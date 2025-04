(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

15 April 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 14 April 2025 it had purchased a total of 64,673 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 64,673 - - Highest price paid (per ordinary share) 422.20p - - Lowest price paid (per ordinary share) 412.60p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 416.67p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 367,529,283 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 367,529,283.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 14-04-2025 15:34:25 GBp 268 422.20 XLON xHaN3qGKLqM 14-04-2025 15:29:50 GBp 148 421.20 XLON xHaN3qGKVUT 14-04-2025 15:27:40 GBp 230 420.80 XLON xHaN3qGKQMN 14-04-2025 15:22:36 GBp 82 421.00 XLON xHaN3qGK3ba 14-04-2025 15:22:36 GBp 75 421.00 XLON xHaN3qGK3bc 14-04-2025 15:22:31 GBp 213 421.00 XLON xHaN3qGK3iw 14-04-2025 15:15:32 GBp 314 419.40 XLON xHaN3qGLsXB 14-04-2025 15:15:32 GBp 253 419.60 XLON xHaN3qGLsWw 14-04-2025 15:15:32 GBp 158 419.60 XLON xHaN3qGLsWy 14-04-2025 15:12:45 GBp 355 419.20 XLON xHaN3qGLoRX 14-04-2025 15:12:45 GBp 346 419.40 XLON xHaN3qGLoRf 14-04-2025 15:09:46 GBp 325 419.00 XLON xHaN3qGLyqG 14-04-2025 15:09:46 GBp 290 418.80 XLON xHaN3qGLyqM 14-04-2025 15:09:46 GBp 542 419.00 XLON xHaN3qGLyqV 14-04-2025 15:08:20 GBp 173 419.20 XLON xHaN3qGLxcW 14-04-2025 15:08:20 GBp 96 419.20 XLON xHaN3qGLxcY 14-04-2025 15:08:07 GBp 229 419.20 XLON xHaN3qGLxw7 14-04-2025 15:08:07 GBp 104 419.20 XLON xHaN3qGLxw8 14-04-2025 15:08:07 GBp 333 419.40 XLON xHaN3qGLxwF 14-04-2025 15:05:33 GBp 49 419.40 XLON xHaN3qGLbuj 14-04-2025 15:05:33 GBp 249 419.20 XLON xHaN3qGLbum 14-04-2025 15:03:30 GBp 34 419.20 XLON xHaN3qGLlnK 14-04-2025 15:03:30 GBp 199 419.20 XLON xHaN3qGLlnM 14-04-2025 15:03:30 GBp 210 419.20 XLON xHaN3qGLlmX 14-04-2025 15:03:30 GBp 354 419.40 XLON xHaN3qGLlmZ 14-04-2025 15:01:21 GBp 74 419.40 XLON xHaN3qGLgF5 14-04-2025 15:01:21 GBp 141 419.40 XLON xHaN3qGLgF7 14-04-2025 14:57:56 GBp 190 418.60 XLON xHaN3qGLKCv 14-04-2025 14:56:48 GBp 189 419.20 XLON xHaN3qGLID$ 14-04-2025 14:56:13 GBp 190 419.40 XLON xHaN3qGLJF8 14-04-2025 14:55:41 