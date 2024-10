(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Paper Bags Set to Reach USD 9.9 Billion by 2034 as Retailers, Foodservice, and Regulatory Pressure on Plastics Drive Demand for Sustainable Packaging Solutions. Retail and foodservice sectors lead demand as environmental awareness rises, plastic bans expand, and digital printing enhances packaging value, positioning the paper bags for steady growth over the next decade. NEWARK, Del, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global paper bags market is poised for substantial growth, with sales projected to rise from USD 6.4 billion in 2024 to an impressive USD 9.9 billion by 2034. This represents a robust compound annual growth rate (CAGR) of 4.4% over the next decade. The industry already saw significant momentum in 2023, generating USD 6.2 billion in revenue and is expected to grow by 3.5% year-on-year in 2024. The demand for paper bags is set to grow steadily, driven by increasing environmental consciousness and regulatory efforts to reduce plastic usage. Retail, the largest consumer segment, continues to embrace paper bags as brands prioritize sustainable packaging to enhance their eco-friendly image. The shift towards biodegradable materials aligns with consumer preferences for sustainable and natural alternatives, propelling growth in grocery, fashion, and department stores. Ecommerce is another significant driver, with sturdy paper bags used in packaging to meet the demand for sustainable solutions. Pinched bottom open mouth bags are expected to gain traction due to their ability to carry heavier loads and ease of stacking, making them popular in industries like agriculture and construction. In the foodservice sector, the trend of on-the-go meals and the rise of quick-service restaurants are accelerating paper bag adoption. The growth of online food delivery services is further fueling demand for leak-proof and reliable packaging options. Looking ahead, digital printing advancements will add value to the paper bags market by enabling cost-effective customization. As regulations continue to tighten against plastic use globally, the shift toward sustainable packaging solutions will create new growth opportunities, making paper bags a key component of the future packaging landscape. The problem with plastics is that they pollute the planet and damage the environment at every phase in their lifecycle. Single-use plastic packaging with a functioning life of minutes should not be made with materials that will survive hundreds of years. Recycling only delays plastic reaching landfills or oceans. With augmenting literacy rate and cognition in people about environmental degradation due to plastics, consumer discretion is shifting towards the adoption of eco-friendly and safe packaging solutions especially in the foodservice industry. The packaging industry consumes more than one-third of the plastic material produced globally. Replacement of plastic bags with paper bags is the major booster for the paper bags market. Rising Consumer Demand for Pre-Packed Food to Fuel the Demand for Paper Bags The demand for packaged food persists to increase due to the changing lifestyle of people and a growing global population is fueling the demand for paper bags for foodservice. As many developing countries such as India, Mexico, Indonesia, Malaysia etc. are rapidly industrializing and experiencing urbanization, the demand for on-the-go meals to fuel the growth of paper bags for foodservice market. The foodservice industries are focusing on logistics, trading, marketing and customer services, all of which is directly dangling on the quality of packaging of the food. In November 2022, Zomato has implemented delivery bags with“hotline numbers” to report reckless behaviour of delivery partners. Retail Sector Driving Demand as Environmental Awareness Grows Retailers, particularly in grocery, fashion, and department stores, are the largest consumers of paper bags, accounting for over 45% of the global market share. As consumers and brands alike focus on minimizing plastic usage to meet sustainability standards, paper bags are becoming the preferred packaging choice. The bags' biodegradability, coupled with the option for brand customization, makes them a favorable alternative for businesses aiming to enhance their eco-friendly image. Regulatory pressure to eliminate single-use plastics is also a key driver of demand in the retail sector, pushing companies to adopt sustainable packaging solutions. The ecommerce industry further contributes to this growth by utilizing durable paper bags for packaging, responding to the need for sturdy, environmentally friendly alternatives to traditional packaging materials. Foodservice Industry Boosting Market Growth Amid Shifting Consumer Habits The fast-paced lifestyle and growing trend of on-the-go meals are driving the expansion of the foodservice industry, further fueling the demand for paper bags. As economic conditions improve in developing nations and quick-service restaurants expand, the need for disposable food packaging is on the rise. Paper bags are widely used across the food and beverage segment, including in restaurants, hotels, and cafes, as the takeaway culture gains momentum. The global sales of paper bags are estimated to be worth US$ 6.4 billion in 2024 and are anticipated to reach a value of US$ 9.9 billion by 2034. Sales are projected to rise at a CAGR of 4.4% over the forecast period between 2024 and 2034.

