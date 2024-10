(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Copenhagen

Other stakeholders Date 28 October 2024 Share buyback programme - week 43 The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” rules. The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 392,607 1,109.57 435,626,210 21 October 2024 4,300 1,068.82 4,595,926 22 October 2024 4,200 1,064.39 4,470,438 23 October 2024 4,300 1,116.78 4,802,154 24 October 2024 4,600 1,129.08 5,193,768 25 October 2024 4,600 1,135.62 5,223,852 Total under the share buyback programme, part II 414,607 1,109.27 459,912,348 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 1,046,507 1,156.10 1,209,865,748

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,046,507 shares under the above share buyback programme corresponding to 3.9 % of the bank's share capital.



In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 8 1073 XCSE 20241021 9:01:12.590000 20 1071 XCSE 20241021 9:06:10.917000 6 1071 XCSE 20241021 9:06:10.917000 8 1073 XCSE 20241021 9:11:04.944000 8 1073 XCSE 20241021 9:12:07.944000 8 1073 XCSE 20241021 9:13:12.945000 20 1073 XCSE 20241021 9:15:44.062000 13 1073 XCSE 20241021 9:15:44.062000 4 1073 XCSE 20241021 9:18:17.144000 4 1073 XCSE 20241021 9:18:17.144000 8 1073 XCSE 20241021 9:19:23.947000 8 1073 XCSE 20241021 9:20:24.158000 8 1073 XCSE 20241021 9:21:31.945000 20 1072 XCSE 20241021 9:22:08.317000 5 1072 XCSE 20241021 9:22:08.317000 25 1071 XCSE 20241021 9:26:56.320000 8 1071 XCSE 20241021 9:26:56.320000 25 1070 XCSE 20241021 9:29:56.263000 33 1072 XCSE 20241021 9:31:22.530000 34 1072 XCSE 20241021 9:33:18.878000 7 1073 XCSE 20241021 9:41:25.945000 1 1073 XCSE 20241021 9:41:25.945000 6 1073 XCSE 20241021 9:42:27.944000 2 1073 XCSE 20241021 9:42:27.944000 2 1073 XCSE 20241021 9:43:23.944000 6 1073 XCSE 20241021 9:43:23.944000 2 1073 XCSE 20241021 9:44:26.523000 6 1073 XCSE 20241021 9:44:26.523000 7 1073 XCSE 20241021 9:45:21.841000 20 1073 XCSE 20241021 9:45:21.841000 7 1073 XCSE 20241021 9:45:21.841000 20 1072 XCSE 20241021 9:55:01.563000 7 1072 XCSE 20241021 9:55:01.563000 18 1072 XCSE 20241021 10:00:12.536000 12 1072 XCSE 20241021 10:00:12.536000 18 1072 XCSE 20241021 10:01:02.514000 11 1072 XCSE 20241021 10:01:02.519000 2 1071 XCSE 20241021 10:03:59.584000 15 1071 XCSE 20241021 10:13:05.130000 2 1071 XCSE 20241021 10:13:05.130000 17 1070 XCSE 20241021 10:23:10.675000 16 1071 XCSE 20241021 10:26:45.842000 7 1071 XCSE 20241021 10:26:45.842000 7 1071 XCSE 20241021 10:26:45.842000 4 1071 XCSE 20241021 10:26:45.842000 5 1071 XCSE 20241021 10:26:45.842000 12 1071 XCSE 20241021 10:26:45.842000 28 1071 XCSE 20241021 10:26:45.842000 7 1071 XCSE 20241021 10:26:46.380000 7 1071 XCSE 20241021 10:26:46.398000 8 1071 XCSE 20241021 10:26:54.927000 24 1071 XCSE 20241021 10:26:54.977000 7 1071 XCSE 20241021 10:26:55.894000 7 1071 XCSE 20241021 10:27:04.927000 6 1071 XCSE 20241021 10:27:10.724000 2 1071 XCSE 20241021 10:27:10.724000 4 1071 XCSE 20241021 10:27:34.908000 2 1071 XCSE 20241021 10:27:34.908000 5 1071 XCSE 20241021 10:27:54.947000 3 1071 XCSE 20241021 10:27:54.947000 6 1071 XCSE 20241021 10:28:53.944000 2 1071 XCSE 20241021 10:28:53.944000 2 1071 XCSE 20241021 10:29:58.944000 6 1071 XCSE 20241021 10:29:58.944000 9 1070 XCSE 20241021 10:33:37.121000 9 1070 XCSE 20241021 10:33:37.121000 8 1070 XCSE 20241021 10:33:37.121000 6 1071 XCSE 20241021 10:37:56.816000 8 1071 XCSE 20241021 10:37:56.834000 9 1072 XCSE 20241021 10:45:02.448000 24 1072 XCSE 20241021 10:45:02.448000 34 1071 XCSE 20241021 10:47:38.936000 36 1070 XCSE 20241021 10:47:38.954000 30 1068 XCSE 20241021 10:49:44.326000 26 1068 XCSE 20241021 11:01:50.523000 8 1068 XCSE 20241021 11:01:50.523000 9 1068 XCSE 20241021 11:01:50.523000 10 1068 XCSE 20241021 11:01:50.758000 11 1068 XCSE 20241021 11:01:50.760000 7 1068 XCSE 20241021 11:01:51.914000 10 1068 XCSE 20241021 11:01:54.268000 8 1068 XCSE 20241021 11:02:14.946000 15 1069 XCSE 20241021 11:12:41.284000 7 1070 XCSE 20241021 11:19:39.516000 8 1070 XCSE 20241021 11:19:39.520000 8 1070 XCSE 20241021 11:19:39.529000 8 1070 XCSE 20241021 11:19:39.908000 8 1070 XCSE 20241021 11:19:59.908000 7 1070 XCSE 20241021 11:20:07.560000 7 1070 XCSE 20241021 11:20:28.774000 7 1070 XCSE 20241021 11:20:28.831000 12 1070 XCSE 20241021 11:20:28.989000 7 1070 XCSE 20241021 11:20:28.990000 15 1069 XCSE 20241021 11:20:34.653000 7 1070 XCSE 20241021 11:27:49.997000 8 1070 XCSE 20241021 11:27:49.997000 16 1070 XCSE 20241021 11:27:49.997000 19 1070 XCSE 20241021 11:27:49.997000 20 1070 XCSE 20241021 11:27:49.997000 6 1070 XCSE 20241021 11:27:49.997000 20 1069 XCSE 20241021 11:28:03.147000 29 1069 XCSE 20241021 11:28:03.147000 33 1068 XCSE 20241021 11:32:03.095000 6 1067 XCSE 20241021 11:33:09.926000 19 1067 XCSE 20241021 11:33:09.926000 33 1068 XCSE 20241021 11:38:37.805000 35 1067 XCSE 20241021 11:42:06.201000 15 1067 XCSE 20241021 11:42:07.848000 26 1069 XCSE 20241021 11:51:08.113000 32 1070 XCSE 20241021 11:59:51.809000 6 1070 XCSE 20241021 11:59:51.809000 7 1070 XCSE 20241021 11:59:51.809000 8 1070 XCSE 20241021 11:59:51.809000 3 1070 XCSE 20241021 11:59:51.809000 7 1070 XCSE 20241021 12:00:25.945000 1 1070 XCSE 20241021 12:00:25.945000 3 1070 XCSE 20241021 12:01:15.389000 5 1070 XCSE 20241021 12:01:15.389000 7 1070 XCSE 20241021 12:02:37.944000 1 1070 XCSE 20241021 12:02:37.944000 8 1070 XCSE 20241021 12:08:24.482000 7 1070 XCSE 20241021 12:08:24.496000 8 1070 XCSE 20241021 12:08:24.505000 7 1070 XCSE 20241021 12:08:24.511000 27 1069 XCSE 20241021 12:13:26.807000 9 1069 XCSE 20241021 12:13:26.807000 5 1069 XCSE 20241021 12:13:26.807000 3 1069 XCSE 20241021 12:18:49.976000 31 1069 XCSE 20241021 12:18:49.976000 2 1069 XCSE 20241021 12:18:49.976000 7 1069 XCSE 20241021 12:28:01.465000 11 1068 XCSE 20241021 12:28:35.221000 43 1068 XCSE 20241021 12:32:15.115000 7 1070 XCSE 20241021 12:33:28.963000 53 1069 XCSE 20241021 12:40:47.092000 9 1069 XCSE 20241021 12:40:47.092000 1 1069 XCSE 20241021 12:40:57.981000 8 1069 XCSE 20241021 12:41:03.964000 41 1069 XCSE 20241021 12:46:07.547000 13 1069 XCSE 20241021 12:46:07.563000 43 1068 XCSE 20241021 12:46:07.580000 43 1068 XCSE 20241021 12:46:07.597000 20 1068 XCSE 20241021 12:52:22.679000 15 1068 XCSE 20241021 12:52:22.679000 2 1068 XCSE 20241021 12:52:22.679000 6 1068 XCSE 20241021 12:52:22.679000 52 1068 XCSE 20241021 12:55:05.307000 19 1066 XCSE 20241021 13:04:58.500000 16 1066 XCSE 20241021 13:04:58.501000 44 1067 XCSE 20241021 13:17:03.591000 24 1067 XCSE 20241021 13:17:03.606000 8 1067 XCSE 20241021 13:17:28.945000 2 1067 XCSE 20241021 13:17:51.983000 6 1067 XCSE 20241021 13:17:51.983000 8 1067 XCSE 20241021 13:18:23.750000 7 1067 XCSE 20241021 13:19:38.944000 1 1067 XCSE 20241021 13:19:38.944000 8 1067 XCSE 20241021 13:21:03.945000 8 1067 XCSE 20241021 13:22:28.542000 8 1067 XCSE 20241021 13:25:04.944000 4 1067 XCSE 20241021 