مهرجان أبوظبي يستكمل برنامج دورته الثانية والعشرين طوال أبريل بباقة من أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك لأول مرة في العالم العربي

(MENAFN) مزيج فريد من الإبداع يجمع نخبة من النجوم منهم العازف يونتشان ليم، وفرقة كودو اليابانية، وثنائي البيانو كاتيا ومارييل لابيك، إلى جانب عرض باليه مميز وتكريم خاص للأسطورة الراحل كوينسي جونز



احتفاءً بالفنون والثقافة، واحتفالاً بمبادئ "عام المجتمع" في دولة الإمارت، تُسلط الدورة الثانية والعشرون من المهرجان الضوء على أكثر من 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان، ضيف الشرف لدورة المهرجان لهذا العام، ويعود مهرجان أبوظبي 2025 ليستكمل برنامجه الرئيسي خلال الفترة من 9 إلى 29 أبريل بتشكيلة استثنائية من العروض الموسيقية العالمية التي تجمع بين أساطير الإيقاع، وعازفي البيانو، وحفلات الأوركسترا المرموقة، وعروض باليه مبهرة بمشاركة نجوم عالميين. وستقام فعاليات المهرجان طوال شهر أبريل في جامعة نيويورك أبوظبي، لتقدم برنامجاً متنوعاً يضم عدداً من العروض لأول مرة في العالم العربي.



فرقة كودو

8 – 9 أبريل 2025، عند الساعة 7:30 مساءً

المسرح الأحمر، مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي



تقدّم فرقة كودو اليابانية الشهيرة لطبول التايكو أداءً استثنائياً على مسرح مهرجان أبوظبي، في عرض عالمي حصري يُقام لأول مرة في العالم العربي، حيث يلتقي الإبداع المعاصر بالتقاليد العريقة في تجربة فنية مبهرة. بعد تقديم أكثر من 7000 عرض في 50 دولة، تواصل كودو استكشاف الإمكانيات الإيقاعية اللامحدودة لهذا الفن الياباني الأصيل، دافعةً بحدوده نحو آفاق جديدة. وتتميّز عروض الفرقة بطاقة استثنائية تتجاوز حواجز اللغة والثقافة، مقدّمةً تجربة فنية آسرة تحتفي بالإرث الياباني العريق والتجديد الفني المستمر.



يونتشان ليم

11 أبريل 2025 - الساعة 7:30 مساءً

المسرح الأحمر، مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي



يستعد عازف البيانو الموهوب يونتشان ليم، أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم الموسيقى الكلاسيكية، لإحياء أمسية موسيقية مميزة على مسرح المهرجان، حيث يقدم أداءً استثنائياً لمقطوعة "تنويعات غولدبرغ" لباخ، في عرض عالمي يُقام لأول مرة في العالم العربي. دخل ليم التاريخ عام 2022 عندما أصبح في سن الثامنة عشرة أصغر فائز بالميدالية الذهبية في مسابقة فان كليبرن الدولية للبيانو، إحدى أرقى المنافسات الموسيقية في العالم. كما حظي أداؤه لمقطوعة "دراسات ترانسندنتال" لليست انتشاراً واسعاً، محققاً أكثر من 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، ليصبح النسخة الأكثر مشاهدة لهذا العمل. وقد اختارته نيويورك تايمز ضمن قائمة أفضل 10 عروض موسيقية كلاسيكية لعام 2022.



كونيكو كاتو

14 أبريل 2025 - الساعة 7:30 مساءً

القاعة الزرقاء، مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي



تستعد كونيكو كاتو، إحدى أبرز عازفات الإيقاع على الساحة العالمية، لتقديم عرض فني استثنائي في أبوظبي، حيث تستعرض براعتها في العزف على آلات الكيبورد والإيقاع بأسلوب يمزج بين الدقة الفنية والتعبير الموسيقي العميق. تُعد كاتو رائدة في مجال الإيقاع المعاصر، وقد تعاونت مع كبار المؤلفين الموسيقيين، من بينهم ستيف رايش، حيث أعادت إحياء أعمالهم بلمسات إبداعية مذهلة. بفضل تقنيتها الفائقة، ورؤيتها الموسيقية المتقنة، وأسلوبها الأدائي الأنيق، أسرت الجماهير حول العالم، وحظيت بتقدير كبار قادة الأوركسترا والمؤلفين الموسيقيين على السواء.



