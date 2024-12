(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Copenhagen

Other stakeholders Date 2 December 2024 Share buyback programme - week 48 The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” rules. The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 504,007 1,116.59 562,770,216 25 November 2024 4,500 1,157.87 5,210,415 26 November 2024 4,700 1,151.03 5,409,841 27 November 2024 4,800 1,144.89 5,495,472 28 November 2024 4,800 1,156.68 5,552,044 29 November 2024 4,500 1,149.37 5,172,165 Total under the share buyback programme, part II 527,307 1,118.15 589,610,153 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 1,159,207 1,155.59 1,339,563,553

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,159,207 shares under the above share buyback programme corresponding to 4.3 % of the bank's share capital.



In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 16 1169 XCSE 20241125 9:07:18.366000 7 1169 XCSE 20241125 9:07:18.366000 8 1169 XCSE 20241125 9:07:18.366000 7 1169 XCSE 20241125 9:07:18.366000 4 1166 XCSE 20241125 9:07:35.564000 19 1166 XCSE 20241125 9:07:35.564000 8 1165 XCSE 20241125 9:08:24.408000 8 1164 XCSE 20241125 9:10:00.191000 8 1161 XCSE 20241125 9:11:11.841000 8 1157 XCSE 20241125 9:12:40.918000 8 1156 XCSE 20241125 9:17:41.004000 7 1156 XCSE 20241125 9:17:41.004000 7 1156 XCSE 20241125 9:17:41.004000 15 1156 XCSE 20241125 9:23:01.905000 15 1155 XCSE 20241125 9:27:34.094000 10 1157 XCSE 20241125 9:37:30.889000 8 1157 XCSE 20241125 9:37:30.889000 7 1157 XCSE 20241125 9:38:42.503000 16 1156 XCSE 20241125 9:40:10.039000 14 1157 XCSE 20241125 9:47:08.595000 1 1157 XCSE 20241125 9:47:08.595000 17 1157 XCSE 20241125 9:50:20.268000 15 1156 XCSE 20241125 9:53:09.654000 7 1156 XCSE 20241125 9:53:09.654000 7 1156 XCSE 20241125 9:56:10.200000 22 1158 XCSE 20241125 10:00:25.399000 15 1157 XCSE 20241125 10:02:04.403000 7 1157 XCSE 20241125 10:02:04.403000 4 1162 XCSE 20241125 10:08:10.810000 1 1162 XCSE 20241125 10:11:38.441000 16 1163 XCSE 20241125 10:13:41.892000 23 1163 XCSE 20241125 10:16:14.352000 15 1162 XCSE 20241125 10:20:52.558000 15 1162 XCSE 20241125 10:20:52.590000 15 1162 XCSE 20241125 10:20:52.599000 2 1161 XCSE 20241125 10:20:58.979000 13 1161 XCSE 20241125 10:20:58.979000 23 1162 XCSE 20241125 10:30:17.460000 7 1162 XCSE 20241125 10:41:48.043000 8 1162 XCSE 20241125 10:46:22.054000 7 1162 XCSE 20241125 10:46:22.054000 7 1162 XCSE 20241125 10:46:22.054000 8 1162 XCSE 20241125 10:46:22.054000 22 1162 XCSE 20241125 10:50:20.752000 2 1161 XCSE 20241125 11:01:50.716000 14 1161 XCSE 20241125 11:01:50.716000 14 1161 XCSE 20241125 11:18:36.093000 9 1161 XCSE 20241125 11:18:36.093000 8 1161 XCSE 20241125 11:18:36.093000 90 1161 XCSE 20241125 11:18:36.111000 22 1160 XCSE 20241125 11:19:24.310000 10 1162 XCSE 20241125 11:23:08.673000 8 1162 XCSE 20241125 11:23:08.674000 22 1162 XCSE 20241125 11:24:02.301000 6 1160 XCSE 20241125 11:26:34.488000 15 1160 XCSE 20241125 11:29:52.088000 45 1159 XCSE 20241125 11:40:26.562000 7 1160 XCSE 20241125 11:44:11.496000 2 1160 XCSE 20241125 11:46:45.160000 5 1160 XCSE 20241125 11:46:45.160000 3 1160 XCSE 20241125 11:48:59.580000 4 1160 XCSE 20241125 11:48:59.580000 6 1160 XCSE 20241125 11:51:14.495000 1 1160 XCSE 20241125 11:51:14.495000 1 1160 XCSE 20241125 11:53:29.496000 6 1160 XCSE 20241125 11:53:29.496000 7 1160 XCSE 20241125 11:55:22.581000 3 1160 XCSE 20241125 11:57:43.496000 4 1160 XCSE 20241125 11:57:43.496000 2 1160 XCSE 20241125 12:00:04.496000 1 1160 XCSE 20241125 12:00:04.496000 4 1160 XCSE 20241125 12:00:04.496000 23 1159 XCSE 20241125 12:00:20.090000 16 1159 XCSE 20241125 12:01:46.688000 6 1159 XCSE 20241125 12:01:46.688000 15 1158 XCSE 20241125 12:04:03.961000 2 1158 XCSE 20241125 12:04:03.961000 6 1158 XCSE 20241125 12:04:03.961000 15 1157 XCSE 20241125 12:05:14.100000 7 1157 XCSE 20241125 12:05:14.121000 15 1157 XCSE 20241125 12:05:14.121000 15 1157 XCSE 20241125 12:05:15.783000 15 1156 XCSE 20241125 12:10:42.759000 7 1156 XCSE 20241125 12:10:42.759000 10 1155 XCSE 20241125 12:23:11.848000 6 1155 XCSE 20241125 12:28:30.564000 7 1155 XCSE 20241125 12:28:30.564000 10 1155 XCSE 20241125 12:28:30.564000 8 1155 XCSE 20241125 12:28:30.564000 30 1154 XCSE 20241125 12:28:37.645000 15 1153 XCSE 20241125 12:28:51.671000 23 1152 XCSE 20241125 12:43:08.107000 5 1152 XCSE 20241125 12:43:08.107000 8 1152 XCSE 20241125 12:50:11.005000 15 1152 XCSE 20241125 12:51:43.972000 30 1150 XCSE 20241125 13:02:27.140000 29 1150 XCSE 20241125 13:02:42.875000 9 1154 XCSE 20241125 13:32:56.828000 10 1154 XCSE 20241125 13:32:56.828000 18 1154 XCSE 20241125 13:36:47.730000 6 1154 XCSE 20241125 13:36:47.730000 5 1153 XCSE 20241125 13:36:47.743000 30 1155 XCSE 20241125 13:41:48.545000 30 1155 XCSE 20241125 13:48:33.825000 7 1155 XCSE 20241125 13:48:33.825000 17 1157 XCSE 20241125 13:56:19.092000 29 1157 XCSE 20241125 13:56:19.092000 1 1157 XCSE 20241125 13:56:19.100000 3 1158 XCSE 20241125 14:03:15.710000 36 1158 XCSE 20241125 14:04:51.014000 23 1159 XCSE 20241125 14:13:09.127000 22 1159 XCSE 20241125 14:13:09.127000 7 1159 XCSE 20241125 14:13:09.127000 43 1158 XCSE 20241125 14:13:10.232000 22 1158 XCSE 20241125 14:26:32.754000 4 1157 XCSE 20241125 14:29:56.765000 19 1157 XCSE 20241125 14:31:02.168000 8 1157 XCSE 20241125 14:31:02.168000 4 1157 XCSE 20241125 14:31:02.168000 18 1158 XCSE 20241125 14:37:14.189000 4 1158 XCSE 20241125 14:37:14.189000 22 1157 XCSE 20241125 14:43:35.717000 7 1157 XCSE 20241125 14:43:35.717000 7 1157 XCSE 20241125 14:43:35.717000 38 1156 XCSE 20241125 14:50:38.141000 8 1156 XCSE 20241125 14:50:38.141000 13 1155 XCSE 20241125 