13:27:43.944000 4 1067 XCSE 20241021 13:27:43.944000 3 1067 XCSE 20241021 13:29:58.555000 3 1067 XCSE 20241021 13:29:58.555000 2 1067 XCSE 20241021 13:29:58.555000 2 1067 XCSE 20241021 13:32:37.944000 6 1067 XCSE 20241021 13:32:37.944000 1 1067 XCSE 20241021 13:35:18.945000 1 1067 XCSE 20241021 13:35:18.945000 6 1067 XCSE 20241021 13:35:18.945000 2 1067 XCSE 20241021 13:37:59.944000 3 1067 XCSE 20241021 13:37:59.944000 3 1067 XCSE 20241021 13:37:59.944000 5 1067 XCSE 20241021 13:40:30.944000 3 1067 XCSE 20241021 13:40:30.944000 1 1067 XCSE 20241021 13:42:31.966000 7 1067 XCSE 20241021 13:42:31.966000 35 1065 XCSE 20241021 13:43:47.116000 9 1065 XCSE 20241021 13:43:47.116000 9 1065 XCSE 20241021 13:43:47.116000 9 1065 XCSE 20241021 13:43:47.116000 8 1065 XCSE 20241021 13:43:47.116000 1 1066 XCSE 20241021 13:46:59.489000 13 1067 XCSE 20241021 13:54:03.610000 8 1067 XCSE 20241021 13:54:41.945000 15 1068 XCSE 20241021 14:11:18.292000 15 1068 XCSE 20241021 14:11:18.311000 15 1068 XCSE 20241021 14:11:18.364000 5 1068 XCSE 20241021 14:11:18.364000 11 1068 XCSE 20241021 14:11:18.562000 9 1068 XCSE 20241021 14:11:22.414000 3 1068 XCSE 20241021 14:11:50.078000 8 1068 XCSE 20241021 14:12:02.994000 8 1068 XCSE 20241021 14:12:09.927000 21 1068 XCSE 20241021 14:12:58.075000 7 1068 XCSE 20241021 14:13:47.963000 21 1068 XCSE 20241021 14:13:47.963000 7 1068 XCSE 20241021 14:15:14.927000 34 1068 XCSE 20241021 14:15:46.300000 34 1067 XCSE 20241021 14:15:54.353000 13 1067 XCSE 20241021 14:15:54.379000 7 1067 XCSE 20241021 14:16:29.908000 7 1067 XCSE 20241021 14:17:34.908000 8 1067 XCSE 20241021 14:17:34.927000 8 1067 XCSE 20241021 14:17:44.908000 8 1067 XCSE 20241021 14:18:54.089000 8 1067 XCSE 20241021 14:19:02.414000 8 1067 XCSE 20241021 14:19:02.465000 7 1067 XCSE 20241021 14:19:02.472000 7 1067 XCSE 20241021 14:19:54.908000 7 1067 XCSE 20241021 14:20:38.643000 1 1067 XCSE 20241021 14:20:38.643000 8 1067 XCSE 20241021 14:22:50.944000 17 1066 XCSE 20241021 14:23:21.035000 8 1066 XCSE 20241021 14:25:20.967000 5 1066 XCSE 20241021 14:27:15.944000 1 1066 XCSE 20241021 14:27:15.944000 2 1066 XCSE 20241021 14:27:15.944000 34 1065 XCSE 20241021 14:32:27.250000 8 1065 XCSE 20241021 14:32:27.250000 42 1064 XCSE 20241021 14:32:31.495000 57 1065 XCSE 20241021 14:57:18.416000 8 1065 XCSE 20241021 14:57:18.416000 31 1065 XCSE 20241021 14:57:18.431000 1 1065 XCSE 20241021 14:57:26.080000 1 1065 XCSE 20241021 14:57:26.080000 6 1065 XCSE 20241021 14:57:26.080000 4 1066 XCSE 20241021 15:13:01.631000 24 1066 XCSE 20241021 15:13:01.631000 6 1066 XCSE 20241021 15:13:01.631000 7 1066 XCSE 20241021 15:13:01.649000 9 1066 XCSE 20241021 15:13:03.363000 1 1066 XCSE 20241021 15:13:03.707000 8 1066 XCSE 20241021 15:13:03.726000 7 1066 XCSE 20241021 15:13:07.687000 7 1066 XCSE 20241021 15:13:07.764000 4 1066 XCSE 20241021 15:13:07.787000 8 1066 XCSE 20241021 15:13:07.913000 7 1066 XCSE 20241021 15:13:21.592000 1 1066 XCSE 20241021 15:13:21.592000 8 1066 XCSE 20241021 15:13:21.611000 7 1066 XCSE 20241021 15:13:39.963000 7 1066 XCSE 20241021 15:13:39.982000 7 1066 XCSE 20241021 15:14:18.964000 8 1066 XCSE 20241021 15:14:19.022000 8 1066 XCSE 20241021 15:14:19.046000 8 1066 XCSE 20241021 15:14:20.102000 8 1066 XCSE 20241021 15:14:44.210000 13 1066 XCSE 20241021 15:14:44.386000 7 1066 XCSE 20241021 15:14:57.595000 1 1066 XCSE 20241021 15:14:57.595000 7 1066 XCSE 20241021 15:15:15.824000 1 1066 XCSE 20241021 15:15:15.824000 7 1067 XCSE 20241021 15:15:39.927000 9 1067 XCSE 20241021 15:21:41.912000 35 1067 XCSE 20241021 15:21:41.912000 5 1069 XCSE 20241021 15:25:55.252000 40 1069 XCSE 20241021 15:26:12.524000 21 1069 XCSE 20241021 15:32:52.118000 44 1070 XCSE 20241021 15:35:18.488000 34 1070 XCSE 20241021 15:35:44.963000 20 1070 XCSE 20241021 15:35:44.963000 44 1069 XCSE 20241021 15:35:44.977000 3 1069 XCSE 20241021 15:36:56.195000 22 1069 XCSE 20241021 15:37:57.692000 3 1069 XCSE 20241021 15:37:57.692000 5 1069 XCSE 20241021 15:57:59.718000 10 1069 XCSE 20241021 15:57:59.718000 2 1069 XCSE 20241021 15:57:59.718000 3 1069 XCSE 20241021 15:58:34.297000 8 1070 XCSE 20241021 15:59:58.935000 8 1070 XCSE 20241021 15:59:59.240000 7 1070 XCSE 20241021 15:59:59.932000 8 1070 XCSE 20241021 15:59:59.950000 10 1070 XCSE 20241021 16:00:03.495000 50 1069 XCSE 20241021 16:05:00.551000 60 1069 XCSE 20241021 16:05:00.552000 90 1069 XCSE 20241021 16:05:00.569000 51 1069 XCSE 20241021 16:20:12.978000 9 1069 XCSE 20241021 16:20:12.978000 8 1069 XCSE 20241021 16:20:12.979000 110 1069 XCSE 20241021 16:20:12.994000 1 1069 XCSE 20241021 16:20:12.996000 71 1068 XCSE 20241021 16:20:17.971000 2 1069 XCSE 20241021 16:21:49.920000 7 1069 XCSE 20241021 16:23:34.828000 7 1069 XCSE 20241021 16:23:34.837000 8 1069 XCSE 20241021 16:24:30.103000 7 1069 XCSE 20241021 16:24:30.113000 12 1068 XCSE 20241021 16:25:42.950000 50 1068 XCSE 20241021 16:25:42.950000 9 1068 XCSE 20241021 16:25:42.950000 45 1068 XCSE 20241021 16:25:42.965000 8 1068 XCSE 20241021 16:27:08.384000 57 1068 XCSE 20241021 16:27:08.399000 14 1070 XCSE 20241021 16:33:32.797000 8 1070 XCSE 20241021 16:33:32.805000 8 1070 XCSE 20241021 16:33:32.810000 8 1070 XCSE 20241021 16:33:32.815000 8 1070 XCSE 20241021 16:33:32.829000 8 1070 XCSE 20241021 16:34:15.548000 8 1070 XCSE 20241021 16:34:52.963000 8 1070 XCSE 20241021 16:35:22.511000 7 1070 XCSE 20241021 16:35:39.908000 21 1070 XCSE 20241021 16:36:16.605000 15 1070 XCSE 20241021 16:36:16.605000 21 1070 XCSE 20241021 16:36:20.881000 8 1070 XCSE 20241021 16:36:20.942000 7 1070 XCSE 20241021 16:36:24.908000 8 1070 XCSE 20241021 16:36:37.103000 1 1070 XCSE 20241021 16:37:51.528000 60 1070 XCSE 20241021 16:38:31.042293 40 1070 XCSE 20241021 16:38:31.042297 26 1070 XCSE 20241021 16:38:31.042314 10 1070 XCSE 20241021 16:38:31.042365 20 1070 XCSE 20241021 16:38:31.042695 10 1070 XCSE 20241021 16:38:31.053230 11 1070 XCSE 20241021 16:38:31.080827 22 1070 XCSE 20241021 16:38:32.341104 30 1070 XCSE 20241021 16:38:45.672015 20 1070 XCSE 20241021 16:38:45.672054 1 1062 XCSE 20241022 9:01:37.179000 8 1062 XCSE 20241022 9:01:37.182000 1 1062 XCSE 20241022 9:01:37.182000 5 1066 XCSE 20241022 9:08:57.854000 3 1066 XCSE 20241022 9:08:57.854000 8 1066 XCSE 20241022 9:09:52.586000 8 1067 XCSE 20241022 9:10:54.549000 6 1067 XCSE 20241022 9:11:49.508000 2 1067 XCSE 20241022 9:11:49.508000 4 1067 XCSE 20241022 9:12:52.125000 4 1067 XCSE 20241022 9:12:52.125000 2 1067 XCSE 20241022 9:13:53.507000 6 1067 XCSE 20241022 9:13:53.507000 6 1067 XCSE 20241022 9:14:48.320000 2 1067 XCSE 20241022 9:14:48.320000 8 1067 XCSE 20241022 9:15:49.507000 18 1067 XCSE 20241022 9:30:19.731000 25 1065 XCSE 20241022 9:30:44.569000 8 1065 XCSE 20241022 9:30:44.569000 15 1065 XCSE 20241022 9:34:05.317000 6 1065 XCSE 20241022 9:34:05.335000 7 1065 XCSE 20241022 9:34:05.335000 14 1065 XCSE 20241022 9:53:16.417000 12 1065 XCSE 20241022 9:53:16.417000 8 1065 XCSE 20241022 9:53:16.417000 34 1064 XCSE 20241022 9:53:16.438000 28 1064 