It is projected to create an incremental opportunity of US$ 3.7 billion and is predicted to rise 1.5 times the current market value through 2034.

The global paper bags industry recorded a CAGR of 2.7% during the historical period between 2019 and 2023. The growth of the paper bags industry was positive as it reached a value of US$ 6.2 billion in 2023 from US$ 5.6 billion in 2019.

By material, brown kraft segment is anticipated to be valued at US$ 4.9 Bn in the 2024 and expected to reach US$ 7.8 Bn till the forecast year 2034. The retail sector accounts for the maximum value share in the global paper bags market. The retail end use segment is estimated to account for nearly 45% of the global paper bags market. The retail sector outlook is expected to remain positive, for most regions, especially, the Asia Pacific and North America regions.

“With growing environmental concerns, there is a trend towards the use of biodegradable and compostable paper bags in the food service industry. With increasing environmental awareness, there is a growing demand for eco-friendly packaging solutions, providing an opportunity for manufacturers to develop and offer biodegradable and compostable food service paper bags.”- Says a Lead Consultant Ismail Sutaria in Packaging at Future Market Insights (FMI). Highly Active Retail Sector Enhancing High-Speed Growth of Paper Bags Market The retail sector is positively powering the economy of developed nations. Retailers in the global market capitalize on the high consumer confidence in the economy. Competitive pricing allows retailers to engage consumers. The retail sector accounts for more than 50% of the paper bags market in the developed regions such as Americas and Europe. Therefore, strong retail sales are anticipated to play a pivotal role in the growth of the paper bags market, in the years to come. In addition, increasing awareness among consumers and manufacturers regarding the effects of plastic packaging on the surroundings has resulted in a major shift in preference for environment-friendly packaging solutions, such as paper. Paper bags have enjoyed high penetration in the market in the last couple of decades. Besides this, developing regions of the globe presenting lucrative opportunities for growth as it is home to some of the emerging markets. Therefore, strong retail sector outlook, coupled with high consumer preference for paper bags, is expected to ensure a positive outlook for the growth of the global paper bags market. Country-Wise Insights on the Paper Bags Market Growth

Country CAGR (2024-2034) Market Insights USA 2.8 % A lucrative market driven by one of the largest retail sectors worldwide. Retail sales grew by 1.4% in 2024. Germany 1.9 % Steady growth supported by the retail sector's shift to sustainable packaging in Western Europe. UK 3.0 % Increased use of paper bags due to consumer demand for eco-friendly packaging in retail and foodservice. Canada 3.5 % Growth driven by sustainable packaging preferences and an expanding retail sector post-pandemic. India 6.2 % Rapid growth supported by the vibrant foodservice sector, with the restaurant industry as a key driver. China 6.4 % High growth fueled by bans on plastic usage and increasing adoption of paper packaging in retail. Japan 3.9 % Moderate growth attributed to government policies and consumer preference for eco-friendly packaging. Brazil 4.3 % Growth supported by rising demand for sustainable packaging in retail and agriculture sectors.

Key Players of Paper Bags Industry

International Paper CompanyMondi PlcOji Holdings CorporationSmurfit Kappa Group Plc (Smurfit WestRock)Novolex Holdings, IncStora Enso OyjAtlantic Packaging Products LtdLangston Companies, Inc.RonpakDetmold Packaging Pty. Ltd.Wisconsin Converting Inc.McNairn Packaging, Inc.Welton Bibby And Baron LimitedPaperbags LimitedJohnPac IncAtlas Paper Bag Co. Ltd.Swiss Pac Pvt. Ltd.Gerhard Schürholz GmbHGlobal-Pak, Inc.United Bags, Inc.Alya PackagingJiRong Packing Packing Products Co, Ltd.