15:06:39.547000 18 1155 XCSE 20241125 15:13:02.002000 8 1155 XCSE 20241125 15:13:02.002000 13 1155 XCSE 20241125 15:21:15.951000 18 1155 XCSE 20241125 15:21:15.951000 22 1154 XCSE 20241125 15:21:20.720000 31 1155 XCSE 20241125 15:21:23.579000 37 1156 XCSE 20241125 15:25:47.457000 6 1156 XCSE 20241125 15:25:47.457000 50 1156 XCSE 20241125 15:31:56.861000 16 1156 XCSE 20241125 15:32:05.642000 43 1156 XCSE 20241125 15:32:05.642000 27 1155 XCSE 20241125 15:43:41.588000 40 1155 XCSE 20241125 15:43:41.588000 1 1155 XCSE 20241125 15:44:15.069000 6 1155 XCSE 20241125 15:44:15.069000 57 1155 XCSE 20241125 15:52:55.277000 32 1153 XCSE 20241125 15:52:55.414000 5 1155 XCSE 20241125 16:01:27.279000 9 1155 XCSE 20241125 16:01:39.679000 9 1155 XCSE 20241125 16:06:44.425000 5 1155 XCSE 20241125 16:06:44.425000 9 1155 XCSE 20241125 16:06:44.425000 7 1155 XCSE 20241125 16:06:44.425000 7 1155 XCSE 20241125 16:06:44.425000 7 1155 XCSE 20241125 16:06:44.425000 7 1155 XCSE 20241125 16:06:44.425000 7 1155 XCSE 20241125 16:06:44.425000 35 1155 XCSE 20241125 16:09:13.683000 44 1155 XCSE 20241125 16:09:31.779000 9 1155 XCSE 20241125 16:09:31.779000 35 1155 XCSE 20241125 16:09:31.779000 6 1155 XCSE 20241125 16:13:02.171000 17 1154 XCSE 20241125 16:13:14.418000 46 1154 XCSE 20241125 16:13:14.418000 10 1155 XCSE 20241125 16:27:23.956000 9 1155 XCSE 20241125 16:27:23.956000 9 1155 XCSE 20241125 16:27:30.717000 1 1155 XCSE 20241125 16:28:49.053000 8 1155 XCSE 20241125 16:28:49.071000 10 1155 XCSE 20241125 16:28:49.076000 54 1155 XCSE 20241125 16:33:39.225000 7 1155 XCSE 20241125 16:33:39.246000 8 1155 XCSE 20241125 16:33:39.248000 10 1155 XCSE 20241125 16:33:39.248000 10 1155 XCSE 20241125 16:33:40.357000 9 1158 XCSE 20241125 16:41:46.272052 100 1158 XCSE 20241125 16:41:46.272107 38 1158 XCSE 20241125 16:41:46.272123 50 1158 XCSE 20241125 16:41:46.272125 12 1158 XCSE 20241125 16:41:46.272145 38 1158 XCSE 20241125 16:41:46.272145 100 1158 XCSE 20241125 16:41:46.287729 50 1158 XCSE 20241125 16:41:46.287751 6 1158 XCSE 20241125 16:41:46.289448 44 1158 XCSE 20241125 16:41:46.315787 24 1159 XCSE 20241125 16:49:58.887701 9 1159 XCSE 20241125 16:49:58.887701 50 1159 XCSE 20241125 16:49:58.903027 50 1159 XCSE 20241125 16:49:58.903190 14 1159 XCSE 20241125 16:49:58.905339 9 1159 XCSE 20241125 16:49:58.906130 2 1159 XCSE 20241125 16:49:58.907828 10 1159 XCSE 20241125 16:49:58.913199 65 1159 XCSE 20241125 16:49:59.389193 179 1159 XCSE 20241125 16:50:14.054799 21 1159 XCSE 20241125 16:50:14.054809 88 1159 XCSE 20241125 16:50:14.054837 38 1159 XCSE 20241125 16:50:14.054847 70 1159 XCSE 20241125 16:50:14.054860 4 1159 XCSE 20241125 16:50:14.054871 26 1159 XCSE 20241125 16:50:14.054871 200 1159 XCSE 20241125 16:50:14.054898 76 1159 XCSE 20241125 16:50:14.054898 38 1159 XCSE 20241125 16:50:14.054927 50 1159 XCSE 20241125 16:50:14.069957 38 1159 XCSE 20241125 16:50:14.069971 74 1159 XCSE 20241125 16:50:14.070216 50 1159 XCSE 20241125 16:50:14.070506 24 1159 XCSE 20241125 16:50:14.070666 50 1159 XCSE 20241125 16:50:14.070733 76 1159 XCSE 20241125 16:50:14.084948 53 1159 XCSE 20241125 16:50:14.084948 57 1159 XCSE 20241125 16:50:14.092858 74 1159 XCSE 20241125 16:50:14.112824 40 1159 XCSE 20241125 16:50:45.079140 29 1159 XCSE 20241125 16:51:15.505268 34 1159 XCSE 20241125 16:51:15.505268 2 1150 XCSE 20241126 9:09:17.978000 34 1150 XCSE 20241126 9:09:39.209000 17 1149 XCSE 20241126 9:22:41.287000 6 1149 XCSE 20241126 9:22:41.287000 3 1149 XCSE 20241126 9:22:41.287000 10 1149 XCSE 20241126 9:22:41.305000 17 1149 XCSE 20241126 9:22:41.310000 10 1149 XCSE 20241126 9:22:41.311000 17 1149 XCSE 20241126 9:22:41.316000 12 1149 XCSE 20241126 9:22:41.328000 32 1150 XCSE 20241126 9:28:25.829000 3 1150 XCSE 20241126 9:28:25.829000 14 1150 XCSE 20241126 9:28:25.829000 12 1150 XCSE 20241126 9:28:25.829000 11 1150 XCSE 20241126 9:28:25.829000 4 1150 XCSE 20241126 9:28:25.867000 37 1148 XCSE 20241126 9:28:26.062000 13 1148 XCSE 20241126 9:30:51.053000 31 1147 XCSE 20241126 9:36:35.266000 11 1149 XCSE 20241126 9:40:02.494000 33 1149 XCSE 20241126 9:40:02.494000 3 1149 XCSE 20241126 9:40:02.494000 7 1149 XCSE 20241126 9:40:52.051000 7 1150 XCSE 20241126 9:45:19.247000 1 1150 XCSE 20241126 9:45:46.501000 27 1149 XCSE 20241126 9:55:19.406000 2 1149 XCSE 20241126 9:55:19.406000 11 1148 XCSE 20241126 9:59:59.918000 24 1153 XCSE 20241126 10:08:05.047000 61 1153 XCSE 20241126 10:08:05.047000 11 1153 XCSE 20241126 10:08:05.073000 11 1153 XCSE 20241126 10:08:05.073000 1 1153 XCSE 20241126 10:08:05.073000 12 1153 XCSE 20241126 10:08:05.095000 11 1153 XCSE 20241126 10:08:05.097000 29 1153 XCSE 20241126 10:16:04.559000 23 1152 XCSE 20241126 10:17:48.407000 22 1152 XCSE 20241126 10:17:49.949000 23 1151 XCSE 20241126 10:17:50.733000 23 1150 XCSE 20241126 10:17:52.877000 22 1149 XCSE 20241126 10:23:16.053000 3 1149 XCSE 20241126 10:25:48.052000 1 1150 XCSE 20241126 10:26:46.102000 12 1150 XCSE 20241126 10:26:46.102000 11 1150 XCSE 20241126 10:26:46.102000 9 1150 XCSE 20241126 10:26:46.102000 7 1150 XCSE 20241126 10:26:46.123000 15 1149 XCSE 20241126 10:36:32.411000 7 1149 XCSE 20241126 10:36:32.411000 7 1149 XCSE 20241126 10:36:32.411000 7 1149 XCSE 20241126 10:36:32.411000 31 1148 XCSE 20241126 10:48:27.650000 7 1149 XCSE 20241126 10:58:15.150000 10 1149 XCSE 20241126 10:58:15.150000 10 1149 XCSE 20241126 10:58:15.150000 1 1149 XCSE 20241126 10:58:15.150000 11 1149 XCSE 20241126 10:58:15.187000 12 1149 XCSE 20241126 10:58:15.188000 31 1150 XCSE 20241126 11:05:30.392000 10 1150 XCSE 20241126 11:05:30.411000 10 1150 XCSE 20241126 11:05:30.415000 22 1148 XCSE 20241126 11:06:42.654000 7 1148 XCSE 20241126 11:06:42.654000 7 1148 XCSE 20241126 11:06:42.654000 3 1148 XCSE 20241126 