XCSE 20241022 9:56:13.953000 26 1063 XCSE 20241022 9:58:28.638000 8 1063 XCSE 20241022 9:58:28.638000 35 1063 XCSE 20241022 9:58:28.758000 18 1062 XCSE 20241022 10:02:37.949000 18 1061 XCSE 20241022 10:02:38.817000 4 1062 XCSE 20241022 10:12:35.230000 13 1062 XCSE 20241022 10:12:35.230000 8 1062 XCSE 20241022 10:12:35.230000 25 1061 XCSE 20241022 10:13:35.751000 39 1063 XCSE 20241022 10:27:21.521000 5 1063 XCSE 20241022 10:27:21.521000 7 1063 XCSE 20241022 10:27:21.558000 7 1063 XCSE 20241022 10:27:21.558000 6 1063 XCSE 20241022 10:27:21.581000 6 1063 XCSE 20241022 10:27:21.581000 6 1063 XCSE 20241022 10:27:21.623000 7 1063 XCSE 20241022 10:27:21.626000 6 1063 XCSE 20241022 10:27:21.644000 7 1063 XCSE 20241022 10:27:21.652000 6 1063 XCSE 20241022 10:27:21.665000 7 1063 XCSE 20241022 10:27:21.682000 7 1063 XCSE 20241022 10:27:21.701000 7 1063 XCSE 20241022 10:27:21.719000 6 1063 XCSE 20241022 10:27:21.737000 6 1063 XCSE 20241022 10:27:21.756000 10 1063 XCSE 20241022 10:27:21.807000 4 1063 XCSE 20241022 10:27:22.847000 7 1063 XCSE 20241022 10:28:43.994000 6 1063 XCSE 20241022 10:28:43.999000 13 1063 XCSE 20241022 10:28:44.012000 7 1063 XCSE 20241022 10:28:46.234000 7 1063 XCSE 20241022 10:28:46.234000 6 1063 XCSE 20241022 10:28:54.084000 1 1063 XCSE 20241022 10:29:46.089000 2 1062 XCSE 20241022 10:30:21.384000 16 1062 XCSE 20241022 10:31:46.678000 2 1062 XCSE 20241022 10:31:46.678000 18 1062 XCSE 20241022 10:33:53.952000 8 1062 XCSE 20241022 10:33:53.952000 6 1062 XCSE 20241022 10:34:31.370000 6 1062 XCSE 20241022 10:34:31.376000 1 1061 XCSE 20241022 10:37:18.187000 17 1062 XCSE 20241022 11:00:22.232000 8 1062 XCSE 20241022 11:00:22.232000 8 1062 XCSE 20241022 11:00:22.232000 14 1062 XCSE 20241022 11:16:18.852000 14 1062 XCSE 20241022 11:16:18.857000 7 1062 XCSE 20241022 11:16:18.870000 25 1061 XCSE 20241022 11:16:19.097000 24 1060 XCSE 20241022 11:22:24.099000 1 1060 XCSE 20241022 11:22:24.099000 8 1060 XCSE 20241022 11:22:24.099000 33 1059 XCSE 20241022 11:23:53.525000 5 1060 XCSE 20241022 11:31:23.308000 3 1060 XCSE 20241022 11:31:23.308000 57 1060 XCSE 20241022 11:31:23.308000 15 1060 XCSE 20241022 11:31:23.308000 7 1060 XCSE 20241022 11:31:23.308000 7 1060 XCSE 20241022 11:31:23.308000 43 1059 XCSE 20241022 11:31:23.329000 7 1060 XCSE 20241022 11:31:23.337000 15 1060 XCSE 20241022 11:31:23.337000 6 1060 XCSE 20241022 11:31:23.350000 7 1060 XCSE 20241022 11:31:23.362000 7 1060 XCSE 20241022 11:31:23.373000 7 1060 XCSE 20241022 11:31:23.384000 6 1060 XCSE 20241022 11:31:23.394000 6 1060 XCSE 20241022 11:31:23.412000 7 1060 XCSE 20241022 11:31:23.416000 4 1060 XCSE 20241022 11:31:25.285000 16 1060 XCSE 20241022 11:31:27.252000 42 1059 XCSE 20241022 11:31:29.343000 17 1060 XCSE 20241022 11:31:29.344000 34 1058 XCSE 20241022 11:33:41.773000 8 1058 XCSE 20241022 11:33:41.773000 12 1057 XCSE 20241022 11:38:30.457000 23 1057 XCSE 20241022 11:38:30.457000 9 1057 XCSE 20241022 11:38:30.457000 8 1057 XCSE 20241022 11:38:30.457000 2 1057 XCSE 20241022 11:40:17.519000 34 1056 XCSE 20241022 11:42:39.612000 9 1056 XCSE 20241022 11:42:39.612000 26 1055 XCSE 20241022 12:05:15.742000 17 1055 XCSE 20241022 12:05:16.435000 7 1055 XCSE 20241022 12:05:16.858000 9 1055 XCSE 20241022 12:05:20.140000 6 1055 XCSE 20241022 12:05:20.163000 3 1055 XCSE 20241022 12:05:21.514000 30 1055 XCSE 20241022 12:07:50.813000 7 1055 XCSE 20241022 12:07:50.831000 4 1055 XCSE 20241022 12:08:28.507000 4 1057 XCSE 20241022 12:09:14.827000 6 1057 XCSE 20241022 12:09:14.827000 6 1056 XCSE 20241022 12:09:51.472000 2 1056 XCSE 20241022 12:09:51.472000 14 1055 XCSE 20241022 12:10:30.687000 4 1055 XCSE 20241022 12:10:30.687000 18 1054 XCSE 20241022 12:11:14.185000 3 1054 XCSE 20241022 12:11:14.185000 7 1056 XCSE 20241022 12:17:16.507000 1 1056 XCSE 20241022 12:17:16.507000 7 1056 XCSE 20241022 12:19:03.508000 1 1056 XCSE 20241022 12:19:03.508000 6 1056 XCSE 20241022 12:20:51.507000 2 1056 XCSE 20241022 12:20:51.507000 5 1056 XCSE 20241022 12:22:38.668000 3 1056 XCSE 20241022 12:22:38.668000 4 1056 XCSE 20241022 12:24:26.509000 4 1056 XCSE 20241022 12:24:26.509000 11 1055 XCSE 20241022 12:25:25.578000 15 1055 XCSE 20241022 12:25:25.603000 11 1055 XCSE 20241022 12:25:25.603000 34 1058 XCSE 20241022 12:46:25.539000 34 1057 XCSE 20241022 12:51:42.098000 9 1057 XCSE 20241022 12:51:42.098000 3 1059 XCSE 20241022 13:20:48.342000 7 1059 XCSE 20241022 13:20:49.465000 43 1058 XCSE 20241022 13:46:12.400000 10 1059 XCSE 20241022 14:00:34.438000 2 1059 XCSE 20241022 14:00:34.438000 50 1059 XCSE 20241022 14:01:11.829000 10 1060 XCSE 20241022 14:01:59.725000 6 1060 XCSE 20241022 14:01:59.725000 6 1060 XCSE 20241022 14:01:59.725000 4 1060 XCSE 20241022 14:01:59.747000 6 1060 XCSE 20241022 14:01:59.757000 3 1063 XCSE 20241022 14:14:29.161000 7 1063 XCSE 20241022 14:14:29.161000 6 1063 XCSE 20241022 14:14:29.161000 8 1063 XCSE 20241022 14:14:29.161000 6 1063 XCSE 20241022 14:14:29.161000 8 1063 XCSE 20241022 14:14:29.161000 3 1063 XCSE 20241022 14:14:29.161000 12 1063 XCSE 20241022 14:14:29.168000 12 1063 XCSE 20241022 14:14:29.173000 12 1063 XCSE 20241022 14:14:29.178000 11 1062 XCSE 20241022 14:15:03.961000 18 1062 XCSE 20241022 14:17:50.697000 6 1062 XCSE 20241022 14:17:50.715000 6 1062 XCSE 20241022 14:18:21.490000 6 1062 XCSE 20241022 14:18:56.964000 9 1064 XCSE 20241022 14:19:20.659000 14 1062 XCSE 20241022 14:19:20.676000 6 1062 XCSE 20241022 14:19:20.684000 29 1062 XCSE 20241022 14:19:20.684000 35 1062 XCSE 20241022 14:19:20.714000 6 1062 XCSE 20241022 14:19:20.742000 7 1062 XCSE 20241022 14:19:20.742000 22 1062 XCSE 20241022 14:19:35.563000 4 1062 XCSE 20241022 14:19:35.563000 4 1062 XCSE 20241022 14:19:35.640000 7 1061 XCSE 20241022 14:25:50.444000 17 1060 XCSE 20241022 14:33:13.395000 8 1060 XCSE 20241022 14:33:13.395000 25 1060 XCSE 20241022 14:33:13.412000 25 1060 XCSE 20241022 14:38:59.127000 25 1063 XCSE 20241022 14:53:50.635000 12 1063 XCSE 20241022 14:53:50.638000 4 1063 XCSE 20241022 14:53:50.640000 6 1063 XCSE 20241022 14:53:50.664000 4 1064 XCSE 20241022 14:55:32.540000 43 1064 XCSE 20241022 14:55:40.036000 1 1065 XCSE 20241022 15:00:04.828000 13 1065 XCSE 20241022 15:00:25.104000 7 1065 XCSE 20241022 15:00:42.989000 12 1065 XCSE 20241022 15:01:49.147000 13 1065 XCSE 20241022 15:05:47.110000 23 1066 XCSE 20241022 15:08:14.764000 52 1066 XCSE 20241022 15:08:14.764000 49 1065 XCSE 20241022 15:08:25.478000 20 1066 XCSE 20241022 15:08:25.479000 16 1066 XCSE 20241022 15:08:25.479000 13 1066 XCSE 20241022 15:08:25.479000 14 1066 XCSE 20241022 15:08:25.497000 2 1066 XCSE 20241022 15:08:25.499000 6 1066 XCSE 20241022 15:08:25.502000 16 1066 XCSE 20241022 15:08:25.522000 42 1065 XCSE 20241022 15:08:35.105000 9 1065 XCSE 20241022 15:08:35.105000 3 1066 XCSE 20241022 15:09:19.949000 33 1066 XCSE 20241022 15:10:09.872000 35 1068 XCSE 20241022 15:16:23.558000 11 1068 XCSE 20241022 15:16:23.558000 6 1068 XCSE 20241022 15:16:23.558000 7 1068 XCSE 20241022 15:16:23.558000 7 