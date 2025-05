Международный День Джаза 2025 Завершится Захватывающим Концертом All-Star Global Concert Из Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

Herbie Hancock performs his iconic jazz fusion composition "Chameleon" on the keytar alongside Etienne Charles, Tia Fuller, Tomoaki Baba, Oran Etkin, Elena Pinderhughes, John Beasley, Marcus Miller, John Patitucci, Terri Lyne Carrington, Rhani Krija and Nils Landgren as part of the 2025 International Jazz Day Global All-Star Concert at Etihad Arena in Abu Dhabi, UAE on April 30th.

Musical Director John Beasley conducting the 2025 International Jazz Day All-Star Global Concert hosted by Jeremy Irons at Etihad Arena on April 30th in Abu Dhabi, UAE with (from L to R) Danilo Pérez, Herbie Hancock, Hélène Mercier, Rhani Krija, Naseer Shamma, Dianne Reeves, Janis Siegel, Ruthie Foster, Linda May Han Oh, Marcus Miller, Tomoaki Baba, Dee Dee Bridgewater, Kurt Elling, Varijashree Venugopal, José James, John McLaughlin, Nils Landgren, Arturo Sandoval and other all-star artists.

Тысячи представлений и мероприятий в более чем 190 странах

В 2026 году в Чикаго пройдет 15-й Международный день джаза

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 2 мая 2025 г. /PRNewswire/ -- 14-й ежегодный Международный день джаза завершился концертом All-Star Global Concert на сцене Etihad Arena в Абу-Даби, ОАЭ. На концерте, организованном лауреатом премии ((Оскар)) Джереми Айронсом (Jeremy Irons) с ведущим Херби Хэнкоком (Herbie Hancock) , выступили всемирно известные артисты из 14 стран, включая Ди Ди Бриджуотер (Dee Dee Bridgewater) , Этьена Чарльза (Etienne Charles) , Курта Эллинга (Kurt Elling) , Рути Фостер (Ruthie Foster) , Хосе Джеймса (José James) , Джона Маклафлина (John McLaughlin) , Элен Мерсье (Hélène Mercier) , Данило Переса (Danilo Pérez) , Джона Пиццарелли (John Pizzarelli) , Дайан Ривз (Dianne Reeves) , Дэвида Санчеса (David Sánchez) , Артуро Сандовала (Arturo Sandoval) , Яниса Сигела (Janis Siegel) , Варияшри Венугопал и других. Смотрите бесплатно на jazzday .

На концерте All-Star Global Concert официальные лица ЮНЕСКО объявили, что в 2026 году в родном городе Херби Хэнкока, Чикаго, США, пройдет празднование 15-го Международного дня джаза.

Утром 30 апреля во Дворце нации Каср аль-Ватан состоялась замечательная церемония открытия. Мохамед Халифа аль-Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak), председатель Департамента культуры и туризма, официально приветствовал Международный день джаза в Абу-Даби. На мероприятии выступили помощник Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне (Ernesto Ottone) и Джереми Айронс, известный актер театра, кино и телевидения. Основные моменты включали трогательное сольное исполнение ((Maiden Voyage)) Херби Хэнкока и волнующую презентацию традиционной арабской музыки местными артистами.

Основные моменты концерта All-Star Global Concert включали исполнение Ди Ди Бриджуотер версии ((The Thrill Is Gone)) с Джоном Маклафлином и Джоном Пиццарелли. Всемирно известная концертная пианистка Элен Мерсье (Hélène Mercier) из Парижа и зарождающийся талант А Бу (A Bu) из Пекина объединили два континента в ослепительном дуэтном фортепианном исполнении ((Рапсодии в голубом)) Джорджа Гершвина - классической данью духу и ритму джаза. Артуро Сандовал, Дэвид Санчес и Данило Перес почтили Диззи Гиллеспи (Dizzy Gillespie) своим пронизывающим исполнением ((Tin Tin Deo)).

Джон Маклафлин привнес умопомрачительный джазовый фьюжн в свою оригинальную композицию ((As The Spirit Sings)). Дайан Ривз, известная своим эмоциональным вокальным мастерством и джазовыми интерпретациями, исполнила пронзительную версию ((Someone to Watch Over Me)). Хосе Джеймс наполнил классическую песню The Rolling Stones ((Miss You)) со своей уникальной смесью соула и эпатажа. День джаза 2025 года завершился традиционной финальной песней ((Imagine)) Джона Леннона, универсального гимна мира, который поднял аудиторию на ноги в честь единства через музыку.

Празднование Дня джаза 2025 года в Абу-Даби включало в себя десятки информационных программ для сообществ, представляющих магию джаза маленьким детям и начинающим профессионалам на таких площадках, как Berklee Abu Dhabi, Bait Al Oud и Cultural Foundation. В партнерстве с Культурным саммитом Абу-Даби программа включала специальный концерт в Лувре Абу-Даби и дискуссию между Херби Хэнкоком и генеральным директором Financial Times Джоном Риддингом (ohn Ridding). По всему миру прошли тысячи представлений, мастер-классов, джем-сейшенов, образовательных и общественных программ в более чем 190 странах.

Ежегодно 30 апреля Международный день джаза объединяет страны и сообщества во всем мире для содействия миру и единству, диалогу между культурами и уважению человеческого достоинства. Международный день джаза был утвержден государствами-членами ЮНЕСКО по инициативе Посла доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока, который является сопредседателем ежегодного празднования вместе с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай (Audrey Azoulay).

Департамент культуры и туризма Абу-Даби выступил партнером Международного дня джаза в 2025 году при поддержке Фонда Дориса Дьюка. United, глобальный партнер Международного дня джаза, предоставил авиаперевозки и дополнительную поддержку артистам и педагогам.

