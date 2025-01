(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) The global Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH) Clinical Trials is set to experience significant growth over the next decade, with an estimated value of USD 2,964.4 million in 2025, expected to nearly double, reaching USD 5,806.8 million by 2035. This growth reflects a robust compound annual growth rate (CAGR) of 7.0% during the forecast period between 2025 and 2035. NEWARK, Del, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH) Clinical Trials Market is poised for substantial growth from 2025 to 2035, driven by increasing awareness of liver diseases and a growing demand for targeted therapeutic options. The market was valued at USD 2,964.4 million in 2025 and is projected to reach USD 5,806.8 million by 2035, exhibiting a compound annual growth rate (CAGR) of 7.0% . This growth is largely attributed to the expanding global prevalence of NASH, an increasing burden on healthcare systems, and advancements in clinical trial methodologies. NASH is a progressive liver disease characterized by inflammation and fat accumulation in the liver, often leading to cirrhosis and liver cancer. With the lack of approved pharmacological treatments, clinical trials for NASH therapies have become a critical focal point for pharmaceutical companies. The development of innovative non-invasive diagnostic tools and promising drug candidates in Phase 2 and Phase 3 trials are further driving the expansion of this market. With several treatments in the pipeline, including the use of novel antifibrotic and anti-inflammatory agents, the market's future looks promising. The NASH clinical trials market is also benefiting from heightened collaboration between pharmaceutical companies, research institutions, and healthcare providers. These partnerships are enhancing the design, execution, and funding of clinical trials, increasing the likelihood of successful outcomes. Moreover, the increasing adoption of AI-driven solutions for data analysis and patient recruitment is improving the efficiency of clinical trials, helping to accelerate development timelines and reduce costs. With growing investments in liver disease research and rising government support for clinical studies, the Non-Alcoholic Steatohepatitis Clinical Trials Market is expected to continue its growth trajectory. The entry of multiple key players into the field, along with the introduction of innovative technologies, will ensure that clinical trials for NASH remain a top priority in the coming decades. Country-wise Insights The section below provides a study of the non-alcoholic steatohepatitis clinical trial market in various countries. An examination of significant nations in North America, Latin America, Western Europe, Eastern Europe, East Asia, South Asia and Pacific, and the Middle East and Africa of the world is provided below.

It is expected that the United States would maintain its lead in North America until 2035, with a value share of 88.9%. By 2035, China is anticipated to have an 8.3% CAGR in the Asia-Pacific area.



Countries Value CAGR (2025 to 2035) United States 7.6% Germany 7.0% France 6.8% UK 6.0% China 8.3% India 9.0% South Korea 4.9%

Key Takeaways from Market Study:



Non-Alcoholic Steatohepatitis Clinical Trials Market size is forecast to grow from USD 2,964.4 million in 2025 to USD 5,806.8 million by 2035, at a CAGR of 7.0%.

Increasing NASH prevalence globally and the urgent need for effective therapies are key market growth drivers.

Adoption of AI and machine learning technologies to enhance trial design and recruitment efficiency.

Increasing investment in R&D for NASH drug development by pharmaceutical giants and biotech firms. Growing collaborations and partnerships within the healthcare ecosystem are expected to increase trial success rates.“The Non-Alcoholic Steatohepatitis Clinical Trials Market presents lucrative opportunities for stakeholders across the healthcare ecosystem. With the rise of NASH cases and the lack of effective treatments, there is immense potential for pharmaceutical companies to bring life-saving therapies to market. Furthermore, advancements in clinical trial methodologies, including AI-powered solutions and regulatory frameworks, are set to significantly reduce the time and costs associated with clinical trials, accelerating the development of NASH therapeutics.” Says Sabyasachi Ghosh (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.





What are the main factors driving the growth of the NASH clinical trials market?

The growth of the Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH) clinical trials market is driven by several key factors:

: The rising incidence of obesity, type 2 diabetes, and metabolic syndrome significantly contributes to the growing demand for NASH clinical trials. As these conditions are closely linked to the development of NASH, the increasing number of affected individuals necessitates effective treatment options and clinical research to address this chronic liver disease.: There is a substantial unmet need for effective therapies targeting NASH. Current management primarily focuses on lifestyle modifications, and there is a lack of approved pharmacological treatments specifically for this condition. This gap in treatment options drives pharmaceutical companies to invest in clinical trials to develop new therapies.: Increased investment in R&D for innovative therapies targeting the pathophysiology of NASH has spurred the growth of clinical trials. Companies are exploring various mechanisms of action and developing targeted therapies that could lead to more effective treatments.: Advances in diagnostic technologies, including non-invasive methods for detecting and monitoring NASH, facilitate earlier diagnosis and better patient stratification for clinical trials. This enhances recruitment efforts and improves trial outcomes.: Support from government initiatives aimed at improving healthcare outcomes related to liver diseases encourages investment in NASH research and clinical trials. Increased funding helps accelerate the development of new treatments.: Enhanced education and awareness among healthcare providers about NASH and its implications lead to better identification and referral of patients for clinical trials. This is crucial for increasing enrollment rates in studies.: The asymptomatic nature of NASH often leads to low diagnosis rates, which presents challenges for patient recruitment in clinical trials. However, efforts to improve screening processes and increase awareness can help identify more eligible participants.: The shift towards personalized medicine in treating NASH allows for targeted interventions based on individual patient characteristics, further driving the need for diverse clinical trial designs that accommodate various patient profiles.