1068 XCSE 20241022 15:16:23.558000 7 1068 XCSE 20241022 15:16:23.558000 18 1068 XCSE 20241022 15:16:23.558000 2 1068 XCSE 20241022 15:16:23.591000 6 1068 XCSE 20241022 15:16:23.596000 7 1068 XCSE 20241022 15:16:23.603000 6 1068 XCSE 20241022 15:16:23.619000 6 1068 XCSE 20241022 15:16:23.629000 4 1068 XCSE 20241022 15:16:25.078000 6 1068 XCSE 20241022 15:16:25.096000 6 1068 XCSE 20241022 15:16:25.115000 6 1068 XCSE 20241022 15:16:25.133000 6 1068 XCSE 20241022 15:16:25.152000 20 1069 XCSE 20241022 15:16:43.962000 10 1069 XCSE 20241022 15:16:43.962000 6 1069 XCSE 20241022 15:16:43.962000 15 1069 XCSE 20241022 15:16:43.982000 15 1069 XCSE 20241022 15:16:43.983000 3 1069 XCSE 20241022 15:16:43.983000 15 1069 XCSE 20241022 15:16:43.987000 7 1069 XCSE 20241022 15:16:43.995000 7 1069 XCSE 20241022 15:16:44.001000 36 1068 XCSE 20241022 15:16:52.108000 25 1067 XCSE 20241022 15:25:47.200000 25 1067 XCSE 20241022 15:25:47.208000 23 1067 XCSE 20241022 15:25:51.678000 2 1067 XCSE 20241022 15:25:51.678000 35 1067 XCSE 20241022 15:29:53.986000 36 1066 XCSE 20241022 15:30:08.149000 8 1066 XCSE 20241022 15:43:57.876000 25 1066 XCSE 20241022 15:44:24.672000 43 1069 XCSE 20241022 15:45:51.308000 42 1069 XCSE 20241022 15:45:51.330000 50 1069 XCSE 20241022 15:49:31.962000 9 1071 XCSE 20241022 15:55:28.962000 20 1071 XCSE 20241022 15:55:28.962000 9 1071 XCSE 20241022 15:55:28.986000 7 1071 XCSE 20241022 15:55:28.995000 7 1071 XCSE 20241022 15:55:29.001000 3 1071 XCSE 20241022 15:55:29.008000 12 1071 XCSE 20241022 15:55:29.046000 3 1071 XCSE 20241022 15:55:29.067000 7 1071 XCSE 20241022 15:55:29.758000 6 1071 XCSE 20241022 15:55:41.962000 6 1071 XCSE 20241022 15:55:49.849000 6 1071 XCSE 20241022 15:56:06.942000 6 1071 XCSE 20241022 15:56:10.529000 6 1071 XCSE 20241022 15:56:10.548000 5 1071 XCSE 20241022 15:56:34.876000 7 1071 XCSE 20241022 15:56:49.920000 7 1071 XCSE 20241022 15:57:31.962000 6 1071 XCSE 20241022 15:57:48.518000 6 1071 XCSE 20241022 15:57:56.962000 6 1071 XCSE 20241022 15:58:33.195000 6 1071 XCSE 20241022 15:58:33.217000 6 1071 XCSE 20241022 15:58:36.023000 7 1071 XCSE 20241022 15:58:36.040000 7 1071 XCSE 20241022 15:59:29.096000 2 1071 XCSE 20241022 15:59:29.117000 7 1071 XCSE 20241022 15:59:36.962000 79 1071 XCSE 20241022 16:02:26.998000 80 1070 XCSE 20241022 16:05:16.404000 17 1070 XCSE 20241022 16:05:16.404000 50 1070 XCSE 20241022 16:12:07.120000 25 1069 XCSE 20241022 16:18:14.444000 21 1069 XCSE 20241022 16:18:14.445000 339 1069 XCSE 20241022 16:18:14.445000 8 1069 XCSE 20241022 16:18:36.932000 26 1068 XCSE 20241022 16:18:39.283000 8 1068 XCSE 20241022 16:19:00.508000 9 1068 XCSE 20241022 16:19:05.647000 9 1068 XCSE 20241022 16:19:13.324000 8 1068 XCSE 20241022 16:19:18.670000 8 1068 XCSE 20241022 16:19:25.643000 3 1068 XCSE 20241022 16:19:31.924000 5 1068 XCSE 20241022 16:19:31.924000 8 1068 XCSE 20241022 16:19:38.691000 8 1068 XCSE 20241022 16:19:57.294000 7 1068 XCSE 20241022 16:21:00.671000 1 1068 XCSE 20241022 16:21:00.671000 8 1068 XCSE 20241022 16:22:07.508000 3 1068 XCSE 20241022 16:22:49.507000 5 1068 XCSE 20241022 16:22:49.507000 8 1068 XCSE 20241022 16:23:22.507000 6 1067 XCSE 20241022 16:27:26.588000 30 1067 XCSE 20241022 16:27:26.588000 16 1068 XCSE 20241022 16:46:36.921216 144 1068 XCSE 20241022 16:46:36.921216 8 1099 XCSE 20241023 9:01:10.126000 9 1097 XCSE 20241023 9:01:23.236000 9 1095 XCSE 20241023 9:04:42.998000 9 1108 XCSE 20241023 9:07:11.351000 9 1104 XCSE 20241023 9:09:00.009000 9 1109 XCSE 20241023 9:10:49.637000 1 1110 XCSE 20241023 9:11:27.857000 9 1113 XCSE 20241023 9:11:41.832000 9 1110 XCSE 20241023 9:11:41.851000 9 1106 XCSE 20241023 9:12:32.302000 3 1104 XCSE 20241023 9:12:48.864000 9 1104 XCSE 20241023 9:14:41.156000 8 1104 XCSE 20241023 9:14:41.156000 9 1103 XCSE 20241023 9:14:41.294000 18 1107 XCSE 20241023 9:18:40.744000 9 1114 XCSE 20241023 9:20:34.248000 2 1112 XCSE 20241023 9:20:40.311000 7 1112 XCSE 20241023 9:20:59.932000 9 1115 XCSE 20241023 9:23:05.638000 27 1115 XCSE 20241023 9:26:09.183000 12 1113 XCSE 20241023 9:28:01.539000 18 1112 XCSE 20241023 9:30:36.734000 9 1114 XCSE 20241023 9:32:27.148000 9 1111 XCSE 20241023 9:32:53.054000 9 1108 XCSE 20241023 9:34:33.140000 9 1101 XCSE 20241023 9:40:56.791000 9 1101 XCSE 20241023 9:40:56.792000 9 1092 XCSE 20241023 9:41:09.469000 9 1092 XCSE 20241023 9:41:34.951000 9 1092 XCSE 20241023 9:42:49.696000 9 1089 XCSE 20241023 9:43:26.614000 1 1089 XCSE 20241023 9:43:26.614000 17 1099 XCSE 20241023 9:47:22.274000 17 1100 XCSE 20241023 9:47:22.290000 8 1098 XCSE 20241023 9:47:50.731000 9 1108 XCSE 20241023 9:52:04.303000 9 1105 XCSE 20241023 9:53:04.336000 9 1107 XCSE 20241023 9:53:22.259000 9 1105 XCSE 20241023 9:53:35.366000 9 1109 XCSE 20241023 9:57:01.083000 9 1109 XCSE 20241023 10:00:01.093000 9 1108 XCSE 20241023 10:00:01.225000 9 1105 XCSE 20241023 10:00:26.051000 17 1108 XCSE 20241023 10:05:25.040000 25 1107 XCSE 20241023 10:06:40.170000 100 1105 XCSE 20241023 10:06:40.170151 25 1105 XCSE 20241023 10:06:40.194000 14 1103 XCSE 20241023 10:06:40.358000 11 1103 XCSE 20241023 10:06:40.358000 200 1103 XCSE 20241023 10:06:40.358484 9 1101 XCSE 20241023 10:06:54.594000 79 1103 XCSE 20241023 10:07:32.014838 25 1104 XCSE 20241023 10:09:10.514000 2 1105 XCSE 20241023 10:09:31.754549 37 1105 XCSE 20241023 10:09:31.754549 8 1105 XCSE 20241023 10:09:31.754549 7 1105 XCSE 20241023 10:09:31.754549 15 1105 XCSE 20241023 10:09:31.754549 31 1105 XCSE 20241023 10:09:31.754646 16 1103 XCSE 20241023 10:11:07.671000 21 1103 XCSE 20241023 10:11:07.671159 17 1107 XCSE 20241023 10:12:42.938000 18 1114 XCSE 20241023 10:23:47.688000 17 1121 XCSE 20241023 10:25:52.046000 16 1127 XCSE 20241023 10:29:54.226000 6 1127 XCSE 20241023 10:29:54.226000 4 1127 XCSE 20241023 10:29:54.226000 17 1124 XCSE 20241023 10:30:37.901000 18 1123 XCSE 20241023 10:30:38.036000 18 1125 XCSE 20241023 10:30:59.800000 9 1124 XCSE 20241023 10:36:51.048000 9 1124 XCSE 20241023 10:39:30.082000 9 1123 XCSE 20241023 10:39:30.622000 9 1122 XCSE 20241023 10:39:36.027000 9 1120 XCSE 20241023 10:40:30.150000 1 1120 XCSE 20241023 10:40:30.150000 7 1120 XCSE 20241023 10:41:16.102000 2 1120 XCSE 20241023 10:41:16.102000 17 1119 XCSE 20241023 10:45:56.588000 17 1121 XCSE 20241023 10:50:32.224000 9 1120 XCSE 20241023 10:52:24.748000 9 1120 XCSE 20241023 10:55:28.008000 9 1121 XCSE 20241023 11:01:02.233000 26 1121 XCSE 20241023 11:01:02.233000 9 1121 XCSE 20241023 11:01:02.233000 8 1121 XCSE 20241023 11:01:02.233000 9 1121 XCSE 20241023 11:01:02.233000 17 1122 XCSE 20241023 11:18:07.409000 26 1124 XCSE 20241023 11:19:15.426000 17 1123 XCSE 20241023 11:20:18.347000 17 1123 XCSE 20241023 11:20:47.063000 17 1122 XCSE 20241023 11:20:58.486000 9 1122 XCSE 20241023 11:24:40.429000 9 1121 XCSE 20241023 11:28:36.518000 17 1122 XCSE 20241023 11:30:32.253000 9 1121 XCSE 20241023 11:30:41.034000 17 1122 XCSE 20241023 11:39:48.331000 8 1124 XCSE 20241023 11:48:38.441000 8 1124 XCSE 20241023 11:50:32.441000 