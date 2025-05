(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

14 May 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 13 May 2025 it had purchased a total of 143,974 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 140,000 3,974 - Highest price paid (per ordinary share) 476.60p 470.00p - Lowest price paid (per ordinary share) 468.60p 468.60p - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 473.07p 469.36p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 366,875,915 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 366,875,915.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 13-05-2025 16:28:40 GBp 2 472.00 XLON xeaN7ed10m8 13-05-2025 16:28:02 GBp 247 471.80 XLON xeaN7ed11Ju 13-05-2025 16:27:35 GBp 174 472.20 XLON xeaN7ed1EB1 13-05-2025 16:27:35 GBp 27 472.20 XLON xeaN7ed1EB3 13-05-2025 16:27:25 GBp 139 472.20 XLON xeaN7ed1FZj 13-05-2025 16:27:02 GBp 616 472.20 XLON xeaN7ed1FHW 13-05-2025 16:27:02 GBp 220 472.20 XLON xeaN7ed1FMU 13-05-2025 16:25:20 GBp 210 472.00 XLON xeaN7ed1ALG 13-05-2025 16:25:09 GBp 46 472.20 XLON xeaN7ed1Bav 13-05-2025 16:25:08 GBp 200 472.40 XLON xeaN7ed1BXD 13-05-2025 16:25:08 GBp 1,031 472.40 XLON xeaN7ed1BXL 13-05-2025 16:25:05 GBp 16 472.60 XLON xeaN7ed1Bea 13-05-2025 16:25:05 GBp 69 472.60 XLON xeaN7ed1BeW 13-05-2025 16:25:05 GBp 57 472.60 XLON xeaN7ed1BeY 13-05-2025 16:25:05 GBp 9 472.60 XLON xeaN7ed1BfU 13-05-2025 16:24:55 GBp 145 472.60 XLON xeaN7ed1B1Q 13-05-2025 16:24:55 GBp 62 472.60 XLON xeaN7ed1B1S 13-05-2025 16:24:43 GBp 137 472.60 XLON xeaN7ed1BVf 13-05-2025 16:24:35 GBp 65 472.60 XLON xeaN7ed18ho 13-05-2025 16:24:35 GBp 82 472.60 XLON xeaN7ed18hs 13-05-2025 16:24:35 GBp 8 472.60 XLON xeaN7ed18hu 13-05-2025 16:24:25 GBp 64 472.60 XLON xeaN7ed187o 13-05-2025 16:24:25 GBp 69 472.60 XLON xeaN7ed187q 13-05-2025 16:24:25 GBp 29 472.60 XLON xeaN7ed187s 13-05-2025 16:24:25 GBp 7 472.60 XLON xeaN7ed187u 13-05-2025 16:24:15 GBp 124 472.60 XLON xeaN7ed18Ny 13-05-2025 16:23:41 GBp 173 472.60 XLON xeaN7ed1920 13-05-2025 16:23:41 GBp 613 472.60 XLON xeaN7ed1922 13-05-2025 16:21:52 GBp 196 472.60 XLON xeaN7ed2q@4 13-05-2025 16:21:52 GBp 918 472.60 XLON xeaN7ed2qvp 13-05-2025 16:21:52 GBp 156 472.60 XLON xeaN7ed2qvr 13-05-2025 16:21:37 GBp 332 472.80 XLON xeaN7ed2qLg 13-05-2025 16:21:06 GBp 114 472.60 XLON xeaN7ed2r7J 13-05-2025 16:21:06 GBp 363 472.60 XLON xeaN7ed2r7L 13-05-2025 16:20:35 GBp 365 472.60 XLON xeaN7ed2o$h 13-05-2025 16:20:04 GBp 405 472.60 XLON xeaN7ed2prO 13-05-2025 16:20:02 GBp 45 472.60 XLON xeaN7ed2ptv 13-05-2025 16:19:33 GBp 220 472.60 XLON xeaN7ed2mio 13-05-2025 16:19:00 GBp 63 472.60 XLON xeaN7ed2mR4 13-05-2025 16:19:00 GBp 61 472.60 XLON xeaN7ed2mR6 13-05-2025 16:19:00 GBp 37 472.60 XLON xeaN7ed2mR8 13-05-2025 16:19:00 GBp 39 472.60 XLON xeaN7ed2mRA 13-05-2025 16:19:00 GBp 104 472.60 XLON xeaN7ed2mRC 13-05-2025 16:19:00 GBp 201 472.60 XLON xeaN7ed2mRE 13-05-2025 16:19:00 GBp 564 472.60 XLON xeaN7ed2mRG 13-05-2025 16:18:07 GBp 209 472.40 XLON xeaN7ed2@o2 13-05-2025 16:18:07 GBp 638 472.40 XLON xeaN7ed2@o7 13-05-2025 16:15:25 GBp 51 472.20 XLON xeaN7ed2wEM 13-05-2025 16:15:25 GBp 673 472.20 XLON xeaN7ed2wEO 13-05-2025 16:13:16 GBp 35 472.20 XLON xeaN7ed2vO4 13-05-2025 16:13:16 GBp 678 472.20 XLON xeaN7ed2vOF 13-05-2025 16:12:50 GBp 268 472.20 XLON xeaN7ed2c11 13-05-2025 16:12:50 GBp 74 472.20 XLON xeaN7ed2c13 13-05-2025 16:12:50 GBp 174 472.20 XLON xeaN7ed2c15 13-05-2025 16:12:50 GBp 333 472.20 XLON xeaN7ed2c17 13-05-2025 16:09:31 GBp 1,190 472.20 XLON xeaN7ed2Zcs 13-05-2025 16:09:28 GBp 369 472.40 XLON xeaN7ed2ZYO 13-05-2025 16:09:28 GBp 58 472.40 XLON xeaN7ed2ZYQ 13-05-2025 16:09:28 GBp 47 472.40 XLON xeaN7ed2ZYS 13-05-2025 16:09:28 GBp 87 472.40 XLON xeaN7ed2ZYU 13-05-2025 16:09:28 GBp 245 472.40 XLON xeaN7ed2ZjW 13-05-2025 16:09:28 GBp 452 472.40 XLON xeaN7ed2ZjY 13-05-2025 16:09:28 GBp 87 472.40 XLON xeaN7ed2Zjz 13-05-2025 16:09:28 GBp 105 472.40 XLON xeaN7ed2Zjx 13-05-2025 16:09:28 GBp 345 472.40 XLON xeaN7ed2Zjv 13-05-2025 16:09:28 GBp 245 472.40 XLON xeaN7ed2Zj$ 13-05-2025 16:09:28 GBp 472 472.40 XLON xeaN7ed2Zj1 13-05-2025 16:09:28 GBp 569 472.40 XLON xeaN7ed2ZjA 13-05-2025 16:09:28 GBp 909 472.40 XLON xeaN7ed2ZjC 13-05-2025 