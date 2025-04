(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

11 April 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 10 April 2025 it had purchased a total of 148,702 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 148,702 - - Highest price paid (per ordinary share) 420.40p - - Lowest price paid (per ordinary share) 407.00p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 410.59p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 367,516,578 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 367,516,578.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 10-04-2025 16:01:00 GBp 243 407.60 XLON xHaN2i@n72J 10-04-2025 16:00:56 GBp 203 407.60 XLON xHaN2i@n788 10-04-2025 16:00:56 GBp 293 407.80 XLON xHaN2i@n7BW 10-04-2025 16:00:34 GBp 75 407.60 XLON xHaN2i@n4ch 10-04-2025 16:00:34 GBp 192 407.60 XLON xHaN2i@n4cj 10-04-2025 16:00:06 GBp 612 407.80 XLON xHaN2i@n4wr 10-04-2025 16:00:01 GBp 122 407.80 XLON xHaN2i@n4EX 10-04-2025 16:00:00 GBp 583 408.00 XLON xHaN2i@n4BR 10-04-2025 16:00:00 GBp 132 408.00 XLON xHaN2i@n4BT 10-04-2025 15:58:32 GBp 762 407.60 XLON xHaN2i@n2$i 10-04-2025 15:56:42 GBp 423 407.80 XLON xHaN2i@n0dB 10-04-2025 15:56:42 GBp 45 407.80 XLON xHaN2i@n0dD 10-04-2025 15:56:08 GBp 473 408.00 XLON xHaN2i@n09w 10-04-2025 15:56:03 GBp 464 408.00 XLON xHaN2i@n0M4 10-04-2025 15:56:03 GBp 165 408.00 XLON xHaN2i@n0MI 10-04-2025 15:56:03 GBp 211 408.00 XLON xHaN2i@n0MK 10-04-2025 15:53:07 GBp 58 408.00 XLON xHaN2i@nCtN 10-04-2025 15:53:07 GBp 294 408.00 XLON xHaN2i@nCtP 10-04-2025 15:52:40 GBp 42 408.20 XLON xHaN2i@nCGh 10-04-2025 15:52:37 GBp 188 408.20 XLON xHaN2i@nCVO 10-04-2025 15:52:36 GBp 257 408.20 XLON xHaN2i@nCO9 10-04-2025 15:52:36 GBp 447 408.20 XLON xHaN2i@nCOV 10-04-2025 15:52:36 GBp 20 408.20 XLON xHaN2i@nCRX 10-04-2025 15:51:42 GBp 752 408.80 XLON xHaN2i@nAlp 10-04-2025 15:51:42 GBp 458 408.60 XLON xHaN2i@nAly 10-04-2025 15:51:42 GBp 50 408.60 XLON xHaN2i@nAl@ 10-04-2025 15:51:42 GBp 86 408.20 XLON xHaN2i@nAl4 10-04-2025 15:50:03 GBp 45 408.40 XLON xHaN2i@nBJ$ 10-04-2025 15:50:03 GBp 53 408.40 XLON xHaN2i@nBJ1 10-04-2025 15:50:03 GBp 52 408.40 XLON xHaN2i@nBJ3 10-04-2025 15:50:03 GBp 26 408.40 XLON xHaN2i@nBJ5 10-04-2025 15:49:30 GBp 12 408.40 XLON xHaN2i@n8xE 10-04-2025 15:49:30 GBp 34 408.40 XLON xHaN2i@n8xL 10-04-2025 15:49:30 GBp 50 408.40 XLON xHaN2i@n8xR 10-04-2025 15:49:30 GBp 57 408.40 XLON xHaN2i@n8xT 10-04-2025 15:49:30 GBp 67 408.40 XLON xHaN2i@n8xV 10-04-2025 15:49:30 GBp 313 408.20 XLON xHaN2i@n8wY 10-04-2025 15:49:30 GBp 455 408.40 XLON xHaN2i@n8w6 10-04-2025 15:49:30 GBp 448 408.40 XLON xHaN2i@n8wD 10-04-2025 15:47:31 GBp 443 408.60 XLON xHaN2i@osFt 10-04-2025 15:45:44 GBp 640 408.80 XLON xHaN2i@oq7w 10-04-2025 15:45:05 GBp 305 408.80 XLON xHaN2i@orjH 10-04-2025 15:43:59 GBp 584 409.00 XLON xHaN2i@oolN 10-04-2025 15:41:54 GBp 203 408.80 XLON xHaN2i@ommx 10-04-2025 15:41:53 GBp 203 408.80 XLON xHaN2i@ompp 10-04-2025 15:41:40 GBp 110 408.80 XLON xHaN2i@om2O 10-04-2025 15:41:39 GBp 124 409.00 XLON xHaN2i@om9c 10-04-2025 15:41:39 GBp 509 409.00 XLON xHaN2i@om9o 10-04-2025 15:39:35 GBp 108 409.00 XLON xHaN2i@o@Mx 10-04-2025 15:39:35 GBp 152 409.00 XLON xHaN2i@o@Mz 10-04-2025 15:39:35 GBp 200 409.20 XLON xHaN2i@o@MF 10-04-2025 15:39:35 GBp 175 409.20 XLON xHaN2i@o@MH 10-04-2025 15:39:14 GBp 423 409.40 XLON xHaN2i@o$iO 10-04-2025 15:39:14 GBp 170 410.00 XLON xHaN2i@o$l0 10-04-2025 15:39:14 GBp 95 410.00 XLON xHaN2i@o$l2 10-04-2025 15:39:14 GBp 144 410.00 XLON xHaN2i@o$kZ 10-04-2025 15:39:14 GBp 454 409.60 XLON xHaN2i@o$ko 10-04-2025 15:37:57 GBp 453 410.20 XLON xHaN2i@oyww 10-04-2025 15:37:57 GBp 777 410.20 XLON xHaN2i@oywG 10-04-2025 15:37:57 GBp 365 410.20 XLON xHaN2i@oy52 10-04-2025 15:37:57 GBp 94 410.20 XLON xHaN2i@oy54 10-04-2025 15:37:57 GBp 433 409.80 XLON xHaN2i@oy6e 10-04-2025 15:36:51 GBp 61 410.20 XLON xHaN2i@ozLj 10-04-2025 15:36:51 GBp 105 410.20 XLON xHaN2i@ozLl 10-04-2025 15:36:51 GBp 209 410.00 XLON xHaN2i@ozLo 10-04-2025 15:33:51 GBp 420 409.20 XLON xHaN2i@ovgu 10-04-2025 15:33:42 GBp 410 409.20 XLON xHaN2i@ovow 10-04-2025 15:30:03 