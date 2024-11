(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) The USA pet food flavor enhancers has grown significantly in the last decade, fueled by rising pet ownership, a preference for premium, health-focused products, and the demand for enticing flavors. With over 67% of households owning pets, the market is poised to cater to evolving consumer needs and sustain strong demand. NEWARK, Del, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global pet food flavor enhancers market has an estimated market valuation of USD 845.1 million by 2024 and is projected to grow at a CAGR of 5.1% to reach a market valuation of USD 1,389.8 million by 2034 . Premiumization and increased humanization of pets have been the stronger driving forces for dramatic changes in the global pet food industry over the last couple of years. The pet food flavor enhancers market, at the center of this evolution, is a vital component in the value chain that holds immense importance for improving palatability and acceptance of pet foods. Animal feed producers are still in the race for novelty and innovation in flavor profiles that can match the dynamically changing taste preferences of human companions. Flavor enhancers allow them to create unique and appealing taste experiences that can differentiate their products in a very competitive market. With owners increasingly being made aware of their pets' dietary needs and health, a growing demand currently exists for pet foods directed at specific nutritional needs or health issues. Flavor enhancers are very helpful in masking unpalatable flavors of some functional ingredients or medicines, making it easier to accept these particular diets by pets. The market is expected to further increase in the future due to increasing demand for high-quality and palatable pet food with flavor enhancers along with the continuous rise in the global pet population. The humanization of pets continues along with a surge in demand for premium pet food products, which propels growth in the pet food flavor enhancer market. “Manufacturers that can clearly communicate the benefits of their natural, sustainable flavor enhancer solutions will have a distinct advantage in the market, ” - says Nandini Roy Choudhury , Client Partner at Future Market Insights Key Highlights of the Pet Food Flavor Enhancers Market

Rising Pet Ownership: Over 67% of US households own pets, driving consistent demand for high-quality pet food products.

Shift Toward Premium Products: Increasing consumer preference for premium and health-focused pet food options is boosting the demand for flavor enhancers.

Picky Pet Eaters: Enhanced flavors are sought to cater to pets with selective eating habits, ensuring higher consumption and satisfaction.

Nutritional Focus: Growing awareness of pet health has led to the incorporation of flavor enhancers that align with stronger nutritional profiles.

Market Growth: The sector has witnessed significant growth over the past decade, driven by evolving consumer expectations and a competitive pet care market . Innovation and Customization: Manufacturers are focusing on innovative, customized flavor solutions to meet diverse pet and owner preferences. Key Takeaways from the Global Pet Food Flavor Enhancers Market Study:

The change in the pet food market is because consumers are asking for more natural ingredients. More and more, owners study the ingredient list on the label for transparency in the formulation of their animals' foods, using recognizable ingredients. This has been forcing manufacturers to make changes to flavor enhancers away from artificial additives through reformulations to natural alternatives like yeast extracts, meat digests, and botanical extracts. Companies thereby invest millions of dollars in developing clean-label solutions that would retain palatability while meeting the consumer expectations of wholesome ingredients. The trend has gone one step further with organic certification status for the pet food flavor enhancer, creating a premium section for the marketplace. In this direction, the challenge of how to maintain natural flavor stability and consistency pushes the drive for innovation in methods of preservation and processing.

The growth in the global pet food flavor enhancers market is best realized in the region of Asia-Pacific. This trend is influenced by many factors: rising ownership of pets in countries like China and India, urbanization, improvement in disposable incomes, and rising westernization of attitudes toward pets. The growing middle-class segment in this region is progressively adhering to western ways of pet care and thus demanding more premium-grade pet foods. This finds manifestation in local manufacturers tying up with international flavor houses to come up with region-specific taste profiles to suit the local palate. Equally, heavy investments are being made in-country manufacturing facilities and R&D centers in countries such as Thailand and South Korea. . The flavor development processes are going through a technological revolution in the industry. Advanced analytics and AI are put into action to get a profound understanding of the pet taste preferences and design the most viable flavor enhancer. Companies put into practice computational flavor modeling which enables them to predict taste outcomes for reduced development time and cost. It also allows high-throughput screening technologies through which one can rapidly test multiple flavors. Encapsulation technologies have helped in enhancing flavor stability and release profiles. These technological improvements in biotechnology enable the manufacturing of even more sophisticated and targeted flavor solutions, like age-specific and breed-specific formulations. Furthermore, the integration of biotechnology in fermentation or enzymatic development permits the creation of novel compounds.