16:07:42 GBp 140 472.20 XLON xeaN7ed2XyD 13-05-2025 15:59:43 GBp 107 472.60 XLON xeaN7ed2KMe 13-05-2025 15:59:43 GBp 690 472.60 XLON xeaN7ed2KMg 13-05-2025 15:59:43 GBp 1,984 472.80 XLON xeaN7ed2KMB 13-05-2025 15:59:43 GBp 479 473.00 XLON xeaN7ed2KMS 13-05-2025 15:59:43 GBp 397 473.00 XLON xeaN7ed2KHX 13-05-2025 15:59:43 GBp 152 473.00 XLON xeaN7ed2KHv 13-05-2025 15:59:43 GBp 587 473.00 XLON xeaN7ed2KH7 13-05-2025 15:53:46 GBp 142 473.00 XLON xeaN7ed2SLB 13-05-2025 15:51:39 GBp 824 472.20 XLON xeaN7ed2R98 13-05-2025 15:50:51 GBp 43 472.40 XLON xeaN7ed2OPX 13-05-2025 15:50:51 GBp 173 472.40 XLON xeaN7ed2OPY 13-05-2025 15:50:51 GBp 77 472.40 XLON xeaN7ed2OPa 13-05-2025 15:50:51 GBp 63 472.40 XLON xeaN7ed2OPc 13-05-2025 15:50:51 GBp 65 472.40 XLON xeaN7ed2OPe 13-05-2025 15:50:51 GBp 166 472.40 XLON xeaN7ed2OPg 13-05-2025 15:50:51 GBp 119 472.40 XLON xeaN7ed2OPi 13-05-2025 15:50:51 GBp 515 472.20 XLON xeaN7ed2OPr 13-05-2025 15:49:04 GBp 166 472.20 XLON xeaN7ed27Al 13-05-2025 15:48:33 GBp 61 472.20 XLON xeaN7ed244O 13-05-2025 15:48:33 GBp 151 472.20 XLON xeaN7ed244S 13-05-2025 15:48:02 GBp 250 472.20 XLON xeaN7ed25oP 13-05-2025 15:46:29 GBp 157 472.20 XLON xeaN7ed23Jo 13-05-2025 15:46:29 GBp 166 472.20 XLON xeaN7ed23Jv 13-05-2025 15:46:29 GBp 127 472.20 XLON xeaN7ed23Jx 13-05-2025 15:46:29 GBp 41 472.20 XLON xeaN7ed23Jz 13-05-2025 15:46:29 GBp 34 472.20 XLON xeaN7ed23J$ 13-05-2025 15:46:29 GBp 97 472.20 XLON xeaN7ed23J1 13-05-2025 15:46:29 GBp 203 472.20 XLON xeaN7ed23J5 13-05-2025 15:43:30 GBp 231 472.00 XLON xeaN7ed2CSh 13-05-2025 15:43:30 GBp 658 472.00 XLON xeaN7ed2CSo 13-05-2025 15:42:25 GBp 646 472.00 XLON xeaN7ed2A2$ 13-05-2025 15:40:27 GBp 106 471.60 XLON xeaN7ed29Kp 13-05-2025 15:40:27 GBp 55 471.60 XLON xeaN7ed29K@ 13-05-2025 15:40:27 GBp 269 471.80 XLON xeaN7ed29NX 13-05-2025 15:40:26 GBp 172 472.00 XLON xeaN7ed29Hw 13-05-2025 15:38:19 GBp 284 472.00 XLON xeaN7ed3rbh 13-05-2025 15:38:17 GBp 676 472.00 XLON xeaN7ed3rcD 13-05-2025 15:37:42 GBp 257 472.20 XLON xeaN7ed3rV0 13-05-2025 15:37:42 GBp 130 472.20 XLON xeaN7ed3rV2 13-05-2025 15:37:42 GBp 50 472.20 XLON xeaN7ed3rV8 13-05-2025 15:36:59 GBp 275 472.00 XLON xeaN7ed3pfM 13-05-2025 15:36:59 GBp 1,442 472.00 XLON xeaN7ed3peb 13-05-2025 15:32:47 GBp 63 471.40 XLON xeaN7ed3zZp 13-05-2025 15:32:47 GBp 252 471.40 XLON xeaN7ed3zZr 13-05-2025 15:32:47 GBp 410 471.40 XLON xeaN7ed3zZA 13-05-2025 15:31:30 GBp 33 471.40 XLON xeaN7ed3xns 13-05-2025 15:31:30 GBp 39 471.40 XLON xeaN7ed3xnw 13-05-2025 15:31:30 GBp 130 471.40 XLON xeaN7ed3xny 13-05-2025 15:30:28 GBp 388 471.20 XLON xeaN7ed3uNP 13-05-2025 15:30:28 GBp 19 471.20 XLON xeaN7ed3uNR 13-05-2025 15:30:00 GBp 416 471.20 XLON xeaN7ed3vLj 13-05-2025 15:30:00 GBp 395 471.20 XLON xeaN7ed3vLs 13-05-2025 15:28:27 GBp 59 471.40 XLON xeaN7ed3a7m 13-05-2025 15:28:27 GBp 167 471.40 XLON xeaN7ed3a7s 13-05-2025 15:28:01 GBp 184 471.40 XLON xeaN7ed3beX 13-05-2025 15:26:09 GBp 303 471.40 XLON xeaN7ed3WYa 13-05-2025 15:24:35 GBp 341 471.60 XLON xeaN7ed3lX0 13-05-2025 15:24:35 GBp 218 471.60 XLON xeaN7ed3lX2 13-05-2025 15:24:35 GBp 423 471.20 XLON xeaN7ed3lXB 13-05-2025 15:23:34 GBp 111 471.60 XLON xeaN7ed3iLu 13-05-2025 15:23:34 GBp 59 471.60 XLON xeaN7ed3iLw 13-05-2025 15:23:34 GBp 64 471.60 XLON xeaN7ed3iLy 13-05-2025 15:23:34 GBp 75 471.60 XLON xeaN7ed3iL8 13-05-2025 15:23:34 GBp 48 471.60 XLON xeaN7ed3iLC 13-05-2025 15:23:34 GBp 123 471.60 XLON xeaN7ed3iLO 13-05-2025 15:22:43 GBp 387 471.40 XLON xeaN7ed3jUP 13-05-2025 15:21:22 GBp 179 471.40 XLON xeaN7ed3er4 13-05-2025 15:21:22 GBp 2 471.40 XLON xeaN7ed3er6 13-05-2025 15:21:20 GBp 365 471.40 XLON xeaN7ed3es8 13-05-2025 15:20:17 GBp 159 471.40 XLON xeaN7ed3Myh 13-05-2025 15:20:17 GBp 171 471.80 XLON xeaN7ed3Myx 13-05-2025 15:20:16 GBp 385 471.60 XLON xeaN7ed3My@ 13-05-2025 15:17:00 GBp 83 471.20 XLON xeaN7ed3JR@ 13-05-2025 15:17:00 GBp 160 471.20 XLON xeaN7ed3JRy 13-05-2025 15:15:24 GBp 138 471.40 XLON xeaN7ed3U9o 13-05-2025 15:15:24 GBp 290 471.60 XLON xeaN7ed3U9B 13-05-2025 15:15:02 GBp 105 471.80 XLON xeaN7ed3VDI 13-05-2025 15:15:02 GBp 150 471.80 XLON xeaN7ed3VDR 13-05-2025 15:15:02 GBp 554 472.00 XLON xeaN7ed3VCO 13-05-2025 15:14:43 GBp 188 472.00 XLON xeaN7ed3SXX 13-05-2025 15:14:43 GBp 128 472.00 XLON xeaN7ed3SXl 13-05-2025 15:14:43 GBp 257 471.80 XLON xeaN7ed3SXw 