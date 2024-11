(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) The supercapacitors is poised for significant growth as industries adopt sustainable solutions. Driven by tech advancements and cross-industry adoption, supercapacitors are set to become essential in the future of energy storage. NEWARK, Del, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- According to a Future Market Insights (FMI) report, the global supercapacitors market is set to experience significant growth over the next decade, driven by a surge in demand for efficient energy storage solutions. As industries increasingly prioritize sustainability and energy efficiency, supercapacitors - known for their high power density, rapid charge and discharge capabilities, and durability-have become essential components in various applications. Estimated at USD 8,346.29 Million in 2024, the market is projected to reach a valuation of USD 12,784.003 Million by 2034, representing a strong compound annual growth rate (CAGR) of 15.3% over the forecast period.

Supercapacitors are particularly attractive in sectors such as automotive, renewable energy, and consumer electronics, where conventional batteries fall short. The rise of electric vehicles (EVs) and renewable energy integration with smart grids are spurring demand, positioning supercapacitors as key technology for the future of efficient energy storage. Scope of Supercapacitors in Multiple Industries: The scope of the supercapacitors market extends across multiple industries. Automotive and electronics sectors are anticipated to dominate demand due to the ongoing shift toward electric and hybrid vehicles and the increased usage of supercapacitors in electronic gadgets. The renewable energy sector is another significant market player, where supercapacitors support energy storage solutions for solar and wind installations, aiding in grid stability and energy efficiency. This surge in supercapacitors demand is largely driven by the global push for sustainable practices and eco-friendly technologies. As organizations prioritize reducing their carbon footprint, the need for efficient, high-capacity energy storage options has become paramount. The adoption of supercapacitors, known for their ability to function in extreme temperatures and environments, is thus expanding across different sectors. Supercapacitors Market Growth Outlook by Top Countries:

Countries Value CAGR (2024 to 2034) USA 12.3% Germany 13.2% France 14.6% Japan 15.1% India 16.4%

Notable Technological Advancements in the Supercapacitors Industry:

The supercapacitors market is witnessing several notable trends, including the development of hybrid supercapacitors, advancements in graphene-based supercapacitors, and the integration of IoT (Internet of Things) technologies for enhanced energy management. Hybrid supercapacitors, which blend the benefits of traditional capacitors and lithium-ion batteries, are gaining traction due to their extended energy capacity and longer lifespan.

In addition, ongoing R&D investments are expected to introduce more cost-effective and energy-efficient supercapacitors. Nanomaterial supercapacitors , such as those based on graphene, are anticipated to offer improved energy density, making them viable for a broader range of applications. Future growth will be supported by the expansion of smart cities and IoT applications, where these advanced supercapacitors can provide stable power for sensors, devices, and connected infrastructure.

Key Takeaways from the Report:



Market Value (2024): USD 8,346.29 Million

Projected Market Value (2034): USD 12,784.003 Million

CAGR (2024-2034): 15.3%

The automotive and renewable energy sectors are anticipated to drive significant demand for supercapacitors.

North America holds a leading position in market share, with the Asia-Pacific region projected to witness the highest growth rate. Hybrid and graphene-based supercapacitors are emerging as key trends, offering enhanced performance and longevity.

“Supercapacitors are increasingly finding their place in industries focused on sustainability and efficiency, especially as these sectors experience growth in electrification and renewable energy. With ongoing advancements in hybrid and graphene-based technology, supercapacitors are poised to meet the evolving demands of energy storage applications globally,” - opines Sudip Saha , managing director and MD at Future Market Insights (FMI) analyst.

Supercapacitors Industry Regional Insights:

Regionally, North America is expected to lead the supercapacitors market, driven by advancements in renewable energy infrastructure and the automotive sector's focus on electrification. The United States, with its strong emphasis on green technologies and electric vehicles, represents a substantial portion of this growth. Europe is also expected to witness significant growth, particularly in countries like Germany and the United Kingdom, where energy storage solutions are critical to support expanding renewable energy capacities.

Meanwhile, Asia-Pacific is set to experience the highest growth rate, fueled by increasing investments in the automotive and consumer electronics industries. Countries such as China, Japan, and South Korea are accelerating the adoption of supercapacitors in EV manufacturing and electronics production. This region's growth is further bolstered by government incentives for renewable energy adoption and the rise of smart cities across the continent.

-p data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-state="draft" height="800" name="GNW_RichHtml_IMG" src="https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/d8d60226-878e-42a1-b6ef-476417700395/supercapacitors-market.png" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" title="Supercapacitors Market.png" width="800" />

Competitive Outlook of the Industry:

The competitive landscape of the supercapacitors market features prominent companies investing heavily in R&D to differentiate their products and expand their market share. Key players are leading the market with innovations in supercapacitor technology, aiming to improve energy density, cycle life, and charge-discharge efficiency.

