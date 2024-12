Sebuah Video Lirik Berukuran Tema Pembuka Untuk 'Shinsekai Yori', Tema Pembuka Serial Anime 'Dededede' Telah Dirilis

(MENAFN- EIN Presswire)

TOKYO, JAPAN, December 19, 2024 /EINPresswire / -- Lagu 'Shinsekai Yori' [Dari THE NEW WORLD], tema pembuka untuk serial anime 'Dead Dead Demon's DeDeDeDe Destruction' telah menarik banyak respon, tidak hanya karena kualitas musiknya, namun juga karena liriknya yang membangkitkan dunia serial ini. Musik dan lirik lagu ini dikomposisikan dan ditulis oleh Inio Asano, pencipta manga yang menjadi dasar dari serial ini, dan lagunya dinyanyikan oleh ano & Lilas Ikuta yang luar biasa.Agar orang-orang dapat menikmati 'Shinsekai Yori' bersama dengan berbagai gambar dari serial ini, sebuah video lirik telah dirilis, dengan lagu yang diputar di atas berbagai gambar dari tema pembuka serial anime ini.Suara dan lirik 'Shinsekai Yori' terjalin dengan dunia 'DeDeDeDe' yang menampilkan karakter-karakter seperti tokoh utama Kadoide Koyama dan Ouran Nakagawa, sehingga memungkinkan para penonton untuk semakin membenamkan diri mereka ke dalam musik.Dan tidak hanya itu, pada hari Rabu, 25 Desember, soundtrack original untuk DeDeDeDe akan dirilis, yang memungkinkan Anda untuk menikmati sejumlah lagu dari serial ini seperti 'Shinsekai Yori', dan background music, sepuasnya.◆ Video lirik berukuran tema pembuka■StafCreative Producer: Tetsuro Inagaki (KITE Inc.)Production Manager: Rikako Kamomae (KITE Inc.)Director / CG Designer: Shota Oga (WOW inc.)Producer: Yasuaki Matsui (WOW inc.)Cinematographer: Shotaro TsujiiShooting Producer: Kazuhiro Togashi(HANABI)Animation Production: Production +h.-----------------------------◆ Informasi tentang Rilis Lagu■ Tema pembuka dari serial animeano & Lilas Ikuta 'Shinsekai Yori'Lyrics & music: Asano Inio■ Soundtrack Original 'Dead Dead Demon's DeDeDeDe Destruction'Music: Taro Umebayashi, yuma yamaguchi, Manami Kiyotake, Kana Inukai, ano & Lilas Ikuta-----------------------------◆ Ringkasan Karya: 'Dead Dead Demon's DeDeDeDe Destruction'■ PemeranLilas Ikuta, AnoAtsumi Tanezaki, Miyuri Shimabukuro, Izumi Ohishi, Azumi Waki, Ryoko ShiraishiMiyo Irino, Koki Uchiyama, Taito Ban, Junichi Suwabe, Kenjiro Tsuda/Takenaka Naoto■StafAnimation director: Tomoyuki KurokawaSeries composition & script: Reiko YoshidaWorld building: Takaaki SuzukiCharacter design & Chief animation director: Nobutake ItouColor design: Satoshi TakezawaArt director: Mika NishimuraCG director: Akira InamiCinematographer: Takuma MorookaEditor: Masayuki KurosawaMusic director: Takeshi TakaderaMusic: Taro UmebayashiAnimation production: Production +h.Karya original: Inio Asano 'Dead Dead Demon's DeDeDeDe Destruction' (Published in 'Big Spirit Comics', Shogakukan)Produksi: DeDeDeDe CommitteeDistribusi: Gaga© Inio Asano/ Shogakukan/ DeDeDeDe CommitteeTema Pembuka'Shinsekai Yori' ano × Lilas IkutaTema Penutup'Zezezezettai Seiiki' ano feat. Lilas Ikuta'Seishun Ohka' Lilas Ikuta feat. anoOfficial X account of the movie: @dedededeanimeOfficial website: dededede