13-05-2025 15:14:43 GBp 392 472.00 XLON xeaN7ed3SXy 13-05-2025 15:11:36 GBp 323 472.00 XLON xeaN7ed36dA 13-05-2025 15:09:09 GBp 406 472.40 XLON xeaN7ed33YT 13-05-2025 15:09:09 GBp 261 472.40 XLON xeaN7ed33jW 13-05-2025 15:09:09 GBp 598 472.60 XLON xeaN7ed33ja 13-05-2025 15:06:47 GBp 359 472.80 XLON xeaN7ed3F8g 13-05-2025 15:06:33 GBp 141 473.00 XLON xeaN7ed3Csf 13-05-2025 15:06:33 GBp 420 473.00 XLON xeaN7ed3Csh 13-05-2025 15:05:15 GBp 590 473.00 XLON xeaN7ed3AVz 13-05-2025 15:04:04 GBp 528 473.20 XLON xeaN7ed39l3 13-05-2025 15:04:02 GBp 175 473.60 XLON xeaN7ed39gp 13-05-2025 15:04:02 GBp 63 473.60 XLON xeaN7ed39gr 13-05-2025 15:04:02 GBp 58 473.60 XLON xeaN7ed39gt 13-05-2025 15:04:02 GBp 50 473.60 XLON xeaN7ed39g@ 13-05-2025 15:04:02 GBp 250 473.60 XLON xeaN7ed39g0 13-05-2025 15:04:02 GBp 966 473.40 XLON xeaN7ed39g7 13-05-2025 15:04:02 GBp 413 473.80 XLON xeaN7ed39gF 13-05-2025 15:04:02 GBp 2,034 473.80 XLON xeaN7ed39gJ 13-05-2025 15:04:02 GBp 275 473.60 XLON xeaN7ed39gQ 13-05-2025 15:04:02 GBp 397 473.80 XLON xeaN7ed39rW 13-05-2025 14:52:41 GBp 192 474.00 XLON xeaN7edyd6z 13-05-2025 14:52:41 GBp 282 474.00 XLON xeaN7edyd6F 13-05-2025 14:52:41 GBp 584 474.20 XLON xeaN7edyd6H 13-05-2025 14:51:39 GBp 163 474.60 XLON xeaN7edybhS 13-05-2025 14:51:39 GBp 800 474.60 XLON xeaN7edybhU 13-05-2025 14:51:39 GBp 23 474.60 XLON xeaN7edybhO 13-05-2025 14:51:39 GBp 113 474.60 XLON xeaN7edybhQ 13-05-2025 14:51:39 GBp 395 474.40 XLON xeaN7edybge 13-05-2025 14:49:27 GBp 402 474.60 XLON xeaN7edyWpF 13-05-2025 14:48:06 GBp 203 474.80 XLON xeaN7edyklt 13-05-2025 14:48:06 GBp 135 474.80 XLON xeaN7edyklv 13-05-2025 14:47:39 GBp 151 474.80 XLON xeaN7edykOu 13-05-2025 14:46:55 GBp 505 474.60 XLON xeaN7edyilq 13-05-2025 14:46:55 GBp 65 474.60 XLON xeaN7edyils 13-05-2025 14:46:55 GBp 64 474.60 XLON xeaN7edyilu 13-05-2025 14:46:55 GBp 129 474.60 XLON xeaN7edyilw 13-05-2025 14:46:55 GBp 422 474.60 XLON xeaN7edyil7 13-05-2025 14:46:55 GBp 415 474.60 XLON xeaN7edyilA 13-05-2025 14:44:26 GBp 1,424 475.00 XLON xeaN7edyhA1 13-05-2025 14:44:26 GBp 180 475.00 XLON xeaN7edyhA3 13-05-2025 14:44:26 GBp 174 475.00 XLON xeaN7edyhA5 13-05-2025 14:44:26 GBp 64 475.00 XLON xeaN7edyhA7 13-05-2025 14:44:26 GBp 800 475.00 XLON xeaN7edyhA9 13-05-2025 14:44:15 GBp 55 475.00 XLON xeaN7edyhVN 13-05-2025 14:44:15 GBp 56 475.00 XLON xeaN7edyhVP 13-05-2025 14:44:15 GBp 29 475.00 XLON xeaN7edyhVR 13-05-2025 14:44:15 GBp 4 475.00 XLON xeaN7edyhUb 13-05-2025 14:44:15 GBp 479 475.00 XLON xeaN7edyhUZ 13-05-2025 14:44:15 GBp 169 475.00 XLON xeaN7edyhUh 13-05-2025 14:44:15 GBp 250 475.00 XLON xeaN7edyhUk 13-05-2025 14:44:15 GBp 118 475.20 XLON xeaN7edyhUr 13-05-2025 14:44:15 GBp 1,447 475.20 XLON xeaN7edyhUt 13-05-2025 14:44:15 GBp 63 475.20 XLON xeaN7edyhUv 13-05-2025 14:44:15 GBp 177 475.20 XLON xeaN7edyhU2 13-05-2025 14:35:08 GBp 102 474.60 XLON xeaN7edyT91 13-05-2025 14:33:08 GBp 65 474.40 XLON xeaN7edyPYn 13-05-2025 14:33:08 GBp 349 474.40 XLON xeaN7edyPYt 13-05-2025 14:33:08 GBp 59 474.40 XLON xeaN7edyPYv 13-05-2025 14:33:08 GBp 360 474.40 XLON xeaN7edyPY$ 13-05-2025 14:33:08 GBp 365 474.40 XLON xeaN7edyPYB 13-05-2025 14:33:08 GBp 367 474.40 XLON xeaN7edyPjk 13-05-2025 14:33:00 GBp 320 474.20 XLON xeaN7edyP@Y 13-05-2025 14:30:53 GBp 16 474.20 XLON xeaN7edy5Dp 13-05-2025 14:25:03 GBp 154 474.40 XLON xeaN7edyDSY 13-05-2025 14:25:03 GBp 299 474.60 XLON xeaN7edyDSa 13-05-2025 14:25:02 GBp 685 474.80 XLON xeaN7edyDUn 13-05-2025 14:25:02 GBp 720 475.00 XLON xeaN7edyDUq 13-05-2025 14:25:02 GBp 44 475.00 XLON xeaN7edyDUs 13-05-2025 14:25:02 GBp 137 475.00 XLON xeaN7edyDUu 13-05-2025 14:25:02 GBp 250 475.00 XLON xeaN7edyDUw 13-05-2025 14:25:02 GBp 800 475.00 XLON xeaN7edyDUy 13-05-2025 14:25:02 GBp 146 474.80 XLON xeaN7edyDU@ 13-05-2025 14:25:02 GBp 64 474.80 XLON xeaN7edyDU3 13-05-2025 14:25:02 GBp 326 474.80 XLON xeaN7edyDUI 13-05-2025 14:17:40 GBp 200 475.00 XLON xeaN7edzoMS 13-05-2025 14:13:11 GBp 58 475.00 XLON xeaN7edzybX 13-05-2025 14:13:11 GBp 503 475.00 XLON xeaN7edz$QV 13-05-2025 14:13:11 GBp 297 474.80 XLON xeaN7edzybc 13-05-2025 14:09:35 GBp 365 475.00 XLON xeaN7edzukd 13-05-2025 14:09:35 GBp 290 475.00 XLON xeaN7edzukm 13-05-2025 14:08:19 GBp 158 475.20 XLON xeaN7edzv96 13-05-2025 14:03:51 GBp 12 475.20 XLON xeaN7edzZWc 13-05-2025 14:03:51 GBp 65 