Inilunsad Ni Angeline Pompei Ang The Bilingual Book Company Na May Mga Bilingual Na Audiobook Para Sa Mga Bata

TORONTO, ONTARIO, CANADA, November 12, 2024 /EINPresswire / -- Si Angeline Pompei, isang innovator sa pag-aaral ng wika, ay lumikha ng The Bilingual Book Company na nag-aalok ng mga bilingual na audiobooks batay sa pagkatuto ayon sa interes nang mga bata at mga mag-aaral ng wika. Ito ay nagbibigay ng mga bilingual na audiobooks upang mabasa at mapakinggan ang mga paksang interesado sila upang epektibong matuto ng bagong wika at gawin itong bahagi ng kanilang mga pang-araw-araw na gawain o mga ritwal.

“Para matutunan ng mga bata or nakakatanda ang wika, kailangan nilang magpraktis araw-araw,” sabi niya.“Upang magawa ang isang bagay araw-araw, kailangan mong magustuhan ito. Ito ay babalik sa ideya ng pag-aaral na nakabatay sa interes. Kailangan nating gawing kasiya-siya ang pag-aaral ng wika upang ito ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na mga ritwal.”

Ang mga pagpipilian ng The Bilingual Book Company ay nagbibigay-daan sa mga bata na pumili ng nakakaakit na paksa at matutunan ito sa dalawang wika – kaya hindi lamang ang pag-aaral ng wika ang tanging layunin.“Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang mga libro, hindi lamang natututo ang mga bata ng wika, kundi masiyasat din ang kanilang mga interes,” sabi ni Angeline Pompei.“Ang pagkakaroon ng iba't ibang mga libro ay nagbibigay din ng lakas sa mga bata na pumili kung ano ang nais nilang basahin o pag-aralan, na nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na patuloy mag-aral.”

The Bilingual Book Company ay nag-aalok ng koleksyon ng mga bilingual na audiobooks na may line-by-line na pagsasalin sa mga paksang napili upang magbigay inspirasyon sa mga bata na mahalin ang pag-aaral at mapahusay ang mga kasanayan sa wika para sa mga mag-aaral ng wika.“Nais nating lahat na mahalin ng ating mga anak ang pag-aaral. Ang mga bilingual na audiobooks ay nag-uudyok ng kuryusidad at nagbibigay-kapangyarihan sa mga bata na tuklasin ang kanilang mga interes sa dalawang wika,” sabi niya.

Ang koleksyon para sa mga batang nag-aaral magbasa mula apat na taong gulang pataas ay may mga pamagat tulad ng“Mga Tao sa Aking Kapitbahayan,”“Kapag Lumaki Ako,” at“Mga Lugar na Napuntahan Ko.”“Karamihan sa mga bata ay nagsisimulang matutong magbasa sa edad na 4. Kung ang iyong anak ay nagsisimula pa lamang magbasa, bakit hindi gawing normal ang pagbabasa sa dalawang wika?

Naniniwala si Angeline na ang mga batang maagang magbasa ay madaling matututo na makipag-usap sa dalawang wika sa pamamagitan lamang ng pagbabasa nang dalawang wika sa sandaling sila ay magsimula nang magbasa. Ang koleksyon para sa mga advanced na mambabasa o mga nag-aaral ng wika ay kinabibilangan ng mga paksang kawili-wili para sa mga bata tulad ng mga bituin at kalawakan, mga hayop at kanilang mga kapaligiran, at mga lungsod sa buong mundo. Ang iba't ibang paksa ay naghihikayat sa mga bata na magbasa at makinig sa isang target na wika araw-araw at makamit ang kasanayan.

Mayroon ding isang nakalaang seksyon para sa pag-aaral ng wika, na nagbibigay ng isang malawak na audio library ng bilingual na bokabularyo at isang seksyon para sa mga panghalip at pandiwa. Habang ang kanyang mga libro ay batay sa pag-aaral ayon sa interes, ang seksyon ng pag-aaral ng wika ay nakatuon sa pagpapakilala sa mga tao ng mga pattern at paggamit ng lahat ng kanilang pandama sa pag-aaral ng wika.

