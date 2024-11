Lung Cancer Surgery Market 2024 To 2034 Projected To Reach USD 2.5 Billion By 2034 With 5.7% CAGR | Future Market Insights, Inc.

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Lung Cancer Therapy Research Report 2024: Demand for Targeted Therapy, Arrival of Nanomedicine, Emergence of New Diagnostics and Advanced Therapies, Growth of Combination Therapy - Forecasts to 2034. Lung cancer therapy is a critical area of oncology, focusing on the of lung cancer, one of the most prevalent and deadly forms of cancer worldwide. Traditionally, lung cancer treatment relied heavily on chemotherapy and radiation therapy NEWARK, Del, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Lung Cancer Surgery is anticipated to witness robust growth from 2024 to 2034, driven by technological advancements and increasing global demand for efficient surgical treatments for lung cancer. In 2024, the market size is estimated at USD 1.4 billion , with projections indicating it will surge to USD 2.5 billion by 2034, growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.7%. The rise in lung cancer cases globally is a significant driver of market growth. According to the World Health Organization (WHO), lung cancer accounts for 11.4% of all cancer diagnoses, and the growing awareness about early detection is amplifying the demand for effective surgical interventions. Minimally invasive surgeries, such as video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) and robotic-assisted thoracic surgery (RATS), are gaining traction due to their precision and reduced recovery times. These advancements are enhancing patient outcomes and expanding market penetration in emerging economies. The industry's growth is further fuelled by substantial investments in healthcare infrastructure and research initiatives, particularly in regions such as North America and Asia-Pacific. Governments and private stakeholders are playing a pivotal role in making advanced surgical solutions more accessible, setting the stage for sustained growth over the forecast period. Country-wise Insights Companies can find an industry overview in the section below. It includes a thorough examination of the new developments and prospects in each nation separately. Businesses are expected to gain a better understanding of the industry's complexity from this country-specific analysis of its dynamics.

With a projected CAGR of 6.9%, India is expected to lead the industry's country-wise growth throughout the forecast period. With predicted CAGRs of 6.5%, 3.4%, and 1.7%, respectively, China, Japan, and Germany are expected to overtake India as the industry's leaders.

Countries CAGR 2024 to 2034 India 6.9% China 6.5% Japan 3.4% Germany 1.7% The United States 1.7%

Key Takeaways from Market Study:



The Lung Cancer Surgery Market was valued at USD 1.4 billion in 2024 and is projected to grow to USD 2.5 billion by 2034 .

CAGR from 2024 to 2034: 5.7%.

North America dominates the market with advanced surgical techniques and significant healthcare expenditure.

Asia-Pacific is the fastest-growing region due to rising healthcare investments and improving access to early cancer diagnosis.

Technological innovations like robotic-assisted thoracic surgery (RATS) are revolutionizing patient outcomes. Increasing focus on minimally invasive procedures is expected to accelerate growth.

"The Lung Cancer Surgery Market is at the cusp of a transformative phase. Technological advancements, coupled with a growing emphasis on minimally invasive procedures, are reshaping surgical care paradigms. With strong growth anticipated across emerging markets and steady innovation in developed regions, this market is well-positioned for long-term success." Says Sabyasachi Ghosh (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.)

Lung Cancer Surgery Market Day by Day Opportunities

The next decade will bring daily opportunities for stakeholders in the Lung Cancer Surgery Market. Key trends include increasing adoption of Artificial Intelligence (AI) and robotics in surgical practices, which can reduce operative errors and enhance diagnostic precision. The development of cost-effective surgical solutions will open up new opportunities in underserved markets, especially in developing nations.

Additionally, the emergence of hybrid operating rooms that integrate diagnostic imaging and surgical tools is expected to elevate the quality of care. By 2030, these setups are predicted to become a standard feature in advanced hospitals, fostering steady market expansion

Component Insights

The market is segmented into surgical instruments, monitoring devices, and robotic systems. Robotic-assisted surgical systems represent the fastest-growing segment, driven by their precision and ability to improve surgical outcomes. Additionally, dose monitoring devices , including intraoperative imaging systems, are becoming indispensable for guiding surgeries in real-time.

Lung Cancer Surgery Market Prime Determinants of Growth

Growth Drivers:



Increasing prevalence of lung cancer worldwide.

Rising awareness and accessibility of early detection programs.

Technological innovations in minimally invasive surgeries. Growing healthcare investments in developing economies.

Trends:



Adoption of robotic and AI-driven surgical tools.

Integration of hybrid operating rooms in hospitals. Rising demand for outpatient surgical centers.



