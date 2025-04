(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) 24th April 2025 PayPoint plc ("PayPoint" or the "Company") Transaction in Own Shares The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”). Ordinary Shares

Date of purchase: 23rd April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,628 Lowest price per share (pence): 650.00 Highest price per share (pence): 669.00 Weighted average price per day (pence): 662.6707

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,590,973 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,590,973 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 662.6707 12,628 650.00 669.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 23 April 2025 08:01:18 127 656.00 XLON 00333367971TRLO1 23 April 2025 08:10:00 119 660.00 XLON 00333370862TRLO1 23 April 2025 08:10:00 118 660.00 XLON 00333370863TRLO1 23 April 2025 08:21:06 245 663.00 XLON 00333373719TRLO1 23 April 2025 08:26:05 118 663.00 XLON 00333374962TRLO1 23 April 2025 08:46:32 118 662.00 XLON 00333381119TRLO1 23 April 2025 08:46:32 307 662.00 XLON 00333381120TRLO1 23 April 2025 08:46:47 117 661.00 XLON 00333381192TRLO1 23 April 2025 08:46:47 127 660.00 XLON 00333381193TRLO1 23 April 2025 08:49:48 125 663.00 XLON 00333381885TRLO1 23 April 2025 08:57:40 120 663.00 XLON 00333383999TRLO1 23 April 2025 09:02:44 121 660.00 XLON 00333385604TRLO1 23 April 2025 09:02:44 120 660.00 XLON 00333385605TRLO1 23 April 2025 09:05:46 127 659.00 XLON 00333386521TRLO1 23 April 2025 09:08:51 127 657.00 XLON 00333387392TRLO1 23 April 2025 09:21:48 125 658.00 XLON 00333393556TRLO1 23 April 2025 09:21:48 125 658.00 XLON 00333393557TRLO1 23 April 2025 09:21:59 120 657.00 XLON 00333393772TRLO1 23 April 2025 09:40:56 124 660.00 XLON 00333401541TRLO1 23 April 2025 09:40:56 126 659.00 XLON 00333401542TRLO1 23 April 2025 09:41:02 126 658.00 XLON 00333401583TRLO1 23 April 2025 09:44:23 128 657.00 XLON 00333402802TRLO1 23 April 2025 10:02:25 126 655.00 XLON 00333407713TRLO1 23 April 2025 10:25:33 126 654.00 XLON 00333414990TRLO1 23 April 2025 10:25:33 60 654.00 XLON 00333414991TRLO1 23 April 2025 10:25:33 65 654.00 XLON 00333414992TRLO1 23 April 2025 10:32:03 168 653.00 XLON 00333417305TRLO1 23 April 2025 10:32:03 84 653.00 XLON 00333417306TRLO1 23 April 2025 10:33:09 124 650.00 XLON 00333417819TRLO1 23 April 2025 11:09:31 124 651.00 XLON 00333427369TRLO1 23 April 2025 11:09:31 47 651.00 XLON 00333427370TRLO1 23 April 2025 11:26:00 268 656.00 XLON 00333428028TRLO1 23 April 2025 11:33:15 124 655.00 XLON 00333428262TRLO1 23 April 2025 11:37:29 126 656.00 XLON 00333428323TRLO1 23 April 2025 12:03:32 13 657.00 XLON 00333429525TRLO1 23 April 2025 12:03:32 290 657.00 XLON 00333429526TRLO1 23 April 2025 12:09:06 88 657.00 XLON 00333429784TRLO1 23 April 2025 12:09:06 35 657.00 XLON 00333429785TRLO1 23 April 2025 12:20:27 118 657.00 XLON 00333430110TRLO1 23 April 2025 12:28:14 236 655.00 XLON 00333430653TRLO1 23 April 2025 13:25:08 29 662.00 XLON 00333432605TRLO1 23 April 2025 13:31:04 168 665.00 XLON 00333432707TRLO1 23 April 2025 13:31:04 124 665.00 XLON 00333432708TRLO1 23 April 2025 13:31:04 168 665.00 XLON 