11:06:42.654000 65 1149 XCSE 20241126 11:19:04.355000 37 1151 XCSE 20241126 11:19:09.521000 29 1151 XCSE 20241126 11:20:26.465000 22 1151 XCSE 20241126 11:20:26.465000 1 1151 XCSE 20241126 11:20:26.474000 16 1151 XCSE 20241126 11:20:26.481000 16 1151 XCSE 20241126 11:20:26.485000 22 1151 XCSE 20241126 11:20:26.485000 16 1151 XCSE 20241126 11:20:26.491000 22 1151 XCSE 20241126 11:20:26.491000 75 1152 XCSE 20241126 11:20:38.498000 14 1152 XCSE 20241126 11:20:38.498000 16 1151 XCSE 20241126 12:01:30.521000 7 1151 XCSE 20241126 12:01:30.521000 8 1151 XCSE 20241126 12:01:30.521000 7 1151 XCSE 20241126 12:01:30.521000 16 1151 XCSE 20241126 12:01:30.546000 16 1151 XCSE 20241126 12:01:30.551000 16 1151 XCSE 20241126 12:01:30.557000 23 1152 XCSE 20241126 12:14:30.172000 5 1153 XCSE 20241126 12:15:46.074000 15 1153 XCSE 20241126 12:15:46.074000 3 1153 XCSE 20241126 12:15:46.074000 3 1153 XCSE 20241126 12:15:46.074000 5 1154 XCSE 20241126 12:15:46.754000 12 1154 XCSE 20241126 12:15:46.754000 36 1154 XCSE 20241126 12:15:46.754000 14 1154 XCSE 20241126 12:15:46.764000 35 1154 XCSE 20241126 12:15:46.764000 11 1154 XCSE 20241126 12:15:46.779000 12 1154 XCSE 20241126 12:15:46.779000 60 1154 XCSE 20241126 12:15:51.691000 19 1154 XCSE 20241126 12:16:10.017000 2 1154 XCSE 20241126 12:21:02.369000 28 1153 XCSE 20241126 12:29:55.485000 10 1153 XCSE 20241126 12:29:55.485000 8 1153 XCSE 20241126 12:29:55.485000 7 1153 XCSE 20241126 12:29:55.485000 8 1153 XCSE 20241126 12:29:55.485000 7 1153 XCSE 20241126 12:29:55.485000 62 1153 XCSE 20241126 12:56:11.612000 8 1153 XCSE 20241126 12:56:11.612000 150 1153 XCSE 20241126 12:56:11.613000 19 1154 XCSE 20241126 12:56:11.661000 67 1153 XCSE 20241126 12:57:26.109000 6 1153 XCSE 20241126 12:57:26.109000 2 1153 XCSE 20241126 12:57:26.110000 68 1153 XCSE 20241126 12:57:26.110000 5 1153 XCSE 20241126 12:57:26.110000 7 1153 XCSE 20241126 12:57:37.052000 7 1153 XCSE 20241126 12:57:43.053000 7 1153 XCSE 20241126 12:57:49.052000 7 1153 XCSE 20241126 12:57:55.052000 1 1153 XCSE 20241126 12:58:01.173000 13 1153 XCSE 20241126 12:58:31.686000 10 1153 XCSE 20241126 12:58:31.690000 12 1153 XCSE 20241126 12:58:31.690000 50 1152 XCSE 20241126 12:58:32.345000 8 1153 XCSE 20241126 13:06:45.271000 10 1153 XCSE 20241126 13:06:45.271000 1 1153 XCSE 20241126 13:06:45.271000 7 1153 XCSE 20241126 13:07:36.055000 7 1153 XCSE 20241126 13:09:06.052000 3 1153 XCSE 20241126 13:10:51.891000 4 1153 XCSE 20241126 13:10:51.891000 3 1153 XCSE 20241126 13:11:35.052000 2 1153 XCSE 20241126 13:11:47.208000 7 1153 XCSE 20241126 13:11:53.640000 8 1153 XCSE 20241126 13:12:44.355000 2 1153 XCSE 20241126 13:14:17.739000 7 1153 XCSE 20241126 13:15:04.386000 7 1153 XCSE 20241126 13:16:16.587000 15 1152 XCSE 20241126 13:17:17.320000 43 1152 XCSE 20241126 13:36:15.997000 3 1152 XCSE 20241126 13:36:16.006000 12 1153 XCSE 20241126 13:55:09.056000 11 1153 XCSE 20241126 13:55:09.056000 76 1153 XCSE 20241126 13:56:06.217000 39 1153 XCSE 20241126 14:01:16.275000 12 1153 XCSE 20241126 14:01:16.311000 7 1153 XCSE 20241126 14:01:16.311000 10 1153 XCSE 20241126 14:01:16.326000 10 1153 XCSE 20241126 14:01:16.358000 27 1153 XCSE 20241126 14:01:16.358000 11 1153 XCSE 20241126 14:01:16.368000 11 1153 XCSE 20241126 14:01:27.899000 12 1153 XCSE 20241126 14:01:30.729000 9 1154 XCSE 20241126 14:06:34.697000 48 1154 XCSE 20241126 14:06:34.697000 14 1154 XCSE 20241126 14:07:18.151000 9 1153 XCSE 20241126 14:10:23.205000 44 1153 XCSE 20241126 14:11:43.232000 9 1153 XCSE 20241126 14:11:43.232000 27 1153 XCSE 20241126 14:11:43.254000 1 1153 XCSE 20241126 14:11:43.254000 36 1152 XCSE 20241126 14:21:31.865000 10 1153 XCSE 20241126 14:26:49.202000 10 1153 XCSE 20241126 14:26:49.202000 11 1153 XCSE 20241126 14:26:49.202000 33 1153 XCSE 20241126 14:26:49.202000 115 1153 XCSE 20241126 14:26:49.202000 54 1153 XCSE 20241126 14:35:14.555000 45 1152 XCSE 20241126 14:45:31.237000 23 1152 XCSE 20241126 14:48:25.513000 1 1152 XCSE 20241126 15:03:00.589000 29 1152 XCSE 20241126 15:03:00.594000 64 1152 XCSE 20241126 15:03:00.595000 16 1151 XCSE 20241126 15:09:14.104000 14 1151 XCSE 20241126 15:09:14.104000 8 1151 XCSE 20241126 15:09:14.104000 4 1153 XCSE 20241126 15:12:43.355000 11 1153 XCSE 20241126 15:12:56.335000 5 1153 XCSE 20241126 15:12:56.368000 3 1153 XCSE 20241126 15:13:00.744000 12 1153 XCSE 20241126 15:17:56.848000 12 1153 XCSE 20241126 15:17:56.848000 11 1153 XCSE 20241126 15:17:56.848000 13 1153 XCSE 20241126 15:17:56.848000 19 1153 XCSE 20241126 15:17:56.848000 12 1153 XCSE 20241126 15:18:06.665000 11 1153 XCSE 20241126 15:18:06.669000 10 1153 XCSE 20241126 15:18:06.675000 6 1153 XCSE 20241126 15:18:06.687000 1 1153 XCSE 20241126 15:18:06.690000 12 1153 XCSE 20241126 15:18:40.150000 12 1153 XCSE 20241126 15:18:40.150000 12 1153 XCSE 20241126 15:18:40.191000 10 1153 XCSE 20241126 15:18:40.191000 11 1153 XCSE 20241126 15:20:06.701000 11 1153 XCSE 20241126 15:20:38.700000 29 1152 XCSE 20241126 15:21:18.926000 2 1151 XCSE 20241126 15:22:22.435000 29 1151 XCSE 20241126 15:22:22.451000 8 1151 XCSE 20241126 15:22:22.451000 37 1150 XCSE 20241126 15:30:05.031000 36 1149 XCSE 20241126 15:34:32.560000 14 1149 XCSE 20241126 15:34:43.266000 1 1149 XCSE 20241126 15:34:43.266000 23 1148 XCSE 20241126 15:40:07.865000 14 1148 XCSE 20241126 15:40:07.865000 8 1148 XCSE 20241126 15:40:07.865000 39 1147 XCSE 20241126 15:51:04.549000 43 1148 XCSE 20241126 15:54:56.251000 7 1148 XCSE 20241126 15:54:56.251000 26 1148 XCSE 20241126 15:55:00.452000 3 1148 XCSE 20241126 15:55:00.452000 14 1148 XCSE 20241126 15:55:00.452000 11 1148 XCSE 20241126 15:55:00.456000 6 1150 XCSE 20241126 15:55:31.139000 9 1151 XCSE 20241126 15:55:31.949000 11 1151 XCSE 20241126 15:55:33.320000 