GBp 337 408.60 XLON xHaN2i@oYiK 10-04-2025 15:29:33 GBp 16 408.80 XLON xHaN2i@oYER 10-04-2025 15:29:33 GBp 173 408.80 XLON xHaN2i@oYET 10-04-2025 15:29:33 GBp 20 408.80 XLON xHaN2i@oYEV 10-04-2025 15:28:30 GBp 207 409.00 XLON xHaN2i@oZHt 10-04-2025 15:28:17 GBp 217 409.20 XLON xHaN2i@oWax 10-04-2025 15:28:17 GBp 566 409.40 XLON xHaN2i@oWa$ 10-04-2025 15:28:17 GBp 14 409.80 XLON xHaN2i@oWaC 10-04-2025 15:28:17 GBp 52 409.80 XLON xHaN2i@oWaE 10-04-2025 15:28:17 GBp 48 409.80 XLON xHaN2i@oWaG 10-04-2025 15:28:17 GBp 270 409.80 XLON xHaN2i@oWaI 10-04-2025 15:28:17 GBp 93 409.80 XLON xHaN2i@oWdb 10-04-2025 15:28:17 GBp 51 409.80 XLON xHaN2i@oWdd 10-04-2025 15:28:17 GBp 219 409.80 XLON xHaN2i@oWdp 10-04-2025 15:27:04 GBp 216 409.80 XLON xHaN2i@oXov 10-04-2025 15:27:04 GBp 57 409.80 XLON xHaN2i@oXox 10-04-2025 15:27:03 GBp 1,339 409.80 XLON xHaN2i@oXoQ 10-04-2025 15:27:03 GBp 122 409.80 XLON xHaN2i@oXoS 10-04-2025 15:27:03 GBp 39 409.80 XLON xHaN2i@oXzz 10-04-2025 15:27:03 GBp 233 409.80 XLON xHaN2i@oXyX 10-04-2025 15:27:03 GBp 57 409.80 XLON xHaN2i@oXyZ 10-04-2025 15:27:03 GBp 252 409.80 XLON xHaN2i@oXyf 10-04-2025 15:27:03 GBp 398 409.80 XLON xHaN2i@oXyl 10-04-2025 15:21:54 GBp 47 408.00 XLON xHaN2i@oh07 10-04-2025 15:21:54 GBp 50 408.00 XLON xHaN2i@oh09 10-04-2025 15:21:54 GBp 148 408.00 XLON xHaN2i@oh0P 10-04-2025 15:21:54 GBp 51 408.00 XLON xHaN2i@oh0R 10-04-2025 15:21:54 GBp 47 408.00 XLON xHaN2i@oh0T 10-04-2025 15:21:52 GBp 18 408.00 XLON xHaN2i@ohDD 10-04-2025 15:21:18 GBp 159 407.80 XLON xHaN2i@oey1 10-04-2025 15:21:18 GBp 20 407.80 XLON xHaN2i@oey3 10-04-2025 15:21:18 GBp 318 407.80 XLON xHaN2i@oey5 10-04-2025 15:21:18 GBp 239 407.40 XLON xHaN2i@oe@T 10-04-2025 15:18:01 GBp 307 407.40 XLON xHaN2i@oK2U 10-04-2025 15:16:31 GBp 316 407.60 XLON xHaN2i@oI9I 10-04-2025 15:16:30 GBp 460 407.80 XLON xHaN2i@oIAI 10-04-2025 15:16:30 GBp 333 407.80 XLON xHaN2i@oIKc 10-04-2025 15:16:30 GBp 318 407.80 XLON xHaN2i@oIKe 10-04-2025 15:16:26 GBp 157 408.00 XLON xHaN2i@oIVr 10-04-2025 15:15:08 GBp 58 407.80 XLON xHaN2i@oHxZ 10-04-2025 15:15:08 GBp 47 407.80 XLON xHaN2i@oHxX 10-04-2025 15:15:08 GBp 192 407.80 XLON xHaN2i@oHuV 10-04-2025 15:15:08 GBp 96 407.60 XLON xHaN2i@oHx@ 10-04-2025 15:15:08 GBp 235 407.60 XLON xHaN2i@oHxy 10-04-2025 15:15:08 GBp 600 407.80 XLON xHaN2i@oH5O 10-04-2025 15:15:08 GBp 285 407.80 XLON xHaN2i@oH5Q 10-04-2025 15:15:07 GBp 310 407.40 XLON xHaN2i@oH3W 10-04-2025 15:15:07 GBp 16 407.40 XLON xHaN2i@oH30 10-04-2025 15:14:08 GBp 292 407.00 XLON xHaN2i@oSXe 10-04-2025 15:11:59 GBp 387 407.00 XLON xHaN2i@o5Ae 10-04-2025 15:11:58 GBp 381 407.00 XLON xHaN2i@o5LI 10-04-2025 15:07:57 GBp 186 407.60 XLON xHaN2i@o1UD 10-04-2025 15:07:57 GBp 271 407.80 XLON xHaN2i@o1UB 10-04-2025 15:07:34 GBp 242 408.00 XLON xHaN2i@oEpC 10-04-2025 15:07:26 GBp 530 408.20 XLON xHaN2i@oE4v 10-04-2025 15:07:12 GBp 261 408.40 XLON xHaN2i@oEGg 10-04-2025 15:07:12 GBp 261 408.40 XLON xHaN2i@oEJZ 10-04-2025 15:07:10 GBp 379 408.60 XLON xHaN2i@oESB 10-04-2025 15:07:10 GBp 248 408.60 XLON xHaN2i@oEV8 10-04-2025 15:07:05 GBp 130 408.80 XLON xHaN2i@oFbH 10-04-2025 15:07:05 GBp 269 408.80 XLON xHaN2i@oFbJ 10-04-2025 15:07:00 GBp 402 408.80 XLON xHaN2i@oFZN 10-04-2025 15:04:42 GBp 85 408.40 XLON xHaN2i@oAhP 10-04-2025 15:04:42 GBp 320 408.20 XLON xHaN2i@oAhR 10-04-2025 15:04:42 GBp 106 408.00 XLON xHaN2i@oAqm 10-04-2025 15:04:42 GBp 20 408.00 XLON xHaN2i@oAqo 10-04-2025 15:04:42 GBp 250 408.00 XLON xHaN2i@oAqq 10-04-2025 15:01:32 GBp 269 407.40 XLON xHaN2i@ps3g 10-04-2025 15:01:19 GBp 357 407.60 XLON xHaN2i@psUx 10-04-2025 15:01:13 GBp 512 407.80 XLON xHaN2i@ptia 10-04-2025 15:00:53 GBp 306 408.20 XLON xHaN2i@ptC2 10-04-2025 15:00:53 GBp 314 408.20 XLON xHaN2i@ptC4 10-04-2025 14:58:20 GBp 187 408.40 XLON xHaN2i@pm@O 10-04-2025 14:58:17 GBp 117 408.40 XLON xHaN2i@pm5L 10-04-2025 14:58:07 GBp 220 408.60 XLON xHaN2i@pmHx 10-04-2025 14:58:07 GBp 220 408.60 XLON xHaN2i@pmH@ 10-04-2025 14:57:48 GBp 264 408.60 XLON xHaN2i@pnuN 10-04-2025 14:57:18 GBp 318 408.60 XLON xHaN2i@p@mU 10-04-2025 14:56:51 GBp 213 408.80 XLON xHaN2i@p$qr 10-04-2025 14:56:13 GBp 307 408.80 XLON xHaN2i@pypJ 10-04-2025 14:55:38 GBp 345 408.80 XLON xHaN2i@pzsw 