(MENAFN- EIN Presswire) RIYADH, Arab Saudi, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 20 perjanjian bernilai lebih daripada 1.35 bilion Riyal Saudi telah ditandatangani pada hari kedua forum Biban24. Selaras dengan Vision 2030, perkongsian dan perjanjian ini dilancarkan untuk memperkasakan komuniti usahawan Arab Saudi yang berkembang maju dan memajukan keusahawanan di Kerajaan dan seterusnya.

Hari ke-2 perhimpunan Biban yang mengasyikkan menarik perhatian kepada pertumbuhan Arab Saudi sebagai hab pelaburan global, dengan pengumuman Social Development Bank (SDB) mengenai beberapa perjanjian utama dengan entiti tempatan dan serantau terkemuka di antara beberapa acara utama pada hari penting lain di forum itu.

SDB menandatangani perkongsian dan perjanjian strategik dengan badan dan organisasi terkemuka seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesihatan dan Albilad Bank. SDB akan bekerjasama rapat dengan entiti ini untuk memperkasa dan membiayai usahawan dalam sektor perindustrian, kesihatan dan teknologi. SDB juga akan bekerjasama dengan setiap rakan kongsi untuk menyediakan akses kepada perkhidmatan pembayaran elektronik untuk mencapai kemampanan kewangan untuk persatuan dan menyokong pekerja bebas.

Inovasi ini tidak pernah begitu penting untuk mengatasi cabaran unik yang dihadapi oleh PKS dan usahawan di seluruh dunia. Memupuk persekitaran yang membolehkan di mana pelabur, perniagaan dan usahawan diperkasakan untuk berinovasi dan mempelopori perusahaan, perkongsian dan perjanjian yang benar-benar terobosan adalah kunci untuk membuka potensi – potensi syarikat permulaan yang akan datang, rantau ini dan ekosistem PKS global secara keseluruhan. Biban24 menjurus sepenuhnya ke arah melakukan perkara itu, menyediakan batu loncatan yang bermakna kepada kejayaan yang berkekalan.

Acara terbesar seumpamanya di Kingdom, Biban24 - pemula utama dan forum PKS - diadakan dari 5 hingga 9 November 2024 di Riyadh Front Exhibition & Conference Center.

Dianjurkan oleh Monsha'at, Perusahaan Kecil dan Sederhana Pihak Berkuasa Am Kerajaan Arab Saudi, perhimpunan tahun ini akan dihoskan di bawah tema Global Destination for Opportunities .