475.20 XLON xeaN7edzZWe 13-05-2025 14:03:51 GBp 158 475.20 XLON xeaN7edzZWg 13-05-2025 14:03:51 GBp 58 475.20 XLON xeaN7edzZWi 13-05-2025 14:03:51 GBp 282 475.00 XLON xeaN7edzZWs 13-05-2025 14:03:51 GBp 405 475.20 XLON xeaN7edzZW1 13-05-2025 14:00:15 GBp 213 475.20 XLON xeaN7edzlfI 13-05-2025 13:59:11 GBp 11 475.40 XLON xeaN7edzist 13-05-2025 13:59:11 GBp 252 475.40 XLON xeaN7edzisv 13-05-2025 13:58:17 GBp 274 475.20 XLON xeaN7edzjsU 13-05-2025 13:58:06 GBp 394 475.40 XLON xeaN7edzj73 13-05-2025 13:57:59 GBp 99 475.60 XLON xeaN7edzj81 13-05-2025 13:57:59 GBp 156 475.60 XLON xeaN7edzj83 13-05-2025 13:57:59 GBp 143 475.60 XLON xeaN7edzj85 13-05-2025 13:57:59 GBp 15 475.60 XLON xeaN7edzj87 13-05-2025 13:56:57 GBp 3 475.60 XLON xeaN7edzgPu 13-05-2025 13:56:57 GBp 181 475.60 XLON xeaN7edzgPw 13-05-2025 13:55:24 GBp 95 475.60 XLON xeaN7edzezI 13-05-2025 13:55:24 GBp 290 475.60 XLON xeaN7edzezK 13-05-2025 13:55:24 GBp 44 475.60 XLON xeaN7edzezM 13-05-2025 13:54:22 GBp 107 475.60 XLON xeaN7edzfp4 13-05-2025 13:54:22 GBp 69 475.60 XLON xeaN7edzfp6 13-05-2025 13:50:22 GBp 205 475.40 XLON xeaN7edzL7m 13-05-2025 13:50:22 GBp 466 475.40 XLON xeaN7edzL7$ 13-05-2025 13:46:20 GBp 217 475.40 XLON xeaN7edzHCg 13-05-2025 13:46:19 GBp 257 475.60 XLON xeaN7edzHCK 13-05-2025 13:44:14 GBp 301 475.80 XLON xeaN7edzVI5 13-05-2025 13:43:35 GBp 306 475.80 XLON xeaN7edzSFb 13-05-2025 13:43:35 GBp 770 476.20 XLON xeaN7edzSFp 13-05-2025 13:43:35 GBp 290 476.00 XLON xeaN7edzSF$ 13-05-2025 13:36:13 GBp 172 475.60 XLON xeaN7edz7yW 13-05-2025 13:36:10 GBp 249 475.80 XLON xeaN7edz7@h 13-05-2025 13:36:10 GBp 487 476.00 XLON xeaN7edz7@v 13-05-2025 13:35:15 GBp 56 476.60 XLON xeaN7edz4qX 13-05-2025 13:35:15 GBp 147 476.60 XLON xeaN7edz4qZ 13-05-2025 13:33:11 GBp 14 476.60 XLON xeaN7edz2us 13-05-2025 13:33:11 GBp 320 476.60 XLON xeaN7edz2uu 13-05-2025 13:33:11 GBp 162 476.60 XLON xeaN7edz2uw 13-05-2025 13:32:35 GBp 27 476.60 XLON xeaN7edz3ia 13-05-2025 13:32:35 GBp 61 476.60 XLON xeaN7edz3ic 13-05-2025 13:32:35 GBp 59 476.60 XLON xeaN7edz3ie 13-05-2025 13:31:34 GBp 38 476.40 XLON xeaN7edz0vf 13-05-2025 13:31:34 GBp 54 476.40 XLON xeaN7edz0vh 13-05-2025 13:31:34 GBp 55 476.40 XLON xeaN7edz0vj 13-05-2025 13:31:33 GBp 105 476.40 XLON xeaN7edz0v3 13-05-2025 13:31:33 GBp 60 476.40 XLON xeaN7edz0v5 13-05-2025 13:31:33 GBp 62 476.40 XLON xeaN7edz0v7 13-05-2025 13:31:33 GBp 290 475.80 XLON xeaN7edz0ub 13-05-2025 13:30:01 GBp 123 476.40 XLON xeaN7edzEqR 13-05-2025 13:28:35 GBp 64 476.00 XLON xeaN7edzF2a 13-05-2025 13:28:35 GBp 59 476.00 XLON xeaN7edzF2Y 13-05-2025 13:28:35 GBp 1,934 475.80 XLON xeaN7edzF2q 13-05-2025 13:28:35 GBp 34 475.80 XLON xeaN7edzF2s 13-05-2025 13:13:28 GBp 152 474.20 XLON xeaN7ed@muG 13-05-2025 13:12:28 GBp 180 474.60 XLON xeaN7ed@npJ 13-05-2025 13:12:28 GBp 204 474.80 XLON xeaN7ed@npM 13-05-2025 13:12:28 GBp 522 474.80 XLON xeaN7ed@npS 13-05-2025 13:10:52 GBp 15 475.00 XLON xeaN7ed@@Qd 13-05-2025 13:10:52 GBp 151 475.00 XLON xeaN7ed@@Qh 13-05-2025 13:10:52 GBp 59 475.00 XLON xeaN7ed@@Qj 13-05-2025 13:10:52 GBp 62 475.00 XLON xeaN7ed@@Ql 13-05-2025 13:10:52 GBp 10 475.00 XLON xeaN7ed@@Qr 13-05-2025 13:10:52 GBp 282 475.00 XLON xeaN7ed@@Qt 13-05-2025 13:10:52 GBp 24 475.00 XLON xeaN7ed@@Q4 13-05-2025 13:04:36 GBp 210 474.80 XLON xeaN7ed@unb 13-05-2025 13:03:32 GBp 244 475.00 XLON xeaN7ed@vm5 13-05-2025 13:02:32 GBp 309 475.00 XLON xeaN7ed@chg 13-05-2025 13:00:00 GBp 171 475.20 XLON xeaN7ed@aFt 13-05-2025 13:00:00 GBp 254 475.40 XLON xeaN7ed@aFv 13-05-2025 12:59:27 GBp 100 475.80 XLON xeaN7ed@be5 13-05-2025 12:59:27 GBp 41 475.80 XLON xeaN7ed@be7 13-05-2025 12:59:27 GBp 438 475.60 XLON xeaN7ed@beF 13-05-2025 12:57:21 GBp 320 475.80 XLON xeaN7ed@ZaE 13-05-2025 12:57:20 GBp 320 475.80 XLON xeaN7ed@Zc@ 13-05-2025 12:54:59 GBp 125 476.20 XLON xeaN7ed@Xk0 13-05-2025 12:53:18 GBp 202 475.40 XLON xeaN7ed@kvN 13-05-2025 12:53:16 GBp 290 475.60 XLON xeaN7ed@kxs 13-05-2025 12:48:02 GBp 249 475.80 XLON xeaN7ed@g6D 13-05-2025 12:48:02 GBp 135 475.80 XLON xeaN7ed@g6F 13-05-2025 12:43:38 GBp 156 475.40 XLON xeaN7ed@MkR 13-05-2025 12:43:37 GBp 233 475.60 XLON xeaN7ed@Mhj 13-05-2025 12:42:51 GBp 103 475.60 XLON xeaN7ed@MJb 13-05-2025 12:42:51 GBp 245 475.60 XLON xeaN7ed@MJZ 13-05-2025 12:38:34 GBp 156 475.60 XLON xeaN7ed@IiH 13-05-2025 12:37:44 