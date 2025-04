(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

31 March 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 28 March 2025 it had purchased a total of 365,305 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 219,305 106,000 40,000 Highest price paid (per ordinary share) 441.20p 441.20p 441.20p Lowest price paid (per ordinary share) 432.60p 433.00p 433.00p Volume weighted average price paid (per ordinary share) 437.81p 437.52p 437.90p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 369,860,949 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 369,860,949.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 28/03/2025 16:28:09 GBp 52 438.40 XLON xHaN0jCdSp$ 28/03/2025 16:28:09 GBp 50 438.40 XLON xHaN0jCdSp1 28/03/2025 16:28:09 GBp 32 438.40 XLON xHaN0jCdSp3 28/03/2025 16:28:09 GBp 21 438.40 XLON xHaN0jCdSpJ 28/03/2025 16:28:09 GBp 45 438.40 XLON xHaN0jCdSpL 28/03/2025 16:28:09 GBp 110 438.40 XLON xHaN0jCdSpN 28/03/2025 16:27:36 GBp 126 438.60 XLON xHaN0jCdSUT 28/03/2025 16:27:35 GBp 46 438.60 XLON xHaN0jCdSQW 28/03/2025 16:27:32 GBp 48 438.60 XLON xHaN0jCdTWa 28/03/2025 16:27:32 GBp 442 438.60 XLON xHaN0jCdTWn 28/03/2025 16:27:32 GBp 253 438.60 XLON xHaN0jCdTWp 28/03/2025 16:27:32 GBp 47 438.60 XLON xHaN0jCdTWr 28/03/2025 16:27:32 GBp 48 438.60 XLON xHaN0jCdTWt 28/03/2025 16:27:32 GBp 50 438.60 XLON xHaN0jCdTWB 28/03/2025 16:27:32 GBp 712 438.60 XLON xHaN0jCdTW1 28/03/2025 16:27:32 GBp 253 438.60 XLON xHaN0jCdTW3 28/03/2025 16:27:32 GBp 182 438.60 XLON xHaN0jCdTW5 28/03/2025 16:27:32 GBp 46 438.60 XLON xHaN0jCdTW7 28/03/2025 16:27:32 GBp 46 438.60 XLON xHaN0jCdTW9 28/03/2025 16:27:32 GBp 142 438.40 XLON xHaN0jCdTWE 28/03/2025 16:27:32 GBp 166 438.60 XLON xHaN0jCdTWJ 28/03/2025 16:27:17 GBp 219 438.60 XLON xHaN0jCdT$w 28/03/2025 16:27:17 GBp 181 438.60 XLON xHaN0jCdT$y 28/03/2025 16:27:03 GBp 139 438.60 XLON xHaN0jCdTBL 28/03/2025 16:26:22 GBp 37 438.60 XLON xHaN0jCdQ4s 28/03/2025 16:26:22 GBp 307 438.60 XLON xHaN0jCdQ4y 28/03/2025 16:26:22 GBp 37 438.60 XLON xHaN0jCdQ49 28/03/2025 16:26:22 GBp 137 438.60 XLON xHaN0jCdQ4B 28/03/2025 16:26:13 GBp 56 438.60 BATE xHaN0jCdQBG 28/03/2025 16:26:13 GBp 48 438.60 XLON xHaN0jCdQBP 28/03/2025 16:26:13 GBp 53 438.60 XLON xHaN0jCdQAe 28/03/2025 16:26:13 GBp 48 438.60 XLON xHaN0jCdQAg 28/03/2025 16:25:46 GBp 78 438.60 XLON xHaN0jCdRt7 28/03/2025 16:25:46 GBp 105 438.60 XLON xHaN0jCdRt9 28/03/2025 16:25:46 GBp 129 438.60 BATE xHaN0jCdRtB 28/03/2025 16:25:16 GBp 120 438.60 CHIX xHaN0jCdOYz 28/03/2025 16:25:16 GBp 101 438.60 CHIX xHaN0jCdOY$ 28/03/2025 16:25:16 GBp 192 438.60 XLON xHaN0jCdOY5 28/03/2025 16:25:15 GBp 221 438.60 XLON xHaN0jCdOi@ 28/03/2025 16:25:05 GBp 40 438.40 XLON xHaN0jCdOw6 28/03/2025 16:25:05 GBp 182 438.40 BATE xHaN0jCdOw8 28/03/2025 16:25:05 GBp 221 438.60 XLON xHaN0jCdOwM 28/03/2025 16:25:03 GBp 264 438.60 XLON xHaN0jCdO65 28/03/2025 16:25:03 GBp 98 438.60 XLON xHaN0jCdO6L 28/03/2025 16:25:03 GBp 46 438.60 XLON xHaN0jCdO6N 28/03/2025 16:25:03 GBp 53 438.60 XLON xHaN0jCdO6P 28/03/2025 16:25:03 GBp 76 438.60 XLON xHaN0jCdO6R 28/03/2025 16:25:03 GBp 707 438.60 XLON xHaN0jCdO1s 28/03/2025 16:23:34 GBp 200 438.40 BATE xHaN0jCd6iZ 28/03/2025 16:23:34 GBp 728 438.40 XLON xHaN0jCd6ic 28/03/2025 16:23:34 GBp 409 438.40 BATE xHaN0jCd6ie 28/03/2025 16:22:18 GBp 3 438.40 CHIX xHaN0jCd7u@ 28/03/2025 16:22:18 GBp 164 438.40 CHIX xHaN0jCd7uy 28/03/2025 16:22:03 GBp 196 438.40 XLON xHaN0jCd78R 28/03/2025 16:21:54 GBp 13 438.40 XLON xHaN0jCd7IO 28/03/2025 16:21:54 GBp 185 438.40 XLON xHaN0jCd7TZ 28/03/2025 16:21:33 GBp 714 438.40 XLON xHaN0jCd4Y0 28/03/2025 16:21:33 GBp 14 438.40 XLON xHaN0jCd4Y2 28/03/2025 16:20:54 GBp 52 438.40 XLON xHaN0jCd48E 28/03/2025 16:20:54 GBp 54 438.40 XLON xHaN0jCd48G 28/03/2025 16:20:54 GBp 51 438.40 XLON xHaN0jCd48I 28/03/2025 16:20:54 GBp 94 438.40 XLON xHaN0jCd48P 28/03/2025 16:20:38 GBp 216 438.40 XLON xHaN0jCd4Pp 28/03/2025 16:20:15 GBp 545 438.00 XLON xHaN0jCd5s8 28/03/2025 16:20:09 GBp 57 438.00 XLON xHaN0jCd5$h 28/03/2025 16:20:08 GBp 163 438.00 XLON xHaN0jCd5xs 28/03/2025 16:20:08 GBp 127 438.40 XLON xHaN0jCd5xu 28/03/2025 16:20:08 GBp 155 438.40 XLON xHaN0jCd5x@ 28/03/2025 16:20:08 GBp 46 438.40 XLON xHaN0jCd5x0 28/03/2025 16:20:08 GBp 47 438.40 XLON xHaN0jCd5x2 28/03/2025 16:20:08 GBp 48 438.40 XLON xHaN0jCd5x4 28/03/2025 16:20:08 GBp 49 438.40 XLON xHaN0jCd5x6 28/03/2025 16:20:08 GBp 46 438.20 XLON xHaN0jCd5x8 28/03/2025 16:20:08 GBp 310 438.40 XLON xHaN0jCd5xw 28/03/2025 16:20:08 GBp 490 438.40 XLON xHaN0jCd5xy 28/03/2025 16:20:08 GBp 295 438.40 XLON xHaN0jCd5xP 28/03/2025 16:20:08 GBp 728 438.20 XLON xHaN0jCd5xV 28/03/2025 16:20:08 GBp 219 438.20 CHIX xHaN0jCd5wX 28/03/2025 16:20:08 GBp 201 438.20 BATE xHaN0jCd5wZ 28/03/2025 16:19:26 GBp 155 438.40 XLON xHaN0jCd2pU 28/03/2025 16:19:26 GBp 68 438.40 XLON xHaN0jCd2oW 28/03/2025 16:18:59 GBp 25 438.40 XLON xHaN0jCd2B9 28/03/2025 16:18:59 GBp 49 438.40 XLON xHaN0jCd2BB 28/03/2025 16:18:59 GBp 52 438.40 XLON xHaN0jCd2BD 28/03/2025 16:18:59 GBp 46 438.40 XLON xHaN0jCd2BH 28/03/2025 16:18:57 GBp 728 438.40 XLON xHaN0jCd2LD 28/03/2025 16:18:57 GBp 141 438.40 BATE xHaN0jCd2LF 28/03/2025 16:18:33 GBp 17 438.40 XLON xHaN0jCd3Yo 28/03/2025 16:18:21 GBp 192 438.60 XLON xHaN0jCd3ej 28/03/2025 16:18:21 GBp 33 438.80 XLON xHaN0jCd3el 28/03/2025 16:18:21 GBp 348 439.00 XLON xHaN0jCd3en 28/03/2025 16:18:21 GBp 286 438.80 XLON xHaN0jCd3eo 28/03/2025 16:18:21 GBp 130 438.80 BATE xHaN0jCd3eq 28/03/2025 16:18:20 GBp 728 439.00 XLON xHaN0jCd3eu 28/03/2025 16:18:19 GBp 728 439.00 XLON xHaN0jCd3hz 28/03/2025 16:18:19 GBp 188 439.00 CHIX xHaN0jCd3h$ 28/03/2025 16:18:19 GBp 190 439.00 BATE xHaN0jCd3h1 28/03/2025 16:17:18 GBp 242 439.00 XLON xHaN0jCd3GQ 28/03/2025 16:17:03 GBp 260 439.00 XLON xHaN0jCd3Rq 28/03/2025 16:17:03 GBp 201 439.00 BATE xHaN0jCd3Rs 28/03/2025 16:17:03 GBp 242 439.00 CHIX xHaN0jCd3Ru 28/03/2025 16:16:40 GBp 54 439.00 XLON xHaN0jCd0eg 28/03/2025 16:16:40 GBp 265 438.80 XLON xHaN0jCd0em 28/03/2025 16:16:40 GBp 52 438.80 XLON xHaN0jCd0eo 28/03/2025 16:16:40 GBp 6 438.80 XLON xHaN0jCd0eq 28/03/2025 16:16:40 GBp 101 438.40 CHIX xHaN0jCd0ev 28/03/2025 16:16:40 GBp 208 438.40 BATE xHaN0jCd0ex 28/03/2025 16:16:18 GBp 316 438.40 CHIX xHaN0jCd05u 28/03/2025 16:16:18 GBp 728 438.40 XLON xHaN0jCd05w 28/03/2025 16:16:18 GBp 482 438.40 BATE xHaN0jCd05y 28/03/2025 16:16:18 GBp 19 438.80 BATE xHaN0jCd059 28/03/2025 16:16:18 GBp 127 438.80 BATE xHaN0jCd05B 28/03/2025 16:12:18 GBp 97 438.60 XLON xHaN0jCdEsC 28/03/2025 16:12:18 GBp 348 438.60 XLON xHaN0jCdEsE 28/03/2025 16:12:11 GBp 415 438.80 XLON xHaN0jCdEmL 28/03/2025 16:12:11 GBp 600 438.80 XLON xHaN0jCdEmN 28/03/2025 16:12:11 GBp 168 438.80 BATE xHaN0jCdEmP 28/03/2025 16:12:10 GBp 319 438.60 XLON xHaN0jCdEol 28/03/2025 16:12:10 GBp 728 438.80 XLON xHaN0jCdEon 28/03/2025 16:12:10 GBp 210 438.80 CHIX xHaN0jCdEop 28/03/2025 16:12:10 GBp 113 438.80 BATE xHaN0jCdEor 28/03/2025 16:12:10 GBp 108 438.80 BATE xHaN0jCdEot 28/03/2025 16:10:44 GBp 220 438.80 XLON xHaN0jCdEPn 28/03/2025 16:10:44 GBp 51 438.80 XLON xHaN0jCdEPp 28/03/2025 16:10:19 GBp 192 438.80 XLON xHaN0jCdFXS 28/03/2025 16:10:16 GBp 270 439.20 XLON xHaN0jCdFWw 28/03/2025 16:10:16 GBp 319 439.00 XLON xHaN0jCdFW1 28/03/2025 16:10:16 GBp 158 439.00 CHIX xHaN0jCdFW3 28/03/2025 16:10:15 GBp 728 439.20 XLON xHaN0jCdFWE 28/03/2025 16:10:15 GBp 190 439.20 BATE xHaN0jCdFWG 28/03/2025 16:08:45 GBp 204 439.20 XLON xHaN0jCdFFb 28/03/2025 16:08:45 GBp 714 438.80 XLON xHaN0jCdFFh 28/03/2025 16:08:45 GBp 255 439.00 XLON xHaN0jCdFFj 28/03/2025 16:08:45 GBp 166 439.00 CHIX xHaN0jCdFFl 28/03/2025 16:08:45 GBp 17 439.00 CHIX xHaN0jCdFFn 28/03/2025 16:08:45 GBp 292 439.20 XLON xHaN0jCdFFs 28/03/2025 16:08:45 GBp 247 439.20 BATE xHaN0jCdFFu 28/03/2025 16:08:45 GBp 255 439.00 BATE xHaN0jCdFF1 28/03/2025 16:08:45 GBp 6 439.20 BATE xHaN0jCdFFw 28/03/2025 16:08:45 GBp 14 439.20 XLON xHaN0jCdFFC 28/03/2025 16:08:45 GBp 728 439.00 XLON xHaN0jCdFFK 28/03/2025 16:08:45 GBp 191 439.00 CHIX xHaN0jCdFFM 28/03/2025 16:06:19 GBp 45 439.20 XLON xHaN0jCdCAA 28/03/2025 16:06:19 GBp 52 439.20 XLON xHaN0jCdCAC 28/03/2025 16:06:19 GBp 18 439.20 XLON xHaN0jCdCAE 28/03/2025 16:06:19 GBp 36 439.20 XLON xHaN0jCdCAR 28/03/2025 16:06:19 GBp 26 439.20 XLON xHaN0jCdCAT 28/03/2025 16:06:19 GBp 52 439.20 XLON xHaN0jCdCAV 28/03/2025 16:06:19 GBp 35 439.20 XLON xHaN0jCdCLX 28/03/2025 16:06:19 GBp 17 439.20 XLON xHaN0jCdCLd 28/03/2025 16:06:19 GBp 46 439.20 XLON xHaN0jCdCLf 28/03/2025 16:06:19 GBp 46 439.20 XLON xHaN0jCdCLh 28/03/2025 16:06:19 GBp 14 439.20 XLON xHaN0jCdCLj 28/03/2025 16:06:19 GBp 728 439.00 XLON xHaN0jCdCLt 28/03/2025 16:06:19 GBp 246 439.00 BATE xHaN0jCdCLv 28/03/2025 16:05:08 GBp 174 439.00 XLON xHaN0jCdDiH 28/03/2025 16:05:00 GBp 30 439.00 XLON xHaN0jCdDfA 28/03/2025 16:04:58 GBp 192 439.20 XLON xHaN0jCdDhf 28/03/2025 16:04:57 GBp 319 439.40 XLON xHaN0jCdDhh 28/03/2025 16:04:57 GBp 23 439.40 CHIX xHaN0jCdDhj 28/03/2025 16:04:57 GBp 316 439.40 BATE xHaN0jCdDhl 28/03/2025 16:04:57 GBp 325 439.60 XLON xHaN0jCdDhq 28/03/2025 16:04:57 GBp 187 439.60 CHIX xHaN0jCdDhu 28/03/2025 16:04:57 GBp 156 439.60 BATE xHaN0jCdDhw 28/03/2025 16:04:57 GBp 299 439.60 BATE xHaN0jCdDhy 28/03/2025 16:04:57 GBp 403 439.60 XLON xHaN0jCdDhs 28/03/2025 16:04:31 GBp 213 439.80 CHIX xHaN0jCdD$G 28/03/2025 16:04:31 GBp 292 439.80 BATE xHaN0jCdD$I 28/03/2025 16:04:31 GBp 728 439.80 XLON xHaN0jCdD$E 28/03/2025 16:01:28 GBp 203 439.00 BATE xHaN0jCdA2v 28/03/2025 16:01:28 GBp 211 439.20 BATE xHaN0jCdA2z 28/03/2025 16:01:28 GBp 246 439.20 XLON xHaN0jCdA2x 28/03/2025 16:01:03 GBp 152 439.00 XLON xHaN0jCdAM3 28/03/2025 16:00:19 GBp 123 439.20 XLON xHaN0jCdBi$ 28/03/2025 16:00:19 GBp 292 439.20 BATE xHaN0jCdBi1 28/03/2025 16:00:19 GBp 1,034 439.20 XLON xHaN0jCdBix 28/03/2025 16:00:19 GBp 242 439.20 CHIX xHaN0jCdBiz 28/03/2025 15:59:05 GBp 246 438.80 XLON xHaN0jCdBAa 28/03/2025 15:59:05 GBp 90 438.80 XLON xHaN0jCdBAc 28/03/2025 15:58:36 GBp 203 438.80 XLON xHaN0jCdBSv 28/03/2025 15:58:35 GBp 491 438.60 XLON xHaN0jCdBVX 28/03/2025 15:58:21 GBp 166 438.80 XLON xHaN0jCdBO5 28/03/2025 15:58:06 GBp 199 438.80 XLON xHaN0jCd8dP 28/03/2025 15:58:05 GBp 40 438.80 XLON xHaN0jCd8ch 28/03/2025 15:58:05 GBp 54 438.80 XLON xHaN0jCd8cj 28/03/2025 15:58:05 GBp 51 438.80 XLON xHaN0jCd8cl 28/03/2025 15:58:05 