Regional Analysis of Lung Cancer Surgery Market



North America :



Leading the market with robust healthcare infrastructure and adoption of advanced technologies.

Accounts for over 40% of the global market share in 2024.

Europe :



Significant growth driven by government-funded healthcare systems and ongoing R&D.

Increasing adoption of minimally invasive techniques.

Asia-Pacific :



Fastest-growing region, with a focus on expanding healthcare access and improving cancer care.

Major contributors: China, India, and Japan.

Latin America and Middle East & Africa : Emerging markets with gradual improvements in healthcare infrastructure.



Competitive Landscape

The lung cancer surgery market is marked by intense competition, driven by the availability of diverse surgical procedures such as lobectomy, wedge resection, and pneumonectomy. Regional variations in healthcare infrastructure and reimbursement policies play a critical role in shaping this competition. Well-established healthcare systems with advanced technologies and better funding have a clear advantage, allowing for greater innovation and improved patient care.

Prominent players in the market include Asap Endoscopic Products, Ethicon Inc. (a subsidiary of Johnson & Johnson), Medtronic Plc., Germed USA Inc., and Teleflex Incorporated. These companies compete by offering cutting-edge surgical tools, enhancing procedure efficiency, and expanding their market presence globally.





Industry Developments



July 2024: In a groundbreaking achievement, Chinese surgeons performed the first-ever remote robot-assisted lung cancer surgery across a distance of 5,000 kilometers in Xinjiang. Utilizing 5G technology , the operation was led by Professor Luo Qingquan from Shanghai Chest Hospital, showcasing the potential for robotic surgery in remote healthcare delivery.

July 2024: UCSF's Mekhail Anwar secured up to USD 15 million from ARPA-H to develop VISION , a next-generation miniature microscope. This device enables real-time detection of cancer cells during surgery, significantly improving surgical precision and reducing the likelihood of residual tumors.

October 2024: The FDA approved Bristol Myers Squibb's Opdivo for perioperative use in non-small cell lung cancer (NSCLC), expanding its application as both a pre- and post-surgical treatment. This milestone strengthens Opdivo's position against rivals like AstraZeneca's Imfinzi in the perioperative lung cancer treatment segment.

March 2024: Researchers at Washington University School of Medicine created a machine-learning algorithm to predict brain metastases in early-stage NSCLC patients. By analyzing biopsy samples, the AI model offers precise predictions, paving the way for personalized treatment strategies.

2024: Monmouth Medical Center introduced three cutting-edge technologies for lung cancer care, with a highlight on the Ion robotic platform for minimally invasive lung biopsies. Other innovations included the Aliya PEF System , which targets cancer cells using advanced electrical currents. April 2024: Sutter Health Mills-Peninsula Medical Center adopted the Ion robot by Intuitive Surgical for advanced bronchoscopy procedures. This GPS-guided system allows surgeons to navigate lung airways with exceptional precision, ensuring safer and more accurate diagnoses and treatments.

A Full Report Overview:

Key Manufacturers in the Lung Cancer Surgery Market

Asap Endoscopic ProductsEthicon Inc. (J & J)Medtronic Plc.Germed USA Inc.Teleflex IncorporatedB. Braun Melsungen AGKarl StorzRichard WolfOlympus Medical Systems CorpIntuitive Surgical Inc.Ambu A/SPENTAX Medical CompanyFUJIFILM Holdings Corporation

Key Segments of Market Report

By Product:

By product, the market includes thoracoscopes, mediastinoscopes, bronchoscopes, robotic-assisted thoracic surgery systems, surgical staplers, surgical energy instruments, advanced energy instruments, advanced bipolar instruments, ultrasonic instruments, basic energy instruments, bipolar instruments, and monopolar instruments.

By Application:

By application, the primary procedures are lobectomy, segmentectomy, wedge resection, and pneumonectomy.

By End-user:

By end-user, the market is divided into hospitals and ambulatory surgical centres.

By Region:

The industry is spread across North America, Latin America, Europe, East Asia, South Asia, Oceania, and the Middle East and Africa.

German Translation

Der Markt für Lungenkrebschirurgie wird voraussichtlich von 2024 bis 2034 ein starkes Wachstum verzeichnen, das durch technologische Fortschritte und eine steigende weltweite Nachfrage nach effizienten chirurgischen Behandlungen für Lungenkrebs angetrieben wird. Im Jahr 2024 wird das Marktvolumen auf 1,4 Milliarden USD geschätzt, wobei Prognosen darauf hindeuten, dass es bis 2034 auf 2,5 Milliarden USD ansteigen wird , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,7 % entspricht.