GBp 150 475.80 XLON xeaN7ed@IEe 13-05-2025 12:36:41 GBp 288 475.80 XLON xeaN7ed@Joa 13-05-2025 12:36:41 GBp 172 475.80 XLON xeaN7ed@Joc 13-05-2025 12:36:41 GBp 423 476.00 XLON xeaN7ed@Joz 13-05-2025 12:33:00 GBp 94 476.00 XLON xeaN7ed@UsT 13-05-2025 12:31:25 GBp 20 476.20 XLON xeaN7ed@V7E 13-05-2025 12:31:25 GBp 188 476.20 XLON xeaN7ed@V7G 13-05-2025 12:29:20 GBp 133 475.20 XLON xeaN7ed@TX4 13-05-2025 12:28:23 GBp 3 475.20 XLON xeaN7ed@TKv 13-05-2025 12:28:21 GBp 277 475.40 XLON xeaN7ed@TNc 13-05-2025 12:28:20 GBp 342 475.60 XLON xeaN7ed@TN3 13-05-2025 12:24:35 GBp 246 475.00 XLON xeaN7ed@O2G 13-05-2025 12:23:20 GBp 231 475.00 XLON xeaN7ed@PvY 13-05-2025 12:21:40 GBp 264 475.00 XLON xeaN7ed@62B 13-05-2025 12:21:03 GBp 312 474.80 XLON xeaN7ed@7jt 13-05-2025 12:21:03 GBp 229 475.00 XLON xeaN7ed@7j6 13-05-2025 12:21:03 GBp 447 475.00 XLON xeaN7ed@7j8 13-05-2025 12:16:30 GBp 29 474.40 XLON xeaN7ed@2Vj 13-05-2025 12:16:30 GBp 442 474.40 XLON xeaN7ed@2Vq 13-05-2025 12:11:56 GBp 243 474.40 XLON xeaN7ed@Eqw 13-05-2025 12:08:59 GBp 231 474.80 XLON xeaN7ed@Cxq 13-05-2025 12:08:26 GBp 202 474.60 XLON xeaN7ed@CTJ 13-05-2025 12:08:24 GBp 389 474.80 XLON xeaN7ed@CVl 13-05-2025 12:06:54 GBp 319 475.20 XLON xeaN7ed@AWB 13-05-2025 12:06:54 GBp 169 475.20 XLON xeaN7ed@AWD 13-05-2025 12:06:54 GBp 112 475.20 XLON xeaN7ed@AWF 13-05-2025 12:04:09 GBp 229 474.80 XLON xeaN7ed@8hj 13-05-2025 12:04:07 GBp 332 475.00 XLON xeaN7ed@8r9 13-05-2025 12:03:58 GBp 430 475.20 XLON xeaN7ed@8@4 13-05-2025 12:02:36 GBp 173 475.40 XLON xeaN7ed@9@m 13-05-2025 12:02:31 GBp 447 475.60 XLON xeaN7ed@96E 13-05-2025 12:00:54 GBp 168 475.40 XLON xeaN7ed$ttx 13-05-2025 12:00:05 GBp 1,266 475.40 XLON xeaN7ed$qfD 13-05-2025 12:00:05 GBp 156 476.00 XLON xeaN7ed$qhj 13-05-2025 12:00:05 GBp 16 475.80 XLON xeaN7ed$qhl 13-05-2025 12:00:05 GBp 184 475.80 XLON xeaN7ed$qhn 13-05-2025 12:00:05 GBp 162 475.80 XLON xeaN7ed$qhp 13-05-2025 12:00:05 GBp 160 475.80 XLON xeaN7ed$qhr 13-05-2025 11:59:59 GBp 694 476.00 XLON xeaN7ed$qJS 13-05-2025 11:59:59 GBp 687 476.00 XLON xeaN7ed$qIl 13-05-2025 11:51:24 GBp 131 474.20 XLON xeaN7ed$$Th 13-05-2025 11:46:15 GBp 290 474.40 XLON xeaN7ed$uX@ 13-05-2025 11:36:57 GBp 16 474.40 XLON xeaN7ed$Wrs 13-05-2025 11:35:46 GBp 130 474.40 XLON xeaN7ed$Xln 13-05-2025 11:35:46 GBp 305 474.60 XLON xeaN7ed$XlO 13-05-2025 11:34:57 GBp 349 474.40 XLON xeaN7ed$XPd 13-05-2025 11:34:57 GBp 180 474.40 XLON xeaN7ed$XPf 13-05-2025 11:34:57 GBp 56 474.40 XLON xeaN7ed$XPh 13-05-2025 11:34:57 GBp 60 474.40 XLON xeaN7ed$XPj 13-05-2025 11:34:57 GBp 246 474.40 XLON xeaN7ed$XPo 13-05-2025 11:34:57 GBp 53 474.40 XLON xeaN7ed$XPq 13-05-2025 11:34:57 GBp 175 474.40 XLON xeaN7ed$XPs 13-05-2025 11:34:57 GBp 64 474.40 XLON xeaN7ed$XPu 13-05-2025 11:34:57 GBp 376 474.40 XLON xeaN7ed$XP@ 13-05-2025 11:34:57 GBp 177 474.40 XLON xeaN7ed$XP0 13-05-2025 11:34:57 GBp 60 474.40 XLON xeaN7ed$XP2 13-05-2025 11:34:57 GBp 160 474.40 XLON xeaN7ed$XP4 13-05-2025 11:34:57 GBp 53 474.40 XLON xeaN7ed$XP6 13-05-2025 11:34:57 GBp 800 474.40 XLON xeaN7ed$XPQ 13-05-2025 11:34:57 GBp 230 474.40 XLON xeaN7ed$XPM 13-05-2025 11:34:57 GBp 250 474.40 XLON xeaN7ed$XPO 13-05-2025 11:34:57 GBp 202 474.00 XLON xeaN7ed$XOX 13-05-2025 11:34:57 GBp 290 474.20 XLON xeaN7ed$XOZ 13-05-2025 11:16:22 GBp 159 474.40 XLON xeaN7ed$HVh 13-05-2025 11:16:22 GBp 55 474.40 XLON xeaN7ed$HVj 13-05-2025 11:16:22 GBp 58 474.40 XLON xeaN7ed$HVl 13-05-2025 11:16:22 GBp 42 474.40 XLON xeaN7ed$HV@ 13-05-2025 11:16:22 GBp 136 474.40 XLON xeaN7ed$HV0 13-05-2025 11:16:22 GBp 515 474.40 XLON xeaN7ed$HV2 13-05-2025 11:16:22 GBp 445 474.40 XLON xeaN7ed$HVs 13-05-2025 11:16:22 GBp 55 474.40 XLON xeaN7ed$HVu 13-05-2025 11:16:22 GBp 60 474.40 XLON xeaN7ed$HVw 13-05-2025 11:16:22 GBp 57 474.40 XLON xeaN7ed$HVy 13-05-2025 11:16:22 GBp 285 474.40 XLON xeaN7ed$HVD 13-05-2025 11:16:22 GBp 202 474.00 XLON xeaN7ed$HVM 13-05-2025 11:16:22 GBp 290 474.20 XLON xeaN7ed$HVO 13-05-2025 11:04:03 GBp 108 474.20 XLON xeaN7ed$4E3 13-05-2025 11:04:03 GBp 64 474.20 XLON xeaN7ed$4E5 13-05-2025 11:04:03 GBp 59 474.20 XLON xeaN7ed$4E7 13-05-2025 11:00:32 GBp 202 474.00 XLON xeaN7ed$0g6 13-05-2025 11:00:32 GBp 290 474.20 XLON xeaN7ed$0g8 13-05-2025 11:00:30 GBp 781 475.00 XLON xeaN7ed$0qj 13-05-2025 10:58:15 GBp 91 474.20 XLON xeaN7ed$EIa 