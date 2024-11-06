新登場的音樂超級英雄positiveman推出全新單曲《Bomba》,以四種語言傳達心理健康的正面訊息

(MENAFN- PR Newswire)
Positiveman_Bomba
邁阿密2024年11月6日 /美通社/ -- @newconceptpr -
神秘而充滿魅力的音樂人 Positiveman ( @Positivemanvibes ) 發佈了全新單曲 《 Bomba 》 ,這首作品洋溢著濃厚的正面能量與愉悅氛圍。這首全新單曲現已登陸各大數碼平台,迅速吸引了數千聽眾的關注。
Positiveman 是一位無國界、無國籍限制的音樂人,化身為電子音樂界的超級英雄。他的風格讓人聯想到Marshmello或Daft Punk等經典人物,神秘的形象透過面具和獨特造型呈現,增添了無限魅力。然而,Positiveman的真正力量來自於他音樂背後的訊息,講求愉悅氛圍、正面能量與心理健康,旨在激勵聽眾發掘內在力量,克服生活中的挑戰。他的音樂將藝術轉化為改變生活、塑造更光明未來的強大工具。
儘管Positiveman的身份依然是個謎,我們無法得知他來自何方或是誰隱匿在面具背後,但他的才華無可否認。在 《Bomba》 中,Positiveman將都市電子節奏與流行音樂元素巧妙融合,並運用英語、西班牙語、法語、阿拉伯語四種語言進行創作。這種文化與音樂的融合讓 《Bomba》 成為一首充滿新意且具有普遍吸引力的作品,突破國界,並已在全球聽眾中引起共鳴。
正如Positiveman所言:「 有時,我們只需要一個聲音告訴自己一切都會安好,並提醒自己永不放棄。面對逆境時,唯一能夠獲得的最寶貴的東西,就是在逆境中愈挫愈勇,變得更為堅強,成為更好的人。」
《Bomba》 的音樂錄影片在洛杉磯拍攝,由Positive Vibes唱片公司製作,帶領觀眾進入這位音樂超級英雄的個人宇宙,充滿鮮豔色彩與未來感的美學。除了其壯觀的視覺呈現和令人感染的節拍外,這首歌的訊息十分明確: 《Bomba》 是一首充滿希望與韌性的歌曲,特別為正經歷困難時刻的人們而作。
Positiveman 現已隆重登場,顛覆當前的音樂圈,為大家帶來一場融合娛樂與社會覺醒的創新風潮,這股力量在他的歌詞與音樂中迴盪。當我們在數碼時代中不斷面對挑戰,心理健康面臨焦慮、壓力和持續比較等威脅時,Positiveman帶來的正面能量與堅韌不屈的訊息,提醒我們音樂可成為情緒健康的重要盟友。
11月,充滿活力的邁阿密將迎來 Positiveman 的下一步發展,屆時他將於拉丁格林美週(Latin Grammy)期間,在媒體上分享他傳遞的積極訊息,並揭露2025年的新音樂項目。據傳聞,這將是一場突破性的創新製作,融合多種節奏與風格,跨越國界與語言,旨在將全球凝聚在一面積極與希望的旗幟之下。倒數計時已經開始!
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