10-04-2025 14:55:26 GBp 495 409.00 XLON xHaN2i@pz6A 10-04-2025 14:54:26 GBp 450 409.20 XLON xHaN2i@pw2I 10-04-2025 14:52:45 GBp 189 409.60 XLON xHaN2i@puI6 10-04-2025 14:52:34 GBp 228 409.80 XLON xHaN2i@pvX2 10-04-2025 14:52:30 GBp 316 410.00 XLON xHaN2i@pvia 10-04-2025 14:52:30 GBp 112 410.00 XLON xHaN2i@pvie 10-04-2025 14:52:25 GBp 337 410.40 XLON xHaN2i@pvr1 10-04-2025 14:52:25 GBp 57 410.40 XLON xHaN2i@pvr3 10-04-2025 14:52:25 GBp 56 410.40 XLON xHaN2i@pvr5 10-04-2025 14:52:05 GBp 52 410.00 XLON xHaN2i@pvDr 10-04-2025 14:52:03 GBp 209 410.00 XLON xHaN2i@pvFo 10-04-2025 14:52:03 GBp 161 410.00 XLON xHaN2i@pvFq 10-04-2025 14:50:10 GBp 97 409.60 XLON xHaN2i@pdTm 10-04-2025 14:50:10 GBp 345 409.60 XLON xHaN2i@pdTo 10-04-2025 14:50:04 GBp 22 410.00 XLON xHaN2i@pabn 10-04-2025 14:50:04 GBp 159 410.00 XLON xHaN2i@pabp 10-04-2025 14:50:04 GBp 58 410.00 XLON xHaN2i@pabr 10-04-2025 14:50:04 GBp 56 410.00 XLON xHaN2i@pabt 10-04-2025 14:50:04 GBp 157 410.00 XLON xHaN2i@pabv 10-04-2025 14:49:05 GBp 44 410.00 XLON xHaN2i@pbdG 10-04-2025 14:49:05 GBp 124 410.00 XLON xHaN2i@pbdI 10-04-2025 14:49:05 GBp 51 410.00 XLON xHaN2i@pbdK 10-04-2025 14:49:05 GBp 400 410.00 XLON xHaN2i@pbdM 10-04-2025 14:49:05 GBp 15 410.00 XLON xHaN2i@pbdO 10-04-2025 14:48:33 GBp 35 410.00 XLON xHaN2i@pb89 10-04-2025 14:48:33 GBp 127 410.00 XLON xHaN2i@pb8B 10-04-2025 14:48:21 GBp 509 410.00 XLON xHaN2i@pbUt 10-04-2025 14:48:21 GBp 55 410.00 XLON xHaN2i@pbUv 10-04-2025 14:48:21 GBp 47 410.00 XLON xHaN2i@pbUw 10-04-2025 14:48:21 GBp 59 409.80 XLON xHaN2i@pbPY 10-04-2025 14:48:21 GBp 98 409.80 XLON xHaN2i@pbPd 10-04-2025 14:47:56 GBp 69 409.40 XLON xHaN2i@pY0o 10-04-2025 14:47:56 GBp 166 409.40 XLON xHaN2i@pY0u 10-04-2025 14:47:56 GBp 149 409.80 XLON xHaN2i@pY0z 10-04-2025 14:47:56 GBp 118 409.80 XLON xHaN2i@pY0$ 10-04-2025 14:47:56 GBp 114 409.80 XLON xHaN2i@pY01 10-04-2025 14:47:56 GBp 59 409.80 XLON xHaN2i@pY03 10-04-2025 14:47:56 GBp 203 409.60 XLON xHaN2i@pY05 10-04-2025 14:47:55 GBp 399 409.60 XLON xHaN2i@pY0F 10-04-2025 14:47:55 GBp 378 409.80 XLON xHaN2i@pY0M 10-04-2025 14:47:20 GBp 117 410.00 XLON xHaN2i@pZlH 10-04-2025 14:47:20 GBp 99 410.00 XLON xHaN2i@pZlJ 10-04-2025 14:43:10 GBp 34 408.00 XLON xHaN2i@plKC 10-04-2025 14:43:10 GBp 235 408.00 XLON xHaN2i@plKE 10-04-2025 14:42:50 GBp 489 408.20 XLON xHaN2i@pijZ 10-04-2025 14:42:49 GBp 144 408.40 XLON xHaN2i@piiG 10-04-2025 14:42:49 GBp 85 408.40 XLON xHaN2i@pilb 10-04-2025 14:42:49 GBp 57 408.40 XLON xHaN2i@pild 10-04-2025 14:42:49 GBp 48 408.40 XLON xHaN2i@pilf 10-04-2025 14:42:49 GBp 208 408.40 XLON xHaN2i@pilh 10-04-2025 14:42:49 GBp 82 408.40 XLON xHaN2i@pilj 10-04-2025 14:42:49 GBp 153 408.40 XLON xHaN2i@pill 10-04-2025 14:42:49 GBp 367 408.20 XLON xHaN2i@pil7 10-04-2025 14:41:19 GBp 56 408.40 XLON xHaN2i@pj9Z 10-04-2025 14:41:19 GBp 135 408.40 XLON xHaN2i@pj9I 10-04-2025 14:41:19 GBp 137 408.40 XLON xHaN2i@pj9S 10-04-2025 14:41:19 GBp 139 408.40 XLON xHaN2i@pj8Y 10-04-2025 14:41:19 GBp 129 408.40 XLON xHaN2i@pj8h 10-04-2025 14:41:19 GBp 133 408.40 XLON xHaN2i@pj8n 10-04-2025 14:41:19 GBp 129 408.40 XLON xHaN2i@pj8t 10-04-2025 14:41:19 GBp 107 408.40 XLON xHaN2i@pj8$ 10-04-2025 14:41:19 GBp 260 408.40 XLON xHaN2i@pj81 10-04-2025 14:37:09 GBp 284 408.20 XLON xHaN2i@pMpW 10-04-2025 14:37:05 GBp 371 408.40 XLON xHaN2i@pMw0 10-04-2025 14:37:05 GBp 40 408.40 XLON xHaN2i@pMw2 10-04-2025 14:37:05 GBp 201 408.40 XLON xHaN2i@pM5m 10-04-2025 14:37:05 GBp 314 408.40 XLON xHaN2i@pM5o 10-04-2025 14:36:31 GBp 227 408.60 XLON xHaN2i@pNXb 10-04-2025 14:34:57 GBp 252 408.80 XLON xHaN2i@pKJH 10-04-2025 14:34:55 GBp 146 409.00 XLON xHaN2i@pKTL 10-04-2025 14:34:55 GBp 216 409.00 XLON xHaN2i@pKTN 10-04-2025 14:34:54 GBp 497 409.00 XLON xHaN2i@pKU6 10-04-2025 14:34:31 GBp 260 409.20 XLON xHaN2i@pL@x 10-04-2025 14:34:20 GBp 107 409.60 XLON xHaN2i@pLCx 10-04-2025 14:34:20 GBp 41 409.60 XLON xHaN2i@pLCz 10-04-2025 14:33:16 GBp 245 409.40 XLON xHaN2i@pIU8 10-04-2025 14:32:43 GBp 240 409.40 XLON xHaN2i@pJL3 10-04-2025 14:32:43 GBp 20 409.40 XLON xHaN2i@pJL5 10-04-2025 14:32:04 GBp 190 409.80 XLON xHaN2i@pHdn 10-04-2025 14:32:00 GBp 274 410.00 XLON xHaN2i@pHe2 10-04-2025 14:31:59 GBp 556 