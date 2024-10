(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) The USA Tapes Gears Up for Steady Expansion, Driven by Manufacturing, EV Growth, and International Trade Demand. The key players operating in the USA tapes industry are 3M Company, Berry Global Group Inc., Saint Gobain Group and Intertape Polymer Group Inc.

NEWARK, Del, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The USA tapes market is set to achieve a remarkable transformation over the next decade, with market size projected to rise from USD 21,193.4 million in 2024 to a robust USD 32,799.0 million by 2034, at a steady compound annual growth rate (CAGR) of 4.5% through the forecast period. As the demand for adhesive tapes strengthens across various sectors, including manufacturing and automotive, the market is anticipated to experience an incremental opportunity of USD 12,392.6 million by 2034, reaching 1.6 times its current valuation.

The growing reliance of the manufacturing sector on adhesive tapes is a key driver, with this sector alone contributing more than 43% of total market demand. Manufacturing applications, such as assembly, sealing, bonding, and insulation, underscore the versatility and cost-effectiveness of tapes as they provide a durable alternative to mechanical fasteners and liquid adhesives. Within this landscape, polyethylene tapes are expected to command over 24% of the total market share, driven by their resilience and adaptability across substrates.

Rubber-based adhesives remain a staple, projected to make up 36.4% of adhesive use, driven by their high initial tack and strong adhesion across varied surfaces such as metals and plastics. This sector alone is expected to reach USD 11,925.6 million by 2034, catering to the packaging and automotive industries that benefit from their superior low-temperature performance.

The USA tapes market is experiencing substantial growth, driven by rising demand across sectors such as manufacturing, automotive, and packaging. As industries continue to seek versatile, efficient, and cost-effective solutions, adhesive tapes are increasingly replacing traditional fastening methods. In manufacturing, tapes offer strong bonding, insulation, and sealing capabilities, essential for complex assembly processes, while packaging tapes are critical for securing goods in transit, particularly in light of growing international trade.

Future trends in the USA tapes market indicate a shift towards high-performance and sustainable products. The rise of electric vehicles (EVs) is a significant driver, as specialized tapes are needed for EV assembly to reduce weight, manage heat, and dampen vibrations. As the EV sector grows, so does demand for advanced adhesive solutions that can meet the stringent requirements of EV design.

Environmental concerns are also shaping the market, as consumers and industries alike move towards eco-friendly, low-VOC tapes. Tapes made with non-toxic adhesives and sustainable materials are gaining traction, particularly in packaging and healthcare. Manufacturers who prioritize green innovations and adapt to regulatory changes are likely to benefit as the market progresses, solidifying adhesive tapes as a staple across industries.

Key Takeaways:



Market Growth Forecast : The USA tapes market is set to grow from USD 21,193.4 million in 2024 to USD 32,799.0 million by 2034, with a projected CAGR of 4.5%.

Manufacturing Sector Dominance : Manufacturing industries, which rely on adhesive tapes for assembly, sealing, bonding, and insulation, contribute over 43% of market demand.

Trade Expansion Boosts Demand : Rising international trade and exports have increased the demand for durable packaging tapes essential for securing goods during long-distance shipments.

EV Market Drives Innovation : The growth of the electric vehicle (EV) sector is spurring demand for high-performance adhesive tapes used in bonding, heat management, and vibration dampening. Environmental Shift in Consumer Preference : Growing awareness of adhesive chemical safety is pushing consumers and manufacturers towards non-toxic, eco-friendly adhesive tapes, impacting traditional market dynamics.



Driving Factors: Trade Expansion and Electric Vehicle (EV) Market Surge

The rapid expansion of international trade has elevated the need for resilient, durable packaging solutions. According to the USA Census Bureau, exports have risen significantly in 2024, with a USD 12.3 billion increase in average monthly exports since July 2023, primarily driven by automotive, consumer goods, and machinery. This growth trajectory is boosting demand for high-performance packaging tapes to withstand the rigorous demands of long-distance shipping, ensuring goods are secure during transit.