كاتيا ومارييل لابيك

16 أبريل 2025 - الساعة 7:30 مساءً

المسرح الأحمر، مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي



يقدّم الثنائي الأسطوري كاتيا ومارييل لابيك، أحد أبرز ثنائيات البيانو في العالم، عرضًا موسيقيًا استثنائيًا في المسرح الأحمر بجامعة نيويورك أبوظبي، في ليلة تحتفي بالتناغم والتألق الفني. تميزت الأختان لابيك منذ صغرهما بموهبتهما الفريدة، وانطلقتا إلى الشهرة العالمية بفضل أدائهما المبتكر لأغنية "رابسودي إن بلو" لجورج غيرشوين، والتي أصبحت واحدة من أولى الأسطوانات الذهبية في الموسيقى الكلاسيكية. وعلى مدار مسيرتهما الحافلة، قدّمتا عروضًا على أرقى المسارح العالمية، وتعاونتا مع كبار المؤلفين الموسيقيين مثل فيليب غلاس، وبيير بوليز، ولوتشيانو بيريو، وجورجي ليجيتي، مما رسّخ مكانتهما بين أعظم عازفي البيانو في عصرنا. ويترقب جمهور مهرجان أبوظبي 2025 ليلة موسيقية ساحرة، حيث ينسج الثنائي تجربة مبهرة تمزج بين البساطة الآسرة لفيليب غلاس والانطباعية الغنية لموريس رافيل.



الأوركسترا السيمفونية للجامعة الوطنية الكورية للفنون



18 أبريل 2025 - الساعة 7:30 مساءً

تشي يونغ تشونغ │ جايوون وي │ سانغ هيوك بارك

20 أبريل 2025 - الساعة 7:30 مساءً

جيسيكا برات │ خافيير كامارينا │ توفيق معتوق

المسرح الأحمر، مركز الفنون – جامعة نيويورك أبوظبي



تُقدّم الأوركسترا السيمفونية للجامعة الوطنية الكورية للفنون عرضها الأول في العالم العربي ضمن مهرجان أبوظبي 2025، بقيادة البروفيسور تشونغ تشي يونغ، أحد أبرز قادة الأوركسترا في كوريا. حظيت الأوركسترا بإشادة عالمية على مدار الأعوام الماضية بفضل عروضها الاستثنائية التي أبهرت الجماهير في ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة والصين وغيرها. كما تُقيم حفلاتها السنوية في أرقى المسارح الكورية، مثل مركز سيول للفنون وقاعة حفلات لوتي، وتلعب دوراً رئيسياً في دعم وتطوير الموسيقى الكلاسيكية عبر عروضها المتميزة ومشاريعها الموسيقية المبتكرة.



وسينضم إلى الأوركسترا السيمفونية للجامعة الوطنية الكورية للفنون في هذه الأمسية الاستثنائية نخبة من العازفين العالميين، من بينهم عازف الكمان الشهير جايوون وي، وعازف التشيلو المتميز سانغ هيوك بارك، ليقدّموا للجمهور عرضًا موسيقيًا مفعمًا بالإبداع والموهبة.



وتعود أوركسترا الجامعة الوطنية الكورية للفنون السيمفونية إلى المسرح في عرضها الثاني في 20 أبريل، حيث ترافقها السوبرانو جيسيكا برات والتينور العالمي خافيير كامارينا، في أداء أوبيرالي مذهل يقوده المايسترو الإيطالي اللبناني توفيق معتوق.



أوغستين هادليتش

21 أبريل 2025 - الساعة 7:30 مساءً

القاعة الزرقاء، مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي



لأول مرة في العالم العربي، يُقدّم عازف الكمان الحائز على جائزة غرامي أوغستين هادليتش حفلاً موسيقياً استثنائياً في القاعة الزرقاء بجامعة نيويورك أبوظبي يوم 21 أبريل الساعة 7:30 مساءً، حيث سيقدم هادليش عرضاً فنياً مميزاً يتضمّن أعمالاً لكل من باخ، وكولريدج تايلور، وإيزاي، وديفيد لانغ.



