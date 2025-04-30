Harrah's Northern California揭晓百万美元奖轮

赢取100万美元限时促销: 5月31日下午3:00至晚上10:00每10分钟抽奖一次

加利福尼亚州 IONE2025年4月30日 /美通社/ -- Harrah's Northern California 很高兴宣布一项新的促销活动:有机会赢得100万美元! 从5月1日(星期四)开始,房客可以获得旋转奖轮的参赛作品,以获得大奖。 抽奖本身将于5月31日星期六下午3:00至晚上10:00举行。 每隔十分钟,就会有一位客人转动车轮。 除了百万美元的最高奖金外,还将颁发200美元至2500美元的其他免费游戏奖金。

"我们非常高兴能以100万美元的价格为房客提供旋转车轮的机会!"Harrah's北加州高级副总裁/总经理Jeffrey Cutri说。"这不是您的普通赌场促销活动;我们希望在Harrah's Northern California赠送一笔真正改变生活的金额。 5月31日,每十分钟就有一位幸运的客人有机会赢得大奖--可能是你! "

Harrah的北加州高级副总裁兼总经理Jeff Cutri可以接受采访,讨论赌场目前的促销和活动。 他可以在赌场现场或预先安排的工作室地点接受采访。

有关奖励和促销的更多信息,请访问: 。

Harrah's Northern California : 距离萨克拉门托( Sacramento )仅一小段车程,坐落在历史悠久的黄金之乡( Gold Country )的中心地带,参观Harrah's Northern California ,享受不间断的游戏刺激。 探索满足各种口味的用餐体验,各种快节奏的老虎机和现场桌面游戏,以及Caesars Rewards的史诗级赌场促销活动-所有这些都针对华丽的NorCal景观。

Harrah's Northern California

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