GBp 73 438.80 XLON xHaN0jCd8cn 28/03/2025 15:58:05 GBp 287 438.80 XLON xHaN0jCd8ct 28/03/2025 15:58:05 GBp 317 438.60 XLON xHaN0jCd8cw 28/03/2025 15:58:05 GBp 241 438.60 BATE xHaN0jCd8cy 28/03/2025 15:58:05 GBp 258 438.60 CHIX xHaN0jCd8c@ 28/03/2025 15:57:58 GBp 193 438.80 CHIX xHaN0jCd8Y3 28/03/2025 15:57:51 GBp 180 438.80 CHIX xHaN0jCd8ii 28/03/2025 15:57:51 GBp 192 438.80 XLON xHaN0jCd8iv 28/03/2025 15:57:36 GBp 47 438.80 XLON xHaN0jCd8hb 28/03/2025 15:57:36 GBp 47 438.80 XLON xHaN0jCd8hd 28/03/2025 15:57:36 GBp 76 438.80 XLON xHaN0jCd8hf 28/03/2025 15:57:35 GBp 324 438.80 XLON xHaN0jCd8hl 28/03/2025 15:57:35 GBp 7,329 438.80 XLON xHaN0jCd8hr 28/03/2025 15:53:11 GBp 728 436.80 XLON xHaN0jCd9BZ 28/03/2025 15:53:06 GBp 141 436.80 BATE xHaN0jCd9Kc 28/03/2025 15:52:38 GBp 207 437.00 CHIX xHaN0jCd9OZ 28/03/2025 15:51:06 GBp 238 436.40 BATE xHaN0jCWswZ 28/03/2025 15:50:04 GBp 304 436.40 XLON xHaN0jCWsPA 28/03/2025 15:49:44 GBp 303 436.40 BATE xHaN0jCWtZW 28/03/2025 15:49:03 GBp 289 436.40 XLON xHaN0jCWtpR 28/03/2025 15:48:26 GBp 154 436.60 CHIX xHaN0jCWtLA 28/03/2025 15:48:26 GBp 319 436.60 BATE xHaN0jCWtLC 28/03/2025 15:48:26 GBp 436 436.60 XLON xHaN0jCWtL6 28/03/2025 15:48:26 GBp 297 436.60 XLON xHaN0jCWtL8 28/03/2025 15:48:03 GBp 290 436.60 XLON xHaN0jCWtUC 28/03/2025 15:47:43 GBp 305 436.60 BATE xHaN0jCWqcW 28/03/2025 15:47:24 GBp 546 436.80 XLON xHaN0jCWqfI 28/03/2025 15:47:24 GBp 461 436.80 BATE xHaN0jCWqfK 28/03/2025 15:47:03 GBp 322 436.80 BATE xHaN0jCWqp2 28/03/2025 15:46:44 GBp 114 436.80 BATE xHaN0jCWq@2 28/03/2025 15:46:44 GBp 203 436.80 XLON xHaN0jCWq@4 28/03/2025 15:46:44 GBp 161 436.80 BATE xHaN0jCWq@6 28/03/2025 15:46:44 GBp 47 436.80 XLON xHaN0jCWqva 28/03/2025 15:45:59 GBp 54 436.80 XLON xHaN0jCWqMb 28/03/2025 15:45:59 GBp 52 436.80 XLON xHaN0jCWqMd 28/03/2025 15:45:59 GBp 46 436.80 XLON xHaN0jCWqMf 28/03/2025 15:45:59 GBp 130 436.80 XLON xHaN0jCWqMt 28/03/2025 15:45:59 GBp 44 436.80 XLON xHaN0jCWqMv 28/03/2025 15:45:59 GBp 724 436.60 XLON xHaN0jCWqMy 28/03/2025 15:45:59 GBp 53 436.60 CHIX xHaN0jCWqM@ 28/03/2025 15:45:59 GBp 333 436.60 BATE xHaN0jCWqM0 28/03/2025 15:45:59 GBp 210 436.60 CHIX xHaN0jCWqM2 28/03/2025 15:45:59 GBp 191 436.80 BATE xHaN0jCWqM4 28/03/2025 15:45:40 GBp 304 435.80 BATE xHaN0jCWqOE 28/03/2025 15:45:06 GBp 309 435.80 BATE xHaN0jCWrek 28/03/2025 15:43:04 GBp 218 435.80 XLON xHaN0jCWoXR 28/03/2025 15:43:00 GBp 650 436.00 XLON xHaN0jCWoZG 28/03/2025 15:43:00 GBp 699 436.00 BATE xHaN0jCWoZI 28/03/2025 15:42:26 GBp 233 436.00 XLON xHaN0jCWoms 28/03/2025 15:42:23 GBp 88 436.00 XLON xHaN0jCWoo1 28/03/2025 15:42:23 GBp 48 436.00 XLON xHaN0jCWoo3 28/03/2025 15:42:23 GBp 22 436.00 XLON xHaN0jCWoo5 28/03/2025 15:42:23 GBp 196 436.00 XLON xHaN0jCWoo7 28/03/2025 15:42:23 GBp 88 436.00 XLON xHaN0jCWoo9 28/03/2025 15:42:23 GBp 148 436.00 XLON xHaN0jCWooR 28/03/2025 15:42:23 GBp 38 435.60 XLON xHaN0jCWooU 28/03/2025 15:42:23 GBp 196 435.60 BATE xHaN0jCWozW 28/03/2025 15:42:18 GBp 121 436.00 XLON xHaN0jCWo$$ 28/03/2025 15:42:18 GBp 44 436.00 XLON xHaN0jCWo$1 28/03/2025 15:42:18 GBp 95 436.00 XLON xHaN0jCWo$3 28/03/2025 15:42:18 GBp 46 436.00 XLON xHaN0jCWo$5 28/03/2025 15:42:18 GBp 205 436.00 XLON xHaN0jCWo$E 28/03/2025 15:42:18 GBp 45 436.00 XLON xHaN0jCWo$G 28/03/2025 15:42:18 GBp 95 436.00 XLON xHaN0jCWo$I 28/03/2025 15:42:18 GBp 409 435.80 XLON xHaN0jCWo$T 28/03/2025 15:42:18 GBp 226 435.80 BATE xHaN0jCWo$V 28/03/2025 15:42:15 GBp 594 436.40 BATE xHaN0jCWovt 28/03/2025 15:42:15 GBp 115 436.40 BATE xHaN0jCWovz 28/03/2025 15:42:15 GBp 327 436.40 BATE xHaN0jCWovB 28/03/2025 15:42:15 GBp 29 436.40 BATE xHaN0jCWovH 28/03/2025 15:42:15 GBp 102 436.40 BATE xHaN0jCWovN 28/03/2025 15:42:14 GBp 227 436.40 BATE xHaN0jCWouk 28/03/2025 15:42:14 GBp 555 436.40 BATE xHaN0jCWouN 28/03/2025 15:42:14 GBp 56 436.40 BATE xHaN0jCWouP 28/03/2025 15:42:14 GBp 500 436.40 BATE xHaN0jCWouV 28/03/2025 15:42:14 GBp 104 436.40 BATE xHaN0jCWoxX 28/03/2025 15:42:14 GBp 317 436.40 BATE xHaN0jCWoxd 28/03/2025 15:42:14 GBp 142 436.20 XLON xHaN0jCWoxr 28/03/2025 15:42:14 GBp 211 436.20 XLON xHaN0jCWoxj 28/03/2025 15:42:14 GBp 95 436.20 XLON xHaN0jCWoxl 28/03/2025 15:42:14 GBp 45 436.20 XLON xHaN0jCWoxn 28/03/2025 15:42:14 GBp 50 436.20 XLON xHaN0jCWoxp 28/03/2025 15:42:14 GBp 603 436.40 BATE xHaN0jCWoxx 28/03/2025 15:42:14 GBp 317 436.40 BATE xHaN0jCWoxz 28/03/2025 15:42:14 GBp 114 436.40 BATE xHaN0jCWox$ 28/03/2025 15:42:14 GBp 177 436.40 BATE xHaN0jCWox1 28/03/2025 15:42:14 GBp 972 436.40 BATE xHaN0jCWox6 28/03/2025 15:42:14 GBp 237 436.20 XLON xHaN0jCWoxB 28/03/2025 15:42:14 GBp 47 436.20 XLON xHaN0jCWoxD 28/03/2025 15:42:14 GBp 490 436.20 XLON xHaN0jCWoxF 28/03/2025 15:42:14 GBp 101 436.20 XLON xHaN0jCWoxH 28/03/2025 15:42:14 GBp 177 436.40 BATE xHaN0jCWoxP 28/03/2025 15:42:14 GBp 14 436.20 XLON xHaN0jCWoxV 28/03/2025 15:42:14 GBp 332 436.20 XLON xHaN0jCWowX 28/03/2025 15:42:14 GBp 718 436.40 BATE xHaN0jCWowd 28/03/2025 15:42:14 GBp 107 436.40 BATE xHaN0jCWowf 28/03/2025 15:42:14 GBp 838 436.40 BATE xHaN0jCWowl 28/03/2025 15:42:14 GBp 108 436.40 BATE xHaN0jCWown 28/03/2025 15:42:14 GBp 453 436.40 BATE xHaN0jCWowt 28/03/2025 15:42:14 GBp 51 436.20 XLON xHaN0jCWowz 28/03/2025 15:42:14 GBp 95 436.20 XLON xHaN0jCWow$ 28/03/2025 15:42:14 GBp 54 436.20 XLON xHaN0jCWow1 28/03/2025 15:42:14 GBp 766 436.00 XLON xHaN0jCWow4 28/03/2025 15:42:14 GBp 433 436.00 BATE xHaN0jCWow6 28/03/2025 15:42:14 GBp 333 436.00 BATE xHaN0jCWow8 28/03/2025 15:42:14 GBp 288 436.00 CHIX xHaN0jCWowA 28/03/2025 15:42:14 GBp 496 436.40 BATE xHaN0jCWowF 28/03/2025 15:42:14 GBp 100 436.40 BATE xHaN0jCWowH 28/03/2025 15:42:14 GBp 268 436.40 BATE xHaN0jCWowQ 28/03/2025 15:42:13 GBp 156 436.40 BATE xHaN0jCWo5g 28/03/2025 15:42:12 GBp 107 436.40 BATE xHaN0jCWo4V 28/03/2025 15:42:12 GBp 143 436.20 CHIX xHaN0jCWo7Y 28/03/2025 15:42:09 GBp 337 436.20 CHIX xHaN0jCWo6D 28/03/2025 15:42:09 GBp 347 436.40 BATE xHaN0jCWo14 28/03/2025 15:42:09 GBp 1 436.40 BATE xHaN0jCWo16 28/03/2025 15:42:09 GBp 329 436.40 XLON xHaN0jCWo1u 28/03/2025 15:42:09 GBp 570 436.40 XLON xHaN0jCWo1w 28/03/2025 15:42:09 GBp 344 436.40 XLON xHaN0jCWo1y 28/03/2025 15:42:09 GBp 719 436.20 XLON xHaN0jCWo1F 28/03/2025 15:42:09 GBp 287 436.20 CHIX xHaN0jCWo1H 28/03/2025 15:42:09 GBp 585 436.20 BATE xHaN0jCWo1J 28/03/2025 15:40:47 GBp 292 436.40 CHIX xHaN0jCWpYW 28/03/2025 15:40:47 GBp 590 436.40 BATE xHaN0jCWpZU 28/03/2025 15:40:41 GBp 292 436.40 XLON xHaN0jCWpl@ 28/03/2025 15:40:39 GBp 47 436.40 XLON xHaN0jCWpk0 28/03/2025 15:40:39 GBp 45 436.40 XLON xHaN0jCWpk2 28/03/2025 15:40:39 GBp 261 436.40 XLON xHaN0jCWpk4 28/03/2025 15:40:39 GBp 49 436.40 XLON xHaN0jCWpk6 28/03/2025 15:40:39 GBp 728 436.20 XLON xHaN0jCWpkC 28/03/2025 15:39:58 GBp 220 436.40 XLON xHaN0jCWp1b 28/03/2025 15:39:58 GBp 41 436.40 XLON xHaN0jCWp1d 28/03/2025 15:39:58 GBp 48 436.40 XLON xHaN0jCWp1X 28/03/2025 15:39:58 GBp 53 436.40 XLON xHaN0jCWp1Z 28/03/2025 15:39:58 GBp 10 436.40 XLON xHaN0jCWp1j 28/03/2025 15:39:58 GBp 220 436.40 XLON xHaN0jCWp1l 28/03/2025 15:39:58 GBp 46 436.40 XLON xHaN0jCWp1n 28/03/2025 15:39:58 GBp 91 436.40 XLON xHaN0jCWp1p 28/03/2025 15:39:58 GBp 28 436.40 XLON xHaN0jCWp1r 28/03/2025 15:39:58 GBp 51 436.40 XLON xHaN0jCWp1$ 28/03/2025 15:39:58 GBp 220 436.40 XLON xHaN0jCWp1z 28/03/2025 15:39:58 GBp 22 436.40 XLON xHaN0jCWp1x 28/03/2025 15:39:58 GBp 475 436.20 XLON xHaN0jCWp12 28/03/2025 15:39:58 GBp 25 436.40 XLON xHaN0jCWp17 28/03/2025 15:39:58 GBp 120 436.40 XLON xHaN0jCWp19 28/03/2025 15:39:56 GBp 22 436.40 XLON xHaN0jCWp2c 28/03/2025 15:39:56 GBp 120 436.40 XLON xHaN0jCWp2e 28/03/2025 15:39:55 GBp 27 436.40 XLON xHaN0jCWp2x 28/03/2025 15:39:55 GBp 48 436.40 XLON xHaN0jCWp2z 28/03/2025 15:39:55 GBp 50 436.40 XLON xHaN0jCWp2$ 28/03/2025 15:39:54 GBp 33 436.40 XLON xHaN0jCWpDO 28/03/2025 15:39:54 GBp 49 436.40 XLON xHaN0jCWpDQ 28/03/2025 15:39:53 GBp 27 436.40 XLON xHaN0jCWpCa 28/03/2025 15:39:53 GBp 120 436.40 XLON xHaN0jCWpCc 28/03/2025 15:39:52 GBp 53 436.40 XLON xHaN0jCWpCQ 28/03/2025 15:39:51 GBp 71 436.40 XLON xHaN0jCWpFg 28/03/2025 15:39:51 GBp 120 436.40 XLON xHaN0jCWpFi 28/03/2025 15:39:51 GBp 53 436.40 XLON xHaN0jCWpFk 28/03/2025 15:39:51 GBp 46 436.40 XLON xHaN0jCWpFu 28/03/2025 15:39:51 GBp 46 436.40 XLON xHaN0jCWpFw 28/03/2025 15:39:51 GBp 46 436.40 XLON xHaN0jCWpFy 28/03/2025 15:39:49 GBp 34 436.40 XLON xHaN0jCWp9$ 28/03/2025 15:39:49 GBp 53 436.40 XLON xHaN0jCWp91 28/03/2025 15:39:48 GBp 32 436.40 XLON xHaN0jCWp8f 28/03/2025 15:39:48 GBp 47 436.40 XLON xHaN0jCWp8h 28/03/2025 15:39:48 GBp 33 436.40 XLON xHaN0jCWp81 28/03/2025 15:39:48 GBp 49 436.40 XLON xHaN0jCWp83 28/03/2025 15:39:48 GBp 438 436.40 XLON xHaN0jCWp8H 28/03/2025 15:39:47 GBp 54 436.40 XLON xHaN0jCWp8N 28/03/2025 15:39:01 GBp 201 436.20 XLON xHaN0jCWmYu 28/03/2025 15:39:01 GBp 117 436.20 CHIX xHaN0jCWmYw 28/03/2025 15:37:06 GBp 190 435.60 BATE xHaN0jCWmTt 28/03/2025 15:37:01 GBp 303 435.60 BATE xHaN0jCWmS0 28/03/2025 15:31:14 GBp 123 435.60 XLON xHaN0jCW@KJ 28/03/2025 15:31:13 GBp 161 435.80 CHIX xHaN0jCW@Nf 28/03/2025 15:31:13 GBp 256 435.80 BATE xHaN0jCW@Nh 28/03/2025 15:31:12 GBp 31 435.80 CHIX xHaN0jCW@NH 28/03/2025 15:31:12 GBp 165 435.80 XLON xHaN0jCW@NM 28/03/2025 15:30:09 GBp 191 435.80 XLON xHaN0jCW$h3 28/03/2025 15:20:16 GBp 93 434.20 XLON xHaN0jCWxcM 28/03/2025 15:16:42 GBp 169 434.00 CHIX xHaN0jCWuyp 28/03/2025 15:14:41 GBp 610 433.80 XLON xHaN0jCWvX0 28/03/2025 15:14:41 GBp 426 433.80 BATE xHaN0jCWvX2 28/03/2025 15:14:41 GBp 168 433.80 CHIX xHaN0jCWvX4 28/03/2025 15:14:08 GBp 196 434.00 XLON xHaN0jCWvsR 28/03/2025 15:12:40 GBp 64 434.00 BATE xHaN0jCWvJr 28/03/2025 15:12:40 GBp 107 434.00 BATE xHaN0jCWvJ0 28/03/2025 15:12:40 GBp 220 434.00 XLON xHaN0jCWvJ9 28/03/2025 15:12:12 GBp 677 434.00 XLON xHaN0jCWvOS 28/03/2025 15:12:12 GBp 167 434.00 CHIX xHaN0jCWvOU 28/03/2025 15:12:12 GBp 336 434.00 BATE xHaN0jCWvRW 28/03/2025 15:12:12 GBp 286 434.00 BATE xHaN0jCWvRY 28/03/2025 15:11:49 GBp 219 434.20 XLON xHaN0jCWcYk 28/03/2025 15:09:53 GBp 209 433.40 XLON xHaN0jCWcJv 28/03/2025 15:09:53 GBp 129 433.40 BATE xHaN0jCWcJx 28/03/2025 15:09:53 GBp 481 433.60 XLON xHaN0jCWcJ7 28/03/2025 15:09:53 GBp 193 433.60 BATE xHaN0jCWcJA 28/03/2025 15:09:53 GBp 995 433.60 XLON xHaN0jCWcJR 28/03/2025 15:09:53 GBp 713 433.60 BATE xHaN0jCWcJS 28/03/2025 15:09:53 GBp 278 434.00 BATE xHaN0jCWcJU 28/03/2025 15:09:53 GBp 123 434.00 XLON xHaN0jCWcIb 28/03/2025 15:09:53 GBp 2,813 434.00 