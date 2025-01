EBC Financial Group Bermitra Dengan Shakti Regeneration Institute Untuk Memberdayakan Komunitas Marginal Pribumi

(MENAFN- EIN Presswire)

Para siswa dari sekolah Ramakrishna Vedanta Vidyapith berbagi momen bahagia bersama Indrani Pal-Chaudhuri, salah satu pendiri Shakti Regeneration Institute (SRI), dalam sebuah acara yang didukung oleh institut tersebut. [Kredit foto: Shakti Regeneration Institute]

David Barrett, CEO EBC Group (UK) Ltd, duduk bersama Indrani Pal-Chaudhuri untuk wawancara yang akan ditampilkan dalam dokumenter mendatang #TheRegenerationGeneration, yang menyoroti upaya global untuk melindungi ekosistem dan mendorong perubahan berkelanjutan

Siswa-siswi di Ramakrishna Vedanta Vidyapith mengucapkan terima kasih kepada EBC Financial Group atas sponsor pendidikan dan pelatihan keterampilan mereka, membuka peluang untuk masa depan yang lebih cerah.

EBC Financial Group bekerja sama dengan Shakti untuk memberdayakan komunitas yang terpinggirkan, mendukung pendidikan, dan mempromosikan upaya konservasi adat.

INDIA, January 31, 2025 /EINPresswire / -- EBC Financial Group (EBC) , sebuah perusahaan pialang keuangan global terkemuka, dengan bangga mengumumkan inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terbarunya melalui kemitraan strategis dengan Shakti Empowerment Education Foundation, bagian dari Shakti Regeneration Institute (SRI). Kolaborasi ini akan mendukung sekolah Ramakrishna Vedanta Vidyapith di Benggala Barat, India, dengan memberikan akses kepada 50 siswa berpendapatan rendah untuk mendapatkan bahan pendidikan yang penting, seragam, kelas keterampilan menjahit vokasional, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Kemitraan ini merupakan bagian dari strategi CSR yang lebih luas dari EBC, yang melengkapi peranannya sebagai pialang keuangan global, memberikan akses ke pasar global sambil mempromosikan pendidikan yang adil dan pengembangan berkelanjutan di komunitas-komunitas yang memiliki keterbatasan kesempatan ekonomi.

EBC Financial Group telah mendukung seri pendidikan publik What Economists Really Do (WERD) dari University of Oxford melalui sponsorship dua episode: "The Economics of Tax Evasion" pada tahun 2023 dan "Macroeconomics and Climate" pada November 2024. Episode-episode ini membahas bagaimana ekonomi dapat menangani masalah-masalah masyarakat yang signifikan dan mencerminkan misi lebih luas EBC untuk memberdayakan pengambilan keputusan yang terinformasi-sebuah prinsip yang juga menggerakkan layanan pialang globalnya, memungkinkan individu dan lembaga untuk menavigasi pasar keuangan dengan percaya diri. Seri WERD diproduksi secara independen oleh Departemen Ekonomi, yang menunjukkan komitmennya untuk menjembatani penelitian akademik dengan tantangan dunia nyata.

Bersama-sama, inisiatif-inisiatif ini menunjukkan dedikasi EBC untuk memajukan akses pendidikan, mempromosikan diskursus kritis, dan mengatasi tantangan terkait pengembangan sosial-ekonomi serta keberlanjutan. Fokus kembali ke India, kemitraan EBC dengan SRI memperkuat misinya untuk mendorong perubahan sosial jangka panjang di tingkat lokal, memberi individu alat untuk berkembang dan berkontribusi pada pengembangan komunitas mereka sambil mempromosikan pembangunan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Selain sponsorship penting ini, kepemimpinan EBC dalam advokasi global tercermin dalam kontribusinya untuk dokumenter mendatang, #TheRegenerationGeneration, sebuah inisiatif SRI yang disutradarai oleh pendirinya, Indrani Pal-Chaudhuri. Film ini membahas kebutuhan mendesak untuk keuangan dan pendidikan regeneratif, serta menyoroti upaya para pemenang Hadiah Nobel, inovator, pemimpin bisnis, pendidik, dan pemimpin Pribumi yang bekerja sama untuk melindungi ekosistem dan komunitas yang rentan dari ancaman perubahan iklim yang semakin meningkat. Film ini juga menampilkan wawancara dengan David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd., dan Profesor Teytelboym dari Departemen Ekonomi, Universitas Oxford. Keterlibatan EBC dalam kedua proyek sosial ini menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mendukung komunitas lokal tetapi juga mendorong kesadaran dan tindakan global menuju masa depan yang berkelanjutan dan adil.