-p data-mce-src="/api/ImageRender/DownloadFile?resourceId=de074292-347d-4a87-8fd1-2c8e19247c7b&size=0" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-state="draft" height="400" name="GNW_RichHtml_IMG" src="https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/de074292-347d-4a87-8fd1-2c8e19247c7b/pet-food-flavor-enhancers-market.png" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" title="Pet Food Flavor Enhancers Market.png" width="400" /> Country-wise Insights The following table shows the estimated growth rates of the top three territories. China and Japan are set to exhibit high consumption, recording CAGRs of 5.1% and 5.6%, respectively, through 2034.

Country CAGR, 2024 to 2034 The USA 5.5% Germany 5.3% India 6.5% Japan 5.6% China 5.1%

Who is winning?

The competitive dynamics in the aquaculture nutrition sector are fuelled by innovation, partnerships, and digitalization, with market players constantly adapting to shifting client demands. Companies are employing technology to provide value-added services with digital technologies. Such platforms enable farmers to manage the aquaculture processes in real-time, optimize the use of feeds to achieve maximum production, and realize higher productivity. This enhances client relations and broadens the competitive market by creating unique selling points.



Kemin Industries, Inc.: Kemin is committed to value addition in palatability for pet foods with new flavor solutions. Research by the company indicates that sensory attributes such as taste and aroma are critical in ensuring that pets take their medication and food. Innovations by Kemin aim at adding health value to pet products by making such products acceptable to animals.

. Pet Flavors: With significant research and development in the field of companion animal palatants, more so in the pharmaceutical industry, the company has managed to secure a position among the leaders. The company's recent focus is on providing customized flavor formulations with the aim of optimizing the palatability of pets' pharmaceutical formulations, which is believed to be crucial enough to ensure appropriate treatment compliance. Presently operating in almost every region of the world, the company markets its products to almost all major regions surrounding North America and Europe.

. Novozymes A/S: Novozymes continuously works on developing innovative enzyme solutions that would help improve the formulation of pet food. Their products support digestion and nutrient absorption, in tune with consumers' demands for healthier pet diets. The rising numbers of owners associating their pets with their well-being are, therefore, increasingly making functional ingredients important. Dogseechew: It has been in the limelight for its natural dog treats made of Himalayan cheese. The brand recently introduced new flavors to its product line, catering to the demands of health-conscious consumers with products labeled as clean label-no additives or preservatives added. This is how single-ingredient, protein-driven products have become the new buzz in the market.

Some of these leaders of the Global Pet Food Flavor Enhancers Market include Kemin Industries, Inc., Pet Flavors, BHJ A/S, Beaumont, Novozymes A/S, Dogseechew, DOGDELI, Dr. Judy Morgan's Naturally Healthy Pets, Symrise, Young Again Pet Foods LLC, ADM, Ajinomoto Animal Nutrition (AAN), Cargill, Darling Ingredients, Inc., DuPont Nutrition Biosciences, Kerry Group plc, Lucas Meyer Cosmetics, Manor Flavors, Inc., Sensient Technologies Corporation, SternMaid, The F Manufacturing Company, Inc., Treatt plc, ZuPreem.

Spanish Translation

El mercado global de potenciadores del sabor de alimentos para mascotas tiene una valoración de mercado estimada de USD 845,1 millones para 2024 y se prevé que crezca a una CAGR del 5,1 % para alcanzar una valoración de mercado de USD 1.389,8 millones para 2034 .