XLON xHaN0jCWcIg 28/03/2025 15:09:53 GBp 45 434.00 XLON xHaN0jCWcIi 28/03/2025 15:09:53 GBp 123 434.00 BATE xHaN0jCWcIn 28/03/2025 15:09:52 GBp 669 434.00 BATE xHaN0jCWcTX 28/03/2025 15:09:52 GBp 1,000 434.00 BATE xHaN0jCWcTZ 28/03/2025 15:09:52 GBp 323 434.00 XLON xHaN0jCWcTj 28/03/2025 15:09:52 GBp 577 433.80 XLON xHaN0jCWcTo 28/03/2025 15:09:52 GBp 426 433.80 BATE xHaN0jCWcTq 28/03/2025 15:09:52 GBp 191 433.80 CHIX xHaN0jCWcTs 28/03/2025 15:07:24 GBp 237 434.00 BATE xHaN0jCWd8@ 28/03/2025 15:07:24 GBp 133 434.00 CHIX xHaN0jCWd8y 28/03/2025 15:07:24 GBp 103 434.00 CHIX xHaN0jCWd80 28/03/2025 15:07:24 GBp 242 434.00 XLON xHaN0jCWd8w 28/03/2025 15:05:48 GBp 254 433.40 XLON xHaN0jCWa7L 28/03/2025 15:04:43 GBp 295 433.40 BATE xHaN0jCWbas 28/03/2025 15:04:06 GBp 417 433.60 BATE xHaN0jCWbhA 28/03/2025 15:04:06 GBp 561 433.60 XLON xHaN0jCWbh8 28/03/2025 15:03:50 GBp 236 433.80 XLON xHaN0jCWbps 28/03/2025 15:03:50 GBp 286 433.80 XLON xHaN0jCWbpu 28/03/2025 15:03:50 GBp 420 433.80 BATE xHaN0jCWbpw 28/03/2025 15:03:50 GBp 253 433.80 CHIX xHaN0jCWbpy 28/03/2025 15:01:40 GBp 345 434.00 BATE xHaN0jCWYd8 28/03/2025 15:01:13 GBp 126 434.00 BATE xHaN0jCWYfk 28/03/2025 15:01:13 GBp 54 433.80 XLON xHaN0jCWYft 28/03/2025 15:01:13 GBp 985 434.00 BATE xHaN0jCWYfz 28/03/2025 15:01:13 GBp 500 433.80 XLON xHaN0jCWYf2 28/03/2025 15:01:13 GBp 292 433.80 BATE xHaN0jCWYfK 28/03/2025 15:01:13 GBp 551 433.80 XLON xHaN0jCWYfM 28/03/2025 15:00:11 GBp 366 434.00 XLON xHaN0jCWYCd 28/03/2025 15:00:11 GBp 187 434.00 XLON xHaN0jCWYCf 28/03/2025 15:00:11 GBp 285 434.00 CHIX xHaN0jCWYCh 28/03/2025 15:00:11 GBp 292 434.00 BATE xHaN0jCWYCj 28/03/2025 14:57:49 GBp 305 434.00 XLON xHaN0jCWZ90 28/03/2025 14:57:16 GBp 517 434.00 XLON xHaN0jCWZUd 28/03/2025 14:57:16 GBp 292 434.00 BATE xHaN0jCWZUf 28/03/2025 14:56:17 GBp 160 434.00 XLON xHaN0jCWWxh 28/03/2025 14:56:11 GBp 157 434.20 CHIX xHaN0jCWW5B 28/03/2025 14:56:11 GBp 516 434.20 XLON xHaN0jCWW59 28/03/2025 14:54:44 GBp 418 433.60 XLON xHaN0jCWXzr 28/03/2025 14:54:44 GBp 322 433.80 XLON xHaN0jCWXzt 28/03/2025 14:54:02 GBp 54 433.80 XLON xHaN0jCWXGF 28/03/2025 14:54:02 GBp 69 433.80 XLON xHaN0jCWXGH 28/03/2025 14:54:02 GBp 207 433.60 CHIX xHaN0jCWXGK 28/03/2025 14:54:02 GBp 363 433.80 XLON xHaN0jCWXGQ 28/03/2025 14:50:57 GBp 171 432.60 XLON xHaN0jCWl@A 28/03/2025 14:50:57 GBp 212 432.80 XLON xHaN0jCWl@C 28/03/2025 14:50:57 GBp 127 433.00 BATE xHaN0jCWl@K 28/03/2025 14:50:57 GBp 292 432.80 XLON xHaN0jCWl@T 28/03/2025 14:50:57 GBp 420 433.00 XLON xHaN0jCWl@V 28/03/2025 14:50:57 GBp 174 433.00 CHIX xHaN0jCWlvX 28/03/2025 14:50:57 GBp 220 433.00 BATE xHaN0jCWlvZ 28/03/2025 14:50:19 GBp 791 433.20 XLON xHaN0jCWlEG 28/03/2025 14:50:19 GBp 25 433.20 XLON xHaN0jCWlEI 28/03/2025 14:50:19 GBp 188 433.20 BATE xHaN0jCWlEK 28/03/2025 14:50:13 GBp 512 433.40 XLON xHaN0jCWlAU 28/03/2025 14:50:13 GBp 391 433.40 BATE xHaN0jCWlLW 28/03/2025 14:48:53 GBp 213 433.60 BATE xHaN0jCWiow 28/03/2025 14:48:53 GBp 131 433.60 CHIX xHaN0jCWioy 28/03/2025 14:47:10 GBp 51 433.60 XLON xHaN0jCWjhF 28/03/2025 14:47:09 GBp 145 433.60 XLON xHaN0jCWjhL 28/03/2025 14:47:09 GBp 158 433.60 BATE xHaN0jCWjhN 28/03/2025 14:47:03 GBp 125 433.60 XLON xHaN0jCWjtY 28/03/2025 14:47:03 GBp 464 433.80 XLON xHaN0jCWjtq 28/03/2025 14:47:03 GBp 187 433.80 BATE xHaN0jCWjts 28/03/2025 14:47:02 GBp 411 434.00 XLON xHaN0jCWjsl 28/03/2025 14:47:02 GBp 272 434.00 BATE xHaN0jCWjsn 28/03/2025 14:47:02 GBp 128 434.00 CHIX xHaN0jCWjsp 28/03/2025 14:46:14 GBp 810 433.60 XLON xHaN0jCWjF2 28/03/2025 14:46:14 GBp 342 433.60 BATE xHaN0jCWjF4 28/03/2025 14:46:14 GBp 115 433.60 BATE xHaN0jCWjF6 28/03/2025 14:45:06 GBp 339 433.80 XLON xHaN0jCWgjI 28/03/2025 14:45:05 GBp 31 433.80 XLON xHaN0jCWgiq 28/03/2025 14:45:05 GBp 129 433.80 CHIX xHaN0jCWgis 28/03/2025 14:43:43 GBp 256 433.80 XLON xHaN0jCWg6M 28/03/2025 14:43:43 GBp 183 433.80 BATE xHaN0jCWg6O 28/03/2025 14:43:43 GBp 287 434.00 XLON xHaN0jCWg6Q 28/03/2025 14:43:43 GBp 218 434.00 BATE xHaN0jCWg6S 28/03/2025 14:43:43 GBp 192 434.00 CHIX xHaN0jCWg6U 28/03/2025 14:43:41 GBp 301 434.00 XLON xHaN0jCWg1i 28/03/2025 14:41:28 GBp 198 434.00 XLON xHaN0jCWhmC 28/03/2025 14:41:27 GBp 235 434.20 XLON xHaN0jCWhmM 28/03/2025 14:41:27 GBp 225 434.20 BATE xHaN0jCWhmO 28/03/2025 14:41:25 GBp 560 434.20 XLON xHaN0jCWhpt 28/03/2025 14:41:25 GBp 234 434.20 BATE xHaN0jCWhpv 28/03/2025 14:41:09 GBp 495 434.20 BATE xHaN0jCWh$z 28/03/2025 14:41:09 GBp 123 434.60 BATE xHaN0jCWh$@ 28/03/2025 14:41:09 GBp 1,118 434.60 BATE xHaN0jCWh$4 28/03/2025 14:41:03 GBp 158 434.60 BATE xHaN0jCWhxF 28/03/2025 14:41:03 GBp 142 434.60 BATE xHaN0jCWhxL 28/03/2025 14:41:03 GBp 146 434.60 BATE xHaN0jCWhwd 28/03/2025 14:41:03 GBp 679 434.40 XLON xHaN0jCWhwg 28/03/2025 14:41:03 GBp 292 434.40 BATE xHaN0jCWhwi 28/03/2025 14:41:03 GBp 312 434.40 XLON xHaN0jCWhws 28/03/2025 14:40:40 GBp 417 434.40 XLON xHaN0jCWhCg 28/03/2025 14:40:10 GBp 484 434.60 XLON xHaN0jCWhHw 28/03/2025 14:40:10 GBp 231 434.60 CHIX xHaN0jCWhHy 28/03/2025 14:40:10 GBp 3 434.60 BATE xHaN0jCWhH@ 28/03/2025 14:40:10 GBp 289 434.60 BATE xHaN0jCWhH0 28/03/2025 14:39:49 GBp 58 434.60 CHIX xHaN0jCWhRr 28/03/2025 14:39:17 GBp 334 434.40 XLON xHaN0jCWeez 28/03/2025 14:38:34 GBp 292 434.60 BATE xHaN0jCWeuG 28/03/2025 14:37:33 GBp 459 434.40 BATE xHaN0jCWeM4 28/03/2025 14:37:33 GBp 96 434.40 BATE xHaN0jCWeMA 28/03/2025 14:37:31 GBp 264 434.20 XLON xHaN0jCWeMK 28/03/2025 14:37:30 GBp 235 434.20 XLON xHaN0jCWeMM 28/03/2025 14:36:10 GBp 265 434.20 XLON xHaN0jCWf4v 28/03/2025 14:36:10 GBp 321 434.20 XLON xHaN0jCWf4x 28/03/2025 14:36:09 GBp 535 434.40 XLON xHaN0jCWf4D 28/03/2025 14:36:09 GBp 247 434.40 CHIX xHaN0jCWf4F 28/03/2025 14:34:17 GBp 138 434.20 XLON xHaN0jCWMtZ 28/03/2025 14:34:09 GBp 209 434.40 XLON xHaN0jCWMzT 28/03/2025 14:34:09 GBp 414 434.60 XLON xHaN0jCWMyn 28/03/2025 14:33:53 GBp 172 434.80 XLON xHaN0jCWM1r 28/03/2025 14:33:02 GBp 222 435.00 XLON xHaN0jCWMGt 28/03/2025 14:33:02 GBp 145 435.00 CHIX xHaN0jCWMGv 28/03/2025 14:32:19 GBp 413 435.20 XLON xHaN0jCWNZo 28/03/2025 14:32:10 GBp 87 435.40 XLON xHaN0jCWNjD 28/03/2025 14:32:10 GBp 294 435.40 XLON xHaN0jCWNjF 28/03/2025 14:31:27 GBp 210 435.60 XLON xHaN0jCWNxb 28/03/2025 14:31:23 GBp 403 436.00 XLON xHaN0jCWN58 28/03/2025 14:31:23 GBp 261 436.00 XLON xHaN0jCWN5A 28/03/2025 14:31:23 GBp 481 435.80 XLON xHaN0jCWN5H 28/03/2025 14:31:17 GBp 453 436.20 XLON xHaN0jCWN6x 28/03/2025 14:31:17 GBp 173 436.20 XLON xHaN0jCWN6z 28/03/2025 14:31:17 GBp 397 436.00 XLON xHaN0jCWN60 28/03/2025 14:31:03 GBp 193 436.20 XLON xHaN0jCWNCk 28/03/2025 14:31:03 GBp 293 436.20 XLON xHaN0jCWNCm 28/03/2025 14:31:03 GBp 128 436.20 CHIX xHaN0jCWNCo 28/03/2025 14:29:54 GBp 172 436.20 CHIX xHaN0jCWKYb 28/03/2025 14:29:22 GBp 266 435.80 BATE xHaN0jCWKnX 28/03/2025 14:27:47 GBp 266 436.00 XLON xHaN0jCWKH@ 28/03/2025 14:27:47 GBp 55 436.00 XLON xHaN0jCWKHy 28/03/2025 14:26:37 GBp 74 435.80 CHIX xHaN0jCWLg8 28/03/2025 14:25:40 GBp 329 435.80 BATE xHaN0jCWL0c 28/03/2025 14:25:08 GBp 323 435.80 XLON xHaN0jCWLL9 28/03/2025 14:25:08 GBp 339 436.20 XLON xHaN0jCWLLN 28/03/2025 14:25:08 GBp 681 436.20 BATE xHaN0jCWLKb 28/03/2025 14:25:08 GBp 203 436.00 BATE xHaN0jCWLKi 28/03/2025 14:25:08 GBp 295 436.00 XLON xHaN0jCWLKg 28/03/2025 14:25:08 GBp 1,246 436.20 XLON xHaN0jCWLKt 28/03/2025 14:25:08 GBp 500 436.20 XLON xHaN0jCWLKv 28/03/2025 14:25:08 GBp 37 436.20 XLON xHaN0jCWLKx 28/03/2025 14:25:08 GBp 99 436.20 BATE xHaN0jCWLKC 28/03/2025 14:25:08 GBp 193 436.20 BATE xHaN0jCWLKA 28/03/2025 14:25:08 GBp 59 436.20 XLON xHaN0jCWLKL 28/03/2025 14:25:08 GBp 43 436.20 XLON xHaN0jCWLKN 28/03/2025 14:25:08 GBp 171 436.20 XLON xHaN0jCWLKP 28/03/2025 14:25:08 GBp 260 436.00 XLON xHaN0jCWLKU 28/03/2025 14:25:08 GBp 37 436.00 XLON xHaN0jCWLNW 28/03/2025 14:25:08 GBp 102 436.20 XLON xHaN0jCWLNb 28/03/2025 14:25:08 GBp 323 436.20 XLON xHaN0jCWLNd 28/03/2025 14:25:08 GBp 39 436.00 BATE xHaN0jCWLNv 28/03/2025 14:25:08 GBp 164 436.00 BATE xHaN0jCWLN$ 28/03/2025 14:25:08 GBp 265 436.00 CHIX xHaN0jCWLNz 28/03/2025 14:25:08 GBp 382 436.20 CHIX xHaN0jCWLN3 28/03/2025 14:25:08 GBp 292 436.20 BATE xHaN0jCWLN5 28/03/2025 14:25:08 GBp 295 436.00 XLON xHaN0jCWLNx 28/03/2025 14:25:08 GBp 402 436.20 XLON xHaN0jCWLN1 28/03/2025 14:20:19 GBp 81 436.60 BATE xHaN0jCWJF8 28/03/2025 14:20:19 GBp 63 436.60 BATE xHaN0jCWJF5 28/03/2025 14:20:19 GBp 52 436.60 BATE xHaN0jCWJFD 28/03/2025 14:14:48 GBp 132 436.20 XLON xHaN0jCWHCT 28/03/2025 14:14:48 GBp 119 436.20 XLON xHaN0jCWHCV 28/03/2025 14:14:31 GBp 126 437.00 BATE xHaN0jCWHJW 28/03/2025 14:14:31 GBp 39 437.00 BATE xHaN0jCWHJY 28/03/2025 14:13:43 GBp 190 437.40 XLON xHaN0jCWUWg 28/03/2025 14:13:16 GBp 228 437.60 XLON xHaN0jCWUfD 28/03/2025 14:13:16 GBp 319 437.40 XLON xHaN0jCWUfG 28/03/2025 14:13:16 GBp 282 437.40 BATE xHaN0jCWUfI 28/03/2025 14:13:16 GBp 455 437.60 XLON xHaN0jCWUfK 28/03/2025 14:13:16 GBp 104 437.60 BATE xHaN0jCWUfM 28/03/2025 14:13:16 GBp 302 437.60 BATE xHaN0jCWUfO 28/03/2025 14:12:12 GBp 134 437.60 CHIX xHaN0jCWU3B 28/03/2025 14:12:12 GBp 506 437.60 XLON xHaN0jCWU3D 28/03/2025 14:10:01 GBp 123 437.40 XLON xHaN0jCWVyP 28/03/2025 14:10:01 GBp 205 437.60 XLON xHaN0jCWVyT 28/03/2025 14:10:01 GBp 191 437.60 BATE xHaN0jCWVyV 28/03/2025 14:10:01 GBp 35 437.60 BATE xHaN0jCWV$X 28/03/2025 14:10:01 GBp 471 437.80 XLON xHaN0jCWV$Z 28/03/2025 14:10:01 GBp 326 437.80 BATE xHaN0jCWV$b 28/03/2025 14:10:01 GBp 245 437.80 CHIX xHaN0jCWV$d 28/03/2025 14:09:47 GBp 153 438.20 XLON xHaN0jCWVx6 28/03/2025 14:09:47 GBp 10 438.20 XLON xHaN0jCWVx8 28/03/2025 14:09:47 GBp 75 438.20 XLON xHaN0jCWVx4 28/03/2025 14:09:47 GBp 28 438.20 XLON xHaN0jCWVx2 28/03/2025 14:09:47 GBp 173 438.20 XLON xHaN0jCWVx@ 28/03/2025 14:09:47 GBp 75 438.20 XLON xHaN0jCWVx0 28/03/2025 14:07:07 GBp 127 438.00 BATE xHaN0jCWSBG 28/03/2025 14:07:06 GBp 128 438.20 XLON xHaN0jCWSKs 28/03/2025 14:07:06 GBp 184 438.20 BATE xHaN0jCWSKu 28/03/2025 14:07:05 GBp 143 438.40 XLON xHaN0jCWSK3 28/03/2025 14:07:05 GBp 208 438.60 XLON xHaN0jCWSK5 28/03/2025 14:06:13 GBp 52 438.20 XLON xHaN0jCWTnb 28/03/2025 14:06:13 GBp 74 438.20 XLON xHaN0jCWTnd 28/03/2025 14:06:07 GBp 261 438.40 XLON xHaN0jCWTm$ 28/03/2025 14:06:06 GBp 379 438.60 XLON xHaN0jCWTm3 28/03/2025 14:05:31 GBp 210 439.00 BATE xHaN0jCWT3u 28/03/2025 14:05:31 GBp 156 439.40 XLON xHaN0jCWT3w 28/03/2025 14:05:31 GBp 49 439.40 XLON xHaN0jCWT3y 28/03/2025 14:05:31 GBp 46 439.40 XLON xHaN0jCWT3@ 28/03/2025 14:05:31 