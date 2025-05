Từ Hy Vọng đến Thành Tựu: IUX Hỗ Trợ Phát Triển Thanh Thiếu Niên tại Calbayog.

Từ Hy Vọng đến Thành Tựu: IUX Hỗ Trợ Phát Triển Thanh Thiếu Niên tại Calbayog

Từ Hy Vọng đến Thành Tựu: IUX Hỗ Trợ Phát Triển Thanh Thiếu Niên tại Calbayog.

IUX hợp tác với SOS Children's Villages tại Philippines, hỗ trợ phát triển trẻ em và thanh thiếu niên, cung cấp giáo dục và kỹ năng nghề nghiệp.

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 8, 2025 /EINPresswire / -- IUX, một dịch vụ giao dịch kỹ thuật số toàn cầu, tự hào chia sẻ tác động tích cực từ sáng kiến Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp (Corporate Social Responsibility, CSR) mới nhất của mình thông qua mối quan hệ hợp tác với Làng Trẻ Em SOS Pilipinas. Là một phần trong cam kết của IUX đối với việc phát triển cộng đồng bền vững, khoản quyên góp gần đây của tổ chức này đang góp phần mang lại hy vọng và sự thay đổi lâu dài cho các thanh thiếu niên đang phải đối mặt với những thách thức tại Thành Phố Calbayog, Philippines.

Trong khuôn khổ dự án“Trao Cơ Hội cho Hy Vọng – Quan Hệ Đối Tác vì Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên Philippines” (“Giving Hope a Chance – A Partnership for Filipino Children and Youth”), sự hợp tác này đã mang lại những kết quả đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và phát triển thanh thiếu niên. Đóng góp của IUX đã cung cấp các nguồn lực thiết yếu như đồ dùng học tập, hỗ trợ gia sư và tài liệu học tập, mang lại lợi ích cho trẻ em đang sinh sống trong các mái ấm SOS.

Những em nhỏ như Katarina từ mái ấm Oiestien với mơ ước trở thành giáo viên và Jared từ mái ấm Sebjourn với khao khát trở thành kiến trúc sư, đang phát triển vượt bậc nhờ nguồn hỗ trợ giáo dục bền vững. Sự tiến bộ trong học tập của các em, cùng với các bạn đồng trang lứa, là minh chứng cho thấy sức mạnh của hành động tập thể.“Em thích được học và giúp các em của mình làm bài tập về nhà. Ước mơ của em là trở thành giáo viên và giúp đỡ người khác học tập”, Katarina chia sẻ, phản ánh tiềm năng chuyển hóa của sáng kiến này.

Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, khoản quyên góp từ IUX còn hỗ trợ các hoạt động phát triển quan trọng khác. Trong khuôn khổ Tháng Trẻ Em Quốc Gia 2024, Làng Trẻ Em SOS Calbayog đã tổ chức một loạt các chương trình nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ trẻ em, nâng cao nhận thức về sức khỏe và phát triển bản thân.

Đóng góp của IUX cũng thúc đẩy việc phát triển nghề nghiệp cho các học sinh thuộc Chương Trình Củng Cố Gia Đình (Family Strengthening Program, FSP) STEAM thông qua các buổi đào tạo về viết sơ yếu lý lịch, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị phỏng vấn. Các buổi học về kiến thức tài chính đã trang bị cho học sinh cuối cấp trung học phổ thông và sinh viên đại học những kỹ năng quản lý tài chính thiết yếu, qua đó củng cố sứ mệnh của IUX trong việc trao quyền cho thanh thiếu niên bằng các công cụ giúp họ đạt được thành công lâu dài.

Một đại diện của IUX chia sẻ:“IUX tin tưởng vào việc xây dựng tương lai vượt qua mọi ranh giới”.“Mối quan hệ đối tác của chúng tôi với SOS Pilipinas phản ánh cam kết của IUX trong việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ và củng cố cộng đồng thông qua giáo dục, phát triển kỹ năng và chăm sóc toàn diện.”

Với những cải thiện rõ rệt trong thành tích học tập, sự tham gia ngày càng tăng vào các hoạt động cộng đồng và sự cải thiện về mặt tinh thần của các em nhỏ được hưởng lợi, IUX tiếp tục cam kết hỗ trợ các cộng đồng cần trợ giúp trên con đường hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Để biết thêm thông tin về các sáng kiến CSR của IUX, vui lòng liên hệ: IUX.

Giới thiệu về IUX

IUX là tổ chức môi giới CFD hàng đầu, cam kết mang đến trải nghiệm giao dịch xuất sắc thông qua công nghệ tiên tiến, giá cả minh bạch và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tận tâm. Được quản lý bởi các cơ quan tài chính hàng đầu, IUX tiếp tục là lựa chọn đáng tin cậy cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Camille Jo

IUX Markets Ltd.

email us here

