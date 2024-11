(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) 22nd November 2024 PayPoint plc ("PayPoint" or the "Company") Transaction in Own Shares The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec plc (“Investec”). Ordinary Shares

Date of purchase: 21st November 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 20,397 Lowest price per share (pence): 782.00 Highest price per share (pence): 800.00 Weighted average price per day (pence): 794.1667

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,858,565 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,858,565 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 794.1667 20,397 782.00 800.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 21 November 2024 14:12:22 94 800.00 XLON 00311507108TRLO1 21 November 2024 14:12:22 500 800.00 XLON 00311507109TRLO1 21 November 2024 14:15:24 104 796.00 XLON 00311507267TRLO1 21 November 2024 14:17:26 9,500 800.00 XLON 00311507358TRLO1 21 November 2024 14:20:22 62 800.00 XLON 00311507469TRLO1 21 November 2024 14:20:22 39 800.00 XLON 00311507470TRLO1 21 November 2024 14:21:00 32 800.00 XLON 00311507506TRLO1 21 November 2024 14:21:00 93 800.00 XLON 00311507507TRLO1 21 November 2024 14:21:05 102 792.00 XLON 00311507511TRLO1 21 November 2024 14:25:35 100 792.00 XLON 00311507782TRLO1 21 November 2024 14:25:35 96 790.00 XLON 00311507784TRLO1 21 November 2024 14:30:39 51 792.00 XLON 00311508286TRLO1 21 November 2024 14:35:29 54 792.00 XLON 00311508638TRLO1 21 November 2024 14:35:29 55 792.00 XLON 00311508639TRLO1 21 November 2024 14:35:29 54 792.00 XLON 00311508640TRLO1 21 November 2024 14:35:29 98 792.00 XLON 00311508641TRLO1 21 November 2024 14:35:29 150 789.00 XLON 00311508642TRLO1 21 November 2024 14:35:29 21 789.00 XLON 00311508643TRLO1 21 November 2024 14:35:29 21 789.00 XLON 00311508644TRLO1 21 November 2024 14:52:29 1 790.00 XLON 00311509685TRLO1 21 November 2024 14:52:29 72 791.00 XLON 00311509686TRLO1 21 November 2024 14:52:29 62 791.00 XLON 00311509687TRLO1 21 November 2024 14:52:29 61 791.00 XLON 00311509688TRLO1 21 November 2024 14:52:29 62 791.00 XLON 00311509689TRLO1 21 November 2024 14:52:30 103 790.00 XLON 00311509690TRLO1 21 November 2024 14:52:30 95 788.00 XLON 00311509691TRLO1 21 November 2024 15:03:42 61 791.00 XLON 00311510417TRLO1 21 November 2024 15:03:42 51 791.00 XLON 00311510418TRLO1 21 November 2024 15:06:29 76 790.00 XLON 00311510496TRLO1 21 November 2024 15:06:29 19 790.00 XLON 00311510497TRLO1 21 November 2024 15:12:39 102 788.00 XLON 00311510742TRLO1 21 November 2024 15:12:39 101 788.00 XLON 00311510743TRLO1 21 November 2024 15:12:39 101 788.00 XLON 00311510744TRLO1 21 November 2024 15:12:39 29 790.00 XLON 00311510745TRLO1 21 November 2024 15:12:39 74 790.00 XLON 00311510746TRLO1 21 November 2024 15:12:39 47 790.00 XLON 00311510747TRLO1 21 November 2024 15:12:39 61 790.00 XLON 00311510748TRLO1 21 November 2024 15:12:39 62 790.00 XLON 00311510749TRLO1 21 November 2024 15:12:39 47 790.00 XLON 00311510750TRLO1 21 November 2024 15:12:39 295 789.00 XLON 00311510751TRLO1 21 November 2024 15:12:42 297 789.00 XLON 00311510761TRLO1 21 November 2024 15:12:42 46 790.00 XLON 00311510762TRLO1 21 November 2024 15:12:42 61 790.00 XLON 00311510763TRLO1 21 November 2024 15:12:42 56 790.00 XLON 00311510764TRLO1 21 November 2024 15:12:42 48 790.00 XLON 00311510765TRLO1 21 November 2024 15:20:12 99 791.00 XLON 00311511208TRLO1 21 November 2024 15:23:57 96 791.00 XLON 00311511390TRLO1 21 November 2024 15:23:57 95 791.00 XLON 00311511391TRLO1 21 November 2024 15:33:39 301 793.00 XLON 00311511869TRLO1 21 November 2024 15:33:39 51 793.00 XLON 00311511870TRLO1 21 November 2024 15:33:39 