GBp 276 439.40 XLON xHaN0jCWT30 28/03/2025 14:05:31 GBp 161 439.40 XLON xHaN0jCWT32 28/03/2025 14:05:31 GBp 669 439.20 XLON xHaN0jCWT39 28/03/2025 14:05:31 GBp 305 439.20 BATE xHaN0jCWT3B 28/03/2025 14:05:27 GBp 40 439.60 XLON xHaN0jCWTEj 28/03/2025 14:05:27 GBp 43 439.60 XLON xHaN0jCWTEl 28/03/2025 14:05:27 GBp 43 439.60 XLON xHaN0jCWTE@ 28/03/2025 14:05:27 GBp 172 439.60 XLON xHaN0jCWTEu 28/03/2025 14:05:27 GBp 44 439.60 XLON xHaN0jCWTEw 28/03/2025 14:05:27 GBp 41 439.60 XLON xHaN0jCWTEy 28/03/2025 14:05:27 GBp 179 439.60 XLON xHaN0jCWTE4 28/03/2025 14:05:27 GBp 48 439.60 XLON xHaN0jCWTE6 28/03/2025 14:05:27 GBp 193 439.60 XLON xHaN0jCWTEC 28/03/2025 14:05:27 GBp 121 439.60 XLON xHaN0jCWTEI 28/03/2025 14:05:27 GBp 40 439.60 XLON xHaN0jCWTEM 28/03/2025 14:05:27 GBp 95 439.60 XLON xHaN0jCWTEO 28/03/2025 14:05:27 GBp 236 439.60 XLON xHaN0jCWTEK 28/03/2025 14:05:27 GBp 148 439.60 XLON xHaN0jCWTEU 28/03/2025 14:05:27 GBp 42 439.60 XLON xHaN0jCWT9W 28/03/2025 14:05:27 GBp 45 439.60 XLON xHaN0jCWT9Y 28/03/2025 14:05:27 GBp 100 439.60 XLON xHaN0jCWT9i 28/03/2025 14:05:27 GBp 368 439.60 XLON xHaN0jCWT9k 28/03/2025 14:05:27 GBp 236 439.60 XLON xHaN0jCWT9m 28/03/2025 14:05:27 GBp 276 439.60 XLON xHaN0jCWT9q 28/03/2025 14:05:27 GBp 856 439.60 BATE xHaN0jCWT9$ 28/03/2025 14:05:27 GBp 395 439.40 XLON xHaN0jCWT94 28/03/2025 14:05:27 GBp 230 439.40 CHIX xHaN0jCWT96 28/03/2025 14:05:27 GBp 292 439.40 BATE xHaN0jCWT98 28/03/2025 14:01:28 GBp 198 439.60 BATE xHaN0jCWR5D 28/03/2025 14:01:28 GBp 76 439.60 BATE xHaN0jCWR5F 28/03/2025 14:01:26 GBp 22 439.60 BATE xHaN0jCWR4O 28/03/2025 14:01:26 GBp 392 439.60 XLON xHaN0jCWR4Q 28/03/2025 14:01:26 GBp 200 439.60 BATE xHaN0jCWR4V 28/03/2025 14:01:26 GBp 163 439.60 CHIX xHaN0jCWR7Z 28/03/2025 14:01:26 GBp 292 439.60 BATE xHaN0jCWR7k 28/03/2025 14:01:26 GBp 383 439.60 XLON xHaN0jCWR7g 28/03/2025 14:01:26 GBp 219 439.60 CHIX xHaN0jCWR7i 28/03/2025 13:55:41 GBp 273 439.80 XLON xHaN0jCWPkp 28/03/2025 13:55:39 GBp 268 440.00 CHIX xHaN0jCWPkR 28/03/2025 13:55:36 GBp 169 440.20 XLON xHaN0jCWPfL 28/03/2025 13:55:36 GBp 469 440.20 XLON xHaN0jCWPfN 28/03/2025 13:55:36 GBp 45 440.20 XLON xHaN0jCWPfP 28/03/2025 13:55:36 GBp 45 440.20 XLON xHaN0jCWPfR 28/03/2025 13:55:36 GBp 44 440.20 XLON xHaN0jCWPfT 28/03/2025 13:55:36 GBp 57 440.20 XLON xHaN0jCWPfV 28/03/2025 13:55:36 GBp 1,046 440.00 XLON xHaN0jCWPeY 28/03/2025 13:55:36 GBp 214 440.00 BATE xHaN0jCWPea 28/03/2025 13:55:35 GBp 41 440.20 XLON xHaN0jCWPeA 28/03/2025 13:55:35 GBp 204 440.00 BATE xHaN0jCWPeR 28/03/2025 13:55:35 GBp 171 440.20 BATE xHaN0jCWPhX 28/03/2025 13:53:07 GBp 187 440.20 XLON xHaN0jCWPP5 28/03/2025 13:53:07 GBp 224 440.20 XLON xHaN0jCWPP7 28/03/2025 13:53:07 GBp 133 440.20 BATE xHaN0jCWPP9 28/03/2025 13:53:05 GBp 42 440.40 XLON xHaN0jCWPOZ 28/03/2025 13:53:05 GBp 44 440.40 XLON xHaN0jCWPOb 28/03/2025 13:53:05 GBp 293 440.40 XLON xHaN0jCWPOv 28/03/2025 13:53:05 GBp 109 440.40 XLON xHaN0jCWPOx 28/03/2025 13:53:05 GBp 196 440.40 BATE xHaN0jCWPOz 28/03/2025 13:52:00 GBp 388 440.20 XLON xHaN0jCW6nC 28/03/2025 13:52:00 GBp 280 440.20 BATE xHaN0jCW6nI 28/03/2025 13:52:00 GBp 661 440.40 XLON xHaN0jCW6nT 28/03/2025 13:52:00 GBp 400 440.40 BATE xHaN0jCW6nV 28/03/2025 13:51:57 GBp 319 440.80 XLON xHaN0jCW6pD 28/03/2025 13:51:57 GBp 254 440.80 XLON xHaN0jCW6pN 28/03/2025 13:51:57 GBp 187 440.80 XLON xHaN0jCW6pP 28/03/2025 13:51:57 GBp 55 440.80 XLON xHaN0jCW6pR 28/03/2025 13:51:57 GBp 181 440.80 XLON xHaN0jCW6pV 28/03/2025 13:51:24 GBp 106 440.60 CHIX xHaN0jCW626 28/03/2025 13:51:24 GBp 36 440.60 CHIX xHaN0jCW628 28/03/2025 13:49:06 GBp 388 440.40 XLON xHaN0jCW7zf 28/03/2025 13:49:06 GBp 271 440.40 XLON xHaN0jCW7zn 28/03/2025 13:49:06 GBp 301 440.40 BATE xHaN0jCW7zp 28/03/2025 13:49:06 GBp 177 440.60 XLON xHaN0jCW7zw 28/03/2025 13:49:06 GBp 212 440.60 XLON xHaN0jCW7zy 28/03/2025 13:49:06 GBp 485 440.60 BATE xHaN0jCW7z3 28/03/2025 13:49:06 GBp 159 440.60 CHIX xHaN0jCW7z5 28/03/2025 13:48:34 GBp 292 440.00 BATE xHaN0jCW77@ 28/03/2025 13:48:34 GBp 398 440.00 XLON xHaN0jCW77w 28/03/2025 13:48:34 GBp 191 440.00 CHIX xHaN0jCW77y 28/03/2025 13:45:06 GBp 299 439.20 XLON xHaN0jCW48u 28/03/2025 13:45:06 GBp 124 439.20 BATE xHaN0jCW48w 28/03/2025 13:44:25 GBp 345 439.40 XLON xHaN0jCW5cs 28/03/2025 13:44:25 GBp 16 439.40 BATE xHaN0jCW5cu 28/03/2025 13:44:25 GBp 239 439.40 BATE xHaN0jCW5cw 28/03/2025 13:44:17 GBp 10 439.60 XLON xHaN0jCW5YO 28/03/2025 13:44:17 GBp 169 439.60 XLON xHaN0jCW5YQ 28/03/2025 13:44:17 GBp 68 439.60 XLON xHaN0jCW5YS 28/03/2025 13:44:17 GBp 387 439.40 XLON xHaN0jCW5jZ 28/03/2025 13:44:17 GBp 284 439.40 BATE xHaN0jCW5jb 28/03/2025 13:44:10 GBp 203 439.40 BATE xHaN0jCW5l$ 28/03/2025 13:44:10 GBp 315 439.60 XLON xHaN0jCW5l1 28/03/2025 13:44:10 GBp 303 439.60 BATE xHaN0jCW5l4 28/03/2025 13:44:10 GBp 1 439.80 XLON xHaN0jCW5lA 28/03/2025 13:44:10 GBp 20 439.80 XLON xHaN0jCW5lI 28/03/2025 13:44:10 GBp 367 439.80 XLON xHaN0jCW5lK 28/03/2025 13:44:10 GBp 68 439.80 XLON xHaN0jCW5lM 28/03/2025 13:44:10 GBp 59 439.60 XLON xHaN0jCW5lS 28/03/2025 13:44:10 GBp 326 439.60 XLON xHaN0jCW5lU 28/03/2025 13:44:10 GBp 292 439.60 BATE xHaN0jCW5kW 28/03/2025 13:44:10 GBp 173 439.60 CHIX xHaN0jCW5kY 28/03/2025 13:42:09 GBp 233 439.60 BATE xHaN0jCW5TL 28/03/2025 13:42:08 GBp 359 439.80 BATE xHaN0jCW5S7 28/03/2025 13:42:08 GBp 2,000 439.80 BATE xHaN0jCW5S9 28/03/2025 13:42:08 GBp 233 439.60 XLON xHaN0jCW5SC 28/03/2025 13:41:14 GBp 47 440.00 XLON xHaN0jCW2ih 28/03/2025 13:41:14 GBp 49 440.00 XLON xHaN0jCW2in 28/03/2025 13:41:14 GBp 43 440.00 XLON xHaN0jCW2it 28/03/2025 13:41:14 GBp 42 440.00 XLON xHaN0jCW2iv 28/03/2025 13:41:14 GBp 416 440.00 XLON xHaN0jCW2i$ 28/03/2025 13:41:14 GBp 48 440.00 XLON xHaN0jCW2i1 28/03/2025 13:41:14 GBp 302 440.00 XLON xHaN0jCW2i7 28/03/2025 13:41:14 GBp 433 440.00 XLON xHaN0jCW2iH 28/03/2025 13:41:14 GBp 46 440.00 XLON xHaN0jCW2iI 28/03/2025 13:41:14 GBp 20 440.00 XLON xHaN0jCW2iK 28/03/2025 13:41:14 GBp 67 440.00 XLON xHaN0jCW2iO 28/03/2025 13:41:14 GBp 388 439.80 XLON xHaN0jCW2lW 28/03/2025 13:41:14 GBp 292 439.80 BATE xHaN0jCW2lb 28/03/2025 13:41:14 GBp 225 439.80 CHIX xHaN0jCW2ld 28/03/2025 13:40:27 GBp 49 440.00 XLON xHaN0jCW2m0 28/03/2025 13:40:27 GBp 143 440.00 XLON xHaN0jCW2mE 28/03/2025 13:40:27 GBp 136 439.80 BATE xHaN0jCW2mT 28/03/2025 13:40:27 GBp 272 440.00 BATE xHaN0jCW2pb 28/03/2025 13:40:27 GBp 392 440.00 XLON xHaN0jCW2pX 28/03/2025 13:40:27 GBp 245 440.00 CHIX xHaN0jCW2pZ 28/03/2025 13:40:19 GBp 20 440.00 BATE xHaN0jCW2zr 28/03/2025 13:39:44 GBp 57 440.00 XLON xHaN0jCW23Y 28/03/2025 13:37:45 GBp 354 440.20 XLON xHaN0jCW3ts 28/03/2025 13:37:12 GBp 91 440.20 XLON xHaN0jCW3vE 28/03/2025 13:35:19 GBp 32 440.00 BATE xHaN0jCW0Zn 28/03/2025 13:34:57 GBp 33 439.80 BATE xHaN0jCW0rh 28/03/2025 13:33:44 GBp 318 439.80 XLON xHaN0jCW03$ 28/03/2025 13:33:40 GBp 710 439.80 XLON xHaN0jCW02L 28/03/2025 13:33:27 GBp 43 440.00 XLON xHaN0jCW0Eb 28/03/2025 13:33:27 GBp 79 440.00 XLON xHaN0jCW0Ed 28/03/2025 13:33:27 GBp 40 440.00 XLON xHaN0jCW0Ef 28/03/2025 13:33:27 GBp 48 440.00 XLON xHaN0jCW0Eh 28/03/2025 13:33:27 GBp 47 440.00 XLON xHaN0jCW0Ej 28/03/2025 13:33:27 GBp 132 440.20 XLON xHaN0jCW0Er 28/03/2025 13:33:27 GBp 79 440.20 XLON xHaN0jCW0Et 28/03/2025 13:33:27 GBp 219 440.20 XLON xHaN0jCW0E$ 28/03/2025 13:33:27 GBp 211 440.20 XLON xHaN0jCW0E4 28/03/2025 13:33:26 GBp 212 440.20 XLON xHaN0jCW09O 28/03/2025 13:33:26 GBp 47 440.20 XLON xHaN0jCW08o 28/03/2025 13:33:26 GBp 175 440.20 XLON xHaN0jCW083 28/03/2025 13:33:26 GBp 310 440.20 XLON xHaN0jCW085 28/03/2025 13:33:26 GBp 41 440.20 XLON xHaN0jCW087 28/03/2025 13:33:26 GBp 40 440.20 XLON xHaN0jCW089 28/03/2025 13:33:26 GBp 49 440.20 XLON xHaN0jCW08B 28/03/2025 13:33:26 GBp 185 440.20 XLON xHaN0jCW08G 28/03/2025 13:33:26 GBp 47 440.20 XLON xHaN0jCW08I 28/03/2025 13:33:26 GBp 41 440.20 XLON xHaN0jCW08K 28/03/2025 13:33:26 GBp 49 440.20 XLON xHaN0jCW08M 28/03/2025 13:33:26 GBp 213 440.20 XLON xHaN0jCW08U 28/03/2025 13:33:26 GBp 206 440.20 XLON xHaN0jCW0Ba 28/03/2025 13:33:26 GBp 330 440.20 XLON xHaN0jCW0Bi 28/03/2025 13:33:26 GBp 79 440.20 XLON xHaN0jCW0Bk 28/03/2025 13:33:26 GBp 125 440.20 XLON xHaN0jCW0Bq 28/03/2025 13:33:26 GBp 130 440.20 XLON xHaN0jCW0B$ 28/03/2025 13:33:26 GBp 224 440.20 XLON xHaN0jCW0B8 28/03/2025 13:33:26 GBp 41 440.20 XLON xHaN0jCW0BA 28/03/2025 13:33:26 GBp 42 440.20 XLON xHaN0jCW0BK 28/03/2025 13:33:26 GBp 49 440.20 XLON xHaN0jCW0BG 28/03/2025 13:33:26 GBp 181 440.20 XLON xHaN0jCW0BI 28/03/2025 13:33:26 GBp 92 440.20 XLON xHaN0jCW0BO 28/03/2025 13:33:26 GBp 79 440.20 XLON xHaN0jCW0BQ 28/03/2025 13:33:26 GBp 310 439.80 BATE xHaN0jCW0AZ 28/03/2025 13:33:26 GBp 391 440.00 XLON xHaN0jCW0Ab 28/03/2025 13:33:26 GBp 271 440.00 CHIX xHaN0jCW0Ad 28/03/2025 13:32:40 GBp 213 440.20 CHIX xHaN0jCW1Xz 28/03/2025 13:32:40 GBp 14 440.20 CHIX xHaN0jCW1X$ 28/03/2025 13:31:46 GBp 272 439.60 XLON xHaN0jCW16M 28/03/2025 13:28:00 GBp 370 439.40 XLON xHaN0jCWESe 28/03/2025 13:28:00 GBp 190 439.40 CHIX xHaN0jCWESg 28/03/2025 13:28:00 GBp 292 439.40 BATE xHaN0jCWESi 28/03/2025 13:18:32 GBp 182 439.40 BATE xHaN0jCWDxv 28/03/2025 13:18:32 GBp 372 439.40 XLON xHaN0jCWDx$ 28/03/2025 13:18:32 GBp 423 439.40 BATE xHaN0jCWDx1 28/03/2025 13:18:32 GBp 168 439.40 CHIX xHaN0jCWDx3 28/03/2025 13:17:40 GBp 126 439.60 XLON xHaN0jCWDEe 28/03/2025 13:17:40 GBp 176 439.60 XLON xHaN0jCWDEg 28/03/2025 13:17:40 GBp 270 439.60 XLON xHaN0jCWDEi 28/03/2025 13:17:40 GBp 31 439.60 XLON xHaN0jCWDEk 28/03/2025 13:12:54 GBp 291 439.40 XLON xHaN0jCWAH1 28/03/2025 13:12:30 GBp 254 438.80 XLON xHaN0jCWAVl 28/03/2025 13:12:30 GBp 6 438.60 XLON xHaN0jCWAVo 28/03/2025 13:12:29 GBp 306 438.80 XLON xHaN0jCWAVq 28/03/2025 13:12:29 GBp 185 438.80 CHIX xHaN0jCWAVs 28/03/2025 13:12:29 GBp 278 438.80 BATE xHaN0jCWAVu 28/03/2025 13:10:49 GBp 257 439.00 XLON xHaN0jCWBsy 28/03/2025 13:10:49 GBp 139 439.00 BATE xHaN0jCWBs@ 28/03/2025 13:10:02 GBp 190 439.00 XLON xHaN0jCWBxi 28/03/2025 13:10:01 GBp 210 439.20 XLON xHaN0jCWBxO 28/03/2025 13:10:01 GBp 150 439.20 BATE xHaN0jCWBxQ 28/03/2025 13:08:45 GBp 252 438.40 BATE xHaN0jCWBVH 28/03/2025 13:08:45 GBp 273 438.40 XLON xHaN0jCWBVF 28/03/2025 13:08:45 GBp 391 438.60 XLON xHaN0jCWBVN 28/03/2025 13:08:45 GBp 362 438.60 BATE xHaN0jCWBVO 28/03/2025 13:08:45 GBp 257 438.60 XLON xHaN0jCWBUa 28/03/2025 13:08:45 GBp 323 438.60 BATE xHaN0jCWBUc 28/03/2025 13:08:35 GBp 26 439.00 XLON xHaN0jCW8dX 28/03/2025 13:08:35 GBp 199 439.00 