Barrett mengungkapkan pentingnya kemitraan ini secara strategis:“Di EBC, kami menyadari bahwa kekuatan sejati pendidikan menciptakan dasar untuk mentransformasi masyarakat dan menciptakan jalan menuju perubahan yang langgeng. Kemitraan kami dengan Shakti Regeneration Institute lebih dari sekadar sponsorship-ini mencerminkan dedikasi kami untuk memberdayakan generasi berikutnya, saat kami mendukung sekolah Ramakrishna Vedanta Vidyapith dalam mempersiapkan anak-anak yang terpinggirkan dengan alat yang mereka butuhkan untuk berkembang. Melalui keterlibatan kami dalam dokumenter #TheRegenerationGeneration 2025, kami memperkuat suara komunitas Pribumi dan mendukung pelestarian warisan budaya dan lingkungan mereka. Begitu juga, kolaborasi kami dengan Departemen Ekonomi Universitas Oxford dalam program WERD mereka menegaskan dedikasi kami untuk meningkatkan pemahaman global tentang isu-isu ekonomi dan sosial yang penting. Dengan berinvestasi dalam pendidikan di setiap level, kami bertujuan untuk menciptakan peluang, mempromosikan kesetaraan, dan mengatasi tantangan zaman kita. Upaya-upaya ini sejalan dengan nilai-nilai inti kami tentang integritas, tanggung jawab, dan keberlanjutan.”

Ajay Pal-Chaudhuri, Ketua dan Pendiri Shakti Regeneration Institute, mengungkapkan,“Kami sangat senang mengumumkan kemitraan kami dengan EBC Financial Group, sebuah kolaborasi yang mencerminkan pertemuan antara tanggung jawab korporat dan dampak global. Bersama-sama, kami memulai perjalanan transformasi, menggabungkan kekuatan kami dalam pendidikan dan advokasi ekologi untuk memberdayakan komunitas di seluruh dunia. Dengan dukungan EBC, kami tidak hanya memberdayakan anak-anak terpinggirkan melalui pendidikan tetapi juga meningkatkan kesadaran global tentang tantangan penting yang dihadapi komunitas Pribumi dan penderitaan ekosistem yang rentan.”

Nilai-nilai Dasar yang Menjadi Inti Misi EBC

Komitmen EBC untuk membuat perbedaan yang berarti sejalan dengan nilai-nilai inti mereka tentang dedikasi, tanggung jawab, dan integritas. Dengan memastikan bahwa sumber daya keuangan diarahkan pada proyek-proyek berdampak, EBC menunjukkan bagaimana tanggung jawab korporat dapat menghasilkan perubahan nyata, memberikan kontribusi pada kesejahteraan komunitas dan pelestarian ekosistem yang mendukung populasi yang rentan. Beroperasi di bawah regulasi tingkat atas, EBC menggabungkan misinya untuk memberikan akses kepada investor ke pasar global seperti mata uang, indeks, dan komoditas dengan investasi sosial berdampak yang berkontribusi pada kesejahteraan komunitas dan keberlanjutan.

Sekolah Ramakrishna Vedanta Vidyapith, yang akan merayakan ulang tahun ke-25 pendiriannya pada Januari 2025, telah menjadi institusi penting dalam perbaikan komunitas lokal di Bengal Barat. Melalui program pendidikan, sekolah ini memberdayakan anak-anak dan wanita dari latar belakang yang terpinggirkan, membantu mereka memutuskan siklus kemiskinan dan berkontribusi positif pada komunitas mereka. Dukungan EBC memperkuat misi sekolah ini, membantu memastikan bahwa anak-anak ini menerima bukan hanya pendidikan dasar tetapi juga pelatihan kejuruan dan peluang untuk membangun komunitas yang akan mempersiapkan mereka untuk kesuksesan jangka panjang. Informasi lebih lanjut tentang SRI dan misinya dapat ditemukan di .

Untuk informasi lebih lanjut tentang tujuan dan inisiatif EBC, silakan kunjungi .

###

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) dikenal karena layanan perantara keuangan dan manajemen asetnya. Dengan kantor yang terletak strategis di pusat-pusat keuangan utama seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan lainnya, EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Diakui dengan berbagai penghargaan, EBC membanggakan dirinya dengan mematuhi standar etika dan regulasi internasional yang terkemuka. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan dilisensikan di yurisdiksi lokal mereka. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris, EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Di inti EBC Group terdapat para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di lembaga keuangan besar, yang telah berhasil menavigasi siklus ekonomi penting mulai dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC mengusung budaya di mana integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien menjadi prioritas utama, memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan keseriusan yang sangat dibutuhkan.

EBC adalah Mitra Resmi Pertukaran Mata Uang FC Barcelona, menawarkan layanan khusus di wilayah seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra kampanye United to Beat Malaria yang dikelola oleh United Nations Foundation, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' dari Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang bertujuan untuk mengungkapkan ekonomi dan penerapannya terhadap tantangan besar masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