410.20 XLON xHaN2i@pHsP 10-04-2025 14:31:47 GBp 344 410.40 XLON xHaN2i@pHC0 10-04-2025 14:31:47 GBp 225 410.40 XLON xHaN2i@pHC2 10-04-2025 14:28:31 GBp 294 410.80 XLON xHaN2i@pRzQ 10-04-2025 14:28:10 GBp 264 411.00 XLON xHaN2i@pRLH 10-04-2025 14:28:10 GBp 20 411.00 XLON xHaN2i@pRLJ 10-04-2025 14:28:10 GBp 75 411.20 XLON xHaN2i@pRKh 10-04-2025 14:28:10 GBp 577 411.20 XLON xHaN2i@pRKj 10-04-2025 14:28:05 GBp 120 411.80 XLON xHaN2i@pRT6 10-04-2025 14:28:05 GBp 50 411.80 XLON xHaN2i@pRT8 10-04-2025 14:28:05 GBp 120 411.80 XLON xHaN2i@pRTJ 10-04-2025 14:28:05 GBp 50 411.80 XLON xHaN2i@pRTL 10-04-2025 14:26:43 GBp 192 411.80 XLON xHaN2i@pPYH 10-04-2025 14:26:43 GBp 56 411.80 XLON xHaN2i@pPYJ 10-04-2025 14:26:42 GBp 259 411.80 XLON xHaN2i@pPim 10-04-2025 14:22:37 GBp 315 412.00 XLON xHaN2i@p4DH 10-04-2025 14:22:18 GBp 370 412.20 XLON xHaN2i@p4IO 10-04-2025 14:22:17 GBp 466 412.20 XLON xHaN2i@p4Ui 10-04-2025 14:21:52 GBp 212 412.20 XLON xHaN2i@p5uj 10-04-2025 14:21:52 GBp 144 412.20 XLON xHaN2i@p5ul 10-04-2025 14:20:42 GBp 173 412.00 XLON xHaN2i@p3cS 10-04-2025 14:20:41 GBp 46 412.40 XLON xHaN2i@p3Za 10-04-2025 14:20:41 GBp 50 412.40 XLON xHaN2i@p3Zc 10-04-2025 14:20:41 GBp 48 412.40 XLON xHaN2i@p3Ze 10-04-2025 14:20:41 GBp 203 412.40 XLON xHaN2i@p3Yd 10-04-2025 14:20:41 GBp 280 412.40 XLON xHaN2i@p3Yf 10-04-2025 14:20:41 GBp 47 412.40 XLON xHaN2i@p3Yh 10-04-2025 14:20:41 GBp 56 412.40 XLON xHaN2i@p3Yj 10-04-2025 14:20:41 GBp 186 412.00 XLON xHaN2i@p3jq 10-04-2025 14:20:41 GBp 249 411.80 XLON xHaN2i@p3jD 10-04-2025 14:20:41 GBp 360 412.00 XLON xHaN2i@p3jF 10-04-2025 14:19:59 GBp 360 412.00 XLON xHaN2i@p0nN 10-04-2025 14:17:23 GBp 353 411.60 XLON xHaN2i@pERh 10-04-2025 14:13:00 GBp 364 410.60 XLON xHaN2i@pBdS 10-04-2025 14:13:00 GBp 28 410.60 XLON xHaN2i@pBdU 10-04-2025 14:12:09 GBp 227 411.20 XLON xHaN2i@pBMU 10-04-2025 14:10:44 GBp 149 411.20 XLON xHaN2i@p9Z3 10-04-2025 14:10:44 GBp 154 411.20 XLON xHaN2i@p9Z5 10-04-2025 14:08:45 GBp 326 409.40 XLON xHaN2i@isKe 10-04-2025 14:07:13 GBp 365 409.40 XLON xHaN2i@iqpn 10-04-2025 14:07:12 GBp 838 409.80 XLON xHaN2i@iqza 10-04-2025 14:06:17 GBp 176 409.60 XLON xHaN2i@iriw 10-04-2025 14:06:17 GBp 43 409.60 XLON xHaN2i@iriy 10-04-2025 14:05:38 GBp 132 409.40 XLON xHaN2i@irVo 10-04-2025 14:05:38 GBp 12 409.40 XLON xHaN2i@irVs 10-04-2025 14:04:24 GBp 341 409.00 XLON xHaN2i@ioRp 10-04-2025 14:03:16 GBp 92 409.00 XLON xHaN2i@ipIO 10-04-2025 14:03:16 GBp 341 409.20 XLON xHaN2i@ipIQ 10-04-2025 14:02:21 GBp 341 409.20 XLON xHaN2i@imH0 10-04-2025 13:57:22 GBp 212 408.40 XLON xHaN2i@izJG 10-04-2025 13:57:22 GBp 126 408.40 XLON xHaN2i@izJN 10-04-2025 13:57:22 GBp 86 408.40 XLON xHaN2i@izJP 10-04-2025 13:56:17 GBp 221 408.60 XLON xHaN2i@iwBL 10-04-2025 13:56:15 GBp 421 408.60 XLON xHaN2i@iwKo 10-04-2025 13:54:20 GBp 244 408.00 XLON xHaN2i@iuCN 10-04-2025 13:53:49 GBp 270 407.80 XLON xHaN2i@ivZ$ 10-04-2025 13:53:09 GBp 321 407.80 XLON xHaN2i@iv13 10-04-2025 13:53:02 GBp 281 408.40 XLON xHaN2i@ivFh 10-04-2025 13:53:02 GBp 120 408.40 XLON xHaN2i@ivFi 10-04-2025 13:52:03 GBp 11 408.40 XLON xHaN2i@ic6i 10-04-2025 13:52:03 GBp 52 408.40 XLON xHaN2i@ic6k 10-04-2025 13:52:03 GBp 52 408.40 XLON xHaN2i@ic6m 10-04-2025 13:52:03 GBp 60 408.20 XLON xHaN2i@ic6o 10-04-2025 13:51:16 GBp 238 408.40 XLON xHaN2i@ideN 10-04-2025 13:51:16 GBp 51 408.20 XLON xHaN2i@ideO 10-04-2025 13:51:16 GBp 290 408.00 XLON xHaN2i@ideQ 10-04-2025 13:51:16 GBp 238 408.40 XLON xHaN2i@idha 10-04-2025 13:51:16 GBp 341 408.60 XLON xHaN2i@idhc 10-04-2025 13:50:45 GBp 341 408.80 XLON xHaN2i@id9b 10-04-2025 13:50:45 GBp 341 409.00 XLON xHaN2i@id8O 10-04-2025 13:46:24 GBp 9 409.00 XLON xHaN2i@iZhM 10-04-2025 13:46:24 GBp 332 409.00 XLON xHaN2i@iZhO 10-04-2025 13:41:00 GBp 332 409.20 XLON xHaN2i@il4f 10-04-2025 13:40:55 GBp 42 409.20 XLON xHaN2i@il29 10-04-2025 13:40:55 GBp 268 409.20 XLON xHaN2i@il2B 10-04-2025 13:39:36 GBp 368 409.20 XLON xHaN2i@iiys 10-04-2025 13:36:06 GBp 191 409.60 XLON xHaN2i@ihdL 10-04-2025 13:36:06 GBp 256 409.80 XLON xHaN2i@ihcD 10-04-2025 13:36:04 GBp 20 409.80 XLON xHaN2i@ihWU 10-04-2025 13:36:04 GBp 109 409.80 XLON xHaN2i@ihZC 10-04-2025 13:34:07 GBp 14 410.60 XLON xHaN2i@ie4F 