Unlock Comprehensive Market Insights – Explore the Full Report Now:

Key Segments of Paper Bags Industry

By Product Type:

Paper bags industry is divided into sewn open mouth, pinched bottom open mouth, pasted valve, pasted open mouth, and flat bottom.

By Material Type:

Paper bags industry is segregated into brown kraft, and white kraft.

By Thickness:

The industry is classified by 1 ply, 2 ply, 3 ply, and > 3 ply.

By End Use:

The industry is classified by end use as agriculture & allied industries, building & construction, food & beverage, retail, agriculture, chemicals, and others.

By Region:

Key countries of North America, Latin America, Western Europe, Eastern Europe, South Asia & Pacific, East Asia, and Middle East and Africa (MEA), have been covered in the report.

French Translation:

Le marché mondial des sacs en papier est sur le point de connaître une croissance substantielle, les ventes devant passer de 6,4 milliards USD en 2024 à un impressionnant 9,9 milliards USD d'ici 2034. Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 4,4 % au cours de la prochaine décennie. Le secteur a déjà connu une dynamique significative en 2023, générant 6,2 milliards USD de revenus et devrait croître de 3,5 % d'une année sur l'autre en 2024.

La demande de sacs en papier devrait augmenter régulièrement, stimulée par une prise de conscience environnementale croissante et des efforts réglementaires visant à réduire l'utilisation du plastique. Le commerce de détail, le plus grand segment de consommation, continue d'adopter les sacs en papier, car les marques privilégient les emballages durables pour améliorer leur image écologique. L'évolution vers des matériaux biodégradables s'aligne sur les préférences des consommateurs pour des alternatives durables et naturelles, propulsant la croissance dans les épiceries, les magasins de mode et les grands magasins.

Le commerce électronique est un autre moteur important, avec des sacs en papier robustes utilisés dans les emballages pour répondre à la demande de solutions durables. Les sacs à fond pincé et à bouche ouverte devraient gagner du terrain en raison de leur capacité à supporter des charges plus lourdes et de leur facilité d'empilage, ce qui les rend populaires dans des secteurs comme l'agriculture et la construction.

Dans le secteur de la restauration, la tendance des repas à emporter et l'essor de la restauration rapide accélèrent l'adoption des sacs en papier. La croissance des services de livraison de repas en ligne alimente encore davantage la demande d'options d'emballage étanches et fiables.

À l'avenir, les progrès de l'impression numérique ajouteront de la valeur au marché des sacs en papier en permettant une personnalisation rentable. Alors que la réglementation continue de se durcir contre l'utilisation du plastique à l'échelle mondiale, l'évolution vers des solutions d'emballage durables créera de nouvelles opportunités de croissance, faisant des sacs en papier un élément clé du futur paysage de l'emballage.

Le problème avec les plastiques est qu'ils polluent la planète et endommagent l'environnement à chaque étape de leur cycle de vie. Les emballages en plastique à usage unique dont la durée de vie utile ne dépasse pas quelques minutes ne doivent pas être fabriqués avec des matériaux qui survivront des centaines d'années. Le recyclage ne fait que retarder l'arrivée du plastique dans les décharges ou les océans. Avec l'augmentation du taux d'alphabétisation et des connaissances des personnes sur la dégradation de l'environnement due aux plastiques, la discrétion des consommateurs se déplace vers l'adoption de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement et sûres, en particulier dans le secteur de la restauration. L'industrie de l'emballage consomme plus d'un tiers de la matière plastique produite dans le monde. Le remplacement des sacs en plastique par des sacs en papier est le principal stimulant du marché des sacs en papier.