Moreover, the rise of electric vehicles (EVs) in the USA has presented unique growth opportunities for adhesive tape manufacturers. High-performance adhesive tapes play a critical role in EV assembly, contributing to weight reduction, heat management, and vibration dampening, all essential for optimized EV performance. Sales of light-duty EVs in the USA saw a jump from 300,000 units in Q1 2023 to 375,000 in Q3, as reported by the International Council on Clean Transport, reflecting an upward demand for innovative adhesive solutions in this sector.

“The USA tapes market is on a promising growth trajectory, fueled by robust demand from the manufacturing and automotive sectors. As global trade and electric vehicle production ramp up, adhesive tapes play a pivotal role in efficient assembly and packaging solutions.” Says a Lead Consultant Ismail Sutaria in Packaging at Future Market Insights (FMI).









Future Growth Opportunities

: The expanding electric vehicle market offers high demand for lightweight, heat-resistant, and vibration-dampening tapes essential for EV assembly and efficiency.: Rising consumer preference for eco-friendly products presents an opportunity for tapes with low-VOC, non-toxic adhesives and sustainable materials.: With the surge in online shopping, durable and reliable packaging tapes are increasingly needed to secure goods during transit, supporting strong growth in this segment.: As manufacturing techniques evolve, there is growing demand for high-performance tapes that offer robust bonding, insulation, and flexibility across different industrial applications.: The healthcare sector's increased need for safe, hypoallergenic, and reliable adhesive tapes for medical equipment and supplies presents further growth potential.

Industry Trends:

: High-performance tapes designed for specific applications (e.g., automotive, electronics) are seeing growth as industries seek materials that provide specialized properties like UV resistance, flexibility, and high adhesion.: Environmentally friendly tapes, including paper-based and biodegradable options, are gaining traction as industries prioritize sustainable packaging solutions and regulatory pressures increase.: Innovations in adhesive chemistry are improving bond strength, temperature tolerance, and versatility, meeting the needs of challenging applications, particularly in construction and automotive sectors.: As online shopping rises, demand for packaging tapes, especially those providing secure tamper-evident seals, is increasing, with strong growth in water-activated and eco-friendly tapes.: With the healthcare industry's growth, medical-grade tapes are in higher demand for applications like wound care and surgical use, driven by aging populations and a focus on patient comfort and care efficiency.

Key Players:



3M Company

PPI Adhesive Products Ltd.

Can-Do National Tape

Tesa SE

Nitto Denko Corporation

Avery Dennison Corporation

Berry Global Group, Inc.

Nadco Tapes & Labels, Inc.

H.B. Fuller Company

Scapa Group plc

Bron Tapes, Inc.

Saint-Gobain Group

Intertape Polymer Group Inc.

Shurtape Technologies, LLC

PPM Industries SpA.

Specialty Tapes

Boyd Corporation Adhesive Applications, Inc.

Unlock Comprehensive Market Insights – Explore the Full Report Now:

Tapes Market Segmentation

By Product:

In terms of product, the tapes market is divided into BOPP tapes, gummed tapes, flat back tapes, duct tapes, masking tapes, filament tapes, double sided tapes and others

By Material:

Few of the materials used for making tapes polyamide (PA), polyvinyl chloride (PVC), polyethylene terephthalate (PET), polyethylene (PE), polypropylene (PP), bioplastics and paper

By Adhesives:

Multiple types of adhesives used in the tapes market include rubber-based adhesive, silicon-based adhesive, acrylic-based adhesive and hot melt adhesive

By End Use:

Some of end users in the tapes include manufacturing, logistics & shipping and packaging. The manufacturing sector is further sub-divided into pharmaceuticals & medical devices, food & beverages, cosmetics & personal care, homecare & toiletries, electrical & electronics, automotive parts and other industrial.

