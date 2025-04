(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) 9th April 2025 PayPoint plc ("PayPoint" or the "Company") Transaction in Own Shares The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”). Ordinary Shares

Date of purchase: 8th April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,918 Lowest price per share (pence): 593.00 Highest price per share (pence): 620.00 Weighted average price per day (pence): 611.8255

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,707,416 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,707,416 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 611.8255 13,918 593.00 620.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 08 April 2025 08:00:32 128 593.00 XLON 00331587115TRLO1 08 April 2025 08:12:04 87 603.00 XLON 00331598331TRLO1 08 April 2025 08:18:23 190 603.00 XLON 00331604190TRLO1 08 April 2025 08:18:23 105 603.00 XLON 00331604191TRLO1 08 April 2025 08:24:09 131 602.00 XLON 00331609572TRLO1 08 April 2025 08:27:23 131 600.00 XLON 00331612425TRLO1 08 April 2025 08:43:19 134 598.00 XLON 00331627045TRLO1 08 April 2025 08:46:52 262 601.00 XLON 00331630181TRLO1 08 April 2025 09:05:36 132 602.00 XLON 00331647635TRLO1 08 April 2025 09:13:23 53 603.00 XLON 00331656760TRLO1 08 April 2025 09:15:09 133 602.00 XLON 00331658454TRLO1 08 April 2025 09:15:09 149 602.00 XLON 00331658458TRLO1 08 April 2025 09:15:09 129 601.00 XLON 00331658471TRLO1 08 April 2025 09:15:18 134 600.00 XLON 00331658609TRLO1 08 April 2025 09:50:20 130 606.00 XLON 00331695955TRLO1 08 April 2025 09:52:30 133 607.00 XLON 00331699262TRLO1 08 April 2025 09:58:34 24 608.00 XLON 00331704426TRLO1 08 April 2025 09:58:34 252 608.00 XLON 00331704427TRLO1 08 April 2025 09:58:34 150 608.00 XLON 00331704428TRLO1 08 April 2025 10:06:27 134 609.00 XLON 00331710116TRLO1 08 April 2025 10:15:27 20 610.00 XLON 00331717462TRLO1 08 April 2025 10:15:27 247 610.00 XLON 00331717463TRLO1 08 April 2025 10:15:39 277 609.00 XLON 00331717627TRLO1 08 April 2025 10:21:37 129 608.00 XLON 00331722477TRLO1 08 April 2025 10:30:47 135 607.00 XLON 00331729607TRLO1 08 April 2025 10:50:27 129 607.00 XLON 00331745876TRLO1 08 April 2025 10:50:47 129 606.00 XLON 00331746119TRLO1 08 April 2025 10:54:22 134 605.00 XLON 00331749336TRLO1 08 April 2025 11:21:16 129 604.00 XLON 00331754177TRLO1 08 April 2025 11:21:16 2 604.00 XLON 00331754178TRLO1 08 April 2025 11:51:37 132 606.00 XLON 00331755915TRLO1 08 April 2025 11:56:21 468 610.00 XLON 00331756193TRLO1 08 April 2025 12:09:03 174 610.00 XLON 00331756609TRLO1 08 April 2025 12:09:03 99 610.00 XLON 00331756610TRLO1 08 April 2025 12:13:26 129 609.00 XLON 00331756770TRLO1 08 April 2025 12:50:32 268 612.00 XLON 00331758612TRLO1 08 April 2025 12:50:32 345 612.00 XLON 00331758613TRLO1 08 April 2025 12:50:32 91 612.00 XLON 00331758614TRLO1 08 April 2025 12:51:14 100 613.00 XLON 00331758663TRLO1 08 April 2025 12:51:14 37 613.00 XLON 00331758664TRLO1 08 April 2025 13:04:12 182 612.00 XLON 00331759312TRLO1 08 April 2025 13:04:12 87 612.00 XLON 00331759313TRLO1 08 April 2025 13:23:33 139 611.00 XLON 00331760445TRLO1 