Der weltweite Anstieg der Lungenkrebsfälle ist ein wesentlicher Wachstumstreiber des Marktes. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) macht Lungenkrebs 11,4 % aller Krebsdiagnosen aus, und das wachsende Bewusstsein für Früherkennung verstärkt die Nachfrage nach wirksamen chirurgischen Eingriffen.

Minimalinvasive Operationen wie die videoassistierte Thorakoskopie (VATS) und die roboterassistierte Thoraxchirurgie (RATS) gewinnen aufgrund ihrer Präzision und verkürzten Genesungszeit an Bedeutung. Diese Fortschritte verbessern die Behandlungsergebnisse und erhöhen die Marktdurchdringung in Schwellenländern.

Das Wachstum der Branche wird zusätzlich durch erhebliche Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur und Forschungsinitiativen vorangetrieben, insbesondere in Regionen wie Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Regierungen und private Akteure spielen eine entscheidende Rolle dabei, fortschrittliche chirurgische Lösungen zugänglicher zu machen und so die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum im Prognosezeitraum zu schaffen.

Wichtige Erkenntnisse aus der Marktstudie:



Der Markt für Lungenkrebsoperationen wurde im Jahr 2024 auf 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2034 auf 2,5 Milliarden US-Dollar anwachsen .

CAGR von 2024 bis 2034: 5,7 %.

Nordamerika dominiert den Markt mit fortschrittlichen Operationstechniken und erheblichen Gesundheitsausgaben.

Der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund steigender Investitionen im Gesundheitswesen und eines verbesserten Zugangs zur Früherkennung von Krebs die am schnellsten wachsende Region.

Technologische Innovationen wie die roboterassistierte Thoraxchirurgie (RATS) revolutionieren die Behandlungsergebnisse der Patienten. Der zunehmende Fokus auf minimalinvasive Verfahren dürfte das Wachstum beschleunigen.

„Der Markt für Lungenkrebschirurgie befindet sich am Beginn einer Transformationsphase. Technologische Fortschritte, gepaart mit einer wachsenden Betonung minimalinvasiver Verfahren, verändern die Paradigmen der chirurgischen Versorgung. Angesichts des erwarteten starken Wachstums in den Schwellenmärkten und der stetigen Innovation in den Industrieländern ist dieser Markt für langfristigen Erfolg gut aufgestellt“, sagtSabyasachi Ghosh (Associate Vice President bei Future Market Insights, Inc.).

Marktchancen für Lungenkrebsoperationen – Tag für Tag

Das nächste Jahrzehnt wird den Beteiligten auf dem Markt für Lungenkrebschirurgie täglich neue Chancen bieten . Zu den wichtigsten Trends gehört die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik in der Chirurgie, wodurch Operationsfehler reduziert und die Diagnosegenauigkeit verbessert werden können. Die Entwicklung kostengünstiger chirurgischer Lösungen wird neue Chancen in unterversorgten Märkten eröffnen, insbesondere in Entwicklungsländern.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung von Hybrid-Operationssälen, die diagnostische Bildgebung und chirurgische Instrumente integrieren, die Qualität der Versorgung verbessern wird. Bis 2030 werden diese Einrichtungen voraussichtlich zum Standard in modernen Krankenhäusern gehören und eine stetige Marktexpansion fördern.

Einblicke in Komponenten

Der Markt ist in chirurgische Instrumente, Überwachungsgeräte und Robotersysteme unterteilt. Robotergestützte chirurgische Systeme stellen das am schnellsten wachsende Segment dar, angetrieben von ihrer Präzision und Fähigkeit, die Operationsergebnisse zu verbessern. Darüber hinaus werden Dosisüberwachungsgeräte , einschließlich intraoperativer Bildgebungssysteme, für die Echtzeitführung von Operationen unverzichtbar.

Markt für Lungenkrebschirurgie – Hauptfaktoren für Wachstum

Wachstumstreiber:



Weltweit nimmt die Prävalenz von Lungenkrebs zu.

Steigendes Bewusstsein und zunehmende Zugänglichkeit von Früherkennungsprogrammen.

Technologische Innovationen in der minimalinvasiven Chirurgie. Wachsende Investitionen im Gesundheitswesen in Entwicklungsländern.

Trends:



Einsatz robotergestützter und KI-gesteuerter chirurgischer Instrumente.

Integration von Hybrid-Operationssälen in Krankenhäusern. Steigende Nachfrage nach ambulanten chirurgischen Zentren.



Regionale Analyse des Marktes für Lungenkrebschirurgie



Nordamerika :



Marktführer mit robuster Gesundheitsinfrastruktur und Einsatz fortschrittlicher Technologien.

Macht im Jahr 2024 über 40 % des weltweiten Marktanteils aus.