XLON xHaN0jCW8aP 28/03/2025 13:08:35 GBp 36 439.00 XLON xHaN0jCW8aR 28/03/2025 13:08:35 GBp 48 439.00 XLON xHaN0jCW8aT 28/03/2025 13:08:35 GBp 49 439.00 XLON xHaN0jCW8aV 28/03/2025 13:08:35 GBp 16 439.00 XLON xHaN0jCW8dd 28/03/2025 13:08:35 GBp 108 439.00 XLON xHaN0jCW8df 28/03/2025 13:08:35 GBp 54 439.00 XLON xHaN0jCW8dh 28/03/2025 13:08:18 GBp 1,216 439.00 XLON xHaN0jCW8lp 28/03/2025 13:08:18 GBp 33 439.00 XLON xHaN0jCW8lr 28/03/2025 13:08:18 GBp 125 439.00 XLON xHaN0jCW8l$ 28/03/2025 13:08:18 GBp 179 438.80 CHIX xHaN0jCW8l2 28/03/2025 13:08:17 GBp 84 439.00 BATE xHaN0jCW8kS 28/03/2025 13:08:17 GBp 41 439.00 BATE xHaN0jCW8kQ 28/03/2025 13:08:17 GBp 33 439.00 BATE xHaN0jCW8fY 28/03/2025 13:08:17 GBp 95 439.00 BATE xHaN0jCW8fa 28/03/2025 13:08:17 GBp 124 439.00 BATE xHaN0jCW8fH 28/03/2025 13:05:59 GBp 348 438.00 XLON xHaN0jCW9f4 28/03/2025 13:05:59 GBp 190 438.00 CHIX xHaN0jCW9f6 28/03/2025 13:02:33 GBp 122 437.00 BATE xHaN0jCXsZ9 28/03/2025 13:02:33 GBp 73 437.00 BATE xHaN0jCXsZB 28/03/2025 13:02:33 GBp 619 437.00 XLON xHaN0jCXsZ7 28/03/2025 13:01:47 GBp 159 437.40 XLON xHaN0jCXsmJ 28/03/2025 13:01:47 GBp 373 437.20 XLON xHaN0jCXsmT 28/03/2025 13:01:47 GBp 284 437.20 BATE xHaN0jCXsmV 28/03/2025 13:00:20 GBp 223 437.20 BATE xHaN0jCXsBP 28/03/2025 13:00:11 GBp 148 437.40 CHIX xHaN0jCXsK7 28/03/2025 12:57:31 GBp 2 436.80 XLON xHaN0jCXty7 28/03/2025 12:57:21 GBp 116 437.00 XLON xHaN0jCXt@7 28/03/2025 12:57:21 GBp 255 437.00 XLON xHaN0jCXt@9 28/03/2025 12:57:18 GBp 375 437.20 XLON xHaN0jCXt@K 28/03/2025 12:56:59 GBp 127 437.40 BATE xHaN0jCXtwy 28/03/2025 12:56:59 GBp 1,018 437.80 XLON xHaN0jCXtw5 28/03/2025 12:56:59 GBp 43 437.80 XLON xHaN0jCXtw7 28/03/2025 12:56:59 GBp 190 437.80 XLON xHaN0jCXtw9 28/03/2025 12:56:59 GBp 289 437.60 BATE xHaN0jCXtwK 28/03/2025 12:56:59 GBp 256 437.60 XLON xHaN0jCXtwM 28/03/2025 12:56:59 GBp 336 437.80 XLON xHaN0jCXtwO 28/03/2025 12:56:59 GBp 257 437.80 CHIX xHaN0jCXtwQ 28/03/2025 12:56:59 GBp 11 437.80 XLON xHaN0jCXtwS 28/03/2025 12:56:59 GBp 415 437.80 BATE xHaN0jCXtwU 28/03/2025 12:55:19 GBp 58 437.80 BATE xHaN0jCXtPa 28/03/2025 12:52:01 GBp 304 438.00 XLON xHaN0jCXq8w 28/03/2025 12:51:43 GBp 190 438.00 BATE xHaN0jCXqNU 28/03/2025 12:51:05 GBp 268 438.00 BATE xHaN0jCXqVc 28/03/2025 12:51:05 GBp 220 438.20 XLON xHaN0jCXqVe 28/03/2025 12:51:05 GBp 24 438.20 XLON xHaN0jCXqVg 28/03/2025 12:51:05 GBp 348 438.20 BATE xHaN0jCXqVi 28/03/2025 12:51:05 GBp 560 438.40 XLON xHaN0jCXqVk 28/03/2025 12:50:45 GBp 234 438.00 CHIX xHaN0jCXraE 28/03/2025 12:47:31 GBp 176 438.60 XLON xHaN0jCXrNu 28/03/2025 12:47:14 GBp 173 438.60 XLON xHaN0jCXrTF 28/03/2025 12:47:14 GBp 100 438.60 XLON xHaN0jCXrTH 28/03/2025 12:47:06 GBp 407 438.80 XLON xHaN0jCXrPe 28/03/2025 12:46:46 GBp 131 438.80 BATE xHaN0jCXobK 28/03/2025 12:46:42 GBp 66 438.80 XLON xHaN0jCXoaB 28/03/2025 12:46:37 GBp 100 438.80 XLON xHaN0jCXodM 28/03/2025 12:45:53 GBp 131 439.00 BATE xHaN0jCXokQ 28/03/2025 12:45:51 GBp 166 439.00 XLON xHaN0jCXofe 28/03/2025 12:45:31 GBp 180 439.00 XLON xHaN0jCXog6 28/03/2025 12:45:21 GBp 280 439.20 XLON xHaN0jCXotJ 28/03/2025 12:45:19 GBp 69 439.40 XLON xHaN0jCXos@ 28/03/2025 12:45:19 GBp 142 439.40 XLON xHaN0jCXosy 28/03/2025 12:45:16 GBp 7,905 439.80 XLON xHaN0jCXoni 28/03/2025 12:45:16 GBp 69 439.80 XLON xHaN0jCXonx 28/03/2025 12:45:16 GBp 63 439.80 XLON xHaN0jCXonz 28/03/2025 12:45:16 GBp 42 439.80 XLON xHaN0jCXon$ 28/03/2025 12:45:16 GBp 48 439.80 XLON xHaN0jCXon1 28/03/2025 12:45:16 GBp 40 439.80 XLON xHaN0jCXon3 28/03/2025 12:45:16 GBp 182 439.80 XLON xHaN0jCXon9 28/03/2025 12:45:16 GBp 149 439.80 XLON xHaN0jCXonF 28/03/2025 12:45:16 GBp 46 439.80 XLON xHaN0jCXonH 28/03/2025 12:45:16 GBp 47 439.80 XLON xHaN0jCXonJ 28/03/2025 12:45:16 GBp 46 439.80 XLON xHaN0jCXonL 28/03/2025 12:45:16 GBp 125 439.80 XLON xHaN0jCXonR 28/03/2025 12:45:16 GBp 100 439.80 XLON xHaN0jCXomX 28/03/2025 12:45:16 GBp 41 439.80 XLON xHaN0jCXomZ 28/03/2025 12:45:16 GBp 44 439.80 XLON xHaN0jCXomb 28/03/2025 12:45:16 GBp 43 439.80 XLON xHaN0jCXomd 28/03/2025 12:45:16 GBp 153 439.80 XLON xHaN0jCXomj 28/03/2025 12:45:16 GBp 133 439.80 XLON xHaN0jCXomp 28/03/2025 12:45:16 GBp 47 439.80 XLON xHaN0jCXomr 28/03/2025 12:45:16 GBp 71 439.80 XLON xHaN0jCXomt 28/03/2025 12:45:16 GBp 349 439.80 XLON xHaN0jCXom@ 28/03/2025 12:45:16 GBp 216 439.60 XLON xHaN0jCXomB 28/03/2025 12:45:13 GBp 361 439.80 XLON xHaN0jCXopl 28/03/2025 12:45:12 GBp 272 440.40 XLON xHaN0jCXopy 28/03/2025 12:45:12 GBp 41 440.40 XLON xHaN0jCXop@ 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXop0 28/03/2025 12:45:12 GBp 109 440.40 XLON xHaN0jCXop2 28/03/2025 12:45:12 GBp 189 440.40 XLON xHaN0jCXop8 28/03/2025 12:45:12 GBp 44 440.40 XLON xHaN0jCXopA 28/03/2025 12:45:12 GBp 44 440.40 XLON xHaN0jCXopC 28/03/2025 12:45:12 GBp 42 440.40 XLON xHaN0jCXopE 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXopG 28/03/2025 12:45:12 GBp 71 440.40 XLON xHaN0jCXopI 28/03/2025 12:45:12 GBp 220 440.40 XLON xHaN0jCXopO 28/03/2025 12:45:12 GBp 48 440.40 XLON xHaN0jCXopQ 28/03/2025 12:45:12 GBp 270 440.40 XLON xHaN0jCXopS 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXopU 28/03/2025 12:45:12 GBp 43 440.40 XLON xHaN0jCXooW 28/03/2025 12:45:12 GBp 71 440.40 XLON xHaN0jCXooY 28/03/2025 12:45:12 GBp 43 440.40 XLON xHaN0jCXoog 28/03/2025 12:45:12 GBp 46 440.40 XLON xHaN0jCXooi 28/03/2025 12:45:12 GBp 41 440.40 XLON xHaN0jCXook 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXoom 28/03/2025 12:45:12 GBp 268 440.40 XLON xHaN0jCXooe 28/03/2025 12:45:12 GBp 46 440.40 XLON xHaN0jCXoo@ 28/03/2025 12:45:12 GBp 266 440.40 XLON xHaN0jCXoos 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXooy 28/03/2025 12:45:12 GBp 48 440.40 XLON xHaN0jCXoow 28/03/2025 12:45:12 GBp 42 440.40 XLON xHaN0jCXoou 28/03/2025 12:45:12 GBp 196 440.40 XLON xHaN0jCXoo4 28/03/2025 12:45:12 GBp 270 440.40 XLON xHaN0jCXoo6 28/03/2025 12:45:12 GBp 440 440.40 XLON xHaN0jCXoo8 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXooA 28/03/2025 12:45:12 GBp 270 440.40 XLON xHaN0jCXooG 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXooK 28/03/2025 12:45:12 GBp 48 440.40 XLON xHaN0jCXooI 28/03/2025 12:45:12 GBp 94 440.40 XLON xHaN0jCXooU 28/03/2025 12:45:12 GBp 138 440.40 XLON xHaN0jCXozW 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXozY 28/03/2025 12:45:12 GBp 118 440.40 XLON xHaN0jCXoze 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXozg 28/03/2025 12:45:12 GBp 48 440.40 XLON xHaN0jCXozi 28/03/2025 12:45:12 GBp 587 440.40 XLON xHaN0jCXozo 28/03/2025 12:45:12 GBp 49 440.40 XLON xHaN0jCXozq 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXozs 28/03/2025 12:45:12 GBp 44 440.40 XLON xHaN0jCXozu 28/03/2025 12:45:12 GBp 49 440.40 XLON xHaN0jCXoz@ 28/03/2025 12:45:12 GBp 270 440.40 XLON xHaN0jCXoz0 28/03/2025 12:45:12 GBp 42 440.40 XLON xHaN0jCXoz2 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXoz4 28/03/2025 12:45:12 GBp 423 440.40 XLON xHaN0jCXozA 28/03/2025 12:45:12 GBp 48 440.40 XLON xHaN0jCXozC 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXozE 28/03/2025 12:45:12 GBp 49 440.40 XLON xHaN0jCXozK 28/03/2025 12:45:12 GBp 42 440.40 XLON xHaN0jCXozI 28/03/2025 12:45:12 GBp 270 440.40 XLON xHaN0jCXozG 28/03/2025 12:45:12 GBp 118 440.40 XLON xHaN0jCXozQ 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXozU 28/03/2025 12:45:12 GBp 47 440.40 XLON xHaN0jCXozS 28/03/2025 12:45:12 GBp 48 440.40 XLON xHaN0jCXoye 28/03/2025 12:45:12 GBp 270 440.40 XLON xHaN0jCXoyg 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXoyi 28/03/2025 12:45:12 GBp 46 440.40 XLON xHaN0jCXoyk 28/03/2025 12:45:12 GBp 421 440.40 XLON xHaN0jCXoya 28/03/2025 12:45:12 GBp 44 440.40 XLON xHaN0jCXoyc 28/03/2025 12:45:12 GBp 152 440.40 XLON xHaN0jCXoyq 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXoys 28/03/2025 12:45:12 GBp 41 440.40 XLON xHaN0jCXoyu 28/03/2025 12:45:12 GBp 43 440.40 XLON xHaN0jCXoyw 28/03/2025 12:45:12 GBp 41 440.40 XLON xHaN0jCXoyy 28/03/2025 12:45:12 GBp 114 440.40 XLON xHaN0jCXoy2 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXoy4 28/03/2025 12:45:12 GBp 32 440.40 XLON xHaN0jCXoy6 28/03/2025 12:45:12 GBp 440 440.40 XLON xHaN0jCXoyE 28/03/2025 12:45:12 GBp 14 440.40 XLON xHaN0jCXoyC 28/03/2025 12:45:12 GBp 40 440.40 XLON xHaN0jCXoyI 28/03/2025 12:45:12 GBp 41 440.40 XLON xHaN0jCXoyG 28/03/2025 12:45:12 GBp 363 440.40 XLON xHaN0jCXoyS 28/03/2025 12:45:12 GBp 44 440.40 XLON xHaN0jCXoyU 28/03/2025 12:45:12 GBp 550 440.40 XLON xHaN0jCXo$a 28/03/2025 12:45:12 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXo$Y 28/03/2025 12:45:12 GBp 43 440.40 XLON xHaN0jCXo$W 28/03/2025 12:45:12 GBp 40 440.40 XLON xHaN0jCXo$m 28/03/2025 12:45:12 GBp 158 440.40 XLON xHaN0jCXo$g 28/03/2025 12:45:12 GBp 40 440.40 XLON xHaN0jCXo$i 28/03/2025 12:45:12 GBp 49 440.40 XLON xHaN0jCXo$k 28/03/2025 12:45:11 GBp 20 440.40 XLON xHaN0jCXo$s 28/03/2025 12:45:11 GBp 48 440.40 XLON xHaN0jCXo$u 28/03/2025 12:45:11 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXo$w 28/03/2025 12:45:11 GBp 49 440.40 XLON xHaN0jCXo$0 28/03/2025 12:45:11 GBp 40 440.40 XLON xHaN0jCXo$2 28/03/2025 12:45:11 GBp 270 440.40 XLON xHaN0jCXo$4 28/03/2025 12:45:11 GBp 41 440.40 XLON xHaN0jCXo$A 28/03/2025 12:45:11 GBp 270 440.40 XLON xHaN0jCXo$C 28/03/2025 12:45:11 GBp 46 440.40 XLON xHaN0jCXo$E 28/03/2025 12:45:11 GBp 49 440.40 XLON xHaN0jCXo$G 28/03/2025 12:45:11 GBp 504 440.40 XLON xHaN0jCXo$M 28/03/2025 12:45:11 GBp 187 440.40 XLON xHaN0jCXo$U 28/03/2025 12:45:11 GBp 440 440.40 XLON xHaN0jCXo@W 28/03/2025 12:45:11 GBp 46 440.40 XLON xHaN0jCXo@Y 28/03/2025 12:45:11 GBp 45 440.40 XLON xHaN0jCXo@a 28/03/2025 12:45:11 GBp 43 440.40 XLON xHaN0jCXo@c 28/03/2025 12:45:11 GBp 63 440.40 XLON xHaN0jCXo@e 28/03/2025 12:45:11 GBp 342 440.40 XLON xHaN0jCXo@g 28/03/2025 12:45:11 GBp 383 440.20 XLON xHaN0jCXo@i 28/03/2025 12:45:11 GBp 292 440.00 XLON xHaN0jCXo@s 28/03/2025 12:45:11 GBp 421 440.20 XLON xHaN0jCXo@u 28/03/2025 12:45:11 GBp 355 440.20 BATE xHaN0jCXo@y 28/03/2025 12:45:11 GBp 247 440.00 BATE xHaN0jCXo@w 28/03/2025 12:45:11 GBp 151 440.20 CHIX xHaN0jCXo@@ 28/03/2025 12:43:06 GBp 180 440.40 XLON xHaN0jCXoTi 28/03/2025 12:40:59 GBp 306 440.00 XLON xHaN0jCXpm3 28/03/2025 12:40:27 GBp 343 440.20 XLON xHaN0jCXpzQ 28/03/2025 12:40:27 GBp 74 440.20 XLON xHaN0jCXpzS 28/03/2025 12:40:05 GBp 291 440.40 XLON xHaN0jCXp5H 28/03/2025 12:40:05 GBp 289 440.60 XLON xHaN0jCXp5M 28/03/2025 12:40:05 GBp 