3 1151 XCSE 20241126 15:55:34.759000 11 1151 XCSE 20241126 15:55:44.374000 11 1151 XCSE 20241126 15:55:44.374000 10 1151 XCSE 20241126 15:56:19.374000 2 1151 XCSE 20241126 15:56:19.395000 12 1151 XCSE 20241126 15:57:50.820000 10 1151 XCSE 20241126 15:57:50.841000 12 1151 XCSE 20241126 15:57:50.841000 1 1151 XCSE 20241126 15:57:50.841000 1 1151 XCSE 20241126 15:57:50.862000 10 1151 XCSE 20241126 15:58:28.379000 10 1151 XCSE 20241126 15:58:28.392000 11 1151 XCSE 20241126 15:59:00.038000 10 1151 XCSE 20241126 15:59:00.038000 10 1151 XCSE 20241126 15:59:00.061000 10 1151 XCSE 20241126 15:59:14.355000 11 1151 XCSE 20241126 15:59:23.409000 11 1151 XCSE 20241126 15:59:23.432000 11 1151 XCSE 20241126 15:59:29.355000 11 1151 XCSE 20241126 15:59:29.374000 11 1151 XCSE 20241126 15:59:56.800000 10 1151 XCSE 20241126 15:59:56.800000 10 1151 XCSE 20241126 15:59:56.836000 11 1151 XCSE 20241126 15:59:56.855000 8 1151 XCSE 20241126 15:59:56.857000 1 1151 XCSE 20241126 15:59:56.876000 12 1151 XCSE 20241126 16:00:17.031000 3 1151 XCSE 20241126 16:00:33.509000 3 1151 XCSE 20241126 16:01:30.633000 11 1151 XCSE 20241126 16:03:14.284000 22 1150 XCSE 20241126 16:03:27.296000 13 1150 XCSE 20241126 16:04:07.238000 1 1150 XCSE 20241126 16:04:07.238000 13 1150 XCSE 20241126 16:05:02.850000 16 1150 XCSE 20241126 16:05:02.850000 22 1149 XCSE 20241126 16:09:23.214000 7 1149 XCSE 20241126 16:09:23.214000 8 1149 XCSE 20241126 16:09:23.214000 7 1149 XCSE 20241126 16:09:23.214000 7 1149 XCSE 20241126 16:09:23.214000 7 1149 XCSE 20241126 16:09:23.214000 7 1149 XCSE 20241126 16:09:23.214000 14 1148 XCSE 20241126 16:09:58.077000 12 1149 XCSE 20241126 16:14:52.800000 9 1149 XCSE 20241126 16:14:55.294000 10 1149 XCSE 20241126 16:15:12.027000 13 1149 XCSE 20241126 16:16:46.819000 44 1148 XCSE 20241126 16:17:59.148000 7 1148 XCSE 20241126 16:17:59.148000 10 1148 XCSE 20241126 16:20:18.651000 11 1148 XCSE 20241126 16:20:18.665000 24 1148 XCSE 20241126 16:20:25.114000 12 1148 XCSE 20241126 16:20:50.071000 20 1148 XCSE 20241126 16:20:54.000000 4 1148 XCSE 20241126 16:20:54.990000 10 1148 XCSE 20241126 16:21:40.650000 12 1148 XCSE 20241126 16:21:40.650000 11 1148 XCSE 20241126 16:21:40.650000 8 1148 XCSE 20241126 16:21:40.650000 7 1148 XCSE 20241126 16:21:59.053000 4 1148 XCSE 20241126 16:22:27.418000 3 1148 XCSE 20241126 16:22:27.418000 8 1148 XCSE 20241126 16:22:46.109000 22 1148 XCSE 20241126 16:22:46.109000 7 1149 XCSE 20241126 16:23:53.478000 7 1149 XCSE 20241126 16:25:11.052000 29 1147 XCSE 20241126 16:27:08.118000 7 1147 XCSE 20241126 16:27:08.118000 7 1147 XCSE 20241126 16:27:08.118000 11 1147 XCSE 20241126 16:37:45.990748 20 1147 XCSE 20241126 16:37:45.994718 52 1147 XCSE 20241126 16:37:47.103993 55 1147 XCSE 20241126 16:37:48.171824 8 1147 XCSE 20241126 16:40:12.298998 105 1148 XCSE 20241126 16:46:41.043737 8 1145 XCSE 20241127 9:03:22.256000 8 1145 XCSE 20241127 9:03:47.783000 8 1145 XCSE 20241127 9:04:14.923000 8 1145 XCSE 20241127 9:04:42.833000 8 1145 XCSE 20241127 9:05:02.005000 13 1145 XCSE 20241127 9:10:11.607000 9 1145 XCSE 20241127 9:10:11.625000 8 1145 XCSE 20241127 9:10:11.643000 9 1145 XCSE 20241127 9:10:11.662000 38 1143 XCSE 20241127 9:10:29.430000 30 1142 XCSE 20241127 9:10:29.448000 30 1140 XCSE 20241127 9:10:52.802000 8 1139 XCSE 20241127 9:10:53.737000 11 1138 XCSE 20241127 9:12:51.517000 4 1138 XCSE 20241127 9:12:51.531000 4 1138 XCSE 20241127 9:12:51.531000 8 1138 XCSE 20241127 9:13:19.224000 13 1140 XCSE 20241127 9:25:34.504000 4 1140 XCSE 20241127 9:25:34.504000 1 1140 XCSE 20241127 9:25:37.042000 30 1139 XCSE 20241127 9:25:42.491000 30 1138 XCSE 20241127 9:29:03.383000 17 1137 XCSE 20241127 9:29:55.940000 5 1137 XCSE 20241127 9:29:55.940000 23 1138 XCSE 20241127 9:35:20.054000 22 1137 XCSE 20241127 9:36:06.482000 15 1136 XCSE 20241127 9:38:14.513000 15 1135 XCSE 20241127 9:44:10.530000 8 1135 XCSE 20241127 9:44:10.530000 23 1134 XCSE 20241127 9:44:10.569000 24 1137 XCSE 20241127 9:54:41.155000 15 1136 XCSE 20241127 9:59:39.053000 7 1136 XCSE 20241127 9:59:39.053000 15 1136 XCSE 20241127 10:01:43.283000 15 1140 XCSE 20241127 10:11:18.035000 15 1140 XCSE 20241127 10:13:36.650000 15 1139 XCSE 20241127 10:22:39.638000 7 1139 XCSE 20241127 10:22:39.638000 16 1138 XCSE 20241127 10:24:20.657000 6 1141 XCSE 20241127 10:28:51.567000 8 1141 XCSE 20241127 10:28:51.567000 1 1141 XCSE 20241127 10:28:51.567000 1 1141 XCSE 20241127 10:28:51.567000 14 1141 XCSE 20241127 10:28:51.567000 15 1140 XCSE 20241127 10:31:11.672000 15 1139 XCSE 20241127 10:31:27.732000 23 1138 XCSE 20241127 10:34:15.922000 8 1138 XCSE 20241127 10:34:15.922000 8 1138 XCSE 20241127 10:36:27.165000 6 1138 XCSE 20241127 10:36:27.165000 8 1138 XCSE 20241127 10:36:27.180000 8 1138 XCSE 20241127 10:36:27.192000 8 1138 XCSE 20241127 10:36:27.202000 8 1138 XCSE 20241127 10:36:33.589000 8 1138 XCSE 20241127 10:36:41.338000 30 1136 XCSE 20241127 10:44:14.106000 30 1138 XCSE 20241127 10:58:11.576000 50 1138 XCSE 20241127 10:58:11.594000 50 1140 XCSE 20241127 11:02:05.278000 19 1140 XCSE 20241127 11:10:35.868000 7 1140 XCSE 20241127 11:10:35.868000 15 1140 XCSE 20241127 11:10:35.868000 19 1140 XCSE 20241127 11:10:35.875000 15 1140 XCSE 20241127 11:10:35.875000 19 1140 XCSE 20241127 11:10:35.882000 15 1140 XCSE 20241127 11:10:35.882000 8 1140 XCSE 20241127 11:10:35.887000 15 1140 XCSE 20241127 11:10:35.887000 19 1140 XCSE 20241127 11:10:35.889000 15 1140 XCSE 20241127 11:10:35.889000 8 1140 XCSE 20241127 11:10:35.899000 8 1140 XCSE 20241127 11:10:35.910000 9 1140 XCSE 20241127 11:10:35.922000 23 1140 XCSE 20241127 11:16:32.338000 50 1140 XCSE 20241127 11:16:32.339000 9 1140 XCSE 20241127 11:16:32.362000 8 1140 XCSE 20241127 11:16:32.374000 22 1139 XCSE 