18 1122 XCSE 20241023 11:51:19.306000 8 1122 XCSE 20241023 11:51:19.306000 25 1123 XCSE 20241023 11:51:19.312000 25 1122 XCSE 20241023 11:51:19.351000 7 1121 XCSE 20241023 11:55:37.408000 9 1121 XCSE 20241023 11:59:44.044000 9 1121 XCSE 20241023 11:59:44.081000 9 1121 XCSE 20241023 12:01:50.577000 8 1121 XCSE 20241023 12:01:50.577000 9 1121 XCSE 20241023 12:01:52.623000 1 1121 XCSE 20241023 12:03:29.387000 8 1121 XCSE 20241023 12:03:29.387000 9 1121 XCSE 20241023 12:03:42.253000 9 1120 XCSE 20241023 12:03:42.290000 9 1119 XCSE 20241023 12:05:57.225000 8 1119 XCSE 20241023 12:05:57.225000 9 1121 XCSE 20241023 12:08:16.393000 9 1121 XCSE 20241023 12:08:16.412000 1 1122 XCSE 20241023 12:13:01.035000 8 1122 XCSE 20241023 12:15:11.620000 8 1122 XCSE 20241023 12:15:11.620000 17 1122 XCSE 20241023 12:15:11.640000 18 1122 XCSE 20241023 12:15:11.712000 9 1121 XCSE 20241023 12:15:50.049000 9 1120 XCSE 20241023 12:19:16.655000 9 1120 XCSE 20241023 12:20:37.064000 9 1121 XCSE 20241023 12:25:27.141000 1 1121 XCSE 20241023 12:25:27.141000 7 1121 XCSE 20241023 12:25:27.141000 17 1120 XCSE 20241023 12:26:07.966000 18 1120 XCSE 20241023 12:26:07.996000 9 1118 XCSE 20241023 12:36:56.976000 9 1118 XCSE 20241023 12:39:31.102000 8 1118 XCSE 20241023 12:39:31.102000 7 1118 XCSE 20241023 12:39:31.102000 2 1118 XCSE 20241023 12:39:31.102000 25 1118 XCSE 20241023 12:43:21.929000 27 1120 XCSE 20241023 12:46:13.455000 26 1120 XCSE 20241023 12:46:15.299000 25 1119 XCSE 20241023 12:46:20.182000 18 1117 XCSE 20241023 12:50:43.463000 9 1117 XCSE 20241023 12:50:43.463000 17 1117 XCSE 20241023 12:58:06.137000 17 1119 XCSE 20241023 13:03:11.017000 17 1119 XCSE 20241023 13:05:00.991000 8 1119 XCSE 20241023 13:05:00.991000 8 1119 XCSE 20241023 13:05:00.991000 17 1124 XCSE 20241023 13:08:28.664000 43 1123 XCSE 20241023 13:10:48.738000 43 1122 XCSE 20241023 13:10:49.299000 26 1119 XCSE 20241023 13:31:07.509000 17 1120 XCSE 20241023 13:37:21.587000 5 1119 XCSE 20241023 13:39:45.249000 7 1119 XCSE 20241023 13:42:21.322000 5 1119 XCSE 20241023 13:42:21.322000 5 1119 XCSE 20241023 13:42:21.322000 10 1118 XCSE 20241023 13:45:34.101000 7 1118 XCSE 20241023 13:45:34.112000 8 1118 XCSE 20241023 13:45:34.112000 2 1118 XCSE 20241023 13:45:34.112000 17 1121 XCSE 20241023 13:54:04.504000 17 1121 XCSE 20241023 13:54:04.522000 8 1120 XCSE 20241023 13:59:21.441000 9 1120 XCSE 20241023 13:59:31.322000 8 1120 XCSE 20241023 13:59:31.322000 9 1120 XCSE 20241023 14:07:19.962000 9 1119 XCSE 20241023 14:09:10.734000 9 1119 XCSE 20241023 14:09:10.734000 18 1118 XCSE 20241023 14:16:15.148000 9 1118 XCSE 20241023 14:21:50.492000 8 1118 XCSE 20241023 14:21:50.492000 16 1120 XCSE 20241023 14:38:49.536000 2 1120 XCSE 20241023 14:38:49.536000 16 1120 XCSE 20241023 14:38:49.536000 30 1122 XCSE 20241023 14:39:06.425000 17 1122 XCSE 20241023 14:40:01.568000 8 1122 XCSE 20241023 14:40:01.572000 8 1122 XCSE 20241023 14:40:01.587000 9 1122 XCSE 20241023 14:40:01.589000 6 1122 XCSE 20241023 14:40:01.592000 43 1122 XCSE 20241023 14:40:07.711000 26 1120 XCSE 20241023 14:42:12.503000 18 1120 XCSE 20241023 14:42:25.924000 8 1120 XCSE 20241023 14:51:25.443000 8 1120 XCSE 20241023 14:52:17.364000 1 1120 XCSE 20241023 14:53:16.441000 3 1120 XCSE 20241023 14:53:16.441000 4 1120 XCSE 20241023 14:53:16.441000 43 1122 XCSE 20241023 14:56:40.432000 10 1123 XCSE 20241023 15:07:39.968000 2 1126 XCSE 20241023 15:10:07.951000 42 1125 XCSE 20241023 15:12:24.063000 2 1124 XCSE 20241023 15:12:29.442000 31 1124 XCSE 20241023 15:12:29.442000 34 1124 XCSE 20241023 15:12:29.482000 2 1124 XCSE 20241023 15:12:29.502000 33 1124 XCSE 20241023 15:12:32.229000 9 1123 XCSE 20241023 15:12:32.628000 9 1123 XCSE 20241023 15:12:32.776000 1 1123 XCSE 20241023 15:12:46.529000 7 1123 XCSE 20241023 15:16:00.742000 10 1123 XCSE 20241023 15:20:27.948000 7 1123 XCSE 20241023 15:20:27.948000 14 1124 XCSE 20241023 15:24:47.011000 4 1124 XCSE 20241023 15:24:47.928000 14 1124 XCSE 20241023 15:24:47.928000 7 1123 XCSE 20241023 15:28:25.096000 2 1123 XCSE 20241023 15:28:25.096000 9 1123 XCSE 20241023 15:28:25.096000 9 1123 XCSE 20241023 15:28:25.115000 9 1122 XCSE 20241023 15:28:30.448000 9 1121 XCSE 20241023 15:29:22.271000 8 1121 XCSE 20241023 15:29:22.271000 12 1121 XCSE 20241023 15:31:33.689000 5 1121 XCSE 20241023 15:31:33.695000 12 1121 XCSE 20241023 15:31:33.695000 9 1120 XCSE 20241023 15:32:17.976000 9 1120 XCSE 20241023 15:32:17.976000 3 1120 XCSE 20241023 15:41:10.684000 9 1119 XCSE 20241023 15:42:25.949000 15 1120 XCSE 20241023 15:43:56.783000 14 1120 XCSE 20241023 15:43:56.783000 2 1119 XCSE 20241023 15:44:20.944000 8 1120 XCSE 20241023 15:44:47.441000 8 1120 XCSE 20241023 15:45:20.441000 1 1120 XCSE 20241023 15:45:41.442000 7 1120 XCSE 20241023 15:45:41.442000 8 1120 XCSE 20241023 15:45:54.542000 8 1120 XCSE 20241023 15:46:07.442000 26 1121 XCSE 20241023 15:47:04.929000 8 1121 XCSE 20241023 15:47:04.929000 10 1120 XCSE 20241023 15:47:04.957000 35 1119 XCSE 20241023 15:47:04.957000 25 1118 XCSE 20241023 15:47:16.948000 2 1118 XCSE 20241023 15:47:16.948000 6 1117 XCSE 20241023 15:52:35.506000 12 1117 XCSE 20241023 15:53:16.145000 8 1117 XCSE 20241023 15:53:16.145000 1 1117 XCSE 20241023 15:54:08.709000 9 1117 XCSE 20241023 15:54:08.709000 44 1118 XCSE 20241023 15:54:55.571000 52 1118 XCSE 20241023 15:59:00.410000 41 1118 XCSE 20241023 16:01:22.294000 8 1118 XCSE 20241023 16:01:22.294000 50 1118 XCSE 20241023 16:04:37.523000 7 1119 XCSE 20241023 16:08:29.593000 1 1119 XCSE 20241023 16:08:29.593000 8 1119 XCSE 20241023 16:08:54.441000 8 1119 XCSE 20241023 16:09:16.762000 8 1119 XCSE 20241023 16:09:41.441000 8 1119 XCSE 20241023 16:10:04.428000 7 1119 XCSE 20241023 16:10:09.441000 1 1119 XCSE 20241023 16:10:09.441000 9 1119 XCSE 20241023 16:10:14.624000 8 1119 XCSE 20241023 16:10:20.441000 8 1119 XCSE 20241023 16:10:25.441000 1 1119 XCSE 20241023 16:10:29.441000 7 1119 XCSE 20241023 16:10:29.441000 7 1119 XCSE 20241023 16:10:32.622000 2 1119 XCSE 20241023 16:10:32.622000 8 1121 XCSE 20241023 16:10:35.834000 1 1121 XCSE 20241023 16:10:35.834000 36 1121 XCSE 20241023 16:11:06.445000 9 1121 XCSE 20241023 16:13:01.033000 60 1120 XCSE 20241023 16:17:09.623000 8 1120 XCSE 20241023 16:17:09.623000 179 1121 XCSE 20241023 16:18:36.865929 16 1121 XCSE 20241023 16:18:36.865947 488 1121 XCSE 20241023 16:18:36.865966 8 1120 XCSE 20241024 9:00:03.902000 2 1120 XCSE 20241024 9:21:37.001000 24 1120 XCSE 20241024 9:21:37.023000 5 1119 XCSE 20241024 9:22:03.887000 20 1119 XCSE 20241024 9:22:03.887000 1 1120 XCSE 20241024 9:22:07.214000 2 1120 XCSE 20241024 9:22:07.214000 4 1120 XCSE 20241024 9:23:07.964000 7 1120 XCSE 20241024 9:23:07.982000 25 1122 XCSE 20241024 9:25:06.180000 19 1121 XCSE 20241024 9:31:20.601000 6 1121 XCSE 20241024 9:31:20.601000 9 1121 XCSE 20241024 9:31:20.644000 35 1121 XCSE 20241024 9:31:20.644000 9 1121 XCSE 20241024 9:31:20.654000 2 1126 XCSE 20241024 9:35:03.504000 3 1126 XCSE 20241024 9:35:03.525000 9 1127 XCSE 