La demande croissante des consommateurs pour les aliments préemballés alimente la demande de sacs en papier

La demande de nourriture emballée continue d'augmenter en raison de l'évolution du mode de vie des gens et de la croissance de la population mondiale qui alimente la demande de sacs en papier pour la restauration. Alors que de nombreux pays en développement tels que l'Inde, le Mexique, l'Indonésie, la Malaisie, etc.

s'industrialisent rapidement et connaissent une urbanisation, la demande de repas à emporter alimente la croissance des sacs en papier pour le marché de la restauration. Les industries de la restauration se concentrent sur la logistique, le commerce, le marketing et le service client, qui dépendent tous directement de la qualité de l'emballage des aliments. En novembre 2022, Zomato a mis en place des sacs de livraison avec des (( numéros d'assistance téléphonique )) pour signaler les comportements imprudents des partenaires de livraison.

Le secteur de la vente au détail stimule la demande à mesure que la sensibilisation à l'environnement augmente

Les détaillants, notamment dans les épiceries, les magasins de mode et les grands magasins, sont les plus gros consommateurs de sacs en papier, représentant plus de 45 % de la part de marché mondiale. Alors que les consommateurs et les marques s'efforcent de minimiser l'utilisation du plastique pour respecter les normes de durabilité, les sacs en papier deviennent le choix d'emballage préféré. La biodégradabilité des sacs, associée à la possibilité de personnalisation de la marque, en fait une alternative favorable pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur image écologique.

La pression réglementaire visant à éliminer les plastiques à usage unique est également un facteur clé de la demande dans le secteur de la vente au détail, poussant les entreprises à adopter des solutions d'emballage durables. Le secteur du commerce électronique contribue également à cette croissance en utilisant des sacs en papier durables pour l'emballage, répondant ainsi au besoin d'alternatives robustes et respectueuses de l'environnement aux matériaux d'emballage traditionnels.

Le secteur de la restauration stimule la croissance du marché dans un contexte de changement des habitudes de consommation

Le rythme de vie effréné et la tendance croissante des repas à emporter stimulent l'expansion du secteur de la restauration, ce qui accroît encore la demande de sacs en papier. À mesure que les conditions économiques s'améliorent dans les pays en développement et que la restauration rapide se développe, le besoin d' emballages alimentaires jetables augmente. Les sacs en papier sont largement utilisés dans le secteur de l'alimentation et des boissons, notamment dans les restaurants, les hôtels et les cafés, car la culture de la vente à emporter prend de l'ampleur.

L'essor de la livraison de nourriture en ligne contribue également à la croissance du marché des sacs en papier, qui offrent l'emballage étanche et fiable requis pour les services de restauration.

Principaux points à retenir du marché des sacs en papier



Les ventes mondiales de sacs en papier sont estimées à 6,4 milliards de dollars américains en 2024 et devraient atteindre une valeur de 9,9 milliards de dollars américains d'ici 2034. Les ventes devraient augmenter à un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision entre 2024 et 2034.

Il est prévu de créer une opportunité supplémentaire de 3,7 milliards de dollars américains et devrait augmenter de 1,5 fois la valeur marchande actuelle d'ici 2034.

L'industrie mondiale des sacs en papier a enregistré un TCAC de 2,7 % au cours de la période historique entre 2019 et 2023. La croissance de l'industrie des sacs en papier a été positive puisqu'elle a atteint une valeur de 6,2 milliards de dollars américains en 2023 contre 5,6 milliards de dollars américains en 2019.

En termes de matériau, le segment du kraft brun devrait être évalué à 4,9 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 7,8 milliards de dollars américains d'ici l'année de prévision 2034. Le secteur de la vente au détail représente la part de valeur la plus élevée sur le marché mondial des sacs en papier. On estime que le segment d'utilisation finale de la vente au détail représente près de 45 % du marché mondial des sacs en papier. Les perspectives du secteur de la vente au détail devraient rester positives pour la plupart des régions, en particulier pour les régions Asie-Pacifique et Amérique du Nord.