20241127 11:23:59.244000 9 1139 XCSE 20241127 11:36:21.027000 8 1139 XCSE 20241127 11:36:21.027000 9 1139 XCSE 20241127 11:36:21.039000 8 1139 XCSE 20241127 11:36:21.039000 8 1139 XCSE 20241127 11:36:21.051000 8 1139 XCSE 20241127 11:36:21.062000 8 1139 XCSE 20241127 11:36:42.907000 8 1139 XCSE 20241127 11:36:42.907000 8 1139 XCSE 20241127 11:36:42.923000 8 1139 XCSE 20241127 11:36:42.945000 9 1139 XCSE 20241127 11:36:42.959000 37 1138 XCSE 20241127 11:43:47.601000 14 1138 XCSE 20241127 11:43:47.626000 14 1138 XCSE 20241127 11:43:47.630000 10 1139 XCSE 20241127 11:46:57.797000 20 1139 XCSE 20241127 11:46:57.797000 70 1138 XCSE 20241127 11:46:57.831000 8 1139 XCSE 20241127 11:53:10.907000 1 1139 XCSE 20241127 11:53:10.907000 9 1139 XCSE 20241127 11:53:10.943000 9 1139 XCSE 20241127 11:53:10.943000 8 1139 XCSE 20241127 11:53:10.962000 8 1139 XCSE 20241127 11:53:10.980000 9 1139 XCSE 20241127 11:53:10.999000 9 1139 XCSE 20241127 11:53:11.017000 45 1139 XCSE 20241127 11:54:44.718000 9 1139 XCSE 20241127 12:02:22.730000 9 1139 XCSE 20241127 12:02:22.745000 9 1139 XCSE 20241127 12:02:32.804000 23 1138 XCSE 20241127 12:08:01.963000 8 1138 XCSE 20241127 12:08:44.750000 9 1138 XCSE 20241127 12:08:44.764000 16 1137 XCSE 20241127 12:13:00.076000 8 1137 XCSE 20241127 12:13:00.076000 7 1137 XCSE 20241127 12:13:00.076000 8 1137 XCSE 20241127 12:13:00.076000 50 1138 XCSE 20241127 12:13:00.077000 13 1138 XCSE 20241127 12:13:00.077000 24 1138 XCSE 20241127 12:13:00.077000 6 1138 XCSE 20241127 12:13:00.077000 8 1138 XCSE 20241127 12:13:13.259000 5 1138 XCSE 20241127 12:13:29.256000 3 1138 XCSE 20241127 12:13:29.256000 8 1138 XCSE 20241127 12:13:44.255000 8 1138 XCSE 20241127 12:13:58.268000 8 1138 XCSE 20241127 12:14:51.741000 7 1138 XCSE 20241127 12:16:20.255000 1 1138 XCSE 20241127 12:16:20.255000 36 1136 XCSE 20241127 12:17:23.104000 7 1136 XCSE 20241127 12:17:23.104000 4 1136 XCSE 20241127 12:17:23.104000 3 1136 XCSE 20241127 12:17:23.106000 40 1136 XCSE 20241127 12:17:23.106000 4 1136 XCSE 20241127 12:17:23.598000 39 1136 XCSE 20241127 12:18:02.092000 31 1137 XCSE 20241127 12:31:16.178000 15 1137 XCSE 20241127 12:31:16.178000 5 1137 XCSE 20241127 12:31:16.178000 44 1136 XCSE 20241127 12:31:16.195000 22 1138 XCSE 20241127 12:42:41.784000 38 1140 XCSE 20241127 13:05:23.292000 8 1140 XCSE 20241127 13:05:23.292000 11 1140 XCSE 20241127 13:08:47.375000 8 1143 XCSE 20241127 13:23:27.804000 1 1144 XCSE 20241127 13:48:13.991000 9 1144 XCSE 20241127 13:48:13.991000 13 1144 XCSE 20241127 13:48:13.991000 15 1144 XCSE 20241127 13:48:13.999000 10 1144 XCSE 20241127 13:54:41.277000 24 1143 XCSE 20241127 13:59:04.458000 7 1143 XCSE 20241127 13:59:04.458000 8 1143 XCSE 20241127 13:59:04.458000 8 1143 XCSE 20241127 14:01:04.010000 1 1143 XCSE 20241127 14:01:04.010000 6 1142 XCSE 20241127 14:14:39.816000 1 1142 XCSE 20241127 14:14:39.816000 3 1142 XCSE 20241127 14:14:39.816000 1 1142 XCSE 20241127 14:17:04.127000 1 1142 XCSE 20241127 14:17:04.127000 4 1144 XCSE 20241127 14:25:02.775000 9 1144 XCSE 20241127 14:25:02.775000 1 1144 XCSE 20241127 14:25:02.775000 12 1144 XCSE 20241127 14:25:02.775000 6 1144 XCSE 20241127 14:25:02.775000 10 1144 XCSE 20241127 14:25:02.787000 10 1144 XCSE 20241127 14:25:02.798000 8 1144 XCSE 20241127 14:25:02.807000 9 1144 XCSE 20241127 14:25:02.817000 14 1143 XCSE 20241127 14:26:23.065000 9 1143 XCSE 20241127 14:27:35.375000 7 1143 XCSE 20241127 14:27:35.375000 22 1145 XCSE 20241127 14:45:34.642000 8 1145 XCSE 20241127 14:45:34.642000 7 1145 XCSE 20241127 14:45:34.642000 7 1145 XCSE 20241127 14:45:34.642000 7 1145 XCSE 20241127 14:45:34.642000 8 1145 XCSE 20241127 14:58:03.075000 8 1145 XCSE 20241127 14:58:03.089000 8 1145 XCSE 20241127 14:58:05.582000 1 1145 XCSE 20241127 14:58:06.688000 38 1145 XCSE 20241127 15:03:36.358000 37 1144 XCSE 20241127 15:04:30.627000 30 1143 XCSE 20241127 15:06:23.847000 8 1143 XCSE 20241127 15:06:26.803000 8 1144 XCSE 20241127 15:06:51.207000 46 1144 XCSE 20241127 15:19:25.795000 64 1145 XCSE 20241127 15:26:50.226000 1 1145 XCSE 20241127 15:26:50.226000 1 1145 XCSE 20241127 15:26:50.226000 4 1145 XCSE 20241127 15:26:50.226000 2 1145 XCSE 20241127 15:26:50.226000 62 1145 XCSE 20241127 15:26:50.226000 23 1145 XCSE 20241127 15:30:03.583000 3 1146 XCSE 20241127 15:30:53.802000 6 1147 XCSE 20241127 15:38:21.536000 9 1147 XCSE 20241127 15:38:21.536000 2 1147 XCSE 20241127 15:38:21.567000 10 1147 XCSE 20241127 15:38:29.578000 2 1147 XCSE 20241127 15:38:29.607000 8 1147 XCSE 20241127 15:38:31.739000 17 1148 XCSE 20241127 15:40:13.549000 8 1148 XCSE 20241127 15:40:13.549000 8 1148 XCSE 20241127 15:40:13.549000 2 1148 XCSE 20241127 15:40:13.593000 6 1148 XCSE 20241127 15:41:27.548000 2 1148 XCSE 20241127 15:41:27.555000 4 1148 XCSE 20241127 15:41:27.555000 10 1148 XCSE 20241127 15:44:03.145000 28 1148 XCSE 20241127 15:44:03.145000 7 1148 XCSE 20241127 15:44:03.145000 13 1148 XCSE 20241127 15:46:35.573000 9 1148 XCSE 20241127 15:46:35.573000 1 1148 XCSE 20241127 15:46:35.573000 8 1148 XCSE 20241127 15:46:35.573000 9 1148 XCSE 20241127 15:46:35.595000 9 1148 XCSE 20241127 15:46:36.098000 9 1148 XCSE 20241127 15:46:38.201000 8 1148 XCSE 20241127 15:46:38.220000 2 1148 XCSE 20241127 15:46:38.229000 4 1148 XCSE 20241127 15:46:55.126000 8 1148 XCSE 20241127 15:46:57.804000 12 1149 XCSE 20241127 15:47:22.569000 1 1149 XCSE 20241127 15:47:22.569000 7 1149 XCSE 20241127 15:47:22.569000 13 1149 XCSE 20241127 15:47:22.570000 26 1149 XCSE 20241127 15:47:22.580000 18 1149 XCSE 20241127 15:47:22.584000 8 1149 XCSE 20241127 15:47:22.588000 10 1149 XCSE 20241127 15:47:22.589000 10 1147 XCSE 20241127 15:48:23.075000 20 1147 XCSE 20241127 15:48:23.075000 8 1147 XCSE 20241127 15:48:23.164000 5 1148 