“Upang tunay na matutunan ang isang wika nang mabilis, kailangan mong makita ang mga pattern, marinig ang target na wika, magbasa o magsalita at sumulat,” sabi niya. Sa seksyon ng pag-aaral ng wika, bawat pandiwang bilingguwal ay inuulit sa teksto at audio. Ito ay kusa na inuulit, kaya makikita at maririnig ng mga nag-aaral ng wika ang pattern sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na anyong bilingual. Ang mga biswal na line-by-line na pagsasalin ay nagpapadali para sa mga mag-aaral at mga bata na makita ang mga katugmang panghalip, pandiwa, at bokabularyo sa dalawang wika.

“Gumawa ako ng sarili kong materyal, na binubuo lamang ng line-by-line na pagsasalin sa Ingles-Espanyol at Ingles-Pranses,” sabi ni Angeline sa isang eksklusibong panayam.“Nagsimula akong gumawa ng mga bilingual na libro at nagdagdag pa ng isang hakbang sa pamamagitan ng paglikha ng bilingual na audio, gamit ang mga artipisyal na boses na ginagaya ang mga tunay na nagsasalita ng Ingles, Espanyol, at Pranses, na nagpapahintulot sa mga tagapakinig na sumabay sa teksto.” Ang kanyang mga bilingual na audiobooks at mga materyales sa pag-aaral ay kasalukuyang magagamit sa siyam na malawak na wika: Ingles, Espanyol, Pranses, Italyano, Portuges, Aleman, Mandarin, Koreano, at Hapon.

Bilang isang Canadian na may lahing Filipino/Chinese at Italyano, nagsasalita si Angeline ng ilang wika, kabilang ang Ingles, Espanyol, Pranses, at Italyano. Orihinal siyang na-inspire na lumikha ng mga kanta para sa mga matatanda upang matutunan ang Ingles, na nagbibigay-daan sa mga tao sa iba't ibang bansa na matutunan ang Ingles nang maluwag sa loob sa pamamagitan ng musika. Siya ay umaasa na ang pag-aaral ng mga wika ay magbibigay-daan sa mas maraming tao na makakuha ng trabaho sa kanilang sariling bansa o online, lalo na sa mga remote na trabaho. Ang kanyang album na“Verbiage” ay isang koleksyon ng mga kanta na naglalayong tumulong sa mga matatanda na matuto ng Ingles at magamit sa lahat ng mga platform ng streaming. Ang mga audiobook na nagsasama ng Ingles at iba pang mga wika ay available sa Bilingual Book Company. Mangyaring bisitahin ang href="" rel="external nofollow" target="_blank">thebilingualbookcompany upang mas matuto at simulan ang paglikha ng mga bilingual na audiobooks.



Tungkol kay Angeline Pompei

Si Angeline Pompei ay isang entrepreneur, recording artist at adult language learner na may degree sa aerospace engineering at isang TELF certification para magturo ng English sa buong mundo bilang pangalawang wika. Isa rin siyang sertipikadong Ai Prompt Engineer. Bilang tagapagtatag at CEO ng Learn English Fast ®, nilikha niya ang The Bilingual Book Company, na kinabibilangan ng natatanging serye ni Angeline Pompei ng line-by-line na mga bilingual na libro para sa pag-aaral ng wika. Bilang isang recording artist at songwriter, nilikha niya ang album na“Verbiage,” na makikita sa lahat ng streaming platforms. Ang Verbiage ay isang koleksyon ng mga kanta tulad ng mga normal na kanta, ngunit layunin nitong magturo ng Ingles sa pamamagitan ng nakatagong gramatika, mga tema ng bokabularyo, at pag-uugma ng pandiwa sa pamamagitan ng musika. Ang album na“Verbiage” ay makikita sa lahat ng streaming platforms. Ang kanyang songbook na kasabay ng kanyang album,“Verbiage,” ay makukuha nang libre sa kanyang website Learn English Fast.

Si Angeline Pompei, isang entrepreneur na may 20 taong karanasan sa skincare at marketing sa skincare. Isang multi-faceted na indibidwal, ginagamit niya ang lahat ng kanyang karanasan upang turuan ang mga nasa hustong gulang ng Ingles sa pamamagitan ng pag-aaral batay sa interes, mga bilingual na materyales, at musika. Lahat ng Learn English Fast® na mga resources ay makikita sa kanyang mga website na LearnEnglishFast at TheBilingualBookCompany.