La premiumización y el aumento de la humanización de las mascotas han sido las fuerzas impulsoras más fuertes de los cambios dramáticos en la industria mundial de alimentos para mascotas en los últimos años. El mercado de potenciadores del sabor de los alimentos para mascotas, en el centro de esta evolución, es un componente vital en la cadena de valor que tiene una inmensa importancia para mejorar la palatabilidad y la aceptación de los alimentos para mascotas.

Los productores de alimentos para animales todavía están en la carrera por la novedad y la innovación en los perfiles de sabor que pueden coincidir con las preferencias de sabor dinámicamente cambiantes de los compañeros humanos. Los potenciadores del sabor les permiten crear experiencias gustativas únicas y atractivas que pueden diferenciar sus productos en un mercado muy competitivo.

Dado que los propietarios son cada vez más conscientes de las necesidades dietéticas y la salud de sus mascotas, actualmente existe una creciente demanda de alimentos para mascotas dirigidos a necesidades nutricionales específicas o problemas de salud. Los potenciadores del sabor son muy útiles para enmascarar los sabores desagradables de algunos ingredientes funcionales o medicamentos, lo que facilita la aceptación de estas dietas particulares por parte de las mascotas.

Se espera que el mercado aumente aún más en el futuro debido a la creciente demanda de alimentos para mascotas de alta calidad y palatables con potenciadores del sabor junto con el aumento continuo de la población mundial de mascotas. La humanización de las mascotas continúa junto con un aumento en la demanda de productos alimenticios premium para mascotas, lo que impulsa el crecimiento en el mercado de potenciadores del sabor de los alimentos para mascotas.

Aspectos destacados clave del mercado de potenciadores del sabor de alimentos para mascotas



Aumento de la tenencia de mascotas: Más del 67% de los hogares de EE. UU. tienen mascotas, lo que impulsa la demanda constante de productos alimenticios para mascotas de alta calidad.

Cambio hacia productos premium: El aumento de la preferencia de los consumidores por opciones de alimentos para mascotas premium y enfocados en la salud está impulsando la demanda de potenciadores del sabor.

Picky Pet Eaters: Se buscan sabores mejorados para atender a las mascotas con hábitos alimenticios selectivos, asegurando un mayor consumo y satisfacción.

Enfoque nutricional: La creciente conciencia sobre la salud de las mascotas ha llevado a la incorporación de potenciadores del sabor que se alinean con perfiles nutricionales más fuertes.

Crecimiento del mercado: El sector ha experimentado un crecimiento significativo en la última década, impulsado por la evolución de las expectativas de los consumidores y un mercado competitivo para el cuidado de mascotas. Innovación y personalización: Los fabricantes se están enfocando en soluciones de sabor innovadoras y personalizadas para satisfacer las diversas preferencias de mascotas y propietarios.

Conclusiones clave del estudio de mercado global de potenciadores del sabor de alimentos para mascotas:

· El cambio en el mercado de alimentos para mascotas se debe a que los consumidores están pidiendo ingredientes más naturales. Cada vez más, los propietarios estudian la lista de ingredientes de la etiqueta para comprobar la transparencia en la formulación de los alimentos de sus animales, utilizando ingredientes reconocibles. Esto ha obligado a los fabricantes a realizar cambios en los potenciadores del sabor para alejarse de los aditivos artificiales a través de reformulaciones a alternativas naturales como extractos de levadura, digestores de carne y extractos botánicos. Por lo tanto, las empresas invierten millones de dólares en el desarrollo de soluciones de etiqueta limpia que conserven la palatabilidad y satisfagan las expectativas de los consumidores de ingredientes saludables. La tendencia ha ido un paso más allá con el estado de certificación orgánica para el potenciador del sabor de los alimentos para mascotas, creando una sección premium para el mercado. En esta dirección, el desafío de cómo mantener la estabilidad y la consistencia del sabor natural impulsa el impulso de la innovación en los métodos de conservación y procesamiento.