Europa :



Erhebliches Wachstum dank staatlich finanzierter Gesundheitssysteme und kontinuierlicher Forschung und Entwicklung.

Zunehmender Einsatz minimalinvasiver Techniken.

Asien-Pazifik :

Am schnellsten wachsende Region mit Schwerpunkt auf der Ausweitung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung und der Verbesserung der Krebsbehandlung.

Hauptbeitragende: China, Indien und Japan.

Lateinamerika , Naher Osten und Afrika : Schwellenmärkte mit schrittweisen Verbesserungen der Gesundheitsinfrastruktur.



Wettbewerbsumfeld

Der Markt für Lungenkrebsoperationen ist durch einen intensiven Wettbewerb gekennzeichnet, der durch die Verfügbarkeit verschiedener chirurgischer Verfahren wie Lobektomie, Keilresektion und Pneumonektomie angetrieben wird. Regionale Unterschiede in der Gesundheitsinfrastruktur und den Erstattungsrichtlinien spielen bei der Gestaltung dieses Wettbewerbs eine entscheidende Rolle. Gut etablierte Gesundheitssysteme mit fortschrittlichen Technologien und besserer Finanzierung haben einen klaren Vorteil, da sie mehr Innovation und eine verbesserte Patientenversorgung ermöglichen.

Zu den führenden Akteuren auf dem Markt zählen Asap Endoscopic Products, Ethicon Inc. (eine Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson), Medtronic Plc., Germed USA Inc. und Teleflex Incorporated. Diese Unternehmen konkurrieren miteinander, indem sie hochmoderne chirurgische Instrumente anbieten, die Effizienz der Eingriffe verbessern und ihre Marktpräsenz weltweit ausbauen.

Branchenentwicklungen



Juli 2024: In einer bahnbrechenden Leistung führten chinesische Chirurgen in Xinjiang die erste ferngesteuerte roboterassistierte Lungenkrebsoperation über eine Entfernung von 5.000 Kilometern durch. Die Operation unter Einsatz von 5G-Technologie wurde von Professor Luo Qingquan vom Shanghai Chest Hospital geleitet und demonstrierte das Potenzial der Roboterchirurgie in der Ferngesundheitsversorgung.

Juli 2024: Mekhail Anwar von der UCSF erhält von ARPA-H bis zu 15 Millionen USD für die Entwicklung von VISION , einem Miniaturmikroskop der nächsten Generation. Dieses Gerät ermöglicht die Echtzeiterkennung von Krebszellen während der Operation, was die chirurgische Präzision deutlich verbessert und die Wahrscheinlichkeit von Resttumoren verringert.

Oktober 2024: Die FDA genehmigt Opdivo von Bristol Myers Squibb für den perioperativen Einsatz bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und erweitert damit seine Anwendung sowohl auf die prä- als auch postoperative Behandlung. Dieser Meilenstein stärkt Opdivos Position gegenüber Konkurrenten wie Imfinzi von AstraZeneca im Segment der perioperativen Lungenkrebsbehandlung.

März 2024: Forscher der Washington University School of Medicine haben einen maschinellen Lernalgorithmus entwickelt, um Hirnmetastasen bei NSCLC-Patienten im Frühstadium vorherzusagen. Durch die Analyse von Biopsieproben bietet das KI-Modell präzise Vorhersagen und ebnet so den Weg für personalisierte Behandlungsstrategien.

2024: Das Monmouth Medical Center führte drei Spitzentechnologien für die Behandlung von Lungenkrebs ein, wobei die Roboterplattform Ion für minimalinvasive Lungenbiopsien ein Highlight war. Zu den weiteren Innovationen gehörte das Aliya PEF-System , das Krebszellen mithilfe hochentwickelter elektrischer Ströme gezielt bekämpft. April 2024: Das Sutter Health Mills-Peninsula Medical Center setzt für fortgeschrittene Bronchoskopieverfahren den Ion-Roboter von Intuitive Surgical ein. Dieses GPS-gesteuerte System ermöglicht Chirurgen eine äußerst präzise Navigation durch die Atemwege der Lunge und gewährleistet so sicherere und genauere Diagnosen und Behandlungen.

Wichtige Hersteller auf dem Markt für Lungenkrebschirurgie

Asap Endoskopische ProdukteEthicon Inc. (J & J)Medtronic Plc.Germed USA Inc.Teleflex IncorporatedB. Braun Melsungen AGKarl StorzRichard WolfOlympus Medical Systems CorpIntuitive Surgical Inc.Ambu A/SPENTAX Medical UnternehmenFUJIFILM Holdings Corporation