251 440.60 BATE xHaN0jCXp5O 28/03/2025 12:40:05 GBp 291 440.80 CHIX xHaN0jCXp5S 28/03/2025 12:40:05 GBp 338 440.80 BATE xHaN0jCXp5U 28/03/2025 12:40:05 GBp 416 440.80 XLON xHaN0jCXp5Q 28/03/2025 12:37:51 GBp 41 441.00 XLON xHaN0jCXmcW 28/03/2025 12:37:51 GBp 52 441.00 XLON xHaN0jCXmcY 28/03/2025 12:37:51 GBp 268 441.00 XLON xHaN0jCXmcn 28/03/2025 12:37:51 GBp 186 441.00 XLON xHaN0jCXmcp 28/03/2025 12:37:51 GBp 79 441.00 XLON xHaN0jCXmcr 28/03/2025 12:37:51 GBp 441 440.80 XLON xHaN0jCXmcw 28/03/2025 12:37:51 GBp 195 440.80 CHIX xHaN0jCXmc@ 28/03/2025 12:37:51 GBp 135 440.80 CHIX xHaN0jCXmc0 28/03/2025 12:37:51 GBp 493 440.80 BATE xHaN0jCXmcy 28/03/2025 12:36:36 GBp 205 441.00 CHIX xHaN0jCXmnU 28/03/2025 12:36:21 GBp 420 441.00 XLON xHaN0jCXmyn 28/03/2025 12:36:21 GBp 292 441.00 BATE xHaN0jCXmyp 28/03/2025 12:36:21 GBp 127 441.00 CHIX xHaN0jCXmyr 28/03/2025 12:36:21 GBp 166 441.00 CHIX xHaN0jCXmyt 28/03/2025 12:35:49 GBp 100 441.00 BATE xHaN0jCXm5U 28/03/2025 12:35:49 GBp 410 441.00 XLON xHaN0jCXm4W 28/03/2025 12:34:46 GBp 200 441.00 BATE xHaN0jCXmAx 28/03/2025 12:31:43 GBp 197 441.20 CHIX xHaN0jCXnFC 28/03/2025 12:31:43 GBp 427 441.20 XLON xHaN0jCXnFI 28/03/2025 12:31:43 GBp 430 441.20 CHIX xHaN0jCXnFK 28/03/2025 12:31:43 GBp 138 441.20 BATE xHaN0jCXnFM 28/03/2025 12:31:43 GBp 154 441.20 BATE xHaN0jCXnFO 28/03/2025 12:31:38 GBp 429 441.20 XLON xHaN0jCXn9$ 28/03/2025 12:31:38 GBp 321 441.20 XLON xHaN0jCXn9D 28/03/2025 12:31:38 GBp 92 441.20 BATE xHaN0jCXn9F 28/03/2025 12:31:38 GBp 200 441.20 BATE xHaN0jCXn9H 28/03/2025 12:29:57 GBp 291 441.20 BATE xHaN0jCX@rl 28/03/2025 12:26:25 GBp 249 441.00 CHIX xHaN0jCX$mB 28/03/2025 12:24:16 GBp 96 441.00 BATE xHaN0jCXybK 28/03/2025 12:24:16 GBp 322 441.00 BATE xHaN0jCXybQ 28/03/2025 12:24:16 GBp 68 441.00 BATE xHaN0jCXybS 28/03/2025 12:24:12 GBp 23 440.80 XLON xHaN0jCXyaN 28/03/2025 12:24:12 GBp 45 440.80 XLON xHaN0jCXyaP 28/03/2025 12:24:12 GBp 47 440.80 XLON xHaN0jCXyaR 28/03/2025 12:24:12 GBp 48 440.80 XLON xHaN0jCXyaT 28/03/2025 12:24:12 GBp 254 440.60 XLON xHaN0jCXydo 28/03/2025 12:24:12 GBp 107 440.80 XLON xHaN0jCXydk 28/03/2025 12:24:12 GBp 226 440.80 CHIX xHaN0jCXydB 28/03/2025 12:24:12 GBp 31 440.80 CHIX xHaN0jCXydD 28/03/2025 12:24:12 GBp 142 440.80 CHIX xHaN0jCXydF 28/03/2025 12:24:12 GBp 30 440.60 CHIX xHaN0jCXydH 28/03/2025 12:24:12 GBp 180 440.60 CHIX xHaN0jCXydJ 28/03/2025 12:24:12 GBp 172 440.60 XLON xHaN0jCXydM 28/03/2025 12:24:12 GBp 96 440.60 XLON xHaN0jCXydO 28/03/2025 12:24:12 GBp 57 440.60 BATE xHaN0jCXydQ 28/03/2025 12:24:12 GBp 203 440.60 CHIX xHaN0jCXydS 28/03/2025 12:24:10 GBp 438 440.60 BATE xHaN0jCXycd 28/03/2025 12:24:10 GBp 856 441.00 BATE xHaN0jCXycf 28/03/2025 12:24:10 GBp 253 441.00 CHIX xHaN0jCXycl 28/03/2025 12:24:10 GBp 155 441.00 CHIX xHaN0jCXycn 28/03/2025 12:24:09 GBp 34 441.00 CHIX xHaN0jCXyj2 28/03/2025 12:24:09 GBp 35 441.00 CHIX xHaN0jCXyii 28/03/2025 12:24:09 GBp 36 441.00 CHIX xHaN0jCXyiu 28/03/2025 12:24:09 GBp 30 441.00 CHIX xHaN0jCXyiw 28/03/2025 12:24:07 GBp 35 441.00 CHIX xHaN0jCXyiA 28/03/2025 12:24:07 GBp 31 441.00 CHIX xHaN0jCXyiC 28/03/2025 12:24:07 GBp 31 441.00 CHIX xHaN0jCXyf0 28/03/2025 12:24:07 GBp 32 441.00 CHIX xHaN0jCXyf2 28/03/2025 12:24:07 GBp 31 441.00 CHIX xHaN0jCXyfC 28/03/2025 12:24:07 GBp 32 441.00 CHIX xHaN0jCXye@ 28/03/2025 12:24:07 GBp 33 441.00 CHIX xHaN0jCXyh3 28/03/2025 12:24:07 GBp 36 441.00 CHIX xHaN0jCXyh5 28/03/2025 12:24:07 GBp 158 441.00 CHIX xHaN0jCXygW 28/03/2025 12:24:07 GBp 13 440.80 XLON xHaN0jCXygm 28/03/2025 12:24:07 GBp 816 441.00 BATE xHaN0jCXyg@ 28/03/2025 12:24:07 GBp 246 441.00 CHIX xHaN0jCXyg7 28/03/2025 12:24:07 GBp 36 441.00 CHIX xHaN0jCXyg9 28/03/2025 12:24:07 GBp 155 441.00 CHIX xHaN0jCXygB 28/03/2025 12:24:07 GBp 386 440.80 XLON xHaN0jCXygH 28/03/2025 12:24:07 GBp 292 440.80 CHIX xHaN0jCXygJ 28/03/2025 12:24:07 GBp 203 440.80 BATE xHaN0jCXygL 28/03/2025 12:24:02 GBp 292 441.00 BATE xHaN0jCXyrm 28/03/2025 12:24:02 GBp 196 441.00 CHIX xHaN0jCXyrr 28/03/2025 12:24:02 GBp 162 441.00 BATE xHaN0jCXyrw 28/03/2025 12:23:53 GBp 333 441.00 BATE xHaN0jCXys2 28/03/2025 12:23:52 GBp 194 441.00 XLON xHaN0jCXysH 28/03/2025 12:23:52 GBp 172 441.00 BATE xHaN0jCXysO 28/03/2025 12:23:52 GBp 168 441.00 XLON xHaN0jCXynZ 28/03/2025 12:23:20 GBp 25 441.00 XLON xHaN0jCXyu@ 28/03/2025 12:23:20 GBp 42 441.00 BATE xHaN0jCXyuE 28/03/2025 12:23:20 GBp 397 441.00 XLON xHaN0jCXyuJ 28/03/2025 12:23:03 GBp 415 441.00 BATE xHaN0jCXy52 28/03/2025 12:23:03 GBp 562 441.00 BATE xHaN0jCXy59 28/03/2025 12:23:03 GBp 292 440.80 CHIX xHaN0jCXy5E 28/03/2025 12:23:03 GBp 292 440.80 BATE xHaN0jCXy5I 28/03/2025 12:23:03 GBp 379 440.80 XLON xHaN0jCXy5G 28/03/2025 12:17:13 GBp 221 440.80 XLON xHaN0jCXzRz 28/03/2025 12:17:10 GBp 283 441.00 BATE xHaN0jCXzRG 28/03/2025 12:17:09 GBp 366 441.00 CHIX xHaN0jCXzQW 28/03/2025 12:17:09 GBp 722 441.00 BATE xHaN0jCXzQg 28/03/2025 12:17:09 GBp 404 440.80 XLON xHaN0jCXzQp 28/03/2025 12:17:09 GBp 292 440.80 BATE xHaN0jCXzQr 28/03/2025 12:17:09 GBp 47 440.80 CHIX xHaN0jCXzQt 28/03/2025 12:17:09 GBp 245 440.80 CHIX xHaN0jCXzQv 28/03/2025 12:14:57 GBp 4,879 441.00 BATE xHaN0jCXwDi 28/03/2025 12:14:57 GBp 115 441.00 XLON xHaN0jCXwDo 28/03/2025 12:14:57 GBp 42 441.00 XLON xHaN0jCXwDq 28/03/2025 12:14:57 GBp 385 441.00 XLON xHaN0jCXwDs 28/03/2025 12:14:57 GBp 543 441.00 BATE xHaN0jCXwD1 28/03/2025 12:14:57 GBp 1,076 441.00 XLON xHaN0jCXwDB 28/03/2025 12:14:57 GBp 45 441.00 XLON xHaN0jCXwDD 28/03/2025 12:14:57 GBp 385 441.00 XLON xHaN0jCXwDF 28/03/2025 12:14:57 GBp 24 441.00 XLON xHaN0jCXwDH 28/03/2025 12:14:57 GBp 248 441.00 XLON xHaN0jCXwDI 28/03/2025 12:14:57 GBp 499 441.00 CHIX xHaN0jCXwCe 28/03/2025 12:14:57 GBp 276 441.00 BATE xHaN0jCXwCk 28/03/2025 12:14:57 GBp 209 441.00 BATE xHaN0jCXwCo 28/03/2025 12:14:57 GBp 403 440.80 XLON xHaN0jCXwCz 28/03/2025 12:14:57 GBp 292 440.80 BATE xHaN0jCXwC$ 28/03/2025 12:14:57 GBp 292 440.80 CHIX xHaN0jCXwC1 28/03/2025 12:10:01 GBp 32 441.00 CHIX xHaN0jCXuWC 28/03/2025 12:10:01 GBp 250 441.00 XLON xHaN0jCXuWK 28/03/2025 12:10:01 GBp 48 441.00 XLON xHaN0jCXuWM 28/03/2025 12:10:01 GBp 42 441.00 XLON xHaN0jCXuWO 28/03/2025 12:10:01 GBp 41 441.00 XLON xHaN0jCXuWQ 28/03/2025 12:10:01 GBp 39 441.00 XLON xHaN0jCXuWS 28/03/2025 12:10:01 GBp 33 441.00 CHIX xHaN0jCXuZc 28/03/2025 12:10:01 GBp 32 441.00 CHIX xHaN0jCXuZe 28/03/2025 12:10:01 GBp 218 441.00 BATE xHaN0jCXuZk 28/03/2025 12:10:01 GBp 147 441.00 XLON xHaN0jCXuZq 28/03/2025 12:10:01 GBp 45 441.00 XLON xHaN0jCXuZs 28/03/2025 12:10:01 GBp 41 441.00 XLON xHaN0jCXuZu 28/03/2025 12:10:01 GBp 68 441.00 XLON xHaN0jCXuZw 28/03/2025 12:10:01 GBp 291 441.00 CHIX xHaN0jCXuZ0 28/03/2025 12:10:01 GBp 296 441.00 XLON xHaN0jCXuZ9 28/03/2025 12:10:01 GBp 298 441.00 BATE xHaN0jCXuZA 28/03/2025 12:09:59 GBp 78 441.00 XLON xHaN0jCXuYK 28/03/2025 12:09:59 GBp 217 441.00 BATE xHaN0jCXuYU 28/03/2025 12:09:59 GBp 170 441.00 CHIX xHaN0jCXuja 28/03/2025 12:09:59 GBp 111 441.00 XLON xHaN0jCXujh 28/03/2025 12:09:59 GBp 205 441.00 XLON xHaN0jCXujj 28/03/2025 12:09:59 GBp 36 441.00 XLON xHaN0jCXuj1 28/03/2025 12:09:59 GBp 150 441.00 XLON xHaN0jCXujI 28/03/2025 12:09:59 GBp 188 441.00 XLON xHaN0jCXuif 28/03/2025 12:09:59 GBp 547 441.00 XLON xHaN0jCXui2 28/03/2025 12:09:59 GBp 48 441.00 XLON xHaN0jCXui4 28/03/2025 12:09:59 GBp 72 441.00 XLON xHaN0jCXui6 28/03/2025 12:09:59 GBp 641 441.00 BATE xHaN0jCXuiG 28/03/2025 12:09:59 GBp 578 441.00 CHIX xHaN0jCXuli 28/03/2025 12:09:59 GBp 110 441.00 XLON xHaN0jCXult 28/03/2025 12:09:59 GBp 210 441.00 XLON xHaN0jCXulv 28/03/2025 12:09:59 GBp 112 441.00 BATE xHaN0jCXulw 28/03/2025 12:09:59 GBp 209 441.00 BATE xHaN0jCXuly 28/03/2025 12:09:59 GBp 286 440.80 XLON xHaN0jCXul5 28/03/2025 12:09:59 GBp 495 440.80 BATE xHaN0jCXul7 28/03/2025 12:09:59 GBp 98 440.80 CHIX xHaN0jCXul9 28/03/2025 12:09:59 GBp 105 440.80 CHIX xHaN0jCXulB 28/03/2025 12:09:59 GBp 411 441.00 XLON xHaN0jCXulD 28/03/2025 12:09:59 GBp 292 441.00 CHIX xHaN0jCXulF 28/03/2025 12:09:50 GBp 233 440.80 CHIX xHaN0jCXuhN 28/03/2025 12:07:25 GBp 383 440.80 XLON xHaN0jCXuFB 28/03/2025 12:07:25 GBp 292 440.80 CHIX xHaN0jCXuFD 28/03/2025 12:07:25 GBp 292 440.80 BATE xHaN0jCXuFF 28/03/2025 12:00:33 GBp 89 440.80 CHIX xHaN0jCXc7n 28/03/2025 12:00:33 GBp 423 440.80 CHIX xHaN0jCXc7p 28/03/2025 11:47:38 GBp 100 440.20 CHIX xHaN0jCXb6Y 28/03/2025 11:47:38 GBp 8 440.20 CHIX xHaN0jCXb6a 28/03/2025 11:47:38 GBp 292 440.20 BATE xHaN0jCXb6c 28/03/2025 11:43:07 GBp 42 440.40 XLON xHaN0jCXYw0 28/03/2025 11:43:07 GBp 192 440.40 XLON xHaN0jCXYw5 28/03/2025 11:43:07 GBp 129 440.40 CHIX xHaN0jCXYwK 28/03/2025 11:43:07 GBp 128 440.40 CHIX xHaN0jCXYwO 28/03/2025 11:43:07 GBp 292 440.20 CHIX xHaN0jCXY5b 28/03/2025 11:43:07 GBp 292 440.20 BATE xHaN0jCXY5d 28/03/2025 11:43:07 GBp 348 440.20 XLON xHaN0jCXY5Z 28/03/2025 11:42:13 GBp 50 440.40 XLON xHaN0jCXY9p 28/03/2025 11:42:13 GBp 274 440.40 XLON xHaN0jCXY9r 28/03/2025 11:42:13 GBp 264 440.40 XLON xHaN0jCXY9t 28/03/2025 11:42:13 GBp 48 440.40 XLON xHaN0jCXY9v 28/03/2025 11:35:42 GBp 24 439.40 BATE xHaN0jCXWaK 28/03/2025 11:33:56 GBp 292 439.40 BATE xHaN0jCXW2R 28/03/2025 11:33:56 GBp 99 439.40 CHIX xHaN0jCXW2T 28/03/2025 11:25:30 GBp 55 439.40 XLON xHaN0jCXkJ6 28/03/2025 11:25:30 GBp 43 439.40 XLON xHaN0jCXkJ8 28/03/2025 11:25:30 GBp 126 439.40 CHIX xHaN0jCXkJO 28/03/2025 11:25:30 GBp 292 439.20 BATE xHaN0jCXkJV 28/03/2025 11:13:13 GBp 164 438.40 BATE xHaN0jCXgrt 28/03/2025 11:13:13 GBp 98 438.40 CHIX xHaN0jCXgrv 28/03/2025 11:13:13 GBp 232 438.20 XLON xHaN0jCXgr5 28/03/2025 11:13:13 GBp 211 438.20 CHIX xHaN0jCXgr7 28/03/2025 11:13:13 GBp 223 438.20 BATE xHaN0jCXgr9 28/03/2025 11:05:11 GBp 65 438.20 XLON xHaN0jCXeNy 28/03/2025 11:05:11 GBp 25 438.20 XLON xHaN0jCXeNF 28/03/2025 11:05:11 GBp 241 438.20 XLON xHaN0jCXeNH 28/03/2025 11:05:11 GBp 196 438.20 BATE xHaN0jCXeNR 28/03/2025 11:05:11 GBp 306 438.20 XLON xHaN0jCXeMf 28/03/2025 11:05:11 GBp 292 438.20 CHIX xHaN0jCXeMh 28/03/2025 11:05:11 GBp 292 438.20 BATE xHaN0jCXeMj 28/03/2025 10:55:28 GBp 301 438.00 XLON xHaN0jCXNDB 28/03/2025 10:55:28 GBp 310 438.00 CHIX xHaN0jCXNDD 28/03/2025 10:55:28 GBp 292 438.00 BATE xHaN0jCXNDF 28/03/2025 10:48:05 GBp 111 437.80 XLON xHaN0jCXLrI 28/03/2025 10:48:05 GBp 121 437.80 XLON xHaN0jCXLrM 28/03/2025 10:48:05 GBp 292 437.60 BATE xHaN0jCXLqh 28/03/2025 10:48:05 GBp 297 437.60 XLON xHaN0jCXLqb 28/03/2025 10:48:05 GBp 292 437.60 CHIX xHaN0jCXLqd 28/03/2025 10:48:05 GBp 189 437.80 XLON