GBp 286 419.60 XLON xHaN3qGLGDA 14-04-2025 14:55:09 GBp 64 419.60 XLON xHaN3qGLH0h 14-04-2025 14:55:09 GBp 165 419.60 XLON xHaN3qGLH0j 14-04-2025 14:54:50 GBp 235 419.80 XLON xHaN3qGLUfV 14-04-2025 14:52:31 GBp 63 418.60 XLON xHaN3qGLQa@ 14-04-2025 14:52:31 GBp 119 418.60 XLON xHaN3qGLQay 14-04-2025 14:52:00 GBp 263 418.80 XLON xHaN3qGLQSE 14-04-2025 14:52:00 GBp 381 419.00 XLON xHaN3qGLQSG 14-04-2025 14:50:35 GBp 438 419.20 XLON xHaN3qGLPpu 14-04-2025 14:50:31 GBp 231 419.60 XLON xHaN3qGLPuV 14-04-2025 14:50:31 GBp 211 419.80 XLON xHaN3qGLPxY 14-04-2025 14:49:05 GBp 94 419.20 XLON xHaN3qGL4ax 14-04-2025 14:49:05 GBp 106 419.20 XLON xHaN3qGL4az 14-04-2025 14:49:05 GBp 333 419.00 XLON xHaN3qGL4a2 14-04-2025 14:48:48 GBp 28 419.20 XLON xHaN3qGL4yW 14-04-2025 14:48:43 GBp 203 419.20 XLON xHaN3qGL4wr 14-04-2025 14:48:43 GBp 306 419.40 XLON xHaN3qGL4w2 14-04-2025 14:47:25 GBp 333 419.20 XLON xHaN3qGL25p 14-04-2025 14:46:58 GBp 195 419.40 XLON xHaN3qGL3@6 14-04-2025 14:46:58 GBp 195 419.40 XLON xHaN3qGL3v$ 14-04-2025 14:46:58 GBp 138 419.40 XLON xHaN3qGL3vz 14-04-2025 14:46:58 GBp 231 419.20 XLON xHaN3qGL3uZ 14-04-2025 14:46:58 GBp 333 419.40 XLON xHaN3qGL3ub 14-04-2025 14:46:36 GBp 333 419.40 XLON xHaN3qGL3SG 14-04-2025 14:43:58 GBp 354 418.80 XLON xHaN3qGLCQ4 14-04-2025 14:40:14 GBp 333 418.20 XLON xHaN3qGMtjN 14-04-2025 14:40:14 GBp 333 418.20 XLON xHaN3qGMtij 14-04-2025 14:38:02 GBp 333 417.00 XLON xHaN3qGMoBk 14-04-2025 14:38:02 GBp 333 417.00 XLON xHaN3qGMoBu 14-04-2025 14:33:33 GBp 217 417.00 XLON xHaN3qGMwuh 14-04-2025 14:32:45 GBp 231 417.00 XLON xHaN3qGMudK 14-04-2025 14:32:45 GBp 333 417.20 XLON xHaN3qGMudP 14-04-2025 14:31:49 GBp 333 417.00 XLON xHaN3qGMvTk 14-04-2025 14:30:50 GBp 35 417.20 XLON xHaN3qGMdMk 14-04-2025 14:30:50 GBp 167 417.20 XLON xHaN3qGMdMm 14-04-2025 14:30:03 GBp 333 417.20 XLON xHaN3qGMbld 14-04-2025 14:30:03 GBp 333 417.20 XLON xHaN3qGMblv 14-04-2025 14:30:03 GBp 159 417.20 XLON xHaN3qGMbk5 14-04-2025 14:22:33 GBp 286 417.20 XLON xHaN3qGMjTi 14-04-2025 14:22:15 GBp 59 417.40 XLON xHaN3qGMgjh 14-04-2025 14:22:15 GBp 143 417.40 XLON xHaN3qGMgjj 14-04-2025 14:22:15 GBp 129 417.40 XLON xHaN3qGMgjl 14-04-2025 14:22:15 GBp 950 417.40 XLON xHaN3qGMgjn 14-04-2025 14:22:15 GBp 43 417.40 