57 793.00 XLON 00311511871TRLO1 21 November 2024 15:33:39 53 793.00 XLON 00311511872TRLO1 21 November 2024 15:34:02 12 794.00 XLON 00311511877TRLO1 21 November 2024 15:34:02 23 794.00 XLON 00311511878TRLO1 21 November 2024 15:34:02 58 794.00 XLON 00311511879TRLO1 21 November 2024 15:35:39 199 794.00 XLON 00311511934TRLO1 21 November 2024 15:48:28 97 795.00 XLON 00311512650TRLO1 21 November 2024 15:51:27 99 795.00 XLON 00311512758TRLO1 21 November 2024 15:51:28 101 794.00 XLON 00311512760TRLO1 21 November 2024 15:51:42 95 793.00 XLON 00311512762TRLO1 21 November 2024 15:51:42 188 793.00 XLON 00311512763TRLO1 21 November 2024 15:52:02 101 791.00 XLON 00311512775TRLO1 21 November 2024 15:52:05 58 791.00 XLON 00311512780TRLO1 21 November 2024 15:52:34 409 790.00 XLON 00311512874TRLO1 21 November 2024 15:52:34 39 790.00 XLON 00311512875TRLO1 21 November 2024 15:52:34 96 788.00 XLON 00311512876TRLO1 21 November 2024 15:52:34 59 789.00 XLON 00311512877TRLO1 21 November 2024 15:53:34 59 788.00 XLON 00311512919TRLO1 21 November 2024 15:53:34 42 788.00 XLON 00311512920TRLO1 21 November 2024 15:53:34 56 790.00 XLON 00311512921TRLO1 21 November 2024 15:53:34 62 790.00 XLON 00311512922TRLO1 21 November 2024 15:53:34 54 790.00 XLON 00311512923TRLO1 21 November 2024 15:53:34 38 789.00 XLON 00311512924TRLO1 21 November 2024 15:53:34 29 789.00 XLON 00311512925TRLO1 21 November 2024 15:53:34 29 789.00 XLON 00311512926TRLO1 21 November 2024 15:55:08 3 788.00 XLON 00311513064TRLO1 21 November 2024 15:55:08 98 788.00 XLON 00311513065TRLO1 21 November 2024 15:55:08 94 788.00 XLON 00311513066TRLO1 21 November 2024 15:55:11 199 786.00 XLON 00311513078TRLO1 21 November 2024 16:03:21 297 783.00 XLON 00311513735TRLO1 21 November 2024 16:07:20 291 782.00 XLON 00311514013TRLO1 21 November 2024 16:07:20 96 782.00 XLON 00311514014TRLO1 21 November 2024 16:07:20 21 783.00 XLON 00311514015TRLO1 21 November 2024 16:07:20 50 783.00 XLON 00311514016TRLO1 21 November 2024 16:07:20 167 782.00 XLON 00311514017TRLO1 21 November 2024 16:08:04 93 782.00 XLON 00311514073TRLO1 21 November 2024 16:08:04 40 782.00 XLON 00311514074TRLO1 21 November 2024 16:08:04 71 782.00 XLON 00311514075TRLO1 21 November 2024 16:08:04 195 782.00 XLON 00311514076TRLO1 21 November 2024 16:08:36 111 782.00 XLON 00311514101TRLO1 21 November 2024 16:08:36 288 782.00 XLON 00311514102TRLO1 21 November 2024 16:08:36 10 783.00 XLON 00311514103TRLO1 21 November 2024 16:08:36 14 783.00 XLON 00311514104TRLO1 21 November 2024 16:09:11 54 785.00 XLON 00311514180TRLO1 21 November 2024 16:09:11 60 785.00 XLON 00311514181TRLO1 21 November 2024 16:09:11 52 785.00 XLON 00311514182TRLO1 21 November 2024 16:09:12 57 785.00 XLON 00311514183TRLO1 21 November 2024 16:09:12 54 785.00 XLON 00311514184TRLO1 21 November 2024 16:09:12 61 785.00 XLON 00311514185TRLO1 21 November 2024 16:18:35 203 785.00 XLON 00311514910TRLO1 21 November 2024 16:18:35 27 786.00 XLON 00311514911TRLO1 21 November 2024 16:18:35 51 786.00 XLON 00311514912TRLO1 21 November 2024 16:18:35 62 786.00 XLON 00311514913TRLO1 21 November 2024 16:22:32 396 786.00 XLON 00311515169TRLO1 21 November 2024 16:22:32 99 786.00 XLON 00311515170TRLO1 21 November 2024 16:22:35 500 786.00 XLON 00311515172TRLO1 21 November 2024 16:22:38 40 787.00 XLON 00311515179TRLO1 21 November 2024 16:22:38 62 787.00 XLON 00311515180TRLO1 21 November 2024 16:22:38 56 787.00 XLON 00311515181TRLO1 21 November 2024 16:23:10 55 787.00 XLON 00311515218TRLO1 21 November 2024 16:23:10 54 787.00 XLON 00311515219TRLO1 21 November 2024 16:23:10 56 787.00 XLON 00311515220TRLO1 21 November 2024 16:28:48 95 788.00 XLON 00311515597TRLO1 21 November 2024 16:28:48 94 788.00 XLON 00311515598TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970