10-04-2025 13:34:06 GBp 239 410.80 XLON xHaN2i@ie1t 10-04-2025 13:34:05 GBp 220 411.00 XLON xHaN2i@ie0I 10-04-2025 13:34:05 GBp 19 411.00 XLON xHaN2i@ie0K 10-04-2025 13:33:46 GBp 291 411.20 XLON xHaN2i@ieGj 10-04-2025 13:33:46 GBp 10 411.20 XLON xHaN2i@ieGl 10-04-2025 13:33:06 GBp 426 411.20 XLON xHaN2i@ifhm 10-04-2025 13:31:15 GBp 291 411.40 XLON xHaN2i@iM8u 10-04-2025 13:30:35 GBp 289 411.60 XLON xHaN2i@iNsg 10-04-2025 13:30:21 GBp 342 411.80 XLON xHaN2i@iN10 10-04-2025 13:30:20 GBp 87 411.80 XLON xHaN2i@iN0B 10-04-2025 13:30:20 GBp 151 411.80 XLON xHaN2i@iN0L 10-04-2025 13:30:20 GBp 163 412.00 XLON xHaN2i@iN0N 10-04-2025 13:30:20 GBp 178 412.00 XLON xHaN2i@iN0P 10-04-2025 13:30:17 GBp 238 411.80 XLON xHaN2i@iNKi 10-04-2025 13:30:17 GBp 341 412.00 XLON xHaN2i@iNKk 10-04-2025 13:29:03 GBp 341 410.60 XLON xHaN2i@iLzW 10-04-2025 13:25:18 GBp 221 409.80 XLON xHaN2i@iJOe 10-04-2025 13:25:17 GBp 238 409.80 XLON xHaN2i@iJOt 10-04-2025 13:25:17 GBp 341 410.00 XLON xHaN2i@iJO3 10-04-2025 13:25:17 GBp 341 410.00 XLON xHaN2i@iJO6 10-04-2025 13:24:39 GBp 280 410.00 XLON xHaN2i@iGr3 10-04-2025 13:24:39 GBp 341 410.00 XLON xHaN2i@iGrB 10-04-2025 13:21:54 GBp 341 410.20 XLON xHaN2i@iUW@ 10-04-2025 13:20:30 GBp 341 410.40 XLON xHaN2i@iVl3 10-04-2025 13:13:42 GBp 341 410.00 XLON xHaN2i@iRCs 10-04-2025 13:07:24 GBp 298 411.00 XLON xHaN2i@i6Te 10-04-2025 13:07:24 GBp 130 411.20 XLON xHaN2i@i6Tj 10-04-2025 13:07:24 GBp 49 411.20 XLON xHaN2i@i6Tl 10-04-2025 13:07:24 GBp 54 411.20 XLON xHaN2i@i6Tn 10-04-2025 13:07:24 GBp 96 411.20 XLON xHaN2i@i6Tp 10-04-2025 13:07:24 GBp 52 411.00 XLON xHaN2i@i6Tr 10-04-2025 13:07:24 GBp 47 411.00 XLON xHaN2i@i6Tt 10-04-2025 13:07:24 GBp 428 411.20 XLON xHaN2i@i6TU 10-04-2025 13:07:24 GBp 53 411.20 XLON xHaN2i@i6SW 10-04-2025 13:07:24 GBp 50 411.20 XLON xHaN2i@i6SY 10-04-2025 13:07:24 GBp 131 411.20 XLON xHaN2i@i6Sl 10-04-2025 13:07:24 GBp 48 411.20 XLON xHaN2i@i6Sn 10-04-2025 13:07:24 GBp 47 411.20 XLON xHaN2i@i6Sp 10-04-2025 13:07:24 GBp 97 411.20 XLON xHaN2i@i6Sr 10-04-2025 13:00:41 GBp 343 411.20 XLON xHaN2i@i2JB 10-04-2025 13:00:41 GBp 5 411.20 XLON xHaN2i@i2JD 10-04-2025 13:00:39 GBp 244 411.40 XLON xHaN2i@i2Tp 10-04-2025 12:57:45 GBp 157 411.20 XLON xHaN2i@i0PY 10-04-2025 12:57:45 GBp 199 411.00 XLON xHaN2i@i0Pf 10-04-2025 12:57:45 GBp 353 411.20 XLON xHaN2i@i0Ph 10-04-2025 12:55:46 GBp 100 411.20 XLON xHaN2i@iEd3 10-04-2025 12:55:46 GBp 162 411.20 XLON xHaN2i@iEd5 10-04-2025 12:54:28 GBp 262 411.40 XLON xHaN2i@iEHx 10-04-2025 12:52:48 GBp 273 411.60 XLON xHaN2i@iF8f 10-04-2025 12:51:41 GBp 173 411.60 XLON xHaN2i@iCvu 10-04-2025 12:51:41 GBp 225 411.60 XLON xHaN2i@iCvB 10-04-2025 12:51:40 GBp 425 412.20 XLON xHaN2i@iCul 10-04-2025 12:51:40 GBp 57 412.20 XLON xHaN2i@iCun 10-04-2025 12:51:40 GBp 13 412.20 XLON xHaN2i@iCup 10-04-2025 12:51:40 GBp 31 412.20 XLON xHaN2i@iCur 10-04-2025 12:51:40 GBp 47 412.20 XLON xHaN2i@iCut 10-04-2025 12:51:40 GBp 1,676 412.20 XLON xHaN2i@iCu9 10-04-2025 12:51:40 GBp 56 412.20 XLON xHaN2i@iCuB 10-04-2025 12:51:40 GBp 55 412.20 XLON xHaN2i@iCuD 10-04-2025 12:51:40 GBp 354 411.80 XLON xHaN2i@iCuL 10-04-2025 12:51:40 GBp 354 411.80 XLON xHaN2i@iCx6 10-04-2025 12:47:13 GBp 145 412.00 XLON xHaN2i@iBc4 10-04-2025 12:46:19 GBp 218 412.00 XLON xHaN2i@iB1K 10-04-2025 12:46:19 GBp 20 412.00 XLON xHaN2i@iB1M 10-04-2025 12:46:11 GBp 152 412.20 XLON xHaN2i@iBEt 10-04-2025 12:46:11 GBp 189 412.20 XLON xHaN2i@iBEv 10-04-2025 12:46:11 GBp 341 412.20 XLON xHaN2i@iBE6 10-04-2025 12:42:04 GBp 341 412.40 XLON xHaN2i@i9QG 10-04-2025 12:34:00 GBp 144 412.60 XLON xHaN2i@jrov 10-04-2025 12:29:45 GBp 363 411.80 XLON xHaN2i@jpzq 10-04-2025 12:29:40 GBp 52 412.40 XLON xHaN2i@jpva 10-04-2025 12:29:40 GBp 338 412.40 XLON xHaN2i@jpvW 10-04-2025 12:29:40 GBp 49 412.40 XLON xHaN2i@jpvY 10-04-2025 12:29:40 GBp 2,686 412.40 XLON xHaN2i@jpvk 10-04-2025 12:29:40 GBp 57 412.40 XLON xHaN2i@jpvm 10-04-2025 12:29:40 GBp 47 412.40 XLON xHaN2i@jpvo 10-04-2025 12:29:40 GBp 91 412.40 XLON xHaN2i@jpvq 10-04-2025 12:29:39 GBp 341 412.00 XLON xHaN2i@jpub 10-04-2025 12:28:37 GBp 40 412.00 XLON xHaN2i@jpOo 10-04-2025 12:28:37 GBp 174 412.00 XLON xHaN2i@jpO1 10-04-2025 12:28:36 GBp 160 412.00 