xHaN0jCXLqf 28/03/2025 10:46:02 GBp 294 437.60 XLON xHaN0jCXL81 28/03/2025 10:46:02 GBp 292 437.60 CHIX xHaN0jCXL83 28/03/2025 10:46:02 GBp 184 437.60 BATE xHaN0jCXL85 28/03/2025 10:46:02 GBp 108 437.60 BATE xHaN0jCXL87 28/03/2025 10:43:33 GBp 39 437.60 XLON xHaN0jCXIqP 28/03/2025 10:43:31 GBp 293 437.20 XLON xHaN0jCXItO 28/03/2025 10:31:57 GBp 35 436.60 CHIX xHaN0jCXHgg 28/03/2025 10:31:57 GBp 30 436.60 CHIX xHaN0jCXHgi 28/03/2025 10:31:57 GBp 41 436.60 XLON xHaN0jCXHgq 28/03/2025 10:31:57 GBp 47 436.60 XLON xHaN0jCXHgu 28/03/2025 10:31:57 GBp 48 436.60 XLON xHaN0jCXHgw 28/03/2025 10:30:59 GBp 305 436.60 CHIX xHaN0jCXH57 28/03/2025 10:27:34 GBp 19 436.20 XLON xHaN0jCXUsX 28/03/2025 10:27:34 GBp 107 436.20 XLON xHaN0jCXUsZ 28/03/2025 10:27:34 GBp 49 436.20 XLON xHaN0jCXUnl 28/03/2025 10:27:34 GBp 59 436.20 XLON xHaN0jCXUnn 28/03/2025 10:27:34 GBp 47 436.20 XLON xHaN0jCXUnp 28/03/2025 10:27:34 GBp 49 436.20 XLON xHaN0jCXUnr 28/03/2025 10:27:34 GBp 31 436.20 XLON xHaN0jCXUnt 28/03/2025 10:13:30 GBp 292 435.20 XLON xHaN0jCXT3I 28/03/2025 10:13:10 GBp 244 435.20 BATE xHaN0jCXT9t 28/03/2025 10:12:39 GBp 152 435.20 BATE xHaN0jCXTSP 28/03/2025 10:12:39 GBp 1,260 435.20 XLON xHaN0jCXTSV 28/03/2025 10:12:39 GBp 45 435.20 XLON xHaN0jCXTVb 28/03/2025 10:12:39 GBp 41 435.20 XLON xHaN0jCXTVd 28/03/2025 10:12:39 GBp 191 435.20 XLON xHaN0jCXTVX 28/03/2025 10:12:39 GBp 44 435.20 XLON xHaN0jCXTVZ 28/03/2025 10:12:39 GBp 123 435.20 BATE xHaN0jCXTVj 28/03/2025 10:12:39 GBp 12 435.20 XLON xHaN0jCXTV1 28/03/2025 10:12:39 GBp 48 435.20 XLON xHaN0jCXTVy 28/03/2025 10:12:39 GBp 203 435.00 XLON xHaN0jCXTVu 28/03/2025 10:12:39 GBp 232 435.20 XLON xHaN0jCXTVw 28/03/2025 10:12:38 GBp 203 435.00 XLON xHaN0jCXTV9 28/03/2025 10:12:38 GBp 203 435.00 BATE xHaN0jCXTVB 28/03/2025 10:12:38 GBp 234 435.00 CHIX xHaN0jCXTVE 28/03/2025 10:12:38 GBp 292 435.20 XLON xHaN0jCXTVG 28/03/2025 10:12:38 GBp 333 435.20 CHIX xHaN0jCXTVI 28/03/2025 10:12:38 GBp 292 435.20 BATE xHaN0jCXTVK 28/03/2025 10:08:27 GBp 131 434.80 XLON xHaN0jCXRdp 28/03/2025 10:08:27 GBp 181 434.80 XLON xHaN0jCXRdr 28/03/2025 10:08:27 GBp 46 434.80 XLON xHaN0jCXRdt 28/03/2025 10:08:27 GBp 18 434.80 XLON xHaN0jCXRdw 28/03/2025 10:08:27 GBp 88 434.60 XLON xHaN0jCXRd8 28/03/2025 10:08:27 GBp 204 434.60 XLON xHaN0jCXRdA 28/03/2025 10:08:27 GBp 284 434.60 CHIX xHaN0jCXRdC 28/03/2025 10:08:27 GBp 193 434.60 BATE xHaN0jCXRdE 28/03/2025 10:08:27 GBp 190 434.60 BATE xHaN0jCXRdI 28/03/2025 10:05:52 GBp 242 434.80 BATE xHaN0jCXRLP 28/03/2025 10:05:52 GBp 123 434.80 BATE xHaN0jCXRKZ 28/03/2025 10:05:52 GBp 12 434.60 XLON xHaN0jCXRKc 28/03/2025 10:05:44 GBp 243 434.60 XLON xHaN0jCXRHu 28/03/2025 10:05:44 GBp 66 434.80 XLON xHaN0jCXRHw 28/03/2025 10:05:44 GBp 135 434.80 XLON xHaN0jCXRHy 28/03/2025 10:05:42 GBp 5 434.80 XLON xHaN0jCXRHQ 28/03/2025 10:05:42 GBp 139 434.80 XLON xHaN0jCXRGa 28/03/2025 10:05:42 GBp 48 434.80 XLON xHaN0jCXRGf 28/03/2025 10:05:42 GBp 34 434.80 XLON xHaN0jCXRGh 28/03/2025 10:05:42 GBp 65 434.80 XLON xHaN0jCXRGj 28/03/2025 10:05:42 GBp 287 434.80 BATE xHaN0jCXRGu 28/03/2025 10:05:42 GBp 329 434.60 CHIX xHaN0jCXRGB 28/03/2025 10:05:42 GBp 190 434.60 BATE xHaN0jCXRG3 28/03/2025 10:05:42 GBp 119 434.60 BATE xHaN0jCXRG5 28/03/2025 10:05:42 GBp 126 434.60 CHIX xHaN0jCXRG9 28/03/2025 10:01:55 GBp 49 434.40 BATE xHaN0jCXOQC 28/03/2025 09:56:12 GBp 312 434.20 XLON xHaN0jCX7Zs 28/03/2025 09:56:12 GBp 467 434.40 XLON xHaN0jCX7Zu 28/03/2025 09:55:59 GBp 65 434.60 XLON xHaN0jCX7eb 28/03/2025 09:55:59 GBp 230 434.60 XLON xHaN0jCX7eZ 28/03/2025 09:55:21 GBp 4 434.80 XLON xHaN0jCX7yi 28/03/2025 09:55:21 GBp 44 434.80 XLON xHaN0jCX7yo 28/03/2025 09:55:21 GBp 47 434.80 XLON xHaN0jCX7yq 28/03/2025 09:55:21 GBp 32 434.80 XLON xHaN0jCX7ys 28/03/2025 09:55:21 GBp 151 434.80 XLON xHaN0jCX7yu 28/03/2025 09:55:21 GBp 3 434.80 XLON xHaN0jCX7y3 28/03/2025 09:55:21 GBp 168 434.80 XLON xHaN0jCX7y5 28/03/2025 09:55:21 GBp 206 434.60 BATE xHaN0jCX7yC 28/03/2025 09:55:21 GBp 310 434.60 XLON xHaN0jCX7y8 28/03/2025 09:55:20 GBp 179 434.80 CHIX xHaN0jCX7$t 28/03/2025 09:55:17 GBp 295 434.80 BATE xHaN0jCX7uo 28/03/2025 09:55:17 GBp 292 434.80 XLON xHaN0jCX7u2 28/03/2025 09:55:17 GBp 448 434.80 BATE xHaN0jCX7u6 28/03/2025 09:55:17 GBp 235 434.80 CHIX xHaN0jCX7u8 28/03/2025 09:53:05 GBp 292 434.60 XLON xHaN0jCX4c8 28/03/2025 09:53:05 GBp 260 434.60 CHIX xHaN0jCX4cA 28/03/2025 09:53:05 GBp 451 434.60 BATE xHaN0jCX4cE 28/03/2025 09:52:02 GBp 218 434.60 XLON xHaN0jCX4oy 28/03/2025 09:49:12 GBp 199 434.60 XLON xHaN0jCX5e6 28/03/2025 09:49:12 GBp 199 434.60 BATE xHaN0jCX5e8 28/03/2025 09:49:12 GBp 97 434.60 CHIX xHaN0jCX5eC 28/03/2025 09:49:12 GBp 102 434.60 CHIX xHaN0jCX5eE 28/03/2025 09:47:03 GBp 224 434.60 XLON xHaN0jCX5TW 28/03/2025 09:47:01 GBp 215 434.80 XLON xHaN0jCX5Pj 28/03/2025 09:46:31 GBp 357 435.00 XLON xHaN0jCX2YV 28/03/2025 09:46:26 GBp 235 435.00 BATE xHaN0jCX2e$ 28/03/2025 09:45:34 GBp 277 435.20 XLON xHaN0jCX2w$ 28/03/2025 09:45:34 GBp 157 435.20 BATE xHaN0jCX2w1 28/03/2025 09:45:15 GBp 228 435.40 BATE xHaN0jCX23Q 28/03/2025 09:45:15 GBp 213 435.40 CHIX xHaN0jCX23S 28/03/2025 09:45:15 GBp 77 435.40 CHIX xHaN0jCX23U 28/03/2025 09:45:15 GBp 279 435.40 XLON xHaN0jCX23O 28/03/2025 09:43:37 GBp 212 435.60 BATE xHaN0jCX2Qt 28/03/2025 09:43:36 GBp 298 435.60 XLON xHaN0jCX2Qr 28/03/2025 09:43:36 GBp 239 435.80 BATE xHaN0jCX2Q@ 28/03/2025 09:43:36 GBp 134 435.80 XLON xHaN0jCX2Qu 28/03/2025 09:43:36 GBp 294 435.80 XLON xHaN0jCX2Qw 28/03/2025 09:43:01 GBp 234 436.00 CHIX xHaN0jCX3YA 28/03/2025 09:43:01 GBp 18 436.00 CHIX xHaN0jCX3YC 28/03/2025 09:43:01 GBp 329 436.00 BATE xHaN0jCX3YG 28/03/2025 09:43:01 GBp 398 436.00 XLON xHaN0jCX3Y8 28/03/2025 09:39:09 GBp 214 435.20 XLON xHaN0jCX0fh 28/03/2025 09:39:09 GBp 309 435.40 XLON xHaN0jCX0fj 28/03/2025 09:38:48 GBp 192 436.40 XLON xHaN0jCX0on 28/03/2025 09:38:48 GBp 48 436.20 XLON xHaN0jCX0op 28/03/2025 09:38:48 GBp 183 436.20 XLON xHaN0jCX0or 28/03/2025 09:38:48 GBp 42 436.20 XLON xHaN0jCX0ot 28/03/2025 09:38:48 GBp 288 436.40 XLON xHaN0jCX0o2 28/03/2025 09:38:48 GBp 183 436.20 XLON xHaN0jCX0o4 28/03/2025 09:38:48 GBp 380 436.20 XLON xHaN0jCX0o6 28/03/2025 09:38:48 GBp 43 436.20 XLON xHaN0jCX0o8 28/03/2025 09:38:48 GBp 268 436.40 XLON xHaN0jCX0oL 28/03/2025 09:38:48 GBp 40 436.40 XLON xHaN0jCX0oN 28/03/2025 09:38:48 GBp 183 436.40 XLON xHaN0jCX0oP 28/03/2025 09:38:48 GBp 203 436.00 XLON xHaN0jCX0oS 28/03/2025 09:38:48 GBp 292 436.20 XLON xHaN0jCX0oU 28/03/2025 09:38:48 GBp 291 436.20 CHIX xHaN0jCX0zW 28/03/2025 09:38:48 GBp 179 436.20 BATE xHaN0jCX0za 28/03/2025 09:38:48 GBp 316 436.20 BATE xHaN0jCX0zc 28/03/2025 09:38:48 GBp 545 436.60 BATE xHaN0jCX0zh 28/03/2025 09:38:48 GBp 357 436.60 BATE xHaN0jCX0zj 28/03/2025 09:38:48 GBp 496 436.60 BATE xHaN0jCX0zp 28/03/2025 09:38:48 GBp 82 436.60 BATE xHaN0jCX0zr 28/03/2025 09:38:48 GBp 79 436.60 BATE xHaN0jCX0zB 28/03/2025 09:38:48 GBp 90 436.60 BATE xHaN0jCX0z9 28/03/2025 09:38:48 GBp 363 436.40 CHIX xHaN0jCX0zM 28/03/2025 09:38:48 GBp 10 436.40 CHIX xHaN0jCX0zO 28/03/2025 09:38:48 GBp 292 436.40 BATE xHaN0jCX0zS 28/03/2025 09:38:48 GBp 138 436.40 XLON xHaN0jCX0zK 28/03/2025 09:38:48 GBp 154 436.40 XLON xHaN0jCX0zI 28/03/2025 09:34:18 GBp 63 436.60 XLON xHaN0jCXEjo 28/03/2025 09:34:18 GBp 229 436.60 XLON xHaN0jCXEjq 28/03/2025 09:34:18 GBp 453 436.60 CHIX xHaN0jCXEju 28/03/2025 09:34:18 GBp 274 436.60 BATE xHaN0jCXEjw 28/03/2025 09:30:15 GBp 18 436.60 BATE xHaN0jCXFMV 28/03/2025 09:27:25 GBp 290 436.40 XLON xHaN0jCXCQa 28/03/2025 09:26:55 GBp 280 436.60 XLON xHaN0jCXDkL 28/03/2025 09:26:55 GBp 231 436.60 BATE xHaN0jCXDkP 28/03/2025 09:26:55 GBp 61 436.60 BATE xHaN0jCXDkR 28/03/2025 09:26:30 GBp 3,542 436.80 BATE xHaN0jCXDmr 28/03/2025 09:26:23 GBp 226 436.80 BATE xHaN0jCXDzu 28/03/2025 09:26:23 GBp 292 436.60 BATE xHaN0jCXDz3 28/03/2025 09:26:23 GBp 290 436.60 XLON xHaN0jCXDz1 28/03/2025 09:25:15 GBp 247 436.80 BATE xHaN0jCXDMt 28/03/2025 09:25:15 GBp 63 436.80 BATE xHaN0jCXDMx 28/03/2025 09:25:15 GBp 421 436.80 XLON xHaN0jCXDMn 28/03/2025 09:24:54 GBp 85 436.80 XLON xHaN0jCXAbP 28/03/2025 09:24:38 GBp 286 437.00 XLON xHaN0jCXAZB 28/03/2025 09:24:38 GBp 142 437.00 CHIX xHaN0jCXAZD 28/03/2025 09:24:08 GBp 36 437.00 XLON xHaN0jCXAt7 28/03/2025 09:24:08 GBp 199 437.00 XLON xHaN0jCXAsr 28/03/2025 09:24:08 GBp 42 437.00 XLON xHaN0jCXAst 28/03/2025 09:24:08 GBp 44 437.00 XLON xHaN0jCXAsv 28/03/2025 09:22:45 GBp 196 436.80 XLON xHaN0jCXBje 28/03/2025 09:22:45 GBp 40 436.80 BATE xHaN0jCXBjg 28/03/2025 09:22:45 GBp 163 436.80 BATE xHaN0jCXBji 28/03/2025 09:22:45 GBp 65 437.00 BATE xHaN0jCXBjk 28/03/2025 09:22:45 GBp 169 437.00 CHIX xHaN0jCXBjm 28/03/2025 09:22:45 GBp 227 437.00 BATE xHaN0jCXBjo 28/03/2025 09:22:44 GBp 299 437.00 XLON xHaN0jCXBip 28/03/2025 09:22:44 GBp 299 437.00 XLON xHaN0jCXBiz 28/03/2025 09:22:44 GBp 229 437.00 CHIX xHaN0jCXBi$ 28/03/2025 09:22:44 GBp 292 437.00 BATE xHaN0jCXBi1 28/03/2025 09:20:00 GBp 1,958 437.20 XLON xHaN0jCX8s0 28/03/2025 09:20:00 GBp 47 437.20 XLON xHaN0jCX8s2 28/03/2025 09:20:00 GBp 67 437.20 XLON xHaN0jCX8s6 28/03/2025 09:20:00 GBp 175 437.20 XLON xHaN0jCX8s8 28/03/2025 09:20:00 GBp 180 437.00 XLON xHaN0jCX8sE 28/03/2025 09:20:00 GBp 112 437.00 XLON xHaN0jCX8sG 28/03/2025 09:20:00 GBp 221 437.00 CHIX xHaN0jCX8sI 28/03/2025 09:20:00 GBp 292 437.00 BATE xHaN0jCX8sK 28/03/2025 09:14:08 GBp 183 437.20 BATE xHaN0jCYsqJ 28/03/2025 09:14:08 GBp 95 437.20 XLON xHaN0jCYsqO 28/03/2025 09:14:08 GBp 41 437.20 XLON xHaN0jCYsqQ 28/03/2025 09:14:08 GBp 44 437.20 XLON xHaN0jCYsqS 28/03/2025 09:14:08 GBp 48 437.20 XLON xHaN0jCYsqU 28/03/2025 09:14:08 GBp 216 437.20 BATE xHaN0jCYstb 28/03/2025 09:14:08 GBp 39 437.20 XLON xHaN0jCYstW 28/03/2025 09:14:08 GBp 141 437.20 XLON xHaN0jCYstn 28/03/2025 09:14:08 GBp 143 437.20 BATE xHaN0jCYsto 28/03/2025 09:14:08 GBp 292 437.00 XLON xHaN0jCYstx 28/03/2025 09:14:08 GBp 292 437.00 BATE xHaN0jCYstz 28/03/2025 09:14:08 GBp 265 437.00 CHIX xHaN0jCYst$ 28/03/2025 09:14:08 GBp 292 437.20 XLON xHaN0jCYstD 28/03/2025 09:14:08 GBp 268 437.20 BATE xHaN0jCYstH 28/03/2025 09:14:08 GBp 381 437.20 CHIX xHaN0jCYstJ 28/03/2025 09:12:46 GBp 200 437.20 XLON xHaN0jCYsAo 28/03/2025 09:12:46 GBp 152 437.20 XLON xHaN0jCYsAy 28/03/2025 09:09:00 GBp 292 436.80 XLON xHaN0jCYtG4 28/03/2025 09:09:00 GBp 248 436.80 CHIX xHaN0jCYtG8 28/03/2025 09:09:00 GBp 279 436.80 BATE xHaN0jCYtGA 28/03/2025 09:04:31 GBp 292 436.40 BATE xHaN0jCYrxf 