EBC Financial Group Dan Universitas Internasional Ulaanbaatar Teken Kerja Sama Di Bidang Pengembangan Talenta Keuangan

EBC Financial Group menerima penghargaan dari International University of Ulaanbaatar (IUU) untuk memberdayakan generasi profesional keuangan Mongolia melalui inisiatif pendidikan dan pengembangan karir

EBC Financial Group dan International University of Ulaanbaatar (IUU) merayakan kemitraan mereka untuk mengembangkan talenta keuangan Mongolia melalui magang, lokakarya, dan bimbingan.

Tim EBC Mongolia berinteraksi dengan 160 siswa di IUU Career Promotion Day, mendiskusikan peluang karir masa depan para siswa di bidang keuangan.

Kolaborasi ini tunjukkan komitmen EBC menjembatani industri dan akademisi lewat program magang global untuk talenta muda.

ULAANBAATAR, MONGOLIA, May 9, 2025 /EINPresswire / -- Mongolia adalah negara yang 65% penduduknya berusia di bawah 35 tahun. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor keuangan negara tersebut, kaum muda ini menjadi talenta penting untuk memacu pertumbuhan di sektor tersebut. Menyadari potensi ini, EBC Financial Group (EBC) telah mendapatkan penghargaan resmi dari International University of Ulaanbaatar (IUU) atas partisipasinya yang berdampak pada Job Fair IUU“ Axiun omoks rahwanuyyma eдерner” pada 29 April 2025.

Karena tenaga kerja muda Mongolia berupaya mendapatkan eksposur global untuk berkembang dalam ekonomi yang saling terhubung, keterlibatan EBC untuk menjalin kolaborasi resmi pertamanya dengan IUU membuktikan komitmennya untuk menjembatani bakat talenta muda dengan peluang internasional. Melalui inisiatif literasi keuangan, bimbingan karier langsung, dan magang lintas batas, EBC sejalan dengan prioritas Mongolia untuk memberdayakan kaum muda sebagai generasi pemimpin berikutnya dalam bidang keuangan.

Dari Keterlibatan Lokal hingga Dampak Global

Selama acara tersebut, tim EBC Mongolia, yang dipimpin oleh Chief Operation Officer (COO) Ibu Tamir Baatar dan tim Pengembangan Bisnis EBC, berinteraksi dengan lebih dari 160 mahasiswa dari fakultas Ekonomi dan Bisnis IUU, mengungkap jalur karier dalam layanan keuangan dan membangkitkan minat melalui bimbingan langsung seperti edukasi keuangan, forum, dan kompetisi perdagangan virtual. Respons yang luar biasa, dibuktikan dengan formulir pendaftaran mahasiswa, berpuncak pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bersama dengan IUU, yang didukung oleh Direktur Dewan Universitas, Dr. Kang Yoyul .

Kemitraan ini akan menghasilkan:

- Hingga 10 posisi magang tahunan di kantor EBC Mongolia, dengan kesempatan bagi siswa terpilih untuk bergabung dengan kantor global EBC lainnya, yang mendorong paparan karier internasional .

- Program kolaboratif sepanjang tahun , termasuk kuliah keuangan bulanan, kompetisi perdagangan virtual, dan konseling ketenagakerjaan untuk menjembatani dunia akademis dan industri.

- Jalur rekrutmen prioritas bagi lulusan IUU, ditambah dengan proyek bimbingan dan penelitian yang membahas prioritas ekonomi Mongolia.

Sebagai hasil dari interaksi ini, lebih dari 160 mahasiswa dari fakultas Bisnis dan Ekonomi menyerahkan formulir pendaftaran, yang menyatakan minatnya pada peluang masa depan di EBC.“Kemitraan ini lebih dari sekadar tonggak sejarah bagi EBC di Mongolia, ini adalah bukti keyakinan kami bahwa memberdayakan kaum muda dengan pengetahuan dan peluang akan memperkuat seluruh perekonomian,” kata Ibu Baatar .“Dengan membekali mahasiswa dengan keterampilan di dunia nyata, kami berinvestasi dalam ketahanan dan inovasi sektor keuangan.”

“Kami bangga menjadi bagian dari inisiatif yang tidak hanya membuka pintu bagi bakat muda Mongolia, tetapi juga membangun hubungan yang langgeng antara industri dan akademisi,” imbuh Ibu Baatar.“Visi EBC berakar pada pemberdayaan generasi mendatang dengan pengetahuan dan peluang.”

Warisan Kolaborasi Akademik dan Kepemimpinan ESG

Kolaborasi EBC dengan IUU mencerminkan komitmen jangka panjangnya terhadap pendidikan secara global. Sebagai pendukung Departemen Ekonomi di Universitas Oxford, EBC menjadi tuan rumah bersama seri“What Economists Really Do (WERD)”, termasuk edisi WERD 2023-2024 dan 2024-2025 tentang strategi ekonomi makro yang penting bagi masyarakat, yaitu ketahanan iklim. Kemitraan dengan IUU juga sejalan dengan kerangka CSR global EBC, yang memprioritaskan pendidikan, pengembangan pemuda, dan pengembangan kapasitas di sektor keuangan.

Untuk menjelajahi inisiatif ESG global dan kemitraan pendidikan EBC Financial Group, kunjungi .

###

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor-kantor di pusat-pusat keuangan utama-termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan pasar-pasar berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC ); EBC Financial (MU) Ltd terotorisasi dan teregulasi oleh Komisi Layanan Keuangan Mauritius (FSC).

Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan sosial utama, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