XLON xHaN3qGMgjp 14-04-2025 14:22:15 GBp 43 417.20 XLON xHaN3qGMgju 14-04-2025 14:22:15 GBp 290 417.20 XLON xHaN3qGMgjw 14-04-2025 14:09:12 GBp 332 416.20 XLON xHaN3qGMVzC 14-04-2025 14:09:12 GBp 109 416.20 XLON xHaN3qGMVzE 14-04-2025 14:07:56 GBp 114 416.40 XLON xHaN3qGMSEa 14-04-2025 14:07:56 GBp 222 416.40 XLON xHaN3qGMSEW 14-04-2025 14:07:56 GBp 161 416.40 XLON xHaN3qGMSEY 14-04-2025 14:00:41 GBp 106 417.00 XLON xHaN3qGM4AU 14-04-2025 14:00:41 GBp 62 416.80 XLON xHaN3qGM4LW 14-04-2025 14:00:41 GBp 54 416.80 XLON xHaN3qGM4LY 14-04-2025 14:00:41 GBp 2 416.80 XLON xHaN3qGM4LR 14-04-2025 14:00:41 GBp 193 416.80 XLON xHaN3qGM4LT 14-04-2025 14:00:41 GBp 107 416.80 XLON xHaN3qGM4LV 14-04-2025 14:00:41 GBp 214 416.80 XLON xHaN3qGM4KW 14-04-2025 14:00:41 GBp 231 416.80 XLON xHaN3qGM4N6 14-04-2025 14:00:41 GBp 244 416.80 XLON xHaN3qGM4NB 14-04-2025 14:00:41 GBp 231 416.60 XLON xHaN3qGM4NT 14-04-2025 14:00:41 GBp 333 416.80 XLON xHaN3qGM4NV 14-04-2025 13:53:48 GBp 313 416.20 XLON xHaN3qGMDps 14-04-2025 13:53:48 GBp 1 416.20 XLON xHaN3qGMDpu 14-04-2025 13:53:48 GBp 17 416.20 XLON xHaN3qGMDpw 14-04-2025 13:53:48 GBp 1 416.20 XLON xHaN3qGMDpy 14-04-2025 13:53:48 GBp 1 416.20 XLON xHaN3qGMDp@ 14-04-2025 13:53:48 GBp 296 416.40 XLON xHaN3qGMDp0 14-04-2025 13:53:48 GBp 37 416.40 XLON xHaN3qGMDp2 14-04-2025 13:53:48 GBp 19 416.40 XLON xHaN3qGMDp4 14-04-2025 13:53:48 GBp 54 416.40 XLON xHaN3qGMDp6 14-04-2025 13:53:48 GBp 198 416.40 XLON xHaN3qGMDpF 14-04-2025 13:53:47 GBp 45 416.40 XLON xHaN3qGMDpM 14-04-2025 13:53:47 GBp 206 416.40 XLON xHaN3qGMDpS 14-04-2025 13:53:47 GBp 602 416.40 XLON xHaN3qGMDoY 14-04-2025 13:53:47 GBp 144 416.40 XLON xHaN3qGMDoa 14-04-2025 13:53:47 GBp 322 416.40 XLON xHaN3qGMDoI 14-04-2025 13:51:10 GBp 239 416.40 XLON xHaN3qGM8Dr 14-04-2025 13:46:23 GBp 175 416.40 XLON xHaN3qGNoTu 14-04-2025 13:46:23 GBp 627 416.40 XLON xHaN3qGNoT3 14-04-2025 13:46:23 GBp 47 416.40 XLON xHaN3qGNoT5 14-04-2025 13:46:23 GBp 216 416.40 XLON xHaN3qGNoTA 14-04-2025 13:46:22 GBp 333 416.40 XLON xHaN3qGNoS8 14-04-2025 13:42:15 GBp 333 415.80 XLON xHaN3qGN$Uo 14-04-2025 13:36:42 GBp 128 415.60 XLON xHaN3qGNcGV 14-04-2025 13:32:04 GBp 310 415.20 XLON xHaN3qGNWM6 14-04-2025 13:13:13 GBp 175 414.60 XLON xHaN3qGNSKU 14-04-2025 