar 25 basis poin menjadi 2,25% -menandai pemotongan suku bunga pertamanya sejak normalisasi era pandemi dimulai. Perbedaan ini menyoroti perpecahan yang semakin besar dalam cara ekonomi utama menanggapi dinamika inflasi, tekanan terkait perdagangan, dan melemahnya indikator pertumbuhan.

Penekanan Ketua Fed Jerome Powell pada kehati-hatian, didorong sebagian oleh ketidakpastian atas dampak inflasi dari tarif baru AS, berbeda dengan perubahan haluan Bank Sentral Eropa baru-baru ini menuju dukungan pertumbuhan, karena memangkas suku bunga untuk melawan momentum yang melambat di seluruh Zona Euro.

Ketegangan Geopolitik Memperkuat Volatilitas Pasar

Ketidakpastian selanjutnya adalah meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama di Asia, di mana meningkatnya retorika konflik antara India dan Pakistan telah memicu kekhawatiran atas ketidakstabilan pasar regional, volatilitas harga energi, dan arus safe haven.

“Ancaman geopolitik muncul kembali sebagai risiko pasar tingkat atas,” komentar Barrett .“Di masa lalu, peristiwa seperti ini mungkin terjadi secara terpisah, tetapi dalam sistem keuangan yang saling terhubung saat ini, konflik yang dirasakan dapat dengan cepat memengaruhi mata uang, komoditas, dan sentimen investor secara global.”

Pasar emas dan minyak telah mencerminkan pergeseran ini. Di pasar komoditas, harga emas telah melonjak, mencapai $3.397 per ons, karena investor mencari aset safe haven di tengah meningkatnya konflik dan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas. Kenaikan ini mencerminkan tren yang lebih luas di mana ketegangan geopolitik mendorong investor ke aset yang dianggap lebih stabil selama periode ketidakpastian.

Di seluruh kelas aset, para pedagang tidak hanya menyesuaikan diri dengan data tetapi juga dengan tidak adanya konsensus global yang jelas. Dengan beberapa bank sentral mengisyaratkan pelonggaran, yang lain tetap stabil, dan yang lainnya masih di bawah tekanan inflasi, tantangannya terletak pada menavigasi dunia di mana indikator-indikator yang biasa tidak lagi berlaku secara universal.

"Ini bukan saatnya untuk observasi pasif," tambah Barrett. "Ini saatnya para pedagang harus secara aktif menafsirkan, beradaptasi, dan tetap mendapatkan informasi. Di EBC, peran kami adalah memberikan kejelasan dan perspektif secara real-time, membantu klien membuat keputusan cerdas bahkan ketika narasi pasar terpecah-pecah."

Di tengah perbedaan global, EBC tetap berkomitmen pada misinya: memberdayakan para pedagang melalui edukasi, transparansi, dan analisis kelas dunia. Dengan operasi yang diatur di seluruh pasar keuangan utama, perusahaan terus menawarkan kepada klien platform berkelas institusional, wawasan multibahasa, dan komentar yang didorong oleh para ahli yang disesuaikan dengan kondisi makro yang terus berkembang.

Apapun gejolak pasar yang terjadi, mulai dari perubahan suku bunga, konflik regional, hingga fluktuasi harga komoditas, EBC siap mendampingi para trader dengan informasi lengkap, sehingga bisa mengambil langkah percaya diri, bukan sekadar reaksi spontan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang EBC, silakan kunjungi .

###

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor-kantor di pusat-pusat keuangan utama-termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan pasar-pasar berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Telah diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd terotorisasi dan teregulasi oleh Komisi Layanan Keuangan Mauritius (FSC).

Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan sosial utama, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

/

Michelle Siow

EBC Financial Group

+ +60 163376040

email us here

Visit us on social media:

LinkedIn

Instagram

Facebook

YouTube

X

Other

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.