13-05-2025 10:58:15 GBp 104 474.20 XLON xeaN7ed$EIY 13-05-2025 10:55:04 GBp 683 474.00 XLON xeaN7ed$A61 13-05-2025 10:55:04 GBp 202 473.60 XLON xeaN7ed$A67 13-05-2025 10:55:04 GBp 290 473.80 XLON xeaN7ed$A6B 13-05-2025 10:51:07 GBp 202 474.00 XLON xeaN7edusoR 13-05-2025 10:51:07 GBp 193 474.20 XLON xeaN7edusoT 13-05-2025 10:47:32 GBp 324 472.80 XLON xeaN7edur88 13-05-2025 10:47:28 GBp 90 473.00 XLON xeaN7edurN6 13-05-2025 10:47:28 GBp 151 473.00 XLON xeaN7edurNA 13-05-2025 10:46:39 GBp 42 473.00 XLON xeaN7eduo05 13-05-2025 10:46:39 GBp 59 473.00 XLON xeaN7eduo07 13-05-2025 10:46:39 GBp 77 473.00 XLON xeaN7eduo09 13-05-2025 10:45:42 GBp 124 473.00 XLON xeaN7edup4m 13-05-2025 10:45:41 GBp 1 473.00 XLON xeaN7edup7p 13-05-2025 10:45:41 GBp 118 473.00 XLON xeaN7edup7r 13-05-2025 10:45:32 GBp 164 473.00 XLON xeaN7edupBo 13-05-2025 10:45:32 GBp 635 473.00 XLON xeaN7edupB1 13-05-2025 10:37:55 GBp 291 472.80 XLON xeaN7eduxz9 13-05-2025 10:35:21 GBp 239 472.80 XLON xeaN7eduvIa 13-05-2025 10:35:03 GBp 442 472.80 XLON xeaN7educli 13-05-2025 10:34:38 GBp 254 473.00 XLON xeaN7educ$1 13-05-2025 10:34:38 GBp 407 473.00 XLON xeaN7educ$3 13-05-2025 10:34:38 GBp 124 473.00 XLON xeaN7educ$B 13-05-2025 10:34:38 GBp 139 473.00 XLON xeaN7educ$H 13-05-2025 10:31:33 GBp 123 473.20 XLON xeaN7edubcK 13-05-2025 10:30:38 GBp 1,144 473.20 XLON xeaN7edubB2 13-05-2025 10:30:38 GBp 39 473.20 XLON xeaN7edubB4 13-05-2025 10:30:38 GBp 51 473.20 XLON xeaN7edubBD 13-05-2025 10:30:38 GBp 96 473.20 XLON xeaN7edubBF 13-05-2025 10:30:38 GBp 175 473.00 XLON xeaN7edubBN 13-05-2025 10:30:38 GBp 223 473.20 XLON xeaN7edubBO 13-05-2025 10:17:04 GBp 248 472.40 XLON xeaN7edufg4 13-05-2025 10:17:04 GBp 293 472.20 XLON xeaN7edufgD 13-05-2025 10:17:04 GBp 422 472.40 XLON xeaN7edufgF 13-05-2025 10:15:04 GBp 105 472.20 XLON xeaN7eduNdU 13-05-2025 10:15:04 GBp 79 472.20 XLON xeaN7eduNca 13-05-2025 10:15:04 GBp 23 472.20 XLON xeaN7eduNcW 13-05-2025 10:15:04 GBp 177 472.20 XLON xeaN7eduNcY 13-05-2025 10:15:00 GBp 190 472.00 XLON xeaN7eduNjb 13-05-2025 10:15:00 GBp 70 472.00 XLON xeaN7eduNjd 13-05-2025 10:11:20 GBp 443 471.20 XLON xeaN7eduI8h 13-05-2025 10:10:26 GBp 167 471.40 XLON xeaN7eduJCw 13-05-2025 10:06:44 GBp 37 471.20 XLON xeaN7eduVdB 13-05-2025 10:06:44 GBp 165 471.20 XLON xeaN7eduVdF 13-05-2025 10:06:42 GBp 290 471.40 XLON xeaN7eduVXA 13-05-2025 10:06:38 GBp 133 471.80 XLON xeaN7eduVi0 13-05-2025 10:06:38 GBp 17 471.80 XLON xeaN7eduVi2 13-05-2025 10:06:38 GBp 14 471.80 XLON xeaN7eduVi4 13-05-2025 10:06:38 GBp 167 471.80 XLON xeaN7eduVi6 13-05-2025 10:06:38 GBp 40 471.80 XLON xeaN7eduVi8 13-05-2025 10:06:38 GBp 53 471.80 XLON xeaN7eduViA 13-05-2025 10:06:38 GBp 78 471.80 XLON xeaN7eduViC 13-05-2025 10:06:38 GBp 163 471.80 XLON xeaN7eduVlb 13-05-2025 10:06:38 GBp 34 471.80 XLON xeaN7eduVld 13-05-2025 10:06:38 GBp 29 471.80 XLON xeaN7eduVlf 13-05-2025 10:06:38 GBp 161 471.80 XLON xeaN7eduVlh 13-05-2025 10:06:38 GBp 81 471.80 XLON xeaN7eduVlj 13-05-2025 10:06:38 GBp 156 471.80 XLON xeaN7eduVll 13-05-2025 10:06:38 GBp 74 471.80 XLON xeaN7eduVlZ 13-05-2025 10:06:38 GBp 167 471.80 XLON xeaN7eduVl@ 13-05-2025 10:06:38 GBp 156 471.80 XLON xeaN7eduVl0 13-05-2025 10:06:38 GBp 143 471.80 XLON xeaN7eduVl8 13-05-2025 10:06:38 GBp 156 471.80 XLON xeaN7eduVlA 13-05-2025 10:06:38 GBp 115 471.80 XLON xeaN7eduVke 13-05-2025 10:06:38 GBp 112 471.80 XLON xeaN7eduVkg 13-05-2025 10:06:37 GBp 109 471.80 XLON xeaN7eduVk1 13-05-2025 10:06:37 GBp 112 471.80 XLON xeaN7eduVk3 13-05-2025 10:00:00 GBp 128 471.20 XLON xeaN7eduP2l 13-05-2025 09:54:20 GBp 63 470.80 XLON xeaN7edu2Js 13-05-2025 09:54:20 GBp 233 470.80 XLON xeaN7edu2Ju 13-05-2025 09:54:19 GBp 151 471.20 XLON xeaN7edu2Tv 13-05-2025 09:54:18 GBp 422 471.20 XLON xeaN7edu2T1 13-05-2025 09:54:18 GBp 151 471.20 XLON xeaN7edu2T3 13-05-2025 09:54:18 GBp 123 471.20 XLON xeaN7edu2So 13-05-2025 09:48:58 GBp 134 470.80 XLON xeaN7eduCft 13-05-2025 09:48:58 GBp 367 470.80 XLON xeaN7eduCf7 13-05-2025 09:46:59 GBp 164 471.00 XLON xeaN7eduAkL 13-05-2025 09:46:57 GBp 161 471.00 XLON xeaN7eduAe9 13-05-2025 09:46:43 GBp 79 471.00 XLON xeaN7eduA5w 13-05-2025 09:46:43 GBp 57 471.00 XLON xeaN7eduA5y 13-05-2025 09:45:40 GBp 147 471.00 XLON xeaN7eduB50 13-05-2025 09:45:40 GBp 54 471.00 XLON xeaN7eduB55 13-05-2025 09:45:40 GBp 140 471.00 XLON