13:13:13 GBp 93 414.60 XLON xHaN3qGNSNa 14-04-2025 13:13:13 GBp 19 414.60 XLON xHaN3qGNSNW 14-04-2025 13:13:13 GBp 116 414.60 XLON xHaN3qGNSNY 14-04-2025 13:06:30 GBp 59 415.00 XLON xHaN3qGN73J 14-04-2025 13:06:30 GBp 167 415.00 XLON xHaN3qGN73L 14-04-2025 13:06:29 GBp 340 415.20 XLON xHaN3qGN72V 14-04-2025 13:06:27 GBp 132 415.40 XLON xHaN3qGN7Cf 14-04-2025 13:06:27 GBp 15 415.40 XLON xHaN3qGN7Ch 14-04-2025 13:06:27 GBp 19 415.40 XLON xHaN3qGN7Cj 14-04-2025 13:06:27 GBp 20 415.40 XLON xHaN3qGN7Cl 14-04-2025 13:06:27 GBp 4 415.40 XLON xHaN3qGN7Cn 14-04-2025 12:59:49 GBp 217 415.20 XLON xHaN3qGNEfg 14-04-2025 12:59:49 GBp 324 415.00 XLON xHaN3qGNEf@ 14-04-2025 12:59:49 GBp 464 415.20 XLON xHaN3qGNEf0 14-04-2025 12:55:06 GBp 408 415.40 XLON xHaN3qGNAll 14-04-2025 12:55:06 GBp 333 415.40 XLON xHaN3qGNAlo 14-04-2025 12:46:48 GBp 528 414.40 XLON xHaN3qGGovs 14-04-2025 12:46:06 GBp 333 414.60 XLON xHaN3qGGpWc 14-04-2025 12:33:31 GBp 270 414.60 XLON xHaN3qGGckm 14-04-2025 12:33:31 GBp 148 414.80 XLON xHaN3qGGcko 14-04-2025 12:33:31 GBp 19 414.80 XLON xHaN3qGGckq 14-04-2025 12:33:31 GBp 225 414.80 XLON xHaN3qGGcks 14-04-2025 12:27:09 GBp 218 415.00 XLON xHaN3qGGZ2z 14-04-2025 12:27:09 GBp 278 415.20 XLON xHaN3qGGZ2O 14-04-2025 12:24:16 GBp 257 414.60 XLON xHaN3qGGkuI 14-04-2025 12:20:05 GBp 215 414.80 XLON xHaN3qGGgkp 14-04-2025 12:17:34 GBp 293 415.20 XLON xHaN3qGGe$K 14-04-2025 12:17:20 GBp 393 415.40 XLON xHaN3qGGeEB 14-04-2025 12:10:16 GBp 182 415.40 XLON xHaN3qGGJOR 14-04-2025 12:10:16 GBp 346 415.20 XLON xHaN3qGGJRb 14-04-2025 12:10:16 GBp 497 415.40 XLON xHaN3qGGJRd 14-04-2025 12:08:23 GBp 29 415.80 XLON xHaN3qGGHDm 14-04-2025 12:08:23 GBp 176 415.80 XLON xHaN3qGGHDo 14-04-2025 12:08:23 GBp 62 415.80 XLON xHaN3qGGHDq 14-04-2025 12:08:22 GBp 148 415.80 XLON xHaN3qGGHD1 14-04-2025 12:08:22 GBp 49 415.80 XLON xHaN3qGGHD3 14-04-2025 12:08:22 GBp 139 415.60 XLON xHaN3qGGHD6 14-04-2025 12:08:22 GBp 194 415.60 XLON xHaN3qGGHD8 14-04-2025 12:08:22 GBp 333 415.80 XLON xHaN3qGGHDN 14-04-2025 12:07:08 GBp 83 416.20 XLON xHaN3qGGUTC 14-04-2025 11:56:24 GBp 85 414.80 XLON xHaN3qGG41F 14-04-2025 11:56:23 GBp 274 414.80 XLON xHaN3qGG40w 14-04-2025 11:56:23 GBp 333 414.80 XLON xHaN3qGG40D 14-04-2025 11:45:06 GBp 370 415.00 XLON