By Sub-Region:

Key states of North East, South West, West, South East, and Midwest are covered.

French Translation:

Le marché américain des rubans adhésifs devrait connaître une transformation remarquable au cours de la prochaine décennie, la taille du marché devant passer de 21 193,4 millions USD en 2024 à 32 799,0 millions USD d'ici 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) stable de 4,5 % au cours de la période de prévision. Alors que la demande de rubans adhésifs se renforce dans divers secteurs, notamment la fabrication et l'automobile, le marché devrait connaître une opportunité supplémentaire de 12 392,6 millions USD d'ici 2034, atteignant 1,6 fois sa valorisation actuelle.

La dépendance croissante du secteur manufacturier aux rubans adhésifs est un facteur clé, ce secteur contribuant à lui seul à plus de 43 % de la demande totale du marché. Les applications manufacturières, telles que l'assemblage, l'étanchéité, le collage et l'isolation, soulignent la polyvalence et la rentabilité des rubans, car ils offrent une alternative durable aux fixations mécaniques et aux adhésifs liquides. Dans ce contexte, les rubans en polyéthylène devraient représenter plus de 24 % de la part de marché totale, grâce à leur résilience et à leur adaptabilité sur différents substrats.

Les adhésifs à base de caoutchouc restent un produit de base, et devraient représenter 36,4 % de l'utilisation des adhésifs, en raison de leur adhérence initiale élevée et de leur forte adhérence sur diverses surfaces telles que les métaux et les plastiques. Ce secteur à lui seul devrait atteindre 11 925,6 millions USD d'ici 2034, pour répondre aux besoins des industries de l'emballage et de l'automobile qui bénéficient de leurs performances supérieures à basse température.

Le marché américain des rubans adhésifs connaît une croissance substantielle, stimulée par une demande croissante dans des secteurs tels que la fabrication, l'automobile et l'emballage. Alors que les industries continuent de rechercher des solutions polyvalentes, efficaces et rentables, les rubans adhésifs remplacent de plus en plus les méthodes de fixation traditionnelles. Dans le secteur manufacturier, les rubans adhésifs offrent de solides capacités de collage, d'isolation et d'étanchéité, essentielles pour les processus d'assemblage complexes, tandis que les rubans d'emballage sont essentiels pour sécuriser les marchandises en transit, en particulier à la lumière du commerce international croissant.

Les tendances futures du marché des rubans adhésifs aux États-Unis indiquent une évolution vers des produits hautes performances et durables. L'essor des véhicules électriques (VE) est un facteur important, car des rubans adhésifs spécialisés sont nécessaires pour l'assemblage des véhicules électriques afin de réduire le poids, de gérer la chaleur et d'amortir les vibrations. À mesure que le secteur des véhicules électriques se développe, la demande de solutions adhésives avancées capables de répondre aux exigences strictes de la conception des véhicules électriques augmente également.

Les préoccupations environnementales façonnent également le marché, car les consommateurs et les industries se tournent vers des rubans adhésifs respectueux de l'environnement et à faible teneur en COV. Les rubans adhésifs fabriqués avec des adhésifs non toxiques et des matériaux durables gagnent du terrain, notamment dans les domaines de l'emballage et de la santé. Les fabricants qui privilégient les innovations vertes et s'adaptent aux changements réglementaires sont susceptibles de bénéficier de l'évolution du marché, consolidant ainsi le rôle des rubans adhésifs dans tous les secteurs.

Principaux points à retenir :



Prévisions de croissance du marché : Le marché américain des bandes devrait passer de 21 193,4 millions USD en 2024 à 32 799,0 millions USD en 2034, avec un TCAC prévu de 4,5 %.

Domination du secteur manufacturier : Les industries manufacturières, qui dépendent des rubans adhésifs pour l'assemblage, l'étanchéité, le collage et l'isolation, contribuent à plus de 43 % de la demande du marché.