00333432709TRLO1 23 April 2025 13:31:04 124 665.00 XLON 00333432710TRLO1 23 April 2025 13:33:05 252 665.00 XLON 00333432797TRLO1 23 April 2025 13:33:05 160 665.00 XLON 00333432798TRLO1 23 April 2025 13:35:32 73 667.00 XLON 00333432909TRLO1 23 April 2025 13:35:32 239 666.00 XLON 00333432910TRLO1 23 April 2025 13:35:32 77 665.00 XLON 00333432911TRLO1 23 April 2025 13:38:03 62 667.00 XLON 00333432997TRLO1 23 April 2025 13:38:03 82 667.00 XLON 00333432998TRLO1 23 April 2025 13:38:03 129 667.00 XLON 00333432999TRLO1 23 April 2025 13:38:03 5 667.00 XLON 00333433000TRLO1 23 April 2025 13:38:04 122 666.00 XLON 00333433001TRLO1 23 April 2025 13:39:37 117 667.00 XLON 00333433039TRLO1 23 April 2025 13:40:26 126 667.00 XLON 00333433062TRLO1 23 April 2025 13:41:24 102 668.00 XLON 00333433131TRLO1 23 April 2025 13:41:24 21 668.00 XLON 00333433132TRLO1 23 April 2025 13:52:54 117 666.00 XLON 00333433786TRLO1 23 April 2025 13:52:54 116 666.00 XLON 00333433787TRLO1 23 April 2025 13:52:54 116 666.00 XLON 00333433788TRLO1 23 April 2025 13:52:54 116 666.00 XLON 00333433789TRLO1 23 April 2025 13:52:54 117 666.00 XLON 00333433790TRLO1 23 April 2025 14:00:22 172 668.00 XLON 00333434032TRLO1 23 April 2025 14:00:22 188 668.00 XLON 00333434033TRLO1 23 April 2025 14:00:22 120 668.00 XLON 00333434034TRLO1 23 April 2025 14:04:37 118 667.00 XLON 00333434154TRLO1 23 April 2025 14:14:43 125 666.00 XLON 00333434459TRLO1 23 April 2025 14:16:17 125 666.00 XLON 00333434515TRLO1 23 April 2025 14:16:17 115 666.00 XLON 00333434516TRLO1 23 April 2025 14:20:58 118 667.00 XLON 00333434600TRLO1 23 April 2025 14:27:35 127 666.00 XLON 00333435031TRLO1 23 April 2025 14:27:35 56 666.00 XLON 00333435032TRLO1 23 April 2025 14:27:35 70 666.00 XLON 00333435033TRLO1 23 April 2025 14:27:35 124 665.00 XLON 00333435034TRLO1 23 April 2025 14:38:42 248 666.00 XLON 00333437073TRLO1 23 April 2025 14:38:42 124 666.00 XLON 00333437074TRLO1 23 April 2025 14:38:42 124 666.00 XLON 00333437075TRLO1 23 April 2025 14:39:48 120 665.00 XLON 00333437221TRLO1 23 April 2025 14:39:48 119 665.00 XLON 00333437222TRLO1 23 April 2025 14:46:33 15 663.00 XLON 00333437695TRLO1 23 April 2025 14:46:33 104 663.00 XLON 00333437696TRLO1 23 April 2025 14:52:26 121 662.00 XLON 00333438186TRLO1 23 April 2025 15:01:41 117 664.00 XLON 00333438986TRLO1 23 April 2025 15:10:37 123 666.00 XLON 00333439730TRLO1 23 April 2025 15:10:37 122 666.00 XLON 00333439731TRLO1 23 April 2025 15:13:36 247 669.00 XLON 00333440008TRLO1 23 April 2025 15:15:47 120 668.00 XLON 00333440200TRLO1 23 April 2025 15:17:04 121 668.00 XLON 00333440297TRLO1 23 April 2025 15:41:06 120 668.00 XLON 00333441918TRLO1 23 April 2025 15:41:06 124 667.00 XLON 00333441919TRLO1 23 April 2025 15:42:17 124 667.00 XLON 00333442017TRLO1 23 April 2025 15:42:57 127 667.00 XLON 00333442079TRLO1 23 April 2025 15:53:41 66 667.00 XLON 00333442853TRLO1 23 April 2025 15:53:41 55 667.00 XLON 00333442854TRLO1 23 April 2025 15:55:38 125 666.00 XLON 00333442987TRLO1 23 April 2025 16:00:16 121 665.00 XLON 00333443296TRLO1 23 April 2025 16:00:34 122 664.00 XLON 00333443374TRLO1 23 April 2025 16:01:51 248 666.00 XLON 00333443826TRLO1 23 April 2025 16:03:31 119 665.00 XLON 00333443922TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970