xHaN3qGGA3p 14-04-2025 11:44:49 GBp 266 415.20 XLON xHaN3qGGAHi 14-04-2025 11:44:49 GBp 19 415.40 XLON xHaN3qGGAHA 14-04-2025 11:44:49 GBp 60 415.40 XLON xHaN3qGGAHC 14-04-2025 11:44:49 GBp 54 415.40 XLON xHaN3qGGAHE 14-04-2025 11:44:49 GBp 51 415.40 XLON xHaN3qGGAHG 14-04-2025 11:41:25 GBp 224 415.40 XLON xHaN3qGG9dl 14-04-2025 11:41:25 GBp 60 415.40 XLON xHaN3qGG9dn 14-04-2025 11:39:19 GBp 153 415.40 XLON xHaN3qGHs$i 14-04-2025 11:38:22 GBp 630 415.40 XLON xHaN3qGHtXi 14-04-2025 11:38:22 GBp 182 415.40 XLON xHaN3qGHtXk 14-04-2025 11:38:22 GBp 270 415.40 XLON xHaN3qGHtXm 14-04-2025 11:38:10 GBp 187 415.00 XLON xHaN3qGHthH 14-04-2025 11:20:26 GBp 338 414.80 XLON xHaN3qGHuq@ 14-04-2025 11:20:26 GBp 231 415.00 XLON xHaN3qGHuq7 14-04-2025 11:20:25 GBp 333 415.20 XLON xHaN3qGHuq8 14-04-2025 11:18:11 GBp 17 415.60 XLON xHaN3qGHvIW 14-04-2025 11:18:11 GBp 186 415.60 XLON xHaN3qGHvJU 14-04-2025 11:18:11 GBp 362 415.20 XLON xHaN3qGHvIf 14-04-2025 11:09:01 GBp 157 415.40 XLON xHaN3qGHWWb 14-04-2025 11:09:01 GBp 191 415.20 XLON xHaN3qGHWWd 14-04-2025 11:09:01 GBp 25 415.60 XLON xHaN3qGHWWX 14-04-2025 11:09:01 GBp 152 415.40 XLON xHaN3qGHWWZ 14-04-2025 11:09:01 GBp 268 415.60 XLON xHaN3qGHWXV 14-04-2025 11:09:01 GBp 231 415.20 XLON xHaN3qGHWWi 14-04-2025 11:09:01 GBp 333 415.40 XLON xHaN3qGHWWk 14-04-2025 11:07:11 GBp 333 415.60 XLON xHaN3qGHXzO 14-04-2025 10:48:13 GBp 150 414.00 XLON xHaN3qGHGqq 14-04-2025 10:46:49 GBp 150 414.00 XLON xHaN3qGHH@U 14-04-2025 10:45:49 GBp 221 414.20 XLON xHaN3qGHUqr 14-04-2025 10:44:11 GBp 192 414.40 XLON xHaN3qGHV@K 14-04-2025 10:41:55 GBp 191 414.40 XLON xHaN3qGHTap 14-04-2025 10:39:30 GBp 225 414.80 XLON xHaN3qGHRi1 14-04-2025 10:39:21 GBp 278 415.00 XLON xHaN3qGHRqk 14-04-2025 10:39:21 GBp 46 415.00 XLON xHaN3qGHRqm 14-04-2025 10:34:16 GBp 402 415.40 XLON xHaN3qGH7fV 14-04-2025 10:34:06 GBp 278 415.60 XLON xHaN3qGH7tw 14-04-2025 10:27:35 GBp 250 415.40 XLON xHaN3qGH3Ve 14-04-2025 10:24:18 GBp 302 415.40 XLON xHaN3qGHErv 14-04-2025 10:24:18 GBp 434 415.60 XLON xHaN3qGHErx 14-04-2025 10:23:42 GBp 329 415.80 XLON xHaN3qGHENi 14-04-2025 10:21:06 GBp 214 416.20 XLON xHaN3qGHCS4 14-04-2025 10:21:06 GBp 118 416.20 XLON xHaN3qGHCS6 14-04-2025 10:20:56 GBp 507 416.40 XLON xHaN3qGHDcT 14-04-2025 