Overall, these factors collectively contribute to the robust growth of the NASH clinical trials market, facilitating advancements in treatment options and improving patient outcomes over time.

Market's Prime Determinants of Growth, Trends, and Opportunities:



Rising Prevalence of NASH: The increasing global burden of NASH, largely driven by lifestyle factors such as obesity and diabetes, is expected to push demand for effective treatments and clinical trials.

Shift Toward Non-Invasive Diagnostics: The growing demand for non-invasive diagnostic methods to monitor disease progression will create additional opportunities in the NASH clinical trial market.

Emerging Biotech Innovations: Biotech companies focusing on genetic interventions, stem cell therapy, and personalized medicine are expected to lead the charge in NASH drug development. Government and Regulatory Support: Fast-track approvals, orphan drug designations, and funding support will encourage more clinical trials and hasten the entry of effective treatments into the market.

Regional Analysis of Non-Alcoholic Steatohepatitis Clinical Trials Market:



North America:



Largest market shares due to advanced healthcare infrastructure and high prevalence of NASH.

Strong focus on clinical research, with several leading pharmaceutical companies based in the region.

Europe:



Increasing collaboration between pharmaceutical companies and academic institutions driving the clinical trials in NASH.

Growing awareness about the disease and patient-centric trial designs.

Asia Pacific:



Rising prevalence of lifestyle-related diseases and a growing number of clinical trials in countries like China and India.

Expanding healthcare infrastructure and government support for clinical research.

Latin America & Middle East:



Emerging markets with expanding trial activities due to rising NASH prevalence and improving healthcare systems. Opportunities for clinical trials in underrepresented regions with a focus on patient recruitment diversity.

Competitive Landscape

The Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH) clinical trials sector is highly competitive, with numerous companies actively conducting trials to address this growing health concern. These key players are focused on continuous innovation to enhance their product offerings and meet the evolving demands of the market.

Leading companies in the NASH clinical trials market are expanding their global presence, with a strong emphasis on tapping into developing regions by acquiring smaller regional firms. This expansion strategy is designed to boost revenue and broaden the sales footprint in emerging markets.

To maintain a competitive edge, manufacturers are employing a range of strategic approaches, such as forging strategic collaborations, launching new products, entering research sponsorships, and forming key agreements to increase their market share and reinforce their presence in the industry.

Recent Industry Developments in Non-Alcoholic Steatohepatitis Clinical Trials Market:



In March 2024, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved Rezdiffra (resmetirom) for the treatment of adults with non-cirrhotic NASH with moderate to advanced liver fibrosis, marking a significant milestone in NASH treatment, alongside lifestyle changes like diet and exercise.

In February 2024, Boehringer Ingelheim International GmbH reported promising outcomes from the Phase II trial of Survodutide , showing that 83% of adult participants experienced significant improvements in liver disease progression, particularly in fibrosis associated with NASH. In May 2022, the FDA granted Fast Track status to Pfizer's investigational combination therapy for treating NASH with liver fibrosis. The combination of ervogastat (PF-06865571) , a DGAT2 inhibitor, and clesacostat (PF-05221304) , an ACC inhibitor, is seen as a promising advancement in NASH therapy.







Key Players of Non-Alcoholic Steatohepatitis Clinical Trials Industry



Pfizer Inc.

Novartis AG

Icon Plc

AbbVie Inc.

F. Hoffmann-La Roche Ltd

Eli Lilly

GSK plc.

Novo Nordisk

Gilead Sciences Inc.

Viking Therapeutics Others



Key Segments of Non-Alcoholic Steatohepatitis Clinical Trials Industry

By Study Design:

In terms of study design, the industry is divided into Interventional, observational and expanded access.

By Phase:

In terms of phase, the industry is segregated into phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4.

By Region:

Key countries of North America, Latin America, East Asia, South Asia & Pacific, Western Europe, Eastern Europe and Middle East and Africa (MEA) have been covered in the report.