xeaN7eduB57 13-05-2025 09:45:40 GBp 22 471.00 XLON xeaN7eduB59 13-05-2025 09:40:35 GBp 322 470.20 XLON xeaN7edvq6S 13-05-2025 09:40:35 GBp 461 470.40 XLON xeaN7edvq6U 13-05-2025 09:36:05 GBp 755 471.40 XLON xeaN7edvmHD 13-05-2025 09:36:05 GBp 515 472.00 XLON xeaN7edvmJk 13-05-2025 09:36:05 GBp 37 472.00 XLON xeaN7edvmJm 13-05-2025 09:36:05 GBp 31 472.00 XLON xeaN7edvmJo 13-05-2025 09:36:05 GBp 87 472.00 XLON xeaN7edvmJq 13-05-2025 09:36:05 GBp 169 472.00 XLON xeaN7edvmJs 13-05-2025 09:36:05 GBp 588 472.00 XLON xeaN7edvmJ8 13-05-2025 09:36:05 GBp 31 472.00 XLON xeaN7edvmJA 13-05-2025 09:31:02 GBp 94 470.60 XLON xeaN7edvzAu 13-05-2025 09:31:02 GBp 29 470.60 XLON xeaN7edvzAw 13-05-2025 09:30:28 GBp 202 470.00 XLON xeaN7edvwti 13-05-2025 09:30:28 GBp 459 470.00 BATE xeaN7edvwtk 13-05-2025 09:30:28 GBp 180 470.20 XLON xeaN7edvwtm 13-05-2025 09:30:28 GBp 16 470.20 XLON xeaN7edvwto 13-05-2025 09:30:28 GBp 68 470.20 XLON xeaN7edvwtq 13-05-2025 09:28:34 GBp 314 470.20 XLON xeaN7edvxIq 13-05-2025 09:25:50 GBp 21 470.20 XLON xeaN7edvcb7 13-05-2025 09:25:50 GBp 61 470.20 XLON xeaN7edvcb9 13-05-2025 09:25:50 GBp 55 470.20 XLON xeaN7edvcbB 13-05-2025 09:25:50 GBp 1,513 470.20 XLON xeaN7edvcbH 13-05-2025 09:25:50 GBp 54 470.20 XLON xeaN7edvcbJ 13-05-2025 09:25:50 GBp 229 470.20 XLON xeaN7edvcbP 13-05-2025 09:25:50 GBp 54 470.20 XLON xeaN7edvcbR 13-05-2025 09:25:50 GBp 56 470.20 XLON xeaN7edvcbT 13-05-2025 09:25:50 GBp 64 470.20 XLON xeaN7edvcaZ 13-05-2025 09:25:50 GBp 151 470.20 XLON xeaN7edvcab 13-05-2025 09:25:50 GBp 55 470.20 XLON xeaN7edvcad 13-05-2025 09:25:50 GBp 60 470.20 XLON xeaN7edvcaf 13-05-2025 09:25:50 GBp 22 470.20 XLON xeaN7edvcap 13-05-2025 09:25:50 GBp 59 470.20 XLON xeaN7edvcar 13-05-2025 09:25:50 GBp 55 470.20 XLON xeaN7edvcat 13-05-2025 09:25:48 GBp 26 469.40 XLON xeaN7edvcdF 13-05-2025 09:25:48 GBp 191 469.40 XLON xeaN7edvcdG 13-05-2025 09:25:48 GBp 133 469.40 XLON xeaN7edvcdI 13-05-2025 09:25:48 GBp 151 469.40 XLON xeaN7edvcdN 13-05-2025 09:25:48 GBp 250 469.20 XLON xeaN7edvcdP 13-05-2025 09:25:48 GBp 53 469.20 XLON xeaN7edvcdR 13-05-2025 09:25:48 GBp 290 469.00 XLON xeaN7edvccW 13-05-2025 09:25:48 GBp 195 469.00 BATE xeaN7edvccY 13-05-2025 09:25:48 GBp 95 469.00 BATE xeaN7edvcca 13-05-2025 09:22:30 GBp 222 469.40 BATE xeaN7edvbir 13-05-2025 09:22:30 GBp 320 469.60 BATE xeaN7edvbit 13-05-2025 09:22:30 GBp 202 469.40 XLON xeaN7edvbij 13-05-2025 09:22:30 GBp 290 469.60 XLON xeaN7edvbin 13-05-2025 09:08:07 GBp 38 469.20 XLON xeaN7edvfDI 13-05-2025 09:08:03 GBp 125 469.60 XLON xeaN7edvfNj 13-05-2025 09:08:03 GBp 57 469.60 XLON xeaN7edvfNl 13-05-2025 09:08:03 GBp 60 469.60 XLON xeaN7edvfNn 13-05-2025 09:08:03 GBp 8 469.60 XLON xeaN7edvfNp 13-05-2025 09:08:03 GBp 20 469.60 XLON xeaN7edvfNr 13-05-2025 09:07:20 GBp 137 469.60 XLON xeaN7edvM2A 13-05-2025 09:07:20 GBp 108 469.80 XLON xeaN7edvM2K 13-05-2025 09:07:20 GBp 113 469.60 XLON xeaN7edvM2M 13-05-2025 09:07:20 GBp 193 469.60 XLON xeaN7edvM2O 13-05-2025 09:07:20 GBp 202 469.40 XLON xeaN7edvMDb 13-05-2025 09:07:20 GBp 290 469.60 XLON xeaN7edvMDf 13-05-2025 09:07:20 GBp 312 469.60 BATE xeaN7edvMDh 13-05-2025 09:07:20 GBp 150 469.60 BATE xeaN7edvMDj 13-05-2025 09:07:20 GBp 323 469.40 BATE xeaN7edvMDZ 13-05-2025 09:00:47 GBp 208 469.40 BATE xeaN7edvGFW 13-05-2025 09:00:47 GBp 86 469.40 BATE xeaN7edvGCU 13-05-2025 09:00:44 GBp 287 469.60 XLON xeaN7edvGF4 13-05-2025 09:00:42 GBp 365 469.60 XLON xeaN7edvG8c 13-05-2025 09:00:35 GBp 106 470.40 XLON xeaN7edvGNP 13-05-2025 09:00:35 GBp 54 470.40 XLON xeaN7edvGNR 13-05-2025 09:00:35 GBp 21 470.40 XLON xeaN7edvGNT 13-05-2025 09:00:35 GBp 110 470.40 XLON xeaN7edvGNV 13-05-2025 09:00:35 GBp 52 470.40 XLON xeaN7edvGMX 13-05-2025 09:00:35 GBp 74 470.40 XLON xeaN7edvGMg 13-05-2025 09:00:35 GBp 56 470.40 XLON xeaN7edvGMi 13-05-2025 09:00:35 GBp 152 470.40 XLON xeaN7edvGMk 13-05-2025 09:00:35 GBp 54 470.40 XLON xeaN7edvGMs 13-05-2025 09:00:35 GBp 53 470.40 XLON xeaN7edvGMq 13-05-2025 09:00:35 GBp 197 470.40 XLON xeaN7edvGMu 13-05-2025 09:00:35 GBp 4 470.40 XLON xeaN7edvGM3 13-05-2025 09:00:35 GBp 60 470.40 XLON xeaN7edvGM5 13-05-2025 09:00:35 GBp 21 470.40 XLON xeaN7edvGM7 13-05-2025 09:00:35 GBp 17 470.40 XLON xeaN7edvGM9 13-05-2025 09:00:35 GBp 49 470.40 XLON xeaN7edvGMB 13-05-2025 09:00:35 GBp 110 470.40 XLON xeaN7edvGMD 