08 April 2025 14:02:02 135 616.00 XLON 00331763045TRLO1 08 April 2025 14:02:02 135 616.00 XLON 00331763046TRLO1 08 April 2025 14:02:02 97 616.00 XLON 00331763047TRLO1 08 April 2025 14:02:02 103 616.00 XLON 00331763048TRLO1 08 April 2025 14:02:07 135 616.00 XLON 00331763078TRLO1 08 April 2025 14:05:30 275 615.00 XLON 00331763465TRLO1 08 April 2025 14:05:30 132 614.00 XLON 00331763466TRLO1 08 April 2025 14:09:43 138 616.00 XLON 00331763969TRLO1 08 April 2025 14:15:12 129 616.00 XLON 00331764933TRLO1 08 April 2025 14:15:13 139 615.00 XLON 00331764938TRLO1 08 April 2025 14:19:03 52 617.00 XLON 00331765256TRLO1 08 April 2025 14:19:38 139 616.00 XLON 00331765285TRLO1 08 April 2025 14:19:38 131 615.00 XLON 00331765286TRLO1 08 April 2025 14:34:26 394 616.00 XLON 00331767311TRLO1 08 April 2025 14:35:12 136 617.00 XLON 00331767347TRLO1 08 April 2025 14:36:02 213 616.00 XLON 00331767422TRLO1 08 April 2025 14:36:02 12 616.00 XLON 00331767423TRLO1 08 April 2025 14:36:02 1 616.00 XLON 00331767424TRLO1 08 April 2025 14:36:02 41 616.00 XLON 00331767425TRLO1 08 April 2025 14:36:34 133 616.00 XLON 00331767503TRLO1 08 April 2025 14:37:24 141 616.00 XLON 00331767648TRLO1 08 April 2025 14:40:18 136 615.00 XLON 00331768163TRLO1 08 April 2025 14:40:18 4 614.00 XLON 00331768164TRLO1 08 April 2025 14:40:36 100 614.00 XLON 00331768186TRLO1 08 April 2025 14:40:36 29 614.00 XLON 00331768187TRLO1 08 April 2025 14:47:34 132 615.00 XLON 00331768767TRLO1 08 April 2025 14:50:37 134 615.00 XLON 00331769098TRLO1 08 April 2025 14:50:56 136 615.00 XLON 00331769114TRLO1 08 April 2025 14:50:56 85 615.00 XLON 00331769115TRLO1 08 April 2025 14:54:23 129 615.00 XLON 00331769468TRLO1 08 April 2025 14:56:48 14 614.00 XLON 00331769652TRLO1 08 April 2025 15:06:57 133 616.00 XLON 00331770268TRLO1 08 April 2025 15:07:52 160 619.00 XLON 00331770331TRLO1 08 April 2025 15:17:52 135 620.00 XLON 00331771044TRLO1 08 April 2025 15:17:52 555 620.00 XLON 00331771045TRLO1 08 April 2025 15:21:59 137 619.00 XLON 00331771299TRLO1 08 April 2025 15:29:52 133 618.00 XLON 00331771756TRLO1 08 April 2025 15:29:52 133 618.00 XLON 00331771757TRLO1 08 April 2025 15:29:52 132 618.00 XLON 00331771758TRLO1 08 April 2025 15:30:32 276 617.00 XLON 00331771821TRLO1 08 April 2025 15:38:04 135 618.00 XLON 00331772271TRLO1 08 April 2025 15:38:04 138 617.00 XLON 00331772272TRLO1 08 April 2025 15:45:10 138 616.00 XLON 00331773136TRLO1 08 April 2025 15:57:35 135 615.00 XLON 00331774216TRLO1 08 April 2025 15:57:35 135 615.00 XLON 00331774217TRLO1 08 April 2025 16:02:41 17 616.00 XLON 00331774669TRLO1 08 April 2025 16:08:39 132 615.00 XLON 00331775319TRLO1 08 April 2025 16:08:39 132 615.00 XLON 00331775320TRLO1 08 April 2025 16:08:39 132 615.00 XLON 00331775321TRLO1 08 April 2025 16:08:39 70 615.00 XLON 00331775322TRLO1 08 April 2025 16:12:17 175 614.00 XLON 00331775818TRLO1 08 April 2025 16:12:17 102 614.00 XLON 00331775819TRLO1 08 April 2025 16:16:02 139 614.00 XLON 00331776163TRLO1 08 April 2025 16:16:02 138 614.00 XLON 00331776164TRLO1 08 April 2025 16:19:37 262 613.00 XLON 00331776424TRLO1 08 April 2025 16:19:37 131 613.00 XLON 00331776425TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970