20241024 9:39:54.333000 10 1127 XCSE 20241024 9:39:54.333000 12 1127 XCSE 20241024 9:39:54.333000 11 1127 XCSE 20241024 9:39:54.333000 5 1127 XCSE 20241024 9:39:54.354000 33 1127 XCSE 20241024 9:39:54.354000 17 1126 XCSE 20241024 9:40:30.700000 9 1125 XCSE 20241024 9:42:34.211000 9 1124 XCSE 20241024 9:42:36.019000 2 1123 XCSE 20241024 9:44:30.570000 53 1125 XCSE 20241024 9:51:05.840000 17 1125 XCSE 20241024 9:53:08.514000 8 1125 XCSE 20241024 9:54:12.627000 7 1126 XCSE 20241024 9:55:31.038000 4 1126 XCSE 20241024 9:55:31.038000 1 1125 XCSE 20241024 9:55:46.632000 20 1125 XCSE 20241024 9:56:06.187000 25 1124 XCSE 20241024 10:06:49.098000 34 1127 XCSE 20241024 10:13:48.793000 10 1127 XCSE 20241024 10:13:48.793000 7 1127 XCSE 20241024 10:13:48.793000 11 1127 XCSE 20241024 10:13:48.793000 17 1127 XCSE 20241024 10:13:48.793000 13 1127 XCSE 20241024 10:13:48.793000 11 1129 XCSE 20241024 10:14:04.839000 8 1130 XCSE 20241024 10:14:28.397000 8 1130 XCSE 20241024 10:14:54.968000 7 1130 XCSE 20241024 10:15:45.839000 1 1130 XCSE 20241024 10:15:45.839000 2 1130 XCSE 20241024 10:17:03.840000 4 1133 XCSE 20241024 10:18:12.871000 27 1132 XCSE 20241024 10:18:13.636000 13 1133 XCSE 20241024 10:20:25.419000 26 1131 XCSE 20241024 10:20:49.090000 9 1131 XCSE 20241024 10:20:49.090000 25 1132 XCSE 20241024 10:20:51.497000 19 1132 XCSE 20241024 10:21:44.551000 8 1131 XCSE 20241024 10:24:23.891000 9 1131 XCSE 20241024 10:24:23.891000 20 1130 XCSE 20241024 10:28:10.486000 4 1130 XCSE 20241024 10:29:41.364000 4 1130 XCSE 20241024 10:29:41.386000 4 1130 XCSE 20241024 10:31:18.433000 25 1132 XCSE 20241024 10:44:13.803000 42 1132 XCSE 20241024 10:44:13.803000 8 1132 XCSE 20241024 10:45:29.839000 8 1132 XCSE 20241024 10:46:50.841000 7 1132 XCSE 20241024 10:48:03.745000 1 1132 XCSE 20241024 10:48:03.745000 7 1132 XCSE 20241024 10:49:04.839000 1 1132 XCSE 20241024 10:49:04.839000 6 1132 XCSE 20241024 10:50:22.841000 2 1132 XCSE 20241024 10:50:22.841000 8 1132 XCSE 20241024 10:51:50.037000 3 1130 XCSE 20241024 10:52:23.384000 12 1130 XCSE 20241024 10:52:23.384000 8 1130 XCSE 20241024 10:52:23.384000 4 1130 XCSE 20241024 10:52:23.384000 4 1130 XCSE 20241024 10:52:23.384000 4 1130 XCSE 20241024 10:52:23.384000 34 1130 XCSE 20241024 10:55:12.165000 20 1129 XCSE 20241024 11:05:35.527000 43 1129 XCSE 20241024 11:16:17.203000 15 1130 XCSE 20241024 11:19:03.698000 15 1130 XCSE 20241024 11:31:11.208000 15 1130 XCSE 20241024 11:31:11.216000 15 1130 XCSE 20241024 11:31:11.220000 7 1130 XCSE 20241024 11:31:11.226000 52 1129 XCSE 20241024 11:36:30.187000 4 1128 XCSE 20241024 11:39:06.318000 20 1128 XCSE 20241024 11:39:06.319000 17 1128 XCSE 20241024 11:39:06.319000 14 1128 XCSE 20241024 11:39:08.389000 15 1128 XCSE 20241024 11:41:00.454000 3 1128 XCSE 20241024 11:41:00.455000 9 1128 XCSE 20241024 11:41:00.459000 7 1128 XCSE 20241024 11:41:00.470000 12 1128 XCSE 20241024 11:41:00.472000 42 1127 XCSE 20241024 11:51:17.816000 9 1127 XCSE 20241024 11:51:17.816000 18 1127 XCSE 20241024 11:51:20.854000 52 1126 XCSE 20241024 11:51:20.874000 43 1127 XCSE 20241024 12:00:39.134000 3 1127 XCSE 20241024 12:00:39.134000 7 1128 XCSE 20241024 12:17:43.351000 1 1128 XCSE 20241024 12:17:43.372000 17 1128 XCSE 20241024 12:33:20.828000 82 1128 XCSE 20241024 12:33:23.501000 15 1128 XCSE 20241024 12:33:23.501000 8 1128 XCSE 20241024 12:33:23.506000 9 1128 XCSE 20241024 12:33:25.501000 20 1128 XCSE 20241024 12:42:14.231000 6 1128 XCSE 20241024 12:42:14.231000 10 1127 XCSE 20241024 12:42:38.097000 10 1127 XCSE 20241024 12:42:38.097000 5 1127 XCSE 20241024 12:42:38.097000 8 1127 XCSE 20241024 12:42:38.097000 33 1126 XCSE 20241024 12:42:38.107000 15 1126 XCSE 20241024 12:42:38.107000 11 1126 XCSE 20241024 12:42:38.108000 33 1125 XCSE 20241024 12:43:35.943000 1 1124 XCSE 20241024 12:50:08.498000 60 1125 XCSE 20241024 12:53:18.563000 89 1125 XCSE 20241024 13:03:44.017000 8 1125 XCSE 20241024 13:03:44.035000 43 1125 XCSE 20241024 13:41:57.513000 9 1125 XCSE 20241024 13:41:57.513000 18 1126 XCSE 20241024 13:41:57.534000 2 1126 XCSE 20241024 13:41:57.534000 9 1126 XCSE 20241024 13:41:57.537000 4 1126 XCSE 20241024 13:41:57.546000 7 1126 XCSE 20241024 13:41:57.551000 8 1126 XCSE 20241024 13:41:59.909000 8 1126 XCSE 20241024 13:42:00.426000 9 1126 XCSE 20241024 13:42:00.641000 8 1126 XCSE 20241024 13:42:01.588000 4 1126 XCSE 20241024 13:42:06.722000 7 1126 XCSE 20241024 13:42:06.747000 15 1126 XCSE 20241024 13:42:06.747000 7 1126 XCSE 20241024 13:42:06.759000 8 1126 XCSE 20241024 13:42:25.131000 9 1126 XCSE 20241024 13:42:25.146000 15 1126 XCSE 20241024 13:42:25.146000 15 1126 XCSE 20241024 13:42:25.147000 15 1126 XCSE 20241024 13:42:25.148000 15 1126 XCSE 20241024 13:42:25.219000 15 1126 XCSE 20241024 13:42:25.251000 34 1126 XCSE 20241024 13:42:25.251000 15 1126 XCSE 20241024 13:42:25.252000 8 1126 XCSE 20241024 13:42:27.840000 7 1126 XCSE 20241024 13:42:32.555000 1 1126 XCSE 20241024 13:42:32.555000 1 1126 XCSE 20241024 13:42:38.840000 8 1126 XCSE 20241024 13:42:38.840000 9 1126 XCSE 20241024 13:42:44.688000 17 1129 XCSE 20241024 13:45:12.266000 9 1130 XCSE 20241024 13:45:12.566000 31 1130 XCSE 20241024 13:45:12.566000 11 1130 XCSE 20241024 13:45:12.566000 8 1130 XCSE 20241024 13:45:22.572000 1 1130 XCSE 20241024 13:45:43.159000 18 1130 XCSE 20241024 13:45:43.159000 7 1130 XCSE 20241024 13:46:10.041000 20 1130 XCSE 20241024 13:46:10.041000 33 1129 XCSE 20241024 13:46:18.416000 34 1128 XCSE 20241024 14:04:32.834000 8 1128 XCSE 20241024 14:04:32.834000 9 1128 XCSE 20241024 14:04:32.834000 4 1128 XCSE 20241024 14:04:32.834000 4 1128 XCSE 20241024 14:05:46.664000 8 1128 XCSE 20241024 14:05:46.664000 9 1128 XCSE 20241024 14:05:46.664000 38 1128 XCSE 20241024 14:05:46.681000 1 1129 XCSE 20241024 14:29:54.135000 4 1129 XCSE 20241024 14:30:04.583000 30 1129 XCSE 20241024 14:32:12.890000 5 1129 XCSE 20241024 14:32:12.890000 14 1130 XCSE 20241024 14:32:35.988000 12 1130 XCSE 20241024 14:32:35.988000 34 1130 XCSE 20241024 14:32:35.988000 3 1130 XCSE 20241024 14:32:35.988000 18 1130 XCSE 20241024 14:32:35.988000 11 1130 XCSE 20241024 14:32:35.988000 22 1130 XCSE 20241024 14:32:36.581000 41 1130 XCSE 20241024 14:33:20.787000 7 1130 XCSE 20241024 14:36:40.789000 4 1130 XCSE 20241024 14:40:28.971000 8 1130 XCSE 20241024 14:44:20.925000 5 1130 XCSE 20241024 14:49:55.151000 11 1130 XCSE 20241024 14:59:12.449000 7 1130 XCSE 20241024 14:59:12.449000 3 1130 XCSE 20241024 14:59:12.449000 5 1130 XCSE 20241024 14:59:12.449000 9 1130 XCSE 20241024 14:59:12.449000 34 1130 XCSE 20241024 14:59:20.800000 35 1130 XCSE 20241024 15:02:05.769000 27 1131 XCSE 20241024 15:04:40.178000 20 1131 XCSE 20241024 15:04:40.178000 10 1131 XCSE 20241024 15:04:40.178000 12 1131 XCSE 20241024 15:04:40.178000 2 1131 XCSE 20241024 15:04:40.178000 11 1131 XCSE 20241024 15:04:40.178000 8 1131 XCSE 20241024 15:05:14.817000 8 1131 XCSE 20241024 15:05:14.835000 8 1131 XCSE 20241024 15:05:14.853000 9 1131 XCSE 20241024 15:05:16.520000 7 1131 