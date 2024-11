(MENAFN- EIN Presswire)

Muqable se Challengers tak: AS i8 ka 2024 PMGC ka Safar Khatm

2024 MOBILE Global Championship (PMGC) ke Week 4 ka overall leaderboard

PAKISTAN, November 28, 2024 /EINPresswire / -- 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) shaiqeen aur teamon ke liye ek shandar aur jazbati safar raha, jo esports ke aala darjay ke muqable ko ujagar karta hai. South Asia ke numaindon mein, Pakistan ki AS i8 ne League Stage mein shandar kaarkardagi ke baad buland umeedon ke saath mein shirkat ki. Magar, unka safar Survival Stage ke doran ek naya mod lete hue tournament se jaldi bahar hone par khatam hua.AS i8 ne League Stage ke doran dekhne walon ko mutasir kiya, jahan unhon ne musalsal kaarkardagi dikhate hue apni hikmat-e-amli ki maharat aur lachak ka muzahira kiya. Unki mukhalifeen ko eliminate karte hue mazboot maqam barqarar rakhne ki salahiyat ne unhein group ke behtareen muqable bazon mein shamil kar diya. Yeh kaarkardagi Survival Stage ke liye umeedon ko barhati gayi, jahan unke momentum ke jaari rehne ki tawakku ki ja rahi thi.Afsos ke saath, Survival Stage ne ek mukhtalif tasveer pesh ki. Pehle ki kamiyabiyon ke bawajood, AS i8 ko high-pressure mahaul aur mukhalif teamon ke aggressive khel ke style se hum ahang hone mein mushkilat ka samna karna pada. Team ne stage ka ikhtitam 7 placement points aur 23 kill points ke saath kiya, magar koi Chicken Dinner hasil karne mein kamiyab nahi hui. League Stage ki kaarkardagi ke muqablay mein yeh kafi baray faraq ko ujagar karta hai, jo PMGC ke anokhe aur shiddat bharay muqable ki fitrat ko saabit karta hai.Aakhir kar, unki kaarkardagi agle marahil tak pohanchne ke liye kafi nahi thi, aur AS i8 tournament se eliminate ho gayi. Yeh nateeja be-shak team ke liye seekhne ka aik moka hai, jo aindah aala satah ke muqable ke liye unki tayyari aur behtari ke maqamat ko ujagar karta hai.AS i8 ka safar 2024 PMGC mein tawakku se pehle khatam ho gaya ho sakta hai, magar unki shirka Pakistani esports aur South Asia ke liye ek aham maqam ki numaindagi karti hai. Duniya ke behtareen PUBG MOBILE teamon ke sath global stage par muqabla karna chhoti baat nahi hai, aur unki League Stage ki kamiyabi Pakistan ke esports talent ki salahiyat ko behtareen tor par ujagar karti hai. Apni kaarkardagi par ghoro-fikr karte hue, shaiqeen pur-umeed hain ke AS i8 is tajurbe se seekh kar aindah tournaments mein mazboot taur par wapas aaye gi.PMGC abhi bhi duniya ki behtareen teamon ke darmiyan aakhri khitaab ke liye shiddat se jari hai, aur South Asia agle events mein mazboot numaindagi ki umeed rakhta hai. Filhaal, AS i8 ke shaiqeen unki koshishon par fakhar kar sakte hain aur team ke aagey ke safar ka intezar kar sakte hain.ABOUT PUBG MOBILEPUBG MOBILE, PUBG: BATTLEGROUNDS par mabni hai, jo 2017 mein interactive entertainment ki duniya mein ek sensation ban gaya tha. Is mein 100 tak khilari aik door daraz jazeera par utarte hain aur fatah hasil karne ke liye sab ko shikast dene ki koshish karte hain. Khilariyon ko apne hathiyaar, gaariyan, aur zaroori samaan khud talash karna hota hai aur har mukhalif khilari ko shikast de kar apni baqa ki jang ladni hoti hai. Yeh khel ek aise maidan mein hota hai jo nazar aur hikmat-e-amli ke lehaz se bharpoor hai, aur is mein khilariyon ko musalsal sukarti hui play zone mein zinda rehna hota hai. PUBG MOBILE ko Tencent Games ke LIGHTSPEED STUDIOS aur KRAFTON Inc ne mil kar tayar kiya hai.Mazeed maloomat ke liye, PUBG MOBILE ke official accounts par Facebook (@PUBGMOBILE), Instagram (@pubgmobile), X (@pubgmobile) aur YouTube (@pubgmobile) par visit karein.PUBG MOBILE ko muft download ke liye App Store ( ) aur Google Play ( ) par dastiyab hai.