· El crecimiento en el mercado mundial de potenciadores del sabor de alimentos para mascotas se realiza mejor en la región de Asia-Pacífico. Esta tendencia está influenciada por muchos factores: el aumento de la tenencia de mascotas en países como China e India, la urbanización, la mejora de los ingresos disponibles y la creciente occidentalización de las actitudes hacia las mascotas. El creciente segmento de clase media en esta región se está adhiriendo progresivamente a las formas occidentales de cuidado de mascotas y, por lo tanto, exige más alimentos para mascotas de primera calidad. Esto se manifiesta en los fabricantes locales que se asocian con casas de sabores internacionales para elaborar perfiles de sabor específicos de la región que se adapten al paladar local. Del mismo modo, se están realizando fuertes inversiones en instalaciones de fabricación y centros de investigación y desarrollo en países como Tailandia y Corea del Sur.

· . Los procesos de desarrollo de sabores están atravesando una revolución tecnológica en la industria. La analítica avanzada y la IA se ponen en acción para obtener una comprensión profunda de las preferencias de sabor de las mascotas y diseñar el potenciador de sabor más viable. Las empresas ponen en práctica el modelado computacional de sabor que les permite predecir los resultados del sabor para reducir el tiempo y el costo de desarrollo. También permite tecnologías de cribado de alto rendimiento a través de las cuales se pueden probar rápidamente múltiples sabores. Las tecnologías de encapsulación han ayudado a mejorar la estabilidad del sabor y los perfiles de liberación. Estas mejoras tecnológicas en biotecnología permiten la fabricación de soluciones de sabor aún más sofisticadas y específicas, como formulaciones específicas para cada edad y cada raza. Además, la integración de la biotecnología en la fermentación o el desarrollo enzimático permite la creación de nuevos compuestos.

"Los fabricantes que puedan comunicar claramente los beneficios de sus soluciones potenciadoras del sabor naturales y sostenibles tendrán una clara ventaja en el mercado". , dice Nandini Roy Choudhury, socio cliente de Future Market Insights

Perspectivas por país

En la siguiente tabla se muestran las tasas de crecimiento estimadas de los tres principales territorios. China y Japón exhibirán un alto consumo, registrando CAGR de 5.1% y 5.6%, respectivamente, hasta 2034.

País CAGR, 2024 a 2034 Estados Unidos 5.5% Alemania 5.3% India 6.5% Japón 5.6% China 5.1%

¿Quién gana?

La dinámica competitiva en el sector de la nutrición acuícola está impulsada por la innovación, las asociaciones y la digitalización, y los actores del mercado se adaptan constantemente a las cambiantes demandas de los clientes. Las empresas están empleando la tecnología para proporcionar servicios de valor añadido con tecnologías digitales. Estas plataformas permiten a los acuicultores gestionar los procesos de acuicultura en tiempo real, optimizar el uso de los piensos para lograr la máxima producción y lograr una mayor productividad. Esto mejora las relaciones con los clientes y amplía el mercado competitivo mediante la creación de puntos de venta únicos.

Ø Kemin Industries, Inc.: Kemin está comprometida con la adición de valor en la palatabilidad de los alimentos para mascotas con nuevas soluciones de sabor. La investigación de la compañía indica que los atributos sensoriales, como el sabor y el aroma, son fundamentales para garantizar que las mascotas tomen su medicación y comida. Las innovaciones de Kemin tienen como objetivo agregar valor a la salud de los productos para mascotas al hacer que dichos productos sean aceptables para los animales.

Ø Sabores para mascotas: Con una importante investigación y desarrollo en el campo de los palatantes para animales de compañía, más aún en la industria farmacéutica, la empresa ha logrado asegurar una posición entre los líderes. El enfoque reciente de la compañía es proporcionar formulaciones de sabor personalizadas con el objetivo de optimizar la palatabilidad de las formulaciones farmacéuticas de las mascotas, lo que se cree que es lo suficientemente crucial como para garantizar el cumplimiento adecuado del tratamiento. Actualmente opera en casi todas las regiones del mundo, la compañía comercializa sus productos en casi todas las regiones principales que rodean América del Norte y Europa.