Strategic partnerships and collaborations are also shaping the market, with companies working alongside automotive manufacturers, renewable energy providers, and electronics firms to integrate supercapacitors into various applications. Emerging players are focusing on graphene-based supercapacitors, which promise to deliver even greater energy storage capabilities. As demand continues to rise, competition among industry players is expected to intensify, fostering further innovation and advancements in supercapacitor technologies.

Key Players in the Industry:



Maxwell Technologies

KEMET Corporation

CAP-XX

Eaton

AVX Corporation

Murata Manufacturing Co. Ltd.

Nippon Chemi-Con

Blue Solutions

Panasonic Corporation

LOXUS Inc.

LS Mtron

FastCAP Ultracapacitors Corporation

Tecate Group

VINATech Co. Ltd. Others



Supercapacitors Market Segmentation Analysis:

By Type:

In terms of Type is segregated Electrical Double Layer Capacitors, Pseudo-capacitors and Hybrid Capacitors.

By Application:

In terms of Application, is distributed into Consumer Electronic Devices, Automobiles, Grid Stabilization, Trains, Locomotive Systems (Cranes and Elevators), Aircraft and Others.

By End User:

In terms of End User is distributed Automotive and Transportation, Industrial, Electronics, Energy and Power, Military and Defense, Aerospace and Aviation and Others.

By Region:

Key countries of North America, Latin America, Western Europe, Eastern Europe, East Asia, South Asia & pacific, Middle East and Africa (MEA) have been covered in the report.

About the Technology Team at Future Market Insights:

The technology domain at Future Market Insights offers expert analysis, time-efficient research, and strategic recommendations with the objective to provide authentic insights and accurate results to help clients worldwide. With a repertoire of over 100+ reports and 1 Billion+ data points, the team has been analyzing the market lucidly in 50+ countries for over a decade. The team provides a brief analysis on key trends including competitive landscape, profit margin, and research development efforts.

French Language:

Selon un rapport de Future Market Insights (FMI), le marché mondial des supercondensateurs devrait connaître une croissance significative au cours de la prochaine décennie, stimulé par une forte demande de solutions de stockage d'énergie efficaces. Alors que les industries accordent de plus en plus la priorité à la durabilité et à l'efficacité énergétique, les supercondensateurs, connus pour leur densité de puissance élevée, leurs capacités de charge et de décharge rapides et leur durabilité, sont devenus des composants essentiels dans diverses applications. Estimé à 8 346,29 Millions USD en 2024, le marché devrait atteindre une valorisation de 12 784,003 Millions USD d'ici 2034, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) élevé de 15,3 % sur la période de prévision.

Les supercondensateurs sont particulièrement intéressants dans des secteurs tels que l'automobile, les énergies renouvelables et l'électronique grand public, où les batteries conventionnelles ne suffisent pas. L'essor des véhicules électriques (VE) et l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux intelligents stimulent la demande, positionnant les supercondensateurs comme une technologie clé pour l'avenir du stockage efficace de l'énergie.

Portée des supercondensateurs dans de nombreux secteurs industriels :

Le marché des supercondensateurs couvre de nombreux secteurs. Les secteurs de l'automobile et de l'électronique devraient dominer la demande en raison de l'évolution continue vers les véhicules électriques et hybrides et de l'utilisation accrue des supercondensateurs dans les gadgets électroniques. Le secteur des énergies renouvelables est un autre acteur important du marché, où les supercondensateurs prennent en charge les solutions de stockage d'énergie pour les installations solaires et éoliennes, contribuant ainsi à la stabilité du réseau et à l'efficacité énergétique.

Cette forte demande de supercondensateurs est en grande partie due à la volonté mondiale de mettre en place des pratiques durables et des technologies respectueuses de l'environnement. Les entreprises accordant la priorité à la réduction de leur empreinte carbone, le besoin d'options de stockage d'énergie efficaces et de grande capacité est devenu primordial. L'adoption des supercondensateurs, connus pour leur capacité à fonctionner dans des températures et des environnements extrêmes, se développe ainsi dans différents secteurs.

Perspectives de croissance du marché des supercondensateurs par principaux pays :

Pays Valeur TCAC (2024 à 2034) USA 12,3% Allemagne 13,2% France 14,6% Japon 15,1% Inde 16,4%

Progrès technologiques notables dans le secteur des supercondensateurs :

Le marché des supercondensateurs connaît plusieurs tendances notables, notamment le développement de supercondensateurs hybrides, les avancées dans les supercondensateurs à base de graphène et l'intégration des technologies IoT (Internet des objets) pour une meilleure gestion de l'énergie. Les supercondensateurs hybrides, qui combinent les avantages des condensateurs traditionnels et des batteries lithium-ion, gagnent du terrain en raison de leur capacité énergétique étendue et de leur durée de vie plus longue.

En outre, les investissements en cours dans la recherche et le développement devraient permettre d'introduire des supercondensateurs plus rentables et plus économes en énergie. Les supercondensateurs à base de nanomatériaux , tels que ceux à base de graphène, devraient offrir une densité énergétique améliorée, ce qui les rendrait viables pour une gamme d'applications plus large. La croissance future sera soutenue par l'expansion des villes intelligentes et des applications IoT, où ces supercondensateurs avancés peuvent fournir une alimentation stable aux capteurs, aux appareils et aux infrastructures connectées.