10:14:06 GBp 341 416.80 XLON xHaN3qGIs@M 14-04-2025 10:13:41 GBp 306 417.00 XLON xHaN3qGIsUQ 14-04-2025 10:09:52 GBp 333 416.20 XLON xHaN3qGIoyl 14-04-2025 10:09:39 GBp 177 416.40 XLON xHaN3qGIo0v 14-04-2025 10:09:39 GBp 218 416.40 XLON xHaN3qGIo0x 14-04-2025 10:07:33 GBp 485 416.60 XLON xHaN3qGImlR 14-04-2025 10:01:21 GBp 226 416.60 XLON xHaN3qGIzin 14-04-2025 10:01:16 GBp 231 416.80 XLON xHaN3qGIzkA 14-04-2025 10:01:16 GBp 288 417.00 XLON xHaN3qGIzkE 14-04-2025 10:01:06 GBp 30 417.20 XLON xHaN3qGIznK 14-04-2025 10:01:06 GBp 57 417.20 XLON xHaN3qGIznM 14-04-2025 10:01:06 GBp 10 417.20 XLON xHaN3qGIznO 14-04-2025 10:01:06 GBp 51 417.20 XLON xHaN3qGIznQ 14-04-2025 10:01:06 GBp 33 417.20 XLON xHaN3qGIznS 14-04-2025 10:01:06 GBp 265 417.00 XLON xHaN3qGIzmZ 14-04-2025 10:00:31 GBp 231 416.60 XLON xHaN3qGIzTI 14-04-2025 10:00:30 GBp 117 416.80 XLON xHaN3qGIzVX 14-04-2025 10:00:30 GBp 216 416.80 XLON xHaN3qGIzSV 14-04-2025 09:56:28 GBp 23 416.20 XLON xHaN3qGIval 14-04-2025 09:56:28 GBp 188 416.20 XLON xHaN3qGIvan 14-04-2025 09:56:28 GBp 333 416.00 XLON xHaN3qGIvat 14-04-2025 09:56:28 GBp 333 416.00 XLON xHaN3qGIva6 14-04-2025 09:46:54 GBp 29 415.80 XLON xHaN3qGIWW8 14-04-2025 09:46:20 GBp 196 416.20 XLON xHaN3qGIWyH 14-04-2025 09:46:20 GBp 34 416.20 XLON xHaN3qGIWyJ 14-04-2025 09:46:20 GBp 231 416.00 XLON xHaN3qGIWyM 14-04-2025 09:46:20 GBp 193 416.20 XLON xHaN3qGIW$g 14-04-2025 09:42:10 GBp 466 415.80 XLON xHaN3qGIlWt 14-04-2025 09:34:31 GBp 52 416.00 XLON xHaN3qGIed8 14-04-2025 09:34:31 GBp 115 416.00 XLON xHaN3qGIedA 14-04-2025 09:34:11 GBp 242 416.20 XLON xHaN3qGIesY 14-04-2025 09:33:18 GBp 108 416.20 XLON xHaN3qGIeJW 14-04-2025 09:33:17 GBp 517 416.40 XLON xHaN3qGIeJm 14-04-2025 09:27:55 GBp 370 416.60 XLON xHaN3qGILlA 14-04-2025 09:26:39 GBp 197 416.80 XLON xHaN3qGILSP 14-04-2025 09:26:39 GBp 349 416.80 XLON xHaN3qGILSU 14-04-2025 09:26:39 GBp 184 416.80 XLON xHaN3qGILVW 14-04-2025 09:20:53 GBp 220 416.40 XLON xHaN3qGIHwX 14-04-2025 09:20:01 GBp 245 416.20 XLON xHaN3qGIUal 14-04-2025 09:18:58 GBp 246 416.40 XLON xHaN3qGIUKB 14-04-2025 09:18:52 GBp 327 416.60 XLON xHaN3qGIUHJ 14-04-2025 09:17:42 GBp 532 416.80 XLON xHaN3qGIV6Y 14-04-2025 09:11:23 GBp 191 416.60 XLON xHaN3qGIOv5 14-04-2025 09:11:22 GBp 129 416.60 