(( En raison des préoccupations environnementales croissantes, la tendance est à l'utilisation de sacs en papier biodégradables et compostables dans le secteur de la restauration. Avec une sensibilisation croissante à l'environnement, la demande de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement augmente, ce qui offre aux fabricants l'opportunité de développer et de proposer des sacs en papier biodégradables et compostables pour la restauration )), déclare Ismail Sutaria, consultant principal en emballage chez Future Market Insights (FMI).

Le secteur de la vente au détail très actif favorise la croissance rapide du marché des sacs en papier

Le secteur de la vente au détail dynamise positivement l'économie des pays développés. Les détaillants du marché mondial capitalisent sur la confiance élevée des consommateurs dans l'économie. Des prix compétitifs permettent aux détaillants de s'engager auprès des consommateurs. Le secteur de la vente au détail représente plus de 50 % du marché des sacs en papier dans les régions développées telles que les Amériques et l'Europe. Par conséquent, de fortes ventes au détail devraient jouer un rôle central dans la croissance du marché des sacs en papier dans les années à venir. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs et des fabricants aux effets des emballages en plastique sur l'environnement a entraîné un changement majeur dans la préférence pour les solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, telles que le papier. Les sacs en papier ont connu une forte pénétration sur le marché au cours des deux dernières décennies.

En outre, les régions en développement du globe présentent des opportunités de croissance lucratives car elles abritent certains des marchés émergents. Par conséquent, les perspectives solides du secteur de la vente au détail, associées à une forte préférence des consommateurs pour les sacs en papier, devraient garantir des perspectives positives pour la croissance du marché mondial des sacs en papier.

Informations par pays sur la croissance du marché des sacs en papier

Principaux acteurs de l'industrie des sacs en papier

Société internationale de papierMondi PlcSociété de portefeuille OjiGroupe Smurfit Kappa Plc (Smurfit WestRock)Novolex Holdings, IncStora Enso OyjProduits d'emballage Atlantique LtéeSociétés Langston, Inc.RonpakDetmold Packaging Pty. Ltd.Wisconsin Conversion Inc.Emballage McNairn, Inc.Welton Bibby et Baron LimitéeSacs en papier limitésJohnPac IncAtlas Paper Bag Co. Ltd.Swiss Pac Pvt. Ltd.Gerhard Schürholz GmbHGlobal-Pak, Inc.Sacs Unis, Inc.Emballage AlyaJiRong Packing Produits d'emballage Co, Ltd.

Principaux segments de l'industrie des sacs en papier

Par type de produit :

L'industrie des sacs en papier est divisée en sacs à bouche ouverte cousus, sacs à bouche ouverte à fond pincé, sacs à valve collés, sacs à bouche ouverte collés et sacs à fond plat.

Par type de matériau :

L'industrie des sacs en papier est divisée en kraft brun et kraft blanc.

Par épaisseur :

L'industrie est classée en 1 pli, 2 plis, 3 plis et > 3 plis.

Par utilisation finale :

L'industrie est classée par utilisation finale comme l'agriculture et les industries connexes, le bâtiment et la construction, l'alimentation et les boissons, la vente au détail, l'agriculture, les produits chimiques et autres.

Par région :

Les principaux pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe occidentale, d'Europe de l'Est, d'Asie du Sud et du Pacifique, d'Asie de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afrique (MEA) ont été couverts dans le rapport.

Authored by:

Ismail Sutaria (Lead Consultant, Packaging and Materials) has over 8 years of experience in market research and consulting in the packaging & materials industry. Ismail's strength lies in identifying key challenges faced by the client and offering logical and actionable insights to equip the clients with strategic decision-making power.

Ismail has been an instrumental part of several transformational consulting assignments. His key skills include competitive benchmarking, opportunity assessment, macroeconomic analysis, and business transformation advisory. Ismail is an MBA holder in Marketing and has a Bachelor's Degree in Mathematics.