L'expansion du commerce stimule la demande : L'augmentation du commerce international et des exportations a augmenté la demande de rubans d'emballage durables, essentiels pour sécuriser les marchandises lors des expéditions longue distance.

Le marché des véhicules électriques stimule l'innovation : La croissance du secteur des véhicules électriques (VE) stimule la demande de rubans adhésifs hautes performances utilisés pour le collage, la gestion de la chaleur et l'amortissement des vibrations. Changement environnemental dans les préférences des consommateurs : la sensibilisation croissante à la sécurité chimique des adhésifs pousse les consommateurs et les fabricants vers des rubans adhésifs non toxiques et respectueux de l'environnement, ce qui a un impact sur la dynamique traditionnelle du marché.



Facteurs déterminants : expansion du commerce et essor du marché des véhicules électriques (VE)

L'expansion rapide du commerce international a accru le besoin de solutions d'emballage résistantes et durables. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les exportations ont considérablement augmenté en 2024, avec une augmentation de 12,3 milliards USD des exportations mensuelles moyennes depuis juillet 2023, principalement tirées par l'automobile, les biens de consommation et les machines. Cette trajectoire de croissance stimule la demande de rubans d'emballage haute performance pour résister aux exigences rigoureuses du transport longue distance, garantissant la sécurité des marchandises pendant le transport.

De plus, l'essor des véhicules électriques (VE) aux États-Unis a offert des opportunités de croissance uniques aux fabricants de rubans adhésifs. Les rubans adhésifs hautes performances jouent un rôle essentiel dans l'assemblage des véhicules électriques, contribuant à la réduction du poids, à la gestion de la chaleur et à l'amortissement des vibrations, tous essentiels pour optimiser les performances des véhicules électriques. Les ventes de véhicules électriques légers aux États-Unis ont bondi de 300 000 unités au premier trimestre 2023 à 375 000 au troisième trimestre, comme l'a rapporté l'International Council on Clean Transport, reflétant une demande croissante de solutions adhésives innovantes dans ce secteur.

(( Le marché américain des rubans adhésifs suit une trajectoire de croissance prometteuse, alimentée par une forte demande des secteurs manufacturier et automobile. À mesure que le commerce mondial et la production de véhicules électriques s'intensifient, les rubans adhésifs jouent un rôle essentiel dans les solutions d'assemblage et d'emballage efficaces )), déclare Ismail Sutaria, consultant principal en emballage chez Future Market Insights (FMI).

Opportunités de croissance futures

: le marché en expansion des véhicules électriques offre une forte demande de rubans légers, résistants à la chaleur et amortissant les vibrations, essentiels à l'assemblage et à l'efficacité des véhicules électriques.: la préférence croissante des consommateurs pour les produits respectueux de l'environnement offre une opportunité pour les rubans adhésifs à faible teneur en COV, non toxiques et avec des matériaux durables.: Avec l'essor des achats en ligne, des rubans d'emballage durables et fiables sont de plus en plus nécessaires pour sécuriser les marchandises pendant le transport, soutenant une forte croissance dans ce segment.: à mesure que les techniques de fabrication évoluent, la demande de rubans hautes performances offrant une liaison, une isolation et une flexibilité robustes dans différentes applications industrielles augmente.: Le besoin croissant du secteur de la santé en rubans adhésifs sûrs, hypoallergéniques et fiables pour les équipements et fournitures médicaux présente un potentiel de croissance supplémentaire.