XCSE 20241127 15:51:49.596000 8 1148 XCSE 20241127 15:51:49.596000 1 1148 XCSE 20241127 15:51:49.596000 7 1148 XCSE 20241127 15:51:49.596000 6 1148 XCSE 20241127 15:51:49.596000 2 1148 XCSE 20241127 15:51:49.625000 4 1149 XCSE 20241127 15:53:46.597000 8 1149 XCSE 20241127 15:53:46.597000 5 1149 XCSE 20241127 15:53:46.597000 1 1149 XCSE 20241127 15:53:46.597000 17 1149 XCSE 20241127 15:53:46.607000 8 1149 XCSE 20241127 15:53:46.611000 8 1149 XCSE 20241127 15:53:46.616000 8 1149 XCSE 20241127 15:53:46.621000 9 1149 XCSE 20241127 15:53:46.634000 2 1149 XCSE 20241127 15:53:46.636000 9 1149 XCSE 20241127 15:54:16.461000 9 1149 XCSE 20241127 15:54:16.724000 2 1149 XCSE 20241127 15:54:16.752000 9 1149 XCSE 20241127 15:54:27.659000 3 1149 XCSE 20241127 15:54:27.690000 9 1149 XCSE 20241127 15:54:27.697000 8 1149 XCSE 20241127 15:54:27.712000 3 1149 XCSE 20241127 15:54:27.859000 9 1149 XCSE 20241127 15:55:01.055000 1 1149 XCSE 20241127 15:59:06.693000 73 1150 XCSE 20241127 15:59:53.625000 2 1150 XCSE 20241127 15:59:53.625000 9 1150 XCSE 20241127 15:59:53.625000 9 1150 XCSE 20241127 15:59:53.625000 1 1150 XCSE 20241127 15:59:53.625000 9 1150 XCSE 20241127 15:59:53.663000 9 1150 XCSE 20241127 15:59:53.681000 8 1150 XCSE 20241127 15:59:53.697000 9 1150 XCSE 20241127 15:59:53.716000 9 1151 XCSE 20241127 16:01:02.626000 14 1151 XCSE 20241127 16:01:02.626000 18 1151 XCSE 20241127 16:01:02.642000 9 1151 XCSE 20241127 16:01:02.644000 18 1151 XCSE 20241127 16:01:02.652000 9 1151 XCSE 20241127 16:01:02.664000 9 1151 XCSE 20241127 16:01:02.664000 9 1151 XCSE 20241127 16:01:02.690000 8 1151 XCSE 20241127 16:01:02.701000 53 1150 XCSE 20241127 16:03:06.258000 51 1150 XCSE 20241127 16:03:57.644000 53 1150 XCSE 20241127 16:04:01.929000 42 1150 XCSE 20241127 16:05:47.451000 4 1150 XCSE 20241127 16:05:47.451000 17 1150 XCSE 20241127 16:05:47.956000 16 1150 XCSE 20241127 16:05:47.956000 17 1150 XCSE 20241127 16:05:47.961000 16 1150 XCSE 20241127 16:05:47.961000 45 1152 XCSE 20241127 16:10:25.158000 16 1153 XCSE 20241127 16:12:29.121000 43 1153 XCSE 20241127 16:12:29.121000 29 1153 XCSE 20241127 16:12:46.561000 30 1153 XCSE 20241127 16:13:04.020000 4 1153 XCSE 20241127 16:13:13.938000 25 1153 XCSE 20241127 16:13:13.938000 11 1153 XCSE 20241127 16:16:31.277000 8 1153 XCSE 20241127 16:16:31.277000 12 1153 XCSE 20241127 16:16:31.277000 29 1152 XCSE 20241127 16:16:34.586000 8 1153 XCSE 20241127 16:20:13.639000 9 1153 XCSE 20241127 16:20:47.935000 23 1153 XCSE 20241127 16:22:19.461000 22 1153 XCSE 20241127 16:24:12.410000 15 1153 XCSE 20241127 16:25:00.286000 13 1153 XCSE 20241127 16:25:00.286000 765 1153 XCSE 20241127 16:25:36.701308 35 1155 XCSE 20241128 9:15:18.560000 5 1162 XCSE 20241128 9:15:43.283000 35 1162 XCSE 20241128 9:21:40.004000 6 1162 XCSE 20241128 9:21:40.004000 11 1162 XCSE 20241128 9:21:40.025000 29 1164 XCSE 20241128 9:38:51.255000 9 1163 XCSE 20241128 9:40:51.956000 20 1163 XCSE 20241128 9:42:51.753000 9 1163 XCSE 20241128 9:42:51.753000 31 1162 XCSE 20241128 9:43:00.039000 29 1161 XCSE 20241128 9:43:54.282000 29 1160 XCSE 20241128 9:46:22.739000 15 1160 XCSE 20241128 9:46:22.782000 1 1159 XCSE 20241128 9:50:39.226000 24 1161 XCSE 20241128 9:51:47.106000 7 1161 XCSE 20241128 9:51:47.106000 4 1160 XCSE 20241128 9:57:43.602000 23 1162 XCSE 20241128 10:05:55.367000 2 1163 XCSE 20241128 10:06:13.316000 4 1163 XCSE 20241128 10:06:13.316000 10 1163 XCSE 20241128 10:06:13.316000 12 1163 XCSE 20241128 10:06:13.316000 6 1163 XCSE 20241128 10:06:13.316000 1 1163 XCSE 20241128 10:06:13.316000 12 1163 XCSE 20241128 10:06:13.316000 9 1163 XCSE 20241128 10:06:13.337000 1 1163 XCSE 20241128 10:06:13.358000 22 1162 XCSE 20241128 10:09:50.015000 22 1161 XCSE 20241128 10:11:53.926000 4 1160 XCSE 20241128 10:17:42.088000 1 1162 XCSE 20241128 10:27:04.729000 10 1161 XCSE 20241128 10:30:37.205000 16 1160 XCSE 20241128 10:34:57.538000 6 1160 XCSE 20241128 10:45:03.140000 3 1160 XCSE 20241128 10:45:03.140000 4 1160 XCSE 20241128 10:56:59.892000 9 1160 XCSE 20241128 10:56:59.892000 7 1160 XCSE 20241128 10:56:59.892000 2 1160 XCSE 20241128 10:56:59.892000 7 1160 XCSE 20241128 10:56:59.892000 31 1159 XCSE 20241128 10:57:24.279000 13 1159 XCSE 20241128 10:58:53.473000 22 1159 XCSE 20241128 10:59:52.006000 13 1159 XCSE 20241128 11:03:53.263000 6 1159 XCSE 20241128 11:03:55.921000 4 1160 XCSE 20241128 11:16:04.759000 15 1160 XCSE 20241128 11:16:04.759000 51 1160 XCSE 20241128 11:16:04.759000 4 1160 XCSE 20241128 11:16:04.759000 5 1160 XCSE 20241128 11:16:04.780000 7 1160 XCSE 20241128 11:16:04.780000 10 1160 XCSE 20241128 11:16:04.784000 11 1160 XCSE 20241128 11:16:04.796000 12 1160 XCSE 20241128 11:16:04.796000 10 1160 XCSE 20241128 11:16:06.845000 10 1160 XCSE 20241128 11:16:06.845000 20 1160 XCSE 20241128 11:16:07.984000 11 1160 XCSE 20241128 11:16:08.004000 6 1160 XCSE 20241128 11:16:08.006000 3 1160 XCSE 20241128 11:16:08.026000 16 1160 XCSE 20241128 11:16:08.057000 5 1160 XCSE 20241128 11:16:08.078000 1 1160 XCSE 20241128 11:16:08.099000 9 1160 XCSE 20241128 11:16:08.128000 5 1160 XCSE 20241128 11:16:08.149000 3 1160 XCSE 20241128 11:16:08.171000 14 1159 XCSE 20241128 11:16:08.352000 32 1159 XCSE 20241128 11:16:17.260000 14 1159 XCSE 20241128 11:16:17.260000 44 1158 XCSE 20241128 11:17:12.189000 25 1158 XCSE 20241128 11:20:20.767000 8 1158 XCSE 20241128 11:20:20.767000 10 1158 XCSE 20241128 11:20:20.770000 10 1158 XCSE 20241128 11:20:20.770000 10 1158 XCSE 20241128 11:20:20.770000 12 1158 XCSE 20241128 11:20:20.791000 10 1158 XCSE 20241128 11:20:20.802000 11 1158 XCSE 20241128 11:20:25.607000 8 1158 XCSE 20241128 11:20:25.607000 1 1157 XCSE 20241128 11:24:00.515000 11 1157 XCSE 20241128 11:24:47.514000 11 1157 XCSE 20241128 