XCSE 20241024 15:05:17.909000 9 1131 XCSE 20241024 15:05:18.811000 19 1131 XCSE 20241024 15:05:24.946000 35 1131 XCSE 20241024 15:05:24.946000 5 1131 XCSE 20241024 15:05:24.967000 14 1131 XCSE 20241024 15:05:25.002000 8 1131 XCSE 20241024 15:05:29.840000 1 1131 XCSE 20241024 15:05:33.906000 3 1131 XCSE 20241024 15:05:34.431000 6 1131 XCSE 20241024 15:05:34.431000 8 1131 XCSE 20241024 15:05:39.840000 8 1131 XCSE 20241024 15:05:47.839000 6 1131 XCSE 20241024 15:05:56.322000 2 1131 XCSE 20241024 15:05:56.322000 3 1131 XCSE 20241024 15:06:06.840000 8 1131 XCSE 20241024 15:06:08.840000 5 1131 XCSE 20241024 15:06:17.840000 3 1131 XCSE 20241024 15:06:17.840000 3 1131 XCSE 20241024 15:06:32.841000 8 1131 XCSE 20241024 15:06:44.840000 2 1131 XCSE 20241024 15:07:25.841000 8 1131 XCSE 20241024 15:07:41.840000 8 1131 XCSE 20241024 15:08:35.357000 27 1131 XCSE 20241024 15:08:35.384000 6 1131 XCSE 20241024 15:10:09.176000 17 1131 XCSE 20241024 15:10:09.176000 21 1133 XCSE 20241024 15:13:40.181000 8 1133 XCSE 20241024 15:14:10.840000 9 1133 XCSE 20241024 15:14:39.230000 8 1133 XCSE 20241024 15:14:45.840000 8 1133 XCSE 20241024 15:14:51.839000 9 1133 XCSE 20241024 15:14:57.840000 8 1133 XCSE 20241024 15:15:02.840000 9 1133 XCSE 20241024 15:15:08.839000 9 1133 XCSE 20241024 15:15:14.257000 9 1133 XCSE 20241024 15:15:20.517000 8 1133 XCSE 20241024 15:15:25.840000 8 1133 XCSE 20241024 15:15:30.490000 8 1133 XCSE 20241024 15:15:35.495000 8 1133 XCSE 20241024 15:15:45.423000 8 1133 XCSE 20241024 15:16:05.775000 8 1133 XCSE 20241024 15:16:43.840000 8 1133 XCSE 20241024 15:17:41.840000 3 1132 XCSE 20241024 15:17:49.568000 24 1132 XCSE 20241024 15:24:18.075000 9 1132 XCSE 20241024 15:24:18.075000 8 1132 XCSE 20241024 15:32:37.052000 8 1132 XCSE 20241024 15:32:37.067000 10 1133 XCSE 20241024 15:40:59.471000 1 1134 XCSE 20241024 15:40:59.504000 3 1134 XCSE 20241024 15:40:59.526000 48 1134 XCSE 20241024 15:41:00.111000 5 1134 XCSE 20241024 15:41:00.138000 50 1134 XCSE 20241024 15:41:42.097000 76 1133 XCSE 20241024 15:41:42.099000 40 1133 XCSE 20241024 15:42:22.263000 1 1133 XCSE 20241024 15:42:22.263000 65 1132 XCSE 20241024 15:42:22.265000 50 1132 XCSE 20241024 15:43:12.828000 8 1131 XCSE 20241024 15:45:48.488000 45 1131 XCSE 20241024 15:45:48.492000 8 1131 XCSE 20241024 15:45:48.492000 7 1131 XCSE 20241024 15:46:43.840000 1 1131 XCSE 20241024 15:46:43.840000 8 1131 XCSE 20241024 15:48:36.987000 8 1131 XCSE 20241024 15:52:15.982000 10 1130 XCSE 20241024 15:52:23.002000 31 1130 XCSE 20241024 15:52:23.002000 11 1132 XCSE 20241024 15:56:59.044000 8 1132 XCSE 20241024 15:57:06.495000 12 1131 XCSE 20241024 15:57:06.513000 21 1131 XCSE 20241024 15:57:06.513000 9 1133 XCSE 20241024 15:57:26.840000 9 1133 XCSE 20241024 15:57:31.230000 8 1133 XCSE 20241024 15:57:34.840000 9 1133 XCSE 20241024 15:57:38.698000 8 1133 XCSE 20241024 15:57:43.061000 8 1133 XCSE 20241024 15:57:46.840000 5 1133 XCSE 20241024 15:57:50.839000 4 1133 XCSE 20241024 15:57:50.839000 5 1133 XCSE 20241024 15:57:54.840000 3 1133 XCSE 20241024 15:57:54.840000 5 1133 XCSE 20241024 15:57:58.842000 3 1133 XCSE 20241024 15:57:58.842000 8 1133 XCSE 20241024 15:58:03.840000 4 1133 XCSE 20241024 15:58:17.840000 4 1133 XCSE 20241024 15:58:17.840000 5 1133 XCSE 20241024 15:58:44.062000 3 1133 XCSE 20241024 15:58:44.062000 7 1133 XCSE 20241024 16:00:33.559000 1 1133 XCSE 20241024 16:00:33.559000 6 1133 XCSE 20241024 16:04:52.651000 2 1133 XCSE 20241024 16:04:52.651000 8 1133 XCSE 20241024 16:08:36.841000 1 1133 XCSE 20241024 16:11:05.839000 7 1133 XCSE 20241024 16:11:05.839000 1 1133 XCSE 20241024 16:13:06.840000 3 1133 XCSE 20241024 16:13:06.840000 4 1133 XCSE 20241024 16:13:06.840000 26 1131 XCSE 20241024 16:16:19.468000 9 1131 XCSE 20241024 16:16:19.468000 8 1131 XCSE 20241024 16:16:19.468000 34 1130 XCSE 20241024 16:16:19.510000 7 1130 XCSE 20241024 16:20:43.043000 10 1130 XCSE 20241024 16:20:43.043000 3 1130 XCSE 20241024 16:20:43.100000 14 1130 XCSE 20241024 16:28:48.722000 3 1130 XCSE 20241024 16:28:48.722000 2 1130 XCSE 20241024 16:36:55.847998 4 1130 XCSE 20241024 16:36:55.869486 7 1130 XCSE 20241024 16:40:03.046947 6 1130 XCSE 20241024 16:40:03.046978 509 1130 XCSE 20241024 16:40:03.046998 5 1129 XCSE 20241025 9:06:38.237000 29 1129 XCSE 20241025 9:14:06.272000 13 1128 XCSE 20241025 9:14:54.502000 16 1128 XCSE 20241025 9:14:54.502000 23 1127 XCSE 20241025 9:15:58.938000 24 1126 XCSE 20241025 9:19:37.903000 31 1128 XCSE 20241025 9:28:49.703000 40 1128 XCSE 20241025 9:28:49.704000 30 1127 XCSE 20241025 9:28:50.745000 4 1126 XCSE 20241025 9:33:47.472000 19 1129 XCSE 20241025 9:36:18.439000 8 1129 XCSE 20241025 9:36:19.468000 22 1128 XCSE 20241025 9:36:45.752000 23 1127 XCSE 20241025 9:52:46.318000 8 1127 XCSE 20241025 9:52:46.318000 7 1127 XCSE 20241025 9:52:46.318000 8 1127 XCSE 20241025 9:52:46.318000 7 1127 XCSE 20241025 9:52:46.318000 18 1129 XCSE 20241025 9:52:56.892000 19 1128 XCSE 20241025 9:53:18.319000 25 1128 XCSE 20241025 9:53:18.319000 27 1127 XCSE 20241025 9:59:46.425000 9 1129 XCSE 20241025 10:01:00.447000 9 1129 XCSE 20241025 10:01:00.447000 10 1129 XCSE 20241025 10:01:00.447000 12 1129 XCSE 20241025 10:01:30.185000 14 1129 XCSE 20241025 10:02:11.964000 14 1129 XCSE 20241025 10:02:11.969000 8 1128 XCSE 20241025 10:03:01.821000 20 1128 XCSE 20241025 10:03:01.821000 20 1128 XCSE 20241025 10:03:01.821000 10 1128 XCSE 20241025 10:03:01.821000 43 1127 XCSE 20241025 10:04:43.813000 1 1128 XCSE 20241025 10:12:58.924000 21 1128 XCSE 20241025 10:13:07.510000 9 1130 XCSE 20241025 10:15:52.970000 40 1128 XCSE 20241025 10:16:27.360000 13 1128 XCSE 20241025 10:16:27.360000 8 1128 XCSE 20241025 10:16:27.360000 51 1127 XCSE 20241025 10:16:28.904000 58 1130 XCSE 20241025 10:26:34.618000 8 1130 XCSE 20241025 10:26:34.618000 60 1129 XCSE 20241025 10:26:34.646000 38 1128 XCSE 20241025 10:26:41.224000 25 1132 XCSE 20241025 10:38:41.724000 3 1134 XCSE 20241025 10:49:04.165000 1 1134 XCSE 20241025 10:49:04.165000 40 1134 XCSE 20241025 10:49:04.165000 48 1134 XCSE 20241025 10:49:04.165000 8 1134 XCSE 20241025 10:49:04.165000 15 1134 XCSE 20241025 10:49:04.165000 15 1134 XCSE 20241025 10:49:04.165000 58 1135 XCSE 20241025 10:49:24.240000 8 1134 XCSE 20241025 10:50:04.610000 7 1134 XCSE 20241025 10:50:04.610000 7 1134 XCSE 20241025 10:50:04.628000 7 1134 XCSE 20241025 10:50:04.628000 1 1134 XCSE 20241025 10:50:04.628000 4 1133 XCSE 20241025 11:01:40.067000 1 1137 XCSE 20241025 11:20:20.044000 2 1137 XCSE 20241025 11:21:04.758000 75 1137 XCSE 20241025 11:24:36.195000 50 1137 XCSE 20241025 11:27:53.760000 38 1137 XCSE 20241025 11:29:15.033000 11 1137 XCSE 20241025 11:36:15.433000 95 1139 XCSE 20241025 11:45:18.607000 14 1139 XCSE 20241025 11:45:18.607000 45 1139 XCSE 20241025 11:55:03.947000 7 1139 XCSE 20241025 11:55:03.947000 8 1139 XCSE 20241025 11:55:03.947000 6 1138 XCSE 20241025 11:55:14.924000 48 1138 XCSE 20241025 11:55:14.924000 40 1139 XCSE 20241025 12:22:45.748000 7 1139 XCSE 20241025 