XLON xHaN2i@jpOL 10-04-2025 12:28:36 GBp 8 411.80 XLON xHaN2i@jpOO 10-04-2025 12:28:36 GBp 230 411.80 XLON xHaN2i@jpOQ 10-04-2025 12:28:33 GBp 341 412.00 XLON xHaN2i@jmbG 10-04-2025 12:28:31 GBp 363 412.00 XLON xHaN2i@jmdE 10-04-2025 12:28:03 GBp 340 412.20 XLON xHaN2i@jmmJ 10-04-2025 12:27:26 GBp 341 412.40 XLON xHaN2i@jmDx 10-04-2025 12:21:46 GBp 10 413.00 XLON xHaN2i@j$ox 10-04-2025 12:21:43 GBp 569 413.20 XLON xHaN2i@j$oT 10-04-2025 12:21:41 GBp 341 413.40 XLON xHaN2i@j$yc 10-04-2025 12:21:41 GBp 238 413.20 XLON xHaN2i@j$yj 10-04-2025 12:21:41 GBp 341 413.40 XLON xHaN2i@j$yl 10-04-2025 12:20:50 GBp 341 413.60 XLON xHaN2i@j$Hh 10-04-2025 12:08:45 GBp 6 412.00 XLON xHaN2i@jvVs 10-04-2025 12:06:30 GBp 339 412.20 XLON xHaN2i@jcV@ 10-04-2025 12:06:21 GBp 238 412.20 XLON xHaN2i@jdbR 10-04-2025 12:06:20 GBp 228 412.40 XLON xHaN2i@jddc 10-04-2025 12:05:59 GBp 341 412.40 XLON xHaN2i@jdm7 10-04-2025 12:05:59 GBp 341 412.40 XLON xHaN2i@jdpy 10-04-2025 12:02:07 GBp 238 412.40 XLON xHaN2i@jbCE 10-04-2025 12:02:05 GBp 341 412.60 XLON xHaN2i@jb94 10-04-2025 12:02:05 GBp 238 412.40 XLON xHaN2i@jb9Q 10-04-2025 12:02:05 GBp 341 412.60 XLON xHaN2i@jb8w 10-04-2025 11:57:11 GBp 341 412.40 XLON xHaN2i@jWva 10-04-2025 11:53:41 GBp 326 412.60 XLON xHaN2i@jkZ5 10-04-2025 11:53:18 GBp 341 412.80 XLON xHaN2i@jkql 10-04-2025 11:53:17 GBp 341 412.80 XLON xHaN2i@jksY 10-04-2025 11:51:09 GBp 647 413.00 XLON xHaN2i@jlyh 10-04-2025 11:51:09 GBp 66 413.00 XLON xHaN2i@jlyj 10-04-2025 11:43:36 GBp 363 412.00 XLON xHaN2i@jhrM 10-04-2025 11:35:55 GBp 341 411.60 XLON xHaN2i@jNBF 10-04-2025 11:35:55 GBp 98 411.80 XLON xHaN2i@jNBK 10-04-2025 11:35:55 GBp 223 411.80 XLON xHaN2i@jNBP 10-04-2025 11:25:16 GBp 215 410.80 XLON xHaN2i@jUgE 10-04-2025 11:25:05 GBp 54 411.00 XLON xHaN2i@jUpb 10-04-2025 11:25:05 GBp 143 411.00 XLON xHaN2i@jUpl 10-04-2025 11:23:50 GBp 249 410.60 XLON xHaN2i@jVad 10-04-2025 11:23:43 GBp 238 410.80 XLON xHaN2i@jVW@ 10-04-2025 11:23:40 GBp 96 410.80 XLON xHaN2i@jVZi 10-04-2025 11:23:40 GBp 340 410.80 XLON xHaN2i@jVZk 10-04-2025 11:23:31 GBp 145 411.00 XLON xHaN2i@jVl7 10-04-2025 11:23:31 GBp 996 411.00 XLON xHaN2i@jVlC 10-04-2025 11:23:31 GBp 705 411.00 XLON xHaN2i@jVlO 10-04-2025 11:23:31 GBp 175 411.00 XLON xHaN2i@jVlQ 10-04-2025 11:23:31 GBp 178 411.00 XLON xHaN2i@jVk6 10-04-2025 11:23:31 GBp 45 411.20 XLON xHaN2i@jVk8 10-04-2025 11:23:31 GBp 253 411.20 XLON xHaN2i@jVkA 10-04-2025 11:23:31 GBp 260 411.40 XLON xHaN2i@jVkC 10-04-2025 11:23:30 GBp 221 411.20 XLON xHaN2i@jVkT 10-04-2025 11:23:30 GBp 207 411.20 XLON xHaN2i@jVfa 10-04-2025 11:23:30 GBp 700 411.20 XLON xHaN2i@jVfc 10-04-2025 11:23:30 GBp 27 411.20 XLON xHaN2i@jVfY 10-04-2025 11:04:53 GBp 56 408.20 XLON xHaN2i@j5T0 10-04-2025 11:04:53 GBp 100 408.20 XLON xHaN2i@j5T2 10-04-2025 11:00:42 GBp 201 408.40 XLON xHaN2i@j0nD 10-04-2025 11:00:40 GBp 279 408.40 XLON xHaN2i@j0mW 10-04-2025 10:59:29 GBp 240 408.60 XLON xHaN2i@j0Qk 10-04-2025 10:59:21 GBp 103 408.80 XLON xHaN2i@j1WO 10-04-2025 10:59:21 GBp 258 408.80 XLON xHaN2i@j1WQ 10-04-2025 10:58:54 GBp 492 409.00 XLON xHaN2i@j1pY 10-04-2025 10:58:32 GBp 164 409.00 XLON xHaN2i@j14F 10-04-2025 10:53:25 GBp 39 407.60 XLON xHaN2i@jDrQ 10-04-2025 10:53:25 GBp 199 407.60 XLON xHaN2i@jDrS 10-04-2025 10:53:25 GBp 787 408.00 XLON xHaN2i@jDqn 10-04-2025 10:53:25 GBp 16 408.00 XLON xHaN2i@jDqp 10-04-2025 10:53:25 GBp 215 407.80 XLON xHaN2i@jDqv 10-04-2025 10:53:25 GBp 335 408.00 XLON xHaN2i@jDqG 10-04-2025 10:51:49 GBp 23 407.80 XLON xHaN2i@jAfa 10-04-2025 10:51:29 GBp 138 408.00 XLON xHaN2i@jApM 10-04-2025 10:51:29 GBp 100 408.00 XLON xHaN2i@jApO 10-04-2025 10:51:29 GBp 235 408.20 XLON xHaN2i@jApU 10-04-2025 10:51:29 GBp 53 408.20 XLON xHaN2i@jAoZ 10-04-2025 10:47:21 GBp 57 409.00 XLON xHaN2i@j8Kr 10-04-2025 10:47:21 GBp 98 409.00 XLON xHaN2i@j8Kp 10-04-2025 10:47:21 GBp 466 408.80 XLON xHaN2i@j8Nn 10-04-2025 10:47:21 GBp 45 408.80 XLON xHaN2i@j8Nv 10-04-2025 10:47:21 GBp 51 408.80 XLON xHaN2i@j8Nx 10-04-2025 10:47:21 GBp 53 408.80 XLON xHaN2i@j8N$ 10-04-2025 10:47:20 GBp 20 408.20 XLON xHaN2i@j8My 10-04-2025 10:44:11 GBp 238 408.80 XLON xHaN2i@ksAK 10-04-2025 10:44:10 GBp 341 409.00 XLON xHaN2i@ksL6 10-04-2025 