13-05-2025 09:00:35 GBp 58 470.40 XLON xeaN7edvGMF 13-05-2025 09:00:35 GBp 74 470.40 XLON xeaN7edvGMP 13-05-2025 09:00:35 GBp 49 470.40 XLON xeaN7edvGHX 13-05-2025 09:00:35 GBp 110 470.40 XLON xeaN7edvGHZ 13-05-2025 09:00:35 GBp 17 470.40 XLON xeaN7edvGMV 13-05-2025 09:00:35 GBp 51 470.40 XLON xeaN7edvGMR 13-05-2025 09:00:35 GBp 21 470.40 XLON xeaN7edvGMT 13-05-2025 09:00:35 GBp 116 470.40 XLON xeaN7edvGHj 13-05-2025 09:00:35 GBp 21 470.40 XLON xeaN7edvGHl 13-05-2025 09:00:35 GBp 17 470.40 XLON xeaN7edvGHn 13-05-2025 09:00:35 GBp 49 470.40 XLON xeaN7edvGHp 13-05-2025 09:00:35 GBp 57 470.40 XLON xeaN7edvGHr 13-05-2025 09:00:35 GBp 50 470.40 XLON xeaN7edvGHt 13-05-2025 09:00:35 GBp 110 470.40 XLON xeaN7edvGHv 13-05-2025 09:00:35 GBp 114 470.40 XLON xeaN7edvGGc 13-05-2025 09:00:35 GBp 21 470.40 XLON xeaN7edvGGe 13-05-2025 09:00:35 GBp 17 470.40 XLON xeaN7edvGGg 13-05-2025 09:00:35 GBp 49 470.40 XLON xeaN7edvGGi 13-05-2025 09:00:35 GBp 55 470.40 XLON xeaN7edvGGk 13-05-2025 09:00:35 GBp 51 470.40 XLON xeaN7edvGGm 13-05-2025 09:00:35 GBp 110 470.40 XLON xeaN7edvGGo 13-05-2025 09:00:35 GBp 126 470.40 XLON xeaN7edvGJs 13-05-2025 09:00:35 GBp 53 470.40 XLON xeaN7edvGJu 13-05-2025 09:00:35 GBp 21 470.40 XLON xeaN7edvGJw 13-05-2025 09:00:35 GBp 17 470.40 XLON xeaN7edvGJy 13-05-2025 09:00:35 GBp 49 470.40 XLON xeaN7edvGJ@ 13-05-2025 09:00:35 GBp 56 470.40 XLON xeaN7edvGJ0 13-05-2025 09:00:35 GBp 110 470.40 XLON xeaN7edvGJ2 13-05-2025 09:00:35 GBp 121 470.40 XLON xeaN7edvGS4 13-05-2025 09:00:35 GBp 21 470.40 XLON xeaN7edvGS6 13-05-2025 09:00:35 GBp 17 470.40 XLON xeaN7edvGS8 13-05-2025 09:00:35 GBp 49 470.40 XLON xeaN7edvGSA 13-05-2025 09:00:35 GBp 61 470.40 XLON xeaN7edvGSC 13-05-2025 09:00:35 GBp 50 470.40 XLON xeaN7edvGSE 13-05-2025 09:00:35 GBp 110 470.40 XLON xeaN7edvGSG 13-05-2025 09:00:35 GBp 139 470.40 XLON xeaN7edvGSO 13-05-2025 09:00:35 GBp 56 470.40 XLON xeaN7edvGSQ 13-05-2025 09:00:35 GBp 26 470.40 XLON xeaN7edvGSS 13-05-2025 09:00:35 GBp 28 470.40 XLON xeaN7edvGVc 13-05-2025 09:00:35 GBp 51 470.40 XLON xeaN7edvGVe 13-05-2025 09:00:35 GBp 21 470.40 XLON xeaN7edvGVg 13-05-2025 09:00:35 GBp 17 470.40 XLON xeaN7edvGVi 13-05-2025 09:00:35 GBp 49 470.40 XLON xeaN7edvGVk 13-05-2025 09:00:35 GBp 110 470.40 XLON xeaN7edvGVm 13-05-2025 09:00:09 GBp 204 469.80 XLON xeaN7edvHfr 13-05-2025 08:55:27 GBp 292 469.40 BATE xeaN7edvTt4 13-05-2025 08:55:27 GBp 289 469.60 XLON xeaN7edvTt6 13-05-2025 08:55:27 GBp 61 469.60 BATE xeaN7edvTt8 13-05-2025 08:55:27 GBp 360 469.60 BATE xeaN7edvTtA 13-05-2025 08:55:27 GBp 202 469.40 XLON xeaN7edvTty 13-05-2025 08:42:07 GBp 159 469.40 XLON xeaN7edv0S8 13-05-2025 08:42:07 GBp 2 469.40 XLON xeaN7edv0SA 13-05-2025 08:42:07 GBp 5 469.40 XLON xeaN7edv0SC 13-05-2025 08:42:04 GBp 185 470.40 XLON xeaN7edv0Qo 13-05-2025 08:42:04 GBp 307 470.60 XLON xeaN7edv0Qq 13-05-2025 08:40:04 GBp 510 470.00 XLON xeaN7edvE4@ 13-05-2025 08:40:04 GBp 170 469.80 XLON xeaN7edvE40 13-05-2025 08:40:04 GBp 167 469.80 XLON xeaN7edvE45 13-05-2025 08:40:04 GBp 202 469.60 XLON xeaN7edvE4F 13-05-2025 08:40:04 GBp 290 469.80 XLON xeaN7edvE4H 13-05-2025 08:39:17 GBp 154 470.40 XLON xeaN7edvFf6 13-05-2025 08:31:26 GBp 143 470.00 XLON xeaN7edwqWc 13-05-2025 08:31:26 GBp 167 470.20 XLON xeaN7edwqWe 13-05-2025 08:31:05 GBp 210 470.20 XLON xeaN7edwqug 13-05-2025 08:29:58 GBp 319 469.20 XLON xeaN7edwrQ3 13-05-2025 08:29:58 GBp 455 469.40 XLON xeaN7edwrQ5 13-05-2025 08:27:49 GBp 310 468.60 BATE xeaN7edwna@ 13-05-2025 08:27:49 GBp 61 468.60 XLON xeaN7edwnay 13-05-2025 08:27:44 GBp 290 468.80 XLON xeaN7edwnYs 13-05-2025 08:27:44 GBp 449 468.80 BATE xeaN7edwnYu 13-05-2025 08:27:43 GBp 132 469.00 BATE xeaN7edwnjE 13-05-2025 08:27:43 GBp 326 469.00 XLON xeaN7edwnjR 13-05-2025 08:27:43 GBp 184 470.00 XLON xeaN7edwni@ 13-05-2025 08:27:43 GBp 308 470.20 XLON xeaN7edwni0 13-05-2025 08:25:11 GBp 1,683 470.40 XLON xeaN7edw$uj 13-05-2025 08:25:11 GBp 1,189 470.40 XLON xeaN7edw$ul 13-05-2025 08:25:11 GBp 217 470.00 XLON xeaN7edw$ut 13-05-2025 08:25:04 GBp 202 470.40 XLON xeaN7edw$3i 13-05-2025 08:25:04 GBp 290 470.60 XLON xeaN7edw$3k 13-05-2025 08:25:00 GBp 72 470.60 XLON xeaN7edw$Eh 13-05-2025 08:24:17 GBp 290 470.80 XLON xeaN7edwym9 13-05-2025 08:23:44 GBp 155 470.60 XLON xeaN7edwzc7 13-05-2025 08:23:44 GBp 337 470.80 XLON xeaN7edwzc9