XLON xHaN3qGIOuX 14-04-2025 09:11:21 GBp 395 416.80 XLON xHaN3qGIOuw 14-04-2025 09:11:00 GBp 243 417.00 XLON xHaN3qGIOMH 14-04-2025 09:07:40 GBp 242 417.00 XLON xHaN3qGI6MT 14-04-2025 09:07:40 GBp 266 417.00 XLON xHaN3qGI6MV 14-04-2025 09:05:58 GBp 516 417.20 XLON xHaN3qGI7J6 14-04-2025 09:02:26 GBp 295 416.20 XLON xHaN3qGI2WJ 14-04-2025 09:02:26 GBp 426 416.40 XLON xHaN3qGI2WL 14-04-2025 08:55:25 GBp 187 417.60 XLON xHaN3qGIFip 14-04-2025 08:55:23 GBp 271 417.80 XLON xHaN3qGIFli 14-04-2025 08:54:51 GBp 122 417.80 XLON xHaN3qGIF2z 14-04-2025 08:54:38 GBp 664 418.00 XLON xHaN3qGIFG9 14-04-2025 08:54:38 GBp 151 418.00 XLON xHaN3qGIFGS 14-04-2025 08:54:38 GBp 187 418.00 XLON xHaN3qGIFGU 14-04-2025 08:54:38 GBp 224 418.00 XLON xHaN3qGIFJW 14-04-2025 08:54:38 GBp 231 417.80 XLON xHaN3qGIFJp 14-04-2025 08:54:38 GBp 191 418.00 XLON xHaN3qGIFJq 14-04-2025 08:54:38 GBp 303 418.00 XLON xHaN3qGIFJ5 14-04-2025 08:52:11 GBp 333 418.20 XLON xHaN3qGIDLh 14-04-2025 08:52:10 GBp 231 418.80 XLON xHaN3qGIDL7 14-04-2025 08:52:10 GBp 333 419.00 XLON xHaN3qGIDL9 14-04-2025 08:44:21 GBp 333 417.60 XLON xHaN3qGJtw$ 14-04-2025 08:35:22 GBp 533 415.40 XLON xHaN3qGJ@WG 14-04-2025 08:34:15 GBp 465 415.80 XLON xHaN3qGJ$a9 14-04-2025 08:34:15 GBp 57 415.80 XLON xHaN3qGJ$aB 14-04-2025 08:34:15 GBp 22 415.80 XLON xHaN3qGJ$aD 14-04-2025 08:34:15 GBp 333 415.60 XLON xHaN3qGJ$aG 14-04-2025 08:34:13 GBp 333 415.80 XLON xHaN3qGJ$cK 14-04-2025 08:29:31 GBp 333 416.00 XLON xHaN3qGJxWY 14-04-2025 08:27:40 GBp 103 416.20 XLON xHaN3qGJu7G 14-04-2025 08:27:40 GBp 38 416.20 XLON xHaN3qGJu7I 14-04-2025 08:27:39 GBp 173 416.20 XLON xHaN3qGJu7U 14-04-2025 08:25:14 GBp 316 415.20 XLON xHaN3qGJc22 14-04-2025 08:18:52 GBp 148 414.60 XLON xHaN3qGJWCH 14-04-2025 08:18:52 GBp 83 414.60 XLON xHaN3qGJWCJ 14-04-2025 08:18:52 GBp 242 414.80 XLON xHaN3qGJWFY 14-04-2025 08:11:00 GBp 151 413.00 XLON xHaN3qGJefm 14-04-2025 08:11:00 GBp 231 412.60 XLON xHaN3qGJefx 14-04-2025 08:11:00 GBp 333 412.80 XLON xHaN3qGJefz 14-04-2025 08:09:42 GBp 162 413.00 XLON xHaN3qGJf$v 14-04-2025 08:09:42 GBp 116 413.00 XLON xHaN3qGJf$x 14-04-2025 08:07:00 GBp 300 412.60 XLON xHaN3qGJKou 14-04-2025 08:07:00 GBp 231 413.20 XLON xHaN3qGJKo1 14-04-2025 08:07:00 GBp 333 413.40 XLON xHaN3qGJKo3