10:44:09 GBp 363 409.20 XLON xHaN2i@ksLF 10-04-2025 10:43:44 GBp 341 409.40 XLON xHaN2i@ktdN 10-04-2025 10:42:58 GBp 280 409.60 XLON xHaN2i@kt04 10-04-2025 10:42:58 GBp 38 409.60 XLON xHaN2i@kt06 10-04-2025 10:40:51 GBp 341 409.80 XLON xHaN2i@kqLm 10-04-2025 10:39:39 GBp 238 410.00 XLON xHaN2i@kr4d 10-04-2025 10:39:39 GBp 341 410.20 XLON xHaN2i@kr4f 10-04-2025 10:37:27 GBp 341 410.20 XLON xHaN2i@koMl 10-04-2025 10:29:39 GBp 203 409.60 XLON xHaN2i@k$Pq 10-04-2025 10:29:39 GBp 59 409.60 XLON xHaN2i@k$Ps 10-04-2025 10:29:39 GBp 199 409.40 XLON xHaN2i@k$Pw 10-04-2025 10:29:39 GBp 238 409.00 XLON xHaN2i@k$P7 10-04-2025 10:29:39 GBp 341 409.20 XLON xHaN2i@k$P9 10-04-2025 10:23:23 GBp 301 409.00 XLON xHaN2i@kumU 10-04-2025 10:18:35 GBp 156 408.00 XLON xHaN2i@kdhw 10-04-2025 10:18:35 GBp 225 408.20 XLON xHaN2i@kdhy 10-04-2025 10:18:10 GBp 408 408.40 XLON xHaN2i@kd0b 10-04-2025 10:16:31 GBp 133 408.60 XLON xHaN2i@kaup 10-04-2025 10:16:31 GBp 70 408.60 XLON xHaN2i@kaur 10-04-2025 10:15:28 GBp 295 408.40 XLON xHaN2i@kblw 10-04-2025 10:15:28 GBp 17 408.40 XLON xHaN2i@kbly 10-04-2025 10:14:50 GBp 250 408.60 XLON xHaN2i@kbCN 10-04-2025 10:14:44 GBp 157 409.00 XLON xHaN2i@kb8W 10-04-2025 10:14:44 GBp 249 409.00 XLON xHaN2i@kb9U 10-04-2025 10:14:44 GBp 548 409.00 XLON xHaN2i@kb8c 10-04-2025 10:09:15 GBp 351 408.60 XLON xHaN2i@kXaB 10-04-2025 10:09:15 GBp 83 408.60 XLON xHaN2i@kXaD 10-04-2025 10:08:25 GBp 521 408.60 XLON xHaN2i@kXD0 10-04-2025 10:08:01 GBp 161 409.00 XLON xHaN2i@kXJC 10-04-2025 10:02:00 GBp 224 409.40 XLON xHaN2i@kjC4 10-04-2025 10:02:00 GBp 10 409.20 XLON xHaN2i@kjCF 10-04-2025 10:02:00 GBp 10 409.20 XLON xHaN2i@kjCH 10-04-2025 10:02:00 GBp 227 409.20 XLON xHaN2i@kjCJ 10-04-2025 10:02:00 GBp 521 409.40 XLON xHaN2i@kjCL 10-04-2025 10:01:57 GBp 35 409.80 XLON xHaN2i@kjE4 10-04-2025 10:01:57 GBp 196 409.80 XLON xHaN2i@kjE6 10-04-2025 09:56:54 GBp 205 409.60 XLON xHaN2i@kffQ 10-04-2025 09:56:52 GBp 209 409.60 XLON xHaN2i@kfgj 10-04-2025 09:55:58 GBp 225 410.00 XLON xHaN2i@kfMZ 10-04-2025 09:54:34 GBp 316 410.00 XLON xHaN2i@kM8U 10-04-2025 09:52:42 GBp 180 410.60 XLON xHaN2i@kKaA 10-04-2025 09:52:42 GBp 209 410.40 XLON xHaN2i@kKaJ 10-04-2025 09:52:42 GBp 194 410.60 XLON xHaN2i@kKaN 10-04-2025 09:52:22 GBp 547 410.20 XLON xHaN2i@kKg9 10-04-2025 09:47:43 GBp 196 411.60 XLON xHaN2i@kGnr 10-04-2025 09:47:43 GBp 242 411.60 XLON xHaN2i@kGn$ 10-04-2025 09:47:43 GBp 254 411.80 XLON xHaN2i@kGn1 10-04-2025 09:47:15 GBp 605 412.20 XLON xHaN2i@kGKI 10-04-2025 09:47:15 GBp 198 412.20 XLON xHaN2i@kGKK 10-04-2025 09:47:15 GBp 47 412.20 XLON xHaN2i@kGKM 10-04-2025 09:47:15 GBp 471 412.20 XLON xHaN2i@kGNZ 10-04-2025 09:47:15 GBp 56 412.20 XLON xHaN2i@kGNb 10-04-2025 09:45:46 GBp 156 412.20 XLON xHaN2i@kH2r 10-04-2025 09:45:46 GBp 188 412.20 XLON xHaN2i@kH2t 10-04-2025 09:37:17 GBp 201 408.40 XLON xHaN2i@kRxW 10-04-2025 09:37:17 GBp 20 408.40 XLON xHaN2i@kRxY 10-04-2025 09:37:17 GBp 217 408.40 XLON xHaN2i@kRxe 10-04-2025 09:35:40 GBp 84 409.20 XLON xHaN2i@kOzb 10-04-2025 09:35:40 GBp 94 409.20 XLON xHaN2i@kOzd 10-04-2025 09:35:40 GBp 257 409.40 XLON xHaN2i@kOzf 10-04-2025 09:35:29 GBp 545 409.60 XLON xHaN2i@kO7j 10-04-2025 09:31:53 GBp 269 410.00 XLON xHaN2i@k7kA 10-04-2025 09:31:53 GBp 451 410.20 XLON xHaN2i@k7kC 10-04-2025 09:30:59 GBp 341 410.20 XLON xHaN2i@k78f 10-04-2025 09:30:58 GBp 155 410.40 XLON xHaN2i@k7Aq 10-04-2025 09:30:58 GBp 13 410.60 XLON xHaN2i@k7A6 10-04-2025 09:30:58 GBp 131 410.40 XLON xHaN2i@k7A8 10-04-2025 09:30:55 GBp 341 410.40 XLON xHaN2i@k7K4 10-04-2025 09:27:32 GBp 11 410.40 XLON xHaN2i@k2bX 10-04-2025 09:27:32 GBp 40 410.40 XLON xHaN2i@k2bb 10-04-2025 09:27:32 GBp 321 410.20 XLON xHaN2i@k2bd 10-04-2025 09:27:32 GBp 125 410.20 XLON xHaN2i@k2bf 10-04-2025 09:23:14 GBp 339 411.00 XLON xHaN2i@k0Av 10-04-2025 09:23:14 GBp 239 411.00 XLON xHaN2i@k0A$ 10-04-2025 09:21:38 GBp 242 411.60 XLON xHaN2i@k1BF 10-04-2025 09:21:38 GBp 217 411.80 XLON xHaN2i@k1BH 10-04-2025 09:21:38 GBp 592 412.20 XLON xHaN2i@k1Ab 10-04-2025 09:17:18 GBp 149 412.20 XLON xHaN2i@kC94 10-04-2025 09:17:18 GBp 239 412.00 XLON xHaN2i@kC9B 10-04-2025 09:17:18 GBp 345 412.20 XLON xHaN2i@kC9D 10-04-2025 09:16:15 GBp 220 412.60 