Tendances de l'industrie :

: les rubans hautes performances conçus pour des applications spécifiques (par exemple, l'automobile, l'électronique) connaissent une croissance à mesure que les industries recherchent des matériaux offrant des propriétés spécialisées telles que la résistance aux UV, la flexibilité et une adhérence élevée.: Les rubans adhésifs respectueux de l'environnement, y compris les options à base de papier et biodégradables, gagnent du terrain à mesure que les industries privilégient les solutions d'emballage durables et que les pressions réglementaires augmentent.: Les innovations dans la chimie des adhésifs améliorent la force de liaison, la tolérance à la température et la polyvalence, répondant aux besoins d'applications difficiles, en particulier dans les secteurs de la construction et de l'automobile.: à mesure que les achats en ligne augmentent, la demande de rubans d'emballage, en particulier ceux offrant des joints inviolables sécurisés, augmente, avec une forte croissance des rubans activés par l'eau et respectueux de l'environnement.: Avec la croissance du secteur de la santé, les rubans de qualité médicale sont de plus en plus demandés pour des applications telles que le soin des plaies et l'utilisation chirurgicale, en raison du vieillissement de la population et de l'accent mis sur le confort des patients et l'efficacité des soins.

Défis du marché : sensibiliser davantage les consommateurs aux produits chimiques adhésifs

Malgré les perspectives de croissance, la sensibilisation croissante des consommateurs aux risques potentiels pour la santé et l'environnement associés aux produits chimiques adhésifs, en particulier les composés organiques volatils (COV), pourrait avoir un impact sur la demande de rubans adhésifs traditionnels. Les consommateurs privilégient de plus en plus les options non toxiques et respectueuses de l'environnement, et les acteurs du secteur qui s'adapteront à cette tendance en proposant des rubans adhésifs (( verts )) auront probablement un avantage. L'évolution des préférences des consommateurs vers des matériaux respectueux de l'environnement constitue un appel à l'action important pour le marché, soulignant la nécessité d'innover dans des adhésifs plus sûrs et sans COV.

Acteurs clés :



Entreprise 3M

Produits adhésifs PPI Ltée.

Ruban national Can-Do

Tesa SE

Société Nitto Denko

Société Avery Dennison

Groupe Berry Global, Inc.

Rubans et étiquettes Nadco, Inc.

Société HB Fuller

Groupe Scapa plc

Bandes Bron, Inc.

Groupe Saint-Gobain

Groupe Polymère Intertape Inc.

Shurtape Technologies, LLC

PPM Industries SpA.

Rubans spéciaux

Société Boyd Applications adhésives, Inc.

Segmentation du marché des bandes

Par produit :

En termes de produit, le marché des rubans est divisé en rubans BOPP, rubans gommés, rubans à dos plat, rubans adhésifs, rubans de masquage, rubans à filaments, rubans double face et autres

Par matériau :

Peu de matériaux utilisés pour la fabrication des rubans sont le polyamide (PA), le chlorure de polyvinyle (PVC), le polyéthylène téréphtalate (PET), le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), les bioplastiques et le papier.

Par adhésifs :

Plusieurs types d'adhésifs utilisés sur le marché des rubans adhésifs comprennent les adhésifs à base de caoutchouc, les adhésifs à base de silicone, les adhésifs à base d'acrylique et les adhésifs thermofusibles.

Par utilisation finale :

Parmi les utilisateurs finaux concernés figurent les secteurs de la fabrication, de la logistique, de l'expédition et de l'emballage. Le secteur manufacturier est lui-même subdivisé en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels, produits d'entretien et de toilette, électricité et électronique, pièces automobiles et autres secteurs industriels.

Par sous-région :

Les principaux États du Nord-Est, du Sud-Ouest, de l'Ouest, du Sud-Est et du Midwest sont couverts.

Authored by:

Ismail Sutaria (Lead Consultant, Packaging and Materials) has over 8 years of experience in market research and consulting in the packaging & materials industry. Ismail's strength lies in identifying key challenges faced by the client and offering logical and actionable insights to equip the clients with strategic decision-making power.

Ismail has been an instrumental part of several transformational consulting assignments. His key skills include competitive benchmarking, opportunity assessment, macroeconomic analysis, and business transformation advisory. Ismail is an MBA holder in Marketing and has a Bachelor's Degree in Mathematics.

