(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) 9th December 2024 PayPoint plc ("PayPoint" or the "Company") Transaction in Own Shares The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec plc (“Investec”). Ordinary Shares

Date of purchase: 6th December 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 11,997 Lowest price per share (pence): 815.00 Highest price per share (pence): 823.00 Weighted average price per day (pence): 819.9871

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,690,159 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,690,159 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 819.9871 11,997 815.00 823.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 06 December 2024 08:09:31 100 822.00 XLON 00314373967TRLO1 06 December 2024 08:14:26 101 819.00 XLON 00314375888TRLO1 06 December 2024 09:40:19 72 823.00 XLON 00314416201TRLO1 06 December 2024 09:42:29 97 822.00 XLON 00314417074TRLO1 06 December 2024 09:46:27 5,000 821.00 XLON 00314419217TRLO1 06 December 2024 09:51:19 96 822.00 XLON 00314424252TRLO1 06 December 2024 10:06:43 63 822.00 XLON 00314431295TRLO1 06 December 2024 10:06:43 235 822.00 XLON 00314431296TRLO1 06 December 2024 10:11:24 94 820.00 XLON 00314431430TRLO1 06 December 2024 10:11:33 97 820.00 XLON 00314431433TRLO1 06 December 2024 10:15:54 103 819.00 XLON 00314431545TRLO1 06 December 2024 10:36:51 10 819.00 XLON 00314432318TRLO1 06 December 2024 11:14:58 88 819.00 XLON 00314433976TRLO1 06 December 2024 11:14:58 10 819.00 XLON 00314433977TRLO1 06 December 2024 11:14:58 390 819.00 XLON 00314433978TRLO1 06 December 2024 11:14:58 59 818.00 XLON 00314433979TRLO1 06 December 2024 11:14:58 2 818.00 XLON 00314433980TRLO1 06 December 2024 11:14:58 234 818.00 XLON 00314433981TRLO1 06 December 2024 11:29:52 99 817.00 XLON 00314434439TRLO1 06 December 2024 11:32:16 103 816.00 XLON 00314434495TRLO1 06 December 2024 11:38:22 96 815.00 XLON 00314434710TRLO1 06 December 2024 13:39:19 10 818.00 XLON 00314437431TRLO1 06 December 2024 13:39:20 10 818.00 XLON 00314437432TRLO1 06 December 2024 13:39:20 487 818.00 XLON 00314437433TRLO1 06 December 2024 13:51:09 96 820.00 XLON 00314437939TRLO1 06 December 2024 13:58:39 798 820.00 XLON 00314438275TRLO1 06 December 2024 14:18:21 72 818.00 XLON 00314439347TRLO1 06 December 2024 14:18:21 94 818.00 XLON 00314439348TRLO1 06 December 2024 14:18:21 22 818.00 XLON 00314439349TRLO1 06 December 2024 14:32:17 10 818.00 XLON 00314440392TRLO1 06 December 2024 14:32:17 180 818.00 XLON 00314440393TRLO1 06 December 2024 14:32:17 95 818.00 XLON 00314440394TRLO1 06 December 2024 14:32:17 95 818.00 XLON 00314440395TRLO1 06 December 2024 14:38:13 99 817.00 XLON 00314440810TRLO1 06 December 2024 15:05:20 101 820.00 XLON 00314442333TRLO1 06 December 2024 15:10:01 402 820.00 XLON 00314442622TRLO1 06 December 2024 15:10:01 100 820.00 XLON 00314442623TRLO1 06 December 2024 15:10:01 100 820.00 XLON 00314442624TRLO1 06 December 2024 15:22:23 122 821.00 XLON 00314443069TRLO1 06 December 2024 15:29:14 200 822.00 XLON 00314443348TRLO1 06 December 2024 15:29:26 200 821.00 XLON 00314443353TRLO1 06 December 2024 15:29:26 98 820.00 XLON 00314443354TRLO1 06 December 2024 15:35:56 99 820.00 XLON 00314443578TRLO1 06 December 2024 15:40:55 94 819.00 XLON 00314443791TRLO1 06 December 2024 15:45:06 103 818.00 XLON 00314443932TRLO1 06 December 2024 15:45:11 97 818.00 XLON 00314443933TRLO1 06 December 2024 16:05:37 17 820.00 XLON 00314444752TRLO1 06 December 2024 16:05:38 106 820.00 XLON 00314444755TRLO1 06 December 2024 16:06:10 191 820.00 XLON 00314444777TRLO1 06 December 2024 16:09:15 96 819.00 XLON 00314445000TRLO1 06 December 2024 16:09:15 102 819.00 XLON 00314445001TRLO1 06 December 2024 16:15:04 102 818.00 XLON 00314445582TRLO1 06 December 2024 16:17:20 102 817.00 XLON 00314445831TRLO1 06 December 2024 16:20:06 149 817.00 XLON 00314446095TRLO1 06 December 2024 16:20:42 50 816.00 XLON 00314446145TRLO1 06 December 2024 16:20:42 51 816.00 XLON 00314446146TRLO1 06 December 2024 16:21:12 98 817.00 XLON 00314446180TRLO1