Ø Novozymes A/S: Novozymes trabaja continuamente en el desarrollo de soluciones enzimáticas innovadoras que ayudarían a mejorar la formulación de los alimentos para mascotas. Sus productos apoyan la digestión y la absorción de nutrientes, en sintonía con las demandas de los consumidores de dietas más saludables para mascotas. Por lo tanto, el creciente número de propietarios que asocian a sus mascotas con su bienestar hace que los ingredientes funcionales sean cada vez más importantes.

Ø Dogseechew: Ha estado en el centro de atención por sus golosinas naturales para perros hechas de queso del Himalaya. La marca introdujo recientemente nuevos sabores a su línea de productos, satisfaciendo las demandas de los consumidores preocupados por la salud con productos etiquetados como etiqueta limpia, sin aditivos ni conservantes agregados. Así es como los productos de un solo ingrediente impulsados por proteínas se han convertido en el nuevo rumor en el mercado.

Algunos de estos líderes del mercado global de potenciadores del sabor de alimentos para mascotas incluyen Kemin Industries, Inc., Pet Flavors, BHJ A / S, Beaumont, Novozymes A / S, Dogseechew, DOGDELI, Dr. Judy Morgan's Naturally Healthy Pets, Symrise, Young Again Pet Foods LLC, ADM, Ajinomoto Animal Nutrition (AAN), Cargill, Darling Ingredients, Inc., DuPont Nutrition Biosciences, Kerry Group plc, Lucas Meyer Cosmetics, Manor Flavors, Inc., Sensient Technologies Corporation, SternMaid, The F Manufacturing Company, Inc., Treatt plc, ZuPreem.

Obtenga información valiosa sobre el mercado global de potenciadores del sabor de alimentos para mascotas:

Future Market Insights, en su nueva oferta, proporciona un análisis exhaustivo, detallado e imparcial del mercado global de Potenciadores del sabor de alimentos para mascotas, presentando datos históricos de demanda para los años 2019-2023 y estadísticas de pronóstico para los años 2024-2034. El estudio categoriza información valiosa sobre la industria mundial de nutrición acuícola en función del tipo de producto, por formas, por tipo de mascota, canal de distribución y región. Según el tipo de producto, la industria se ha clasificado en Natural (extractos a base de carne, derivados de pescado, extractos de levadura, extractos vegetales, proteínas vegetales), Artificial (sabores sintéticos, compuestos químicos, edulcorantes artificiales, potenciadores del color). Según la forma, la industria se ha clasificado en formas líquidas (potenciadores en aerosol, concentrados líquidos, caldos y caldos, potenciadores de salsa, soluciones a base de aceite), formas secas (recubrimientos en polvo, potenciadores granulados, aditivos liofilizados, formas cristalinas, mezclas de condimentos), formas semisólidas (pastas, geles, emulsiones, suspensiones) según el tipo de mascota, la industria se ha categorizado en perros (cachorros, perros adultos, perros mayores), Gatos (gatitos, gatos adultos, gatos mayores), otras mascotas (aves, peces, pequeños mamíferos). Según el canal de distribución, la industria se ha clasificado en minorista (tiendas especializadas en mascotas, supermercados, minoristas en línea, clínicas veterinarias, directo al consumidor) y B2B (fabricantes de alimentos para mascotas, productores de marcas privadas, fabricantes por contrato, proveedores a granel). El estudio consta de las siguientes regiones: América del Norte, América Latina, Europa Occidental, Europa del Este, Balcanes y Báltico, Rusia y Bielorrusia, Asia Central, Asia Oriental, Asia Meridional y el Pacífico, y Oriente Medio y África.

Acerca de la División de Alimentos y Bebidas de Future Market Insights:

Análisis de expertos, información procesable y recomendaciones estratégicas: el equipo de alimentos y bebidas de Future Market Insights ayuda a clientes de todo el mundo con sus necesidades únicas de inteligencia empresarial. Con un repertorio de más de 1,000 informes y 1 millón+ de puntos de datos, el equipo ha analizado la industria de alimentos y bebidas con lucidez en 50+ países durante más de una década. El equipo proporciona servicios integrales de investigación y consultoría; Comunícate con nosotros para explorar cómo podemos ayudarte.