11:26:13.832000 3 1157 XCSE 20241128 11:26:13.832000 9 1157 XCSE 20241128 11:26:13.834000 14 1157 XCSE 20241128 11:26:13.834000 23 1156 XCSE 20241128 11:27:24.260000 8 1156 XCSE 20241128 11:27:24.260000 29 1155 XCSE 20241128 11:36:17.098000 10 1157 XCSE 20241128 11:36:21.831000 4 1157 XCSE 20241128 11:36:21.835000 31 1156 XCSE 20241128 11:36:21.904000 31 1156 XCSE 20241128 11:36:21.962000 19 1155 XCSE 20241128 11:52:04.100000 12 1155 XCSE 20241128 11:52:04.100000 4 1156 XCSE 20241128 12:05:21.204000 6 1156 XCSE 20241128 12:05:21.204000 10 1156 XCSE 20241128 12:05:21.222000 10 1156 XCSE 20241128 12:05:21.222000 11 1156 XCSE 20241128 12:05:21.227000 8 1157 XCSE 20241128 12:08:01.977000 5 1157 XCSE 20241128 12:08:01.977000 2 1157 XCSE 20241128 12:08:01.977000 4 1157 XCSE 20241128 12:08:01.977000 5 1157 XCSE 20241128 12:08:01.977000 4 1157 XCSE 20241128 12:08:01.977000 6 1157 XCSE 20241128 12:08:01.977000 3 1157 XCSE 20241128 12:08:01.977000 2 1157 XCSE 20241128 12:08:01.977000 13 1157 XCSE 20241128 12:08:01.977000 11 1157 XCSE 20241128 12:08:02.000000 12 1157 XCSE 20241128 12:08:02.000000 12 1157 XCSE 20241128 12:08:02.000000 31 1156 XCSE 20241128 12:08:02.010000 29 1156 XCSE 20241128 12:08:02.077000 29 1155 XCSE 20241128 12:12:09.578000 30 1154 XCSE 20241128 12:15:29.221000 7 1154 XCSE 20241128 12:15:29.221000 1 1154 XCSE 20241128 12:15:29.221000 10 1155 XCSE 20241128 12:15:29.240000 11 1155 XCSE 20241128 12:15:29.240000 11 1155 XCSE 20241128 12:15:29.242000 14 1155 XCSE 20241128 12:15:29.242000 25 1155 XCSE 20241128 12:15:29.245000 36 1153 XCSE 20241128 12:31:55.032000 8 1153 XCSE 20241128 12:31:55.032000 12 1154 XCSE 20241128 12:31:55.048000 12 1154 XCSE 20241128 12:31:55.048000 12 1154 XCSE 20241128 12:31:55.048000 13 1154 XCSE 20241128 12:31:55.054000 13 1154 XCSE 20241128 12:31:55.056000 6 1156 XCSE 20241128 12:31:55.141000 4 1156 XCSE 20241128 12:31:55.141000 31 1156 XCSE 20241128 12:31:55.141000 10 1156 XCSE 20241128 12:31:55.159000 8 1155 XCSE 20241128 12:33:39.515000 35 1155 XCSE 20241128 12:33:39.515000 53 1156 XCSE 20241128 12:36:00.710000 53 1156 XCSE 20241128 12:36:00.777000 46 1156 XCSE 20241128 12:42:59.755000 46 1155 XCSE 20241128 12:47:51.200000 19 1155 XCSE 20241128 13:24:48.852000 30 1156 XCSE 20241128 13:32:39.858000 7 1156 XCSE 20241128 13:32:39.858000 1000 1154 XCSE 20241128 13:32:39.858875 6 1158 XCSE 20241128 13:35:49.594000 6 1158 XCSE 20241128 13:35:49.594000 38 1158 XCSE 20241128 13:35:49.594000 13 1158 XCSE 20241128 13:35:49.594000 13 1158 XCSE 20241128 13:35:49.594000 25 1158 XCSE 20241128 13:35:49.594000 2 1157 XCSE 20241128 13:35:49.609000 3 1157 XCSE 20241128 13:35:49.609000 8 1157 XCSE 20241128 13:35:49.612000 13 1157 XCSE 20241128 13:35:49.614000 13 1157 XCSE 20241128 13:35:49.624000 5 1157 XCSE 20241128 13:35:49.624000 8 1157 XCSE 20241128 13:35:49.624000 6 1157 XCSE 20241128 13:35:49.624000 7 1157 XCSE 20241128 13:35:49.643000 1 1157 XCSE 20241128 13:35:49.643000 31 1157 XCSE 20241128 13:35:49.649000 8 1157 XCSE 20241128 13:35:49.649000 30 1156 XCSE 20241128 13:36:17.107000 2 1155 XCSE 20241128 13:43:55.678000 57 1157 XCSE 20241128 14:07:39.087000 50 1156 XCSE 20241128 14:09:32.874000 17 1155 XCSE 20241128 14:12:33.719000 29 1155 XCSE 20241128 14:12:33.719000 19 1155 XCSE 20241128 14:21:06.261000 27 1155 XCSE 20241128 14:21:15.717000 19 1155 XCSE 20241128 14:21:15.717000 60 1155 XCSE 20241128 14:21:15.737000 3 1155 XCSE 20241128 14:21:15.743000 27 1155 XCSE 20241128 14:21:15.744000 20 1155 XCSE 20241128 14:21:15.756000 14 1155 XCSE 20241128 14:21:15.776000 12 1155 XCSE 20241128 14:21:16.244000 11 1155 XCSE 20241128 14:21:16.246000 11 1155 XCSE 20241128 14:21:29.879000 8 1155 XCSE 20241128 14:21:41.830000 8 1155 XCSE 20241128 14:21:54.225000 8 1155 XCSE 20241128 14:22:05.458000 2 1155 XCSE 20241128 14:22:25.257000 6 1155 XCSE 20241128 14:22:25.257000 8 1155 XCSE 20241128 14:26:39.227000 9 1154 XCSE 20241128 14:29:54.507000 7 1154 XCSE 20241128 14:29:54.507000 7 1154 XCSE 20241128 14:29:54.507000 15 1153 XCSE 20241128 14:31:14.759000 8 1153 XCSE 20241128 14:31:14.759000 38 1154 XCSE 20241128 14:38:29.501000 45 1154 XCSE 20241128 14:50:10.045000 7 1154 XCSE 20241128 14:50:10.045000 43 1153 XCSE 20241128 14:50:10.410000 1 1156 XCSE 20241128 15:09:51.470000 43 1157 XCSE 20241128 15:19:29.333000 44 1157 XCSE 20241128 15:19:29.373000 44 1156 XCSE 20241128 15:24:31.171000 7 1156 XCSE 20241128 15:24:31.171000 8 1155 XCSE 20241128 15:34:38.108000 43 1155 XCSE 20241128 15:34:38.108000 7 1155 XCSE 20241128 15:34:38.108000 7 1155 XCSE 20241128 15:34:38.108000 64 1155 XCSE 20241128 15:34:38.110000 5 1154 XCSE 20241128 15:36:04.507000 26 1154 XCSE 20241128 15:40:14.506000 3 1154 XCSE 20241128 15:41:54.507000 29 1156 XCSE 20241128 16:00:14.070000 7 1156 XCSE 20241128 16:00:14.070000 7 1156 XCSE 20241128 16:00:14.070000 42 1156 XCSE 20241128 16:00:14.071000 27 1156 XCSE 20241128 16:03:29.645000 2 1156 XCSE 20241128 16:03:29.645000 1 1157 XCSE 20241128 16:16:54.508000 2 1157 XCSE 20241128 16:16:54.508000 13 1157 XCSE 20241128 16:16:54.510000 15 1157 XCSE 20241128 16:16:54.531000 21 1157 XCSE 20241128 16:16:54.531000 58 1158 XCSE 20241128 16:18:01.766000 12 1159 XCSE 20241128 16:18:02.074000 12 1159 XCSE 20241128 16:18:02.074000 12 1159 XCSE 20241128 16:18:02.074000 23 1158 XCSE 20241128 16:19:28.024000 30 1158 XCSE 20241128 16:20:24.801000 23 1158 XCSE 20241128 16:20:24.801000 11 1160 XCSE 20241128 16:28:13.083000 18 1160 XCSE 20241128 16:28:13.083000 29 1160 XCSE 20241128 16:28:57.949000 100 1161 XCSE 20241128 16:35:24.318545 50 1161 XCSE 20241128 16:35:24.318584 36 1161 XCSE 20241128 16:35:24.318603 7 1161 XCSE 20241128 16:35:24.318620 7 1161 XCSE 20241128 16:35:24.318641 72 1161 