Principaux points à retenir du rapport :



Valeur marchande (2024) : 8 346,29 Millions USD

Valeur marchande projetée (2034) : 12 784,003 Millions USD

TCAC (2024-2034) : 15,3 %

Les secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables devraient générer une demande importante en supercondensateurs.

L'Amérique du Nord occupe une position de leader en termes de part de marché, la région Asie-Pacifique devant connaître le taux de croissance le plus élevé. Les supercondensateurs hybrides et à base de graphène émergent comme des tendances clés, offrant des performances et une longévité améliorées.

(( Les supercondensateurs trouvent de plus en plus leur place dans les industries axées sur la durabilité et l'efficacité, en particulier dans la mesure où ces secteurs connaissent une croissance dans l'électrification et les énergies renouvelables. Grâce aux progrès continus des technologies hybrides et à base de graphène, les supercondensateurs sont prêts à répondre aux demandes évolutives des applications de stockage d'énergie à l'échelle mondiale )), estime Sudip Saha , directeur général et directeur général de Future Market Insights (FMI).

Découvrez les détails détaillés et les principales conclusions du rapport !

Aperçu régional du secteur des supercondensateurs :

Au niveau régional, l'Amérique du Nord devrait dominer le marché des supercondensateurs, grâce aux progrès réalisés dans les infrastructures d'énergie renouvelable et à l'accent mis par le secteur automobile sur l'électrification. Les États-Unis, qui mettent fortement l'accent sur les technologies vertes et les véhicules électriques, représentent une part substantielle de cette croissance. L'Europe devrait également connaître une croissance significative, en particulier dans des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, où les solutions de stockage d'énergie sont essentielles pour soutenir l'expansion des capacités d'énergie renouvelable.

Dans le même temps, la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé, alimenté par des investissements croissants dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud accélèrent l'adoption de supercondensateurs dans la fabrication de véhicules électriques et la production électronique. La croissance de cette région est encore renforcée par les incitations gouvernementales en faveur de l'adoption des énergies renouvelables et par l'essor des villes intelligentes sur tout le continent.

Perspectives concurrentielles du secteur :

Le marché des supercondensateurs est caractérisé par une forte concurrence entre les entreprises qui investissent massivement dans la recherche et le développement pour différencier leurs produits et accroître leur part de marché. Les principaux acteurs dominent le marché grâce à des innovations dans la technologie des supercondensateurs, visant à améliorer la densité énergétique, la durée de vie du cycle et l'efficacité de charge-décharge.

Les partenariats et collaborations stratégiques façonnent également le marché, les entreprises travaillant aux côtés des constructeurs automobiles, des fournisseurs d'énergie renouvelable et des sociétés d'électronique pour intégrer les supercondensateurs dans diverses applications. Les acteurs émergents se concentrent sur les supercondensateurs à base de graphène, qui promettent d'offrir des capacités de stockage d'énergie encore plus importantes. Alors que la demande continue d'augmenter, la concurrence entre les acteurs du secteur devrait s'intensifier, favorisant de nouvelles innovations et avancées dans les technologies des supercondensateurs.

Principaux acteurs du secteur :



Maxwell Technologies

Société KEMET

CAP-XX

Eaton

Société AVX

Murata Manufacturing Co. Ltd.

Nippon Chemi-Con

Solutions Bleues

Société Panasonic

LOXUS Inc.

LS Métron

Société de ultra-capacités FastCAP

Groupe Tecate

VINATech Co. Ltd. Autres



Analyse de la segmentation du marché des supercondensateurs :

Par type :

En termes de type, on distingue les condensateurs électriques à double couche, les pseudo-condensateurs et les condensateurs hybrides.

Par application :

En termes d'application, il est distribué dans les appareils électroniques grand public, les automobiles, la stabilisation du réseau, les trains, les systèmes de locomotives (grues et ascenseurs), les avions et autres.

Par l'utilisateur final :

En termes d'utilisateur final, il est distribué dans les secteurs de l'automobile et des transports, de l'industrie, de l'électronique, de l'énergie et de l'électricité, de l'armée et de la défense, de l'aérospatiale et de l'aviation et autres.

Par région :

Les principaux pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe occidentale, d'Europe de l'Est, d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud et du Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique (MEA) ont été couverts dans le rapport.

À propos de l'équipe technologique de Future Market Insights :

Le domaine technologique de Future Market Insights propose des analyses d'experts, des recherches efficaces et des recommandations stratégiques dans le but de fournir des informations authentiques et des résultats précis pour aider les clients du monde entier. Avec un répertoire de plus de 100 rapports et plus d'un milliard de points de données, l'équipe analyse le marché de manière lucide dans plus de 50 pays depuis plus d'une décennie. L'équipe fournit une brève analyse des principales tendances, notamment le paysage concurrentiel, la marge bénéficiaire et les efforts de développement de la recherche.