28/03/2025 09:04:31 GBp 298 436.40 CHIX xHaN0jCYrxj 28/03/2025 09:04:31 GBp 313 436.40 XLON xHaN0jCYrxd 28/03/2025 09:04:31 GBp 292 436.60 BATE xHaN0jCYrxE 28/03/2025 09:04:31 GBp 450 436.60 XLON xHaN0jCYrxA 28/03/2025 09:04:31 GBp 91 436.60 CHIX xHaN0jCYrxG 28/03/2025 09:04:31 GBp 255 436.60 CHIX xHaN0jCYrxI 28/03/2025 09:03:38 GBp 93 436.60 BATE xHaN0jCYrG0 28/03/2025 09:02:28 GBp 292 436.80 BATE xHaN0jCYohV 28/03/2025 09:02:28 GBp 325 436.80 CHIX xHaN0jCYogX 28/03/2025 09:02:28 GBp 184 436.80 XLON xHaN0jCYohT 28/03/2025 09:02:10 GBp 100 436.80 BATE xHaN0jCYozJ 28/03/2025 09:02:07 GBp 54 436.80 BATE xHaN0jCYo$@ 28/03/2025 09:01:08 GBp 238 436.60 XLON xHaN0jCYoKa 28/03/2025 09:00:38 GBp 180 436.60 XLON xHaN0jCYoQ2 28/03/2025 09:00:38 GBp 172 436.60 CHIX xHaN0jCYoQ4 28/03/2025 09:00:37 GBp 217 436.80 XLON xHaN0jCYoQO 28/03/2025 09:00:37 GBp 203 436.80 BATE xHaN0jCYoQQ 28/03/2025 09:00:37 GBp 14 436.80 CHIX xHaN0jCYoQS 28/03/2025 09:00:24 GBp 312 436.80 XLON xHaN0jCYpW0 28/03/2025 09:00:24 GBp 272 436.80 CHIX xHaN0jCYpW2 28/03/2025 09:00:15 GBp 35 437.20 CHIX xHaN0jCYplJ 28/03/2025 09:00:15 GBp 30 437.20 CHIX xHaN0jCYpkH 28/03/2025 09:00:15 GBp 143 437.40 CHIX xHaN0jCYpgy 28/03/2025 09:00:15 GBp 203 437.00 XLON xHaN0jCYpgD 28/03/2025 09:00:15 GBp 203 437.00 CHIX xHaN0jCYpgF 28/03/2025 09:00:15 GBp 203 437.00 BATE xHaN0jCYpgH 28/03/2025 09:00:15 GBp 292 437.20 XLON xHaN0jCYpgJ 28/03/2025 09:00:15 GBp 292 437.20 CHIX xHaN0jCYpgP 28/03/2025 09:00:15 GBp 190 437.20 BATE xHaN0jCYpgR 28/03/2025 09:00:15 GBp 102 437.20 BATE xHaN0jCYpgT 28/03/2025 08:59:35 GBp 6,325 437.40 XLON xHaN0jCYp5N 28/03/2025 08:59:35 GBp 3 437.40 CHIX xHaN0jCYp4g 28/03/2025 08:59:35 GBp 289 437.40 CHIX xHaN0jCYp4i 28/03/2025 08:59:35 GBp 292 437.40 XLON xHaN0jCYp4e 28/03/2025 08:51:41 GBp 1 437.00 BATE xHaN0jCY@tX 28/03/2025 08:51:41 GBp 292 437.20 BATE xHaN0jCY@ts 28/03/2025 08:47:12 GBp 66 436.80 XLON xHaN0jCYy4N 28/03/2025 08:47:12 GBp 77 436.80 XLON xHaN0jCYy4P 28/03/2025 08:45:00 GBp 5 436.00 XLON xHaN0jCYzEb 28/03/2025 08:45:00 GBp 45 436.00 XLON xHaN0jCYzEd 28/03/2025 08:45:00 GBp 106 436.00 XLON xHaN0jCYzEf 28/03/2025 08:45:00 GBp 50 436.00 XLON xHaN0jCYz9K 28/03/2025 08:45:00 GBp 985 436.00 XLON xHaN0jCYzB6 28/03/2025 08:45:00 GBp 150 436.00 XLON xHaN0jCYzB8 28/03/2025 08:43:48 GBp 71 435.80 XLON xHaN0jCYwsC 28/03/2025 08:43:27 GBp 101 435.60 XLON xHaN0jCYwyT 28/03/2025 08:43:27 GBp 174 435.60 XLON xHaN0jCYw$e 28/03/2025 08:43:27 GBp 174 435.60 XLON xHaN0jCYw$m 28/03/2025 08:43:27 GBp 269 435.60 BATE xHaN0jCYw$@ 28/03/2025 08:40:18 GBp 167 435.00 CHIX xHaN0jCYx6d 28/03/2025 08:40:17 GBp 292 435.20 XLON xHaN0jCYx6S 28/03/2025 08:40:17 GBp 315 435.20 CHIX xHaN0jCYx6U 28/03/2025 08:40:15 GBp 238 435.20 CHIX xHaN0jCYx0u 28/03/2025 08:37:32 GBp 27 435.20 XLON xHaN0jCYuDd 28/03/2025 08:37:32 GBp 1 435.20 XLON xHaN0jCYuDY 28/03/2025 08:34:54 GBp 173 433.80 XLON xHaN0jCYv8p 28/03/2025 08:34:54 GBp 268 433.80 BATE xHaN0jCYv8r 28/03/2025 08:34:54 GBp 52 433.80 CHIX xHaN0jCYv8t 28/03/2025 08:34:22 GBp 113 434.20 XLON xHaN0jCYvTQ 28/03/2025 08:34:22 GBp 158 434.20 XLON xHaN0jCYvTS 28/03/2025 08:34:05 GBp 81 434.20 XLON xHaN0jCYcdK 28/03/2025 08:34:05 GBp 69 434.40 XLON xHaN0jCYcdM 28/03/2025 08:34:05 GBp 193 434.40 XLON xHaN0jCYcdO 28/03/2025 08:33:53 GBp 439 434.60 XLON xHaN0jCYcjX 28/03/2025 08:33:52 GBp 142 434.80 CHIX xHaN0jCYcjy 28/03/2025 08:33:52 GBp 149 434.80 BATE xHaN0jCYcjw 28/03/2025 08:33:23 GBp 491 435.20 XLON xHaN0jCYcrF 28/03/2025 08:33:23 GBp 55 435.20 XLON xHaN0jCYcrH 28/03/2025 08:33:23 GBp 172 435.20 XLON xHaN0jCYcrJ 28/03/2025 08:33:23 GBp 289 434.80 XLON xHaN0jCYcrM 28/03/2025 08:33:17 GBp 203 435.20 XLON xHaN0jCYcn2 28/03/2025 08:33:17 GBp 207 435.20 BATE xHaN0jCYcn4 28/03/2025 08:33:16 GBp 438 435.80 BATE xHaN0jCYcmd 28/03/2025 08:33:16 GBp 209 435.80 BATE xHaN0jCYcmh 28/03/2025 08:33:15 GBp 203 435.40 XLON xHaN0jCYcmt 28/03/2025 08:33:15 GBp 86 435.40 CHIX xHaN0jCYcmv 28/03/2025 08:33:15 GBp 203 435.40 BATE xHaN0jCYcmx 28/03/2025 08:33:15 GBp 149 435.40 CHIX xHaN0jCYcmz 28/03/2025 08:33:15 GBp 292 435.60 XLON xHaN0jCYcm3 28/03/2025 08:33:15 GBp 336 435.60 CHIX xHaN0jCYcm5 28/03/2025 08:33:15 GBp 58 435.60 BATE xHaN0jCYcm9 28/03/2025 08:33:15 GBp 234 435.60 BATE xHaN0jCYcmD 28/03/2025 08:29:20 GBp 165 435.80 CHIX xHaN0jCYaaP 28/03/2025 08:29:20 GBp 183 435.80 BATE xHaN0jCYaaR 28/03/2025 08:28:24 GBp 216 436.00 XLON xHaN0jCYa@K 28/03/2025 08:28:21 GBp 188 436.20 XLON xHaN0jCYauc 28/03/2025 08:27:32 GBp 213 436.40 XLON xHaN0jCYaBd 28/03/2025 08:27:32 GBp 165 436.40 BATE xHaN0jCYaBf 28/03/2025 08:27:32 GBp 179 436.60 XLON xHaN0jCYaBt 28/03/2025 08:27:32 GBp 166 436.60 BATE xHaN0jCYaBv 28/03/2025 08:27:32 GBp 157 436.60 CHIX xHaN0jCYaBx 28/03/2025 08:25:46 GBp 151 437.60 XLON xHaN0jCYbp3 28/03/2025 08:25:34 GBp 231 438.20 XLON xHaN0jCYb@v 28/03/2025 08:25:34 GBp 209 438.20 XLON xHaN0jCYb@x 28/03/2025 08:25:34 GBp 104 438.20 XLON xHaN0jCYb@z 28/03/2025 08:25:34 GBp 42 438.20 XLON xHaN0jCYb@$ 28/03/2025 08:25:34 GBp 168 437.80 BATE xHaN0jCYb@6 28/03/2025 08:25:34 GBp 201 438.00 BATE xHaN0jCYb@A 28/03/2025 08:25:34 GBp 334 437.80 XLON xHaN0jCYb@2 28/03/2025 08:25:34 GBp 466 438.00 XLON xHaN0jCYb@4 28/03/2025 08:25:34 GBp 58 438.40 XLON xHaN0jCYbvZ 28/03/2025 08:25:34 GBp 415 438.40 XLON xHaN0jCYbvb 28/03/2025 08:25:34 GBp 18 438.40 XLON xHaN0jCYbvn 28/03/2025 08:25:34 GBp 143 438.40 XLON xHaN0jCYbvr 28/03/2025 08:25:34 GBp 106 438.40 XLON xHaN0jCYbvt 28/03/2025 08:25:34 GBp 42 438.40 XLON xHaN0jCYbvv 28/03/2025 08:25:34 GBp 900 438.40 XLON xHaN0jCYbvx 28/03/2025 08:25:34 GBp 292 438.20 XLON xHaN0jCYbv4 28/03/2025 08:25:34 GBp 233 438.20 CHIX xHaN0jCYbv6 28/03/2025 08:25:34 GBp 298 438.20 BATE xHaN0jCYbv8 28/03/2025 08:25:34 GBp 32 438.20 CHIX xHaN0jCYbvA 28/03/2025 08:22:48 GBp 292 438.40 XLON xHaN0jCYYmE 28/03/2025 08:22:48 GBp 67 438.40 BATE xHaN0jCYYmG 28/03/2025 08:22:48 GBp 147 438.40 BATE xHaN0jCYYmI 28/03/2025 08:22:12 GBp 234 438.60 BATE xHaN0jCYY0K 28/03/2025 08:22:12 GBp 292 438.60 XLON xHaN0jCYY0C 28/03/2025 08:22:12 GBp 168 438.60 CHIX xHaN0jCYY0G 28/03/2025 08:22:12 GBp 21 438.60 CHIX xHaN0jCYY0I 28/03/2025 08:20:36 GBp 125 438.20 CHIX xHaN0jCYZe@ 28/03/2025 08:20:36 GBp 172 438.20 BATE xHaN0jCYZe0 28/03/2025 08:20:36 GBp 368 438.40 CHIX xHaN0jCYZe2 28/03/2025 08:20:36 GBp 203 438.20 XLON xHaN0jCYZes 28/03/2025 08:20:36 GBp 292 438.40 XLON xHaN0jCYZeu 28/03/2025 08:20:36 GBp 249 438.40 BATE xHaN0jCYZew 28/03/2025 08:20:36 GBp 131 438.20 CHIX xHaN0jCYZey 28/03/2025 08:20:02 GBp 292 438.40 XLON xHaN0jCYZw$ 28/03/2025 08:18:33 GBp 203 437.80 XLON xHaN0jCYWYj 28/03/2025 08:18:33 GBp 654 437.80 BATE xHaN0jCYWYn 28/03/2025 08:18:32 GBp 96 438.00 XLON xHaN0jCYWYK 28/03/2025 08:18:32 GBp 48 438.00 XLON xHaN0jCYWYM 28/03/2025 08:18:32 GBp 90 438.00 XLON xHaN0jCYWYG 28/03/2025 08:18:32 GBp 28 438.00 XLON xHaN0jCYWYI 28/03/2025 08:18:32 GBp 128 438.00 XLON xHaN0jCYWYS 28/03/2025 08:18:32 GBp 191 438.00 XLON xHaN0jCYWYU 28/03/2025 08:18:32 GBp 195 438.00 XLON xHaN0jCYWjj 28/03/2025 08:18:32 GBp 167 438.00 CHIX xHaN0jCYWjk 28/03/2025 08:18:27 GBp 449 438.20 BATE xHaN0jCYWiF 28/03/2025 08:18:27 GBp 319 438.20 BATE xHaN0jCYWiS 28/03/2025 08:18:06 GBp 203 438.40 XLON xHaN0jCYWzO 28/03/2025 08:18:06 GBp 185 438.20 BATE xHaN0jCYWzQ 28/03/2025 08:18:06 GBp 203 438.40 CHIX xHaN0jCYWzS 28/03/2025 08:18:06 GBp 310 438.40 BATE xHaN0jCYWzU 28/03/2025 08:18:05 GBp 247 438.80 XLON xHaN0jCYWyy 28/03/2025 08:18:05 GBp 292 438.60 XLON xHaN0jCYWy3 28/03/2025 08:18:05 GBp 127 438.60 CHIX xHaN0jCYWy7 28/03/2025 08:18:04 GBp 165 438.60 CHIX xHaN0jCYW$r 28/03/2025 08:18:04 GBp 251 438.60 XLON xHaN0jCYW@@ 28/03/2025 08:18:04 GBp 292 438.60 BATE xHaN0jCYW@0 28/03/2025 08:11:16 GBp 266 436.60 BATE xHaN0jCYioL 28/03/2025 08:11:08 GBp 147 436.60 BATE xHaN0jCYi$V 28/03/2025 08:10:52 GBp 149 437.00 CHIX xHaN0jCYi6z 28/03/2025 08:10:52 GBp 210 437.20 XLON xHaN0jCYi6@ 28/03/2025 08:10:52 GBp 233 437.20 BATE xHaN0jCYi63 28/03/2025 08:10:52 GBp 218 437.20 CHIX xHaN0jCYi65 28/03/2025 08:10:52 GBp 238 437.40 XLON xHaN0jCYi67 28/03/2025 08:10:52 GBp 389 437.40 BATE xHaN0jCYi6N 28/03/2025 08:10:52 GBp 45 438.00 XLON xHaN0jCYi1a 28/03/2025 08:10:52 GBp 41 438.00 XLON xHaN0jCYi1c 28/03/2025 08:10:52 GBp 46 438.00 XLON xHaN0jCYi1e 28/03/2025 08:10:52 GBp 127 438.00 XLON xHaN0jCYi1g 28/03/2025 08:10:52 GBp 196 438.00 XLON xHaN0jCYi1i 28/03/2025 08:10:52 GBp 97 438.00 XLON xHaN0jCYi1Y 28/03/2025 08:08:31 GBp 299 436.80 BATE xHaN0jCYgYG 28/03/2025 08:08:30 GBp 188 437.00 BATE xHaN0jCYgYT 28/03/2025 08:08:30 GBp 261 437.40 BATE xHaN0jCYgjZ 28/03/2025 08:08:30 GBp 125 437.00 XLON xHaN0jCYgje 28/03/2025 08:08:30 GBp 149 437.40 BATE xHaN0jCYgjk 28/03/2025 08:08:30 GBp 7 437.40 BATE xHaN0jCYgjm 28/03/2025 08:08:30 GBp 249 436.80 XLON xHaN0jCYgjr 28/03/2025 08:08:30 GBp 245 437.00 XLON xHaN0jCYgjx 28/03/2025 08:08:30 GBp 21 437.00 BATE xHaN0jCYgj3 28/03/2025 08:08:29 GBp 235 437.40 BATE xHaN0jCYgiE 28/03/2025 08:08:29 GBp 231 437.40 BATE xHaN0jCYgiK 28/03/2025 08:08:29 GBp 232 437.40 BATE xHaN0jCYglo 28/03/2025 08:08:29 GBp 227 437.40 BATE xHaN0jCYglu 28/03/2025 08:08:29 GBp 145 437.40 BATE xHaN0jCYgl9 28/03/2025 08:08:29 GBp 203 437.20 XLON xHaN0jCYglC 28/03/2025 08:08:29 GBp 255 437.20 BATE xHaN0jCYglE 28/03/2025 08:08:29 GBp 324 437.20 CHIX xHaN0jCYglG 28/03/2025 08:08:29 GBp 38 437.40 BATE xHaN0jCYgk2 28/03/2025 08:08:28 GBp 181 437.40 BATE xHaN0jCYgfv 28/03/2025 08:08:26 GBp 194 437.40 BATE xHaN0jCYghA 28/03/2025 08:08:26 GBp 98 437.40 BATE xHaN0jCYghE 28/03/2025 08:08:26 GBp 464 437.40 CHIX xHaN0jCYghI 28/03/2025 08:08:23 GBp 49 438.20 XLON xHaN0jCYgqO 28/03/2025 08:08:23 GBp 179 438.20 XLON xHaN0jCYgqQ 28/03/2025 08:08:23 GBp 1,940 438.20 XLON xHaN0jCYgtg 28/03/2025 08:08:23 GBp 151 438.20 XLON xHaN0jCYgto 28/03/2025 08:08:23 GBp 189 438.20 XLON xHaN0jCYgtq 28/03/2025 08:08:23 GBp 107 438.20 XLON xHaN0jCYgts 28/03/2025 08:08:22 GBp 292 437.40 XLON xHaN0jCYgtF 28/03/2025 08:02:17 GBp 149 434.40 XLON xHaN0jCYM7E 28/03/2025 08:02:17 GBp 250 434.60 XLON xHaN0jCYM7L 28/03/2025 08:02:17 GBp 164 434.60 CHIX xHaN0jCYM7N 28/03/2025 08:02:17 GBp 288 434.80 XLON xHaN0jCYM7P 28/03/2025 08:02:17 GBp 168 434.80 CHIX xHaN0jCYM7R 28/03/2025 08:02:14 GBp 140 435.20 CHIX xHaN0jCYMDD 28/03/2025 08:02:14 GBp 134 435.40 CHIX xHaN0jCYMDF 28/03/2025 08:02:14 GBp 100 435.40 CHIX xHaN0jCYMDH 28/03/2025 08:02:14 GBp 172 435.60 CHIX xHaN0jCYMDL