XCSE 20241128 16:35:24.334188 14 1162 XCSE 20241129 9:02:46.036000 19 1162 XCSE 20241129 9:02:46.036000 33 1161 XCSE 20241129 9:08:20.723000 35 1160 XCSE 20241129 9:08:23.498000 18 1161 XCSE 20241129 9:20:54.652000 5 1161 XCSE 20241129 9:20:54.652000 12 1161 XCSE 20241129 9:20:54.670000 1 1161 XCSE 20241129 9:20:54.672000 27 1162 XCSE 20241129 9:20:57.798000 34 1160 XCSE 20241129 9:21:08.560000 22 1159 XCSE 20241129 9:21:09.553000 4 1159 XCSE 20241129 9:21:09.553000 17 1158 XCSE 20241129 9:22:07.636000 9 1157 XCSE 20241129 9:29:49.037000 9 1157 XCSE 20241129 9:29:49.037000 9 1156 XCSE 20241129 9:41:39.004000 8 1156 XCSE 20241129 9:41:39.004000 11 1158 XCSE 20241129 9:55:12.858000 11 1158 XCSE 20241129 9:55:12.861000 10 1158 XCSE 20241129 9:55:18.646000 35 1158 XCSE 20241129 9:55:18.646000 10 1158 XCSE 20241129 9:55:18.646000 11 1158 XCSE 20241129 9:55:18.646000 11 1158 XCSE 20241129 9:55:18.673000 11 1158 XCSE 20241129 9:55:18.673000 26 1157 XCSE 20241129 9:56:33.105000 2 1157 XCSE 20241129 9:56:33.110000 6 1156 XCSE 20241129 9:59:50.035000 19 1156 XCSE 20241129 9:59:50.035000 8 1156 XCSE 20241129 9:59:50.035000 17 1156 XCSE 20241129 10:05:01.056000 12 1156 XCSE 20241129 10:05:51.605000 5 1156 XCSE 20241129 10:05:51.605000 11 1156 XCSE 20241129 10:05:51.620000 10 1156 XCSE 20241129 10:10:31.093000 11 1156 XCSE 20241129 10:10:31.093000 10 1157 XCSE 20241129 10:11:33.988000 4 1157 XCSE 20241129 10:11:33.988000 11 1157 XCSE 20241129 10:11:33.988000 10 1157 XCSE 20241129 10:11:33.988000 17 1155 XCSE 20241129 10:12:23.835000 8 1155 XCSE 20241129 10:12:23.835000 27 1154 XCSE 20241129 10:17:36.199000 1 1154 XCSE 20241129 10:22:43.312000 12 1154 XCSE 20241129 10:22:43.315000 11 1154 XCSE 20241129 10:22:43.316000 11 1154 XCSE 20241129 10:22:52.534000 25 1155 XCSE 20241129 10:52:21.612000 5 1155 XCSE 20241129 10:52:21.612000 1 1155 XCSE 20241129 10:52:21.612000 2 1155 XCSE 20241129 10:52:21.612000 10 1155 XCSE 20241129 10:52:22.397000 73 1156 XCSE 20241129 10:52:22.439000 9 1156 XCSE 20241129 10:57:59.310000 34 1154 XCSE 20241129 11:00:17.097000 14 1153 XCSE 20241129 11:04:51.937000 36 1155 XCSE 20241129 11:12:18.963000 25 1155 XCSE 20241129 11:25:59.301000 8 1155 XCSE 20241129 11:25:59.301000 8 1155 XCSE 20241129 11:25:59.301000 11 1155 XCSE 20241129 11:25:59.320000 17 1155 XCSE 20241129 11:31:12.622000 8 1155 XCSE 20241129 11:31:12.622000 12 1154 XCSE 20241129 11:38:09.442000 6 1154 XCSE 20241129 11:38:09.442000 9 1154 XCSE 20241129 11:38:14.023000 1 1155 XCSE 20241129 12:07:09.916000 8 1155 XCSE 20241129 12:07:09.916000 33 1157 XCSE 20241129 12:24:25.311000 17 1157 XCSE 20241129 12:46:36.102000 1 1157 XCSE 20241129 12:46:36.102000 7 1157 XCSE 20241129 12:49:40.444000 8 1157 XCSE 20241129 12:49:40.444000 9 1157 XCSE 20241129 12:49:40.444000 9 1157 XCSE 20241129 12:49:40.444000 1 1157 XCSE 20241129 13:03:35.337000 25 1157 XCSE 20241129 13:14:21.406000 8 1157 XCSE 20241129 13:14:21.406000 9 1156 XCSE 20241129 13:15:11.320000 12 1157 XCSE 20241129 13:22:16.986000 10 1157 XCSE 20241129 13:22:17.001000 17 1155 XCSE 20241129 13:23:23.410000 17 1155 XCSE 20241129 13:23:23.410000 38 1154 XCSE 20241129 13:26:40.236000 1 1154 XCSE 20241129 13:26:40.236000 11 1154 XCSE 20241129 13:26:40.236000 32 1154 XCSE 20241129 13:26:40.602000 9 1154 XCSE 20241129 13:26:41.145000 9 1153 XCSE 20241129 13:31:14.422000 8 1153 XCSE 20241129 13:31:14.422000 8 1153 XCSE 20241129 13:31:14.422000 17 1153 XCSE 20241129 13:32:23.311000 17 1152 XCSE 20241129 13:35:05.179000 8 1152 XCSE 20241129 13:35:05.179000 26 1153 XCSE 20241129 13:39:45.226000 9 1152 XCSE 20241129 13:46:25.103000 5 1152 XCSE 20241129 13:46:25.103000 3 1152 XCSE 20241129 13:46:25.103000 9 1152 XCSE 20241129 13:48:13.706000 9 1150 XCSE 20241129 13:56:22.808000 43 1151 XCSE 20241129 13:58:15.373000 9 1150 XCSE 20241129 14:02:21.819000 5 1149 XCSE 20241129 14:16:14.547000 4 1149 XCSE 20241129 14:16:14.547000 26 1148 XCSE 20241129 14:28:01.414000 8 1148 XCSE 20241129 14:28:01.414000 9 1147 XCSE 20241129 14:40:07.337000 8 1147 XCSE 20241129 14:40:07.337000 8 1147 XCSE 20241129 14:40:07.337000 2 1147 XCSE 20241129 14:40:07.337000 7 1147 XCSE 20241129 14:40:07.337000 9 1147 XCSE 20241129 14:41:48.604000 9 1146 XCSE 20241129 14:50:32.903000 9 1146 XCSE 20241129 14:50:32.903000 8 1146 XCSE 20241129 14:50:32.903000 500 1146 XCSE 20241129 14:50:32.903214 9 1145 XCSE 20241129 14:53:01.132000 9 1145 XCSE 20241129 14:53:01.132000 9 1145 XCSE 20241129 14:53:01.132000 8 1145 XCSE 20241129 14:53:01.132000 17 1146 XCSE 20241129 15:04:45.400000 8 1146 XCSE 20241129 15:04:45.400000 9 1146 XCSE 20241129 15:15:52.669000 9 1146 XCSE 20241129 15:15:52.669000 9 1146 XCSE 20241129 15:15:52.719000 17 1146 XCSE 20241129 15:30:17.676000 9 1146 XCSE 20241129 15:30:17.676000 474 1146 XCSE 20241129 15:30:17.676086 52 1150 XCSE 20241129 15:37:36.120000 8 1150 XCSE 20241129 15:37:36.120000 9 1149 XCSE 20241129 15:39:00.438000 2 1149 XCSE 20241129 15:39:00.438000 6 1149 XCSE 20241129 15:39:00.438000 9 1148 XCSE 20241129 15:45:25.707000 8 1148 XCSE 20241129 15:45:25.707000 8 1148 XCSE 20241129 15:45:25.707000 9 1146 XCSE 20241129 15:49:13.601000 1 1146 XCSE 20241129 15:49:13.601000 7 1146 XCSE 20241129 15:49:13.601000 9 1146 XCSE 20241129 15:49:13.601000 26 1146 XCSE 20241129 15:49:13.601646 47 1146 XCSE 20241129 16:05:47.163917 3 1146 XCSE 20241129 16:05:48.301966 50 1146 XCSE 20241129 16:05:55.307223 1450 1146 XCSE 20241129 16:05:55.307223 4 1148 XCSE 20241129 16:14:32.110825 40 1148 XCSE 20241129 16:14:52.650305 50 1149 XCSE 20241129 16:21:41.398177 33 1149 XCSE 20241129 16:21:41.398180 1 1149 XCSE 20241129 16:21:41.398202 49 1149 XCSE 20241129 16:21:41.398219 9 1149 XCSE 20241129 16:21:41.398233