XLON xHaN2i@kD4A 10-04-2025 09:16:15 GBp 49 412.60 XLON xHaN2i@kD4C 10-04-2025 09:16:15 GBp 52 412.40 XLON xHaN2i@kD4E 10-04-2025 09:16:15 GBp 225 411.80 XLON xHaN2i@kD4L 10-04-2025 09:16:15 GBp 231 412.00 XLON xHaN2i@kD4N 10-04-2025 09:11:55 GBp 210 412.00 XLON xHaN2i@k89r 10-04-2025 09:10:35 GBp 24 412.60 XLON xHaN2i@k9D@ 10-04-2025 09:10:35 GBp 200 412.60 XLON xHaN2i@k9D0 10-04-2025 09:10:35 GBp 51 412.40 XLON xHaN2i@k9D2 10-04-2025 09:10:35 GBp 27 412.20 XLON xHaN2i@k9D8 10-04-2025 09:10:35 GBp 225 412.20 XLON xHaN2i@k9DA 10-04-2025 09:08:54 GBp 281 413.40 XLON xHaN2i@lsGq 10-04-2025 09:07:56 GBp 184 413.20 XLON xHaN2i@lt75 10-04-2025 09:07:56 GBp 307 413.40 XLON xHaN2i@lt77 10-04-2025 09:07:24 GBp 269 413.80 XLON xHaN2i@ltTD 10-04-2025 09:07:24 GBp 578 414.00 XLON xHaN2i@ltTF 10-04-2025 09:06:53 GBp 149 414.60 XLON xHaN2i@lqgk 10-04-2025 09:06:20 GBp 52 414.60 XLON xHaN2i@lq6D 10-04-2025 09:06:20 GBp 144 414.60 XLON xHaN2i@lq6F 10-04-2025 09:02:30 GBp 246 412.60 XLON xHaN2i@lpzn 10-04-2025 09:02:30 GBp 353 412.80 XLON xHaN2i@lpzp 10-04-2025 08:59:33 GBp 144 414.00 XLON xHaN2i@l@ZG 10-04-2025 08:59:33 GBp 367 413.80 XLON xHaN2i@l@Yq 10-04-2025 08:59:33 GBp 528 414.00 XLON xHaN2i@l@Ys 10-04-2025 08:57:28 GBp 534 414.00 XLON xHaN2i@ly$Y 10-04-2025 08:53:36 GBp 276 413.80 XLON xHaN2i@lu@f 10-04-2025 08:53:36 GBp 371 413.60 XLON xHaN2i@lu@t 10-04-2025 08:53:36 GBp 533 413.80 XLON xHaN2i@lu@v 10-04-2025 08:49:53 GBp 366 413.80 XLON xHaN2i@lbtU 10-04-2025 08:49:53 GBp 526 414.00 XLON xHaN2i@lbsW 10-04-2025 08:46:03 GBp 185 412.00 XLON xHaN2i@ljhJ 10-04-2025 08:46:03 GBp 251 412.20 XLON xHaN2i@ljhL 10-04-2025 08:46:01 GBp 40 412.20 XLON xHaN2i@ljtA 10-04-2025 08:44:00 GBp 190 411.00 XLON xHaN2i@lgTN 10-04-2025 08:44:00 GBp 312 410.80 XLON xHaN2i@lgTQ 10-04-2025 08:44:00 GBp 448 411.00 XLON xHaN2i@lgTS 10-04-2025 08:41:12 GBp 307 410.40 XLON xHaN2i@lfq0 10-04-2025 08:41:12 GBp 213 410.20 XLON xHaN2i@lfq2 10-04-2025 08:38:32 GBp 68 413.80 XLON xHaN2i@lKgO 10-04-2025 08:38:32 GBp 280 413.80 XLON xHaN2i@lKgQ 10-04-2025 08:38:32 GBp 512 414.00 XLON xHaN2i@lKgS 10-04-2025 08:38:22 GBp 331 415.20 XLON xHaN2i@lKvT 10-04-2025 08:37:23 GBp 222 415.20 XLON xHaN2i@lL2E 10-04-2025 08:34:01 GBp 278 411.80 XLON xHaN2i@lHgD 10-04-2025 08:34:01 GBp 257 411.80 XLON xHaN2i@lHgG 10-04-2025 08:32:22 GBp 199 412.20 XLON xHaN2i@lVxj 10-04-2025 08:32:22 GBp 238 412.40 XLON xHaN2i@lVxl 10-04-2025 08:32:22 GBp 342 412.60 XLON xHaN2i@lVxo 10-04-2025 08:30:18 GBp 378 413.00 XLON xHaN2i@lTYH 10-04-2025 08:30:18 GBp 542 413.20 XLON xHaN2i@lTYJ 10-04-2025 08:26:17 GBp 280 413.60 XLON xHaN2i@lPe8 10-04-2025 08:26:17 GBp 555 413.80 XLON xHaN2i@lPha 10-04-2025 08:26:17 GBp 243 413.60 XLON xHaN2i@lPhY 10-04-2025 08:24:27 GBp 178 414.00 XLON xHaN2i@l7At 10-04-2025 08:24:21 GBp 972 415.40 XLON xHaN2i@l7I5 10-04-2025 08:24:21 GBp 56 415.40 XLON xHaN2i@l7I7 10-04-2025 08:24:21 GBp 28 415.20 XLON xHaN2i@l7I9 10-04-2025 08:24:21 GBp 55 415.20 XLON xHaN2i@l7IB 10-04-2025 08:24:21 GBp 57 415.00 XLON xHaN2i@l7IF 10-04-2025 08:24:21 GBp 238 414.20 XLON xHaN2i@l7IK 10-04-2025 08:24:21 GBp 341 414.40 XLON xHaN2i@l7IM 10-04-2025 08:20:05 GBp 199 415.20 XLON xHaN2i@lFnZ 10-04-2025 08:20:05 GBp 51 415.40 XLON xHaN2i@lFnX 10-04-2025 08:20:05 GBp 238 414.80 XLON xHaN2i@lFny 10-04-2025 08:20:05 GBp 341 415.00 XLON xHaN2i@lFn@ 10-04-2025 08:15:23 GBp 331 412.40 XLON xHaN2i@l9xD 10-04-2025 08:15:23 GBp 474 412.60 XLON xHaN2i@l9xF 10-04-2025 08:13:29 GBp 203 413.20 XLON xHaN2i@etqO 10-04-2025 08:13:29 GBp 235 413.40 XLON xHaN2i@etqQ 10-04-2025 08:12:46 GBp 214 413.20 XLON xHaN2i@eqX4 10-04-2025 08:10:53 GBp 586 414.60 XLON xHaN2i@erE$ 10-04-2025 08:10:53 GBp 153 414.20 XLON xHaN2i@erEx 10-04-2025 08:10:53 GBp 256 414.40 XLON xHaN2i@erEz 10-04-2025 08:09:00 GBp 308 419.40 XLON xHaN2i@epKc 10-04-2025 08:09:00 GBp 442 419.60 XLON xHaN2i@epKe 10-04-2025 08:08:31 GBp 198 420.00 XLON xHaN2i@em$@ 10-04-2025 08:08:29 GBp 245 420.20 XLON xHaN2i@emuO 10-04-2025 08:08:29 GBp 223 420.40 XLON xHaN2i@emxZ 10-04-2025 08:08:02 GBp 287 420.00 XLON xHaN2i@encc 10-04-2025 08:08:02 GBp 963 420.00 XLON xHaN2i@enci 10-04-2025 08:08:02 GBp 364 420.00 XLON xHaN2i@enck