أمسية باليه النجوم

22 أبريل 2025 - الساعة 7:30 مساءً

المسرح الأحمر، مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي



يُقدّم مهرجان أبوظبي أمسية باليه النجوم، وهو عرض استثنائي يُقام على خشبة المسرح الأحمر بجامعة نيويورك أبوظبي، بمشاركة نخبة من مؤدي الباليه العالميين من الباليه الملكي، والباليه البافاري، وباليه أوبرا باريس، وباليه شتوتغارت. يستضيف الحفل فنانين مرموقين، من بينهم إليسا بادينيس، الراقصة الرئيسية في باليه شتوتغارت، والتي اشتهرت بأدائها الحائز على جوائز في "بحيرة البجع" و"روميو وجولييت"، وليونور بولاك، الراقصة النجمية في باليه أوبرا باريس، المعروفة بأدائها المتميز لشخصية أوديت/أوديل في "بحيرة البجع". ويشارك في العرض أيضًا نخبة من راقصي الباليه المرموقين، من بينهم جينهاو تشانغ وماديسون يونغ، الفائزان بجائزة لوزان من الباليه البافاري، إضافة إلى مارتي بايكسا من باليه شتوتغارت، وريوتشي هيرانو من الباليه الملكي، وميليسا هاميلتون، ليقدّموا معًا أمسية ساحرة تحتفي بروعة فن الباليه الكلاسيكي والمعاصر.



لقاء الفنانين المتألقين

26 أبريل 2025 - الساعة 7:30 مساءً

المسرح الأحمر، مركز الفنون – جامعة نيويورك أبوظبي



في عرض خاص بعنوان "لقاء الفنانين المتألقين"، يعود يامن سعدي، قائد الأوركسترا الفيلهارمونية في فيينا، إلى مسرح المهرجان برفقة عازفة الكمان سارة فيرانديز وعازفي التشيلو كيان سلطاني وبابلو فيرانديز، ليقدّموا معًا أمسية موسيقية استثنائية. انضم يامن سعدي إلى أوركسترا ديوان الغرب والشرق في سن الحادية عشرة، وأصبح قائد الأوركسترا في السابعة عشرة، ليواصل منذ ذلك الحين مسيرته المتألقة مقدماً عروضاً مع دار أوبرا فيينا والأوركسترا الفيلهارمونية في فيينا، حيث أسَرَ الجماهير في أعرق المسارح العالمية. وتنضم إليه سارة فيرانديز، المعروفة بصوتها الدافئ وأسلوبها الراقي، والتي سرعان ما رسّخت مكانتها كواحدة من أبرز عازفات الكمان في جيلها.



أما كيان سلطاني، الذي برز على الساحة العالمية بفوزه بمسابقة هلسنكي الدولية للتشيلو عام 2013، فيتميّز بأسلوبه العاطفي العميق وإتقانه التقني الرفيع. ويُشارك في الحفل بابلو فيرانديز، العازف الذي حاز على إشادة واسعة بأدائه المتميز، والفائز بجائزة أوبس كلاسيك عن ألبومه "انعكاسات". يواصل فيرانديز جولاته العالمية، مقدماً عروضه مع فرق أوركسترا مرموقة مثل أوركسترا لوس أنجلوس الفيلهارمونية والأوركسترا الفيلهارمونية التشيكية. بمشاركة هذه المواهب الفريدة، يعد هذا الحفل بأمسية موسيقية لا تُنسى، تجمع بين البراعة الفنية والحضور الآسر على مسرح مهرجان أبوظبي.



رايلي مولهركار

29 أبريل 2025 - الساعة 7:30 مساءً

الصندوق الأسود، مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي



تُختتم الدورة الثانية والعشرون من مهرجان أبوظبي بحفل تكريمي خاص يحتفي بإرث الأسطورة الموسيقية الراحل كوينسي جونز، يحييه عازف البوق الموهوب رايلي مولهركار، برفقة فرقته الرباعية النحاسية "ذا ويسترليز". يُوصف أداء مولهركار بأنه "عصري، خالد، ومبتكر"، حيث يُكرّم إرث كوينسي جونز، الصديق المُقرّب للمهرجان، والحائز على جائزة مهرجان أبوظبي المرموقة عام 2014. بصفته منتجًا ومؤلفاً موسيقيا، ساهم جونز في صياغة صوت الموسيقى الشعبية عبر أنواع موسيقية متعددة لأكثر من سبعة عقود. ويُشكّل هذا الحفل محطة أساسية في المهرجان، احتفاءً بإسهاماته البارزة وتأثيره العميق على عالم الموسيقى. يأتي هذا التكريم ضمن احتفال مهرجان أبوظبي باليوم العالمي لموسيقى الجاز لعام 2025، الذي تُنظّمه اليونسكو، وتستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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