12:24:20.922000 46 1137 XCSE 20241025 12:24:47.170000 8 1137 XCSE 20241025 12:24:47.170000 8 1137 XCSE 20241025 12:24:47.170000 7 1137 XCSE 20241025 12:24:47.170000 8 1137 XCSE 20241025 12:24:47.170000 15 1137 XCSE 20241025 12:24:47.170000 16 1137 XCSE 20241025 12:24:47.170000 6 1136 XCSE 20241025 12:32:54.209000 4 1137 XCSE 20241025 12:47:03.135000 8 1137 XCSE 20241025 12:47:03.135000 2 1137 XCSE 20241025 12:47:03.135000 7 1137 XCSE 20241025 12:47:13.149000 14 1137 XCSE 20241025 12:47:13.149000 8 1137 XCSE 20241025 12:47:13.169000 16 1137 XCSE 20241025 12:57:07.080000 1 1137 XCSE 20241025 12:57:07.080000 75 1137 XCSE 20241025 13:05:08.765000 25 1137 XCSE 20241025 13:05:08.765000 10 1136 XCSE 20241025 13:05:09.333000 1 1136 XCSE 20241025 13:05:09.333000 20 1136 XCSE 20241025 13:05:09.333000 128 1136 XCSE 20241025 13:05:09.333000 8 1136 XCSE 20241025 13:05:09.333000 21 1136 XCSE 20241025 13:05:09.333000 29 1134 XCSE 20241025 13:09:01.302000 6 1134 XCSE 20241025 13:09:01.302000 1 1134 XCSE 20241025 13:09:01.302000 1 1134 XCSE 20241025 13:09:01.302000 10 1135 XCSE 20241025 13:28:58.010000 1 1135 XCSE 20241025 13:28:58.010000 1 1134 XCSE 20241025 13:35:57.487000 46 1136 XCSE 20241025 13:47:29.267000 12 1136 XCSE 20241025 13:47:29.267000 20 1135 XCSE 20241025 13:47:29.287000 82 1135 XCSE 20241025 13:47:29.287000 13 1134 XCSE 20241025 13:50:37.961000 51 1134 XCSE 20241025 13:50:37.961000 23 1134 XCSE 20241025 13:50:37.961000 70 1133 XCSE 20241025 13:50:48.012000 15 1132 XCSE 20241025 14:05:12.157000 7 1132 XCSE 20241025 14:05:12.157000 7 1132 XCSE 20241025 14:05:12.157000 7 1132 XCSE 20241025 14:05:12.157000 7 1132 XCSE 20241025 14:05:12.157000 19 1134 XCSE 20241025 14:10:56.493000 38 1134 XCSE 20241025 14:10:56.493000 52 1133 XCSE 20241025 14:11:42.756000 74 1137 XCSE 20241025 14:42:27.739000 7 1137 XCSE 20241025 14:42:27.739000 7 1137 XCSE 20241025 14:42:40.923000 7 1137 XCSE 20241025 14:42:50.922000 7 1137 XCSE 20241025 14:43:00.922000 7 1137 XCSE 20241025 14:43:09.922000 7 1137 XCSE 20241025 14:43:18.922000 7 1137 XCSE 20241025 14:43:28.096000 7 1137 XCSE 20241025 14:43:50.922000 7 1137 XCSE 20241025 14:44:12.922000 7 1137 XCSE 20241025 14:45:10.924000 44 1138 XCSE 20241025 14:46:54.693000 45 1138 XCSE 20241025 14:46:54.710000 38 1138 XCSE 20241025 14:47:30.855000 23 1138 XCSE 20241025 14:53:13.050000 11 1139 XCSE 20241025 14:54:20.648000 1 1139 XCSE 20241025 14:54:20.648000 10 1139 XCSE 20241025 14:54:20.648000 10 1139 XCSE 20241025 14:54:20.648000 10 1139 XCSE 20241025 14:54:20.648000 101 1140 XCSE 20241025 14:59:26.419000 23 1140 XCSE 20241025 14:59:26.553000 8 1140 XCSE 20241025 14:59:29.922000 7 1140 XCSE 20241025 14:59:33.921000 7 1140 XCSE 20241025 14:59:37.826000 7 1140 XCSE 20241025 14:59:41.922000 8 1140 XCSE 20241025 14:59:45.921000 8 1140 XCSE 20241025 14:59:49.922000 7 1140 XCSE 20241025 14:59:53.922000 8 1140 XCSE 20241025 14:59:57.922000 7 1140 XCSE 20241025 15:00:01.922000 7 1140 XCSE 20241025 15:00:05.922000 7 1140 XCSE 20241025 15:00:08.922000 8 1140 XCSE 20241025 15:00:12.899000 19 1141 XCSE 20241025 15:14:06.966000 20 1141 XCSE 20241025 15:14:06.966000 15 1141 XCSE 20241025 15:14:06.966000 62 1141 XCSE 20241025 15:14:06.966000 1 1141 XCSE 20241025 15:14:06.966000 13 1141 XCSE 20241025 15:14:11.905000 11 1141 XCSE 20241025 15:14:11.905000 7 1141 XCSE 20241025 15:14:24.637000 2 1141 XCSE 20241025 15:14:34.922000 1 1141 XCSE 20241025 15:14:34.922000 4 1141 XCSE 20241025 15:14:34.922000 6 1141 XCSE 20241025 15:14:45.921000 1 1141 XCSE 20241025 15:14:45.921000 77 1140 XCSE 20241025 15:14:54.622000 60 1139 XCSE 20241025 15:22:41.415000 7 1139 XCSE 20241025 15:22:41.415000 8 1139 XCSE 20241025 15:22:41.415000 15 1139 XCSE 20241025 15:22:41.415000 15 1139 XCSE 20241025 15:22:41.415000 11 1138 XCSE 20241025 15:24:22.808000 26 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 7 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 8 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 3 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 8 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 7 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 7 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 8 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 14 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 15 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 15 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 14 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 15 1138 XCSE 20241025 15:39:40.850000 107 1137 XCSE 20241025 15:45:56.736000 2 1138 XCSE 20241025 15:53:24.857000 1 1138 XCSE 20241025 15:53:24.857000 4 1138 XCSE 20241025 15:53:24.857000 7 1138 XCSE 20241025 15:54:24.736000 7 1138 XCSE 20241025 15:55:51.921000 7 1138 XCSE 20241025 15:56:35.923000 7 1138 XCSE 20241025 15:58:04.865000 68 1137 XCSE 20241025 16:01:45.943000 8 1137 XCSE 20241025 16:01:45.943000 15 1137 XCSE 20241025 16:01:45.943000 24 1137 XCSE 20241025 16:01:46.019000 10 1137 XCSE 20241025 16:01:46.019000 5 1137 XCSE 20241025 16:01:46.919000 3 1137 XCSE 20241025 16:01:46.936000 5 1137 XCSE 20241025 16:01:46.936000 20 1139 XCSE 20241025 16:03:33.223000 8 1140 XCSE 20241025 16:08:22.107000 8 1140 XCSE 20241025 16:08:22.120000 8 1140 XCSE 20241025 16:08:22.122000 2 1140 XCSE 20241025 16:08:22.123000 50 1140 XCSE 20241025 16:22:32.333000 104 1140 XCSE 20241025 16:22:38.429000 50 1140 XCSE 20241025 16:22:38.429000 22 1137 XCSE 20241025 16:22:38.575000 2 1136 XCSE 20241025 16:22:42.855000 6 1136 XCSE 20241025 16:22:42.863000 2 1136 XCSE 20241025 16:22:42.863000 8 1136 XCSE 20241025 16:22:51.298000 7 1136 XCSE 20241025 16:22:51.298000 7 1136 XCSE 20241025 16:22:51.298000 7 1136 XCSE 20241025 16:22:51.298000 8 1136 XCSE 20241025 16:22:56.421000 7 1136 XCSE 20241025 16:22:56.421000 9 1138 XCSE 20241025 16:23:34.253000 10 1138 XCSE 20241025 16:23:34.258000 9 1138 XCSE 20241025 16:23:34.258000 7 1138 XCSE 20241025 16:23:34.321000 8 1138 XCSE 20241025 16:23:38.124000 1 1138 XCSE 20241025 16:23:38.124000 8 1138 XCSE 20241025 16:23:41.648000 1 1138 XCSE 20241025 16:23:41.648000 8 1138 XCSE 20241025 16:23:46.375000 8 1138 XCSE 20241025 16:23:51.752000 1 1138 XCSE 20241025 16:24:00.921000 6 1138 XCSE 20241025 16:24:00.921000 8 1138 XCSE 20241025 16:24:10.922000 7 1138 XCSE 20241025 16:24:19.921000 7 1138 XCSE 20241025 16:24:29.922000 7 1138 XCSE 20241025 16:24:53.340000 10 1139 XCSE 20241025 16:27:40.355000 7 1139 XCSE 20241025 16:30:09.921000 7 1139 XCSE 20241025 16:34:52.921000 6 1139 XCSE 20241025 16:35:10.922000 1 1139 XCSE 20241025 16:35:10.922000 9 1139 XCSE 20241025 16:35:29.907368 10 1139 XCSE 20241025 16:35:29.907368 9 1139 XCSE 20241025 16:35:29.907368 1 1139 XCSE 20241025 16:35:29.907368 11 1139 XCSE 20241025 16:35:29.907368 33 1139 XCSE 20241025 16:35:29.907368 20 1139 XCSE 20241025 16:35:29.907368 122 1139 XCSE 20241025 16:35:29.909127 30 1139 XCSE 20241025 16:35:29.928880 6 1139 XCSE 20241025 16:35:35.762587

